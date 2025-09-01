Înveți la o școală de arte și îți place să cânți la instrumente muzicale? Prezintă-ți talentul în cadrul unui concurs național
#diez, 1 septembrie 2025 12:30
Concursul Național al Tinerilor Instrumentiști „Antonina Lucinschi” revine în această toamnă cu cea de-a 17-a ediție. Elevii care învață la școlile, liceele de muzică și artă din țară, dar și din străinătate, sunt încurajați să participe. În acest an, competiția urmează să se desfășoare în perioada 22-25 septembrie 2025. Сообщение Înveți la o școală de arte și îți place să cânți la instrumente muzicale? Prezintă-ți talentul în cadrul unui concurs național появились сначала на #diez.
• • •
Alte ştiri de #diez
Acum 15 minute
12:30
Cadrele didactice din școlile și grădinițele din Republica Moldova vor beneficia de noi instrumente menite să simplifice activitatea zilnică și să reducă birocrația. Ministerul Educației și Cercetării (MEC) a anunțat că, pentru anul de studii 2025/2026, a elaborat circa 10.700 de proiecte didactice zilnice pentru învățământul primar, gimnazial și liceal, precum și 510 proiecte pentru educatori, destinate instituțiilor preșcolare. Сообщение Profesorii pot accesa peste 10.000 de proiecte didactice pentru toate disciplinele появились сначала на #diez.
12:30
Înveți la o școală de arte și îți place să cânți la instrumente muzicale? Prezintă-ți talentul în cadrul unui concurs național # #diez
Concursul Național al Tinerilor Instrumentiști „Antonina Lucinschi” revine în această toamnă cu cea de-a 17-a ediție. Elevii care învață la școlile, liceele de muzică și artă din țară, dar și din străinătate, sunt încurajați să participe. În acest an, competiția urmează să se desfășoare în perioada 22-25 septembrie 2025. Сообщение Înveți la o școală de arte și îți place să cânți la instrumente muzicale? Prezintă-ți talentul în cadrul unui concurs național появились сначала на #diez.
12:30
Talentul și creativitatea tinerilor din Republica Moldova vor fi puse în valoare la Ars Electronica 2025, unul dintre cele mai importante festivaluri internaționale de artă și tehnologie, desfășurat la Linz, Austria. Studenți și profesori de la Universitatea de Stat din Moldova, Universitatea Tehnică a Moldovei și Universitatea Pedagogică „Ion Creangă”, în colaborare cu Artcor, vor reprezenta țara noastră în cadrul expoziției „Campus”, dedicată intersecției dintre educație, artă și inovație. Сообщение Studenții din Moldova participă la Ars Electronica 2025 cu proiectul „Calm Code” появились сначала на #diez.
Acum 2 ore
11:30
Anul de studii 2025/2026: peste 30.000 de copii în clasa I și cinci specialități noi în universități # #diez
În anul de studii 2025/2026, sistemul educațional din Republica Moldova cuprinde peste o mie de instituții și zeci de mii de elevi, studenți și cadre didactice. Potrivit datelor înregistrate în Sistemul Informațional de Management în Educație, în acest an sunt lansate și cinci specialități noi la nivel universitar, iar studenții din domeniul științelor educației vor beneficia de burse majorate. Сообщение Anul de studii 2025/2026: peste 30.000 de copii în clasa I și cinci specialități noi în universități появились сначала на #diez.
Acum 4 ore
10:15
Astăzi, școlile și universitățile din Republica Moldova și-au deschis larg ușile pentru elevi și studenți, marcând începutul anului de studii 2025/2026. Cu acest prilej, Ministerul Educației și Cercetării (MEC) a transmis un mesaj de felicitare adresat tuturor celor implicați în procesul educațional – elevi, studenți, cadre didactice și părinți. Сообщение Noul an școlar a început. Ce mesaj a transmis Ministerul Educației și Cercetării появились сначала на #diez.
