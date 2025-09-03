Cancelarul german: Putin este „un criminal de război”, iar Rusia trebuie „istovită economic”
Radio Moldova, 3 septembrie 2025 07:50
Cancelarul Germaniei, Friedrich Merz, l-a numit pe președintele rus Vladimir Putin „poate cel mai periculos criminal de război al timpului nostru”. Declarația a fost făcută într-un interviu acordat postului german Sat1, difuzat marți, 2 septembrie.
Armata Națională a Republicii Moldova marchează astăzi, 3 septembrie, 34 de ani de la înființare. Cu acest prilej, Ministerul Apărării a pregătit un amplu program de activități comemorative și festive.
Vladimir Putin a mers în China pentru a participa, miercuri, la o paradă pentru comemorarea a 80 de ani de la sfârșitul celui de-al Doilea Război Mondial. Analiștii descriu evenimentul drept o nouă demonstrație de forță a regimurilor autoritare, pe lângă Putin și liderul Partidului Comunist Chinez, va participa și președintele belarus Aleksandr Lukașenko. A uimit însă prezența premierului Slovaciei, țară membră a Uniunii Europene.
Vicepremierul Cristina Gherasimov, după reuniunea CAG de la Copenhaga: „R. Moldova nu este singură” # Radio Moldova
Parcursul european al R. Moldova este „susținut plenar” de toate statele membre ale Uniunii Europene, a declarat vicepremierul pentru Integrare Europeană, Cristina Gherasimov, care a participat, la începutul acestei săptămâni, la reuniunea informală a Consiliului Afaceri Generale (CAG) de la Copenhaga.
România: Premierul Ilie Bolojan insistă asupra disponibilizărilor în administrația locală # Radio Moldova
Coaliția de guvernare de la București așa și nu a ajuns la o înțelegere privind reducerea numărului de angajați din primării. După ce și-a amenințat colegii de coaliție că demisionează, premierul român Ilie Bolojan a ieșit într-o conferință de presă și a explicat, din nou, de ce e nevoie de disponibilizări în primăriile din țară. Nemulțumit de modul de implementare a reformei este, în special, Partidul Social Democrat, cea mai mare formațiune politică din România după numărul de aleși locali și în Parlament.
Acțiunile „Gazprom” au înregistrat o scădere accentuată la Bursa din Moscova, după ce s-a aflat că, în cadrul vizitei sale în China, președintele Vladimir Putin a ajuns, în sfârșit, la un acord privind construcția noului gazoduct „Puterea Siberiei-2”, cu o capacitate anuală de 50 de miliarde de metri cubi, relatează The Moscow Times.
Corupția electorală poate submina rezultatele alegerilor parlamentare, avertizează experții # Radio Moldova
Corupția electorală, finanțările ilegale și acțiunile „coordonate și organizate”, desfășurate de unele formațiuni politice, depășesc simpla „pomană electorală” și pot influența voința electoratului sau chiar submina alegerile parlamentare, avertizează expertul în justiție Alexandru Bot.
Elevii din R. Moldova vor avea patru vacanțe pe parcursul anului de studii 2025-2026 # Radio Moldova
Anul de studii 2025-2026, care a început pe 1 septembrie, este structurat, ca de obicei, în două semestre și patru vacanțe.
R. Moldova aderă la „Europa Creativă”: acces la fonduri europene pentru artă și cultură # Radio Moldova
Artiștii din Republica Moldova vor avea acces la mai mult sprijin pentru a-și putea promova operele pe întreg teritoriul Uniunii Europene. Marți a fost semnat Acordul de aderare a țării noastre la Programul „Europa Creativă”. Documentul joacă un rol important în promovarea artei, culturii și, mai nou, a presei.
Negocierile dintre Vladimir Putin și Xi Jinping, desfășurate la Beijing și încheiate cu semnarea a 22 de documente, nu au adus rezultate în privința extinderii cooperării bancare, scrie The Moscow Times.
