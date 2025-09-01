De astăzi se scumpește rovineta. Care sunt tarifele noi

16:15

La data de 22 august 2025, la Teatrul „B.P. Hasdeu” din municipiul Cahul, s-a desfășurat conferința „Dezinformarea la nivel local și alegerile”, care a reunit circa 50–60 de participanți – reprezentanți ai administrației publice locale, organizațiilor neguvernamentale, bibliotecari și alte persoane active în comunitate. În cadrul unei discuții publice, Pavel Groza, președintele raionului Cahul, a atras atenția asupra impactului dezinformării și a pericolelor venite din mediul online, dar și asupra crizei acute de cadre didactice din sistemul de învățământ. „Dezinformarea… am spus că ne uităm la inteligența artificială, vedem că buzele se mișcă mai greu, dar nu toți observă. Sunt oameni care au TikTok, dar privesc mai de la distanță și atunci cred. Vreau să vă spun că am fost în China, acolo unde s-a creat TikTok-ul, și din curiozitate am verificat ce urmăresc tinerii pe platformă. În lenta lor nu am văzut nimic +18. Este important de știut că în China există o restricție până la 16 ani, iar copiii urmăresc doar persoane de succes – oameni care creează, inventează, vând. Nu instigări la ură, nu lucruri nocive, cum vedem, din păcate, la noi”, a subliniat Pavel Groza. Oficialul a explicat că, deși nu are cont personal pe rețelele sociale, a înțeles cât de necesar este ca autoritățile și oamenii onești să comunice activ cu cetățenii. „Mi-am dat seama că, dacă noi tăcem, vorbesc ei. Și când vorbesc ei, o fac cu interes și cu mai multă convingere. Este important ca atunci când citim, să nu ne fie teamă să răspundem, să punem întrebări. Doar așa ne păzim pe noi și generațiile care vin din urma noastră”, a adăugat Groza. În același timp, președintele raionului Cahul a vorbit și despre lipsa cadrelor didactice, în special în domeniile reale. „Da, noi avem o criză de cadre didactice. Orice profesor bun, profesionist, nu rămâne fără lucru, pentru că avem nevoie acută, mai ales la obiectele reale. Din păcate, avem contabili care predau matematica, iar performanța este zero. Dacă voi cunoașteți profesori de calitate, vă rog să ne ajutați”, a transmis el. Mesajul său a avut două direcții clare: pe de o parte, necesitatea de a fi vigilenți și activi în fața dezinformării și a conținutului dăunător din mediul online, iar pe de altă parte, urgența de a consolida sistemul educațional prin aducerea profesorilor valoroși în școli. „Doar prin educație de calitate și prin informare corectă putem proteja viitorul copiilor noștri”, a conchis Pavel Groza.