10:15
Cercetătorii și tinerii specialiști din Republica Moldova au șansa de a-și continua studiile și activitatea științifică în Elveția. Guvernul Elveției, prin intermediul Comisiei federale pentru burse destinate studenților străini, anunță lansarea programului de burse pentru anul academic 2026/2027, adresat cercetătorilor, doctoranzilor și postdoctoranzilor moldoveni. Сообщение Vrei să faci doctorat sau postdoctorat în Elveția? Aplică la programul de burse 2026/2027 появились сначала на #diez.
10:15
FILIT Chișinău recrutează voluntari. Contribuie la organizarea celui mai mare festival de literatură și traduceri din sud-estul Europei # #diez
Festivalul Internațional de Literatură și Traduceri (FILIT) din Chișinău recrutează voluntari pentru cea de-a treia ediție a evenimentului, care se va desfășura în perioada 25-28 septembrie. În calitate de voluntar(ă), vei lucra alături de echipa de organizare în perioada premergătoare festivalului şi în timpul acestuia. Сообщение FILIT Chișinău recrutează voluntari. Contribuie la organizarea celui mai mare festival de literatură și traduceri din sud-estul Europei появились сначала на #diez.
Acum 24 ore
18:30
În fiecare zi, în toată țara se desfășoară o multitudine de evenimente interesante la care poți participa. Mai jos îți prezentăm câteva dintre cele programate în Chișinău pentru perioada 1-7 septembrie, dacă îți dorești să savurezi din plin prima săptămână de toamnă. Сообщение Ce faci în perioada 1-7 septembrie? Notează-ți în agendă câteva evenimente la care să mergi появились сначала на #diez.
17:30
În perioada 1-7 septembrie, termometrele vor indica cel mult +31 °C în centrul țării, +33 °C la sud și +29 °C la nord. Totodată, potrivit prognozelor meteorologilor, luni și joi ar putea să cadă precipitații însoțite de descărcări electrice. Сообщение Vin ploile? Cum va fi vremea în prima săptămână de toamnă появились сначала на #diez.
15:15
(hartă) Câți învățători bărbați predau în școlile din Moldova și în ce localități activează cei mai mulți # #diez
Pedagogia este un domeniu în care majoritatea cadrelor didactice sunt femei. Mai cu seamă, la ciclul primar, unde bărbații reprezintă un mic procent din totalul învățătorilor. Potrivit datelor oferite de Ministerul Educației și Cercetării pentru #diez, dintre cei 11.651 de profesori de clasele primare care activează în școlile din Republica Moldova, 131 sunt bărbați. Acest număr înseamnă 1,12 %. Сообщение (hartă) Câți învățători bărbați predau în școlile din Moldova și în ce localități activează cei mai mulți появились сначала на #diez.
13:15
(video) Cum e să fii manageră adjunctă la o filială Kaufland? Iulia Scutari, despre experiența sa în cadrul companiei # #diez
Iulia Scutari lucrează la Kaufland din 2019. A aplicat în 2018, când încă nu existau magazine fizice în Republica Moldova și abia se pregătea personalul pentru deschiderea acestora. Prima sa funcție a fost cea de șefă de raion, iar în scurt timp a fost promovată pe poziția de manageră adjunctă a unuia dintre magazine – Codru. Acum, Iulia coordonează echipa din filială și se implică în planificarea și implementarea strategiilor pentru o experiență cât mai bună a clienților. Сообщение (video) Cum e să fii manageră adjunctă la o filială Kaufland? Iulia Scutari, despre experiența sa în cadrul companiei появились сначала на #diez.
Ieri
12:15
Astăzi, 31 august 2025, în Piața Marii Adunări Naționale s-a desfășurat a treia ediție a Marii Dictări Naționale. La evenimentul din acest an au participat peste 2.000 de persoane în Piața Marii Adunări Naționale. Totodată, evenimente similare s-au desfășurat concomitent în 25 de raioane din Moldova. Textul dictat la ediția din anul curent a fost un fragment din „Cărțile copilăriei mele”, semnat de Vladimir Beșleagă. Сообщение Ce text au scris participanții la Marea Dictare Națională din 2025 появились сначала на #diez.
