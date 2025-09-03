Cel mai mare vas de croazieră construit în Germania a ieșit în Marea Baltică.
SafeNews, 3 septembrie 2025 07:30
Vasul Disney Adventure a părăsit șantierul naval și a ieșit în Marea Baltică după aproximativ șapte ani de construcție în Wismar, în landul federal Mecklenburg-Pomerania Anterioară. Este cel mai mare vas construit vreodată în Germania, transmite dw.com. Din cauza nivelului insuficient de apă în portul Wismar, lucrările de construcție nu au fost finalizate complet. După prima […] Articolul Cel mai mare vas de croazieră construit în Germania a ieșit în Marea Baltică. apare prima dată în SafeNews.
• • •
Alte ştiri de SafeNews
Acum 5 minute
08:00
DOC // Ce avere are Olesea Stamate, candidată independentă la parlamentare: Porsche, venituri de deputat și de la o universitate din SUA # SafeNews
Olesea Stamate, candidată independentă la alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025, și-a declarat averea la Comisia Electorală Centrală (CEC). În document indică venituri de peste jumătate de milion de lei de la Parlament, terenuri și locuințe, dar și un autoturism Porsche Macan. Potrivit declarației, Stamate a ridicat în 2024 un salariu de 230.438 de lei […] Articolul DOC // Ce avere are Olesea Stamate, candidată independentă la parlamentare: Porsche, venituri de deputat și de la o universitate din SUA apare prima dată în SafeNews.
Acum 15 minute
07:50
Zelenski, așteptat de liderii UE și NATO la Paris pentru discuții despre garanțiile de securitate ale Ucrainei. Cine i se alătură la summit # SafeNews
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski se va întâlni joi, la Paris, cu mai mulți lideri europeni pentru a discuta despre garanții de securitate menite să prevină eventuale atacuri rusești în cazul în care se va ajunge la un acord de pace cu Moscova, a anunțat președinția ucraineană, conform AFP. Zelenski urmează să aibă „discuții intense pe […] Articolul Zelenski, așteptat de liderii UE și NATO la Paris pentru discuții despre garanțiile de securitate ale Ucrainei. Cine i se alătură la summit apare prima dată în SafeNews.
Acum 30 minute
07:40
Comisia Electorală Centrală (CEC) a transmis marţi, 2 septembrie, Consiliului electoral pentru secțiile de votare din străinătate materialele necesare pentru ca alegătorii care au optat pentru votul prin corespondență să poată participa la alegerile parlamentare din 28 septembrie. Consiliul va expedia plicurile către cele patru secții special constituite, care le vor distribui alegătorilor din 10 […] Articolul CEC a transmis materialele pentru votul prin corespondență la alegerile parlamentare apare prima dată în SafeNews.
Acum o oră
07:30
Vasul Disney Adventure a părăsit șantierul naval și a ieșit în Marea Baltică după aproximativ șapte ani de construcție în Wismar, în landul federal Mecklenburg-Pomerania Anterioară. Este cel mai mare vas construit vreodată în Germania, transmite dw.com. Din cauza nivelului insuficient de apă în portul Wismar, lucrările de construcție nu au fost finalizate complet. După prima […] Articolul Cel mai mare vas de croazieră construit în Germania a ieșit în Marea Baltică. apare prima dată în SafeNews.
07:20
Kraft Heinz și-a anunțat planurile de a se diviza în două companii publice. Numele noilor companii nu au fost încă specificate. Se știe doar că una dintre companii se va concentra pe producția de sosuri, conserve și alte produse cu termen lung de valabilitate, iar cea de-a doua pe semifabricate și produse alimentare de bază. „Prin împărțirea […] Articolul Kraft Heinz și-a anunțat planurile de a se diviza în două companii publice. apare prima dată în SafeNews.
07:10
VIDEO // Marian Lupu: Fără măsuri eficiente împotriva sărăciei, perchezițiile rămân fără rezultat # SafeNews
Președintele Partidului „Respect Moldova”, Marian Lupu, atrage atenția că perchezițiile organizate în cadrul cauzelor penale pentru corupere electorală și finanțare ilegală a partidelor, inclusiv cele de astăzi, nu vor avea efect real, atât timp cât autoritățile nu combat sărăcia în rândul populației. Potrivit lui, acest fenomen și lipsa politicilor economice profesioniste rămân problemele de bază […] Articolul VIDEO // Marian Lupu: Fără măsuri eficiente împotriva sărăciei, perchezițiile rămân fără rezultat apare prima dată în SafeNews.
