R. Moldova și Uzbekistan inițiază negocieri pentru liberalizarea transportului internațional de mărfuri în regim bilateral
Ziarul de Garda, 3 septembrie 2025 17:10
R. Moldova și Republica Uzbekistan au convenit asupra autorizațiilor pentru transportul rutier internațional de mărfuri pentru anul 2026, în cadrul unei ședințe a Comisiei mixte moldo-uzbece, desfășurată la Chișinău pe 1–2 septembrie 2025, anunță Agenția Națională Transport Auto (ANTA). Astfel, pentru anul 2026 au fost confirmate 300 de autorizații pentru transport bilateral și tranzit, și 60 de...
Războiul din Gaza a lăsat 21 000 de copii palestinieni cu dizabilități, potrivit ONU # Ziarul de Garda
Cel puțin 21 000 de copii au rămas cu dizabilități în Gaza de când a izbucnit războiul din regiune, în urmă cu aproape doi ani, a declarat un comitet al Națiunilor Unite, potrivit Al Jazeera. Comitetul ONU pentru drepturile persoanelor cu dizabilități (CRPD) a raportat miercuri că aproximativ 40 500 de copii au suferit „noi...
În cadrul Campaniei „Pentru un Parlament Curat 2025”, desfășurată de Asociația Presei Independente (API), un grup de jurnaliști de investigație a documentat cele mai relevante informații despre integritatea candidaților partidelor cu șanse mari să treacă pragul electoral, potrivit sondajelor, dar și a unor candidați independenți și lideri ai formațiunilor politice participante la scrutin. Profilurile sunt...
Mai multe drumuri naționale și locale își vor schimba numele și administrarea: „Nu erau clar atribuite unei autorități sau aveau denumiri eronate, ceea ce îngreuna întreținerea lor” # Ziarul de Garda
Guvernul modifică administrarea rețelei de drumuri naționale și locale de interes raional. În acest sens, miercuri, 3 septembrie, a fost aprobată actualizarea listelor drumurilor naționale și locale din R. Moldova, conform unui comunicat de presă. Potrivit Executivului, decizia vizează clarificarea denumirilor, a clasificării și poziționării unor tronsoane de drum care până în prezent „nu erau clar atribuite...
Dosar electronic de sănătate, programări online, și rețete electronice: Guvernul a aprobat Programul Național pentru Digitalizare și Inovare în Sănătate # Ziarul de Garda
Cabinetul de miniștri a aprobat Programul Național pentru Digitalizare și Inovare în Sănătate 2025-2030. Documentul urmărește să ofere medicilor, asistenților și altor profesioniști din domeniul sănătății soluții digitale moderne, care să reducă sarcinile administrative și să optimizeze fluxurile de lucru. Potrivit unui comunicat al Executivului, pacienții vor beneficia de servicii medicale mai eficiente și mai...
LIVE TEXT/ Doi morți și 35 de răniți în atacurile rusești asupra Ucrainei din ultima zi. Război în Ucraina, ziua 1288 # Ziarul de Garda
UPDATE 16:10 Atacurile rusești din Ucraina au ucis cel puțin doi oameni și a rănit cel puțin 35, inclusiv copii, în ultima zi, au raportat autoritățile, scrie presa ucraineană. Cel mai recent atac rusesc a vizat infrastructura energetică, fiind raportate instalații avariate în regiunile Cernihiv și Ivano-Frankivsk. Cinci persoane au fost rănite în Znameanka, un oraș din centrul regiunii Kirovohrad....
Electorala 2025. Profil de integritate: Ion Ceban. Primar de Chișinău, în trecut comunist, apoi socialist # Ziarul de Garda
În cadrul Campaniei „Pentru un Parlament Curat 2025”, desfășurată de Asociația Presei Independente (API), un grup de jurnaliști de investigație a documentat cele mai relevante informații despre integritatea candidaților partidelor cu șanse mari să treacă pragul electoral, potrivit sondajelor, dar și a unor candidați independenți și lideri ai formațiunilor politice participante la scrutin. Profilurile sunt...
