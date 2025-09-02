Numărul studenților la universitățile din Moldova a crescut. Când va avea locul turul III de admitere
#diez, 2 septembrie 2025 19:00
Mai mulți tineri au ales universitățile din Republica Moldova pentru a-și continua studiile. În acest an, numărul studenților înmatriculați a crescut cu 7 %. Cele mai mari creșteri au fost înregistrate la Academia de Studii Economice din Moldova (cu 17,95 %) și la Universitatea Tehnică a Moldovei (cu 17,82 %).
Acum o oră
19:00
Numărul studenților la universitățile din Moldova a crescut. Când va avea locul turul III de admitere # #diez
Mai mulți tineri au ales universitățile din Republica Moldova pentru a-și continua studiile. În acest an, numărul studenților înmatriculați a crescut cu 7 %. Cele mai mari creșteri au fost înregistrate la Academia de Studii Economice din Moldova (cu 17,95 %) și la Universitatea Tehnică a Moldovei (cu 17,82 %).
Acum 4 ore
17:00
Premieră națională: a fost lansată „Busola Electorală” – primul instrument digital neutru și apolitic care sprijină alegătorii să voteze informat # #diez
Pentru prima dată în Republica Moldova, cetățenii au la dispoziție aplicația „Busola Electorală" – un ghid digital obiectiv, care aduce mai multă transparență în procesul electoral și îi ajută pe alegători să înțeleagă mai bine oferta politică actuală. „Busola Electorală" compară opiniile personale ale alegătorului cu programele și valorile partidelor și candidaților înscriși în cursa electorală, transformând procesul de alegere într-un exercițiu civic simplu și clar. Scopul principal al platformei este de a consolida participarea democratică, sprijinind cetățenii să ia decizii informate.
16:00
Pe o piață tot mai competitivă, alegerea unei agenții de marketing potrivite poate face diferența dintre stagnare și creștere accelerată. Iată care sunt cele mai mari agenții de marketing din Moldova și ce servicii oferă acestea.
16:00
Trei artiști pornesc într-un turneu cultural dedicat poetului Mihai Eminescu. În perioada 8-14 septembrie 2025 în șase localități din țară vor fi organizate concerte „Eminescu și arta liedului – Poezia eminesciană în întâlnirea cu muzica".
16:00
Moldova va avea acces la un buget european dedicat culturii și va primi sprijin pentru traducerea și promovarea operelor literare # #diez
Republica Moldova a semnat astăzi, 2 septembrie, Acordul de aderare la programul Uniunii Europene „Europa Creativă". Potrivit Ministerului Culturii, documentul deschide noi orizonturi pentru artiștii și organizațiile culturale din țară, care vor putea accesa finanțări și colaborări la nivel european începând cu 1 ianuarie 2026.
Acum 6 ore
15:00
Cum savurăm vinul fără exces? Tips & tricks pentru o experiență autentică la Festivalul Vinului de Autor # #diez
În cultura noastră, vinul nu e doar băutură. E sinonim cu sărbătoare, masă, voie bună. Dar adevărata bucurie începe atunci când știi să-l savurezi cu măsură. La Festivalul Vinului de Autor vei descoperi nu doar vinuri rare, ci și cum să le savurezi cu respect.
15:00
În data de 28 septembrie, toți moldovenii cu drept de vot sunt așteptați la urne. Respectiv, vom alege împreună cea mai influentă putere în stat – Parlamentul. Ce fracțiuni politice vei găsi în buletinul de vot și cine sunt deputații pe care acestea vor să îi aducă în Legislativ îți arătăm în continuare.
14:00
Asociația Internațională a Studiilor despre Genocid (IAGS), instituție responsabilă de studierea genocidului, a declarat că Israelul comite genocid în Fâșia Gaza. IAGS a adoptat o rezoluție prin care menționează că acțiunile Israelului corespund definiției legale prevăzute în Convenția ONU din 1948 pentru Prevenirea și Pedepsirea Crimei de Genocid, scrie Al Jazeera.
