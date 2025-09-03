Profil de integritate: Ion Chicu. Ex-premier și ministru într-un guvern controlat de PDM, cu legături cu Dodon

12:30

Victor Kalughin și Andrei Lutenco au fost desemnați candidați ai R. Moldova pentru funcția de membru al Grupului de specialiști al Consiliului Europei privind accesul la documentele oficiale (Convenția de la Tromsø). Potrivit unui comunicat al Ministerului Justiției, propunerile vor fi discutate în cadrul Consultării Părților la Convenția de la Tromsø, care decide în privința...