11:15
Începutul unui nou an de studii vine cu o serie de provocări pentru proaspeții studenți. Dacă pentru unii, căminul înseamnă startul vieții independente, pentru alții este ieșirea din zona de confort. Cu bune și cu rele, căminul rămâne una dintre cele mai memorabile părți ale studenției, iar TikTok-ul devine locul unde aceste amintiri se adună și se viralizează. La început de an universitar, am adunat pentru tine o serie de clipuri video despre căminele din Moldova, așa cum le văd și le filmează studenții. Сообщение (video) Căminele din Moldova, așa cum le văd și le filmează studenții pe TikTok появились сначала на #diez.
10:00
Locuiești în Republica Moldova și încă nu vorbești fluent româna sau ai un prieten/o prietenă care nu o cunoaște deloc, dar ar vrea? În Chișinău găsești o mulțime de posibilități, scrie ru.diez.md. Poți alege între cursuri gratuite sau cu plată, desfășurate online sau cu prezență fizică. Mai mult decât atât, există programe pentru toate nivelurile, astfel încât să începi de unde te simți confortabil și să avansezi pas cu pas, până când vei putea vorbi fluent și încrezător. Сообщение Unde poți învăța limba română în Chișinău și cât costă появились сначала на #diez.
30 august 2025
18:30
Vrei să votezi în altă localitate decât cea de domiciliu? Depune cererea până pe 3 septembrie # #diez
Dacă în ziua alegerilor parlamentare nu vei fi în localitatea de domiciliu, până pe 3 septembrie ai posiblitatea să te adresezi autorității locale – preturii de sector sau primăriei localității în care vei dori să votezi. Сообщение Vrei să votezi în altă localitate decât cea de domiciliu? Depune cererea până pe 3 septembrie появились сначала на #diez.
18:30
Vacanța de vară s-a încheiat, iar noul an de studiu se prevede a fi unul plin nu doar datorită activităților de la școală sau universitate, dar și grație oportunităților la care te poți înscrie chiar în prima lună a toamnei. În septembrie, ai ocazia să devii voluntar(ă) la o redacție de mediu din România, să te înscrii la un festival internațional de film documentar sau să-ți îndeplinești visul american datorită programului FLEX. Fie că ești elev(ă), student(ă) sau tânăr(ă) profesionist(ă), în acest material cu siguranță vei identifica o oportunitate potrivită pentru tine. Сообщение Lista oportunităților al căror termen-limită pentru înregistrare expiră în luna septembrie появились сначала на #diez.
17:30
Elevii din Moldova au fost premiați la Olimpiada Internațională de Limba engleză din acest an # #diez
Elevii din Republica Moldova au obținut șapte mențiuni de onoare la Olimpiada Internațională de Limba engleză. Aceasta se desfășoară în Deva, România, în perioada 24-31 august 2025, unde participă 110 elevi din 12 țări. Сообщение Elevii din Moldova au fost premiați la Olimpiada Internațională de Limba engleză din acest an появились сначала на #diez.
14:30
Unii studenți de la USM spun că au rămas fără loc în cămin pentru 10 zile. Universitatea va caza în locul lor oaspeții Bookfest # #diez
În acest weekend, 30-31 august, studenții beneficiari ai căminelor Universității de Stat din Moldova (USM) trebuiau să fie cazați în camerele repartizate. Totuși, unii dintre ei ne-au anunțat că nu se pot caza, deoarece în camerele lor vor fi cazați oaspeții care vin la Bookfest. Сообщение Unii studenți de la USM spun că au rămas fără loc în cămin pentru 10 zile. Universitatea va caza în locul lor oaspeții Bookfest появились сначала на #diez.