Acum 8 ore
12:45
Un spectacol românesc despre experiența de a fi rom(ă) va fi jucat în două localități din Moldova. Intrarea este gratuită # #diez
Spectacolul românesc „Vi me som rom/Și eu sunt rom" ajunge în luna septembrie în Republica Moldova. Acesta va fi jucat la Chișinău și la Cimișlia, iar intrarea este liberă.
12:45
Toamna a devenit un anotimp al alergătorilor în Moldova. An de an, tot mai multe maratoane și competiții sportive sunt organizate în capitală și în afară, adunând oameni de toate vârstele; oameni care vor să se distreze, să-și testeze limitele sau, pur și simplu, să petreacă o zi activă. Acest an nu este o excepție, așa că, dacă vrei să te înscrii și tu la un maraton, îți prezentăm mai jos lista celor programate pentru următoarele trei luni.
12:45
Pe 10 septembrie, Chișinău devine centrul regional al vânzărilor tech. La Dreamiconˣ – The Startup Sales Playbook, pe aceeași scenă urcă unicorni, scale-upuri și experți din big tech, care au crescut produse de la zero la milioane de dolari în venit și utilizatori.
11:45
Percheziții la o școală privată din capitală. Aceasta ar fi dăunat Bugetul public național cu peste 11 milioane # #diez
La o instituție de învățământ privată din capitală au avut loc percheziții. Aceasta a fost bănuită de prejudicierea Bugetului public național cu peste 11 milioane lei. Potrivit autorităților, acțiunile au avut loc în cadrul cauzei penale pornită în luna mai 2025, în urma unei bănuieli, privind săvârșirea infracțiunii de evaziune fiscală.
Acum 12 ore
10:45
Inteligență Artificială ar putea fi studiată în școli. Aceasta urmează a fi integrată în disciplinele TIC și informatică # #diez
Inteligența Artificială nu va fi studiată drept disciplină separată. Aceasta ar putea fi integrată în materiile TIC și Informatică. Despre acest lucru a anunțat Galina Rusu, secretară generală la Ministerul Educației și Cercetării (MEC), în cadrul emisiunii „Pe față" de la Moldova 1.
09:45
Cinci oportunități destinate studenților, al căror termen-limită pentru înregistrare expiră în luna septembrie # #diez
Începutul noului an academic este momentul perfect ca să te apuci de proiecte ambițioase și ca să-ți setezi obiective pentru viitor. Fie că ești abia în anul întâi de universitate, fie îți continui studiile, te îndemnăm să accepți fiecare oportunitate care crezi că va spori evoluția ta personală și profesională. Indiferent de facultatea la care înveți, dezvoltarea multidisciplinară îți poate aduce noi posibilități, de aceea îți sugerăm să-ți consolidezi cunoștințele în studii europene, jurnalism, design grafic sau economie. În acest material, îți propunem cinci oportunități la care te poți înscrie în calitate de student(ă) până la sfârșitul lunii septembrie.
09:45
Maib lansează o campanie promoțională, oferind companiilor din Republica Moldova posibilitatea de a accesa credite auto pentru afaceri cu dobânda fixă de 8,99 % în lei, în primele 12 luni, pentru toate creditele acordate în perioada 1 septembrie – 31 octombrie 2025.
17:45
Pentru alegerile parlamentare din 2025, în Registrul de Stat al Alegătorilor sunt înscriși 3.299.396 de cetățeni cu drept de vot. Potrivit datelor oficiale, 2.763.678 de alegători sunt repartizați pe unități administrativ-teritoriale de nivelul II, urmând să voteze în localitățile de reședință.
