O fostă ministră din Croația și-a decontat ieșirile la restaurant din fonduri europene

15:30

Astăzi își sărbătorește ziua de naștere Serghei Stepanov, saxofonistul trupei SunStroke Project, care este mai cunoscut publicului larg sub pseudonimul Epic Sax Guy.Colegii din trupă l-au felicitat pe muzician, publicînd un videoclip cu o selecție a celor mai bune momente din spectacolele sale, care au devenit cartea de vizită a colectivului.{{829611}}Reamintim că Serghei a primit acest