14:30
USM scumpește taxa pentru unele cămine. Decizia a venit cu o zi înainte de cazarea studenților # #diez
Vineri, 29 august, Senatul Universității de Stat din Moldova (USM) a aprobat un nou ordin care prevede majorarea taxelor de cazare în căminele studențești. Mai mulți studenți ai instituției s-au arătat nemulțumiți, deoarece au fost anunțați despre aceste modificări cu o zi înainte de începerea procesului de cazare propriu-zis. Fiind contactați de #diez, reprezentanții USM ne-au comunicat că prețurile au fost ridicate pentru a se alinia la condițiile și gradul de confort al camerelor. Сообщение USM scumpește taxa pentru unele cămine. Decizia a venit cu o zi înainte de cazarea studenților появились сначала на #diez.
Mai mult de 2 zile în urmă
12:15
Dacă ești în industria tehnologică, ai planuri de a lansa propriul start-up sau pur și simplu ești pasionat de lumea fondatorilor și investitorilor, aceste cinci seriale de mai jos sunt pentru tine. Inspirate din povești reale – cu tot cu ambiții, greșeli și scandaluri – ele îți arată ce înseamnă cu adevărat să construiești ceva de la zero. Сообщение Top 5 seriale pentru persoanele pasionate de start-upuri появились сначала на #diez.
11:15
Tot mai multe țări europene interzic utilizarea telefoanelor în timpul lecțiilor. Care sunt riscurile gadgeturilor # #diez
În ultimii ani, tot mai multe țări au interzis, într-o măsură sau alta, telefoanele mobile în timpul lecțiilor. Coreea de Sud este unul dintre cele mai recente cazuri, după ce Parlamentul de la Seul a votat în luna august „legea împotriva gadgeturilor”, pentru a lupta cu dependența elevilor. Ce spune legislația altor țări vă spunem în acest articol. Сообщение Tot mai multe țări europene interzic utilizarea telefoanelor în timpul lecțiilor. Care sunt riscurile gadgeturilor появились сначала на #diez.
11:15
A fost publicat topul celor mai bine plătite 100 de locuri de muncă vacante din Republica Moldova în luna august 2025. Potrivit Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă, pe primul loc se află poziția de medic specialist. Persoana care va ocupa acest post va ridica un salariu de până la 28.200 de lei pe lună. Сообщение Top 100 cele mai bine plătite locuri de muncă din Moldova în luna august появились сначала на #diez.
29 august 2025
19:00
Cu cât oamenii sunt mai singuri și mai izolați, cu atât sunt mai predispuși să devină victime ale dezinformării, consideră Una Titz, directoarea de programe la Fundația Amadeo Antonio din Germania. În ultimii cinci ani, a monitorizat campaniile de știri false din spațiul digital și evoluția mișcărilor antidemocratice. Сообщение (audio) Experta media, Una Titz, despre empatie ca armă în lupta cu propaganda появились сначала на #diez.
19:00
SMARTLab ASEM, în colaborare cu Clinica Juridică de Consultanță în Afaceri ASEM și cu suportul partenerului strategic Innovate Moldova, organizează în perioada 15 septembrie – 13 octombrie „Școala E-commerce: de la zero la vânzări stabile”. Сообщение Patru săptămâni pentru a porni și accelera propriul magazin online la ASEM появились сначала на #diez.
19:00
Fotografii care arată condițiile dintr-un cămin al UTM. Rectorul instituției: „Au fost în gestiunea fostei Universități Agrare” # #diez
Au mai rămas două zile până la începerea unui nou an de învățământ, iar în această perioadă, are loc cazarea la căminele universităților din țară. O mamă, al cărei copil este student la Universitatea Tehnică din Moldova (UTM), a împărtășit pe rețelele de socializare impresiile sale despre căminul în care a fost cazat tânărul. Aceasta a publicat și câteva fotografii cu blocul 26, menționând că „aici totul e ca în poveste [una din acele strașnice], începând cu foaia de la intrare, unde totul e «curățel» și se simte că «siguranța tinerilor» este o prioritate”. Сообщение Fotografii care arată condițiile dintr-un cămin al UTM. Rectorul instituției: „Au fost în gestiunea fostei Universități Agrare” появились сначала на #diez.