Acum 2 ore
07:00
Averea familiei lui Trump a crescut cu cinci miliarde de dolari după lansarea tranzacționării tokenului WLFI. # SafeNews
Averea familiei președintelui SUA, Donald Trump, a crescut cu cinci miliarde de dolari după lansarea tranzacționării criptomonedei WLFI de către compania World Liberty Financial. Cu un an înainte, investitorii cumpărau WLFI la 0,015 dolari. Pe 1 septembrie, pe Binance, cea mai populară bursă de criptomonede, tokenul a fost tranzacționat la aproximativ 0,3 dolari. Până la […] Articolul Averea familiei lui Trump a crescut cu cinci miliarde de dolari după lansarea tranzacționării tokenului WLFI. apare prima dată în SafeNews.
06:50
Președintele turc Recep Tayyip Erdogan a declarat că președinții Vladimir Putin și Vladimir Zelenski, nu sunt încă pregătiți pentru o întâlnire în vederea soluționării conflictului. Potrivit liderului turc, Ankara pledează pentru o creștere treptată a nivelului negocierilor privind conflictul ruso-ucrainean, scrie kommersant.ru cu referire la milliyet.com.tr. „Am considerat pozitive abordările atât ale lui Zelenski, cât și ale lui […] Articolul Erdogan: Putin și Zelenski nu sunt încă pregătiți pentru o întâlnire. apare prima dată în SafeNews.
06:40
Fermieri greci, acuzați că au deturnat peste 22 de milioane de euro din subvenții europene # SafeNews
Fermierii greci au deturnat fonduri europene în valoare de peste 22 de milioane de euro în perioada 2019–2024, falsificând documente privind proprietatea terenurilor agricole, a declarat marți ministrul pentru Protecția Cetățenilor, Michalis Chrysochoidis, citat de Reuters. Potrivit anchetei, poliția elenă a descoperit nereguli majore după ce a examinat 6.000 din cele peste 800.000 de cereri […] Articolul Fermieri greci, acuzați că au deturnat peste 22 de milioane de euro din subvenții europene apare prima dată în SafeNews.
06:30
Ministru ungar: Ungaria susține parcursul european al Moldovei, nu și „cuplarea” cu Ucraina # SafeNews
Ungaria susține progresul Republicii Moldova în procesul de aderare la Uniunea Europeană, dar nu și „cuplarea” a două țări-candidate în cadrul procesului, referindu-se la Ucraina. Declarația îi aparține ministrului ungar al afacerilor europene, János Bóka, și a fost făcută înainte de reuniunea informală a miniștrilor de externe din UE, care a avut loc la Copenhaga, […] Articolul Ministru ungar: Ungaria susține parcursul european al Moldovei, nu și „cuplarea” cu Ucraina apare prima dată în SafeNews.
06:20
Sfârşit cumplit pentru tânărul care a dispărut după ce a aterizat din Londra la Chişinău: Acesta a fost găsit mort # SafeNews
Tânărul în vârstă de 32 de ani, Anatolie Fedoruţa, dispărut luni, 11 august, după ce a aterizat pe aeroportul Chișinău din Londra, a fost găsit decedat sâmbătă, 30 august, în extravilanul satului Ivancea, raionul Orhei. Potrivit poliţiei, cadavrul acestuia prezenta urme de strangulare și a fost transportat pentru expertiza medico-legală. De asemenea, conform informaţiilor, tânărul […] Articolul Sfârşit cumplit pentru tânărul care a dispărut după ce a aterizat din Londra la Chişinău: Acesta a fost găsit mort apare prima dată în SafeNews.
06:10
Primarul localității Costești, Ilie Ionaș, printre cei mai bogaţi candidaţi PAS la parlamentare: Declară averi de milioane în trei țări # SafeNews
Primarul localității Costești, Ilie Ionaș, figurează drept unul dintre cei mai bogați candidați ai Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS) la alegerile parlamentare din Republica Moldova conform declarațiilor de avere. Pentru anul 2024, familia primarului de Costești a înregistrat venituri de 7,5 milioane de lei, scrie TVR Moldova. În calitate de primar, Ilie Ionaș a indicat la […] Articolul Primarul localității Costești, Ilie Ionaș, printre cei mai bogaţi candidaţi PAS la parlamentare: Declară averi de milioane în trei țări apare prima dată în SafeNews.
