De astăzi se scumpește rovineta. Care sunt tarifele noi

Ziua de Azi, 1 septembrie 2025 09:15

Începând de astăzi, 1 septembrie 2025, au intrat în vigoare noile tarife pentru utilizarea drumurilor naționale din România, conform Legii nr. 141/2025. Astfel, tariful anual al rovinietei pentru autoturisme a crescut de la 28 de euro la 50 de euro (TVA inclus). Noile reglementări se aplică tuturor vehiculelor, inclusiv celor înmatriculate în Republica Moldova, care circulă pe rețeaua de drumuri naționale din România. Rovinieta este obligatorie, iar lipsa acesteia atrage amenzi între 500 și 1.000 de lei românești pentru autoturisme. „Tarifele achitate înainte de 1 septembrie 2025 rămân valabile pentru întreaga perioadă de valabilitate pentru care au fost emise.” – CNAIR, sursa: pagina oficială de Facebook Noile tarife pentru rovinietă valabile din 1 septembrie 2025 Pentru autoturisme: 1 zi: 3,5 euro 10 zile: 6 euro 30 zile: 9,5 euro 60 zile: 15 euro 12 luni: 50 euro Vehicule de transport marfă cu MTMA ≤ 3,5 tone: 1 zi: 8,6 euro 10 zile: 11,5 euro 30 zile: 18,2 euro 60 zile: 28,8 euro 12 luni: 96 euro Vehicule de transport persoane (9–23 locuri): 1 zi: 4 euro 7 zile: 16 euro 30 zile: 32 euro 12 luni: 320 euro Vehicule de transport persoane (>23 locuri): 1 zi: 7 euro 7 zile: 28 euro 30 zile: 56 euro 12 luni: 560 euro Amenzi pentru lipsa rovinietei (selectiv): Autoturisme: între 500 și 1.000 lei Vehicule comerciale mici (≤ 3,5 tone): între 950 și 1.900 lei Microbuze (9–23 locuri): între 1.550 și 3.100 lei Autocare mari (>23 locuri): între 2.750 și 5.500 lei Camioane grele (≥ 12 t și ≥ 4 axe): până la 11.900 lei În plus, odată cu aplicarea amenzii, certificatul de înmatriculare și, după caz, licența de execuție pot fi reținute până la plata taxei de drum. Achiziția și verificarea rovinietei Rovinieta poate fi achiziționată: Online, de pe site-ul oficial al CNAIR sau Rovinieta.ro La benzinării și automate Prin SMS, la numărul 7500 Prin SMS (numai cu cartele românești sau în roaming): Pentru autoturisme: trimiteți un SMS la 7500 cu textul: B00ABC10 (unde „B00ABC” este numărul de înmatriculare, iar „10” reprezintă numărul de zile pentru care se dorește rovinieta). Serviciul funcționează doar în rețelele de telefonie românești. La punctele de vânzare autorizate Verificare valabilitate: www.erovinieta.ro – secțiunea „Verificare rovinietă” www.cnadnr.ro – cu numărul de înmatriculare și seria de șasiu

Începând de astăzi, 1 septembrie 2025, au intrat în vigoare noile tarife pentru utilizarea drumurilor naționale din România, conform Legii nr. 141/2025. Astfel, tariful anual al rovinietei pentru autoturisme a crescut de la 28 de euro la 50 de euro (TVA inclus). Noile reglementări se aplică tuturor vehiculelor, inclusiv celor înmatriculate în Republica Moldova, care circulă pe rețeaua de drumuri naționale din România. Rovinieta este obligatorie, iar lipsa acesteia atrage amenzi între 500 și 1.000 de lei românești pentru autoturisme. „Tarifele achitate înainte de 1 septembrie 2025 rămân valabile pentru întreaga perioadă de valabilitate pentru care au fost emise." – CNAIR, sursa: pagina oficială de Facebook Noile tarife pentru rovinietă valabile din 1 septembrie 2025 Pentru autoturisme: 1 zi: 3,5 euro 10 zile: 6 euro 30 zile: 9,5 euro 60 zile: 15 euro 12 luni: 50 euro Vehicule de transport marfă cu MTMA ≤ 3,5 tone: 1 zi: 8,6 euro 10 zile: 11,5 euro 30 zile: 18,2 euro 60 zile: 28,8 euro 12 luni: 96 euro Vehicule de transport persoane (9–23 locuri): 1 zi: 4 euro 7 zile: 16 euro 30 zile: 32 euro 12 luni: 320 euro Vehicule de transport persoane (>23 locuri): 1 zi: 7 euro 7 zile: 28 euro 30 zile: 56 euro 12 luni: 560 euro Amenzi pentru lipsa rovinietei (selectiv): Autoturisme: între 500 și 1.000 lei Vehicule comerciale mici (≤ 3,5 tone): între 950 și 1.900 lei Microbuze (9–23 locuri): între 1.550 și 3.100 lei Autocare mari (>23 locuri): între 2.750 și 5.500 lei Camioane grele (≥ 12 t și ≥ 4 axe): până la 11.900 lei În plus, odată cu aplicarea amenzii, certificatul de înmatriculare și, după caz, licența de execuție pot fi reținute până la plata taxei de drum. Achiziția și verificarea rovinietei Rovinieta poate fi achiziționată: Online, de pe site-ul oficial al CNAIR sau Rovinieta.ro La benzinării și automate Prin SMS, la numărul 7500 Prin SMS (numai cu cartele românești sau în roaming): Pentru autoturisme: trimiteți un SMS la 7500 cu textul: B00ABC10 (unde „B00ABC" este numărul de înmatriculare, iar „10" reprezintă numărul de zile pentru care se dorește rovinieta). Serviciul funcționează doar în rețelele de telefonie românești. La punctele de vânzare autorizate Verificare valabilitate: www.erovinieta.ro – secțiunea „Verificare rovinietă" www.cnadnr.ro – cu numărul de înmatriculare și seria de șasiu
Ieri
08:15
Ce înseamnă 31 august: Limba Română ca identitate, moștenire și mândrie Ziua de Azi
Ziua Limbii Române este sărbătorită oficial în fiecare an la data de 31 august, atât în Republica Moldova, cât și în România. Deși pare o sărbătoare recentă în formă legală, ideea din spatele ei are rădăcini adânci în istoria noastră culturală și politică. Cum a apărut în Republica Moldova Ziua Limbii Române își are originile în Mișcarea de Renaștere Națională de la sfârșitul anilor ’80, când oamenii ieșeau în stradă pentru recunoașterea limbii române ca limbă oficială și pentru renunțarea la alfabetul chirilic impus în perioada sovietică. În data de 31 august 1989, Sovietul Suprem al RSS Moldovenești a adoptat: Legea cu privire la statutul limbii de stat, prin care limba română a fost declarată limbă oficială; Decizia de revenire la alfabetul latin. Astfel, data de 31 august a devenit simbol al eliberării lingvistice și culturale a populației majoritare din Moldova. Inițial, sărbătoarea a fost instituită sub denumirea de „Limba noastră”, după poezia cu același nume scrisă de Alexei Mateevici, devenită ulterior imn național. Cum a fost adoptată în România În România, Ziua Limbii Române a fost instituită prin lege abia în 2013 (Legea nr. 53/2013), pentru a fi sărbătorită tot pe 31 august, în semn de solidaritate cu Republica Moldova și ca recunoaștere a importanței limbii române ca element de unitate națională. Cum promovăm limba română în familie Vorbirea corectă acasă: copiii învață mai mult din ce aud decât din ce li se predă. Fiecare conversație este o lecție de limbă. Cititul împreună: o poveste pe seară sau o carte de poezii românești poate deveni o tradiție de familie. Evitarea excesului de englezisme sau prescurtări în vorbirea cotidiană, mai ales în fața copiilor – pentru că limba se modelează ușor prin imitație. Rolul școlii: mai mult decât gramatică În școli, limba română trebuie predată nu doar ca materie, ci ca element de cultură vie. Elevii au nevoie: să audă texte contemporane, relevante pentru vârsta lor; să fie încurajați să creeze (să scrie, să recite, să povestească); să înțeleagă legătura dintre limbă și istorie, dintre cuvânt și libertate. Un copil care învață să iubească limba maternă va deveni un adult mai conștient de cine este și unde aparține. Știați că...? În perioada sovietică, limba română era denumită oficial „limba moldovenească” și era scrisă cu alfabet chirilic modificat; Revenirea la grafia latină a fost văzută ca o reafirmare a legăturilor culturale și istorice cu România și spațiul românesc; În 2023, Parlamentul Republicii Moldova a votat înlocuirea oficială a sintagmei „limba moldovenească” cu „limba română” în toate legile și actele normative, marcând un moment istoric de clarificare identitară.
Mai mult de 2 zile în urmă
09:15
Tranziția către toamnă: cum ne adaptăm stilul de viață, alimentația și programul Ziua de Azi
Lunile de vară sunt sinonime cu vacanță, libertate, haos plăcut și zile lungi. Dar odată cu venirea toamnei, corpul și mintea noastră au nevoie de un ritm nou, mai stabil, care să ne pregătească pentru lunile reci și mai solicitante. Mai jos găsești câteva recomandări utile pentru o tranziție lină către toamnă – fie că ești părinte, elev, adult activ sau pur și simplu cineva care vrea mai mult echilibru. 1. Reglează-ți ritmul de somn După serile târzii de vară, este esențial să revenim la un program de somn constant: Culcă-te și trezește-te la aceeași oră; Redu expunerea la ecrane cu cel puțin 1 oră înainte de culcare; Creează o rutină de seară relaxantă (ceai cald, lectură, lumină difuză); Copiii au nevoie de 9–11 ore de somn pe noapte – începe treptat revenirea la programul de școală. 2. Întărește-ți imunitatea Toamna vine cu fluctuații de temperatură și virusuri sezoniere. Ajută-ți corpul să se adapteze: Mănâncă fructe și legume bogate în vitamina C (mere, prune, struguri, ardei, dovleac); Hidratează-te, chiar dacă nu mai simți nevoia la fel ca în timpul verii; Nu neglija suplimentele naturale (miere, polen, propolis, ceaiuri din plante locale); Dormi suficient și evită stresul excesiv. 3. Treci la mâncarea de sezon Toamna este sezonul abundenței locale – folosește asta în avantajul tău: Optează pentru mese calde, supe, ciorbe, tocănițe ușoare; Profită de legumele-rădăcinoase (morcovi, țelină, sfeclă, cartofi dulci); Introdu treptat alimente mai consistente – dar evită excesele; Gătește acasă și folosește condimente naturale: scorțișoară, cuișoare, turmeric, usturoi. 4. Mișcă-te zilnic – chiar și în ritm de toamnă Zilele mai scurte nu trebuie să însemne sedentarism: Plimbările în aer liber ajută la oxigenare și combat stările de oboseală; Include mișcare ușoară (stretching, yoga, mers alert, urcat scări); Pentru copii – joaca afară e esențială, indiferent de anotimp. 5. Adaptează-ți garderoba Toamna e vremea straturilor: Poartă haine în straturi (tricou + hanorac + geacă); Nu renunța brusc la hainele subțiri, dar pregătește variante pentru ploaie și frig; Ai mereu la îndemână o umbrelă, o eșarfă și încălțăminte impermeabilă. Bonus: adaptare emoțională Fă-ți planuri care te entuziasmează – toamna poate fi un nou început; Creează o atmosferă plăcută acasă – lumânări, ceai cald, cărți bune; Acceptă ritmul mai lent al sezonului și fii blând cu tine. Toamna nu e doar despre frunze care cad și frig care vine – ci despre adaptare conștientă, reluarea unor rutine sănătoase și grijă pentru tine și cei dragi. Cu puțină planificare și atenție, acest sezon poate deveni cel mai echilibrat și productiv din an.