17:45
Studenți ai UTM – laureați ai Burselor de Merit oferite de Ministerul Educației și Cercetării # #diez
Ministerul Educației și Cercetării al Republicii Moldova a desemnat studenții merituoși din instituțiile de învățământ superior beneficiari ai burselor de merit pentru anul universitar 2025-2026. Printre aceștia se regăsesc și 20 de studenți remarcabili ai Universității Tehnice a Moldovei, care au demonstrat performanțe academice deosebite și implicare activă în viața universitară, confirmând astfel excelența academică promovată de UTM.
17:45
Ai absolvit pedagogia și cauți un loc de muncă? Lista posturilor disponibile în școlile din Moldova # #diez
Ministerul Educației și Cercetării a dat start Turului III al Concursului de repartizare a absolvenților în câmpul muncii pe funcții didactice vacante, pentru anul de studii 2025/2026. Sunt disponibile peste 500 de posturi, iar debutanții în cariera didactică, cu vârsta de până la 35 de ani, pot solicita repartizarea în baza diplomelor de studii profesionale, superioare de licență sau master în domeniul educației, dar și în baza diplomelor din alte domenii conexe disciplinelor școlare, cu condiția absolvirii modulului psihopedagogic.
15:45
Avionul Ursulei von der Leyen, bruiat în drum spre Bulgaria. Bruxelles acuză Rusia de „interferență flagrantă” # #diez
Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a fost victima unui incident de securitate în timpul deplasării sale spre Bulgaria. Aeronava oficială la bordul căreia se afla a suferit o perturbare a sistemului GPS, transmite Euronews. Potrivit informațiilor, interferența a fost atribuită Rusiei.
14:45
Moldova Business Week 2025: 10 ani de parteneriate, peste 30 de evenimente și delegați din peste 25 de țări # #diez
Au rămas zile numărate până la cel mai important forum economic al Republicii Moldova – Moldova Business Week 2025 organizat de Agenția de Investiții. În perioada 15-19 septembrie, la Chișinău și în mai multe regiuni ale țării, evenimentul aniversar va reuni delegați din peste 20 de țări de pe trei continente, reprezentanți ai mediului de afaceri, investitori, oficiali guvernamentali și organizații internaționale. Cu o agendă de peste 30 de evenimente, MBW25 promite să devină cea mai amplă ediție de până acum.
14:45
Femeile interesate de sectorul energetic au acum oportunitatea de a acumula experiență practică și de a-și dezvolta cariera prin Programul de Internship pentru Femei în Domeniul Energetic, lansat de Unitatea Consolidată pentru Implementarea și Monitorizarea Proiectelor în domeniul Energeticii (UCIPE), cu sprijinul Grupului Banca Mondială.
14:45
Atunci când vine vorba de confortul și siguranța copiilor, părinții își doresc întotdeauna cele mai bune soluții. JUKKI s-a născut din această dorință de a oferi produse de calitate superioară la un preț accesibil, fără compromisuri în ceea ce privește siguranța și designul. Cu misiunea de a transforma orele de somn în momente de liniște, magazinul pentru mămici și părinți activi se remarcă prin atenția la detalii și prin faptul că fiecare sac de dormit cu picioare este realizat integral în propria unitate de producție, sub control atent. Principiile după care funcționează sunt simple, dar esențiale: confort, calitate, comoditate. Totul sub deviza „Susținem părinții grozavi", un slogan care se reflectă în fiecare articol creat.
14:45
Cinci oportunități destinate elevilor, al căror termen-limită pentru înregistrare expiră în luna septembrie # #diez
Noul an școlar a început, iar dacă te gândești ce ai putea face în afara lecțiilor, noi îți propunem câteva oportunități la care să te înscrii în calitate de elev(ă). De exemplu, poți deveni voluntar(ă) la un festival de literatură și traduceri sau ai posibilitatea să înveți timp de un an în Statele Unite ale Americii grație programului FLEX. Grăbește-te să completezi formularul de înregistrare!