Acum 24 ore
16:50
Bilanţul cutremurului din Afganistan a depăşit 1.400 de morţi şi 3.000 de răniţi. Alt seism a zguduit azi ţara # SafeNews
Un nou cutremur,de magnitudine 5,2, a avut loc marţi în estul Afganistanului, la două zile după alt cutremur de magnitudine 6, urmat de cinci replici puternice, care a devastat mai multe provincii la frontiera cu Pakistanul. Primul seism s-a soldat cu peste 1.400 de morţi şi peste 3.000 de răniţi, potrivit institului american de geofizică USGS, relatează AFP. Epicentrul […] Articolul Bilanţul cutremurului din Afganistan a depăşit 1.400 de morţi şi 3.000 de răniţi. Alt seism a zguduit azi ţara apare prima dată în SafeNews.
16:40
Un bărbat a furat jucării Lego, Pokemon și Barbie în valoare de 140.000 de euro. Poliția a folosit 3 camioane pentru a le confisca # SafeNews
O captură impresionantă de jucării furate a fost descoperită de poliția din Adelaide, Australia. Un bărbat de 41 de ani este acuzat de furt după ce autoritățile au găsit în locuința sa Lego și alte jucării în valoare de 140.000 de euro, relatează BBC. Razia poliției din Australia de Sud a avut loc sâmbătă într-o […] Articolul Un bărbat a furat jucării Lego, Pokemon și Barbie în valoare de 140.000 de euro. Poliția a folosit 3 camioane pentru a le confisca apare prima dată în SafeNews.
16:20
Bărbatul care l-a ucis pe fostul președinte al parlamentului de la Kiev a fost prins. Motivul din spatele crimei # SafeNews
Un ucrainean suspectat de asasinarea deputatului Andrii Parubî, fost preşedinte al Parlamentului ucrainean sâmbătă, la Liov, a recunoscut crima, însă neagă orice legătură cu Rusia. Potrivit unor înregistrări video difuzate de presa ucraineană, el invocă o ”răzbunare personală”. Da, recunosc că l-am ucis”, a declarat bărnatul într-o sala de tribunal, relatează AFP. El neagă orice […] Articolul Bărbatul care l-a ucis pe fostul președinte al parlamentului de la Kiev a fost prins. Motivul din spatele crimei apare prima dată în SafeNews.
16:10
Articolul LIVE // Ședința Comisiei Electorale Centrale din 2 septembrie 2025 apare prima dată în SafeNews.
16:00
Republica Moldova, în centrul atenției la debutul sesiunii de toamnă a Parlamentului European # SafeNews
Republica Moldova se află în centrul atenției în prima sesiune plenară a Parlamentului European din această toamnă, care va avea loc săptămâna viitoare la Strasbourg. Europarlamentarul Siegfried Mureșan a anunțat că nu mai puțin de trei momente-cheie dedicate Republicii Moldova sunt incluse pe agenda sesiunii, reflectând sprijinul ferm al Uniunii Europene pentru parcursul european al […] Articolul Republica Moldova, în centrul atenției la debutul sesiunii de toamnă a Parlamentului European apare prima dată în SafeNews.
15:50
Putin spune că Rusia nu s-a opus niciodată aderării Ucrainei la UE. „În ceea ce priveşte NATO, aceasta este o altă problemă” # SafeNews
Preşedintele rus Vladimir Putin a declarat marţi că Moscova nu s-a opus niciodată potenţialei aderări a Ucrainei la Uniunea Europeană şi că a considerat că este posibil să se găsească un consens privind asigurarea securităţii atât a Rusiei, cât şi a Ucrainei. Vorbind în China în timpul unei vizite, Putin a susţinut că afirmaţiile liderilor […] Articolul Putin spune că Rusia nu s-a opus niciodată aderării Ucrainei la UE. „În ceea ce priveşte NATO, aceasta este o altă problemă” apare prima dată în SafeNews.
15:40
DOC // AUR din Republica Moldova a prezentat radiografia guvernării: „Vremurile bune” promise de PAS s-au transformat în vremuri de umilință și disperare # SafeNews
AUR din Republica Moldova a prezentat astăzi o amplă radiografie a guvernării PAS, un document care contrazice radical promisiunile făcute în 2021 și scoate la iveală realitatea ultimilor patru ani: sărăcie, exod și instituții slăbite. Potrivit experților, guvernarea a transformat starea de urgență într-un mecanism politic de control, securitatea statului rămâne fragilă după tragedii și […] Articolul DOC // AUR din Republica Moldova a prezentat radiografia guvernării: „Vremurile bune” promise de PAS s-au transformat în vremuri de umilință și disperare apare prima dată în SafeNews.
