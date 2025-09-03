VIDEO // Operațiune antidrog în Chișinău: 7 persoane reținute pentru trafic și consum de droguri în trei sectoare din capitală
SafeNews, 3 septembrie 2025 15:30
O amplă operațiune antidrog desfășurată de Batalionul de Patrulare și Reacționare Operativă (BPRO) al Direcției de Poliție Chișinău a dus la reținerea a șapte persoane implicate în deținerea, consumul și distribuirea de substanțe narcotice. Intervențiile au avut loc în sectoarele Centru, Buiucani și Rîșcani ale capitalei, iar printre drogurile depistate se numără hașișul și PVP,
• • •
Acum 5 minute
15:50
Comisia de evaluare a procurorilor a finalizat procedura de evaluare a adjunctului Procurorului General, domnul Sergiu Russu. Potrivit concluziilor Comisiei, procurorul corespunde criteriilor de integritate financiară și etică. În urma evaluării, Comisia a emis un raport cu propunerea de promovare a evaluării externe. Documentul a fost transmis astăzi atât procurorului Sergiu Russu, cât și Consiliului
Acum 15 minute
15:40
NATO se aşteaptă ca reuniunea de joi de la Paris a Coaliţiei Voluntarilor să "clarifice" angajamentul europenilor în cadrul garanţiilor de securitate ale Ucrainei
Reuniunea de joi, la Paris a Coaliţiei Voluntarilor urmează să permită "clarificarea" angajamentului europenilor în cadrul garanţiilor de securitate ale Ucrainei – în aşteptarea contribuţiei americane -, îşi exprimă speranţa miercuri, optimist, secretarul general al NATO Mark Rutte, relatează AFP. "Mă aştept să avem mâine (joi), sau la puţin timp după aceea, o idee clară
Acum 30 minute
15:30
VIDEO // Operațiune antidrog în Chișinău: 7 persoane reținute pentru trafic și consum de droguri în trei sectoare din capitală
O amplă operațiune antidrog desfășurată de Batalionul de Patrulare și Reacționare Operativă (BPRO) al Direcției de Poliție Chișinău a dus la reținerea a șapte persoane implicate în deținerea, consumul și distribuirea de substanțe narcotice. Intervențiile au avut loc în sectoarele Centru, Buiucani și Rîșcani ale capitalei, iar printre drogurile depistate se numără hașișul și PVP,
Acum o oră
15:10
FOTO // Un adolescent fără permis a cauzat un accident grav pe traseul Glodeni – Moara Domnească
Un adolescent a fost transportat la spital după un accident rutier produs marți, 2 septembrie, pe traseul dintre Glodeni și Moara Domnească. Trei autovehicule au fost implicate în coliziune, iar la fața locului au intervenit echipaje de poliție, pompieri și ambulanță. Conform primelor date furnizate de autorități, impactul a avut loc între un BMW condus
Acum 2 ore
14:50
VIDEO // Incident pe mare în Grecia, între Samothraki și Thasos: pescarii turci au tras focuri în aer, în timpul unei confruntări tensionate cu navele grecești
Pescarii greci se plâng de mai multă vreme că navele de pescuit din Turcia intră în apele teritoriale ale Greciei. Marți, tensiunile au generat o confruntare, scriu publicațiile elene Kathimerini și To Vima. Un incident grav a avut loc marți seara în Marea Traciei, când pescarii turci au tras focuri de avertisment în timpul unei
14:40
Autoritățile denunță intensificarea atacurilor hibride ale Rusiei în prag de alegeri. Daniel Vodă: „Votul onest contează și face diferența"
Autoritățile de la Chișinău trag un semnal de alarmă privind intensificarea tentativelor de destabilizare a Republicii Moldova din partea Federației Ruse, odată cu apropierea alegerilor parlamentare programate pentru 28 septembrie. În cadrul unei conferințe de presă, purtătorul de cuvânt al Guvernului, Daniel Vodă, a declarat că Moscova recurge la un arsenal larg de acțiuni subversive
14:10
Guvernul actualizează rețeaua de drumuri naționale și locale pentru o gestionare mai eficientă
Guvernul Republicii Moldova a luat o măsură importantă pentru gestionarea mai eficientă a rețelei de drumuri naționale și locale, prin aprobarea unei actualizări a listelor drumurilor de interes raional. Această decizie urmărește să corecteze și să clarifice denumirile și clasificarea unor segmente rutiere care anterior nu aveau o atribuire clară sau erau denumite greșit, ceea
14:10
Unde își ține un oligarh rus iahtul de 700 de milioane de dolari, dotat cu sistem antirachetă și submarin, ca să nu-i fie confiscat
Roman Abramovici, oligarhul rus aflat pe lista de sancțiuni a Occidentului, continuă să își mențină iahtul ultra-luxos „Eclipse" în stare impecabilă, departe de apele Uniunii Europene. Nava, evaluată la aproximativ 700 de milioane de dolari, a stat ancorată aproape trei ani în portul Marmaris, Turcia, funcționând continuu și consumând zilnic circa o tonă de motorină.