29 august 2025
14:00
Cine sunt candidații PAS din Cahul la alegerile parlamentare din 2025 Ziua de Azi
Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) și-a înregistrat lista candidaților pentru Alegerile Parlamentare din 2025, iar printre aceștia se regăsesc și persoane originare din raionul Cahul. Pe locul 27 figurează Ion Groza, născut în 1966, originar din satul Colibaș. Groza este profesor de teologie, deputat în Parlamentul Republicii Moldova. Pe locul 80 se află Cătălina Pascal, născută în 1991, din satul Zîrnești. Ea este pedagog și administrator al SRL „Cătălina Fier”. De asemenea, deși cu viză de reședință la Chișinău, printre candidații PAS se numără și două persoane originare din Cahul. Igor Grosu, liderul PAS, istoric și actual deputat, aflat pe locul 1 al listei. Din martie 2019, este membru al Parlamentului, iar din 29 iulie 2021 — Președinte al Parlamentului Republicii Moldova. Nicolae Botgros, dirijor și director artistic al Orchestrei „Lăutarii”, aflat pe locul 11. Începând cu 1978, a condus Orchestra „Lăutarii” — una dintre cele mai cunoscute ansambluri folclorice din Moldova, cu peste 200 de CD-uri și turnee internaționale.
13:45
Trei bănuiți de evaziune fiscală și spălare de bani de 12.500.000 lei, la transportarea mărfii spre port /VIDEO Ziua de Azi
Procurorii PCCOCS, de comun cu Serviciul Fiscal de Stat, anunță deconspirarea unui scheme de evaziune fiscală și spălare de bani din 2023 la transportarea mărfii spre port, în sumă de peste 12.500.000 lei. În dosarul penal sunt cercetați în calitate de bănuiți fondatorul și administratorul companiei din Chișinău, precum și însăși compania, ca persoană juridică, care efectua transportarea pe calea ferată, precum și presta servicii de transbordare. În baza probelor acumulate, cu sprijinul angajaților „Fulger” și ai INI, oamenii legii au efectuat 19 percheziții – atât la companie, cât și în port. Drept rezultat, au fost ridicate spre cercetare penală telefoane mobile, calculatoare, documente contabile, softuri, înscrisuri de ciornă, precum și mijloace financiare în valută națională și străină. Investigațiile penale continuă pentru identificarea tuturor aspectelor evaziunii fiscale și spălării de bani cercetate, timp în care persoanele beneficiază de prezumția nevinovăției, potrivit legii.
12:15
Siguranța copiilor, prioritate odată cu începerea noului an școlar. Ce recomandă IGSU Ziua de Azi
Începând cu 1 septembrie 2025, odată cu reluarea activității în instituțiile de învățământ din întreaga țară, siguranța copiilor devine o prioritate esențială pentru autorități, cadrele didactice și părinți. Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU) anunță demararea unei campanii naționale de instruire în școli, care va include sesiuni educative dedicate elevilor și profesorilor. Scopul: prevenirea incidentelor și consolidarea comportamentului responsabil în situații de risc. Ce vor învăța elevii? Pe parcursul instruirilor, specialiștii IGSU vor explica: Reguli de prevenire a incendiilor; Comportamentul corect în caz de cutremur sau urgență; Modul de evacuare în siguranță; Utilizarea corectă a aparatelor electrice. De asemenea, responsabililor din școli li se reamintește obligația de a asigura un mediu sigur: Căile de evacuare trebuie să fie libere; Instalațiile electrice și de semnalizare – verificate și funcționale; Clădirile – dotate cu stingătoare și alte mijloace de intervenție. Părinți, discutați cu copiii despre siguranță! IGSU încurajează părinții să vorbească deschis cu cei mici despre pericolele reale care îi pot înconjura, de la foc și curent electric, la lacuri sau șantiere. Supravegherea activă, comunicarea sinceră și exemplul personal sunt elemente-cheie în prevenirea accidentelor. Reguli de siguranță acasă, după lecții: Nu lăsați copiii singuri în preajma surselor de foc sau aparatelor electrice; Păstrați medicamentele, detergenții și obiectele periculoase în locuri inaccesibile; Încuiați geamurile și ușile; Nu permiteți copiilor să se joace singuri în apropierea bazinelor de apă; Învățați-i să apeleze corect Serviciul 112 în caz de urgență. Un copil informat este un copil în siguranță. Educația privind comportamentul preventiv și reacția corectă în situații de urgență contribuie la construirea unei societăți mai sigure și mai responsabile.
10:30
Canada a aplicat interdicții pentru 15 persoane acuzate de implicare în acțiuni de influență rusească în Republica Moldova Ziua de Azi
Canada a impus noi sancțiuni împotriva a 15 cetățeni moldoveni și două entități „în legătură cu activitățile de interferență malignă ale Rusiei în Moldova înaintea următoarelor alegeri parlamentare din țară”, care vor avea loc pe 28 septembrie 2025. Persoanele vizate de sancțiuni sunt afiliate condamnatului fugar Ilan Șor, transmite moldova1.md Printre persoanele sancționate se regăsesc bașcana Găgăuziei, Evghenia Guțul, condamnată la șapte ani de închisoare în dosarul finanțării ilegale a fostului partid „Șor”, președinta partidului „Moldova Mare”, Victoria Furtună, președinta formațiunii „Inima Moldovei”, Irina Vlah, și liderul Partidului „Șansă”, Alexei Lungu. De asemenea, sancțiunile canadiene îi vizează pe deputații condamnați Alexandr Nesterovschi și Irina Lozovan. Cele două entități sancționate sunt Blocul „Victorie”, interzis la alegerile parlamentare din 28 septembrie, și Asociația Oamenilor cu Epoleți „Scutul Poporului”. Persoanele și entitățile sancționate nu vor putea efectua tranzacții pe teritoriul Canadei sau cu cetățeni canadieni și vor avea activele înghețate. De asemenea, acestea au accesul interzis pe teritoriul Canadei. „Reglementările privind măsurile economice speciale (Moldova) impun persoanelor incluse pe listă o interdicție de tranzacționare (efectiv, înghețarea activelor), persoanele din Canada și canadienii din afara Canadei nu vor putea face comerț cu orice proprietate a acestor persoane și entități sau să le furnizeze servicii financiare sau conexe. Persoanele și entitățile enumerate în anexă sunt, de asemenea, interzise în Canada, în conformitate cu Legea privind imigrația și protecția refugiaților”, precizează Guvernul canadian.
10:00
La Cahul va fi sărbătorită Ziua Limbii Române. Vezi programul Ziua de Azi
Ziua Limbii Române va fi sărbătorită la Cahul cu un program cultural, organizat de Primăria municipiului Cahul și Consiliul Raional Cahul. Evenimentele vor avea loc duminică, 31 august 2025, și vor aduna comunitatea locală pentru a aduce un omagiu limbii române și marilor poeți ai neamului. Ziua va începe la ora 10:00 cu o ceremonie de depunere de flori la bustul poetului Mihai Eminescu, amplasat în scuarul Palatului de Cultură „Nicolae Botgros”. La ora 10:30, programul continuă cu un moment similar la bustul poetului Grigore Vieru, situat în Parcul Central din municipiu. Seara, începând cu ora 20:00, Piața Independenței din Cahul va deveni scena unui concert extraordinar, care promite să aducă energie și emoție publicului. Pe scenă vor urca Mark Stam și Lupii lui Calancea, trupa care îmbină tradiția folclorică cu ritmurile moderne, oferind un spectacol plin de forță și originalitate. Autoritățile locale invită toți locuitorii și vizitatorii municipiului Cahul să participe la aceste manifestări, pentru a celebra împreună bogăția și frumusețea limbii române.
09:30
Start campania electorală pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025 Ziua de Azi
Astăzi, 29 august 2025, începe campania electorală pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025. În condițiile Codului electoral, campania electorală este  perioadă de activitate care se desfășoară cu scopul de a-i determina pe alegători să-și exprime voturile pentru alegerea unuia sau a altui concurent electoral. Totodată, legislația electorală interzice candidaților să utilizeze resurse administrative, inclusiv prin lansarea sau participarea la lansarea proiectelor de infrastructură sau a achizițiilor efectuate din bugetul public național, utilizarea echipamentelor, a mijloacelor, a bunurilor publice. Autoritățile/instituțiile publice și cele asimilate nu pot transmite/acorda concurenților electorali bunuri publice sau alte favoruri decât pe bază de contract, în condițiile de egalitate. În această perioadă este interzisă organizarea de concerte, concursuri, alte evenimente sau demonstrații cu implicarea interpreților, a personalului de creație și/sau artistic atât din țară, cât și de peste hotare, afișarea în timpul desfășurării acestora slogane sau alte mesaje și/sau distribuirea de materiale ce conțin simbolistica competitorului electoral sau alte elemente de identificare a acestuia, precum și participarea la aceste evenimente în scop de promovare politică. Concurenții electorali pot organiza întâlniri cu alegătorii, iar autoritățile sunt obligate să asigure posibilitatea desfășurării unor astfel de întâlniri în termeni și condiții egale. CEC atenționează că în perioada campaniei electorale este interzisă publicitatea politică și e permisă doar cea electorală pentru candidații înregistrați de către CEC. În context, Comisia cheamă concurenții electorali să desfășoare o campanie electorală în strictă conformitate cu prevederile legislației electorale.
09:30
Căldura revine: Cod galben de caniculă în mare parte a țării Ziua de Azi
Serviciul Hidrometeorologic de Stat a emis un Cod Galben de caniculă, valabil în perioada 29–31 august 2025, pentru o mare parte a teritoriului Republicii Moldova. Conform prognozelor, în zonele afectate: Pe 29 august, temperaturile maxime vor atinge +33°C. În zilele de 30 și 31 august, valorile termice pot urca până la +35°C. Avertizarea vizează în special regiunile din centrul, sudul și estul țării, conform hărții oficiale publicate de SHS. Recomandări pentru populație: Evitați expunerea prelungită la soare între orele 11:00 și 18:00; Hidratați-vă corespunzător și purtați haine lejere, de culoare deschisă; Acordați atenție sporită copiilor, vârstnicilor și persoanelor cu afecțiuni cronice. Avertizarea va fi actualizată în funcție de evoluția vremii, iar informațiile oficiale pot fi consultate pe site-ul www.meteo.md sau la numărul de contact 022 77 35 18.
28 august 2025
15:30
Cahul marchează 31 august prin competiții sportive. Despre ce merge vorba Ziua de Azi
La data de 31 august 2025, cu începere de la ora 09:00, la Stadionul raional „ATLANT” din municipiul Cahul, vor avea loc competiții sportive dedicate Zilei Independenței Republicii Moldova și Zilei Limbii Române. Evenimentul reunește o serie de activități sportive pentru toate vârstele, printre care: Lupte libere Armwrestling Mini-fotbal pentru copii Ridicarea greutăților Activități recreative pentru tineri și copii Organizatorii invită publicul larg să participe la acest eveniment, menit să celebreze valorile naționale prin sport și spirit de echipă. Atmosfera promite să fie una dinamică și plină de energie, oferind atât participanților, cât și spectatorilor o zi memorabilă.
