/VIDEO/ Stația de epurare din Rezina, fără autorizație: Apele murdare ajung direct în Nistru
TV8, 3 septembrie 2025 21:40
/VIDEO/ Stația de epurare din Rezina, fără autorizație: Apele murdare ajung direct în Nistru
• • •
Alte ştiri de TV8
Acum 30 minute
21:50
21:40
21:40
Acum 2 ore
21:10
20:50
20:20
Acum 4 ore
20:10
19:30
19:00
Acum 6 ore
18:00
17:40
17:30
17:00
16:20
Acum 8 ore
16:00
15:20
14:50
14:40
14:40
14:20
Acum 12 ore
13:10
13:10
12:40
11:50
11:50
11:40
11:40
11:10
10:30
10:30
09:50
09:20
Acum 24 ore
08:30
07:40
07:10
2 septembrie 2025
23:00
22:30
Ieri
22:00
21:40
21:40
21:00
20:50
20:10
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.