17:00
Cadrele didactice din Moldova pot câștiga 1 milion de dolari în cadrul concursului „Premiul Global pentru Profesori” # #diez
Cadrele didactice din întreaga lume sunt încurajate să concureze pentru Premiul Global destinat profesorilor. Atât educatorii, cât și profesorii din Republica Moldova care cred că reinventează învățarea, abordează provocările locale și schimbă vieți dincolo de sala de clasă pot aplica la acest concurs. Сообщение Cadrele didactice din Moldova pot câștiga 1 milion de dolari în cadrul concursului „Premiul Global pentru Profesori” появились сначала на #diez.
16:00
Cum începi o carieră în Moldova dacă ai studiat în domeniul relațiilor internaționale peste hotare. Care este salariul și ce oportunități există # #diez
Dinamismul și accesul la cunoștințe din varii domenii îi motivează pe mulți dintre tinerii moldoveni să aleagă o carieră în relații internaționale. Pe de o parte, aceștia facilitează consolidarea relațiilor dintre țara de origine și alte state, iar pe de alta – au posibilitatea să-și construiască un traseu profesional oriunde în lume. În cadrul celei de-a patra ediții a proiectului lansat de #diez – Moldova Brain Gain – în colaborare cu Ambasada Țărilor de Jos, încurajăm tinerii care studiază peste hotare să contribuie cu idei noi la câmpul de muncă autohton. Pentru a înțelege cum are loc debutul într-o carieră, ne-am propus să le prezentăm perspectivele de angajare care există acasă în cele mai populare domenii academice despre care studenții moldoveni învață în străinătate. Dacă ai studiat în domeniul relațiilor internaționale și te întrebi cum îți poți valorifica potențialul în Republica Moldova, atunci acest material este pentru tine. Сообщение Cum începi o carieră în Moldova dacă ai studiat în domeniul relațiilor internaționale peste hotare. Care este salariul și ce oportunități există появились сначала на #diez.
14:45
Noi reguli de intrare în Letonia. Moldovenii fără viză sau permis de ședere trebuie să declare mai multe informații despre călătorie # #diez
Din 1 septembrie, Letonia introduce noi reguli de intrare pentru cetățenii statelor terțe, inclusiv pentru cei din Republica Moldova, care nu dețin viză sau permis de ședere emis de autoritățile letone. Informația a fost confirmată de către Ministerul Afacerilor Externe (MAE). Сообщение Noi reguli de intrare în Letonia. Moldovenii fără viză sau permis de ședere trebuie să declare mai multe informații despre călătorie появились сначала на #diez.
13:45
Calendarul anului universitar 2025/2026 în Moldova. Câte vacanțe vor avea studenții și când urmează să susțină examenele # #diez
Vacanța de vară se încheie și pentru studenții din Republica Moldova. Cei care învață la un program de licență la o universitate publică din țară urmează să înceapă anul academic 2025/2026 luni, pe 1 septembrie. Tradițional, și în acest an, tinerii vor susține sesiunea de iarnă, cea de primăvară și se vor bucura de cele trei vacanțe: de iarnă, de primăvară și de vară. Am analizat calendarele universitare ale instituțiilor de învățământ superior din țară, iar în acest articol vezi cum își vor organiza acestea anul academic. Сообщение Calendarul anului universitar 2025/2026 în Moldova. Câte vacanțe vor avea studenții și când urmează să susțină examenele появились сначала на #diez.
