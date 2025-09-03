Trump, „foarte dezamăgit” de Putin: SUA pregătesc măsuri pentru a reduce victimele din războiul din Ucraina

23:10

Un copil în vârstă de un an şi jumătate are nevoie de îngrijiri medicale, marţi seară, 2 septembrie curent, după ce, aparent, s-a electrocutat în centrul oraşului Vaslui, transmit știrileprotv.ro. Prima ipoteză este că băieţelul a intrat în contact cu un element din reţeaua de iluminat stradal. Un echipaj medical intervine, marţi seară, în zona […] Articolul Un copil din Vaslui s-a electrocutat de la iluminatul stradal chiar în centrul orașului. Este în stare gravă la spital apare prima dată în Realitatea.md.