15:20
O femeie i-a dat 6.000 de euro unui bărbat care a convins-o că e astronaut în spațiu și trebuie să-și cumpere oxigen # SafeNews
O femeie a fost înșelată de un bărbat care a convins-o că este astronaut și i-a cerut 6.000 de euro ca să își cumpere oxigen, potrivit AFP. O femeie în vârstă de 80 de ani din Japonia a fost înșelată cu un milion de yeni (aproximativ 5.773 de euro) după ce s-a îndrăgostit de un […] Articolul O femeie i-a dat 6.000 de euro unui bărbat care a convins-o că e astronaut în spațiu și trebuie să-și cumpere oxigen apare prima dată în SafeNews.
15:00
Flightradar24 contrazice informațiile că avionul Ursulei von der Leyen a suferit bruiaje GPS: „Nu are sens” # SafeNews
Platforma Flightradar24, care permite urmărirea zborurilor în timp real și folosește date oficiale transmise de avioane prin ADS-B, radare și sateliți, neagă că avionul Ursulei von der Leyen, șefa Comisiei Europene, ar fi fost vizat de un bruiaj duminică, înainte de aterizarea în Plovdiv, Bulgaria. Potrivit serviciului utilizat pe scară largă de presă, pasionați de […] Articolul Flightradar24 contrazice informațiile că avionul Ursulei von der Leyen a suferit bruiaje GPS: „Nu are sens” apare prima dată în SafeNews.
14:50
Transportatorii moldoveni vor primi 300 de autorizații noi pentru curse internaționale pe teritoriul Turciei # SafeNews
Companiile de transport din Republica Moldova vor beneficia de o suplimentare cu 300 de autorizații pentru efectuarea curselor internaționale către și dinspre țări terțe, pe teritoriul Turciei. Aceste autorizații vor fi valabile până la data de 31 ianuarie 2026. Anunțul a fost făcut de Agenția Națională Transport Auto (ANTA), care a subliniat că obținerea acestei […] Articolul Transportatorii moldoveni vor primi 300 de autorizații noi pentru curse internaționale pe teritoriul Turciei apare prima dată în SafeNews.
14:30
„Un viitor made in China” dar Beijingul țintește mai sus: Din fabrică mondială, la putere globală # SafeNews
China găzduiește miercuri una dintre cele mai spectaculoase și geopolitic încărcate parade militare din istoria contemporană, cu prezența a 26 de șefi de stat din țări care se opun sau se distanțează de Occident. Potrivit publicației Guardian, parada, organizată cu prilejul celei de-a 80-a aniversări a încheierii celui de-al Doilea Război Mondial, are scopul nu […] Articolul „Un viitor made in China” dar Beijingul țintește mai sus: Din fabrică mondială, la putere globală apare prima dată în SafeNews.
14:00
VIDEO // Noi detalii despre cele 60 de percheziții din sudul țării: bani, carduri rusești, o Tesla ridicată și trei persoane reținute # SafeNews
Autoritățile oferă noi detalii privind perchezițiile efectuate în sudul țării în cadrul unui dosar ce vizează coruperea alegătorilor, finanțarea ilegală a partidelor politice și spălarea de bani în proporții deosebit de mari. Desfășurate în sudul țării, cele 60 de percheziții vizează o organizație criminală coordonată din afara țării, implicată în coruperea alegătorilor și finanțarea ilegală […] Articolul VIDEO // Noi detalii despre cele 60 de percheziții din sudul țării: bani, carduri rusești, o Tesla ridicată și trei persoane reținute apare prima dată în SafeNews.
13:40
Bijuterii, monede și ceasuri nedeclarate: 133 de obiecte, găsite asupra unui pasager venit din Cehia # SafeNews
Un cetățean moldovean în vârstă de 31 de ani a fost depistat în timp ce încerca să introducă ilegal în Republica Moldova 133 de articole de valoare, printre care bijuterii, ceasuri de mână, monede și diverse accesorii, fără a le declara autorităților vamale. Incidentul a avut loc pe ruta unei curse internaționale Cehia – Republica […] Articolul Bijuterii, monede și ceasuri nedeclarate: 133 de obiecte, găsite asupra unui pasager venit din Cehia apare prima dată în SafeNews.
