R. Moldova și Uzbekistan inițiază negocieri pentru liberalizarea transportului internațional de mărfuri în regim bilateral

Instituțiile de învățământ superior din R. Moldova au înregistrat în total, după primele două tururi de admitere la studii, o creștere de 7% a numărului de studenți înmatriculați. În total, la această etapă sunt deja înmatriculați 15 925 de studenți la licență, sau cu 1034 mai mult față de anul 2024, și 5127 de studenți înmatriculați...