DOC/ CSJ îi dă dreptate CEC-ului: partidul condus de Vlad Filat rămâne în afara cursei electorale. PLDM anunță că se va adresa la CtEDO # Ziarul de Garda
Partidul Liberal Democrat din Moldova (PLDM), al cărui președinte este fostul premier Vlad Filat, rămâne fără dreptul de a participa la alegerile parlamentare din 28 septembrie. Curtea Supremă de Justiție (CSJ) a respins marți, 2 septembrie, acțiunea depusă de formațiune împotriva Comisiei Electorale Centrale (CEC), care nu a inclus PLDM în lista partidelor care pot...
Adjunctul procurorului general a fost propus pentru promovarea evaluării externe de integritate # Ziarul de Garda
Adjunctul procurorului general, Sergiu Russu, a fost propus pentru promovarea evaluării externe de integritate, anunță miercuri, 3 septembrie, Comisia de evaluare a procurorilor. „Comisia de evaluare a procurorilor a finalizat evaluarea integrității financiare și etice a lui Sergiu Russu, adjunct al procurorului general, și a stabilit că acesta corespunde criteriilor legale prevăzute de Legea nr....
Sancțiuni împotriva rușilor implicați în „reeducarea” copiilor ucraineni, impuse de Marea Britanie # Ziarul de Garda
Autoritățile britanice au anunțat impunerea de sancțiuni împotriva oficialilor și organizațiilor ruse implicate în încercările de deportare și indoctrinare ideologică a copiilor ucraineni. Printre cei vizați de sancțiuni se numără mama liderului cecen Ramzan Kadîrov și mișcarea de tineret „Primii”, scrie BBC. Ambasada britanică la Moscova informează că autoritățile ruse au trimis cu forța pe...
Profil de integritate: Maria Acbaș. În trecut figura pe lista Partidului „Congresul Civic”, în prezent pe lista PAS, decorată de Dodon cu ordinul „Gloria Muncii” # Ziarul de Garda
În cadrul Campaniei „Pentru un Parlament Curat 2025”, desfășurată de Asociația Presei Independente (API), un grup de jurnaliști de investigație a documentat cele mai relevante informații despre integritatea candidaților partidelor cu șanse mari să treacă pragul electoral, potrivit sondajelor, dar și a unor candidați independenți și lideri ai formațiunilor politice participante la scrutin. Profilurile sunt...
WatchDog/ Schimbări de abordare ale Rusiei față de R. Moldova și strategiile aplicate în aceste alegeri # Ziarul de Garda
Numirea lui Serghei Kirienko, considerat al doilea om în stat, care era responsabil de suprimarea opoziției în Rusia prevestește o intensificare a imixtiunii rusești în alegerile din R. Moldova. Potrivit WatchDog, Kirienko este determinat să obțină o victorie geopolitică pentru Putin prin acțiuni subversive, fără limite morale și cu bugete nelimitate, folosindu-se de actori locali precum Șor...
Profil de integritate: Ion Chicu. Ex-premier și ministru într-un guvern controlat de PDM, cu legături cu Dodon # Ziarul de Garda
În cadrul Campaniei „Pentru un Parlament Curat 2025”, desfășurată de Asociația Presei Independente (API), un grup de jurnaliști de investigație a documentat cele mai relevante informații despre integritatea candidaților partidelor cu șanse mari să treacă pragul electoral, potrivit sondajelor, dar și a unor candidați independenți și lideri ai formațiunilor politice participante la scrutin. Profilurile sunt...
LIVE TEXT/ Drone din Rusia au lovit mai multe orașe din Ucraina, cel puțin șapte persoane au fost rănite. Război în Ucraina, ziua 1288 # Ziarul de Garda
UPDATE 13:30 Cel puțin șapte persoane, printre care și un copil, au fost rănite în urma atacului rus asupra orașului Drujkivka. Una dintre lovituri a lovit în apropierea unor clădiri de apartamente. O femeie cu mobilitate redusă a rămas blocată în apartament. Echipele de salvare au eliberat-o și au transportat-o la spital. De asemenea, a...
UPDATE/ Ministerul de Externe anunță că a fost stabilită identitatea victimelor accidentului rutier produs în România # Ziarul de Garda
UPDATE: Ministerul Afacerilor Externe (MAE) comunică faptul că identitatea tuturor victimelor accidentului rutier produs în județul Botoșani a fost stabilită, iar rudele acestora au fost deja informate. În autoturism se aflau cinci bărbați, printre decedați numărându-se și șoferul. „Consulatul General al R. Moldova la Iași se află în contact permanent cu autoritățile locale și oferă...