13:20
Maia Sandu și Comisarul UE Glenn Micallef au avut o întrevedere oficială în care au reafirmat colaborarea pentru dezvoltarea sectorului cultural și sportiv # SafeNews
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a avut astăzi o întâlnire oficială cu Glenn Micallef, Comisarul european responsabil cu echitatea între generații, tineretul, cultura și sportul. Vizita acestuia marchează un pas important după semnarea acordului prin care Republica Moldova va deveni parte a programului european „Europa Creativă”, oferind artiștilor și organizațiilor culturale acces la finanțări și […] Articolul Maia Sandu și Comisarul UE Glenn Micallef au avut o întrevedere oficială în care au reafirmat colaborarea pentru dezvoltarea sectorului cultural și sportiv apare prima dată în SafeNews.
13:20
„Puterea Siberiei”. Proiectul uriaș prin care Rusia va transporta în China zeci de miliarde de metri cub de gaz pe an # SafeNews
Gigantul energetic rus Gazprom și compania de stat chineză CNPC au semnat pe 2 septembrie un acord obligatoriu pentru construirea conductei Power of Siberia-2, care va transporta gaz din câmpurile Yamal din Rusia către China, prin Mongolia, timp de 30 de ani, a anunțat Alexei Miller, directorul general al Gazprom. Acordul, amânat mult timp din […] Articolul „Puterea Siberiei”. Proiectul uriaș prin care Rusia va transporta în China zeci de miliarde de metri cub de gaz pe an apare prima dată în SafeNews.
13:00
Viceprim-ministra Cristina Gherasimov afirmă determinarea Moldovei în procesul de integrare europeană la reuniunea Consiliului Afaceri Generale din Copenhaga # SafeNews
Viceprim-ministra pentru Integrare Europeană, Cristina Gherasimov, a participat recent la reuniunea informală a Consiliului Afaceri Generale (CAG) desfășurată în capitala Danemarcei, Copenhaga, sub egida președinției daneze a Consiliului Uniunii Europene. În cadrul evenimentului, oficialii din statele candidate și reprezentanții celor 27 de țări membre au discutat despre progresele și provocările legate de procesul de aderare […] Articolul Viceprim-ministra Cristina Gherasimov afirmă determinarea Moldovei în procesul de integrare europeană la reuniunea Consiliului Afaceri Generale din Copenhaga apare prima dată în SafeNews.
12:50
Irina Vlah: Galbenii duc țara în prăpastie, iar îndepărtarea lor cât mai rapidă de la guvernare este o chestiune de supraviețuire a Moldovei ca stat # SafeNews
Irina Vlah, liderul Partidului Republican „Inima Moldovei”, unul dintre liderii Blocului Electoral Patriotic, spune că fiecare pas al Blocului Patriotic provoacă adevărate crize de isterie regimului. „Când am anunțat crearea blocului — PAS a aruncat „știrea” despre arestarea lui Plahotniuc. Când am început campania electorală — au lansat de urgență tema „sancțiunilor internaționale” împotriva mea. Astăzi, […] Articolul Irina Vlah: Galbenii duc țara în prăpastie, iar îndepărtarea lor cât mai rapidă de la guvernare este o chestiune de supraviețuire a Moldovei ca stat apare prima dată în SafeNews.
12:40
De ce este acuzată Moscova că exagerează câștigurile de pe front. Numărul uriaș al soldaților ruși morți în Ucraina a fost dezvăluit de presa de opoziție # SafeNews
„Câștigurile teritoriale ale Rusiei rămân disproporționat de limitate și lente în raport cu pierderile mari suferite” și, din această cauză, Kremlinul intensifică campania de propagandă pentru a influența procesul decizional occidental, scrie Institutul pentru Studiul Războiului, un think-tank cu sediul la Washington. Influenții bloggeri de război ruși au criticat Ministerul Apărării și pe șeful armatei, generalul […] Articolul De ce este acuzată Moscova că exagerează câștigurile de pe front. Numărul uriaș al soldaților ruși morți în Ucraina a fost dezvăluit de presa de opoziție apare prima dată în SafeNews.