15:00
Ce dacă primesc niște bani sau un pachet pentru vot? Corupția electorală Ziua de Azi
„Poate ați mai auzit fraza: Ce dacă primesc niște bani sau un pachet pentru vot? Nu e mare lucru, toți fac la fel. Iau,dar votez cu cine vreau.'' Cât de straniu nu ar părea, dar acest mesaj cândva era transmis și de concurenții electorali, mai ales de către acei care nu aveau resurse să „motiveze” alegătorii să-i voteze: Luați de la toți dar votați … cu noi. Ce spune legea? Parlamentul a votat recent un pachet de legi pentru combaterea corupției electorale și a finanțării ilegale a partidelor. Asta înseamnă că alegătorii care acceptă bani sau bunuri în schimbul votului, sau acceptă promisiunea ori oferta de bani sau bunuri pot fi amendați cu sume între 25.000 și 37.500 lei. Aceasta este corupție electorală pasivă și se pedepsește în conformitate cu codul contravențional. Important: Consumarea infracțiunii se întâmplă în momentul acceptării mitei, iar termenul de prescripție este de 18 luni. Astfel, persoana care ia bani, bunuri sau alte beneficii riscă să fie sancționat în momentul în care le acceptă, chiar dacă va merge să voteze sau nu. De ce e grav? Pentru că mita electorală: strică votul liber – alegătorul nu mai decide conștient, ci pentru un avantaj temporar, poate aduce la putere oameni corupți, slăbește încrederea în stat și în democrație. Nu există mită mică și mită mare. O sticlă de ulei, un pachet alimentar sau 50 de lei înseamnă tot corupție electorală. Mai nou, corupția electorală este „mascată” prin excursii gratuite, concerte sau pachete de alimente în campanie. În 2024, după alegeri, autoritățile au denunțat un val fără precedent de corupție electorală și drept urmare mii de oameni amendați. Banii ar fi fost veniți, potrivit autorităților, prin organizații criminale. Când accepți bani sau cadouri pentru vot, nu câștigi nimic. Din contră riști amendă uriașă și un cazier pătat.
15:00
Curtea de Apel din Atena a decis extrădarea lui Vlad Plahotniuc în Republica Moldova Ziua de Azi
Curtea de Apel din Atena a hotărât, astăzi, extrădarea fostului lider democrat Vlad Plahotniuc în Republica Moldova, după examinarea documentelor din dosar și în urma acordului exprimat de către acesta de a reveni în țară. Potrivit informațiilor oficiale, instanța elenă a constatat că cererea autorităților de la Chișinău întrunește toate condițiile legale, iar decizia marchează o nouă etapă în procesul de readucere a lui Plahotniuc în fața justiției moldovenești. De acum înainte, ministerele Justiției din Grecia și Republica Moldova urmează să deruleze procedurile tehnice și logistice necesare pentru transferul efectiv. Vlad Plahotniuc a anunțat că intenționează să se apere în fața instanțelor din Republica Moldova și să conteste acuzațiile care i-au fost aduse în mai multe dosare penale.
14:00
Din septembrie 2025, factura la gaz vine de la Energocom Ziua de Azi
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) anunță aprobarea contractelor privind facturarea și deservirea consumatorilor finali, încheiate între S.A. „Energocom” și doi furnizori cărora le-au fost retrase licențele de activitate: S.A. „Moldovagaz” și ÎCS „Nord Gaz Sîngerei” SRL. Prin aceste contracte, încheiate conform cadrului legal prevăzut de Legea nr. 108/2016 cu privire la gazele naturale, se asigură continuitatea proceselor de facturare și deservire a consumatorilor finali preluați de S.A. „Energocom” începând cu 1 septembrie 2025. Retragerea licențelor de furnizare pentru cele două întreprinderi a generat obligația legală de a desemna un nou furnizor care să garanteze aprovizionarea neîntreruptă a consumatorilor cu gaze naturale. Pentru a evita perturbările în procesul de facturare și relația directă cu consumatorii finali, legislația în vigoare prevede posibilitatea ca furnizorii cărora li s-a retras licența să acorde asistență, pentru o perioadă limitată, furnizorului desemnat. Astfel, contractele aprobate permit S.A. „Energocom” să beneficieze temporar de suportul celor două companii în procesele administrative și de deservire a consumatorilor, până la preluarea integrală a acestor funcții. Implementarea acestor contracte va contribui la menținerea continuității furnizării gazelor naturale, fără riscuri de întrerupere pentru consumatori, asigurarea unei tranziții ordonate, prin preluarea treptată a activităților de facturare și deservire a consumatorilor de către S.A. „Energocom”, respectarea principiilor transparenței și echității, deoarece condițiile financiare ale contractelor sunt strict limitate la costurile necesare prestării serviciilor, conform legislației, dar și protejarea intereselor consumatorilor finali, care vor continua să fie aprovizionați cu gaze naturale la parametrii de calitate stabiliți și la prețuri reglementate. Ambele contracte sunt valabile în perioada 1 septembrie 2025-31 martie 2026, cu posibilitate de prelungire.
14:00
Produs alimentar retras de pe piață: hrișcă cu nivel periculos de glifosat Ziua de Azi
Un lot de hrișcă marca Imperia Foods, importat din Federația Rusă de către compania „Vintage Distribution” SRL, a fost rechemat de pe piață din cauza unor valori crescute de reziduuri de pesticid „Glifosat”. Este vorba despre ambalajul de 0,900 kg, având data fabricării 18.04.2025. Produsul a fost distribuit în mai multe unități comerciale, iar autoritățile și importatorul solicită returnarea urgentă a acestuia de către toți clienții care l-au achiziționat. Recomandări pentru consumatori: Nu consumați produsul. Returnați-l până cel târziu la data de 5 septembrie 2025 în magazinul de unde a fost cumpărat. Pentru informații suplimentare, consumatorii pot contacta distribuitorul la adresa: „Vintage Distribution” SRL, r-nul Ialoveni, s. Suruceni, str. Olimpicilor 8 Telefon: 0789 93993
13:15
Ministerul de Externe lansează platforma eConsulat pentru moldovenii din diaspora Ziua de Azi
Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Moldova a lansat platforma eConsulat, un instrument digital modern care oferă cetățenilor moldoveni din străinătate acces rapid și simplificat la servicii consulare. Noua soluție digitalizează și automatizează procesele consulare, reducând timpul de procesare, eliminând erorile și asigurând transparență asupra stadiului solicitărilor. Platforma este disponibilă online 24/7 și poate fi accesată securizat, indiferent de locația utilizatorului. Ce servicii pot fi accesate prin eConsulat Digitalizate integral (cu semnătură electronică): titlu de călătorie, cazier judiciar, solicitarea de acte și certificate din Republica Moldova. Parțial digitalizate (necesită prezență la misiune): supralegalizare, procuri, acte notariale, legalizarea semnăturilor. Cetățenii care nu dispun de semnătură electronică pot totuși să-și creeze un cont pe platformă și să solicite serviciile parțial digitalizate, programând vizitele la consulat în avans. Beneficii pentru cetățeni și administrație acces online simplificat la servicii consulare, 24/7; reducerea timpului de așteptare și a costurilor administrative; eliminarea deplasărilor repetate la consulate; procesare automată și verificare digitală a datelor; transparență asupra fiecărui pas al cererii. Lansare etapizată În prima fază, eConsulat este disponibil în misiunile diplomatice din Ucraina, Canada, Grecia, Cipru, Emiratele Arabe Unite, Spania (inclusiv Consulatul General de la Barcelona), Geneva, Iași, Istanbul și Sacramento (SUA). Proiectul a fost dezvoltat de Agenția de Guvernare Electronică, în parteneriat cu Ministerul Afacerilor Externe și cu sprijinul Grupului Banca Mondială. Platforma este interconectată cu infrastructura digitală guvernamentală și reprezintă un pas important spre un stat mai eficient și transparent, conform Strategiei de Transformare Digitală a Republicii Moldova.
12:45
Condițiile de eligibilitate pentru Programul de rambursare a TVA pentru agricultori, modificate Ziua de Azi
Serviciul Fiscal de Stat informează despre modificarea condițiilor de eligibilitate pentru producătorii agricoli în vederea beneficierii de Programul de rambursare a TVA, urmare a intrării în vigoare a Legii nr. 146/2025 și Legii nr. 187/2025 pentru modificarea unor acte normative. Modificările prenotate prevăd reducerea pragului de eligibilitate în scopul beneficierii de rambursarea TVA, de la 95% la 70% a veniturilor obținute în urma activităților cuprinse în grupele 01.1–01.6 din Clasificatorul activităților din economia Moldovei și se aplică pentru rambursările efectuate începând cu anul 2022. Ponderea activității desfășurate, se va aprecia în baza: raportului dintre suma venitului din desfășurarea activităților menționate obținut în anul 2022 şi suma venitului din activitatea operațională înregistrată în anul 2022, în cazul solicitării rambursării TVA pentru perioada aprilie 2022-iunie 2023 inclusiv; raportului dintre suma venitului din desfășurarea activităților menționate obținut în anul 2023 şi suma venitului din activitatea operațională înregistrată în anul 2023, în cazul solicitării rambursării TVA pentru perioada iulie 2023-iunie 2026 inclusiv. În calitate de valoarea maximă a TVA admisibilă rambursării pentru perioada de rambursare aprilie 2022-iunie 2023 inclusiv, urmează a fi luat în calcul TVA spre deducere în perioada ulterioară înregistrată în luna decembrie 2022, iar pentru perioada iulie 2023 - iunie 2026 inclusiv – TVA spre deducere în perioada ulterioară înregistrată în luna decembrie 2024. Solicitarea rambursării TVA pentru perioada de rambursare a TVA iulie 2023-iunie 2026 inclusiv se efectuează prin depunerea unei cereri semnate electronic la adresa de e-mail a Serviciului Fiscal de Stat (mail@sfs.md), conform modelului stabilit în anexa nr.11 la Regulamentul privind rambursarea TVA pentru producătorii agricoli, modificat prin Ordinul MF nr. 90 din 25 august 2025. Totodată, la examinarea cererilor de rambursare a TVA pentru cererile depuse după data intrării în vigoare a Legii nr.146/2025 (28 iunie 2025), precum și cele aflate la etapa de examinare, pentru care se vor emite deciziile privind rambursarea TVA ulterior acestei date, la aprecierea sumei pasibile rambursării, în calitate de indicator maxim pasibil rambursării pentru perioada iulie 2023 – iunie 2026 inclusiv se va lua în calcul TVA spre deducere în perioada ulterioară indicat în boxa 23 a declarației TVA pentru luna decembrie 2024. Prevederile aferente pragului de eligibilitate de 70%, se aplică pentru cazurile de rambursare începând cu anul 2022: solicitate prin depunerea cererilor până la data intrării în vigoare a Legii nr.187/2025; solicitate repetat pentru perioadele pentru care rambursarea a fost respinsă din motivul neatingerii pragului de eligibilitate de 95%.
12:00
Rezerve de tutun lichid, tăinuite în spațiile unui mijloc de transport, depistate în postul vamal Vulcănești Ziua de Azi
Funcționarii postului vamal Vulcănești au dejucat o tentativă de introducere ilicită în țară a unui lot de produse de tutun, ascuns în spațiile special adaptate ale mijlocului de transport. Cazul a fost înregistrat ieri, 27 august, pe sensul de intrare în Republica Moldova, după ce s-a prezentat pentru control un mijloc de transport de model Volkswagen Passat, care se deplasa din Ucraina. Șoferul, un cetățean moldovean în vârstă de 52 de ani, a declarat în cadrul controlului vamal că nu transportă bunuri interzise sau care necesită a fi declarate. În baza analizei de risc, vehiculul a fost supus controlului fizic detaliat, iar în rezultat, în interiorul scaunului pasagerului, sub căptușeala părților laterale ale portbagajului și în spațiul special adaptat din rezervorul de combustibil au fost depistate tăinuite 530 de rezerve pentru tutun lichid. Produsele de tutun au fost ridicate în vederea confiscării speciale, iar cazul este investigat în continuare sub aspect contravențional.