Acum 4 ore
13:50
Incident grav la granița cu Moldova: Un tânăr a murit după ce polițiștii de frontieră ucraineni au deschis focul asupra a doi bărbați
Pe 1 septembrie, polițiștii de frontieră ucraineni au intervenit la granița cu Moldova, unde au surprins doi bărbați care încercau să treacă ilegal frontiera, sărind peste barierele de protecție. Conform declarației Direcției Regionale Sud a Serviciului de Grăniceri de Stat din Ucraina, cei doi nu au răspuns somațiilor de a se opri, iar forțele de
13:40
Lidera partidului Moldova Mare, Victoria Furtună, a lansat acuzații grave la adresa Comisiei Electorale Centrale (CEC) și a justiției, după ce ședința de examinare a dosarului formațiunii sale a fost devansată de pe 4 pe 3 septembrie. Într-un clip video publicat pe rețelele sociale, aceasta a calificat decizia drept „o răfuială politică deschisă". „CEC a
13:30
Rusia cere recunoașterea internațională a regiunilor ucrainene anexate. Lavrov: Doar așa e posibilă o „pace durabilă"
Ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, a declarat că o pace durabilă cu Ucraina poate fi obținută doar dacă noile realități teritoriale sunt recunoscute pe plan internațional. Moscova insistă ca regiunile anexate, inclusiv Donețk, Lugansk, Herson, Zaporojie și Crimeea, să fie acceptate oficial ca parte a Rusiei. Rusia solicită recunoaşterea internaţională ca parte a teritoriului
12:50
Operațiunea dezinfectarea. Cum șterg nord-coreenii urmele prezenței lui Kim Jong-un în camera în care s-a văzut cu Vladimir Putin
Imagini publicate miercuri pe mai multe rețele sociale de către jurnaliștii ruși prezenți la întâlnirea dintre Vladimir Putin și Kim Jong-un arată ceea ce pare a fi un agent de la serviciile speciale nord-coreene care dezinfectează toate suprafețele pe care le-a atins liderul suprem de la Phenian la întâlnirea cu omologul său de la Moscova.
12:30
Dmitry Gordon: Kremlinul investește sute de milioane într-un plan secret pentru instaurarea unui guvern pro-rus în Moldova la alegerile din septembrie
Jurnalistul ucrainean Dmitry Gordon a dezvăluit pe site-ul său un plan amplu al Kremlinului de a schimba guvernarea din Republica Moldova cu una pro-rusă, în vederea alegerilor parlamentare din septembrie. Potrivit surselor apropiate Kremlinului, acest scenariu reprezintă o amenințare serioasă nu doar pentru Chișinău, ci și pentru Ucraina și securitatea întregii Europe. După o luptă
12:20
Guvernul lansează un program ambițios de digitalizare a sănătății: dosar electronic, programări și rețete online până în 2030
Cabinetul de miniștri a dat undă verde unui nou program național dedicat transformării digitale a sistemului medical, care va fi implementat în perioada 2025-2030. Obiectivul principal este modernizarea serviciilor medicale prin tehnologii inovatoare, menite să simplifice activitatea personalului medical și să îmbunătățească accesul pacienților la tratamente și consultații. Programul prevede introducerea unor soluții digitale, precum
12:00
Vladimir Putin nu conspiră cu Xi Jinping și Kim Jong-un împotriva Statelor Unite, a declarat Iuri Ushakov, consilier pentru politică externă a Kremlinului ca răspuns la afirmația lui Trump că „este dezamăgit" de Putin și că acesta conspiră împotriva SUA prin vizita în China, potrivit Reuters. „Fie ca preşedintele Xi şi poporul minunat al Chinei să aibă
Acum 6 ore
11:50
Președintele Maia Sandu felicită Armata Națională la 34 de ani de la înființare: „Țara are grijă de cei care au grijă de țară"
Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, a adresat astăzi un mesaj de felicitare Armatei Naționale cu prilejul împlinirii a 34 de ani de la crearea instituției. În mesajul său publicat pe Facebook, șefa statului a subliniat rolul esențial al armatei ca simbol al curajului, disciplinei și devotamentului față de țară. „Am spus militarilor că pacea nu
11:40
FOTO // Accident grav la Botoșani: Trei moldoveni au murit în urma unei coliziuni între un microbuz și un autoturism. Află detalii
Un microbuz şi un autoturism au fost implicate, miercuri dimineaţă, într-un accident rutier produs pe DN 24C, în judeţul Botoşani. Au fost implicate 21 de persoane, dintre care şapte au fost descarcerate. Trei persoane, cetăţeni moldoveni, au fost declarate decedate, fiind vorba despre şoferul şi doi pasageri din autoturism. O victimă în stare gravă a
11:20
Ministrul Afacerilor Interne, Daniella Misail-Nichitin, a confirmat miercuri faptul că fostul deputat Constantin Țuțu urmează să ajungă în Republica Moldova joi, 4 septembrie. Declarația oficialului vine în contextul informațiilor apărute anterior privind revenirea acestuia în țară. Totuși, Misail-Nichitin a precizat că mai multe detalii urmează să fie oferite de către Procuratura competentă, care gestionează cazul.
11:10
Ministrul Apărării: „Încă nu e confirmat că o dronă rusească a pătruns în R. Moldova, dar riscurile cresc"
Ministerul Apărării examinează informațiile apărute recent în mediul online, conform cărora o dronă militară lansată de Rusia ar fi putut traversa spațiul aerian al Republicii Moldova în cursul nopții trecute. Ministrul Apărării, Anatolie Nosatîi, a declarat că, până la această oră, nu există confirmări oficiale în acest sens, însă instituțiile responsabile sunt în alertă și
11:10
Articolul LIVE // Ședința Comisiei Electorale Centrale din 3 septembrie 2025 apare prima dată în SafeNews.
11:00
LIVE // Conferință de presă după ședința Guvernului Republicii Moldova din 3 septembrie 2025
Articolul LIVE // Conferință de presă după ședința Guvernului Republicii Moldova din 3 septembrie 2025 apare prima dată în SafeNews.
10:50
VIDEO // Poliția Națională lansează campania „Nu te juca cu votul, că vei pierde totul". Află detalii
Începând de astăzi, Poliția Națională desfășoară o campanie de prevenire dedicată siguranței procesului electoral, sub un mesaj ferm: „Nu te juca cu votul, că vei pierde totul". Campania are ca scop principal informarea cetățenilor și descurajarea oricărei tentative de influențare ilegală a votului. Reprezentanții instituției subliniază că acțiunea nu urmărește sancționarea, ci educarea și responsabilizarea
10:30
Primele informații oferite de Procuratura Anticorupție privind reținerea lui Vladimir Andronachi
Procuratura Anticorupție a anunțat că, în seara zilei de 2 septembrie 2025, un fost deputat al Parlamentului Republicii Moldova a fost reținut pentru 72 de ore. Acesta este cercetat într-un dosar penal deschis pentru spălare de bani în proporții deosebit de mari, infracțiune
10:10
FOTO // Scenă halucinantă în centrul capitalei: O tânără s-a tăvălit pe șosea și a pus șoferii în pericol # SafeNews
O situație neobișnuită a avut loc recent pe strada Columna, în centrul Chișinăului, unde o tânără aflată într-o stare emoțională instabilă a atras atenția participanților la trafic prin comportamentul său haotic. Potrivit martorilor și imaginilor apărute în mediul online, aceasta s-a întins pe carosabil și a încercat în repetate rânduri să pătrundă printre mașinile aflate […] Articolul FOTO // Scenă halucinantă în centrul capitalei: O tânără s-a tăvălit pe șosea și a pus șoferii în pericol apare prima dată în SafeNews.