12:30
VIDEO // Drapelele rusești domină Tiraspolul în ziua așa-zisei independenței. Krasnoselski: „Suntem autosuficienți politic și economic” # SafeNews
Pe 2 septembrie, în Transnistria, autoritățile separatiste au marcat ziua pe care o consideră aniversarea independenței regiunii, printr-o serie de ceremonii și parade militare. Drapelele Rusiei au fost arborate în mod vizibil în mai multe puncte cheie din Tiraspol, simbolizând legăturile strânse cu Moscova. Liderul regiunii, Vadim Krasnoselski, a transmis un mesaj în care a […] Articolul VIDEO // Drapelele rusești domină Tiraspolul în ziua așa-zisei independenței. Krasnoselski: „Suntem autosuficienți politic și economic” apare prima dată în SafeNews.
12:10
Achiziții publice trucate: amenzi de peste 5 milioane de lei pentru două firme implicate într-un cartel la o licitație a Poliției # SafeNews
Consiliul Concurenței a sancționat dur două companii, S.R.L. „Rapid Link” și S.R.L. „Victiana”, aplicând amenzi ce depășesc 5 milioane de lei, după ce a descoperit că acestea au manipulat rezultatul unei licitații organizate de Inspectoratul General al Poliției pentru achiziția unui sistem de supraveghere video portabil. Investigațiile au arătat că firmele au lucrat împreună pentru […] Articolul Achiziții publice trucate: amenzi de peste 5 milioane de lei pentru două firme implicate într-un cartel la o licitație a Poliției apare prima dată în SafeNews.
11:50
Nu a apucat să se bucure de libertate: Deținutul evadat din Penitenciarul Bender, condamnat din nou pentru tâlhării. Află ce pedeapsă a primit # SafeNews
Bărbatul care a fugit din Penitenciarul nr. 8 Bender a fost condamnat la încă 11 ani de detenție, după ce a atacat mai multe persoane în perioada în care fugea de autorități. Incidentul a avut loc în noaptea de 16 mai 2025, când individul, aflat în detenție pentru infracțiuni comise împotriva proprietății, a evadat din […] Articolul Nu a apucat să se bucure de libertate: Deținutul evadat din Penitenciarul Bender, condamnat din nou pentru tâlhării. Află ce pedeapsă a primit apare prima dată în SafeNews.
11:40
VIDEO // Partidul ”Moldova Mare” continuă lupta pentru dreptul de a participa la alegerile parlamentare # SafeNews
Partidul ”Moldova Mare” ar putea reveni în cursa electorală, după ce a depus o cerere de revizuire a hotărârii Curții Supreme de Justiție (CSJ), care a menținut interdicția Comisiei Electorale Centrale privind înregistrarea formațiunii la parlamentarele din 28 septembrie. Lidera partidului, Victoria Furtună, acuză că decizia este „ilegală și politică”. „Curtea Supremă de Justiție, în […] Articolul VIDEO // Partidul ”Moldova Mare” continuă lupta pentru dreptul de a participa la alegerile parlamentare apare prima dată în SafeNews.
11:40
Preşedintele chinez Xi Jinping va găzdui săptămâna aceasta cea mai mare paradă militară din istoria ţării sale, în încercarea de a repoziţiona Beijingul ca gardian al unei ordini internaţionale post-americane, într-o perioadă de profundă incertitudine geopolitică, relatează Reuters. Peste 20 de lideri mondiali, printre care Vladimir Putin din Rusia şi liderul nord-coreean Kim Jong Un, […] Articolul Xi va afişa viziunea Chinei asupra noii ordini mondiale la parada militară apare prima dată în SafeNews.
11:40
VIDEO // PAS a prezentat angajamentele pentru următorii patru ani. Grosu: „Vă promitem să avem în continuare grijă de țară” # SafeNews
Președintele Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS),Igor Grosu, a transmis un mesaj video în contextul campaniei electorale pentru alegerile parlamentare, prezentând realizările partidului din ultimii ani și angajamentele pentru următorul mandat. „În acești ani am guvernat cu grijă pentru țară, pentru oameni și pentru localități. Am demonstrat că îndeplinim ce promitem. Din 395 de angajamente luate […] Articolul VIDEO // PAS a prezentat angajamentele pentru următorii patru ani. Grosu: „Vă promitem să avem în continuare grijă de țară” apare prima dată în SafeNews.
