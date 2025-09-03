Un bărbat și-a găsit fiul împușcat în curtea casei, la Cantemir

Ziua de Azi, 3 septembrie 2025

Un bărbat a alertat poliția, după ce și-a găsit fiul zăcând într-o baltă de sânge. Descoperirea macabră a avut loc în amiaza zilei de 2 septembrie, în jurul orei 13:20, în localitatea Cîietu, din raionul Cantemir, transmite pulsmedia.md Victima s-a dovedit a fi un bărbat în vârstă de 43 de ani, cadavrul căruia zăcea în curtea casei cu o plagă în regiunea pieptului provocată cu o armă de foc. La fața locului s-a deplasat grupul operativ din cadrul Ip Cantemir, dar și un medic-legist. Preliminar, oamenii legii au stabilit că bărbatul în timp ce se afla singur acasă s-ar fi împușcat în piept cu o armă de model Cifsan CSP555, cu calibrul de 12x70 mm. Arma era deținută legal de către victimă, în baza unui permis de port armă eliberat pe numele său acum un an. Totodată, s-a stabilit că dânsul este membrul unui club sportiv, locuia împreună cu părinții și nu făcea abuz de alcool. Versiunea preliminară luată în calcul de oamenii legii ar fi suicid. În acest caz a fost inițiat un proces penal în cadrul căruia urmează să se stabilească toate circumstanțele în care a murit bărbatul.

855 cazurilor de COVID-19 în Republica Moldova în ultima săptămână. ANSP face apel la vigilență Ziua de Azi
Agenția Națională pentru Sănătate Publică (ANSP) a prezentat datele săptămânale privind evoluția infecției COVID-19 în Republica Moldova. În perioada 25–31 august 2025 (săptămâna 35/2025), au fost raportate 855 de cazuri noi, înregistrându-se astfel o scădere de 14% comparativ cu săptămâna precedentă. Un aspect îngrijorător este faptul că 280 dintre cazuri (33%) au fost confirmate în rândul copiilor cu vârsta de până la 14 ani. Contextul începerii noului an școlar, care presupune reluarea activităților în colectivități și o mobilitate mai mare a populației, determină autoritățile să insiste asupra respectării stricte a măsurilor de prevenire. Pentru reducerea riscului de infectare, ANSP recomandă: Păstrarea distanței sociale: menținerea unei distanțe sigure față de alte persoane pentru a reduce riscul de transmitere a virusului. Evitarea locurilor aglomerate: limitarea participării la evenimente sau vizitării spațiilor aglomerate pentru a minimiza expunerea. Respectarea igienei mâinilor: spălarea frecventă și corectă a mâinilor cu apă și săpun sau utilizarea soluțiilor dezinfectante. Respectarea igienei respiratorii: acoperirea gurii și nasului în timpul tusei sau strănutului și igienizarea imediată a mâinilor. Respectarea măsurilor la locul de muncă:aerisirea regulată a spațiilor închise. Aplicarea filtrului de dimineață în instituțiile de educație timpurie și de învățământ:excluderea temporară din colectivitate a copiilor care prezintă simptome de boală. Monitorizarea stării de sănătate: consultarea medicului de familie la apariția simptomelor, chiar și ușoare. Vaccinarea: efectuarea vaccinării și a dozelor de rapel recomandate pentru prevenirea formelor severe ale bolii. Informarea din surse oficiale: accesarea permanentă a informațiilor verificate privind evoluția situației și recomandările actualizate. ANSP reiterează că vaccinarea împotriva COVID-19 rămâne cea mai eficientă măsură de protecție împotriva formelor grave ale bolii și a deceselor.
IGSU atenționează despre pericol de intoxicație cu dioxid de carbon în timpul fermentării vinului Ziua de Azi
Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU) din cadrul Ministerului Afacerilor Interne atrage atenția cetățenilor asupra riscurilor majore pe care le implică procesul de fermentare a vinului. Odată cu începutul toamnei și tradiția preparării vinului în gospodării, specialiștii avertizează că acumularea de dioxid de carbon în încăperi închise poate duce la intoxicații grave sau chiar la decese. Recomandările specialiștilor Pentru a evita tragediile, autoritățile recomandă: - Evitarea intrării în spațiile unde se desfășoară fermentarea vinului, fără o ventilare prealabilă. - Excluderea amplasării recipientelor cu must pentru fermentat în încăperi închise. - Anunțarea unei persoane apropiate înainte de a intra într-un astfel de spațiu. - Testarea oxigenului cu o lumânare: dacă aceasta se stinge, înseamnă că nivelul de oxigen este insuficient. - Interdicția intrării fără echipament de protecție în încăperea unde există deja o victimă, pentru a preveni alte intoxicații. Potrivit specialiștilor, efectele expunerii la dioxid de carbon diferă în funcție de intensitate: - Expunere redusă: dureri de cap și amețeli. - Expunere medie: dureri persistente, somnolență, vomă, puls accelerat, reflexe încetinite. - Expunere ridicată: convulsii, comă și risc de deces Primul ajutor În cazul unei intoxicații, se recomandă: - Scoaterea imediată a victimei din zona de risc. - Aerisirea rapidă a încăperii prin deschiderea ușilor și ferestrelor. - Apelarea urgentă a Serviciului 112. - Asigurarea unui aport rapid de aer curat
SUA modifică regulile pentru reînnoirea vizelor. Mai multe categorii de solicitanți vor fi obligate să susțină interviul Ziua de Azi
Ambasada Statelor Unite la București a anunțat modificări importante în procedura de reînnoire a vizelor de non-imigrant, restrângând lista categoriilor de persoane care pot beneficia de această facilitate fără interviu, trasmite news.ro Astfel, începând de astăzi, doar câteva categorii limitate de solicitanți sunt scutite de interviul consular: deținătorii de vize diplomatice sau oficiale (A-1, A-2, C-3 – cu excepția personalului auxiliar, G-1 până la G-4, NATO-1 până la NATO-6 sau TECRO E-1); solicitanții care își reînnoiesc vizele B-1, B-2 sau B1/B2 emise cu valabilitate maximă ori permisul de trecere a frontierei (pentru cetățenii mexicani), dacă acestea au expirat în ultimele 12 luni și dacă la data primei aprobări aveau minimum 18 ani. Pentru această ultimă categorie, există însă condiții suplimentare: solicitarea trebuie depusă în țara de cetățenie sau rezidență, să nu fi existat refuzuri anterioare de viză (sau acestea să fi fost depășite) și să nu existe motive de neeligibilitate. Restul solicitanților, inclusiv copiii sub 14 ani și persoanele peste 79 de ani, vor trebui, în general, să se prezinte la un interviu în persoană cu un funcționar consular. Departamentul de Stat subliniază că ofițerii pot solicita interviu oricărui solicitant, de la caz la caz. Cetățenilor li se recomandă să consulte site-urile ambasadelor și consulatelor pentru detalii privind procedura, condițiile actualizate și serviciile disponibile. Demersul se înscrie în cadrul politicii administraţiei Trump de sporire a vigilenţei pentru limitarea imigraţiei ilegale. În plus, Statele Unite vor impune vizitatorilor străini să plătească o nouă „taxă de integritate a vizei” de cel puţin 250 de dolari, care se va adăuga la costurile existente pentru solicitarea vizei. În anul fiscal 2024, SUA au eliberat aproape 11 milioane de vize de non-imigrant, potrivit cifrelor Departamentului de Stat. La 25 martie 2025, Departamentul american pentru Securitate Internă a anunţat că Guvernul Statelor Unite suspendă pe termen nelimitat includerea României în programul Visa Waiver, pentru a asigura „respectarea cerinţelor stricte de securitate” impuse de program.
Detalii de la perchezițiile Fulger: carduri de tip „МИР” și o Tesla ridicată în dosarul de corupere a alegătorilor și finanțare ilegală a partidelor Ziua de Azi
Ofițerii Inspectoratului Național de Investigații și polițiștii BPDS „Fulger”, cu suportul subdiviziunilor teritoriale și al procurorilor PCCOCS, au efectuat 60 de percheziții în sudul țării.  Acțiunile s-au desfășurat în cadrul unei cauze penale privind coruperea alegătorilor, finanțarea ilegală a partidelor politice, grupurilor de inițiativă și concurenților electorali, precum și spălarea banilor în proporții deosebit de mari. Investigațiile au stabilit că un grup de persoane cu roluri bine determinate, acționând în interes material și în beneficiul organizației criminale ghidate din afara țării, au urmărit pe parcursul anului curent coruperea electoratului în perspectiva alegerilor parlamentare din 2025. Astfel, suspecții ar fi transferat, convertit, lichefiat și distribuit mijloace bănești de proveniență dubioasă, utilizând aplicația mobilă PSB a băncii ruse „Promsviazybank”, instituție aflată sub sancțiuni internaționale. În cadrul perchezițiilor, oamenii legii au ridicat: sume de bani în diferite valute; telefoane mobile și laptopuri; documente bancare și carduri de tip „МИР” ale mai multor bănci din Federația Rusă; înscrisuri de ciornă;  o armă păstrată ilegal; stații radio; un automobil de lux marca „Tesla” (achiziționat în urma activităților ilegale) și alte bunuri și obiecte relevante pentru investigații. Totodată s-a stabilit că o parte din fondurile transferate prin „PSB” erau lichefiate prin aplicația Telegram, utilizând un bot-canal. În momentul descinderilor, pe conturile PSB ale suspecților continuau să fie efectuate tranzacții în ruble rusești, accesul la aplicație fiind posibil prin intermediul „VPN Russia”. Mai mult, investigațiile au demonstrat că, prin intermediul grupurilor de pe Telegram, membrii organizației primeau instrucțiuni directe de la curatori din Federația Rusă, vizând distribuirea și comentarea unor materiale video de dezinformare pe rețelele sociale Facebook, TikTok și Telegram. Ca rezultat al acțiunilor procesuale, trei persoane au fost reținute pentru 72 de ore. Inspectoratul General al Poliției și Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizateși Cauze Speciale continuă investigațiile pentru acumularea probelor și identificarea tuturor persoanelor implicate.
China și Rusia au semnat un acord pentru construirea unei noi conducte de gaze „Power of Siberia” Ziua de Azi
Grupul rus Gazprom și China National Petroleum Corporation (CNPC) au semnat un acord care privește creșterea livrărilor anuale de gaze rusești spre China, via conducta Power of Siberia, precum și prin așa-numita rută prin Extremul Orient, transmite moldpres.md Acordurile au fost semnate cu ocazia unei vizite a președintelui rus Vladimir Putin în China, care va participa miercuri la parada din piața Tiananmen. RIA Novosti îl citează pe directorul Gazprom, Alexei Miller, care a declarat că grupul rus și CNPC au convenit să majoreze livrările de gaze până la 44 miliarde metri cubi pe an, de la 38 miliarde metri cubi pe an în prezent. De asemenea, cele două părți au căzut de acord să majoreze livrările de gaze via o conductă de gaze din Extremul Orient până la 12 miliarde metri cubi, de la 10 miliarde metri cubi. Miller a mai spus că a fost semnat un Memorandum obligatoriu din punct de vedere legal pentru construirea conductei Power of Siberia 2, precum și a conductei de tranzit Soyuz Vostok prin Mongolia. „Gazprom și CNPC au semnat, de asemenea, azi un nou memorandum de cooperare strategică, care reflectă o nouă etapă a colaborării noastre cu CNPC”, a declarat Miller. Timp de peste 50 de ani, Rusia a livrat gaze naturale Europei din vestul Siberiei, livrări care se situau la 180 de miliarde metri cubi pe an și aduceau Moscovei până la 90 de miliarde de dolari pe an. În 2019, Rusia a început să livreze Chinei gaze de la zăcămintele din estul Siberiei via conducta Power of Siberia 1. Zonele din vestul și estul Siberiei de unde sunt extrase gaze nu sunt interconectate și Moscova speră să redirecționeze gazele din vestul Siberiei spre China prin conducta Power of Siberia 2, un proiect cu o valoare de 13,6 miliarde de dolari, care ar urma să livreze 50 de miliarde de metri cubi de gaze în nord-vestul Chinei.