10:00
Articolul LIVE // Ședința Guvernului Republicii Moldova din 3 septembrie 2025 apare prima dată în SafeNews.
Acum 8 ore
09:50
Constantin Țuțu, reținut împreună cu Vladimir Plahotniuc în Grecia, pe 22 iulie 2025, a fost eliberat, potrivit surselor Ziarului de Gardă. Acesta a cumpărat bilet de avion de la Atena spre R. Moldova. Apropiatul lui Plahotniuc urmează să ajungă la Chișinău joi, 4 septembrie, la 09:30. Oligarhul Vladimir Plahotniuc, care a fugit din R. Moldova […] Articolul Constantin Țuțu a fost eliberat și vine în R. Moldova apare prima dată în SafeNews.
09:50
LIVE // Semnarea Declarației de Intenție dintre R. Moldova și Statul Israel cu privire la cooperarea în domeniul agriculturii # SafeNews
Articolul LIVE // Semnarea Declarației de Intenție dintre R. Moldova și Statul Israel cu privire la cooperarea în domeniul agriculturii apare prima dată în SafeNews.
09:40
Unele state americane introduc un curs despre arme de foc pentru elevi de la vârsta de 5 ani # SafeNews
Încă din prima lor zi de şcoală, de la vârsta de 5 ani, elevii americani beneficiază de un nou modul de învăţământ care atrage atenţia: un curs de siguranţă în ceea ce priveşte armele de foc, pe care statul Tennessee (din sud-est) este primul care îl introduce. Începutul anului şcolar marchează intrarea în vigoare în […] Articolul Unele state americane introduc un curs despre arme de foc pentru elevi de la vârsta de 5 ani apare prima dată în SafeNews.
09:20
Un bărbat a alertat poliția, după ce și-a găsit fiul zăcând într-o baltă de sânge. Descoperirea macabră a avut loc în amiaza zilei de ieri, 02 septembrie, în jurul orei 13:20, în localitatea Cîietu, din raionul Cantemir, transmite SafeNews.md cu referire la sursele PulsMedia.MD apropiate anchetei. Victima s-a dovedit a fi un bărbat în vârstă […] Articolul Un bărbat și-a găsit fiul împușcat în curtea casei, la Cantemir apare prima dată în SafeNews.
09:10
FOTO // „China e de neoprit”, asigură președintele Xi Jinping. Paradă militară uriașă la Beijing, în prezența lui Putin și a lui Kim Jong Un # SafeNews
Preşedintele chinez Xi Jinping a declarat miercuri că țara sa este „de neoprit”, într-un discurs rostit înainte de o uriaşă defilare militară la Beijing, fără precedent, care a comemorat sfârşitul celui de-Al Doilea Război Mondial la care au participat liderii rus şi nord-coreean, Vladimir Putin şi Kim Jong Un, scrie AFP, preluată de Agerpres. China […] Articolul FOTO // „China e de neoprit”, asigură președintele Xi Jinping. Paradă militară uriașă la Beijing, în prezența lui Putin și a lui Kim Jong Un apare prima dată în SafeNews.
08:50
Italia ia în considerare secretizarea zborurilor oficialilor, după ce avionul șefei CE a fost afectat de bruiajul rusesc # SafeNews
Italia ia în considerare păstrarea secretului zborurilor de stat după ce semnalul satelit al aeronavei care o transporta pe președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, ar fi fost bruiat de Rusia, au declarat surse din cadrul Ministerului Apărării italian, potrivit The Guardian. Von der Leyen, o critică ferventă a președintelui rus Vladimir Putin și […] Articolul Italia ia în considerare secretizarea zborurilor oficialilor, după ce avionul șefei CE a fost afectat de bruiajul rusesc apare prima dată în SafeNews.