13:45
„Să creăm legături între cei de acasă și cei plecați.” Tinerii din Bălăbănești au creat o hartă a diasporei pentru a afla în ce țări au emigrat localnicii # #diez
O echipă de tineri voluntari din comuna Bălăbănești, raionul Criuleni, a creat „Harta Diasporei” – o inițiativă prin care comunitatea își dorește să afle câți localnici au plecat peste hotare și în ce țări. „Harta Diasporei” face parte dintr-un proiect dedicat integrării europene, implementat în comună. Сообщение „Să creăm legături între cei de acasă și cei plecați.” Tinerii din Bălăbănești au creat o hartă a diasporei pentru a afla în ce țări au emigrat localnicii появились сначала на #diez.
12:45
Marți, 26 august 2025, la Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu” din Republica Moldova s-a desfășurat ședința ordinară extinsă a Senatului universitar în cadrul căreia au fost abordate Domeniile de activitate și obiectivele instituției pentru anul de studii 2025/2026, conform Planului Strategic de dezvoltare (2021-2030). Сообщение Cum s-a desfășurat ședința extinsă a Senatului USMF „Nicolae Testemițanu” появились сначала на #diez.
12:45
„Opera Butuceni” – un succes răsunător. Cea de-a doua ediție a evenimentului a transformat satul Butuceni, pentru o zi, în capitala culturii # #diez
Peste 700 de spectatori au trăit emoțiile spectacolului „Visul unei nopți de vară”, din cadrul celei de-a doua ediții a „Operei Butuceni”, iar Rezervația Cultural-Naturală Orheiul Vechi și-a reconfirmat statutul ca fiind unul dintre cele mai importante repere culturale ale Republicii Moldova, în penultimul weekend al verii. Сообщение „Opera Butuceni” – un succes răsunător. Cea de-a doua ediție a evenimentului a transformat satul Butuceni, pentru o zi, în capitala culturii появились сначала на #diez.
12:45
Moldova, pe harta destinațiilor „must-visit”. ANTRIM și Guvernul plasează țara noastră într-o destinație turistică competitivă în Europa # #diez
Republica Moldova a devenit o destinație must-visit pentru tot mai mulți turiști străini și locali. În ultimii ani, cifrele oficiale arată o creștere constantă a numărului de vizitatori străini, dar și o consolidare a turismului intern, semn că interesul pentru experiențele autentice oferite de țara noastră este în plină ascensiune. Acest progres se datorează muncii susținute și colaborării dintre Asociația Națională pentru Turism Receptor și Intern din Moldova (ANTRIM), Guvern și actorii din industrie. Сообщение Moldova, pe harta destinațiilor „must-visit”. ANTRIM și Guvernul plasează țara noastră într-o destinație turistică competitivă în Europa появились сначала на #diez.
11:45
Studenții moldoveni pot beneficia de burse pentru a învăța timp de un an la universitățile din Grecia # #diez
Ambasada Greciei în Republica Moldova oferă două burse de studii pentru tinerii moldoveni care vor să învețe în instituțiile de învățământ superior elene. Сообщение Studenții moldoveni pot beneficia de burse pentru a învăța timp de un an la universitățile din Grecia появились сначала на #diez.
09:30
Astăzi, 29 august, începe campania electorală pentru candidații care au intrat în cursa alegerilor parlamentare din 28 septembrie. Potrivit Codului Electoral, campania electorală este perioadă de activitate care se desfășoară cu scopul de a-i determina pe alegători să-și exprime voturile pentru alegerea unuia sau a altui concurent electoral. Сообщение Astăzi începe campania electorală pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie появились сначала на #diez.
28 august 2025
18:45
Dan Perciun, despre societatea LGBT+ și educația sexuală în școli: „Transformările impuse rapid duc la o atitudine și mai conservatoare” # #diez
La Moldova Youth Forum 2025, ministrul educației și cercetării, Dan Perciun, a fost întrebat dacă în cadrul disciplinei „Educația pentru societate” vor fi incluse subiecte legate de comunitatea LGBTQ+ și de ce „Educația sexuală” nu a fost introdusă până acum în școli. Сообщение Dan Perciun, despre societatea LGBT+ și educația sexuală în școli: „Transformările impuse rapid duc la o atitudine și mai conservatoare” появились сначала на #diez.
