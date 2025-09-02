Un copil din Vaslui s-a electrocutat de la iluminatul stradal chiar în centrul orașului. Este în stare gravă la spital
Realitatea.md, 2 septembrie 2025 23:10
Un copil în vârstă de un an şi jumătate are nevoie de îngrijiri medicale, marţi seară, 2 septembrie curent, după ce, aparent, s-a electrocutat în centrul oraşului Vaslui, transmit știrileprotv.ro. Prima ipoteză este că băieţelul a intrat în contact cu un element din reţeaua de iluminat stradal.
• • •
Acum 2 ore
23:10
Un copil din Vaslui s-a electrocutat de la iluminatul stradal chiar în centrul orașului. Este în stare gravă la spital
Un copil în vârstă de un an şi jumătate are nevoie de îngrijiri medicale, marţi seară, 2 septembrie curent, după ce, aparent, s-a electrocutat în centrul oraşului Vaslui, transmit știrileprotv.ro. Prima ipoteză este că băieţelul a intrat în contact cu un element din reţeaua de iluminat stradal. Un echipaj medical intervine, marţi seară, în zona […] Articolul Un copil din Vaslui s-a electrocutat de la iluminatul stradal chiar în centrul orașului. Este în stare gravă la spital apare prima dată în Realitatea.md.
22:50
Atac cu cuțitul într-un hotel din orașul francez Marsilia. Agresorul a fost împușcat mortal de autorități
Un bărbat a fost împușcat mortal de polițiști în orașul francez Marsilia, după ce cinci persoane au fost rănite într-un hotel și pe o stradă din apropiere, transmite adevărul.ro. Individul era înarmat cu două cuțite și o bâtă și a ignorat somațiile poliției de a-și arunca armele, a declarat procurorul din Marsilia, Nicolas Bessone, citat
22:20
Primăria Chișinău anunță încheierea Festivalului de film în aer liber, ediția 2025. Pe parcursul verii, 3.620 de participanți au transformat serile de weekend în adevărate întâlniri cinematografice, aducând magia filmului mai aproape de locuitorii Capitalei. Trei sectoare – Ciocana, Buiucani și Botanica – s-au transformat în spații de relaxare și socializare, unde chișinăuienii s-au adunat
Acum 4 ore
21:50
Antreprenorii din Republica Moldova continuă să-și investească resursele în dezvoltarea afacerilor proprii, semn al încrederii în viitorul economiei. Potrivit Ministerului Dezvoltării Economice și Digitalizării, în trimestrul II al acestui an, investițiile realizate din fonduri proprii au crescut cu 25% comparativ cu aceeași perioadă din 2024. Tendința pozitivă se menține deja de un an și jumătate,
21:20
Dorin Recean, discuții la Tokio despre investiții și proiecte de dezvoltare pentru Moldova
Prim-ministrul Dorin Recean a avut o întrevedere cu Tanaka Akihiko, președintele Agenției Japoneze pentru Cooperare Internațională (JICA), precum și cu reprezentanți ai celei mai mari asociații ai oamenilor de afaceri din Japonia – Keidanren. Discuțiile au vizat extinderea colaborării bilaterale dintre Republica Moldova și Japonia în domeniul economic și proiectelor de dezvoltare pentru țara noastră.
20:40
Universitățile anunță creșteri ale numărului de studenți. Admiterea continuă în septembrie
Mai mulți tineri au ales universitățile din Republica Moldova pentru a-și continua studiile. Instituțiile de învățământ superior au înregistrat, după primele două tururi de admitere din acest an, o creștere de 7% a numărului de studenți înmatriculați, arată datele Ministerului Educației și Cercetării. În total, la această etapă, au fost acceptați 15.925 de studenți la
Acum 6 ore
20:10
Un agresor din tren a fost lovit cu pantoful în organele genitale de către regina Camilla
Regina Camilla a Regatului Unit a respins în trecut un agresor dintr-un tren, lovindu-l cu pantoful în zona genitală. Incidentul a avut loc încă în perioada când era adolescentă, potrivit unei noi cărți despre familia regală. Regina avea 16 sau 17 ani, iar un bărbat începuse să o agreseze. Ea și-a scos un pantof și l-a
19:30
Rezoluție în sprijinul Republicii Moldova, în prima sesiune de toamnă a Parlamentului European
În prima sesiune plenară din această toamnă, Parlamentul European va negocia și vota o rezoluție care reafirmă sprijinul pentru parcursul de aderare al Republicii Moldova. Despre aceasta anunță europarlamentarul Siegfried Mureșan. Potrivit oficialului, se va insista și pe creșterea sprijinului european pentru Moldova în fața amenințărilor dinspre Federația Rusă, transmite IPN. „Trei evenimente importante dedicate
19:20
PDMM contestă la CSJ decizia Curții de Apel Chișinău privind neînregistrarea în alegeri
Partidul Democrat Modern din Moldova (PDMM) a anunțat că va contesta la Curtea Supremă de Justiție hotărârea Curții de Apel Chișinău, care a menținut decizia Comisiei Electorale Centrale de a nu înregistra formațiunea în cursa pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie. Liderii PDMM califică hotărârea drept „ilegală și motivată politic", acuzând partidul de guvernare că
19:10
Cristina Gherasimov: Republica Moldova continuă să meargă cu determinare pe drumul său european
