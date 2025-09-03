Un tânăr din Harkov a fost împușcat mortal de grănicerii ucraineni. Acesta încerca să ajungă ilegal în Moldova

13:15

Cadrele didactice din învățământul primar, gimnazial și liceal vor avea la dispoziție circa 10 700 de proiecte didactice zilnice de scurtă durată, elaborate și puse la dispoziție de Ministerul Educației și Cercetării (MEC). Alte 510 proiecte didactice au fost elaborate pentru educatori, fiind recomandate pentru organizarea activităților educaționale din instituțiile preșcolare. Măsura vine în sprijinul cadrelor didactice, pentru a le reduce sarcinile administrative și a le permite să se concentreze mai mult pe predare și pe interacțiunea directă cu elevii. Acțiunea face parte din al treilea pachet de măsuri de debirocratizare, lansat de MEC în ajunul anului de studii 2025–2026. Noile proiecte didactice sunt concepute ca modele unitare, flexibile și adaptate curriculumului, oferind profesorilor structuri predefinite și validate de specialiști. Totodată, acestea sunt adaptabile la specificul clasei și al disciplinei. Potrivit ministerului, această inițiativă aduce mai multe avantaje: sprijină cadrele didactice debutante prin furnizarea unor instrumente clare de orientare, reduce birocrația în activitatea zilnică a profesorilor, economisește timp care poate fi redirecționat spre activități educative și inovative și contribuie la unificarea practicilor didactice la nivel național, păstrând principiul flexibilității. „Profesorii trebuie să aibă la îndemână instrumente clare și utile, care să le ușureze munca și să le ofere mai mult timp pentru ceea ce contează cu adevărat - procesul de predare și interacțiunea cu elevii. Proiectele didactice puse acum la dispoziție reprezintă un pas important în direcția reducerii birocrației și a modernizării școlii”, a declarat Valentina Olaru, secretar de Stat la Ministerul Educației și Cercetării. Seturile de proiecte pot fi consultate și descărcate pe pagina oficială a MEC. Primul pachet de debirocratizare, lansat în anul 2024, a instituit moratoriu asupra controalelor externe în școli și grădinițe. Procesul de evaluare externă realizat de Agenția Națională de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare (ANACEC) pentru învățământul general a fost suspendat. Totodată, au fost excluse sau simplificate cinci modele de rapoarte; zece registre de evidență și trei dosare de evidență a dovezilor au fost eliminate; lista actelor obligatorii într-o instituție de învățământ a fost redusă semnificativ. În același timp, a fost eliminată obligativitatea raportării utilizării compensației pentru materiale didactice. Cadrele didactice nu mai trebuie să raporteze utilizarea compensației de 4 000 de lei pentru materiale didactice. Al doilea pachet de debirocratizare, lansat la începutul anului 2025, permite directorilor de școli și grădinițe să realizeze raportările și să completeze documentele necesare prin intermediul Sistemului Informațional de Management în Educație (SIME). De asemenea, mai multe documente obligatorii pentru raportare în instituțiile de educație timpurie au fost eliminate. Un alt aspect important al acestui set de măsuri a fost elaborarea a aproximativ 8 750 de proiecte didactice zilnice pentru disciplinele școlare din învățământul primar, gimnazial și liceal. Astfel, cadrele didactice din învățământul general au la dispoziție modele de proiecte didactice de lungă durată, precum și proiecte didactice ale lecțiilor pentru toate disciplinele școlare din clasele I–XII, total 19 450.