12:30
Cadrele didactice din școlile și grădinițele din Republica Moldova vor beneficia de noi instrumente menite să simplifice activitatea zilnică și să reducă birocrația. Ministerul Educației și Cercetării (MEC) a anunțat că, pentru anul de studii 2025/2026, a elaborat circa 10.700 de proiecte didactice zilnice pentru învățământul primar, gimnazial și liceal, precum și 510 proiecte pentru educatori, destinate instituțiilor preșcolare.
12:30
Înveți la o școală de arte și îți place să cânți la instrumente muzicale? Prezintă-ți talentul în cadrul unui concurs național # #diez
Concursul Național al Tinerilor Instrumentiști „Antonina Lucinschi" revine în această toamnă cu cea de-a 17-a ediție. Elevii care învață la școlile, liceele de muzică și artă din țară, dar și din străinătate, sunt încurajați să participe. În acest an, competiția urmează să se desfășoare în perioada 22-25 septembrie 2025.
12:30
Talentul și creativitatea tinerilor din Republica Moldova vor fi puse în valoare la Ars Electronica 2025, unul dintre cele mai importante festivaluri internaționale de artă și tehnologie, desfășurat la Linz, Austria. Studenți și profesori de la Universitatea de Stat din Moldova, Universitatea Tehnică a Moldovei și Universitatea Pedagogică „Ion Creangă", în colaborare cu Artcor, vor reprezenta țara noastră în cadrul expoziției „Campus", dedicată intersecției dintre educație, artă și inovație.
11:30
Anul de studii 2025/2026: peste 30.000 de copii în clasa I și cinci specialități noi în universități # #diez
În anul de studii 2025/2026, sistemul educațional din Republica Moldova cuprinde peste o mie de instituții și zeci de mii de elevi, studenți și cadre didactice. Potrivit datelor înregistrate în Sistemul Informațional de Management în Educație, în acest an sunt lansate și cinci specialități noi la nivel universitar, iar studenții din domeniul științelor educației vor beneficia de burse majorate.
10:15
Astăzi, școlile și universitățile din Republica Moldova și-au deschis larg ușile pentru elevi și studenți, marcând începutul anului de studii 2025/2026. Cu acest prilej, Ministerul Educației și Cercetării (MEC) a transmis un mesaj de felicitare adresat tuturor celor implicați în procesul educațional – elevi, studenți, cadre didactice și părinți.
10:15
Cercetătorii și tinerii specialiști din Republica Moldova au șansa de a-și continua studiile și activitatea științifică
10:15
FILIT Chișinău recrutează voluntari. Contribuie la organizarea celui mai mare festival de literatură și traduceri din sud-estul Europei # #diez
Festivalul Internațional de Literatură și Traduceri (FILIT) din Chișinău recrutează voluntari pentru cea de-a treia ediție a evenimentului, care se va desfășura în perioada 25-28 septembrie. În calitate de voluntar(ă), vei lucra alături de echipa de organizare în perioada premergătoare festivalului şi în timpul acestuia. Сообщение FILIT Chișinău recrutează voluntari. Contribuie la organizarea celui mai mare festival de literatură și traduceri din sud-estul Europei появились сначала на #diez.
18:30
În fiecare zi, în toată țara se desfășoară o multitudine de evenimente interesante la care poți participa. Mai jos îți prezentăm câteva dintre cele programate în Chișinău pentru perioada 1-7 septembrie, dacă îți dorești să savurezi din plin prima săptămână de toamnă. Сообщение Ce faci în perioada 1-7 septembrie? Notează-ți în agendă câteva evenimente la care să mergi появились сначала на #diez.
17:30
În perioada 1-7 septembrie, termometrele vor indica cel mult +31 °C în centrul țării, +33 °C la sud și +29 °C la nord. Totodată, potrivit prognozelor meteorologilor, luni și joi ar putea să cadă precipitații însoțite de descărcări electrice. Сообщение Vin ploile? Cum va fi vremea în prima săptămână de toamnă появились сначала на #diez.
