FOTO // „China e de neoprit”, asigură președintele Xi Jinping. Paradă militară uriașă la Beijing, în prezența lui Putin și a lui Kim Jong Un

10:30

Serviciul de Securitate al Ucrainei (SBU) l-a acuzat în lipsă pe liderul cecen Ramzan Kadîrov pentru diverse crime de război comise împotriva soldaților ucraineni, relatează Kyiv Independent. Anchetatorii susțin că Kadîrov a recunoscut public că le-a ordonat luptătorilor săi să ucidă militari ucraineni pe câmpul de luptă, în loc să îi ia prizonieri. De asemenea, el […]