Edilul capitalei Ion Ceban și-a suspendat activitatea de primar în contexul campaniei electorale pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie. El a confirmat informațiile în cadrul unei conferințe de presă din 3 septembrie. Pe 29 august a început campania electorală pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie. În condițiile Codului electoral, campania electorală este perioadă de activitate care se desfășoară cu...
Poliția de Frontieră anunță că o dronă rusească ar fi survolat spațiul aerian al R. Moldova. Ministerul Apărării nu confirmă incidentul # Ziarul de Garda
În noaptea de 2 spre 3 septembrie 2025, Poliția de Frontieră anunță că a fost informată de autoritățile ucrainene despre o posibilă survolare a spațiului aerian național de către o dronă rusească de tip Shahed, în nordul R. Moldova. Conform datelor oferite de grănicerii ucraineni, drona ar fi fost detectată în apropierea localității Horodiște, raionul...
Profil de integritate: Grigorii Uzun. Persoana de încredere a lui Dodon, înfrânt de Guțul la funcția de bașcan, fără loc de muncă, dar cu mii de dolari și ruble din evenimentele de familii # Ziarul de Garda
În cadrul Campaniei „Pentru un Parlament Curat 2025”, desfășurată de Asociația Presei Independente (API), un grup de jurnaliști de investigație a documentat cele mai relevante informații despre integritatea candidaților partidelor cu șanse mari să treacă pragul electoral, potrivit sondajelor, dar și a unor candidați independenți și lideri ai formațiunilor politice participante la scrutin. Profilurile sunt...
Lista beneficiarilor eligibili pentru finanțarea proiectelor din fondul național al culturii se extinde # Ziarul de Garda
Proiectele și programele de rezidență și mobilitate artistică și culturală, finanțate din Fondul național al culturii, vor fi selectate în baza unui nou Regulament. Acesta a fost aprobat de Guvern în ședința din 3 septembrie. Regulamentul creează premise pentru dezvoltarea parteneriatelor între instituții publice, organizații nonguvernamentale și entități culturale din alte țări, „contribuind astfel la promovarea...
„Știm cum e să dezvolți o afacere acasă” – 12 luni, 12 povești inspiraționale de succes # Ziarul de Garda
Maib anunță o nouă inițiativă socială care aduce în prim-plan experiențele unor antreprenori curajoși, cu idei neconvenționale și inițiative construite din pasiune. Din septembrie, în fiecare lună, banca va prezenta publicului un nou parcurs inspirațional despre antreprenori care au ales să își urmeze visurile într-o manieră originală. Un proiect social, nu comercial Campania „Știm cum...
De la Recean la Dodon și Ceban: ce dezvăluie primele profiluri din campania „Pentru un Parlament Curat 2025” # Ziarul de Garda
Începând cu 2 septembrie 2025, Asociația Presei Independente (API) și portalul MoldovaCurata.md au lansat o nouă ediție a Campaniei de informare „Pentru un Parlament Curat”, în cadrul căreia un grup de jurnaliști de investigație realizează, în baza unor criterii de integritate, profilurile pentru 50 de candidați ai partidelor și blocurilor cu cele mai mari șanse...
LIVE TEXT/ Drone din Ucraina ar fi lovit o cale ferată în regiunea Rostov din Rusia. Război în Ucraina, ziua 1288 # Ziarul de Garda
UPDATE 11:50 Dronele au lovit infrastructura feroviară din regiunea Rostov din Rusia în noaptea de 3 septembrie, provocând întârzieri în serviciile de transport de pasageri, a declarat guvernatorul regional, Iuri Sliusar, scrie The Kyiv Independent. Regiunea Rostov, care se învecinează cu Ucraina, servește drept centru logistic cheie pentru proviziile militare rusești. Kievul a atacat în repetate rânduri infrastructura...
Trei cetățeni moldoveni au murit într-un accident rutier grav produs în România. Primele informații de la Ministerul de Externe # Ziarul de Garda
Ministerul Afacerilor Externe (MAE) anunță despre producerea unui grav accident rutier pe data de 3 septembrie 2025, ora 10:27, în localitatea Dămideni, județul Botoșani. Conform primelor informații, trei cetățeni moldoveni și-au pierdut viața, iar alți doi s-au ales cu răni grave. „Un autoturism de marca Volvo, înmatriculat în R. Moldova, a intrat în coliziune cu...
