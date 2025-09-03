Marta Kos revine în Republica Moldova pentru discuții despre reforme și parcursul european

13:40

Aseară, Poliția din Soroca a fost sesizată cu privire la producerea unui grav accident rutier. Preliminar, oamenii legii au stabilit că un brbat de 25 de ani, la volanul unui BMW, pe traseu, la intrarea în satul Cosăuți, având exces de viteză, a pierdut controlul maşinii şi a derapat într-un canal de scurgere a apelor […]