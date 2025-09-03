Un bărbat și-a găsit fiul împușcat în curtea casei, la Cantemir

11:30

Ne dorim reîntregirea țării pe cale pașnică și vrem ca acest lucru să se întâmple cât mai curând. Totuși, dacă nu reușim să găsim o soluție sau nu reușim să convingem Federația Rusă să-și retragă armata în viitorul apropiat, atunci opțiunea este să mergem pe aderarea la UE în doi pași - mai întâi malul drept, după care malul stâng. Declarația a fost făcută de președinta țării, Maia Sandu, transmite moldpres.md Șefa statului a menționat că „prezența ilegală a armatei ruse este un impediment pentru reintegrarea țării”. „Oamenii de acolo nu se fac vinovați de această situație și de acest separatism. Dimpotrivă, tot mai mulți cetățeni înțeleg avantajele integrării europene, dar problema este că nu ei decid acolo. Regimul este menținut de către Kremlin și, evident, regiunea este folosită de acesta”, a spus Maia Sandu. Oficialul a adăugat că, pe plan economic, regimul de liber schimb cu Uniunea Europeană, aplicat și în stânga Nistrului, a fost o idee bună. „Astăzi, o mare parte din exporturile din regiunea transnistreană ajung în UE, iar unele întreprinderi se gândesc cum să adapteze standardele de lucru la cele ale UE. Aceste lucruri vorbesc despre faptul că oamenii înțeleg unde este viitorul, chiar dacă aceștia nu au putere politică să schimbe lucrurile, pentru că nu există democrație acolo. Totuși, cu cât mai multă lume o să vadă beneficiile aderării la UE, cu cât mai repede vor crește standardele de viață pe malul drept, cu atât mai mult interes și presiune va exista pe malul stâng pentru reintegrare și pentru aderare la UE”, a afirmat Maia Sandu. Potrivit președintei, Uniunea Europeană a demonstrat că oferă un ajutor semnificativ în situații de criză. „Am văzut cum Federația Rusă a folosit regiunea transnistreană, cum i-a lăsat pe oameni să înghețe în toiul iernii și sper că aceștia au înțeles ce înseamnă gaze rusești ieftine - ele sunt acolo atât timp cât servesc intereselor Rusiei. Atunci când nu mai servesc intereselor Rusiei, poți să rămâi fără energie și să îngheți în timpul iernii. De aceea, este important că am dezvoltat alternative și în continuare să investim în aceste alternative”, a explicat Maia Sandu. De asemenea, în cadrul interviului șefa statului a vorbit și despre simbolul Zilei Independenței, procesul de integrare europeană, instaurarea păcii în Ucraina, extrădarea lui Vladimir Plahotniuc, contracararea dezinformării și a propagandei în contextul alegerilor parlamentare din 28 septembrie 2025.