15:15
(hartă) Câți învățători bărbați predau în școlile din Moldova și în ce localități activează cei mai mulți # #diez
Pedagogia este un domeniu în care majoritatea cadrelor didactice sunt femei. Mai cu seamă, la ciclul primar, unde bărbații reprezintă un mic procent din totalul învățătorilor. Potrivit datelor oferite de Ministerul Educației și Cercetării pentru #diez, dintre cei 11.651 de profesori de clasele primare care activează în școlile din Republica Moldova, 131 sunt bărbați. Acest număr înseamnă 1,12 %. Сообщение (hartă) Câți învățători bărbați predau în școlile din Moldova și în ce localități activează cei mai mulți появились сначала на #diez.
13:15
(video) Cum e să fii manageră adjunctă la o filială Kaufland? Iulia Scutari, despre experiența sa în cadrul companiei # #diez
Iulia Scutari lucrează la Kaufland din 2019. A aplicat în 2018, când încă nu existau magazine fizice în Republica Moldova și abia se pregătea personalul pentru deschiderea acestora. Prima sa funcție a fost cea de șefă de raion, iar în scurt timp a fost promovată pe poziția de manageră adjunctă a unuia dintre magazine – Codru. Acum, Iulia coordonează echipa din filială și se implică în planificarea și implementarea strategiilor pentru o experiență cât mai bună a clienților. Сообщение (video) Cum e să fii manageră adjunctă la o filială Kaufland? Iulia Scutari, despre experiența sa în cadrul companiei появились сначала на #diez.
12:15
Astăzi, 31 august 2025, în Piața Marii Adunări Naționale s-a desfășurat a treia ediție a Marii Dictări Naționale. La evenimentul din acest an au participat peste 2.000 de persoane în Piața Marii Adunări Naționale. Totodată, evenimente similare s-au desfășurat concomitent în 25 de raioane din Moldova. Textul dictat la ediția din anul curent a fost un fragment din „Cărțile copilăriei mele”, semnat de Vladimir Beșleagă. Сообщение Ce text au scris participanții la Marea Dictare Națională din 2025 появились сначала на #diez.
11:15
Începutul unui nou an de studii vine cu o serie de provocări pentru proaspeții studenți. Dacă pentru unii, căminul înseamnă startul vieții independente, pentru alții este ieșirea din zona de confort. Cu bune și cu rele, căminul rămâne una dintre cele mai memorabile părți ale studenției, iar TikTok-ul devine locul unde aceste amintiri se adună și se viralizează. La început de an universitar, am adunat pentru tine o serie de clipuri video despre căminele din Moldova, așa cum le văd și le filmează studenții. Сообщение (video) Căminele din Moldova, așa cum le văd și le filmează studenții pe TikTok появились сначала на #diez.
10:00
Locuiești în Republica Moldova și încă nu vorbești fluent româna sau ai un prieten/o prietenă care nu o cunoaște deloc, dar ar vrea? În Chișinău găsești o mulțime de posibilități, scrie ru.diez.md. Poți alege între cursuri gratuite sau cu plată, desfășurate online sau cu prezență fizică. Mai mult decât atât, există programe pentru toate nivelurile, astfel încât să începi de unde te simți confortabil și să avansezi pas cu pas, până când vei putea vorbi fluent și încrezător. Сообщение Unde poți învăța limba română în Chișinău și cât costă появились сначала на #diez.
30 august 2025
18:30
Vrei să votezi în altă localitate decât cea de domiciliu? Depune cererea până pe 3 septembrie # #diez
Dacă în ziua alegerilor parlamentare nu vei fi în localitatea de domiciliu, până pe 3 septembrie ai posiblitatea să te adresezi autorității locale – preturii de sector sau primăriei localității în care vei dori să votezi. Сообщение Vrei să votezi în altă localitate decât cea de domiciliu? Depune cererea până pe 3 septembrie появились сначала на #diez.
