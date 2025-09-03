Un tânăr din Harkov a fost împușcat mortal de grănicerii ucraineni. Acesta încerca să ajungă ilegal în Moldova
Un incident tragic a avut loc pe 1 septembrie, în jurul orei 18:00, la frontiera dintre Ucraina și Republica Moldova. Potrivit informațiilor prezentate de Serviciul de Grăniceri și confirmate de Biroul de Investigații de Stat (GBR) al Ucrainei, un tânăr de 23 de ani, originar din Harkov, a fost împușcat mortal în timpul unei tentative de trecere ilegală a frontierei, relatează focus.ua Autoritățile au relatat că doi bărbați au fost observați încercând să escaladeze bariera de la frontieră. În urma somațiilor și a unui foc de avertisment, unul dintre bărbați s-a predat, însă celălalt a încercat să fugă. Grănicerii au tras mai multe focuri de avertizare în direcția fugarului, însă ulterior acesta a fost găsit mort, cu o plagă prin împușcare incompatibilă cu viața. Cel de-al doilea bărbat implicat a fost reținut la fața locului. Tânărul decedat avea asupra sa un pașaport pentru ieșirea din țară și efecte personale. Ancheta preliminară a stabilit că acesta era din Harkov și încerca să părăsească ilegal teritoriul Ucrainei. Imediat după incident, anchetatorii GBR au ajuns la fața locului, unde au colectat probe, au ridicat arma din care s-a tras și au audiat grănicerii implicați, precum și martorii. A fost deschis un dosar penal, iar ancheta este în desfășurare pentru stabilirea tuturor circumstanțelor tragediei.
Alte ştiri de Ziua de Azi
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.