11:45
Vocea Moldovei la Bruxelles: Primarul din Negureni, Ion Popa, despre experiența vizitei cu primarii moldoveni la UE Ziua de Azi
Vizita primarilor din Republica Moldova la Bruxelles, organizată la invitația comisarei europene pentru Extindere, Marta Kos, a adus experiențe și perspective noi pentru edilii din sate și orașe. Printre participanți s-a aflat și Ion Popa, primarul comunei Negureni, raionul Telenești, care spune că așteptările i-au fost depășite. La eveniment a fost prezentă și redacția Ziuadeazi, prin colega noastră, Bianca Gorlenco, care a discutat cu edilul din nordul țării și a surprins impresiile sale după întrevederile cu oficialii europeni. „Cu siguranță, ceea ce am văzut noi aici a depășit așteptările mele. Ne-au fost puse la dispoziție mai multe instituții europene, în cadrul cărora ne-am familiarizat cu procesele de lucru. A fost un schimb real de experiență, dar și o deschidere către noi oportunități și noi viziuni pentru dezvoltarea comunităților pe care le reprezentăm”, a declarat Ion Popa. Întâlnirea cu comisara pentru Extindere a avut, potrivit primarului din Negureni, atât o dimensiune oficială, cât și una emoțională: „Pe lângă faptul că a fost o întrevedere de lucru, a fost și una bazată pe sentimente. Pe doamna Kos am avut ocazia să o cunosc prima dată la Negureni, satul pe care am onoarea să-l conduc. Revederea de astăzi a fost bine-venită și a consolidat relațiile dintre Bruxelles și Republica Moldova, dar și cu localitățile noastre.” Comuna Negureni a reușit să atragă în ultimii ani finanțări importante prin programele europene de dezvoltare locală. „Suntem printre norocoși. Negureni a beneficiat de finanțări europene prin programele Satul European 1, Satul European 2 și Europa este aproape. Suntem recunoscători că am putut implementa aceste proiecte. Chiar dacă există provocări, comuna Negureni rămâne pro-europeană, iar locuitorii își doresc o integrare cât mai rapidă a Republicii Moldova în marea familie a Uniunii Europene”, a subliniat edilul. Menționăm că Ion Popa este primar al comunei Negureni, raionul Telenești, unde se află la al doilea mandat. În perioada gestionării sale, localitatea a beneficiat de mai multe proiecte europene în infrastructură și servicii publice, contribuind la modernizarea și dezvoltarea comunității.
11:30
Maia Sandu: „Dacă nu reușim să convingem Rusia să-și retragă armata, atunci opțiunea este să mergem pe aderarea la UE în doi pași - mai întâi malul drept, după care malul stâng” Ziua de Azi
Ne dorim reîntregirea țării pe cale pașnică și vrem ca acest lucru să se întâmple cât mai curând. Totuși, dacă nu reușim să găsim o soluție sau nu reușim să convingem Federația Rusă să-și retragă armata în viitorul apropiat, atunci opțiunea este să mergem pe aderarea la UE în doi pași - mai întâi malul drept, după care malul stâng. Declarația a fost făcută de președinta țării, Maia Sandu, transmite moldpres.md Șefa statului a menționat că „prezența ilegală a armatei ruse este un impediment pentru reintegrarea țării”. „Oamenii de acolo nu se fac vinovați de această situație și de acest separatism. Dimpotrivă, tot mai mulți cetățeni înțeleg avantajele integrării europene, dar problema este că nu ei decid acolo. Regimul este menținut de către Kremlin și, evident, regiunea este folosită de acesta”, a spus Maia Sandu. Oficialul a adăugat că, pe plan economic, regimul de liber schimb cu Uniunea Europeană, aplicat și în stânga Nistrului, a fost o idee bună. „Astăzi, o mare parte din exporturile din regiunea transnistreană ajung în UE, iar unele întreprinderi se gândesc cum să adapteze standardele de lucru la cele ale UE. Aceste lucruri vorbesc despre faptul că oamenii înțeleg unde este viitorul, chiar dacă aceștia nu au putere politică să schimbe lucrurile, pentru că nu există democrație acolo. Totuși, cu cât mai multă lume o să vadă beneficiile aderării la UE, cu cât mai repede vor crește standardele de viață pe malul drept, cu atât mai mult interes și presiune va exista pe malul stâng pentru reintegrare și pentru aderare la UE”, a afirmat Maia Sandu. Potrivit președintei, Uniunea Europeană a demonstrat că oferă un ajutor semnificativ în situații de criză. „Am văzut cum Federația Rusă a folosit regiunea transnistreană, cum i-a lăsat pe oameni să înghețe în toiul iernii și sper că aceștia au înțeles ce înseamnă gaze rusești ieftine - ele sunt acolo atât timp cât servesc intereselor Rusiei. Atunci când nu mai servesc intereselor Rusiei, poți să rămâi fără energie și să îngheți în timpul iernii. De aceea, este important că am dezvoltat alternative și în continuare să investim în aceste alternative”, a explicat Maia Sandu. De asemenea, în cadrul interviului șefa statului a vorbit și despre simbolul Zilei Independenței, procesul de integrare europeană, instaurarea păcii în Ucraina, extrădarea lui Vladimir Plahotniuc, contracararea dezinformării și a propagandei în contextul alegerilor parlamentare din 28 septembrie 2025.
09:45
MEC încurajează vaccinarea odată cu începerea noului an școlar: „Un copil protejat înseamnă o școală mai sigură” Ziua de Azi
Ministerul Educației și Cercetării (MEC) reamintește părinților și comunității educaționale că, odată cu începutul noului an școlar, vaccinarea rămâne cea mai sigură și eficientă modalitate de a proteja copiii împotriva bolilor transmisibile, care se răspândesc rapid în colectivitățile școlare. Potrivit mesajului transmis de MEC, un copil vaccinat are șanse semnificativ mai mici să se îmbolnăvească grav, să lipsească de la ore și contribuie totodată la protejarea colegilor, profesorilor și a persoanelor cu imunitate scăzută. Autoritățile subliniază că vaccinarea nu este doar un gest de protecție individuală, ci și un act de responsabilitate comunitară. „Alegând vaccinarea, părinții sprijină nu doar sănătatea propriilor copii, ci contribuie la construirea unor școli mai sigure, mai incluzive și a unor comunități mai puternice”, se arată în comunicatul oficial. MEC încurajează părinții să se informeze din surse sigure, să discute cu medicul de familie și să ia decizii care susțin sănătatea copiilor și a întregii comunități școlare. Un an școlar sănătos și lipsit de griji începe cu măsuri de prevenție bine fundamentate. Pentru mai multe informații, părinții sunt îndemnați să viziteze platforma oficială: www.vaccineaza.md.
09:15
Vitalie Ponomariov: „Autoritățile trebuie să învețe să comunice strategic. Altfel, ridică mingea la fileu propagandiștilor” Ziua de Azi
Combaterea dezinformării și a propagandei este o prioritate pentru organizațiile civice, dar și o provocare permanentă pentru autorități. Despre aceste realități a vorbit Vitalie Ponomariov, președintele Asociației „ECOU”, în cadrul panelului de discuție „FIMI și dezinformarea la nivel local”, organizat pe 22 august 2025. „Asociația ECOU face acest lucru de la fondare, pentru că și numele o spune – Asociația pentru Combaterea Izolării Informaționale. A fost fondată în 2003, și de atunci am organizat permanent mese rotunde, conferințe, lansări de carte, teatru social, teatru documentar și multe alte activități care au vizat informarea corectă și combaterea dezinformării și propagandei”, a spus Ponomariov. El a explicat că miza principală a organizației este să aducă informația de calitate direct în comunitate. „Am invitat autori de carte, experți din țară și de peste hotare, am organizat discuții despre integrarea europeană, am combătut miturile despre UE, dar și despre relația NATO–Republica Moldova. Am lucrat mult și pe partea de dezinformare legată de războiul din Ucraina. De exemplu, aici, în Cahul, am organizat trei întâlniri cu corespondenți de război ucraineni, care au relatat direct despre crimele de război și realitățile de pe front”, a precizat președintele Asociației ECOU. În ultimii ani, asociația a dezvoltat și proiecte de educație electorală, de promovare a participării civice și de combatere a discursului instigator la ură. „Am implicat teatrul documentar în aceste proiecte, pentru că teatrul transmite emoție și atinge corzi sensibile. După spectacole, organizăm discuții libere cu publicul. Un moderator aduce întrebările, dar intervențiile vin din partea spectatorilor. Astfel, emoția transmisă pe scenă se completează cu explicații raționale și mesaje care întăresc înțelegerea”, a explicat el. Vitalie Ponomariov a atras atenția și asupra slăbiciunilor autorităților în comunicarea strategică. „În regiunea noastră, istoria a fost folosită de multe ori ca instrument de propagandă. Cazul cu tancul este o dovadă. A fost o prostie, mă scuzați, a guvernanților – trei persoane implicate într-un ping-pong, care, fără să-și dea seama, au ridicat mingea la fileu propagandiștilor. Apoi au venit dezinformările, protestele, tot ce știm”, a menționat el. Un alt exemplu evocat a fost cel al tunului de la sensul giratoriu din Cahul. „S-a lansat un fals că primarul vrea să mute tunul. Imediat, pe rețele, lumea s-a împărțit în două. Din cauză că nu a existat o dezmințire oficială, procesul de polarizare a continuat atât online, cât și offline. Din păcate, autoritățile nu știu să comunice eficient și strategic cu publicul. Și acest lucru ne joacă festa de foarte multe ori”, a spus Ponomariov. La final, el a menționat că adevărata soluție rămâne educația și comunicarea onestă cu cetățenii. „Dezinformarea se combate nu doar prin sancțiuni sau prin reacții punctuale, ci prin educație, cultură civică și o comunicare constantă, strategică și clară. Doar așa putem întări reziliența comunităților.”
27 august 2025
21:30
Crimă la Cahul. Și-a ucis fosta soție cu ciocanul în cap, la o lună după divorț Ziua de Azi
Un bărbat a alertat poliția, după ce noaptea trecută și-ar fi omorât fosta soție. Cazul a avut loc în această dimineață în orașul Cahul, transmite pulsmedia.md Este vorba despre un bărbat în vârstă de 71 de ani. Acesta a sunat la poliție în această dimineață, în jurul orei 08:23, și a comunicat că în urma unui conflict, izbucnit între el și fost sa soție, dânsul ar fi omorât-o. La fața locului s-a deplasat grupul operativ din cadrul IP Cahul care a stabilit că victima este o femeie în vârstă de 69 de ani. Pe suprafața corpului au fost depistate mai multe semne de moarte violentă, în special în regiunea capului sub formp de plăgi provocate cu un ciocan. Bărbatul a fost încătușat și escortat la iP Cahul, unde a fost reținut pentru 72 de ore, pe numele lui fiind inițiat un dosar penal pentru violență în familie soldată cu decesul victimei. Totodată, oamenii legii au stabilit că cei doi soți au divorțat oficial la sfârșitul lunii iulie curent, dar și faptul că bărbatul a nterior a fost documentat de către polițiștii din Cahul pentru alte acțiuni de violență în familie.
11:45
Facilități fiscale pentru angajatori privind hrana organizată și tichetele de vacanță Ziua de Azi
Guvernul a aprobat, la inițiativa Ministerului Finanțelor, modificări la Anexa nr. 1 a Hotărârii Guvernului nr. 693/2018, prin care se clarifică și extind facilitățile fiscale acordate angajatorilor în folosul salariaților. Potrivit proiectului, angajatorii din agricultură vor putea deduce cheltuielile pentru hrana organizată a salariaților, inclusiv tichetele de masă, în cazul în care salariul mediu lunar brut al acestora este egal sau mai mare de 9 000 lei. Măsura are ca scop acoperirea costurilor zilnice cu hrana și adaptarea normelor fiscale la realitățile economice actuale. La fel, proiectul introduce proceduri clare prin care angajatorii pot deduce: • cheltuielile suportate pentru tichetele de vacanță; • cheltuielile achitate de salariați în pensiunile rurale și în structurile de primire turistică din Republica Moldova. Deducerea se va efectua cu respectarea regulilor privind documentele justificative și modul de aplicare în cazul depășirii plafonului stabilit. Noile prevederi referitoare la tichetele de vacanță și turismul rural vor fi aplicate începând cu 1 ianuarie 2026. Aceste măsuri sprijină atât bunăstarea salariaților, cât și dezvoltarea turismului rural, contribuind totodată la aplicarea corectă și uniformă a legislației fiscale.