08:40
Franța: Europenii sunt gata să garanteze securitatea Ucrainei, dar așteaptă și sprijinul americanilor # SafeNews
Aliații europeni ai Kievului sunt pregătiți să contribuie la garanțiile de securitate pentru Ucraina după un eventual acord de pace cu Rusia și așteaptă acum un sprijin concret din partea Statelor Unite, a transmis marți Palatul Élysée, conform AFP. Înaintea întâlnirii pe care președintele ucrainean Volodimir Zelenski o va avea joi, la Paris, cu aliații săi, […] Articolul Franța: Europenii sunt gata să garanteze securitatea Ucrainei, dar așteaptă și sprijinul americanilor apare prima dată în SafeNews.
08:40
Ex-deputatul Vladimir Andronachi, un apropiat al oligarhului Vladimir Plahotniuc, cercetat în dosarul „Frauda bancară”, a fost reținut pentru 72 de ore într-un nou dosar penal. Măsura a fost luată pe marginea unui nou dosar, pentru spălare de bani, transmite SafeNews.md cu referirela la sursele ZdG.md. Detalii despre dosarele lui Andronachi Vladimir Andronachi a fost deputat […] Articolul ULTIMA ORĂ // Ex-deputatul Vladimir Andronachi, reținut într-un nou dosar penal apare prima dată în SafeNews.
08:30
Președintele american Donald Trump s-a declarat marți ‘foarte dezamăgit’ de omologul său rus, Vladimir Putin, după ce întâlnirea lor din Alaska nu a reușit să producă niciun progres substanțial în rezolvarea războiului din Ucraina, notează AFP. ‘Avem o relație excelentă’, a declarat Donald Trump în timpul unui interviu radio cu prezentatorul Scott Jennings, și a […] Articolul Trump afirmă că este „foarte dezamăgit” de Putin, dar nu anunţă sancţiuni apare prima dată în SafeNews.
08:20
Fost ministru al Croaţiei, condamnat la închisoare după ce şi-a decontat cu fonduri europene facturi la restaurant # SafeNews
Gabrijela Zalac, fost ministru al Dezvoltării Regionale şi Fondurilor Europene în guvernul croat, a fost condamnată marţi la şapte luni de închisoare pentru abuz de putere şi autoritate. Parchetul European, condus de Laura Codruţa Kovesi, a anunţat că Zalac a folosit fonduri europene şi bani publici pentru a-şi plăti cheltuieli private la restaurante, inclusiv pentru […] Articolul Fost ministru al Croaţiei, condamnat la închisoare după ce şi-a decontat cu fonduri europene facturi la restaurant apare prima dată în SafeNews.
08:20
Polonia a activat avioane pentru a asigura siguranţa spaţiului aerian, după ce Ucraina a avertizat privind atacuri ale Rusiei # SafeNews
Aeronave poloneze şi aliate au fost activate, miercuri, pentru a asigura siguranţa spaţiului aerian al Poloniei după ce Rusia a lansat atacuri aeriene vizând vestul Ucrainei, în apropierea graniţei cu Polonia, a afirmat comanda operaţională a forţelor armate poloneze, potrivit Reuters. „Federaţia Rusă desfăşoară din nou atacuri asupra unor ţinte aflate pe teritoriul Ucrainei”, a […] Articolul Polonia a activat avioane pentru a asigura siguranţa spaţiului aerian, după ce Ucraina a avertizat privind atacuri ale Rusiei apare prima dată în SafeNews.
08:00
DOC // Ce avere are Olesea Stamate, candidată independentă la parlamentare: Porsche, venituri de deputat și de la o universitate din SUA # SafeNews
Olesea Stamate, candidată independentă la alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025, și-a declarat averea la Comisia Electorală Centrală (CEC). În document indică venituri de peste jumătate de milion de lei de la Parlament, terenuri și locuințe, dar și un autoturism Porsche Macan. Potrivit declarației, Stamate a ridicat în 2024 un salariu de 230.438 de lei […] Articolul DOC // Ce avere are Olesea Stamate, candidată independentă la parlamentare: Porsche, venituri de deputat și de la o universitate din SUA apare prima dată în SafeNews.
Acum 12 ore
07:50
Zelenski, așteptat de liderii UE și NATO la Paris pentru discuții despre garanțiile de securitate ale Ucrainei. Cine i se alătură la summit # SafeNews
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski se va întâlni joi, la Paris, cu mai mulți lideri europeni pentru a discuta despre garanții de securitate menite să prevină eventuale atacuri rusești în cazul în care se va ajunge la un acord de pace cu Moscova, a anunțat președinția ucraineană, conform AFP. Zelenski urmează să aibă „discuții intense pe […] Articolul Zelenski, așteptat de liderii UE și NATO la Paris pentru discuții despre garanțiile de securitate ale Ucrainei. Cine i se alătură la summit apare prima dată în SafeNews.