Dosarul Ciochină: După prezentarea probelor video vor fi examinate corpurile delicte # Radio Moldova
O nouă ședință în dosarul fostului primar al comunei Boldurești, Nicanor Ciochină, acuzat de accidentarea mortală a unui băiat de 14 ani în februarie 2024. Magistrații au continuat examinarea probelor video prezentate de procurori. Acuzatorii spun că au reconstituit traseul pe care l-a avut Nicanor Ciochină în ziua în care ar fi comis accidentul. Ciochină însă respinge toate acuzațiile.
Numărul de studenți înmatriculați la universitățile din R. Moldova, mai mare cu 7% în acest an # Radio Moldova
Universitățile din R. Moldova au lansat turul trei al admiterii, după ce au rămas vacante 575 de locuri la licență și 179 de locuri la studii superioare de master. Perioada de admitere va dura până pe 26 septembrie 2025.
Circa 300 de mii de elevi, alimentați gratuit în școli: „Recomandarea este ca mesele pentru micul dejun să fie după prima sau a doua lecție” # Radio Moldova
Toți elevii din clasele primare și cele gimnaziale sunt asigurați gratuit, începând cu 1 septembrie curent, cu o masă pe zi, dă asigurări șefa Direcției management în învățământul general de la Ministerul Educației și Cercetării, Viorica Negrei. Instituțiile de învățământ fie prepară mâncarea în cantinele școlare, fie au contractat agenți economici care aduc mâncarea la pachet.
Memoria ocupației sovietice, readusă în actualitate de expoziția „Sybir – închisoarea popoarelor” # Radio Moldova
Drama cetățenilor polonezi, după invazia Poloniei de către Uniunea Sovietică, pe 17 septembrie 1939, este prezentată în cadrul expoziției „Sybir - închisoarea popoarelor”. Parte a istoriei comune a Europei Centrale și de Est, urmare a Pactului Ribbentrop-Molotov, destinul basarabenilor după instaurarea ocupației sovietice, de asemenea, se regăsește în proiectul expozițional. Expoziția a fost organizată cu sprijinul Ambasadei Poloniei la Chișinău.
Data alegerilor ordinare din Găgăuzia nu a fost încă fixată. Judecătoria Comrat urmează să se pronunțe # Radio Moldova
În autonomia găgăuză persistă incertitudinea privind organizarea următoarelor alegeri pentru Adunarea Populară. Deși mandatul actualei legislaturi a expirat deja, data scrutinului nu a fost stabilită, iar tensiunile politice și blocajele instituționale complică și mai mult situația. În acest context, deputatul autonomiei găgăuze, Alexandr Tarnavschi, a depus o acțiune în contencios administrativ, la Judecătoria Comrat, prin care cere obligarea legislativului local să organizeze alegerile deputaților în Adunarea Populară pe 16 noiembrie 2025.
ELECTORALA 2025 // PDMM nu va fi înregistrat în cursa electorală. Curtea de Apel a confirmat decizia CEC # Radio Moldova
Curtea de Apel Centru a respins marți, 2 septembrie, contestația Partidului Democrat Modern din Moldova (PDMM) împotriva deciziei Comisiei Electorale Centrale (CEC) de a nu-l înregistra în cursa pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie. Instanța a calificat cererea ca fiind „neîntemeiată”.
Republica Moldova este pe un drum ferm al integrării europene, confirmat de sprijinul și prietenia Comisiei Europene. O spune comisarul european pentru Agricultură, Christophe Hansen. Oficialul s-a aflat în ultimele două zile în Republica Moldova, unde a vizitat livezi, o cramă și a discutat cu asociațiile de fermieri. Christophe Hansen a subliniat că sectorul agroalimentar moldovenesc are mult potențial.
Putin declară că Rusia nu s-a opus niciodată aderării Ucrainei la UE, dar aderarea la NATO este „inadmisibilă” # Radio Moldova
Moscova „nu s-a opus” niciodată potențialei aderări a Ucrainei la Uniunea Europeană și este posibil să fie găsit un consens privind asigurarea securității atât a Rusiei, cât și a Ucrainei, a declarat președintele rus Vladimir Putin marți, 2 septembrie, informează Reuters.