Profil de integritate: Vasile Tarlev. Fost deputat comunist, fost premier, decorat de Putin cu „Ordinul Prieteniei” și „omul lui Șor” # Ziarul de Garda
În cadrul Campaniei „Pentru un Parlament Curat 2025”, desfășurată de Asociația Presei Independente (API), un grup de jurnaliști de investigație a documentat cele mai relevante informații despre integritatea candidaților partidelor cu șanse mari să treacă pragul electoral, potrivit sondajelor, dar și a unor candidați independenți și lideri ai formațiunilor politice participante la scrutin. Profilurile sunt...
Planul de „milioane de dolari” al Kremlinului pentru a schimba puterea la Chișinău: cum vrea să influențeze parlamentarele și numele politicienilor vizați în documentele secrete. Jurnalist ucrainean: „Este periculos pentru întreaga Europă” # Ziarul de Garda
Kremlinul intenționează să influențeze masiv alegerile parlamentare din R. Moldova și să răstoarne guvernarea proeuropeană de la Chișinău, iar pentru asta a elaborat un plan pentru care au fost alocați cel puțin 350 de milioane de dolari. O parte din acești bani este destinată coruperii alegătorilor și controlului deplin asupra viitoarei majorități parlamentare. Doar pentru...
Canale de Telegram asociate grupării Șor, sparte. Scurgere masivă de informații și un mesaj pentru activiștii Blocului Victorie: „Acum sunteți pe cont propriu” # Ziarul de Garda
Mai multe canale de comunicare asociate grupării Șor și Blocului „Victorie” au publicat, în dimineața zilei de 3 septembrie, mesaje din care reiese că ar fi fost sparte, iar controlul asupra lor ar fi fost preluat de persoane din afara grupării Șor. Mesajul se adresează, în special, activiștilor din partidele afiliate lui Șor. „Blocul Victorie...
Procuratura Anticorupție confirmă: Vladimir Andronachi a fost reținut într-un nou dosar penal # Ziarul de Garda
Procuratura Anticorupție (PA) confirmă faptul că, în seara zilei de marți, 2 septembrie 2025, fostul deputat în Parlamentul R. Moldova, Vladimir Andronachi, a fost reținut pentru un termen de 72 de ore. „Acesta este vizat într-un dosar penal pornit pentru spălare de bani în proporții deosebit de mari, infracțiune prevăzută de art. 243 alin. (3)...
Foști premieri ai României, prezenți la parada militară din Beijing, alături de Putin, Xi Jinping și Kim Jong Un # Ziarul de Garda
Foștii premieri ai României Adrian Năstase și Viorica Dăncilă au participat miercuri la parada militară din Beijing, organizată pentru a marca 80 de ani de la încheierea celui de-al Doilea Război Mondial. În fotografia oficială realizată înaintea evenimentului, Adrian Năstase și Viorica Dăncilă pot fi observați în spatele președintelui Chinei, Xi Jinping, al liderului rus,...
Miercuri, 3 septembrie, are loc ședința Guvernului. Pe agendă sunt 17 proiecte de hotărâre, printre care se numără câteva proiecte privind transmiterea unor bunuri imobile, dar și aprobarea Programului Național pentru Digitalizare și Inovare în Sănătate 2025-2030.
Deținutul care a evadat din Penitenciarul nr. 8 Bender în mai, a fost condamnat la încă 11 ani de închisoare după ce a jefuit mai multe victime după evadare # Ziarul de Garda
Deținut condamnarea la încă 11 ani de închisoare după ce a evadat din Penitenciarul Bender și a comis mai multe fapte de jaf și tâlhărie după evadare, a transmis într-un comunicat Procuratura Generală (PG). Astfel, în noaptea de 16 mai 2025, deținutul, condamnat pentru săvârșirea mai multor infracțiuni contra patrimoniului, a evadat din Penitenciarul nr....
LIVE TEXT/ 5 persoane și 28 de case au fost avariate în Kropîvnîțkîi, după un atac cu drone ale Rusiei. Război în Ucraina, ziua 1288 # Ziarul de Garda
UPDATE 8:45 În regiunea Kropîvnîțkîi, echipele de salvare elimină consecințele atacului cu drone, din noaptea de 3 septembrie, raportează Serviciul pentru Situații de Urgență. Astfel, în urma loviturii cu drone, 5 persoane au fost rănite, 28 de case au fost avariate, iar una a fost distrusă și au izbucnit mai multe incendii. În plus, au...