18:30
Vacanța de vară s-a încheiat, iar noul an de studiu se prevede a fi unul plin nu doar datorită activităților de la școală sau universitate, dar și grație oportunităților la care te poți înscrie chiar în prima lună a toamnei. În septembrie, ai ocazia să devii voluntar(ă) la o redacție de mediu din România, să te înscrii la un festival internațional de film documentar sau să-ți îndeplinești visul american datorită programului FLEX. Fie că ești elev(ă), student(ă) sau tânăr(ă) profesionist(ă), în acest material cu siguranță vei identifica o oportunitate potrivită pentru tine. Сообщение Lista oportunităților al căror termen-limită pentru înregistrare expiră în luna septembrie появились сначала на #diez.
17:30
Elevii din Moldova au fost premiați la Olimpiada Internațională de Limba engleză din acest an # #diez
Elevii din Republica Moldova au obținut șapte mențiuni de onoare la Olimpiada Internațională de Limba engleză. Aceasta se desfășoară în Deva, România, în perioada 24-31 august 2025, unde participă 110 elevi din 12 țări. Сообщение Elevii din Moldova au fost premiați la Olimpiada Internațională de Limba engleză din acest an появились сначала на #diez.
14:30
Unii studenți de la USM spun că au rămas fără loc în cămin pentru 10 zile. Universitatea va caza în locul lor oaspeții Bookfest # #diez
În acest weekend, 30-31 august, studenții beneficiari ai căminelor Universității de Stat din Moldova (USM) trebuiau să fie cazați în camerele repartizate. Totuși, unii dintre ei ne-au anunțat că nu se pot caza, deoarece în camerele lor vor fi cazați oaspeții care vin la Bookfest. Сообщение Unii studenți de la USM spun că au rămas fără loc în cămin pentru 10 zile. Universitatea va caza în locul lor oaspeții Bookfest появились сначала на #diez.
14:30
USM scumpește taxa pentru unele cămine. Decizia a venit cu o zi înainte de cazarea studenților # #diez
Vineri, 29 august, Senatul Universității de Stat din Moldova (USM) a aprobat un nou ordin care prevede majorarea taxelor de cazare în căminele studențești. Mai mulți studenți ai instituției s-au arătat nemulțumiți, deoarece au fost anunțați despre aceste modificări cu o zi înainte de începerea procesului de cazare propriu-zis. Fiind contactați de #diez, reprezentanții USM ne-au comunicat că prețurile au fost ridicate pentru a se alinia la condițiile și gradul de confort al camerelor. Сообщение USM scumpește taxa pentru unele cămine. Decizia a venit cu o zi înainte de cazarea studenților появились сначала на #diez.
12:15
Dacă ești în industria tehnologică, ai planuri de a lansa propriul start-up sau pur și simplu ești pasionat de lumea fondatorilor și investitorilor, aceste cinci seriale de mai jos sunt pentru tine. Inspirate din povești reale – cu tot cu ambiții, greșeli și scandaluri – ele îți arată ce înseamnă cu adevărat să construiești ceva de la zero. Сообщение Top 5 seriale pentru persoanele pasionate de start-upuri появились сначала на #diez.
11:15
Tot mai multe țări europene interzic utilizarea telefoanelor în timpul lecțiilor. Care sunt riscurile gadgeturilor # #diez
În ultimii ani, tot mai multe țări au interzis, într-o măsură sau alta, telefoanele mobile în timpul lecțiilor. Coreea de Sud este unul dintre cele mai recente cazuri, după ce Parlamentul de la Seul a votat în luna august „legea împotriva gadgeturilor”, pentru a lupta cu dependența elevilor. Ce spune legislația altor țări vă spunem în acest articol. Сообщение Tot mai multe țări europene interzic utilizarea telefoanelor în timpul lecțiilor. Care sunt riscurile gadgeturilor появились сначала на #diez.
11:15
A fost publicat topul celor mai bine plătite 100 de locuri de muncă vacante din Republica Moldova în luna august 2025. Potrivit Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă, pe primul loc se află poziția de medic specialist. Persoana care va ocupa acest post va ridica un salariu de până la 28.200 de lei pe lună. Сообщение Top 100 cele mai bine plătite locuri de muncă din Moldova în luna august появились сначала на #diez.