Republica Moldova, prioritate pe agenda primei sesiuni a Parlamentului European din toamnă # Radio Moldova
Republica Moldova va fi în prim-planul primei sesiuni plenare a Parlamentului European din această toamnă, care se va desfășura săptămâna viitoare la Strasbourg. Anunțul a fost făcut de eurodeputatul român Siegfried Mureșan, vicepreședinte al Partidului Popular European (PPE) și coraportor al Parlamentului European pentru Planul European de Creștere destinat Republicii Moldova.
Energia electrică, procurată la un preț mediu de 121,17 euro/MWh în luna august, cu 3,5 euro/MWh mai puțin ca în iulie # Radio Moldova
Energocom a achiziționat, în luna august curent, circa 331,3 mii MWh de energie electrică, provenind atât din surse interne, cât și din importuri, la un preț mediu ponderat de 121,17 euro/MWh, cu 3,5 euro/MWh mai puțin ca în luna iulie.
Elevii din R. Moldova vor avea patru vacanțe pe parcursul anului de studii 2025 – 2026 # Radio Moldova
Parlamentul European va vota o rezoluție de sprijin pentru aderarea Republicii Moldova la UE # Radio Moldova
Republica Moldova va fi în prim-planul primei sesiuni plenare a Parlamentului European din această toamnă, care se va desfășura săptămâna viitoare la Strasbourg. Anunțul a fost făcut de eurodeputatul român Siegfried Mureșan, vicepreședinte al PPE și co-raportor al Parlamentului European pentru Planul European de Creștere destinat Republicii Moldova.
Portarul Gianluigi Donnarumma, campion european și laureat al Ligii Campionilor, este deja component al clubului Manchester City. Portarul italian în vârstă de 26 de ani a efectuat vizita medicală la Florența, nu departe de Coverciano, el fiind în cantonament cu echipa națională a Italiei.
Fotbalistul moldovean Vitalie Damașcan și-a găsit o nouă echipă! Component al echipei noastre naționale, Damașcan își va încerca forțele în campionatul primei divizii de fotbal din Bosnia și Herțegovina. Damașcan va juca la clubul HŠK Zrinjski Mostar, tocmai echipa-campioană a acestei țări.
Transportatorii moldoveni vor beneficia de încă 300 de autorizații, acordate de Turcia # Radio Moldova
Turcia oferă transportatorilor din R. Moldova o cotă suplimentară de 300 de autorizații pentru transportul în sau din țări terțe pe teritoriul acestui. Decizia a fost luată după negocierile purtate cu reprezentanții Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale de la Chișinău.
Guvernul Bolojan și-a asumat răspunderea pentru cel de-al doilea pachet de măsuri menite să îmbunătățească situația economică a României # Radio Moldova
Guvernul României a anunțat noi măsuri pentru redresarea economică și financiară a țării. Premierul Ilie Bolojan și-a asumat în Parlament răspunderea pentru al doilea pachet de măsuri, prin care Guvernul urmărește reducerea privilegiilor angajaților statului. Micșorarea pensiilor magistraților și creșterea vârstei de pensionare pentru această categorie sunt principalele decizii luate de Guvernul de la București.
R. Moldova a aderat la programul „Europa Creativă” al UE: „Ne va deschide uși către colaborări internaționale, resurse financiare și proiecte de impact” # Radio Moldova
Republica Moldova a semnat marți, 2 septembrie, Acordul de aderare la programul Uniunii Europene „Europa Creativă”, pas considerat decisiv în procesul de integrare europeană. Documentul a fost semnat de ministrul Culturii, Sergiu Prodan, și de comisarul european pentru Echitate între Generații, Tineret, Cultură și Sport, Glenn Micallef. Programul va deveni accesibil artiștilor și organizațiilor culturale din R. Moldova începând cu 1 ianuarie 2026.
Șapte persoane, inclusiv un viceprimar din Comrat, reținute în dosarul privind coruperea alegătorilor și finanțarea ilegală a partidelor # Radio Moldova
Numărul persoanelor reținute în dosarul privind coruperea alegătorilor, finanțarea ilegală a partidelor și spălarea banilor în proporții deosebit de mari a ajuns la șapte. Marți, 2 septembrie, Centrul Național Anticorupție și Inspectoratul General al Poliției au desfășurat, separat, zeci de percheziții la Chișinău și în sudul țării, în aceeași cauză penală. În urma acțiunilor procesuale, printre reținuți se numără viceprimarul municipiului Comrat și membri ai unei formațiuni politice, iar anchetatorii au documentat transferuri de bani printr-o bancă rusă aflată sub sancțiuni internaționale.