07:00
Istoria zilei de 27 august: Cum s-a născut Independența Republicii Moldova Ziua de Azi
La data de 27 august 1991, Republica Moldova și-a proclamat oficial Independența, devenind stat suveran și democratic. Acest moment istoric a avut loc în contextul destrămării Uniunii Sovietice și al dorinței poporului de a-și decide singur destinul. Cum s-a ajuns la proclamarea Independenței? În anii ’80, mișcarea de renaștere națională a luat amploare, odată cu cerințele de revenire la alfabetul latin și declararea limbii române ca limbă de stat (31 august 1989). În 1990 a fost adoptată Declarația de Suveranitate, un prim pas spre desprinderea de URSS. Evenimentele dramatice din august 1991, cunoscute ca puciul de la Moscova, au accelerat deciziile politice de la Chișinău. 27 august 1991 – Ziua hotărâtoare În fața Parlamentului, în Piața Marii Adunări Naționale, s-au adunat zeci de mii de oameni. Parlamentul a votat cu o largă majoritate Declarația de Independență și a aprobat drapelul tricolor și imnul de stat. Declarația de Independență sublinia dreptul poporului moldovean la autodeterminare și denunța Pactul Ribbentrop-Molotov (1939), care dusese la anexarea Basarabiei de către URSS. Fapte mai puțin cunoscute despre Ziua Independenței Moldova a fost al 14-lea stat din fosta URSS care și-a proclamat independența. Prima țară care a recunoscut Independența Republicii Moldova a fost România, în aceeași zi – 27 august 1991. În Piața Marii Adunări Naționale, la evenimentul istoric, au fost prezente personalități marcante ale vieții politice și culturale, dar și oameni simpli, veniți din toate colțurile țării. Declarația originală de Independență a fost distrusă în incendiul din 7 aprilie 2009 de la Parlament, dar textul său a rămas arhivat și este reprodus integral în documente oficiale. Ziua Independenței a fost declarată sărbătoare națională oficială și este zi liberă conform Codului Muncii al Republicii Moldova. Este considerată una dintre cele mai importante date din calendarul național, alături de Ziua Limbii Române și Ziua Victoriei. Vezi și: Zi liberă pe 27 august. Pe 28 și 29 august se lucrează Ce fac oamenii de obicei pe 27 august? Mulți aleg să participe la evenimentele culturale și comemorative organizate în orașe și sate; La Chișinău, unii merg în Piața Marii Adunări Naționale, locul unde a fost votată Independența; Alții profită de ziua liberă pentru a petrece timp cu familia, a merge în natură sau a se relaxa; Diaspora marchează ziua prin evenimente simbolice, întâlniri sau simple mesaje de solidaritate.
26 august 2025
15:45
Din 1 ianuarie 2026 specialiștii în achiziții publice/sectoriale vor putea fi certificați Ziua de Azi
Regulamentul privind certificarea specialiștilor în achiziții publice și sectoriale a fost aprobat astăzi de Executiv. Documentul va intra în vigoare la 1 ianuarie 2026 și stabilește un mecanism unitar și transparent de instruire și certificare a persoanelor implicate în gestionarea banilor publici. Specialiștii vor parcurge un program de instruire de 150 de ore și vor susține un examen de competență profesională, promovat doar prin acumularea a minimum 80 de puncte. Certificatul eliberat de Ministerul Finanțelor va avea termen nelimitat, cu condiția acumulării aminimum 30 de ore de instruire continuă la fiecare trei ani. Regulamentul introduce și un Registru electronic public al certificatelor, care va reflecta informațiile despre titulari, inclusiv cazurile de retragere. Sunt prevăzute facilități pentru recunoașterea certificatelor obținute în Uniunea Europeană, precum și pentru specialiștii cu o experiență de minimum trei ani în instituțiile-cheie ale sistemului de achiziții. Prin această reformă, se urmărește consolidarea profesionalismului, reducerea riscurilor de fraudă și alinierea la standardele europene în domeniul achizițiilor publice.
15:15
Măsuri noi pentru protecția pădurilor de boli și dăunătorilor, aprobate de Guvern Ziua de Azi
În ședința de astăzi, 26 august 2025, Guvernul a aprobat Regulamentul privind măsurile de protecție a pădurilor împotriva bolilor și dăunătorilor – un instrument esențial pentru conservarea și sănătatea ecosistemelor forestiere din Republica Moldova. Documentul stabilește un cadru clar de acțiune pentru prevenirea, monitorizarea și combaterea bolilor și dăunătorilor care afectează fondul forestier, având în vedere atât factorii naturali (precum insectele sau agenții patogeni), cât și efectele activităților umane. Regulamentul se aplică întregului fond forestier național, indiferent de forma de proprietate, și are la bază principiile protecției durabile a pădurilor, în contextul schimbărilor climatice și al provocărilor din sectorul silvic. Printre obiectivele-cheie ale documentului se numără: Clarificarea responsabilităților instituțiilor cu atribuții în domeniul forestier; Aplicarea unui set coerent de măsuri profilactice și de intervenție, inclusiv tăieri de igienă, tăieri de igienă rase și curățarea parchetelor, toate realizate pe baza cercetărilor fitosanitare efectuate, preponderent, în perioada aprilie–octombrie; Definirea procedurilor de monitorizare a stării de sănătate a pădurilor; Stabilirea măsurilor de intervenție pentru prevenirea și combaterea bolilor și dăunătorilor forestieri; Instituirea mecanismelor de control privind aplicarea și respectarea măsurilor dispuse; Implementarea regulilor de protecție a masei lemnoase recoltate, inclusiv evacuarea rapidă și, în perioada 1 aprilie – 1 octombrie, decojirea sau tratarea lemnului în maximum 10 zile de la recoltare; Asigurarea transparenței și a răspunderii instituționale, prin întocmirea unui raport fitosanitar anual, utilizarea unor formulare și fișe de teren aprobate prin ordin al ministrului, precum și prin aplicarea de sancțiuni în caz de nerespectare a prevederilor. Acest regulament reprezintă un pas concret în cadrul angajamentului Guvernului de a asigura o gestionare durabilă a pădurilor, prin protejarea resurselor existente, refacerea suprafețelor afectate și extinderea fondului forestier național. Ministerul Mediului va coordona aplicarea acestor măsuri în parteneriat cu instituțiile silvice și autoritățile locale, urmărind prevenirea pierderilor de masă lemnoasă și conservarea biodiversității forestiere.
14:30
„VioData” – primul sistem informațional național dedicat combaterii violenței Ziua de Azi
Republica Moldova va avea un mecanism unitar și modern care centralizează datele despre violența împotriva femeilor și violența în familie. Conceptul și Regulamentul Sistemului informațional „VioData” a fost aprobat de Executiv. VioData unește datele dezagregate existente pentru ca instituțiile să nu mai intervină separat, ci să acționeze împreună, în sprijinul femeilor și copiilor. Sistemul va fi un punct unic unde vor fi colectate și analizate toate informațiile legate de violență, inclusiv datele din registrul de evidență a agresorilor. În același timp, protecția datelor cu caracter personal, în special ale minorilor și altor categorii vulnerabile, este garantată conform standardelor naționale și europene. Astfel, poliția, instanțele, medicii și asistenții sociali vor avea acces comun la aceeași platformă digitală, ceea ce înseamnă reacții mai rapide, intervenții coordonate și protecție mai sigură pentru victime. În același timp, VioData va genera statistici oficiale care vor sta la baza politicilor publice și a serviciilor sociale. Aceasta va reduce birocrația prin rapoarte automate, va minimiza erorile în raportare și va arăta public cum sunt gestionate cazurile de violență.
14:15
În Republica Moldova va fi creat primul parc industrial dedicat inovațiilor digitale în agricultură Ziua de Azi
Societatea cu răspundere limitată „Agrotek Park” care are ca unic fondator Universitatea Tehnică din Moldova va deține în următorii 30 de ani titlul de parc industrial specializat, destinat inovațiilor digitale în agricultură. Decizia cu privire la acordarea titlului a fost aprobată de Executiv.  Parcul AgroTek va fi dezvoltat în campusul universitar de pe strada Mircești din Chișinău și va fi coordonat de Universitatea Tehnică a Moldovei, în parteneriat cu Guvernul și sectorul privat. Aici vor activa laboratoare de cercetare, companii internaționale și locale din domeniul tehnologic și agricol, startupuri inovatoare și instituții guvernamentale, care vor colabora pentru a sprijini sectorul agricol prin soluții avansate. Se estimează că noul parc va genera circa 6.500 de locuri de muncă și va atrage peste 100 milioane de dolari în investiții. Totodată, realizarea proiectului va contribui la implicarea tinerilor în cercetare și inovare, oferindu-le posibilitatea de a studia și de a-și construi o carieră de succes în Republica Moldova. Proiectul are drept scop transformarea agriculturii naționale prin tehnologii moderne, printre care robotică și automatizare, agricultură regenerativă și organică, agricultură verticală, nanotehnologie, precum și agricultură circulară pentru procesarea alimentelor și a deșeurilor agricole. Investițiile estimate pentru renovarea infrastructurii se ridică la aproximativ 40-50 milioane de euro și vor fi realizate etapizat pe parcursul a 5-7 ani. În primul an, pentru renovarea oficiilor și atragerea primilor rezidenți, sunt necesare până la 5 milioane de euro, sumă deja alocată de Banca Mondială. Proiectul va fi finanțat printr-un mix de resurse: bugetul de stat, fonduri europene și internaționale, precum și investiții private.
14:00
VIDEO// Din Milano la Cahul cu bicicleta: Cum a parcurs Sergiu Vicol 2.250 km ca să ajungă acasă Ziua de Azi
O surpriză emoționantă și un exemplu de perseverență și dedicare vine din partea lui Sergiu Vicol, un tânăr originar din Cahul, stabilit în Milano, Italia. În loc să vină acasă cu avionul, așa cum se aștepta mama sa, Sergiu i-a pregătit o surpriză de neuitat: a venit cu bicicleta, străbătând peste 2.250 de kilometri prin cinci țări europene. VEZI VIDEO AICI  Pasionat de ciclism de cinci ani, Sergiu a pornit în aventura sa pe 3 august 2025, la ora 05:30, din Milano. Traseul l-a purtat prin Slovenia, Croația, Serbia, România și, în cele din urmă, Moldova. Cu o greutate de doar 50 kg, a dus cu el un cort în care a dormit și a gătit singur, pedalând zilnic între 80 și 150 km. „Oamenii mă întrebau de ce fac asta. Le spuneam că vreau să motivez copiii, generația tânără, să se țină de sport, să nu fumeze, să nu consume alcool”, spune Sergiu. Ciclismul, spune el, nu este doar o pasiune, ci și un mod de viață sănătos, care poate inspira o întreagă generație. „Îi îndemn pe toți să se ocupe cu sportul”, a transmis el, cu speranța că exemplul său va prinde rădăcini și în rândul tinerilor din Moldova.
