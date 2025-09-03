Scurgeri pe Telegram: Companiile gestionate de condamnatul Șor de la Moscova prin intermediul cărora este atacată democrația din R. Moldova

09:40

Republica Moldova are nevoie de investiții care să creeze valoare adăugată reală și de politici care să ducă la creșteri salariale reale, nu doar statistice, susține expertul economic Marin Gospodarenco. Într-un interviu pentru Radio Moldova, acesta a subliniat că reprofilarea profesională este una dintre soluțiile pentru angajații din sectoarele cu salarii mici, în condițiile în care discrepanțele dintre domenii continuă să fie tot mai mari.