11:30
AUDIO // Material audio în dosarul finanțării ilegale a unui partid. Un viceprimar din Comrat și trei membri ai organizației locale a formațiunii, reținuți # SafeNews
În urma perchezițiilor desfășurate în Chișinău și Comrat, patru persoane au fost reținute, printre care un viceprimar al municipiului Comrat și trei responsabili din organizația teritorială Comrat a formațiunii politice vizate. Totodată, un material audio a fost prezentat de către Ofițerii Centrului Național Anticorupție (CNA) în cadrul anchetei privind finanțarea ilegală a unei formațiuni politice. […] Articolul AUDIO // Material audio în dosarul finanțării ilegale a unui partid. Un viceprimar din Comrat și trei membri ai organizației locale a formațiunii, reținuți apare prima dată în SafeNews.
11:00
Moldovean condamnat și dat în căutare, pentru violențe în Slovacia, reținut la frontiera Albița # SafeNews
Un bărbat în vârstă de 31 de ani, cetățean al Republicii Moldova, a fost depistat și reținut de polițiștii de frontieră din Punctul de Trecere a Frontierei Albița, fiind căutat de autoritățile din Slovacia pentru executarea unei pedepse cu închisoarea. Incidentul a avut loc la sfârșitul săptămânii trecute, când bărbatul s-a prezentat ca pasager într-un […] Articolul Moldovean condamnat și dat în căutare, pentru violențe în Slovacia, reținut la frontiera Albița apare prima dată în SafeNews.
10:50
O femeie a fost reținută de oamenii legii, după ce în urma unui conflict l-a înjunghiat pe un bărbat. Cazul a avut loc în amiaza zilei de ier, 1 septembrie, în jurul orei 12:00, pe strada Ioan Radu din sectorul Buiucani al capitalei, transmite SafeNews.md cu referire la sursele PulsMedia.MD. Victima s-a dovedit a fi […] Articolul Bărbat înjunghiat de o femeie, ziua în amiaza mare, pe o stradă din Chișinău apare prima dată în SafeNews.
10:30
LIVE // Conferință de presă susținută de secretarul general adjunct al MAIA al R. Moldova, Ina Butucel, și Comisarul european pentru agricultură, Christophe Hansen # SafeNews
Articolul LIVE // Conferință de presă susținută de secretarul general adjunct al MAIA al R. Moldova, Ina Butucel, și Comisarul european pentru agricultură, Christophe Hansen apare prima dată în SafeNews.
10:30
Ramzan Kadîrov, acuzat în lipsă de crime de război în Ucraina. Ar fi folosit soldați capturați drept scuturi umane pe acoperișuri # SafeNews
Serviciul de Securitate al Ucrainei (SBU) l-a acuzat în lipsă pe liderul cecen Ramzan Kadîrov pentru diverse crime de război comise împotriva soldaților ucraineni, relatează Kyiv Independent. Anchetatorii susțin că Kadîrov a recunoscut public că le-a ordonat luptătorilor săi să ucidă militari ucraineni pe câmpul de luptă, în loc să îi ia prizonieri. De asemenea, el […] Articolul Ramzan Kadîrov, acuzat în lipsă de crime de război în Ucraina. Ar fi folosit soldați capturați drept scuturi umane pe acoperișuri apare prima dată în SafeNews.
10:20
VIDEO // Liceu privat din Chișinău anchetat de procurori pentru evaziune fiscală și spălare de bani de peste 11 milioane lei # SafeNews
Un liceu privat din Chișinău este vizat într-un dosar penal pentru evaziune fiscală și spălare de bani în valoare de peste 11 milioane de lei, au anunțat procurorii PCCOCS împreună cu Serviciul Fiscal de Stat. În urma perchezițiilor desfășurate, autoritățile au ridicat documente contabile, cartele bancare, înscrisuri de ciornă, laptopuri, iPad-uri, telefoane mobile, precum și […] Articolul VIDEO // Liceu privat din Chișinău anchetat de procurori pentru evaziune fiscală și spălare de bani de peste 11 milioane lei apare prima dată în SafeNews.
10:10
Percheziții în Chișinău și Comrat într-un dosar de finanțare ilegală a unui partid politic: 17 persoane vizate, patru reținute # SafeNews
Ofițerii Centrului Național Anticorupție, în colaborare cu procurorii din Cahul, au lansat marți dimineață o serie de percheziții în Chișinău și Comrat, în cadrul unei anchete ce vizează presupusa finanțare ilegală a unei formațiuni politice. Operațiunea are loc simultan în mai multe locații, inclusiv la adrese ce aparțin unor instituții publice. Potrivit informațiilor preliminare, patru […] Articolul Percheziții în Chișinău și Comrat într-un dosar de finanțare ilegală a unui partid politic: 17 persoane vizate, patru reținute apare prima dată în SafeNews.