07:40
Comisia Electorală Centrală (CEC) a transmis marţi, 2 septembrie, Consiliului electoral pentru secțiile de votare din străinătate materialele necesare pentru ca alegătorii care au optat pentru votul prin corespondență să poată participa la alegerile parlamentare din 28 septembrie. Consiliul va expedia plicurile către cele patru secții special constituite, care le vor distribui alegătorilor din 10 […] Articolul CEC a transmis materialele pentru votul prin corespondență la alegerile parlamentare apare prima dată în SafeNews.
07:30
Vasul Disney Adventure a părăsit șantierul naval și a ieșit în Marea Baltică după aproximativ șapte ani de construcție în Wismar, în landul federal Mecklenburg-Pomerania Anterioară. Este cel mai mare vas construit vreodată în Germania, transmite dw.com. Din cauza nivelului insuficient de apă în portul Wismar, lucrările de construcție nu au fost finalizate complet. După prima […] Articolul Cel mai mare vas de croazieră construit în Germania a ieșit în Marea Baltică. apare prima dată în SafeNews.
07:20
Kraft Heinz și-a anunțat planurile de a se diviza în două companii publice. Numele noilor companii nu au fost încă specificate. Se știe doar că una dintre companii se va concentra pe producția de sosuri, conserve și alte produse cu termen lung de valabilitate, iar cea de-a doua pe semifabricate și produse alimentare de bază. „Prin împărțirea […] Articolul Kraft Heinz și-a anunțat planurile de a se diviza în două companii publice. apare prima dată în SafeNews.
07:10
VIDEO // Marian Lupu: Fără măsuri eficiente împotriva sărăciei, perchezițiile rămân fără rezultat # SafeNews
Președintele Partidului „Respect Moldova”, Marian Lupu, atrage atenția că perchezițiile organizate în cadrul cauzelor penale pentru corupere electorală și finanțare ilegală a partidelor, inclusiv cele de astăzi, nu vor avea efect real, atât timp cât autoritățile nu combat sărăcia în rândul populației. Potrivit lui, acest fenomen și lipsa politicilor economice profesioniste rămân problemele de bază […] Articolul VIDEO // Marian Lupu: Fără măsuri eficiente împotriva sărăciei, perchezițiile rămân fără rezultat apare prima dată în SafeNews.
07:00
Averea familiei lui Trump a crescut cu cinci miliarde de dolari după lansarea tranzacționării tokenului WLFI. # SafeNews
Averea familiei președintelui SUA, Donald Trump, a crescut cu cinci miliarde de dolari după lansarea tranzacționării criptomonedei WLFI de către compania World Liberty Financial. Cu un an înainte, investitorii cumpărau WLFI la 0,015 dolari. Pe 1 septembrie, pe Binance, cea mai populară bursă de criptomonede, tokenul a fost tranzacționat la aproximativ 0,3 dolari. Până la […] Articolul Averea familiei lui Trump a crescut cu cinci miliarde de dolari după lansarea tranzacționării tokenului WLFI. apare prima dată în SafeNews.
06:50
Președintele turc Recep Tayyip Erdogan a declarat că președinții Vladimir Putin și Vladimir Zelenski, nu sunt încă pregătiți pentru o întâlnire în vederea soluționării conflictului. Potrivit liderului turc, Ankara pledează pentru o creștere treptată a nivelului negocierilor privind conflictul ruso-ucrainean, scrie kommersant.ru cu referire la milliyet.com.tr. „Am considerat pozitive abordările atât ale lui Zelenski, cât și ale lui […] Articolul Erdogan: Putin și Zelenski nu sunt încă pregătiți pentru o întâlnire. apare prima dată în SafeNews.