CNA: 17 figuranți, inclusiv 4 persoane reținute într-un dosar de finanțare ilegală a unui partid politic Ziua de Azi
Ofițerii Centrului Național Anticorupție (CNA), în colaborare cu procurorii din cadrul Procuraturii mun. Cahul, desfășoară acțiuni de urmărire penală în sudul țării, într-o cauză penală pornită pe faptul finanțării ilegale a unei formațiuni politice.  Perchezițiile au loc în municipiul Chișinău și Comrat și vizează mai multe adrese, inclusiv instituții publice. Până la acest moment, patru persoane au fost reținute și urmează a fi plasate în izolatorul CNA. În total, 17 persoane sunt vizate în această cauză, fiind suspectate de implicare în acțiuni ilegale legate de finanțarea neconformă a unei formațiuni politice. Potrivit probatoriului administrat de CNA și procurori, persoanele sunt bănuite că ar fi implicate în oferirea de mijloace financiare unor activiști politici pentru organizarea de activități cu caracter electoral. De asemenea, au fost documentate episoade de plată a salariilor în plic pentru activiști ai formațiunii, precum și cazuri de colectare a semnăturilor pentru susținerea unui politician, contra plată. Menționăm că acțiunile procesual-penale sunt în desfășurare. Orice persoană acuzată de săvârșirea unei infracțiuni beneficiază de prezumția de nevinovăție, până la pronunțarea unei hotărâri judecătorești definitive și irevocabile.
60 de descinderi într-un dosar de corupere electorală și spălare de bani în sudul țării /VIDEO Ziua de Azi
Ofițerii Inspectoratului Național de Investigații (INI), în comun cu procurorii PCCOCS și polițiștii Brigăzii cu Destinație Specială „Fulger”, au desfășurat în această dimineață o amplă operațiune în sudul Republicii Moldova. Potrivit oamenilor legii, au fost efectuate 60 de percheziții simultane în mai multe localități, în contextul unei cauze penale ce vizează coruperea alegătorilor, finanțarea ilegală a partidelor politice și a grupurilor de inițiativă, precum și spălarea de bani în proporții deosebit de mari. Deocamdată, autoritățile nu au făcut publice numele persoanelor vizate, însă au anunțat că vor reveni cu detalii. În urma descinderilor, fostul bașcan al Găgăuziei și lidera Partidului Republican INIMA MOLDOVEI, Irina Vlah, a venit cu o reacție pe pagina sa de Facebook. După cum am avertizat ieri, guvernarea a trecut la o nouă etapă în încercarea de a ne reduce la tăcere. De dimineață la unii colegi din Partidul Republican INIMA MOLDOVEI au loc percheziții. Motivul, evident, e inventat și formal. Scopul real - încercarea de a ne intimida și a ne discredita. În pofida terorii grupării PAS, vom continua lupta cu regimul galben până la plecarea lui completă de la putere. Adevărul e de partea noastră și noi vom învinge, iar cei care comit acum abuzuri și fărădelegi - vor răspunde!
Energocom preia oficial furnizarea gazelor: primele facturi vor fi emise în octombrie Ziua de Azi
Începând cu 1 septembrie 2025, întreprinderea de stat Energocom a preluat oficial furnizarea gazelor naturale către consumatori în regim de obligație de serviciu public și furnizor de ultimă opțiune. Schimbarea are loc fără întreruperi administrative sau modificări contractuale pentru abonați. Potrivit Energocom, actualele contracte semnate de consumatori rămân valabile și sunt preluate automat, fără a fi necesară reînnoirea lor. Măsura are scopul de a asigura continuitatea livrărilor și stabilitatea serviciului în perioada de tranziție. Facturile pentru gazele naturale consumate în luna septembrie vor fi emise la începutul lunii octombrie. Achitarea acestora se va face prin aceleași canale disponibile anterior – online, prin terminale de plată, bancomate, oficii bancare sau prin intermediul Poștei Moldovei. Pe durata tranziției, Moldovagaz va continua să ofere servicii de deservire a clienților în numele Energocom, prin intermediul celor 12 oficii teritoriale din țară. Tariful actual pentru gazele naturale rămâne neschimbat. Eventualele modificări de preț vor putea fi operate doar de Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE), autoritatea competentă în domeniu.
Cupa Primarului municipiului Cahul la volei pe nisip revine. Detalii înscriere Ziua de Azi
Municipiul Cahul se pregătește să găzduiască tradiționala competiție sportivă „Cupa Primarului la Volei pe Nisip – 2025”, care va avea loc pe terenul Școlii Sportive Nr. 1. Evenimentul este organizat cu sprijinul Primăriei municipiului Cahul și se va desfășura în două etape, pe parcursul lunii septembrie. Programul competiției: Sâmbătă, 6 septembrie 2025 – turneul masculin Sâmbătă, 13 septembrie 2025 – turneul feminin Ambele turnee vor avea loc pe terenul de volei pe nisip al Școlii Sportive Nr. 1 din Cahul. Înscrierea participanților începe la ora 09:00, iar competițiile vor demara la ora 09:30. Toți doritorii sunt invitați să participe, iar pentru detalii și înregistrare, poate fi contactat numărul de telefon: +373 686 89 773.
Ascunse sub capotă și în roata de rezervă: 253 pachete de fistic și arahide depistate de vameșii de la Cahul Ziua de Azi
În timp ce toată țara sărbătorea Ziua Limbii Române, un conațional de 32 de ani și-a încercat norocul în vamă. La Postul Vamal Cahul, pe sensul de intrare în Republica Moldova, mijlocul de transport de model Nissan Qashqai condus de acesta a fost supus controlului fizic. Deși șoferul a declarat că nu transportă bunuri interzise sau care necesită a fi declarate, verificarea amănunțită a scos la iveală un lot comercial de mărfuri ascunse cu grijă: 253 pachete de fistic și arahide, depistate în spațiul destinat roții de rezervă și sub capota mașinii. Produsele au fost ridicate în vederea confiscării speciale, iar cazul este cercetat sub aspect contravențional.
Vacanțele elevilor pentru anul de studii 2025–2026: Calendarul oficial Ziua de Azi
În anul de studii 2025–2026, elevii din Republica Moldova vor avea parte de patru vacanțe, totalizând 36 de zile libere, potrivit Planului-cadru pentru învățământul primar, gimnazial și liceal, publicat de Ministerul Educației și Cercetării. Prima vacanță, cea de toamnă, este programată în perioada 27 octombrie – 2 noiembrie 2025. Următoarea vacanță, cea intersemestrială, se va desfășura în perioada 25 decembrie 2025 – 8 ianuarie 2026, coincizând cu sărbătorile de iarnă. Vacanța de primăvară va avea loc între 5 și 8 martie 2026, iar cea de Paști este programată între 11 și 20 aprilie 2026. Structura anului școlar este extrasă din ordinul Ministerului Educației și Cercetării al Republicii Moldova, semnat la 28 februarie 2025. Anul educațional 2025–2026 se desfășoară în 1.183 de instituții de învățământ general din țară. Pentru clasa I au fost înscriși aproximativ 30.765 de elevi. În total, sistemul educațional este deservit în acest an de 30.779 de cadre didactice, conform datelor Ministerului Educației și Cercetării.
Permise de conducere false, depistate la intrarea în țară prin punctele de trecere Cahul și Leova Ziua de Azi
Angajații Poliției de Frontieră din cadrul Direcției regionale Sud cercetează doi șoferi care au prezentat, la controlul de frontieră, permise de conducere suspecte de falsificare. Cazurile au fost înregistrate la sfârșitul săptămânii trecute, în punctele de trecere a frontierei „Cahul” și „Leova”, pe sensul de intrare în Republica Moldova. Primul caz vizează un bărbat de 32 de ani, cu dublă cetățenie moldo-bulgară, care s-a prezentat în PTF „Cahul” la volanul unui autoturism cu numere de înmatriculare germane. Acesta a prezentat un permis de conducere pretins a fi emis de autoritățile poloneze, însă în urma verificărilor suplimentare s-a constatat că documentul este neveridic. În declarațiile sale, șoferul a recunoscut că a procurat permisul contra sumei de 1.400 de euro. Cel de-al doilea caz a fost înregistrat în PTF „Leova”, unde un cetățean român de 43 de ani conducea un autoturism cu plăcuțe de înmatriculare românești. Permisul de conducere, pretins a fi eliberat în Marea Britanie, a trezit suspiciuni în rândul polițiștilor de frontieră. Verificările ulterioare au confirmat că documentul era contrafăcut. Bărbatul a declarat că a cumpărat permisul în Marea Britanie pentru suma de 1.600 de lire sterline. Ambii șoferi au fost înlăturați de la volan, iar permisele prezentate au fost ridicate și transmise spre expertiză tehnico-juridică. În prezent, se desfășoară cercetări penale pentru deținere și folosire a actelor oficiale false, în conformitate cu legislația în vigoare. Poliția de Frontieră reamintește că folosirea actelor false este o infracțiune gravă, care atrage răspundere penală. Autoritățile continuă acțiunile de prevenire și combatere a fraudelor documentare în punctele de trecere a frontierei.
MEC sprijină profesorii cu peste 10 mii de proiecte didactice gata de utilizare Ziua de Azi
Cadrele didactice din învățământul primar, gimnazial și liceal vor avea la dispoziție circa 10 700 de proiecte didactice zilnice de scurtă durată, elaborate și puse la dispoziție de Ministerul Educației și Cercetării (MEC). Alte 510 proiecte didactice au fost elaborate pentru educatori, fiind recomandate pentru organizarea activităților educaționale din instituțiile preșcolare. Măsura vine în sprijinul cadrelor didactice, pentru a le reduce sarcinile administrative și a le permite să se concentreze mai mult pe predare și pe interacțiunea directă cu elevii. Acțiunea face parte din al treilea pachet de măsuri de debirocratizare, lansat de MEC în ajunul anului de studii 2025–2026. Noile proiecte didactice sunt concepute ca modele unitare, flexibile și adaptate curriculumului, oferind profesorilor structuri predefinite și validate de specialiști. Totodată, acestea sunt adaptabile la specificul clasei și al disciplinei.  Potrivit ministerului, această inițiativă aduce mai multe avantaje: sprijină cadrele didactice debutante prin furnizarea unor instrumente clare de orientare, reduce birocrația în activitatea zilnică a profesorilor, economisește timp care poate fi redirecționat spre activități educative și inovative și contribuie la unificarea practicilor didactice la nivel național, păstrând principiul flexibilității. „Profesorii trebuie să aibă la îndemână instrumente clare și utile, care să le ușureze munca și să le ofere mai mult timp pentru ceea ce contează cu adevărat - procesul de predare și interacțiunea cu elevii. Proiectele didactice puse acum la dispoziție reprezintă un pas important în direcția reducerii birocrației și a modernizării școlii”, a declarat Valentina Olaru, secretar de Stat la Ministerul Educației și Cercetării. Seturile de proiecte pot fi consultate și descărcate pe pagina oficială a MEC.  Primul pachet de debirocratizare, lansat în anul 2024, a instituit moratoriu asupra controalelor externe în școli și grădinițe. Procesul de evaluare externă realizat de Agenția Națională de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare (ANACEC) pentru învățământul general a fost suspendat. Totodată, au fost excluse sau simplificate cinci modele de rapoarte; zece registre de evidență și trei dosare de evidență a dovezilor au fost eliminate; lista actelor obligatorii într-o instituție de învățământ a fost redusă semnificativ.  În același timp, a fost eliminată obligativitatea raportării utilizării compensației pentru materiale didactice. Cadrele didactice nu mai trebuie să raporteze utilizarea compensației de 4 000 de lei pentru materiale didactice. Al doilea pachet de debirocratizare, lansat la începutul anului 2025, permite directorilor de școli și grădinițe să realizeze raportările și să completeze documentele necesare prin intermediul Sistemului Informațional de Management în Educație (SIME). De asemenea, mai multe documente obligatorii pentru raportare în instituțiile de educație timpurie au fost eliminate. Un alt aspect important al acestui set de măsuri a fost elaborarea a aproximativ 8 750 de proiecte didactice zilnice pentru disciplinele școlare din învățământul primar, gimnazial și liceal. Astfel, cadrele didactice din învățământul general au la dispoziție modele de proiecte didactice de lungă durată, precum și proiecte didactice ale lecțiilor pentru toate disciplinele școlare din clasele I–XII, total 19 450.