Constantin Țuțu, reținut împreună cu Vladimir Plahotniuc în Grecia, pe 22 iulie 2025, a fost eliberat, potrivit surselor Ziarului de Gardă. Acesta a cumpărat bilet de avion de la Atena spre R. Moldova. Apropiatul lui Plahotniuc urmează să ajungă la Chișinău joi, 4 septembrie, la 09:30. Oligarhul Vladimir Plahotniuc, care a fugit din R. Moldova...
Ex-deputatul Vladimir Andronachi, un apropiat al oligarhului Vladimir Plahotniuc, cercetat în dosarul „Frauda bancară”, a fost reținut pentru 72 de ore într-un nou dosar penal, spun sursele ZdG. Măsura a fost luată pe marginea unui nou dosar, pentru aspălare de bani. Detalii despre dosarele lui Andronachi Vladimir Andronachi a fost deputat în perioada februarie 2015...
De la șefia PA la sectorul privat în Statele Unite. Veronica Dragalin s-a ales cu o nouă funcție # Ziarul de Garda
Fosta șefă a Procuraturii Anticorupție (PA), Veronica Dragalin, care a plecat în Statele Unite după ce și-a dat demisia, anunță că s-a angajat la firma multinațională americană de avocatură Jones Day, acolo unde a activat în perioada 2011-2016. Anunțul a fost făcut marți, 2 septembrie, pe o platformă de socializare. „Sunt încântată să anunț că, după...
LIVE TEXT/ Macron va avea o întrevedere cu Zelenski înainte de summitul Coaliției voluntarilor – presa. Război în Ucraina, ziua 1287 # Ziarul de Garda
UPDATE 22:04 Președintele francez Emmanuel Macron se va întâlni cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski la Paris în seara zilei de 3 septembrie, scrie European Pravda, citând o sursă de la Palatul Elysee. Zelenski ar urma să se întâlnească cu Macron înaintea summitului la nivel înalt al Coaliției voluntarilor, programat pentru 4 septembrie, scrie presa ucraineană....
Anchetă Context.ro/ „Persecuția ortodocșilor”: Cum agenți de influență ai Rusiei deghizați în ONG-uri sunt implicați într-o operațiune rusească dedicată alegerilor parlamentare din R. Moldova # Ziarul de Garda
În prag de alegeri parlamentare, agenți de influență ai Rusiei deghizați în ONG-uri sau europarlamentari acuză R. Moldova de discriminare religioasă. Scenariul nu e nou. A fost aplicat în Ucraina și propagat în mod organizat în SUA și UE. În Moldova, președinta Maia Sandu este acuzată că interzice procesiuni religioase, dar nu și marșurile minoritaților sexuale,...
R. Moldova, „cap de afiș” în prima sesiune a Parlamentului European din toamnă. Eurodeputații vor adopta o rezoluție prin care își vor reitera sprijinul pentru țara noastră # Ziarul de Garda
Pe agenda primei sesiuni plenare a Parlamentului European (PE) din această toamnă, care va avea loc săptămâna viitoare la Strasbourg, au fost incluse trei subiecte dedicate R. Moldova. Deputații europeni urmează să negocieze o rezoluție prin care va fi reiterat sprijinul PE pentru țara noastră în procesul de aderare. Anunțul a fost făcut de europarlamentarul...
Parlamentare 2025: Adresele secțiilor de votare ce vor fi deschise pentru moldovenii din diasporă # Ziarul de Garda
301 secții de votare vor funcționa peste hotarele R. Moldova în cadrul alegerilor parlamentare din 28 septembrie. Potrivit unui comunicat al Comisiei Electorale Centrale (CEC), cele mai multe secții vor fi deschise în Italia (75), fiind urmată de Germania (36), Franța (26), Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord (24) și România (23)....
Tânărul din Micăuți, dat dispărut în iunie, a fost găsit mort în apropierea unui iaz. Cauza decesului este momentan necunoscută # Ziarul de Garda
Tânărul de 18 ani satul Micăuți, raionul Strășeni, care a plecat de acasă pe 6 iunie „pentru a se întâlni cu un prieten”, a fost găsit mort, în apropierea unui iaz din extravilanul localității Micăuți. Informația a fost confirmată pentru Ziarul de Gardă de către Mariana Didenco, ofițeră de presă a Inspectoratului de Poliție Strășeni....