09:50
Rusia a atacat regiunile Kiev, Sumî și Odesa, provocând victime și pagube materiale infrastructurii civile # SafeNews
Forțele ruse au lansat un val de drone în primele ore ale zilei de marți asupra a cel puțin trei regiuni ucrainene — Odesa, Sumî și Kiev — provocând victime și pagube infrastructurii civile, potrivit autorităților locale, citate de Kyiv Independent. Atacurile rusești asupra orașelor ucrainene din timpul nopții au provocat incendii masive și pagube suplimentare, […] Articolul Rusia a atacat regiunile Kiev, Sumî și Odesa, provocând victime și pagube materiale infrastructurii civile apare prima dată în SafeNews.
09:40
Consiliul Superior al Procurorilor (CSP) se întrunește astăzi, 2 septembrie, în ședință. Pe ordinea de zi figurează 8 subiecte. Ordinea de zi: Articolul LIVE // CSP în ședință: Pe ordinea de zi figurează 8 subiecte apare prima dată în SafeNews.
09:30
Un curier de droguri prins cu 3 kg de „sare” a fost condamnat la 15 ani de închisoare după ce a lovit doi polițiști cu BMW-ul pentru a scăpa de arest # SafeNews
Un bărbat de 30 de ani din Orhei a fost condamnat la 15 ani de închisoare, după ce a încercat să vândă aproape trei kilograme de droguri de tip alfa-PVP („sare”) și a rănit doi polițiști în timp ce încerca să fugă de la locul faptei. Sentința a fost pronunțată de Judecătoria Chișinău, la solicitarea […] Articolul Un curier de droguri prins cu 3 kg de „sare” a fost condamnat la 15 ani de închisoare după ce a lovit doi polițiști cu BMW-ul pentru a scăpa de arest apare prima dată în SafeNews.
09:10
În ultimele 24 de ore, în punctele de trecere a frontierei fluxul de persoane a constituit 67.751 de traversări. Totodată, 16 persoane străine au primit refuz de intrare în Republica Moldova. Cele mai tranzitate puncte de trecere a frontierei rămân a fi: PTF Aeroportul Internațional Chișinău – 23.379 de traversări persoane; PTF Leușeni – 9.137 […] Articolul Situația la frontieră: Peste 67.700 de traversări în ultimele 24 de ore apare prima dată în SafeNews.
09:10
Ministerul Sănătății, în colaborare cu Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare, lansează campania „Fără Ambrozie”, o inițiativă comună menită să informeze și să mobilizeze cetățenii în lupta împotriva acestei plante. Scopul campaniei este de a crește gradul de conștientizare privind riscurile expunerii la polenul de ambrozie și de a încuraja implicarea comunității în identificarea și combaterea […] Articolul Ministerul Sănătății și MAIA lansează campania Fără Ambrozie apare prima dată în SafeNews.
09:00
Belgia va recunoaşte statul palestinian la Adunarea Generală a ONU: „Vor fi luate sancţiuni ferme împotriva guvernului israelian” # SafeNews
Belgia va recunoaşte statul Palestina la Adunarea Generală a Naţiunilor Unite în septembrie, a anunţat marţi ministrul belgian de externe, Maxime Prévot. „Palestina va fi recunoscută de Belgia în cursul sesiunii ONU! Şi vor fi luate sancţiuni ferme împotriva guvernului israelian”, a scris pe X şeful diplomaţiei belgiene. La sfârşitul lunii iulie, preşedintele francez Emmanuel […] Articolul Belgia va recunoaşte statul palestinian la Adunarea Generală a ONU: „Vor fi luate sancţiuni ferme împotriva guvernului israelian” apare prima dată în SafeNews.
08:50
VIDEO // Descinderi de amploare în sudul țării: Autoritățile au efectuat 60 de percheziții într-un dosar de corupție electorală # SafeNews
În această dimineață, autoritățile au demarat o amplă operațiune în sudul țării, vizând o anchetă penală legată de fraude electorale și activități financiare ilegale. Ofițerii Inspectoratului Național de Investigații, alături de procurorii PCCOCS și trupele speciale BPDS „Fulger”, au efectuat 60 de percheziții simultane în mai multe localități. Investigația vizează suspiciuni de implicare a unui […] Articolul VIDEO // Descinderi de amploare în sudul țării: Autoritățile au efectuat 60 de percheziții într-un dosar de corupție electorală apare prima dată în SafeNews.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.