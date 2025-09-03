Un bărbat și-a găsit fiul împușcat în curtea casei, la Cantemir

Combaterea dezinformării și a propagandei este o prioritate pentru organizațiile civice, dar și o provocare permanentă pentru autorități. Despre aceste realități a vorbit Vitalie Ponomariov, președintele Asociației „ECOU”, în cadrul panelului de discuție „FIMI și dezinformarea la nivel local”, organizat pe 22 august 2025. „Asociația ECOU face acest lucru de la fondare, pentru că și numele o spune – Asociația pentru Combaterea Izolării Informaționale. A fost fondată în 2003, și de atunci am organizat permanent mese rotunde, conferințe, lansări de carte, teatru social, teatru documentar și multe alte activități care au vizat informarea corectă și combaterea dezinformării și propagandei”, a spus Ponomariov. El a explicat că miza principală a organizației este să aducă informația de calitate direct în comunitate. „Am invitat autori de carte, experți din țară și de peste hotare, am organizat discuții despre integrarea europeană, am combătut miturile despre UE, dar și despre relația NATO–Republica Moldova. Am lucrat mult și pe partea de dezinformare legată de războiul din Ucraina. De exemplu, aici, în Cahul, am organizat trei întâlniri cu corespondenți de război ucraineni, care au relatat direct despre crimele de război și realitățile de pe front”, a precizat președintele Asociației ECOU. În ultimii ani, asociația a dezvoltat și proiecte de educație electorală, de promovare a participării civice și de combatere a discursului instigator la ură. „Am implicat teatrul documentar în aceste proiecte, pentru că teatrul transmite emoție și atinge corzi sensibile. După spectacole, organizăm discuții libere cu publicul. Un moderator aduce întrebările, dar intervențiile vin din partea spectatorilor. Astfel, emoția transmisă pe scenă se completează cu explicații raționale și mesaje care întăresc înțelegerea”, a explicat el. Vitalie Ponomariov a atras atenția și asupra slăbiciunilor autorităților în comunicarea strategică. „În regiunea noastră, istoria a fost folosită de multe ori ca instrument de propagandă. Cazul cu tancul este o dovadă. A fost o prostie, mă scuzați, a guvernanților – trei persoane implicate într-un ping-pong, care, fără să-și dea seama, au ridicat mingea la fileu propagandiștilor. Apoi au venit dezinformările, protestele, tot ce știm”, a menționat el. Un alt exemplu evocat a fost cel al tunului de la sensul giratoriu din Cahul. „S-a lansat un fals că primarul vrea să mute tunul. Imediat, pe rețele, lumea s-a împărțit în două. Din cauză că nu a existat o dezmințire oficială, procesul de polarizare a continuat atât online, cât și offline. Din păcate, autoritățile nu știu să comunice eficient și strategic cu publicul. Și acest lucru ne joacă festa de foarte multe ori”, a spus Ponomariov. La final, el a menționat că adevărata soluție rămâne educația și comunicarea onestă cu cetățenii. „Dezinformarea se combate nu doar prin sancțiuni sau prin reacții punctuale, ci prin educație, cultură civică și o comunicare constantă, strategică și clară. Doar așa putem întări reziliența comunităților.”