06:40
Fermieri greci, acuzați că au deturnat peste 22 de milioane de euro din subvenții europene # SafeNews
Fermierii greci au deturnat fonduri europene în valoare de peste 22 de milioane de euro în perioada 2019–2024, falsificând documente privind proprietatea terenurilor agricole, a declarat marți ministrul pentru Protecția Cetățenilor, Michalis Chrysochoidis, citat de Reuters. Potrivit anchetei, poliția elenă a descoperit nereguli majore după ce a examinat 6.000 din cele peste 800.000 de cereri […] Articolul Fermieri greci, acuzați că au deturnat peste 22 de milioane de euro din subvenții europene apare prima dată în SafeNews.
06:30
Ministru ungar: Ungaria susține parcursul european al Moldovei, nu și „cuplarea” cu Ucraina # SafeNews
Ungaria susține progresul Republicii Moldova în procesul de aderare la Uniunea Europeană, dar nu și „cuplarea” a două țări-candidate în cadrul procesului, referindu-se la Ucraina. Declarația îi aparține ministrului ungar al afacerilor europene, János Bóka, și a fost făcută înainte de reuniunea informală a miniștrilor de externe din UE, care a avut loc la Copenhaga, […] Articolul Ministru ungar: Ungaria susține parcursul european al Moldovei, nu și „cuplarea” cu Ucraina apare prima dată în SafeNews.
06:20
Sfârşit cumplit pentru tânărul care a dispărut după ce a aterizat din Londra la Chişinău: Acesta a fost găsit mort # SafeNews
Tânărul în vârstă de 32 de ani, Anatolie Fedoruţa, dispărut luni, 11 august, după ce a aterizat pe aeroportul Chișinău din Londra, a fost găsit decedat sâmbătă, 30 august, în extravilanul satului Ivancea, raionul Orhei. Potrivit poliţiei, cadavrul acestuia prezenta urme de strangulare și a fost transportat pentru expertiza medico-legală. De asemenea, conform informaţiilor, tânărul […] Articolul Sfârşit cumplit pentru tânărul care a dispărut după ce a aterizat din Londra la Chişinău: Acesta a fost găsit mort apare prima dată în SafeNews.
06:10
Primarul localității Costești, Ilie Ionaș, printre cei mai bogaţi candidaţi PAS la parlamentare: Declară averi de milioane în trei țări # SafeNews
Primarul localității Costești, Ilie Ionaș, figurează drept unul dintre cei mai bogați candidați ai Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS) la alegerile parlamentare din Republica Moldova conform declarațiilor de avere. Pentru anul 2024, familia primarului de Costești a înregistrat venituri de 7,5 milioane de lei, scrie TVR Moldova. În calitate de primar, Ilie Ionaș a indicat la […] Articolul Primarul localității Costești, Ilie Ionaș, printre cei mai bogaţi candidaţi PAS la parlamentare: Declară averi de milioane în trei țări apare prima dată în SafeNews.
Acum 24 ore
16:50
Bilanţul cutremurului din Afganistan a depăşit 1.400 de morţi şi 3.000 de răniţi. Alt seism a zguduit azi ţara # SafeNews
Un nou cutremur,de magnitudine 5,2, a avut loc marţi în estul Afganistanului, la două zile după alt cutremur de magnitudine 6, urmat de cinci replici puternice, care a devastat mai multe provincii la frontiera cu Pakistanul. Primul seism s-a soldat cu peste 1.400 de morţi şi peste 3.000 de răniţi, potrivit institului american de geofizică USGS, relatează AFP. Epicentrul […] Articolul Bilanţul cutremurului din Afganistan a depăşit 1.400 de morţi şi 3.000 de răniţi. Alt seism a zguduit azi ţara apare prima dată în SafeNews.
16:40
Un bărbat a furat jucării Lego, Pokemon și Barbie în valoare de 140.000 de euro. Poliția a folosit 3 camioane pentru a le confisca # SafeNews
O captură impresionantă de jucării furate a fost descoperită de poliția din Adelaide, Australia. Un bărbat de 41 de ani este acuzat de furt după ce autoritățile au găsit în locuința sa Lego și alte jucării în valoare de 140.000 de euro, relatează BBC. Razia poliției din Australia de Sud a avut loc sâmbătă într-o […] Articolul Un bărbat a furat jucării Lego, Pokemon și Barbie în valoare de 140.000 de euro. Poliția a folosit 3 camioane pentru a le confisca apare prima dată în SafeNews.