17:45
A fost publicat orarul Marii Dictări Naționale din 31 august. La ce oră va începe înscrierea participanților # #diez
Pe 31 august, de Ziua Limbii Române, în Piața Marii Adunări Naționale va avea loc Marea Dictare Națională, ediția a III-a. Înregistrarea participanților începe la ora 8:30, iar dictarea propriu-zisă la ora 10:30. Сообщение A fost publicat orarul Marii Dictări Naționale din 31 august. La ce oră va începe înscrierea participanților появились сначала на #diez.
16:45
Pentru desfășurarea alegerilor din 28 septembrie 2025 au fost constituite 2.274 de secții de votare pe întreg teritoriul Republicii Moldova și în afara țării. 301 dintre ele sunt destinate diasporei, iar 12 – alegătorilor din localitățile situate în stânga Nistrului. Сообщение Lista secțiilor de votare la alegerile parlamentare din 28 septembrie появились сначала на #diez.
16:45
Cercetătorii ASEM au devenit câștigătorii competiției „Proiecte complexe bilaterale cu Republica Moldova” # #diez
Cercetătorii din Republica Moldova și România, care au participat în cadrul competiției „Proiecte complexe bilaterale cu Republica Moldova” lansate în luna septembrie 2024, au aflat rezultatele celui de-al doilea apel de proiecte. Сообщение Cercetătorii ASEM au devenit câștigătorii competiției „Proiecte complexe bilaterale cu Republica Moldova” появились сначала на #diez.
16:45
Pe 28 septembrie 2025, în Republica Moldova se vor desfășura alegerile parlamentare. Cetățenii sunt așteptați la vot în cele 2.274 de secții, 1.973 în țară și 301 peste hotare. Сообщение Cum poți verifica și schimba secția de votare la care vei merge pe 28 septembrie появились сначала на #diez.
16:45
Job Accelerator 5.0 – programul de mentorat care oferă direcție și suport tinerilor din Moldova # #diez
O nouă oportunitate pentru tineri. A fost lansată cea de-a V-a ediție a Job Accelerator, un program de mentorat unic în Republica Moldova, care aduce împreună peste 50 de mentori din diverse domenii. Programul este dedicat tinerilor cu vârsta cuprinsă între 16 și 35 de ani, inclusiv celor din diaspora. Сообщение Job Accelerator 5.0 – programul de mentorat care oferă direcție și suport tinerilor din Moldova появились сначала на #diez.
15:30
Academia de Studii Economice din Moldova (ASEM) deschide turul III de admitere la programele de licență, masterat și doctorat pentru anul universitar 2025/2026. Dacă sunteți pregătiți să faceți pasul important către viitorul vostru educațional și profesional, nu ratați această oportunitate unică de a deveni parte dintr-o instituție de prestigiu în domeniul economic din Republica Moldova. Сообщение ASEM anunță turul III de admitere la studiile de licență, masterat și doctorat появились сначала на #diez.
14:30
(quiz) „Stăpânii” narațiunilor: cui aparțin declarațiile despre „mama condamnată” și lipsa „oamenilor albi” în Europa # #diez
Zilnic, în spațiul informațional al Republicii Moldova apar zeci de narațiuni manipulatorii. O parte dintre ele subminează parcursul european al țării și ne readuc în zona de influență a Federației Ruse. „Stăpânii” mesajelor cu subtext sunt nimeni alții decât politicienii. Сообщение (quiz) „Stăpânii” narațiunilor: cui aparțin declarațiile despre „mama condamnată” și lipsa „oamenilor albi” în Europa появились сначала на #diez.
13:30
Plahotniuc, la Curtea de Apel din Atena. Magistrații vor examina încă două cereri de extrădare din partea Chișinăului # #diez
Plahotniuc a fost adus la Curtea de Apel din Atena. Începând cu ora 12:30, magistrații examinează alte două cereri ale autorităților de la Chișinău privind extrădarea sa, scrie Ziarul de Gardă. Сообщение Plahotniuc, la Curtea de Apel din Atena. Magistrații vor examina încă două cereri de extrădare din partea Chișinăului появились сначала на #diez.