29 august 2025
19:00
Cu cât oamenii sunt mai singuri și mai izolați, cu atât sunt mai predispuși să devină victime ale dezinformării, consideră Una Titz, directoarea de programe la Fundația Amadeo Antonio din Germania. În ultimii cinci ani, a monitorizat campaniile de știri false din spațiul digital și evoluția mișcărilor antidemocratice. Сообщение (audio) Experta media, Una Titz, despre empatie ca armă în lupta cu propaganda появились сначала на #diez.
19:00
SMARTLab ASEM, în colaborare cu Clinica Juridică de Consultanță în Afaceri ASEM și cu suportul partenerului strategic Innovate Moldova, organizează în perioada 15 septembrie – 13 octombrie „Școala E-commerce: de la zero la vânzări stabile”. Сообщение Patru săptămâni pentru a porni și accelera propriul magazin online la ASEM появились сначала на #diez.
19:00
Fotografii care arată condițiile dintr-un cămin al UTM. Rectorul instituției: „Au fost în gestiunea fostei Universități Agrare” # #diez
Au mai rămas două zile până la începerea unui nou an de învățământ, iar în această perioadă, are loc cazarea la căminele universităților din țară. O mamă, al cărei copil este student la Universitatea Tehnică din Moldova (UTM), a împărtășit pe rețelele de socializare impresiile sale despre căminul în care a fost cazat tânărul. Aceasta a publicat și câteva fotografii cu blocul 26, menționând că „aici totul e ca în poveste [una din acele strașnice], începând cu foaia de la intrare, unde totul e «curățel» și se simte că «siguranța tinerilor» este o prioritate”. Сообщение Fotografii care arată condițiile dintr-un cămin al UTM. Rectorul instituției: „Au fost în gestiunea fostei Universități Agrare” появились сначала на #diez.
17:00
Cadrele didactice din Moldova pot câștiga 1 milion de dolari în cadrul concursului „Premiul Global pentru Profesori” # #diez
Cadrele didactice din întreaga lume sunt încurajate să concureze pentru Premiul Global destinat profesorilor. Atât educatorii, cât și profesorii din Republica Moldova care cred că reinventează învățarea, abordează provocările locale și schimbă vieți dincolo de sala de clasă pot aplica la acest concurs. Сообщение Cadrele didactice din Moldova pot câștiga 1 milion de dolari în cadrul concursului „Premiul Global pentru Profesori” появились сначала на #diez.
16:00
Cum începi o carieră în Moldova dacă ai studiat în domeniul relațiilor internaționale peste hotare. Care este salariul și ce oportunități există # #diez
Dinamismul și accesul la cunoștințe din varii domenii îi motivează pe mulți dintre tinerii moldoveni să aleagă o carieră în relații internaționale. Pe de o parte, aceștia facilitează consolidarea relațiilor dintre țara de origine și alte state, iar pe de alta – au posibilitatea să-și construiască un traseu profesional oriunde în lume. În cadrul celei de-a patra ediții a proiectului lansat de #diez – Moldova Brain Gain – în colaborare cu Ambasada Țărilor de Jos, încurajăm tinerii care studiază peste hotare să contribuie cu idei noi la câmpul de muncă autohton. Pentru a înțelege cum are loc debutul într-o carieră, ne-am propus să le prezentăm perspectivele de angajare care există acasă în cele mai populare domenii academice despre care studenții moldoveni învață în străinătate. Dacă ai studiat în domeniul relațiilor internaționale și te întrebi cum îți poți valorifica potențialul în Republica Moldova, atunci acest material este pentru tine. Сообщение Cum începi o carieră în Moldova dacă ai studiat în domeniul relațiilor internaționale peste hotare. Care este salariul și ce oportunități există появились сначала на #diez.