Peste 4.500 de încălcări în trafic, depistate de polițiști în weekend. 73 de șoferi — în stare de ebrietate Ziua de Azi
În weekendul recent încheiat, poliția a documentat peste 4.500 de abateri de la normele circulației rutiere, în cadrul acțiunilor de supraveghere și control desfășurate pe teritoriul țării. Cele mai grave încălcări constatate: 73 de persoane au fost depistate în stare de ebrietate la volan și înlăturate de la conducere; 2209 șoferi au fost surprinși depășind limita legală de viteză; 671 de conducători auto nu au respectat indicatoarele de prioritate sau semnalele de interzicere ale semafoarelor; 312 vehicule circulau fără revizie tehnică valabilă sau fără poliță RCA; 392 șoferi au oprit în locuri interzise; 83 de persoane au fost sancționate pentru neacordarea priorității pietonilor sau cicliștilor; 709 au fost amendați pentru necuplarea centurii de siguranță sau utilizarea telefonului mobil în timpul conducerii; 45 de șoferi au fost sancționați pentru conducere fără drept legal. De asemenea, poliția a intervenit în 2.461 de cazuri, în urma apelurilor recepționate prin Serviciul Unic 112.
Competiție de tenis de masă la Cahul: victorie pentru sportivii locali Ziua de Azi
AO „Asociația Amatorilor de Tenis de Masă Cahul” a organizat un turneu amical de tenis de masă, dedicat sărbătorilor naționale, reunind sportivi din mai multe localități din sudul țării. Competiția s-a desfășurat la Palatul de Cultură din Cahul, cu sprijinul instituției gazdă. Turneul a inclus două categorii: „Hobby” și „Avansați”, la care au participat sportivi din mun. Cahul (AO „ATM Cahul”), mun. Ceadîr-Lunga, or. Vulcănești, s. Colibabovca (r-nul Leova), s. Cazaclia și s. Corten. Rezultatele competiției: Categoria „Avansați”: Locul I – Daniel Novitchi (mun. Cahul) Locul II – Stanislav Calasnicov (mun. Cahul) Locul III – Mihail Anhelov (mun. Cahul) Locul III – Matvei Calasnicov (mun. Cahul) Categoria „Hobby”: Locul I – Veaceslav Agbas (mun. Ceadîr-Lunga) Locul II – Mihail Ciobanu (or. Vulcănești) Locul III – Nicolae Bostan (mun. Cahul) Locul III – Dumitru Ivanoglu (or. Vulcănești) Învingătorii au fost premiați cu cupe, medalii și diplome de merit, într-un cadru prietenos și competitiv.
Acordul moldo-italian privind pensiile a intrat în vigoare: Ce trebuie să știe moldovenii care au muncit în Italia Ziua de Azi
Acordul moldo-italian în domeniul securității sociale, semnat în octombrie 2024 la Roma, a intrat oficial în vigoare astăzi, 1 septembrie 2025, un moment important pentru zecile de mii de cetățeni moldoveni care au muncit legal în Italia. Acesta permite cumulul perioadelor de muncă realizate în Republica Moldova și Italia pentru stabilirea dreptului la pensie, oferind totodată posibilitatea de a depune cereri direct din Moldova, fără a mai fi necesară deplasarea în Italia. Ce prevede Acordul? Cea mai importantă prevedere este posibilitatea de totalizare a perioadelor de cotizare. Astfel, moldovenii care au muncit legal în ambele țări, dar care nu au acumulat stagiu complet într-un singur stat, pot deveni eligibili pentru pensie prin cumularea anilor lucrați în Italia și în Moldova. Fiecare stat va plăti partea proporțională din pensie, în funcție de perioada de cotizare în sistemul propriu. Unde se depun cererile de pensionare? Începând cu 1 septembrie 2025, cererile pot fi depuse: În Republica Moldova, la Casa Națională de Asigurări Sociale (CNAS), la sediul central sau la oficiile teritoriale; În Italia, la Institutul Național de Securitate Socială (INPS). Această măsură simplifică semnificativ procedura pentru moldovenii care s-au întors deja în țară. Actele necesare includ: Buletinul de identitate Carnetul de muncă Diploma de studii Dovezi ale stagiilor de cotizare (din Moldova și Italia) Date bancare (IBAN, SWIFT) Alte documente specifice tipului de pensie solicitat (limită de vârstă, invaliditate, urmaș etc.) Important: Acordul se aplică doar pensiilor contributive, nu și celor sociale, precum „assegno sociale” din Italia. Transferul pensiei în Republica Moldova Pensiile obținute din Italia vor putea fi transferate lunar direct în conturile bancare ale beneficiarilor din Republica Moldova. Astfel, persoanele care s-au întors acasă nu vor mai fi nevoite să călătorească în Italia pentru a-și încasa pensia. Câți moldoveni vor beneficia? Până în 2022, peste 271.000 de cetățeni moldoveni au contribuit la sistemul de pensii din Italia. Se estimează că, până în 2034, aproximativ 25.000 de persoane vor beneficia efectiv de pensii în baza acestui acord. Acordul nu are efect retroactiv Drepturile de pensie se stabilesc doar pentru perioadele ulterioare intrării în vigoare, adică după 1 septembrie 2025. Persoanele deja pensionate pot solicita recalcularea pensiei doar pentru aceste perioade. Sesiuni de informare pentru moldovenii din Italia În lunile septembrie și octombrie 2025, Ambasada Republicii Moldova la Roma, împreună cu consulatele din Milano și Padova, va organiza evenimente informative pentru moldovenii stabiliți în Italia. Vor participa specialiști de la CNAS, care vor explica procedurile și condițiile de accesare a pensiilor. Pentru mai multe informații, cetățenii pot accesa site-urile oficiale ale CNAS (www.cnas.gov.md) și INPS (www.inps.it).
1 Septembrie – Un nou început pentru învățământ: Felicitări elevilor, profesorilor și părinților! Ziua de Azi
1 septembrie marchează, an de an, un moment încărcat de emoții, speranțe și promisiuni: începutul unui nou an școlar. Este ziua în care curțile școlilor se umplu din nou de voci vesele, de flori și de priviri curioase, iar clopoțelul dă startul unei noi etape din viața fiecărui elev, profesor și părinte. Pentru elevi: curaj, răbdare și încredere! Dragi elevi, astăzi pășiți din nou (sau poate pentru prima dată) în sala de clasă. Fie că sunteți în clasa I și țineți cu emoție mâna părinților, fie că sunteți absolvenți și priviți acest an cu gândul la examene sau admitere, acest nou început este o oportunitate. În fiecare lecție, test sau provocare, se ascunde o lecție de viață. Nu renunțați când vi se pare greu și nu uitați să vă bucurați de prieteniile și momentele frumoase din școală – ele rămân pentru totdeauna. Vezi și: Cum pregătim copilul pentru clasa I: recomandări utile și sfaturi de la MEC Pentru profesori: respect și recunoștință Stimați profesori, odată cu fiecare început de toamnă, vă întoarceți în bănci cu aceeași misiune nobilă: să modelați caractere, să aprindeți pasiuni și să încurajați visuri. Munca dumneavoastră este adesea tăcută, dar esențială. Educația este cea mai sigură investiție într-un viitor mai bun, iar dumneavoastră sunteți constructorii acestui viitor. Vă dorim răbdare, sănătate și satisfacția de a vedea cum munca depusă se transformă în reușitele elevilor. Pentru părinți: parteneri în educație Pentru voi, dragi părinți, fiecare 1 septembrie aduce emoții la fel de mari. Sunteți sprijinul de acasă, motivația tăcută din spatele fiecărui succes. Vă încurajăm să rămâneți parteneri activi ai educației – să fiți acolo nu doar cu resurse materiale, ci și cu timp, ascultare și înțelegere. Școala nu poate forma oameni de caracter fără sprijinul familiei. Un început care înseamnă speranță Începutul anului școlar nu este doar o dată din calendar, ci o promisiune de creștere, descoperire și construcție a unui viitor mai bun. Fie că vorbim despre literele învățate în clasa I sau despre formulele din clasa a XII-a, fiecare pas contează. Așadar, să începem acest nou an școlar cu inima deschisă, mintea curioasă și voința de a deveni mai buni – ca oameni și ca societate. La mulți ani școlari! Fie ca acest an să fie plin de reușite, sănătate și înțelepciune pentru toți cei care contribuie la actul educațional: elevi, profesori, părinți, educatori și toți cei din sistemul de învățământ!