13:30
Guvernul actualizează Regulamentul privind exportul și importul produselor chimice periculoase Ziua de Azi
Astăzi, în cadrul ședinței Guvernului, au fost aprobate modificări importante la Regulamentul privind exportul și importul substanțelor chimice periculoase. Acestea vin să întărească mecanismele naționale de control și autorizare, contribuind la sporirea siguranței în domeniul gestionării substanțelor periculoase și la protejarea sănătății populației și a mediului înconjurător. Modificările adoptate au ca scop consolidarea transparenței și responsabilității în procesul de reglementare, precum și îmbunătățirea monitorizării substanțelor chimice periculoase care fac obiectul comerțului internațional. Principalele aspecte ale proiectului vizează: Ajustarea Regulamentului privind exportul și importul produselor chimice periculoase, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 505/2020, în conformitate cu prevederile actualizate ale Legii nr. 277/2018 privind substanțele chimice; Actualizarea anexelor nr. 1 și nr. 5 ale Regulamentului, în raport cu cele mai recente modificări adoptate la nivelul Uniunii Europene; Implementarea eficientă a prevederilor Convenției de la Rotterdam, referitoare la procedura de consimțământ prealabil în cunoștință de cauză aplicabilă anumitor produse chimice periculoase și pesticide utilizate în comerțul internațional. Aceste modificări vor contribui semnificativ la consolidarea controlului asupra fluxului de substanțe chimice periculoase, oferind un cadru mai clar pentru restricționarea sau interzicerea acestora, acolo unde este cazul. Astfel, Ministerul Mediului va actualiza periodic lista substanțelor interzise sau strict reglementate, precum și lista produselor care nu pot fi importate sau exportate. Monitorizarea aplicării regulamentului va fi realizată de Inspectoratul pentru Protecția Mediului. Aplicarea acestor norme este esențială pentru asigurarea unei gestionări eficiente a substanțelor chimice periculoase, în beneficiul sănătății populației și al protecției mediului.
13:15
Noi mecanisme de subvenționare în 2025 și sprijin pentru fermierii afectați de înghețuri Ziua de Azi
Ministra Agriculturii și Industriei Alimentare Ludmila Catlabuga a anunțat astăzi cadrul de subvenționare pentru anul 2025. Potrivit ministrei, în perioada 1 octombrie – 1 decembrie 2025 va fi desfășurat apelul pentru plățile în avans, care vor sprijini: îmbunătățirea și dezvoltarea infrastructurii economice rurale, cu implicarea autorităților publice locale; stimularea producerii pe teren protejat; înființarea plantațiilor de arbuști fructiferi, plante aromatice, medicinale și condimentare; modernizarea exploatațiilor zootehnice. În același interval se va desfășura și apelul pentru plățile pe etape, o măsură ce oferă posibilitatea de implementare graduală a proiectelor de investiții. În anul precedent, acest mecanism a însumat proiecte aprobate de aproximativ 29 milioane lei, care se află deja în derulare. Totodată, în perioada 13 octombrie – 11 decembrie 2025, fermierii vor putea depune dosare pentru plățile post-investiție, menite să acopere investițiile demarate în 2024 și 2025. Ministra Ludmila Catlabuga a menționat și apelurile aflate în derulare. Fermierii pot depune în continuare cereri pentru plățile complementare până la 30 septembrie 2025, pentru plățile directe per cap de animal până la 17 octombrie 2025, precum și pentru plățile pe kilogram de produs pentru laptele obținut, apel deschis până pe 26 septembrie 2025. Ludmila Catlabuga a abordat și subiectul privind sprijinul pentru fermierii afectați de înghețurile târzii din primăvară: „Proiectul Hotărârii de Guvern care prevede alocarea sumei de 100 de milioane de lei se află în avizare. După încheierea acestei etape, ministerul împreună cu AIPA vor anunța procedura de accesare, perioada de depunere și lista documentelor necesare, astfel încât fondurile să ajungă rapid și corect în exploatațiile cu pierderi confirmate.” Ministra a prezentat și un bilanț al programelor de subvenționare. În 2024, pentru plățile complementare au fost depuse 4602 cereri, cu o valoare solicitată de peste 607 milioane de lei, iar 4442 de cereri au fost deja achitate, suma autorizată fiind de circa 575 milioane de lei. Pentru laptele produs în perioada iulie–decembrie 2024 au fost depuse 216 cereri în valoare totală de 86,6 milioane de lei. În cadrul plăților directe per cap de animal au fost depuse 351 de cereri, în sumă de peste 53 de milioane de lei, iar până în prezent au fost autorizate plăți de 27 de milioane de lei. În paralel, pentru măsurile de stimulare a asigurărilor și creditelor agricole, în 2025 au fost depuse 755 de cereri, dintre care 177 au fost deja achitate. Programul LEADER continuă să aibă un impact semnificativ în comunitățile rurale. În 2025 au fost susținute 51 de Grupuri de Acțiune Locală, cu finanțare de 63,92 mln lei din bugetul de stat. În anul curent, au fost lansate 79 de apeluri, dintre care 10 sunt încă în desfășurare. Au fost depuse 808 proiecte în valoare de 82,17 mln lei dintre care 745 proiecte deja au fost aprobate, fiind debursată suma de 63,91 mln. lei.
13:00
3,1 miliarde lei pentru un trai mai bun: Guvernul aprobă 95 de proiecte pentru comunități Ziua de Azi
Cabinetul de miniștri a aprobat astăzi completarea Documentului Unic de Program pentru anii 2025–2027, care prevede finanțarea a 95 de proiecte noi de dezvoltare locală și regională în toate regiunile Republicii Moldova. Investițiile, în valoare totală de circa 3,1 miliarde de lei, vor fi realizate prin Fondul Național pentru Dezvoltare Regională și Locală (FNDRL). Potrivit Guvernului, aceste proiecte au drept scop îmbunătățirea condițiilor de trai ale cetățenilor și acoperă domenii esențiale precum: Aprovizionare cu apă și canalizare – 48 de localități vor fi conectate la rețele moderne de apă și sanitație, un pas important pentru sănătatea publică și confortul zilnic; Revitalizare urbană – 15 proiecte vor transforma parcurile și zonele de recreere în spații publice moderne și accesibile; Turism – 19 proiecte vor contribui la creșterea atractivității turistice și valorificarea patrimoniului local; Clădiri sociale și culturale – 6 proiecte prevăd reabilitarea capitală a unor instituții importante pentru viața comunităților; Infrastructura de afaceri – alte 6 proiecte vor susține dezvoltarea antreprenoriatului local, cu scopul de a genera locuri de muncă și a stimula economia regională; Satul European, ediția II – 1 proiect a fost aprobat în cadrul acestui program național de susținere a dezvoltării rurale. Potrivit autorităților, prin aceste investiții, zeci de mii de cetățeni vor avea acces la servicii publice mai bune, apă potabilă de calitate, spații moderne de relaxare, instituții sociale renovate și noi oportunități economice. Guvernul subliniază că aceste măsuri urmăresc reducerea decalajelor dintre mediul urban și rural, promovarea coeziunii teritoriale și consolidarea capacităților autorităților locale. Toate proiectele vor fi monitorizate și implementate prin intermediul Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, în colaborare cu autoritățile locale, iar resursele financiare vor fi alocate etapizat, în funcție de progresul fiecărui proiect. Această decizie face parte din angajamentul Guvernului de a transforma Moldova într-un stat modern, echitabil și orientat spre dezvoltare durabilă, în linie cu obiectivul de integrare europeană și descentralizare a investițiilor.
12:45
Verificarea adresei de domiciliu se face acum online, prin portalul verifica.gov.md Ziua de Azi
Guvernul Republicii Moldova a aprobat astăzi, 26 august 2025, portalul guvernamental de verificare a datelor - verifica.gov.md, o nouă etapă în procesul de digitalizare a serviciilor publice. Portalul face parte din platforma EVO și are rolul de a facilita accesul securizat la informațiile oficiale privind adresa de domiciliu sau reședința temporară a cetățenilor. Instrumentul este gestionat de Agenția de Guvernare Electronică și este deja disponibil pentru utilizare publică. Noua soluție digitală a fost dezvoltată în contextul introducerii, începând cu 31 martie 2025, a noii Cărți de identitate a cetățeanului Republicii Moldova, document modern și sigur, conform standardelor Uniunii Europene. Spre deosebire de vechea variantă, noul act nu mai include fișa de însoțire și nici informația tipărită privind domiciliul sau reședința, acestea fiind înlocuite cu un cod QR. Accesul cetățenilor la portal este simplu și securizat, prin semnătura electronică, inclusiv cea integrată în noua Carte de identitate, utilizând serviciul EVOSign (aflat în regim pilot). Această inițiativă contribuie la reducerea birocrației, la creșterea încrederii în serviciile digitale și la consolidarea transformării digitale a Republicii Moldova, în linie cu obiectivul de integrare europeană a țării.
12:30
Diplomele și certificatele de studii vor putea fi verificate online prin noul sistem SI PAS Ziua de Azi
Cabinetul de miniștri a aprobat astăzi hotărârea prin care este instituit Sistemul Informațional de Personalizare a Actelor de Studii (SI PAS). Acesta are drept scop asigurarea tuturor cetățenilor cu acte de studii veridice, care confirmă finalizarea studiilor și obținerea competențelor sau calificărilor, într-un mod digital, centralizat și sigur pentru toate nivelurile de studiu.  „Proiectul răspunde necesităților de confirmare, atât la nivel național, cât și la nivel internațional, a rezultatelor învățării și a calificărilor obținute de cetățenii noștri. De asemenea, sistemul va asigura o mai buna înțelegere și transparență în procesul de angajare conform calificarilor, precum și dezvoltarea unei baze de date a specialiștilor din diverse domenii, pentru valorificarea potențialului acestora”, a menționat Galina Rusu secretar general al Ministerului Educației și Cercetării.  Documentul prevede reglementarea și stabilirea cadrului normativ necesar pentru funcționarea eficientă a sistemului, inclusiv atribuțiile instituțiilor responsabile, procedurile de generare și verificare a actelor de de studii, precum și măsurile de securitate și protecție a datelor.  SI PAS va permite generarea și verificarea în regim automatizat, inclusiv online, a diplomelor, certificatelor și altor acte de studii emise de instituțiile de învățământ din Republica Moldova. Totodată, sistemul va consolida datele instituțiilor de învățământ, va fi conectat cu registrele de stat și va permite emiterea documentelor atât pe suport de hârtie, cât și în format electronic, cu aceeași valoare juridică. SI PAS va fi gestionat de Ministerul Educației și Cercetării, care va asigura implementarea, dezvoltarea și actualizarea permanentă a acestuia. 
11:45
Experiența României în domeniul mediului și al reducerii risipei, preluată de Moldova Ziua de Azi
Ministrul Mediului, Sergiu Lazarencu, a avut o întrevedere, la București, cu ministra Mediului, Apelor și Pădurilor, Diana Buzoianu, unde a discutat despre experiența României în domeniul protecției mediului și al gestionării durabile a resurselor. Unul dintre principalele subiecte abordate a fost Sistemul de Garanție-Returnare (SGR), prin care ambalajele goale de băuturi – plastic, sticlă sau aluminiu – sunt returnate în magazine, iar consumatorii primesc înapoi garanția plătită. În România, rata de colectare a ajuns la 79% în primele șase luni ale anului 2025, reducând semnificativ cantitatea de plastic care ajunge în natură. Republica Moldova pregătește implementarea acestui sistem din 2027, iar experiența României va fi luată drept model adaptat la nevoile locale. De asemenea, discuțiile au vizat Inventarul Forestier Național (IFN) – un instrument care permite monitorizarea stării pădurilor, inclusiv volumul de lemn, suprafața împădurită, starea arborilor și cantitatea de carbon stocată. Cei doi miniștri au convenit că specialiștii români vor sprijini realizarea primului inventar forestier național al Republicii Moldova. Vizita a inclus și prezentarea Băncii de Alimente, un mecanism care reduce risipa alimentară prin redistribuirea produselor aflate încă în termen, dar cu ambalaje deteriorate, către centre sociale, cantine și instituții care sprijină persoanele vulnerabile. Republica Moldova dispune deja de o Bancă de Alimente și de un cadru legislativ bine pus la punct pentru reducerea risipei. Este important să încurajăm cât mai mulți producători și retaileri să doneze alimentele, astfel încât acestea să ajungă la persoanele care au nevoie. Experiența României va sprijini dezvoltarea unui sistem funcțional și eficient, care să maximizeze beneficiile pentru oameni. Prin colaborare și schimb de bune practici, se fac pași importanți pentru oameni și mediu.
