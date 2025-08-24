Bruno Paz, de la Sporting la Zimbru: „Moldova mi-a readus încrederea!”

22:40

FC Botoșani respiră mai ușor după etapa a 5-a din Superliga României, iar marele merit îi aparține lui Ștefan Bodișteanu. Mijlocașul moldovean de 22 de ani a înscris primul său gol din acest sezon, în victoria cu 3-1 împotriva lui FC Argeș, și a bifat una dintre cele mai bune prestații ale sale de la […]