De astăzi se scumpește rovineta. Care sunt tarifele noi Ziua de Azi
Începând de astăzi, 1 septembrie 2025, au intrat în vigoare noile tarife pentru utilizarea drumurilor naționale din România, conform Legii nr. 141/2025. Astfel, tariful anual al rovinietei pentru autoturisme a crescut de la 28 de euro la 50 de euro (TVA inclus). Noile reglementări se aplică tuturor vehiculelor, inclusiv celor înmatriculate în Republica Moldova, care circulă pe rețeaua de drumuri naționale din România. Rovinieta este obligatorie, iar lipsa acesteia atrage amenzi între 500 și 1.000 de lei românești pentru autoturisme. „Tarifele achitate înainte de 1 septembrie 2025 rămân valabile pentru întreaga perioadă de valabilitate pentru care au fost emise.” – CNAIR, sursa: pagina oficială de Facebook Noile tarife pentru rovinietă valabile din 1 septembrie 2025 Pentru autoturisme: 1 zi: 3,5 euro 10 zile: 6 euro 30 zile: 9,5 euro 60 zile: 15 euro 12 luni: 50 euro Vehicule de transport marfă cu MTMA ≤ 3,5 tone: 1 zi: 8,6 euro 10 zile: 11,5 euro 30 zile: 18,2 euro 60 zile: 28,8 euro 12 luni: 96 euro Vehicule de transport persoane (9–23 locuri): 1 zi: 4 euro 7 zile: 16 euro 30 zile: 32 euro 12 luni: 320 euro Vehicule de transport persoane (>23 locuri): 1 zi: 7 euro 7 zile: 28 euro 30 zile: 56 euro 12 luni: 560 euro Amenzi pentru lipsa rovinietei (selectiv): Autoturisme: între 500 și 1.000 lei Vehicule comerciale mici (≤ 3,5 tone): între 950 și 1.900 lei Microbuze (9–23 locuri): între 1.550 și 3.100 lei Autocare mari (>23 locuri): între 2.750 și 5.500 lei Camioane grele (≥ 12 t și ≥ 4 axe): până la 11.900 lei În plus, odată cu aplicarea amenzii, certificatul de înmatriculare și, după caz, licența de execuție pot fi reținute până la plata taxei de drum. Achiziția și verificarea rovinietei Rovinieta poate fi achiziționată: Online, de pe site-ul oficial al CNAIR sau Rovinieta.ro La benzinării și automate Prin SMS, la numărul 7500 Prin SMS (numai cu cartele românești sau în roaming): Pentru autoturisme: trimiteți un SMS la 7500 cu textul: B00ABC10 (unde „B00ABC” este numărul de înmatriculare, iar „10” reprezintă numărul de zile pentru care se dorește rovinieta). Serviciul funcționează doar în rețelele de telefonie românești. La punctele de vânzare autorizate Verificare valabilitate: www.erovinieta.ro – secțiunea „Verificare rovinietă” www.cnadnr.ro – cu numărul de înmatriculare și seria de șasiu
Ce înseamnă 31 august: Limba Română ca identitate, moștenire și mândrie Ziua de Azi
Ziua Limbii Române este sărbătorită oficial în fiecare an la data de 31 august, atât în Republica Moldova, cât și în România. Deși pare o sărbătoare recentă în formă legală, ideea din spatele ei are rădăcini adânci în istoria noastră culturală și politică. Cum a apărut în Republica Moldova Ziua Limbii Române își are originile în Mișcarea de Renaștere Națională de la sfârșitul anilor ’80, când oamenii ieșeau în stradă pentru recunoașterea limbii române ca limbă oficială și pentru renunțarea la alfabetul chirilic impus în perioada sovietică. În data de 31 august 1989, Sovietul Suprem al RSS Moldovenești a adoptat: Legea cu privire la statutul limbii de stat, prin care limba română a fost declarată limbă oficială; Decizia de revenire la alfabetul latin. Astfel, data de 31 august a devenit simbol al eliberării lingvistice și culturale a populației majoritare din Moldova. Inițial, sărbătoarea a fost instituită sub denumirea de „Limba noastră”, după poezia cu același nume scrisă de Alexei Mateevici, devenită ulterior imn național. Cum a fost adoptată în România În România, Ziua Limbii Române a fost instituită prin lege abia în 2013 (Legea nr. 53/2013), pentru a fi sărbătorită tot pe 31 august, în semn de solidaritate cu Republica Moldova și ca recunoaștere a importanței limbii române ca element de unitate națională. Cum promovăm limba română în familie Vorbirea corectă acasă: copiii învață mai mult din ce aud decât din ce li se predă. Fiecare conversație este o lecție de limbă. Cititul împreună: o poveste pe seară sau o carte de poezii românești poate deveni o tradiție de familie. Evitarea excesului de englezisme sau prescurtări în vorbirea cotidiană, mai ales în fața copiilor – pentru că limba se modelează ușor prin imitație. Rolul școlii: mai mult decât gramatică În școli, limba română trebuie predată nu doar ca materie, ci ca element de cultură vie. Elevii au nevoie: să audă texte contemporane, relevante pentru vârsta lor; să fie încurajați să creeze (să scrie, să recite, să povestească); să înțeleagă legătura dintre limbă și istorie, dintre cuvânt și libertate. Un copil care învață să iubească limba maternă va deveni un adult mai conștient de cine este și unde aparține. Știați că...? În perioada sovietică, limba română era denumită oficial „limba moldovenească” și era scrisă cu alfabet chirilic modificat; Revenirea la grafia latină a fost văzută ca o reafirmare a legăturilor culturale și istorice cu România și spațiul românesc; În 2023, Parlamentul Republicii Moldova a votat înlocuirea oficială a sintagmei „limba moldovenească” cu „limba română” în toate legile și actele normative, marcând un moment istoric de clarificare identitară.
Tranziția către toamnă: cum ne adaptăm stilul de viață, alimentația și programul Ziua de Azi
Lunile de vară sunt sinonime cu vacanță, libertate, haos plăcut și zile lungi. Dar odată cu venirea toamnei, corpul și mintea noastră au nevoie de un ritm nou, mai stabil, care să ne pregătească pentru lunile reci și mai solicitante. Mai jos găsești câteva recomandări utile pentru o tranziție lină către toamnă – fie că ești părinte, elev, adult activ sau pur și simplu cineva care vrea mai mult echilibru. 1. Reglează-ți ritmul de somn După serile târzii de vară, este esențial să revenim la un program de somn constant: Culcă-te și trezește-te la aceeași oră; Redu expunerea la ecrane cu cel puțin 1 oră înainte de culcare; Creează o rutină de seară relaxantă (ceai cald, lectură, lumină difuză); Copiii au nevoie de 9–11 ore de somn pe noapte – începe treptat revenirea la programul de școală. 2. Întărește-ți imunitatea Toamna vine cu fluctuații de temperatură și virusuri sezoniere. Ajută-ți corpul să se adapteze: Mănâncă fructe și legume bogate în vitamina C (mere, prune, struguri, ardei, dovleac); Hidratează-te, chiar dacă nu mai simți nevoia la fel ca în timpul verii; Nu neglija suplimentele naturale (miere, polen, propolis, ceaiuri din plante locale); Dormi suficient și evită stresul excesiv. 3. Treci la mâncarea de sezon Toamna este sezonul abundenței locale – folosește asta în avantajul tău: Optează pentru mese calde, supe, ciorbe, tocănițe ușoare; Profită de legumele-rădăcinoase (morcovi, țelină, sfeclă, cartofi dulci); Introdu treptat alimente mai consistente – dar evită excesele; Gătește acasă și folosește condimente naturale: scorțișoară, cuișoare, turmeric, usturoi. 4. Mișcă-te zilnic – chiar și în ritm de toamnă Zilele mai scurte nu trebuie să însemne sedentarism: Plimbările în aer liber ajută la oxigenare și combat stările de oboseală; Include mișcare ușoară (stretching, yoga, mers alert, urcat scări); Pentru copii – joaca afară e esențială, indiferent de anotimp. 5. Adaptează-ți garderoba Toamna e vremea straturilor: Poartă haine în straturi (tricou + hanorac + geacă); Nu renunța brusc la hainele subțiri, dar pregătește variante pentru ploaie și frig; Ai mereu la îndemână o umbrelă, o eșarfă și încălțăminte impermeabilă. Bonus: adaptare emoțională Fă-ți planuri care te entuziasmează – toamna poate fi un nou început; Creează o atmosferă plăcută acasă – lumânări, ceai cald, cărți bune; Acceptă ritmul mai lent al sezonului și fii blând cu tine. Toamna nu e doar despre frunze care cad și frig care vine – ci despre adaptare conștientă, reluarea unor rutine sănătoase și grijă pentru tine și cei dragi. Cu puțină planificare și atenție, acest sezon poate deveni cel mai echilibrat și productiv din an.
Cine sunt candidații PAS din Cahul la alegerile parlamentare din 2025 Ziua de Azi
Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) și-a înregistrat lista candidaților pentru Alegerile Parlamentare din 2025, iar printre aceștia se regăsesc și persoane originare din raionul Cahul. Pe locul 27 figurează Ion Groza, născut în 1966, originar din satul Colibaș. Groza este profesor de teologie, deputat în Parlamentul Republicii Moldova. Pe locul 80 se află Cătălina Pascal, născută în 1991, din satul Zîrnești. Ea este pedagog și administrator al SRL „Cătălina Fier”. De asemenea, deși cu viză de reședință la Chișinău, printre candidații PAS se numără și două persoane originare din Cahul. Igor Grosu, liderul PAS, istoric și actual deputat, aflat pe locul 1 al listei. Din martie 2019, este membru al Parlamentului, iar din 29 iulie 2021 — Președinte al Parlamentului Republicii Moldova. Nicolae Botgros, dirijor și director artistic al Orchestrei „Lăutarii”, aflat pe locul 11. Începând cu 1978, a condus Orchestra „Lăutarii” — una dintre cele mai cunoscute ansambluri folclorice din Moldova, cu peste 200 de CD-uri și turnee internaționale.
Trei bănuiți de evaziune fiscală și spălare de bani de 12.500.000 lei, la transportarea mărfii spre port /VIDEO Ziua de Azi
Procurorii PCCOCS, de comun cu Serviciul Fiscal de Stat, anunță deconspirarea unui scheme de evaziune fiscală și spălare de bani din 2023 la transportarea mărfii spre port, în sumă de peste 12.500.000 lei. În dosarul penal sunt cercetați în calitate de bănuiți fondatorul și administratorul companiei din Chișinău, precum și însăși compania, ca persoană juridică, care efectua transportarea pe calea ferată, precum și presta servicii de transbordare. În baza probelor acumulate, cu sprijinul angajaților „Fulger” și ai INI, oamenii legii au efectuat 19 percheziții – atât la companie, cât și în port. Drept rezultat, au fost ridicate spre cercetare penală telefoane mobile, calculatoare, documente contabile, softuri, înscrisuri de ciornă, precum și mijloace financiare în valută națională și străină. Investigațiile penale continuă pentru identificarea tuturor aspectelor evaziunii fiscale și spălării de bani cercetate, timp în care persoanele beneficiază de prezumția nevinovăției, potrivit legii.
Siguranța copiilor, prioritate odată cu începerea noului an școlar. Ce recomandă IGSU Ziua de Azi
Începând cu 1 septembrie 2025, odată cu reluarea activității în instituțiile de învățământ din întreaga țară, siguranța copiilor devine o prioritate esențială pentru autorități, cadrele didactice și părinți. Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU) anunță demararea unei campanii naționale de instruire în școli, care va include sesiuni educative dedicate elevilor și profesorilor. Scopul: prevenirea incidentelor și consolidarea comportamentului responsabil în situații de risc. Ce vor învăța elevii? Pe parcursul instruirilor, specialiștii IGSU vor explica: Reguli de prevenire a incendiilor; Comportamentul corect în caz de cutremur sau urgență; Modul de evacuare în siguranță; Utilizarea corectă a aparatelor electrice. De asemenea, responsabililor din școli li se reamintește obligația de a asigura un mediu sigur: Căile de evacuare trebuie să fie libere; Instalațiile electrice și de semnalizare – verificate și funcționale; Clădirile – dotate cu stingătoare și alte mijloace de intervenție. Părinți, discutați cu copiii despre siguranță! IGSU încurajează părinții să vorbească deschis cu cei mici despre pericolele reale care îi pot înconjura, de la foc și curent electric, la lacuri sau șantiere. Supravegherea activă, comunicarea sinceră și exemplul personal sunt elemente-cheie în prevenirea accidentelor. Reguli de siguranță acasă, după lecții: Nu lăsați copiii singuri în preajma surselor de foc sau aparatelor electrice; Păstrați medicamentele, detergenții și obiectele periculoase în locuri inaccesibile; Încuiați geamurile și ușile; Nu permiteți copiilor să se joace singuri în apropierea bazinelor de apă; Învățați-i să apeleze corect Serviciul 112 în caz de urgență. Un copil informat este un copil în siguranță. Educația privind comportamentul preventiv și reacția corectă în situații de urgență contribuie la construirea unei societăți mai sigure și mai responsabile.