Autoritățile din sănătate anunță câte cazuri de Covid-19 au fost înregistrate săptămâna trecută. Circa 300, în rândul copiilor # Ziarul de Garda
În perioada 25–31 august 2025 (săptămâna 35/2025), au fost înregistrate 855 de cazuri de Covid-19, ceea ce reprezintă o descreștere cu 14% comparativ cu săptămâna precedentă, informează marți, 2 septembrie, Agenția Națională pentru Sănătate Publică (ANSP) printr-un comunicat. Din totalul cazurilor, 280 (33%) au fost raportate în rândul copiilor cu vârste de până la 14...
SINTEZA ELECTORALĂ/ Acuzații de corupție electorală la un partid din Blocul „Patriotic”, înfrângere în justiție pentru PDMM-ul afiliat lui Plahotniuc și angajamentele PAS și ale Partidului Nostru # Ziarul de Garda
Marți, 2 septembrie, ofițerii Centrului Național Anticorupție (CNA) au bătut la ușa „Inimii Moldovei” cu acuzații de corupere electorală. În aceeași zi, blocul auto-declarat „Patriotic” condus de Dodon, Voronin, Tarlev și Vlah a semnat un angajament prin care anunță că „nu va face o alianță cu PAS”. Tot marți, Curtea de Apel Centru a menținut...
LIVE TEXT/ Cancelarul german Friedrich Merz a anunțat care ar fi „locul potrivit” pentru desfășurarea următoarei runde de negocieri între Rusia și Ucraina. Război în Ucraina, ziua 1287 # Ziarul de Garda
UPDATE 18:11 Cancelarul federal al Germaniei, Friedrich Merz, a declarat că va propune Geneva ca loc de desfășurare a unei noi runde de negocieri de pace între Ucraina și Rusia în cadrul reuniunii coaliției voluntarilor de joi, de la Paris, scrie Sky News. „Geneva ar fi un loc potrivit pentru un acord de încetare a...
Rusia și China au ajuns la o înțelegere privind construirea noului gazoduct Power of Siberia 2 # Ziarul de Garda
Rusia și China au dat undă verde conductei Power of Siberia 2, dar încă nu au ajuns la un acord privind prețurile, a declarat marți, 2 septembrie, Gazprom, subliniind indiferența președintelui Xi Jinping față de cererile Occidentului de a renunța la parteneriatul tot mai strâns cu Moscova, conform Reuters. Conducta, care ar putea livra într-o...
Ministerul Educației anunță „o creștere semnificativă” a numărului de studenți admiși la unele universități. Când are loc turul trei # Ziarul de Garda
Instituțiile de învățământ superior din R. Moldova au înregistrat în total, după primele două tururi de admitere la studii, o creștere de 7% a numărului de studenți înmatriculați. În total, la această etapă sunt deja înmatriculați 15 925 de studenți la licență, sau cu 1034 mai mult față de anul 2024, și 5127 de studenți înmatriculați...
LIVE TEXT/ Donețk: un mort și șapte răniți în urma atacurilor rusești. Război în Ucraina, ziua 1287 # Ziarul de Garda
UPDATE 17:00 O persoană a murit la Donețk, iar altele șapte au fost rănite în urma unor atacuri rusești, transmite Poliția Națională a Ucrainei. „Inamicul a concentrat focul asupra a șase localități. Au fost distruse 20 de obiective civile, dintre care șapte clădiri rezidențiale. În Kostîantînivka, rușii au lansat 6 atacuri cu bombe, artilerie și...
Reacția directorului liceului privat la care au avut loc percheziții într-un dosar de evaziune fiscală și spălare de bani # Ziarul de Garda
Liceul privat din municipiul Chișinău, vizat de perchezițiile din cadrul unui dosar de evaziune fiscală și spălare de bani, este Instituția Privată Liceul „Da Vinci”, potrivit surselor ZdG. L-am contactat pe unul dintre directorii instituției, Valeriu Guzun, pentru a obține o reacție. Acesta a evitat să ofere un comentariu, dar a menționat că afirmațiile despre...
