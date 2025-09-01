De astăzi se scumpește rovineta. Care sunt tarifele noi
Începând de astăzi, 1 septembrie 2025, au intrat în vigoare noile tarife pentru utilizarea drumurilor naționale din România, conform Legii nr. 141/2025. Astfel, tariful anual al rovinietei pentru autoturisme a crescut de la 28 de euro la 50 de euro (TVA inclus). Noile reglementări se aplică tuturor vehiculelor, inclusiv celor înmatriculate în Republica Moldova, care circulă pe rețeaua de drumuri naționale din România. Rovinieta este obligatorie, iar lipsa acesteia atrage amenzi între 500 și 1.000 de lei românești pentru autoturisme. „Tarifele achitate înainte de 1 septembrie 2025 rămân valabile pentru întreaga perioadă de valabilitate pentru care au fost emise.” – CNAIR, sursa: pagina oficială de Facebook Noile tarife pentru rovinietă valabile din 1 septembrie 2025 Pentru autoturisme: 1 zi: 3,5 euro 10 zile: 6 euro 30 zile: 9,5 euro 60 zile: 15 euro 12 luni: 50 euro Vehicule de transport marfă cu MTMA ≤ 3,5 tone: 1 zi: 8,6 euro 10 zile: 11,5 euro 30 zile: 18,2 euro 60 zile: 28,8 euro 12 luni: 96 euro Vehicule de transport persoane (9–23 locuri): 1 zi: 4 euro 7 zile: 16 euro 30 zile: 32 euro 12 luni: 320 euro Vehicule de transport persoane (>23 locuri): 1 zi: 7 euro 7 zile: 28 euro 30 zile: 56 euro 12 luni: 560 euro Amenzi pentru lipsa rovinietei (selectiv): Autoturisme: între 500 și 1.000 lei Vehicule comerciale mici (≤ 3,5 tone): între 950 și 1.900 lei Microbuze (9–23 locuri): între 1.550 și 3.100 lei Autocare mari (>23 locuri): între 2.750 și 5.500 lei Camioane grele (≥ 12 t și ≥ 4 axe): până la 11.900 lei În plus, odată cu aplicarea amenzii, certificatul de înmatriculare și, după caz, licența de execuție pot fi reținute până la plata taxei de drum. Achiziția și verificarea rovinietei Rovinieta poate fi achiziționată: Online, de pe site-ul oficial al CNAIR sau Rovinieta.ro La benzinării și automate Prin SMS, la numărul 7500 Prin SMS (numai cu cartele românești sau în roaming): Pentru autoturisme: trimiteți un SMS la 7500 cu textul: B00ABC10 (unde „B00ABC” este numărul de înmatriculare, iar „10” reprezintă numărul de zile pentru care se dorește rovinieta). Serviciul funcționează doar în rețelele de telefonie românești. La punctele de vânzare autorizate Verificare valabilitate: www.erovinieta.ro – secțiunea „Verificare rovinietă” www.cnadnr.ro – cu numărul de înmatriculare și seria de șasiu