Canada a aplicat interdicții pentru 15 persoane acuzate de implicare în acțiuni de influență rusească în Republica Moldova Ziua de Azi
Canada a impus noi sancțiuni împotriva a 15 cetățeni moldoveni și două entități „în legătură cu activitățile de interferență malignă ale Rusiei în Moldova înaintea următoarelor alegeri parlamentare din țară”, care vor avea loc pe 28 septembrie 2025. Persoanele vizate de sancțiuni sunt afiliate condamnatului fugar Ilan Șor, transmite moldova1.md Printre persoanele sancționate se regăsesc bașcana Găgăuziei, Evghenia Guțul, condamnată la șapte ani de închisoare în dosarul finanțării ilegale a fostului partid „Șor”, președinta partidului „Moldova Mare”, Victoria Furtună, președinta formațiunii „Inima Moldovei”, Irina Vlah, și liderul Partidului „Șansă”, Alexei Lungu. De asemenea, sancțiunile canadiene îi vizează pe deputații condamnați Alexandr Nesterovschi și Irina Lozovan. Cele două entități sancționate sunt Blocul „Victorie”, interzis la alegerile parlamentare din 28 septembrie, și Asociația Oamenilor cu Epoleți „Scutul Poporului”. Persoanele și entitățile sancționate nu vor putea efectua tranzacții pe teritoriul Canadei sau cu cetățeni canadieni și vor avea activele înghețate. De asemenea, acestea au accesul interzis pe teritoriul Canadei. „Reglementările privind măsurile economice speciale (Moldova) impun persoanelor incluse pe listă o interdicție de tranzacționare (efectiv, înghețarea activelor), persoanele din Canada și canadienii din afara Canadei nu vor putea face comerț cu orice proprietate a acestor persoane și entități sau să le furnizeze servicii financiare sau conexe. Persoanele și entitățile enumerate în anexă sunt, de asemenea, interzise în Canada, în conformitate cu Legea privind imigrația și protecția refugiaților”, precizează Guvernul canadian.
La Cahul va fi sărbătorită Ziua Limbii Române. Vezi programul Ziua de Azi
Ziua Limbii Române va fi sărbătorită la Cahul cu un program cultural, organizat de Primăria municipiului Cahul și Consiliul Raional Cahul. Evenimentele vor avea loc duminică, 31 august 2025, și vor aduna comunitatea locală pentru a aduce un omagiu limbii române și marilor poeți ai neamului. Ziua va începe la ora 10:00 cu o ceremonie de depunere de flori la bustul poetului Mihai Eminescu, amplasat în scuarul Palatului de Cultură „Nicolae Botgros”. La ora 10:30, programul continuă cu un moment similar la bustul poetului Grigore Vieru, situat în Parcul Central din municipiu. Seara, începând cu ora 20:00, Piața Independenței din Cahul va deveni scena unui concert extraordinar, care promite să aducă energie și emoție publicului. Pe scenă vor urca Mark Stam și Lupii lui Calancea, trupa care îmbină tradiția folclorică cu ritmurile moderne, oferind un spectacol plin de forță și originalitate. Autoritățile locale invită toți locuitorii și vizitatorii municipiului Cahul să participe la aceste manifestări, pentru a celebra împreună bogăția și frumusețea limbii române.
Start campania electorală pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025 Ziua de Azi
Astăzi, 29 august 2025, începe campania electorală pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025. În condițiile Codului electoral, campania electorală este  perioadă de activitate care se desfășoară cu scopul de a-i determina pe alegători să-și exprime voturile pentru alegerea unuia sau a altui concurent electoral. Totodată, legislația electorală interzice candidaților să utilizeze resurse administrative, inclusiv prin lansarea sau participarea la lansarea proiectelor de infrastructură sau a achizițiilor efectuate din bugetul public național, utilizarea echipamentelor, a mijloacelor, a bunurilor publice. Autoritățile/instituțiile publice și cele asimilate nu pot transmite/acorda concurenților electorali bunuri publice sau alte favoruri decât pe bază de contract, în condițiile de egalitate. În această perioadă este interzisă organizarea de concerte, concursuri, alte evenimente sau demonstrații cu implicarea interpreților, a personalului de creație și/sau artistic atât din țară, cât și de peste hotare, afișarea în timpul desfășurării acestora slogane sau alte mesaje și/sau distribuirea de materiale ce conțin simbolistica competitorului electoral sau alte elemente de identificare a acestuia, precum și participarea la aceste evenimente în scop de promovare politică. Concurenții electorali pot organiza întâlniri cu alegătorii, iar autoritățile sunt obligate să asigure posibilitatea desfășurării unor astfel de întâlniri în termeni și condiții egale. CEC atenționează că în perioada campaniei electorale este interzisă publicitatea politică și e permisă doar cea electorală pentru candidații înregistrați de către CEC. În context, Comisia cheamă concurenții electorali să desfășoare o campanie electorală în strictă conformitate cu prevederile legislației electorale.
Căldura revine: Cod galben de caniculă în mare parte a țării Ziua de Azi
Serviciul Hidrometeorologic de Stat a emis un Cod Galben de caniculă, valabil în perioada 29–31 august 2025, pentru o mare parte a teritoriului Republicii Moldova. Conform prognozelor, în zonele afectate: Pe 29 august, temperaturile maxime vor atinge +33°C. În zilele de 30 și 31 august, valorile termice pot urca până la +35°C. Avertizarea vizează în special regiunile din centrul, sudul și estul țării, conform hărții oficiale publicate de SHS. Recomandări pentru populație: Evitați expunerea prelungită la soare între orele 11:00 și 18:00; Hidratați-vă corespunzător și purtați haine lejere, de culoare deschisă; Acordați atenție sporită copiilor, vârstnicilor și persoanelor cu afecțiuni cronice. Avertizarea va fi actualizată în funcție de evoluția vremii, iar informațiile oficiale pot fi consultate pe site-ul www.meteo.md sau la numărul de contact 022 77 35 18.
Cahul marchează 31 august prin competiții sportive. Despre ce merge vorba Ziua de Azi
La data de 31 august 2025, cu începere de la ora 09:00, la Stadionul raional „ATLANT” din municipiul Cahul, vor avea loc competiții sportive dedicate Zilei Independenței Republicii Moldova și Zilei Limbii Române. Evenimentul reunește o serie de activități sportive pentru toate vârstele, printre care: Lupte libere Armwrestling Mini-fotbal pentru copii Ridicarea greutăților Activități recreative pentru tineri și copii Organizatorii invită publicul larg să participe la acest eveniment, menit să celebreze valorile naționale prin sport și spirit de echipă. Atmosfera promite să fie una dinamică și plină de energie, oferind atât participanților, cât și spectatorilor o zi memorabilă.
Ce dacă primesc niște bani sau un pachet pentru vot? Corupția electorală Ziua de Azi
„Poate ați mai auzit fraza: Ce dacă primesc niște bani sau un pachet pentru vot? Nu e mare lucru, toți fac la fel. Iau,dar votez cu cine vreau.'' Cât de straniu nu ar părea, dar acest mesaj cândva era transmis și de concurenții electorali, mai ales de către acei care nu aveau resurse să „motiveze” alegătorii să-i voteze: Luați de la toți dar votați … cu noi. Ce spune legea? Parlamentul a votat recent un pachet de legi pentru combaterea corupției electorale și a finanțării ilegale a partidelor. Asta înseamnă că alegătorii care acceptă bani sau bunuri în schimbul votului, sau acceptă promisiunea ori oferta de bani sau bunuri pot fi amendați cu sume între 25.000 și 37.500 lei. Aceasta este corupție electorală pasivă și se pedepsește în conformitate cu codul contravențional. Important: Consumarea infracțiunii se întâmplă în momentul acceptării mitei, iar termenul de prescripție este de 18 luni. Astfel, persoana care ia bani, bunuri sau alte beneficii riscă să fie sancționat în momentul în care le acceptă, chiar dacă va merge să voteze sau nu. De ce e grav? Pentru că mita electorală: strică votul liber – alegătorul nu mai decide conștient, ci pentru un avantaj temporar, poate aduce la putere oameni corupți, slăbește încrederea în stat și în democrație. Nu există mită mică și mită mare. O sticlă de ulei, un pachet alimentar sau 50 de lei înseamnă tot corupție electorală. Mai nou, corupția electorală este „mascată” prin excursii gratuite, concerte sau pachete de alimente în campanie. În 2024, după alegeri, autoritățile au denunțat un val fără precedent de corupție electorală și drept urmare mii de oameni amendați. Banii ar fi fost veniți, potrivit autorităților, prin organizații criminale. Când accepți bani sau cadouri pentru vot, nu câștigi nimic. Din contră riști amendă uriașă și un cazier pătat.
Curtea de Apel din Atena a decis extrădarea lui Vlad Plahotniuc în Republica Moldova Ziua de Azi
Curtea de Apel din Atena a hotărât, astăzi, extrădarea fostului lider democrat Vlad Plahotniuc în Republica Moldova, după examinarea documentelor din dosar și în urma acordului exprimat de către acesta de a reveni în țară. Potrivit informațiilor oficiale, instanța elenă a constatat că cererea autorităților de la Chișinău întrunește toate condițiile legale, iar decizia marchează o nouă etapă în procesul de readucere a lui Plahotniuc în fața justiției moldovenești. De acum înainte, ministerele Justiției din Grecia și Republica Moldova urmează să deruleze procedurile tehnice și logistice necesare pentru transferul efectiv. Vlad Plahotniuc a anunțat că intenționează să se apere în fața instanțelor din Republica Moldova și să conteste acuzațiile care i-au fost aduse în mai multe dosare penale.
Din septembrie 2025, factura la gaz vine de la Energocom Ziua de Azi
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) anunță aprobarea contractelor privind facturarea și deservirea consumatorilor finali, încheiate între S.A. „Energocom” și doi furnizori cărora le-au fost retrase licențele de activitate: S.A. „Moldovagaz” și ÎCS „Nord Gaz Sîngerei” SRL. Prin aceste contracte, încheiate conform cadrului legal prevăzut de Legea nr. 108/2016 cu privire la gazele naturale, se asigură continuitatea proceselor de facturare și deservire a consumatorilor finali preluați de S.A. „Energocom” începând cu 1 septembrie 2025. Retragerea licențelor de furnizare pentru cele două întreprinderi a generat obligația legală de a desemna un nou furnizor care să garanteze aprovizionarea neîntreruptă a consumatorilor cu gaze naturale. Pentru a evita perturbările în procesul de facturare și relația directă cu consumatorii finali, legislația în vigoare prevede posibilitatea ca furnizorii cărora li s-a retras licența să acorde asistență, pentru o perioadă limitată, furnizorului desemnat. Astfel, contractele aprobate permit S.A. „Energocom” să beneficieze temporar de suportul celor două companii în procesele administrative și de deservire a consumatorilor, până la preluarea integrală a acestor funcții. Implementarea acestor contracte va contribui la menținerea continuității furnizării gazelor naturale, fără riscuri de întrerupere pentru consumatori, asigurarea unei tranziții ordonate, prin preluarea treptată a activităților de facturare și deservire a consumatorilor de către S.A. „Energocom”, respectarea principiilor transparenței și echității, deoarece condițiile financiare ale contractelor sunt strict limitate la costurile necesare prestării serviciilor, conform legislației, dar și protejarea intereselor consumatorilor finali, care vor continua să fie aprovizionați cu gaze naturale la parametrii de calitate stabiliți și la prețuri reglementate. Ambele contracte sunt valabile în perioada 1 septembrie 2025-31 martie 2026, cu posibilitate de prelungire.