Comisarul european pentru agricultură: „Moldova are multe de câștigat pe drumul integrării în UE” # Radio Moldova
Sectorul agroalimentar din Republica Moldova are multe de oferit pentru piața Uniunii Europene și este important ca să devină cât mai competitiv. Este opinia comisarului european pentru agricultură și alimentație, Christophe Hansen, care se află în vizită oficială la Chișinău. Hansen a precizat că vinul și fructele moldovenești sunt deja cunoscute și apreciate de consumatorii blocului comunitar.
Parada militară de la Tiraspol, o „provocare ce subminează suveranitatea Republicii Moldova” # Radio Moldova
Paradele militare au revenit la Tiraspol, după o pauză de trei ani. Regimul separatist marchează marți, 2 septembrie, 35 de ani de la proclamarea așa-numitei republici moldovenești nistrene, un eveniment nerecunoscut de comunitatea internațională, dar folosit constant de administrația locală pentru a-și reafirma simbolic pretinsa independență. Parada este privită de autoritățile constituționale și de experți ca fiind „o provocare”, menită să transmită mesaje agresive și propagandistice, să întrețină o atmosferă de militarizare și să consolideze controlul Kremlinului asupra regiunii.
Cele mai importante edituri din România și din Republica Moldova vor participa în perioada 3-7 septembrie la Salonul Internațional de carte Bookfest, organizat pentru a opta oară la Chișinău. Vizitatorii vor avea parte de întâlniri cu scriitorii, vor putea participa la lansări de carte, respectiv vor avea acces la cărți cu prețuri promoționale.
Energocom a cumpărat în august energie de pe piețele din România și Ucraina, dar și prin BRM și OPCOM # Radio Moldova
Energocom a achiziționat în luna august 2025 circa 331,3 mii MWh de energie electrică, provenind atât din surse interne, cât și din importuri, la un preț mediu ponderat de 121,17 euro/MWh.
Danemarca, care deține președinția Consiliului Uniunii Europene, a venit cu o inițiativă ce ar putea închide toate portițele pentru livrările de gaz rusesc în blocul comunitar după introducerea unui embargo total. Despre aceasta scrie The Moscow Times, cu referire la agenția Bloomberg, care a intrat în posesia proiectului de document.
Deținutul care a fugit, în luna mai curent, din Penitenciarul nr. 8 Bender (Tighina) a fost condamnat la încă 11 ani de închisoare pentru mai multe jafuri și tâlhării comise după evadare. Sentința a fost pronunțată de magistrații din Orhei, anunță Procuratura Generală.
Nebunie în ultima zi a perioadei de mercato: FC Liverpool l-a transferat pe atacantul suedez Alexander Isak # Radio Moldova
Nebunie în ultimele ore ale perioadei de mercato în fotbalul mondial. Clubul englez FC Liverpool l-a achiziționat pe internaționalul suedez Alexander Isak. Conform presei internaționale, Newcastle United va încasa în schimbul acestuia suma de 144 de milioane de euro.
ELECTORALA 2025 // Busola electorală, lansată la Chișinău înainte de parlamentare: „Instrument online care oferă posibilitatea de a naviga prin toate ideile politice” # Radio Moldova
Busola electorală, un instrument digital, interactiv și neutru, menit să ajute alegătorii din Republica Moldova să se orienteze în programele și pozițiile partidelor politice înainte de scrutinul parlamentar din 28 septembrie, a fost lansată marți, 2 septembrie, la Chișinău.
Vicepremierul Gherasimov, către miniștrii pentru Afaceri Europene din UE: „R. Moldova este ferm angajată în parcursul său de reforme” # Radio Moldova
Autoritățile de la Chișinău depun eforturi pentru a pregăti Republica Moldova de aderarea la Uniunea Europeană (UE) „în următorii trei-patru ani”. Mesajul va fi transmis de către viceprim-ministra pentru Integrare Europeană, Cristina Gherasimov, miniștrilor pentru Afaceri Europene ai țărilor membre UE.