11:45
Mai multe servicii notariale vor fi prestate online: Guvernul a aprobat Sistemul Informațional e-Notariat  Ziua de Azi
Serviciile notariale vor putea fi prestate și în format digital, devenind mai accesibile pentru cetățenii din țară, cei de peste hotare, dar și pentru mediul de afaceri. Guvernul a aprobat Conceptul Sistemului Informațional e-Notariat care presupune digitalizarea mai multor procese în activitatea notarilor din Republica Moldova. Noul Sistem Informațional va permite autentificarea, semnarea și procesarea unor acte notariale online, utilizând tehnologii avansate de securitate și criptare, semnături electronice calificate și conexiuni directe cu registrele de stat. Sistemul va fi integrat în infrastructura guvernamentală MCloud. Acest lucru va optimiza și va eficientiza activitatea notarilor care nu vor mai fi nevoiți să colecteze documente pe suport de hârtie, ci le vor obține online din sistemele informaționale de stat. Totodată, activitatea notarială digitalizată va permite semnarea și autentificarea documentelor online, oferind cetățenilor și mediului de afaceri acces mai rapid și sigur la serviciile notariale calificate. În același timp, prestarea online a serviciilor notariale va scuti cetățenii de rândurile la ghișee, dar și de costurile suplimentare de transport, ceea ce reprezintă un avantaj, în special pentru moldovenii aflați peste hotare.  De asemenea, Sistemul e-Notariat va facilita activitatea agenților economici și atragerea investițiilor, datorită evitării barierelor birocratice și administrative, accesării rapide a datelor necesare și programării online la serviciile notariale.
11:30
Guvernul lansează Fondul de susținere a inovațiilor digitale și startup-urilor tehnologice  Ziua de Azi
Guvernul va sprijini financiar dezvoltarea inovațiilor digitale și startup-urilor tehnologice în cadrul Moldova IT Park. Crearea unui Fond, în acest scop, a fost aprobată în ședința Cabinetului de miniștri.  Noul Fond va permite rezidenților Moldova IT Park să investească în domenii strategice precum inteligență artificială, securitate cibernetică, gov-tech, biotech, agri-tech, cloud sau robotică.  Fondul va fi gestionat de Administrația „Moldova IT Park”, iar selecția și monitorizarea proiectelor vor fi realizate printr-un Comitet de coordonare, care va asigura un proces transparent și eficient. Finanțarea Fondului de susținere a inovațiilor digitale se va realiza, în principal, din surse externe. De asemenea, proiectul aprobat de Guvern include mai multe modificări care vor moderniza activitatea Moldova IT Park. Este vorba despre introducerea unor mecanisme administrative mai clare, a regulilor pentru evitarea blocajelor decizionale, actualizarea atribuțiilor Consiliului Parcului, digitalizarea completă a procesului de înregistrare și ajustarea regimului financiar. În acest mod, Moldova IT Park își propune să își consolideze rolul de motor al dezvoltării industriei IT din țara noastră, prin sprijinirea inițiativelor antreprenoriale, atragerea talentelor, internaționalizarea start-upurilor și mobilizarea investițiilor, inclusiv din diaspora.  Moldova IT Park are peste 2300 de rezidenți din 42 de țări, iar cifra de afaceri a companiilor a depășit 15 miliarde de lei în anul 2024, circa 90% din vânzări fiind realizate pe piețele externe. Numărul de angajați ai întreprinderilor este de peste 24 de mii de persoane.
11:15
Indemnizații lunare pentru tinerii angajați: ce trebuie să știi și unde să te adresezi la Cahul Ziua de Azi
Începând cu 14 august 2025, tinerii care se angajează pentru prima dată cu normă întreagă în domenii strategice pot beneficia de o indemnizație lunară de 3.000 de lei, timp de un an, grație Programului național de indemnizații pentru tinerii angajați. Programul este implementat de Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM), iar pentru cei din regiunea de sud, Direcția Ocupării Forței de Muncă din Cahul este gata să ofere ghidare, informații și sprijin concretpentru fiecare pas din proces. Cine poate beneficia de indemnizație? Tineri între 18 și 35 de ani Angajați pentru prima dată cu normă întreagă, începând cu 3 iunie 2025 Dețin calificare profesională recunoscută Au un salariu de cel puțin 5.500 lei Au un contract individual de muncă activ Dețin semnătură electronică Angajatorul este înregistrat oficial și raportează lunar Ce domenii sunt eligibile? Programul vizează șapte sectoare economice strategice: Industria electronică Industria constructoare de mașini Industria textilă Industria agroalimentară Industria materialelor de construcție Industria farmaceutică Industriile creative Cum se aplică? Aplicarea se face prin aplicația EVO, după ce tânărul: Obține semnătura electronică (de la un furnizor acreditat) Asociază contul bancar Se asigură că angajatorul completează raportul lunar Prima plată este estimată la aproximativ două luni după confirmarea eligibilității. Criterii de eligibilitate și mai multe detalii despre Program în Regulament.PDF Link la Ghidul aplicantului Tinerii care doresc să aplice, dar nu știu exact de unde să înceapă, sunt încurajați să se adreseze la Direcția Ocupării Forței de Muncă din Cahul, situat pe strada Ștefan cel Mare 15, (lângă Dulcinella), la nr. de telefon 029921623 Specialiștii de acolo pot: Oferi consiliere individuală Ajuta la identificarea unui angajator eligibil Sprijini în procesul de înregistrare și aplicare Furniza informații despre Ghidul aplicantului și condițiile detaliate
09:45
Program special la Crihana Veche pentru 31 august: cultură, tradiții și foc de artificii Ziua de Azi
Autoritățile publice locale din comuna Crihana Veche invită toți locuitorii să participe la un eveniment special dedicat sărbătorilor naționale ale Republicii Moldova, organizat duminică, 31 august 2025. Sub genericul unității și al tradițiilor autentice, programul evenimentului include activități diverse pentru toate vârstele: 13:00 – Întâlnirea cu combatanții, urmată de o masă de sărbătoare organizată în sediul fostei școli auxiliare. 15:00 – Trântă tradițională pentru berbec și cocoș, organizată în fața casei de cultură, un moment așteptat cu entuziasm, în special de tinerii dornici de competiție și tradiție. 18:00 – Spectacol artistic susținut de ansamblul “CRIHĂNEANCA”, care va aduce în scenă dansuri și cântece populare specifice zonei. 18:30 – Hora satului, acompaniată de formația lui Furnică, un moment de comuniune și bucurie colectivă. 21:00 – Foc de artificii, ce va încheia festivitățile într-un mod spectaculos. Evenimentul este organizat de Administrația Publică Locală Crihana Veche, care transmite un mesaj cald tuturor sătenilor: „Vă așteptăm cu drag să celebrăm împreună valorile noastre naționale și să ne bucurăm de spiritul comunitar care ne unește!” Sărbătoarea din 31 august vine să marcheze Ziua Limbii Române, dar și să aducă omagiu tradițiilor și valorilor identitare ale Republicii Moldova.
09:30
Transportatorii moldoveni vor beneficia de o cotă suplimentară de autorizații acordate de Spania Ziua de Azi
Agenția Națională Transport Auto (ANTA) anunță obținerea unei cote suplimentare de autorizații de transport din partea Regatului Spaniei, în urma negocierilor purtate împreună cu Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale. Pentru anul 2025, partea moldovenească a reușit să obțină 30 de autorizații suplimentare pentru transportul în și din țări terțe, valabile pe teritoriul Spaniei. Acestea pot fi utilizate până la 31 ianuarie 2026, oferind un sprijin important companiilor de transport din Republica Moldova care operează pe rutele internaționale. Acest rezultat vine în contextul eforturilor continue de a sprijini transportatorii moldoveni și de a le facilita accesul la piețele europene într-un cadru legal, predictibil și reglementat.
09:15
Tinerii, tot mai expuși dezinformării pe TikTok. Irina Bejan: „Trebuie să schimbăm abordarea și să mergem acolo unde sunt ei” Ziua de Azi
Cum combatem dezinformarea într-un spațiu online dominat de conținut scurt și atractiv pentru copii și adolescenți? La această întrebare a încercat să răspundă Irina Bejan, directoarea executivă a Centrului Regional de Dezvoltare Comunitară Cahul, în cadrul panelului de discuție „FIMI și dezinformarea la nivel local”, organizat la data 22 august 2025. „Cred că noi toți ar trebui să ne mutăm acolo pe TikTok și să fim mai activi. Dacă nu intrăm în spațiul unde sunt copiii și adolescenții, atunci pierdem contactul cu ei. Sunt tineri de 14–15 ani, dar și până la 25, care folosesc zilnic aceste platforme. Noi, ca organizație, am înțeles că trebuie să lucrăm direct cu ei”, a subliniat Irina Bejan. Ea a menționat că specialiștii Centrului colaborează nu doar cu tineri, dar și cu copii din clasele primare, inclusiv din regiunea Vulcănești, unde s-au derulat programe comune cu profesorii.  „Inclusiv copiii de 7 ani trebuie învățați să fie atenți la ce scriu online, la ce mesaje răspund și ce comentarii lasă. Pentru că deseori, în spatele unor conturi care par a fi de minori, se pot ascunde persoane care manipulează și induc narative bine construite”, a explicat Bejan. Potrivit ei, abordarea clasică – cu prezentări pe PowerPoint și expuneri rigide – nu mai funcționează.  „Nu le spui copiilor doar: așa e corect și așa nu. Îi lași să privească materiale video sau animații adaptate vârstei lor, apoi oprești la un moment dat și începi discuția. Îi întrebi ce au înțeles, le dai studii de caz, exerciții practice. Așa se formează gândirea critică”, a punctat directoarea. Un alt aspect pe care l-a evidențiat este lipsa de adaptare a unor programe educaționale.  „Am văzut parteneri care au venit cu aceeași prezentare pentru adolescenți de 14–15 ani, dar în realitate conținutul era mai potrivit pentru adulți de 30 de ani. Dacă nu adaptăm mesajul, atunci riscăm să pierdem atenția copiilor și să ratăm șansa de a le transmite ceva esențial”, a adăugat ea. În încheiere, Irina Bejan a menționat că rețelele sociale nu trebuie privite ca un dușman, ci ca un instrument.  „TikTok-ul nu este o problemă în sine. Problema apare atunci când noi, adulții, nu suntem acolo, nu comunicăm și nu creăm conținut relevant pentru copii și tineri. Dacă vrem să combatem dezinformarea, trebuie să fim prezenți, să fim activi și să vorbim pe limba lor.”
09:15
Rechizite în loc de flori: Școala Primară „A. Donici” din Cahul continuă tradiția solidarității Ziua de Azi
În pragul unui nou început de an școlar, Școala Primară „A. Donici” din Cahul lansează din nou o inițiativă cu suflet: în loc de tradiționalul buchet de flori pentru doamna învățătoare, părinții sunt invitați să ofere rechizite școlare, care vor fi donate copiilor aflați în dificultate. Campania, devenită deja o frumoasă tradiție în cadrul instituției, are loc în perioada 1–19 septembrie 2025. În acest interval, părinții și elevii sunt încurajați să aducă rechizite – precum caiete, creioane, pixuri, acuarele sau alte materiale necesare – care vor fi strânse și oferite copiilor mai puțin norocoși. Într-un mesaj adresat părinților, școala menționează importanța gestului de solidaritate: „Există atâția copii pentru care reîntoarcerea la școală înseamnă lipsa unor rechizite, o suferință pe un pat într-un spital sau alte nevoi neîmplinite. Dar împreună le putem aduce bucurie.” Vezi și: Şcoala Primară „A. Donici” din Cahul a donat rechizite pentru copiii internați la IMSP SCR „Timofei Moșneaga” Scopul campaniei este dublu: pe de o parte, să sprijine copiii care se confruntă cu dificultăți materiale, iar pe de altă parte, să le ofere elevilor o lecție de empatie și generozitate. În loc de a aduce un buchet de flori, părinții sunt încurajați să meargă împreună cu copiii lor într-un magazin de papetărie și să aleagă împreună rechizite care pot face o diferență reală în viața unui alt copil. „Ce lecție importantă despre bunătate le putem oferi copiilor, renunțând la flori și ajutându-i pe cei mai puțin pregătiți de noul an școlar!” – este mesajul prin care inițiatorii își încheie apelul către comunitate. Școala Primară „A. Donici” reamintește că valoarea unui dascăl nu stă doar într-un gest simbolic, ci și în puterea de a inspira prin fapte concrete. Elevii învață astfel nu doar matematică sau limba română, ci și ceea ce înseamnă solidaritatea, implicarea și grija față de ceilalți.