Produs alimentar retras de pe piață: hrișcă cu nivel periculos de glifosat Ziua de Azi
Un lot de hrișcă marca Imperia Foods, importat din Federația Rusă de către compania „Vintage Distribution” SRL, a fost rechemat de pe piață din cauza unor valori crescute de reziduuri de pesticid „Glifosat”. Este vorba despre ambalajul de 0,900 kg, având data fabricării 18.04.2025. Produsul a fost distribuit în mai multe unități comerciale, iar autoritățile și importatorul solicită returnarea urgentă a acestuia de către toți clienții care l-au achiziționat. Recomandări pentru consumatori: Nu consumați produsul. Returnați-l până cel târziu la data de 5 septembrie 2025 în magazinul de unde a fost cumpărat. Pentru informații suplimentare, consumatorii pot contacta distribuitorul la adresa: „Vintage Distribution” SRL, r-nul Ialoveni, s. Suruceni, str. Olimpicilor 8 Telefon: 0789 93993
Ministerul de Externe lansează platforma eConsulat pentru moldovenii din diaspora Ziua de Azi
Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Moldova a lansat platforma eConsulat, un instrument digital modern care oferă cetățenilor moldoveni din străinătate acces rapid și simplificat la servicii consulare. Noua soluție digitalizează și automatizează procesele consulare, reducând timpul de procesare, eliminând erorile și asigurând transparență asupra stadiului solicitărilor. Platforma este disponibilă online 24/7 și poate fi accesată securizat, indiferent de locația utilizatorului. Ce servicii pot fi accesate prin eConsulat Digitalizate integral (cu semnătură electronică): titlu de călătorie, cazier judiciar, solicitarea de acte și certificate din Republica Moldova. Parțial digitalizate (necesită prezență la misiune): supralegalizare, procuri, acte notariale, legalizarea semnăturilor. Cetățenii care nu dispun de semnătură electronică pot totuși să-și creeze un cont pe platformă și să solicite serviciile parțial digitalizate, programând vizitele la consulat în avans. Beneficii pentru cetățeni și administrație acces online simplificat la servicii consulare, 24/7; reducerea timpului de așteptare și a costurilor administrative; eliminarea deplasărilor repetate la consulate; procesare automată și verificare digitală a datelor; transparență asupra fiecărui pas al cererii. Lansare etapizată În prima fază, eConsulat este disponibil în misiunile diplomatice din Ucraina, Canada, Grecia, Cipru, Emiratele Arabe Unite, Spania (inclusiv Consulatul General de la Barcelona), Geneva, Iași, Istanbul și Sacramento (SUA). Proiectul a fost dezvoltat de Agenția de Guvernare Electronică, în parteneriat cu Ministerul Afacerilor Externe și cu sprijinul Grupului Banca Mondială. Platforma este interconectată cu infrastructura digitală guvernamentală și reprezintă un pas important spre un stat mai eficient și transparent, conform Strategiei de Transformare Digitală a Republicii Moldova.
Condițiile de eligibilitate pentru Programul de rambursare a TVA pentru agricultori, modificate Ziua de Azi
Serviciul Fiscal de Stat informează despre modificarea condițiilor de eligibilitate pentru producătorii agricoli în vederea beneficierii de Programul de rambursare a TVA, urmare a intrării în vigoare a Legii nr. 146/2025 și Legii nr. 187/2025 pentru modificarea unor acte normative. Modificările prenotate prevăd reducerea pragului de eligibilitate în scopul beneficierii de rambursarea TVA, de la 95% la 70% a veniturilor obținute în urma activităților cuprinse în grupele 01.1–01.6 din Clasificatorul activităților din economia Moldovei și se aplică pentru rambursările efectuate începând cu anul 2022. Ponderea activității desfășurate, se va aprecia în baza: raportului dintre suma venitului din desfășurarea activităților menționate obținut în anul 2022 şi suma venitului din activitatea operațională înregistrată în anul 2022, în cazul solicitării rambursării TVA pentru perioada aprilie 2022-iunie 2023 inclusiv; raportului dintre suma venitului din desfășurarea activităților menționate obținut în anul 2023 şi suma venitului din activitatea operațională înregistrată în anul 2023, în cazul solicitării rambursării TVA pentru perioada iulie 2023-iunie 2026 inclusiv. În calitate de valoarea maximă a TVA admisibilă rambursării pentru perioada de rambursare aprilie 2022-iunie 2023 inclusiv, urmează a fi luat în calcul TVA spre deducere în perioada ulterioară înregistrată în luna decembrie 2022, iar pentru perioada iulie 2023 - iunie 2026 inclusiv – TVA spre deducere în perioada ulterioară înregistrată în luna decembrie 2024. Solicitarea rambursării TVA pentru perioada de rambursare a TVA iulie 2023-iunie 2026 inclusiv se efectuează prin depunerea unei cereri semnate electronic la adresa de e-mail a Serviciului Fiscal de Stat (mail@sfs.md), conform modelului stabilit în anexa nr.11 la Regulamentul privind rambursarea TVA pentru producătorii agricoli, modificat prin Ordinul MF nr. 90 din 25 august 2025. Totodată, la examinarea cererilor de rambursare a TVA pentru cererile depuse după data intrării în vigoare a Legii nr.146/2025 (28 iunie 2025), precum și cele aflate la etapa de examinare, pentru care se vor emite deciziile privind rambursarea TVA ulterior acestei date, la aprecierea sumei pasibile rambursării, în calitate de indicator maxim pasibil rambursării pentru perioada iulie 2023 – iunie 2026 inclusiv se va lua în calcul TVA spre deducere în perioada ulterioară indicat în boxa 23 a declarației TVA pentru luna decembrie 2024. Prevederile aferente pragului de eligibilitate de 70%, se aplică pentru cazurile de rambursare începând cu anul 2022: solicitate prin depunerea cererilor până la data intrării în vigoare a Legii nr.187/2025; solicitate repetat pentru perioadele pentru care rambursarea a fost respinsă din motivul neatingerii pragului de eligibilitate de 95%.
Rezerve de tutun lichid, tăinuite în spațiile unui mijloc de transport, depistate în postul vamal Vulcănești Ziua de Azi
Funcționarii postului vamal Vulcănești au dejucat o tentativă de introducere ilicită în țară a unui lot de produse de tutun, ascuns în spațiile special adaptate ale mijlocului de transport. Cazul a fost înregistrat ieri, 27 august, pe sensul de intrare în Republica Moldova, după ce s-a prezentat pentru control un mijloc de transport de model Volkswagen Passat, care se deplasa din Ucraina. Șoferul, un cetățean moldovean în vârstă de 52 de ani, a declarat în cadrul controlului vamal că nu transportă bunuri interzise sau care necesită a fi declarate. În baza analizei de risc, vehiculul a fost supus controlului fizic detaliat, iar în rezultat, în interiorul scaunului pasagerului, sub căptușeala părților laterale ale portbagajului și în spațiul special adaptat din rezervorul de combustibil au fost depistate tăinuite 530 de rezerve pentru tutun lichid. Produsele de tutun au fost ridicate în vederea confiscării speciale, iar cazul este investigat în continuare sub aspect contravențional.
Vocea Moldovei la Bruxelles: Primarul din Negureni, Ion Popa, despre experiența vizitei cu primarii moldoveni la UE Ziua de Azi
Vizita primarilor din Republica Moldova la Bruxelles, organizată la invitația comisarei europene pentru Extindere, Marta Kos, a adus experiențe și perspective noi pentru edilii din sate și orașe. Printre participanți s-a aflat și Ion Popa, primarul comunei Negureni, raionul Telenești, care spune că așteptările i-au fost depășite. La eveniment a fost prezentă și redacția Ziuadeazi, prin colega noastră, Bianca Gorlenco, care a discutat cu edilul din nordul țării și a surprins impresiile sale după întrevederile cu oficialii europeni. „Cu siguranță, ceea ce am văzut noi aici a depășit așteptările mele. Ne-au fost puse la dispoziție mai multe instituții europene, în cadrul cărora ne-am familiarizat cu procesele de lucru. A fost un schimb real de experiență, dar și o deschidere către noi oportunități și noi viziuni pentru dezvoltarea comunităților pe care le reprezentăm”, a declarat Ion Popa. Întâlnirea cu comisara pentru Extindere a avut, potrivit primarului din Negureni, atât o dimensiune oficială, cât și una emoțională: „Pe lângă faptul că a fost o întrevedere de lucru, a fost și una bazată pe sentimente. Pe doamna Kos am avut ocazia să o cunosc prima dată la Negureni, satul pe care am onoarea să-l conduc. Revederea de astăzi a fost bine-venită și a consolidat relațiile dintre Bruxelles și Republica Moldova, dar și cu localitățile noastre.” Comuna Negureni a reușit să atragă în ultimii ani finanțări importante prin programele europene de dezvoltare locală. „Suntem printre norocoși. Negureni a beneficiat de finanțări europene prin programele Satul European 1, Satul European 2 și Europa este aproape. Suntem recunoscători că am putut implementa aceste proiecte. Chiar dacă există provocări, comuna Negureni rămâne pro-europeană, iar locuitorii își doresc o integrare cât mai rapidă a Republicii Moldova în marea familie a Uniunii Europene”, a subliniat edilul. Menționăm că Ion Popa este primar al comunei Negureni, raionul Telenești, unde se află la al doilea mandat. În perioada gestionării sale, localitatea a beneficiat de mai multe proiecte europene în infrastructură și servicii publice, contribuind la modernizarea și dezvoltarea comunității.
Maia Sandu: „Dacă nu reușim să convingem Rusia să-și retragă armata, atunci opțiunea este să mergem pe aderarea la UE în doi pași - mai întâi malul drept, după care malul stâng” Ziua de Azi
Ne dorim reîntregirea țării pe cale pașnică și vrem ca acest lucru să se întâmple cât mai curând. Totuși, dacă nu reușim să găsim o soluție sau nu reușim să convingem Federația Rusă să-și retragă armata în viitorul apropiat, atunci opțiunea este să mergem pe aderarea la UE în doi pași - mai întâi malul drept, după care malul stâng. Declarația a fost făcută de președinta țării, Maia Sandu, transmite moldpres.md Șefa statului a menționat că „prezența ilegală a armatei ruse este un impediment pentru reintegrarea țării”. „Oamenii de acolo nu se fac vinovați de această situație și de acest separatism. Dimpotrivă, tot mai mulți cetățeni înțeleg avantajele integrării europene, dar problema este că nu ei decid acolo. Regimul este menținut de către Kremlin și, evident, regiunea este folosită de acesta”, a spus Maia Sandu. Oficialul a adăugat că, pe plan economic, regimul de liber schimb cu Uniunea Europeană, aplicat și în stânga Nistrului, a fost o idee bună. „Astăzi, o mare parte din exporturile din regiunea transnistreană ajung în UE, iar unele întreprinderi se gândesc cum să adapteze standardele de lucru la cele ale UE. Aceste lucruri vorbesc despre faptul că oamenii înțeleg unde este viitorul, chiar dacă aceștia nu au putere politică să schimbe lucrurile, pentru că nu există democrație acolo. Totuși, cu cât mai multă lume o să vadă beneficiile aderării la UE, cu cât mai repede vor crește standardele de viață pe malul drept, cu atât mai mult interes și presiune va exista pe malul stâng pentru reintegrare și pentru aderare la UE”, a afirmat Maia Sandu. Potrivit președintei, Uniunea Europeană a demonstrat că oferă un ajutor semnificativ în situații de criză. „Am văzut cum Federația Rusă a folosit regiunea transnistreană, cum i-a lăsat pe oameni să înghețe în toiul iernii și sper că aceștia au înțeles ce înseamnă gaze rusești ieftine - ele sunt acolo atât timp cât servesc intereselor Rusiei. Atunci când nu mai servesc intereselor Rusiei, poți să rămâi fără energie și să îngheți în timpul iernii. De aceea, este important că am dezvoltat alternative și în continuare să investim în aceste alternative”, a explicat Maia Sandu. De asemenea, în cadrul interviului șefa statului a vorbit și despre simbolul Zilei Independenței, procesul de integrare europeană, instaurarea păcii în Ucraina, extrădarea lui Vladimir Plahotniuc, contracararea dezinformării și a propagandei în contextul alegerilor parlamentare din 28 septembrie 2025.