Consiliul Concurenței a aplicat amenzi de cinci milioane de lei: Două companii ar fi creat un cartel pentru a câștiga o licitație a poliției # Radio Moldova
Consiliul Concurenței a sancționat două companii cu cinci milioane lei pentru constituirea unui cartel de trucare a ofertelor la procedura de achiziție a sistemului de supraveghere video portabil, desfășurată de Inspectoratul General al Poliției.
Deținutul care a fugit din Penitenciarul nr. 8 Bender a fost condamnat la încă 11 ani de închisoare pentru mai multe jafuri și tâlhării comise după evadare. Sentința a fost pronunțată de magistrații din Orhei, anunță Procuratura Generală.
Revista presei internaționale // Act rusesc de intimidare a președintelui Comisiei Europene; „Sudul Global” îl scoate pe Putin din izolare # Radio Moldova
Presa internațională continuă să comenteze semnificația geopolitică a summitului Organizației de Cooperare de la Shanghai din China, unde este promovată o alternativă la ordinea globală dominată de Occident. Mai multe publicații occidentale comentează incidentul aeronavei președintelui Comisiei Europene, care a pierdut ieri semnalul GPS la aterizarea pe aeroportul din Bulgaria. Criza politică din Franța și manifestațiile antiguvernamentale din Serbia se numără printre alte subiecte abordate de presa internațională.
O instituție privată de învățământ ar fi prejudiciat bugetul de stat cu 11 milioane de lei # Radio Moldova
Conducerea unei instituții private de învățământ este bănuită de inspectorii fiscali și de procurori că ar fi prejudiciat bugetul de stat cu peste 11 milioane de lei.
Revista presei // Trei scenarii privind viitorul R. Moldova după alegerile din 28 septembrie; Voronin, „captiv” în Blocul Patriotic # Radio Moldova
Tot mai multe publicații analizează miza alegerilor parlamentare din 28 septembrie și înaintează posible scenarii. Experții semnalează că revenirea R. Moldova în sfera de influență a Federației Ruse reprezintă un scenariu extrem de riscant.
Descinderi de amploare în Chișinău și sudul țării: patru persoane, reținute într-un dosar de finanțare ilegală a unui partid politic # Radio Moldova
Patru persoane au fost reținute în urma unor percheziții efectuate marți, 2 septembrie, de Centrul Național Anticorupție și procurorii din cadrul Procuraturii municipiului Cahul, într-un dosar ce vizează finanțarea ilegală a unui partid politic. Descinderile CNA au vizat același subiect de investigație pentru care Inspectoratul General al Poliției a anunțat în această dimineață desfășurarea a 60 de percheziții în sudul țării, într-o cauză penală privind coruperea electorală, finanțarea ilegală a concurenților electorali și spălarea de bani în proporții deosebit de mari.
Dumitru Obadă: Procurorul general interimar Machidon își va prelua mandatul deplin după vetting # Radio Moldova
Deși a câștigat concursul pentru funcția de procuror general, Alexandru Machidon continuă să exercite interimatul șefiei Procuratorii Generale. Președintele Consiliului Superior al Procurorilor (CSP), Dumitru Obadă, declară că Machidon își va putea exercita mandatul plenar abia după ce va trece cu brio evaluarea externă a integrității etice și financiare și va fi semnat decretul prezidențial de numire a acestuia în funcție.
Educația școlară din Rusia devine din ce în ce mai ideologizată, la trei ani și jumătate de la declanșarea războiului împotriva Ucrainei. Mai exact, în școli au fost introduse discipline de pregătire militară, discuții despre „valorile tradiționale”, în fața copiilor sunt aduși participanți la așa-numita „operațiune militară specială” și se reintroduce practica sovietică a notelor pentru comportament.
Un „curier” prins cu aproape trei kilograme de droguri a fost condamnat la 15 ani de închisoare # Radio Moldova
Un bărbat de 30 de ani din Orhei a fost condamnat la 15 ani de închisoare pentru tentativă de punere în vânzare a aproape trei kilograme de droguri de tip alfa-PVP („sare”). Sentința vine în urma unui dosar penal trimis în judecată de procurorii Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS).