12:15
Postează o fotografie cu Moldova de sus și câștiga o valiză. Aeroportul din Chișinău a lansat un concurs # #diez
Călătorești des? În contextul Zilei Independenței, Aeroportul Internațional Chișinău „Eugen Doga” a lansat un concurs cu tema „Moldova se vede altfel de sus. Tu cum ai surprins-o?”. Pentru a te înscrie, e necesar să postezi pe pagina ta de Facebook o imagine frumoasă surprinsă din avion, folosind hashtagul #MoldovaDeSus. Totodată, trebuie să urmărești pagina oficială a aeroportului și să-i dai tag în postare. Сообщение Postează o fotografie cu Moldova de sus și câștiga o valiză. Aeroportul din Chișinău a lansat un concurs появились сначала на #diez.
12:15
Dan Perciun și alți șase miniștri au fost suspendați din funcție. Aceștia vor reveni după încheierea campaniei electorale # #diez
Șapte miniștri au fost suspendați din funcție în perioada campaniei electorale. Ei nu vor activa până pe 26 septembrie. Până la încheierea campaniei, atribuțiile lor vor fi exercitate de secretarii de stat din cadrul ministerelor respective. Сообщение Dan Perciun și alți șase miniștri au fost suspendați din funcție. Aceștia vor reveni după încheierea campaniei electorale появились сначала на #diez.
11:15
Într-o dimineață de vineri obișnuită, Chișinăul pulsează de viață. Mașinile se înghesuie pe bulevardul Ștefan cel Mare, oamenii grăbiți traversează printre claxoane, iar la colț de stradă miroase a covrigi calzi. E o atmosferă care, pentru cine locuiește aici, e la fel de normală precum răsăritul. Dar, undeva în spatele acestei obișnuințe, apare o dorință pe care o recunoaștem cu toții – nevoia de a pleca, măcar pentru o zi sau două, să vezi altceva, să respiri alt aer. Сообщение Cinci locuri neașteptate, aproape de Chișinău, unde te poți deconecta cu ușurință появились сначала на #diez.
11:15
Știi cum arată un târg unde nu doar cumperi, ci și trăiești experiențe? Organizatorii Caravanei IarmarEco 2025 promit că acest eveniment va aduce mai aproape de tine producători locali, idei sustenabile și activități pentru întreaga familie. Altfel zis, va fi locul perfect pentru a descoperi lucruri noi, a gusta produse autentice și a te relaxa. Сообщение Caravana IarmarEco revine cu o nouă ediție! Care este programul evenimentului din 2025 появились сначала на #diez.
11:15
Competiția DeepTech GigaHack revine cu o nouă ediție. Organizatorii au pregătit provocări și premii de 240.000 de lei # #diez
În perioada 12-14 septembrie, DeepTech GigaHack revine cu a treia ediție – un maraton tehnologic de 48 de ore în care talente IT, cercetători și entuziaști ai inovației sunt invitați să concureze pentru premii atractive și să creeze soluții în AI, FinTech, EnergyTech, Security și multe altele. Сообщение Competiția DeepTech GigaHack revine cu o nouă ediție. Organizatorii au pregătit provocări și premii de 240.000 de lei появились сначала на #diez.
10:15
Vila urbană Kligman și vila Herța din Chișinău vor fi restaurate cu suportul Franței. Pe 24 august, ministrul culturii al Republicii Moldova, Sergiu Prodan, și ambasadoarea Republicii Franceze la Chișinău, E.S. Dominique Waag, au semnat un memorandum de înțelegere privind reabilitarea acestor monumente de patrimoniu. Сообщение Două clădiri istorice din Chișinău vor fi restaurate cu suportul Franței появились сначала на #diez.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.