MEC încurajează vaccinarea odată cu începerea noului an școlar: „Un copil protejat înseamnă o școală mai sigură” Ziua de Azi
Ministerul Educației și Cercetării (MEC) reamintește părinților și comunității educaționale că, odată cu începutul noului an școlar, vaccinarea rămâne cea mai sigură și eficientă modalitate de a proteja copiii împotriva bolilor transmisibile, care se răspândesc rapid în colectivitățile școlare. Potrivit mesajului transmis de MEC, un copil vaccinat are șanse semnificativ mai mici să se îmbolnăvească grav, să lipsească de la ore și contribuie totodată la protejarea colegilor, profesorilor și a persoanelor cu imunitate scăzută. Autoritățile subliniază că vaccinarea nu este doar un gest de protecție individuală, ci și un act de responsabilitate comunitară. „Alegând vaccinarea, părinții sprijină nu doar sănătatea propriilor copii, ci contribuie la construirea unor școli mai sigure, mai incluzive și a unor comunități mai puternice”, se arată în comunicatul oficial. MEC încurajează părinții să se informeze din surse sigure, să discute cu medicul de familie și să ia decizii care susțin sănătatea copiilor și a întregii comunități școlare. Un an școlar sănătos și lipsit de griji începe cu măsuri de prevenție bine fundamentate. Pentru mai multe informații, părinții sunt îndemnați să viziteze platforma oficială: www.vaccineaza.md.
Vitalie Ponomariov: „Autoritățile trebuie să învețe să comunice strategic. Altfel, ridică mingea la fileu propagandiștilor” Ziua de Azi
Combaterea dezinformării și a propagandei este o prioritate pentru organizațiile civice, dar și o provocare permanentă pentru autorități. Despre aceste realități a vorbit Vitalie Ponomariov, președintele Asociației „ECOU”, în cadrul panelului de discuție „FIMI și dezinformarea la nivel local”, organizat pe 22 august 2025. „Asociația ECOU face acest lucru de la fondare, pentru că și numele o spune – Asociația pentru Combaterea Izolării Informaționale. A fost fondată în 2003, și de atunci am organizat permanent mese rotunde, conferințe, lansări de carte, teatru social, teatru documentar și multe alte activități care au vizat informarea corectă și combaterea dezinformării și propagandei”, a spus Ponomariov. El a explicat că miza principală a organizației este să aducă informația de calitate direct în comunitate. „Am invitat autori de carte, experți din țară și de peste hotare, am organizat discuții despre integrarea europeană, am combătut miturile despre UE, dar și despre relația NATO–Republica Moldova. Am lucrat mult și pe partea de dezinformare legată de războiul din Ucraina. De exemplu, aici, în Cahul, am organizat trei întâlniri cu corespondenți de război ucraineni, care au relatat direct despre crimele de război și realitățile de pe front”, a precizat președintele Asociației ECOU. În ultimii ani, asociația a dezvoltat și proiecte de educație electorală, de promovare a participării civice și de combatere a discursului instigator la ură. „Am implicat teatrul documentar în aceste proiecte, pentru că teatrul transmite emoție și atinge corzi sensibile. După spectacole, organizăm discuții libere cu publicul. Un moderator aduce întrebările, dar intervențiile vin din partea spectatorilor. Astfel, emoția transmisă pe scenă se completează cu explicații raționale și mesaje care întăresc înțelegerea”, a explicat el. Vitalie Ponomariov a atras atenția și asupra slăbiciunilor autorităților în comunicarea strategică. „În regiunea noastră, istoria a fost folosită de multe ori ca instrument de propagandă. Cazul cu tancul este o dovadă. A fost o prostie, mă scuzați, a guvernanților – trei persoane implicate într-un ping-pong, care, fără să-și dea seama, au ridicat mingea la fileu propagandiștilor. Apoi au venit dezinformările, protestele, tot ce știm”, a menționat el. Un alt exemplu evocat a fost cel al tunului de la sensul giratoriu din Cahul. „S-a lansat un fals că primarul vrea să mute tunul. Imediat, pe rețele, lumea s-a împărțit în două. Din cauză că nu a existat o dezmințire oficială, procesul de polarizare a continuat atât online, cât și offline. Din păcate, autoritățile nu știu să comunice eficient și strategic cu publicul. Și acest lucru ne joacă festa de foarte multe ori”, a spus Ponomariov. La final, el a menționat că adevărata soluție rămâne educația și comunicarea onestă cu cetățenii. „Dezinformarea se combate nu doar prin sancțiuni sau prin reacții punctuale, ci prin educație, cultură civică și o comunicare constantă, strategică și clară. Doar așa putem întări reziliența comunităților.”
Crimă la Cahul. Și-a ucis fosta soție cu ciocanul în cap, la o lună după divorț Ziua de Azi
Un bărbat a alertat poliția, după ce noaptea trecută și-ar fi omorât fosta soție. Cazul a avut loc în această dimineață în orașul Cahul, transmite pulsmedia.md Este vorba despre un bărbat în vârstă de 71 de ani. Acesta a sunat la poliție în această dimineață, în jurul orei 08:23, și a comunicat că în urma unui conflict, izbucnit între el și fost sa soție, dânsul ar fi omorât-o. La fața locului s-a deplasat grupul operativ din cadrul IP Cahul care a stabilit că victima este o femeie în vârstă de 69 de ani. Pe suprafața corpului au fost depistate mai multe semne de moarte violentă, în special în regiunea capului sub formp de plăgi provocate cu un ciocan. Bărbatul a fost încătușat și escortat la iP Cahul, unde a fost reținut pentru 72 de ore, pe numele lui fiind inițiat un dosar penal pentru violență în familie soldată cu decesul victimei. Totodată, oamenii legii au stabilit că cei doi soți au divorțat oficial la sfârșitul lunii iulie curent, dar și faptul că bărbatul a nterior a fost documentat de către polițiștii din Cahul pentru alte acțiuni de violență în familie.
Facilități fiscale pentru angajatori privind hrana organizată și tichetele de vacanță Ziua de Azi
Guvernul a aprobat, la inițiativa Ministerului Finanțelor, modificări la Anexa nr. 1 a Hotărârii Guvernului nr. 693/2018, prin care se clarifică și extind facilitățile fiscale acordate angajatorilor în folosul salariaților. Potrivit proiectului, angajatorii din agricultură vor putea deduce cheltuielile pentru hrana organizată a salariaților, inclusiv tichetele de masă, în cazul în care salariul mediu lunar brut al acestora este egal sau mai mare de 9 000 lei. Măsura are ca scop acoperirea costurilor zilnice cu hrana și adaptarea normelor fiscale la realitățile economice actuale. La fel, proiectul introduce proceduri clare prin care angajatorii pot deduce: • cheltuielile suportate pentru tichetele de vacanță; • cheltuielile achitate de salariați în pensiunile rurale și în structurile de primire turistică din Republica Moldova. Deducerea se va efectua cu respectarea regulilor privind documentele justificative și modul de aplicare în cazul depășirii plafonului stabilit. Noile prevederi referitoare la tichetele de vacanță și turismul rural vor fi aplicate începând cu 1 ianuarie 2026. Aceste măsuri sprijină atât bunăstarea salariaților, cât și dezvoltarea turismului rural, contribuind totodată la aplicarea corectă și uniformă a legislației fiscale.
Istoria zilei de 27 august: Cum s-a născut Independența Republicii Moldova Ziua de Azi
La data de 27 august 1991, Republica Moldova și-a proclamat oficial Independența, devenind stat suveran și democratic. Acest moment istoric a avut loc în contextul destrămării Uniunii Sovietice și al dorinței poporului de a-și decide singur destinul. Cum s-a ajuns la proclamarea Independenței? În anii ’80, mișcarea de renaștere națională a luat amploare, odată cu cerințele de revenire la alfabetul latin și declararea limbii române ca limbă de stat (31 august 1989). În 1990 a fost adoptată Declarația de Suveranitate, un prim pas spre desprinderea de URSS. Evenimentele dramatice din august 1991, cunoscute ca puciul de la Moscova, au accelerat deciziile politice de la Chișinău. 27 august 1991 – Ziua hotărâtoare În fața Parlamentului, în Piața Marii Adunări Naționale, s-au adunat zeci de mii de oameni. Parlamentul a votat cu o largă majoritate Declarația de Independență și a aprobat drapelul tricolor și imnul de stat. Declarația de Independență sublinia dreptul poporului moldovean la autodeterminare și denunța Pactul Ribbentrop-Molotov (1939), care dusese la anexarea Basarabiei de către URSS. Fapte mai puțin cunoscute despre Ziua Independenței Moldova a fost al 14-lea stat din fosta URSS care și-a proclamat independența. Prima țară care a recunoscut Independența Republicii Moldova a fost România, în aceeași zi – 27 august 1991. În Piața Marii Adunări Naționale, la evenimentul istoric, au fost prezente personalități marcante ale vieții politice și culturale, dar și oameni simpli, veniți din toate colțurile țării. Declarația originală de Independență a fost distrusă în incendiul din 7 aprilie 2009 de la Parlament, dar textul său a rămas arhivat și este reprodus integral în documente oficiale. Ziua Independenței a fost declarată sărbătoare națională oficială și este zi liberă conform Codului Muncii al Republicii Moldova. Este considerată una dintre cele mai importante date din calendarul național, alături de Ziua Limbii Române și Ziua Victoriei. Vezi și: Zi liberă pe 27 august. Pe 28 și 29 august se lucrează Ce fac oamenii de obicei pe 27 august? Mulți aleg să participe la evenimentele culturale și comemorative organizate în orașe și sate; La Chișinău, unii merg în Piața Marii Adunări Naționale, locul unde a fost votată Independența; Alții profită de ziua liberă pentru a petrece timp cu familia, a merge în natură sau a se relaxa; Diaspora marchează ziua prin evenimente simbolice, întâlniri sau simple mesaje de solidaritate.
Din 1 ianuarie 2026 specialiștii în achiziții publice/sectoriale vor putea fi certificați Ziua de Azi
Regulamentul privind certificarea specialiștilor în achiziții publice și sectoriale a fost aprobat astăzi de Executiv. Documentul va intra în vigoare la 1 ianuarie 2026 și stabilește un mecanism unitar și transparent de instruire și certificare a persoanelor implicate în gestionarea banilor publici. Specialiștii vor parcurge un program de instruire de 150 de ore și vor susține un examen de competență profesională, promovat doar prin acumularea a minimum 80 de puncte. Certificatul eliberat de Ministerul Finanțelor va avea termen nelimitat, cu condiția acumulării aminimum 30 de ore de instruire continuă la fiecare trei ani. Regulamentul introduce și un Registru electronic public al certificatelor, care va reflecta informațiile despre titulari, inclusiv cazurile de retragere. Sunt prevăzute facilități pentru recunoașterea certificatelor obținute în Uniunea Europeană, precum și pentru specialiștii cu o experiență de minimum trei ani în instituțiile-cheie ale sistemului de achiziții. Prin această reformă, se urmărește consolidarea profesionalismului, reducerea riscurilor de fraudă și alinierea la standardele europene în domeniul achizițiilor publice.