09:15
A fost lansată platforma care răspunde la orice întrebare legată de serviciile alternative de îngrijire a copiilor Ziua de Azi
Părinții, îngrijitorii/îngrijitoarele și toți cei interesați de serviciile alternative de îngrijire a copiilor au acum la dispoziție o resursă esențială. Astăzi, 25 august 2025 a fost lansat Centrul de Suport (Help Desk), o platformă unică de informare care oferă răspunsuri clare la toate întrebările legate de deschiderea și funcționarea creșelor de tip familial. Noul Centru de Suport este un punct de legătură între prestatori și experți, oferă un sprijin transparent și facilitează procesul de înregistrare și organizare a acestor servicii. Mai multe informații pot fi accesate pe: https://serviciialternative.gov.md/. „Prin reglementarea acestor servicii oferim o alternativă pentru îngrijirea copiilor, părinților și în special femeilor, astfel încât să poată să-și valorifice potențialul pe piața muncii și să îmbine viața profesională cu cea de familie”, a declarat Alexei Buzu, ministrul Muncii și Protecției Sociale. Cum oferă sprijin Centrul de Suport (Help Desk)? Linia Verde: +373 611 122 240, disponibilă de luni până vineri, între orele 9:00 și 18:00 Adresă de email: Puteți expedia întrebările Dvs. la adresa electronică servicii.alternative@social.gov.md pentru a primi un răspuns în format scris. Ce puteți afla la celălalt capăt al firului? Răspunsuri la întrebări legate de cerințele legale și administrative; Lista documentelor necesare pentru înregistrarea unei creșe de tip familial; Standardele pentru deschiderea și funcționarea creșelor de tip familial; Alte informații utile pentru îngrijitorii/îngrijitoarele creșelor de tip familial și părinți. Serviciile de îngrijire a copiilor de tip familial sunt oferite la domiciliul sau reședința temporară a îngrijitorilor, pentru un grup de maximum 5 copii cu vârsta cuprinsă între 0 și 3 ani. Acestea nu doar asigură îngrijirea într-un mediu prietenos și sigur, dar contribuie și la dezvoltarea abilităților sociale ale copiilor prin interacțiune și joc. Până acum, în Republica Moldova au fost deschise 22 creșe de tip familial în mai multe regiuni ale țării. Detalii complete sunt disponibile pe https://serviciialternative.gov.md/.
08:30
Instruire gratuită pentru antreprenorii începători va avea loc la Cahul. Vezi detalii Ziua de Azi
În perioada 16-18 septembrie 2025, Ministerul Finanțelor va desfășura cea de-a III-a rundă a programului de instruiri gratuite pentru antreprenorii începători și cei care doresc să inițieze o afacere. Programul este implementat în parteneriat cu Proiectul „Moldova este Europa - Sprijin pentru integrarea în UE”, Serviciul Fiscal de Stat, Serviciul Vamal, și P.P. Monitorul fiscal FISC.md. Cele trei zile de instruire se vor desfășura în orașul Cahul, unde specialiști din cadrul instituțiilor partenere în organizare vor oferi suport informațional participanților din regiunea de sud a țării.  Participarea la eveniment este posibilă doar cu prezență fizică iar înregistrarea se poate realiza accesând următorul link. Temele principale ale instruirii includ: obligațiile fiscale aferent afacerii lansate; ținerea evidenței contabile; perfectarea documentelor contabile; exportul/importul și alte aspecte vamale; alte aspecte relevante pentru gestionarea unei afaceri. Agenda evenimentului poate fi consultată aici. Reamintim că runda I de instruiri pentru START UP-eri s-a derulat la sediul Ministerului Finanțelor, în intervalul 15-17 iulie, pentru antreprenorii din regiunea Centru și Chișinău. Runda a II-a s-a desfășurat în perioada 13-15 august, în orașul Bălți, pentru tinerii antreprenori din partea de nord a țării.
25 august 2025
19:15
Anunț pentru elevii colegiului din Cahul: programul de cazare în căminele studențești Ziua de Azi
Colegiul ,,Iulia Hașdeu" din Cahul, anunță elevii că programul de cazare în căminele instituției pentru anul academic 2025–2026 va fi următorul: Elevii anului I – 28 august 2025, între orele 08:00 și 16:00 Elevii anului II – 29 august 2025, între orele 08:00 și 16:00 Documentele necesare pentru cazare: Certificat medical simplu, eliberat de medicul de familie în ultimele 5 zile; Ordin de achitare a taxei de cazare pentru 5 luni (plata se poate efectua prin MPay, la contabilitate – cab. 109, sau prin MAIB); Bonul de repartizare a camerei, eliberat de șeful secției didactice în zilele programate: Cab. 219 – Secția didactică nr. 1 (Șef secție: Eremia Anna): Contabilitate, Impozite și percepere fiscală, Ecologie și protecția mediului, Programare și testarea produselor program, Administrarea aplicațiilor web Cab. 220 – Secția didactică nr. 2 (Șef secție: Arsenii Andriana): Educație timpurie, Învățământ primar, Asistență socială Elevii sunt rugați să respecte programul stabilit și să aibă toate documentele pregătite pentru a facilita procesul de cazare.
16:45
Joc periculos al copiilor la un punct de distribuție a energiei electrice, la Cahul. Unul a fost electrocutat Ziua de Azi
Un copil a ajuns la spital, după ce a fost electrocutat. Cazul a avut loc ieri-seara, în jurul orei 20:00, în localitatea Slobozia Mare, din raionul Cahul, transmite pulsmedia.md Este vorba despre un copil în vârstă de 13 ani, care împreună cu alți copii se jucau într-o grădină, în proximitatea Punctului de distribuție centrală de energie electrică (PCT 35kv/10 ) aflat sub administrarea ”PREMIER ENERGY”.  Deși punctul de distribuție centrală de energie electrică este îngrădit cu un gard de beton de aproximativ 2 metri, minorul ar fi ajuns în interiorul spațiului interzis, dar și i-ar fi îndemnat și pe ceilalți copii să-l urmeze. Ulterior s-ar fi auzit un zgomot, iar o femeie de 35 de ani, care se afla în proximitate, l-ar fi găsit pe minorul electrocutat și ar fi solicitat intervenția unui echipaj medical. Copilul a fost transportat de urgență la spital, unde a fost diagnosticat cu o comoție cerebrală, dar arsuri la mâna stângă de gradul I, II și III.  Medicii i-au acordat ajutorul medical necesar, iar viața acestuia în prezent se află în afara oricărui pericol. Totodată, cazul este documentat de către angajații IP Cahul.
16:15
„De la TikTok la criza profesorilor” – Pavel Groza despre dezinformare și educație Ziua de Azi
La data de  22 august 2025, la Teatrul „B.P. Hasdeu” din municipiul Cahul, s-a desfășurat conferința „Dezinformarea la nivel local și alegerile”, care a reunit circa 50–60 de participanți – reprezentanți ai administrației publice locale, organizațiilor neguvernamentale, bibliotecari și alte persoane active în comunitate.  În cadrul unei discuții publice, Pavel Groza, președintele raionului Cahul, a atras atenția asupra impactului dezinformării și a pericolelor venite din mediul online, dar și asupra crizei acute de cadre didactice din sistemul de învățământ. „Dezinformarea… am spus că ne uităm la inteligența artificială, vedem că buzele se mișcă mai greu, dar nu toți observă. Sunt oameni care au TikTok, dar privesc mai de la distanță și atunci cred. Vreau să vă spun că am fost în China, acolo unde s-a creat TikTok-ul, și din curiozitate am verificat ce urmăresc tinerii pe platformă. În lenta lor nu am văzut nimic +18. Este important de știut că în China există o restricție până la 16 ani, iar copiii urmăresc doar persoane de succes – oameni care creează, inventează, vând. Nu instigări la ură, nu lucruri nocive, cum vedem, din păcate, la noi”, a subliniat Pavel Groza. Oficialul a explicat că, deși nu are cont personal pe rețelele sociale, a înțeles cât de necesar este ca autoritățile și oamenii onești să comunice activ cu cetățenii. „Mi-am dat seama că, dacă noi tăcem, vorbesc ei. Și când vorbesc ei, o fac cu interes și cu mai multă convingere. Este important ca atunci când citim, să nu ne fie teamă să răspundem, să punem întrebări. Doar așa ne păzim pe noi și generațiile care vin din urma noastră”, a adăugat Groza. În același timp, președintele raionului Cahul a vorbit și despre lipsa cadrelor didactice, în special în domeniile reale. „Da, noi avem o criză de cadre didactice. Orice profesor bun, profesionist, nu rămâne fără lucru, pentru că avem nevoie acută, mai ales la obiectele reale. Din păcate, avem contabili care predau matematica, iar performanța este zero. Dacă voi cunoașteți profesori de calitate, vă rog să ne ajutați”, a transmis el. Mesajul său a avut două direcții clare: pe de o parte, necesitatea de a fi vigilenți și activi în fața dezinformării și a conținutului dăunător din mediul online, iar pe de altă parte, urgența de a consolida sistemul educațional prin aducerea profesorilor valoroși în școli. „Doar prin educație de calitate și prin informare corectă putem proteja viitorul copiilor noștri”, a conchis Pavel Groza.
16:15
Lupii lui Calancea, în concert la Cahul de Ziua Limbii Române Ziua de Azi
De Ziua Limbii Române, pe 31 august 2025, municipiul Cahul va găzdui un concert special al trupei Lupii lui Calancea, una dintre cele mai îndrăgite formații din Republica Moldova.  Concertul este dedicat celebrării identității naționale și a valorilor culturale, iar publicul se va bucura de un spectacol plin de energie, ce îmbină tradițiile autentice cu ritmuri moderne. Știrea va fi actualizată ulterior pentru a include programul complet al zilei și alte informații relevante.
15:45
Concurs de selectare a cinci școli care vor participa în programul internațional FIRST Tech Challenge Ziua de Azi
Ministerul Educației și Cercetării anunță lansarea concursului pentru selectarea a cinci instituții de învățământ general din Republica Moldova, care vor accesa programul internațional FIRST Tech Challenge (FTC). Proiectul este finanțat integral din Fondul American pentru Întreprinderi Ucraina-Moldova și are drept scop dezvoltarea competențelor digitale și STEM ale elevilor prin robotică și inovație. FIRST Tech Challenge (FTC) este un program internațional de robotică recunoscut la nivel mondial, care integrează știința, tehnologia, ingineria și matematica (STEM) într-o experiență practică. Elevii lucrează în echipe pentru a proiecta, construi, programa și opera roboți capabili să îndeplinească sarcini complexe și să participe la competiții internaționale. Școlile selectate vor beneficia de echipamente specializate complete, cum ar fi kituri robotice profesionale, senzori avansați și componente electronice, formare pentru cadrele didactice care vor coordona echipele și participarea la competiții internaționale de prestigiu. Instituțiile de învățământ interesate pot depune dosarul de participare accesând link-ul.