Măsuri noi pentru protecția pădurilor de boli și dăunătorilor, aprobate de Guvern Ziua de Azi
În ședința de astăzi, 26 august 2025, Guvernul a aprobat Regulamentul privind măsurile de protecție a pădurilor împotriva bolilor și dăunătorilor – un instrument esențial pentru conservarea și sănătatea ecosistemelor forestiere din Republica Moldova. Documentul stabilește un cadru clar de acțiune pentru prevenirea, monitorizarea și combaterea bolilor și dăunătorilor care afectează fondul forestier, având în vedere atât factorii naturali (precum insectele sau agenții patogeni), cât și efectele activităților umane. Regulamentul se aplică întregului fond forestier național, indiferent de forma de proprietate, și are la bază principiile protecției durabile a pădurilor, în contextul schimbărilor climatice și al provocărilor din sectorul silvic. Printre obiectivele-cheie ale documentului se numără: Clarificarea responsabilităților instituțiilor cu atribuții în domeniul forestier; Aplicarea unui set coerent de măsuri profilactice și de intervenție, inclusiv tăieri de igienă, tăieri de igienă rase și curățarea parchetelor, toate realizate pe baza cercetărilor fitosanitare efectuate, preponderent, în perioada aprilie–octombrie; Definirea procedurilor de monitorizare a stării de sănătate a pădurilor; Stabilirea măsurilor de intervenție pentru prevenirea și combaterea bolilor și dăunătorilor forestieri; Instituirea mecanismelor de control privind aplicarea și respectarea măsurilor dispuse; Implementarea regulilor de protecție a masei lemnoase recoltate, inclusiv evacuarea rapidă și, în perioada 1 aprilie – 1 octombrie, decojirea sau tratarea lemnului în maximum 10 zile de la recoltare; Asigurarea transparenței și a răspunderii instituționale, prin întocmirea unui raport fitosanitar anual, utilizarea unor formulare și fișe de teren aprobate prin ordin al ministrului, precum și prin aplicarea de sancțiuni în caz de nerespectare a prevederilor. Acest regulament reprezintă un pas concret în cadrul angajamentului Guvernului de a asigura o gestionare durabilă a pădurilor, prin protejarea resurselor existente, refacerea suprafețelor afectate și extinderea fondului forestier național. Ministerul Mediului va coordona aplicarea acestor măsuri în parteneriat cu instituțiile silvice și autoritățile locale, urmărind prevenirea pierderilor de masă lemnoasă și conservarea biodiversității forestiere.
„VioData” – primul sistem informațional național dedicat combaterii violenței Ziua de Azi
Republica Moldova va avea un mecanism unitar și modern care centralizează datele despre violența împotriva femeilor și violența în familie. Conceptul și Regulamentul Sistemului informațional „VioData” a fost aprobat de Executiv. VioData unește datele dezagregate existente pentru ca instituțiile să nu mai intervină separat, ci să acționeze împreună, în sprijinul femeilor și copiilor. Sistemul va fi un punct unic unde vor fi colectate și analizate toate informațiile legate de violență, inclusiv datele din registrul de evidență a agresorilor. În același timp, protecția datelor cu caracter personal, în special ale minorilor și altor categorii vulnerabile, este garantată conform standardelor naționale și europene. Astfel, poliția, instanțele, medicii și asistenții sociali vor avea acces comun la aceeași platformă digitală, ceea ce înseamnă reacții mai rapide, intervenții coordonate și protecție mai sigură pentru victime. În același timp, VioData va genera statistici oficiale care vor sta la baza politicilor publice și a serviciilor sociale. Aceasta va reduce birocrația prin rapoarte automate, va minimiza erorile în raportare și va arăta public cum sunt gestionate cazurile de violență.
În Republica Moldova va fi creat primul parc industrial dedicat inovațiilor digitale în agricultură Ziua de Azi
Societatea cu răspundere limitată „Agrotek Park” care are ca unic fondator Universitatea Tehnică din Moldova va deține în următorii 30 de ani titlul de parc industrial specializat, destinat inovațiilor digitale în agricultură. Decizia cu privire la acordarea titlului a fost aprobată de Executiv.  Parcul AgroTek va fi dezvoltat în campusul universitar de pe strada Mircești din Chișinău și va fi coordonat de Universitatea Tehnică a Moldovei, în parteneriat cu Guvernul și sectorul privat. Aici vor activa laboratoare de cercetare, companii internaționale și locale din domeniul tehnologic și agricol, startupuri inovatoare și instituții guvernamentale, care vor colabora pentru a sprijini sectorul agricol prin soluții avansate. Se estimează că noul parc va genera circa 6.500 de locuri de muncă și va atrage peste 100 milioane de dolari în investiții. Totodată, realizarea proiectului va contribui la implicarea tinerilor în cercetare și inovare, oferindu-le posibilitatea de a studia și de a-și construi o carieră de succes în Republica Moldova. Proiectul are drept scop transformarea agriculturii naționale prin tehnologii moderne, printre care robotică și automatizare, agricultură regenerativă și organică, agricultură verticală, nanotehnologie, precum și agricultură circulară pentru procesarea alimentelor și a deșeurilor agricole. Investițiile estimate pentru renovarea infrastructurii se ridică la aproximativ 40-50 milioane de euro și vor fi realizate etapizat pe parcursul a 5-7 ani. În primul an, pentru renovarea oficiilor și atragerea primilor rezidenți, sunt necesare până la 5 milioane de euro, sumă deja alocată de Banca Mondială. Proiectul va fi finanțat printr-un mix de resurse: bugetul de stat, fonduri europene și internaționale, precum și investiții private.
VIDEO// Din Milano la Cahul cu bicicleta: Cum a parcurs Sergiu Vicol 2.250 km ca să ajungă acasă Ziua de Azi
O surpriză emoționantă și un exemplu de perseverență și dedicare vine din partea lui Sergiu Vicol, un tânăr originar din Cahul, stabilit în Milano, Italia. În loc să vină acasă cu avionul, așa cum se aștepta mama sa, Sergiu i-a pregătit o surpriză de neuitat: a venit cu bicicleta, străbătând peste 2.250 de kilometri prin cinci țări europene. VEZI VIDEO AICI  Pasionat de ciclism de cinci ani, Sergiu a pornit în aventura sa pe 3 august 2025, la ora 05:30, din Milano. Traseul l-a purtat prin Slovenia, Croația, Serbia, România și, în cele din urmă, Moldova. Cu o greutate de doar 50 kg, a dus cu el un cort în care a dormit și a gătit singur, pedalând zilnic între 80 și 150 km. „Oamenii mă întrebau de ce fac asta. Le spuneam că vreau să motivez copiii, generația tânără, să se țină de sport, să nu fumeze, să nu consume alcool”, spune Sergiu. Ciclismul, spune el, nu este doar o pasiune, ci și un mod de viață sănătos, care poate inspira o întreagă generație. „Îi îndemn pe toți să se ocupe cu sportul”, a transmis el, cu speranța că exemplul său va prinde rădăcini și în rândul tinerilor din Moldova.
Guvernul actualizează Regulamentul privind exportul și importul produselor chimice periculoase Ziua de Azi
Astăzi, în cadrul ședinței Guvernului, au fost aprobate modificări importante la Regulamentul privind exportul și importul substanțelor chimice periculoase. Acestea vin să întărească mecanismele naționale de control și autorizare, contribuind la sporirea siguranței în domeniul gestionării substanțelor periculoase și la protejarea sănătății populației și a mediului înconjurător. Modificările adoptate au ca scop consolidarea transparenței și responsabilității în procesul de reglementare, precum și îmbunătățirea monitorizării substanțelor chimice periculoase care fac obiectul comerțului internațional. Principalele aspecte ale proiectului vizează: Ajustarea Regulamentului privind exportul și importul produselor chimice periculoase, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 505/2020, în conformitate cu prevederile actualizate ale Legii nr. 277/2018 privind substanțele chimice; Actualizarea anexelor nr. 1 și nr. 5 ale Regulamentului, în raport cu cele mai recente modificări adoptate la nivelul Uniunii Europene; Implementarea eficientă a prevederilor Convenției de la Rotterdam, referitoare la procedura de consimțământ prealabil în cunoștință de cauză aplicabilă anumitor produse chimice periculoase și pesticide utilizate în comerțul internațional. Aceste modificări vor contribui semnificativ la consolidarea controlului asupra fluxului de substanțe chimice periculoase, oferind un cadru mai clar pentru restricționarea sau interzicerea acestora, acolo unde este cazul. Astfel, Ministerul Mediului va actualiza periodic lista substanțelor interzise sau strict reglementate, precum și lista produselor care nu pot fi importate sau exportate. Monitorizarea aplicării regulamentului va fi realizată de Inspectoratul pentru Protecția Mediului. Aplicarea acestor norme este esențială pentru asigurarea unei gestionări eficiente a substanțelor chimice periculoase, în beneficiul sănătății populației și al protecției mediului.
Noi mecanisme de subvenționare în 2025 și sprijin pentru fermierii afectați de înghețuri Ziua de Azi
Ministra Agriculturii și Industriei Alimentare Ludmila Catlabuga a anunțat astăzi cadrul de subvenționare pentru anul 2025. Potrivit ministrei, în perioada 1 octombrie – 1 decembrie 2025 va fi desfășurat apelul pentru plățile în avans, care vor sprijini: îmbunătățirea și dezvoltarea infrastructurii economice rurale, cu implicarea autorităților publice locale; stimularea producerii pe teren protejat; înființarea plantațiilor de arbuști fructiferi, plante aromatice, medicinale și condimentare; modernizarea exploatațiilor zootehnice. În același interval se va desfășura și apelul pentru plățile pe etape, o măsură ce oferă posibilitatea de implementare graduală a proiectelor de investiții. În anul precedent, acest mecanism a însumat proiecte aprobate de aproximativ 29 milioane lei, care se află deja în derulare. Totodată, în perioada 13 octombrie – 11 decembrie 2025, fermierii vor putea depune dosare pentru plățile post-investiție, menite să acopere investițiile demarate în 2024 și 2025. Ministra Ludmila Catlabuga a menționat și apelurile aflate în derulare. Fermierii pot depune în continuare cereri pentru plățile complementare până la 30 septembrie 2025, pentru plățile directe per cap de animal până la 17 octombrie 2025, precum și pentru plățile pe kilogram de produs pentru laptele obținut, apel deschis până pe 26 septembrie 2025. Ludmila Catlabuga a abordat și subiectul privind sprijinul pentru fermierii afectați de înghețurile târzii din primăvară: „Proiectul Hotărârii de Guvern care prevede alocarea sumei de 100 de milioane de lei se află în avizare. După încheierea acestei etape, ministerul împreună cu AIPA vor anunța procedura de accesare, perioada de depunere și lista documentelor necesare, astfel încât fondurile să ajungă rapid și corect în exploatațiile cu pierderi confirmate.” Ministra a prezentat și un bilanț al programelor de subvenționare. În 2024, pentru plățile complementare au fost depuse 4602 cereri, cu o valoare solicitată de peste 607 milioane de lei, iar 4442 de cereri au fost deja achitate, suma autorizată fiind de circa 575 milioane de lei. Pentru laptele produs în perioada iulie–decembrie 2024 au fost depuse 216 cereri în valoare totală de 86,6 milioane de lei. În cadrul plăților directe per cap de animal au fost depuse 351 de cereri, în sumă de peste 53 de milioane de lei, iar până în prezent au fost autorizate plăți de 27 de milioane de lei. În paralel, pentru măsurile de stimulare a asigurărilor și creditelor agricole, în 2025 au fost depuse 755 de cereri, dintre care 177 au fost deja achitate. Programul LEADER continuă să aibă un impact semnificativ în comunitățile rurale. În 2025 au fost susținute 51 de Grupuri de Acțiune Locală, cu finanțare de 63,92 mln lei din bugetul de stat. În anul curent, au fost lansate 79 de apeluri, dintre care 10 sunt încă în desfășurare. Au fost depuse 808 proiecte în valoare de 82,17 mln lei dintre care 745 proiecte deja au fost aprobate, fiind debursată suma de 63,91 mln. lei.