„Republica Moldova continuă să meargă cu determinare pe drumul său european", a transmis viceprim-ministra pentru integrare europeană, Cristina Gherasimov, la Copenhaga. Oficiala a făcut declarațiile în cadrul reuniunii informale a Consiliului Afaceri Generale (CAG), desfășurată sub egida președinției daneze a Consiliului UE. În cadrul reuniunii, viceprim-ministra a discutat, împreună cu omologii săi din statele candidate
18:40
Aurul a atins un nivel istoric, depășind pragul de 3.500 de dolari pe uncie, în urma deprecierii dolarului american și a așteptărilor tot mai mari că Rezerva Federală a SUA va reduce rata dobânzii în luna septembrie, ceea ce a crescut atractivitatea metalului prețios. Potrivit Reuters, prețul spot al aurului a urcat cu 0,3%, ajungând
Acum 8 ore
18:10
Fermieri greci, acuzați că au deturnat peste 22 de milioane de euro din subvenții europene
Fermierii greci au deturnat fonduri europene în valoare de peste 22 de milioane de euro în perioada 2019–2024, falsificând documente privind proprietatea terenurilor agricole, a declarat marți ministrul pentru Protecția Cetățenilor, Michalis Chrysochoidis, citat de Reuters. Potrivit anchetei, poliția elenă a descoperit nereguli majore după ce a examinat 6.000 din cele peste 800.000 de cereri
18:10
În zilele de 9 și 10 septembrie 2025, traficul rutier pe coronamentul barajului Stânca–Costești, situat la granița dintre Republica Moldova și România (jud. Botoșani), va fi restricționat pe o singură bandă din cauza unor lucrări tehnice. Autoritățile române anunță că se vor efectua lucrări de montare a unui grătar la priza de apă a conductei
17:50
FOTO „Fiecare drum spre grădiniță e un drum spre viitor". Copiii din Talmaza au un nou microbuz
Un microbuz pentru copii a fost donat astăzi, 2 septembrie, satului Talmaza, raionul Ștefan Vodă. Acesta a fost oferit de Guvern și va asigura transportul în siguranță a aproximativ 100 de copii către grădinițe. Prezent la eveniment, ministrul Muncii și Protecției Sociale, Alexei Buzu, a subliniat importanța acestor investiții pentru bunăstarea copiilor, afirmând că, de
17:40
Un român devine primul om din lume care a traversat înot un continent, aproape 5 mii de km
Avram Iancu, un sportiv din România, devine primul om din lume care a traversat înot un continent, parcurgând legendara rută fluvială Rin–Main–Dunăre, de la Marea Nordului până la Marea Neagră. După 23 de zile de verificări riguroase, World Open Water Swimming Federation (WOWSF) a ratificat oficial această performanță fără precedent. Este o provocare unică în
17:30
VIDEO Pericol la Vaslui! Un moldovean, rănit după răsturnarea unei cisterne cu gaz metan
Un moldovean a ajuns la spital după ce cisterna cu gaz metan pe care o conducea s-a răsturnat marți, 2 septembrie, în apropierea localității Simila, județul Vaslui, România. Din încărcătură s-au produs scurgeri în afara șoselei, iar pompierii au intervenit cu două autospeciale. Mai mulți locuitori din zonă au fost evacuați. Potrivit presei române, traficul
17:10
Tânărul dispărut de pe Aeroportul Chișinău, găsit strangulat într-o pădure. Poliția confirmă
Noi detalii cutremurătoare ies la iveală în cazul tânărului de 32 de ani, găsit decedat după ce a sosit pe Aeroportul Internațional Chișinău. Revenit din Anglia pentru a-și surprinde părinții, bărbatul a fost descoperit strangulat într-o pădure din apropierea satului Ivancea, raionul Orhei. Informația a fost făcută publică de către Victor Micușa, un consătean din
17:10
Un concurent electoral cere ca partidul „Inima Moldovei" să fie exclus de la parlamentare
Membrii Partidului Național Moldovenesc (PNM) au depus o contestație la Comisia Electoral Centrală (CEC) împotriva formațiunii „Inima Moldovei". Aceștia cer excluderea ultimului din cursa electorală. În demersul lor, reprezentanții PNM fac referire la perchezițiile desfășurate de Centrul Național Anticorupție, Inspectoratul General al Poliției și Procuratura, care au documentat presupuse acțiuni de finanțare ilegală și corupere
17:00
FOTO Actorul Dwayne Johnson și-a șocat fanii, slăbind cu 30 de kilograme: s-a dezumflat „muntele de mușchi"
Dwayne „The Rock" Johnson, în vârstă de 53 de ani, și-a șocat fanii, slăbind cu 30 de kilograme. El îl interpretează pe luptătorul MMA și pionierul UFC Mark Kerr în noul film biografic al A24, „The Smashing Machine". Dwayne Johnson promovează în prezent filmul la Festivalul de Film de la Veneția, iar mai multe fotografii,
16:50
„Zilele Europene ale Culturii Evreiești", în Republica Moldova. Evenimentele planificate la Chișinău și Bălți
La Chișinău și Bălți au loc „Zilele Europene ale Culturii Evreiești" în perioada 3-5 septembrie. Inițiativa face parte dintr-un program cultural amplu, desfășurat concomitent în peste 30 de țări europene. Festivalul evidențiază patrimoniul evreiesc drept parte integrantă a culturii europene și subliniază importanța dialogului intercultural în societatea contemporană. „Prin muzică, teatru, expoziții, gastronomie și activități
16:40
Curtea de Apel a respins contestația depusă de Partidul Democrat Modern împotriva Comisiei Electorale Centrale, care nu a înregistrat partidul în cursa pentru alegerile parlamentare. Decizia de azi poate fi contestată la Curtea Supremă de Justiție, transmite IPN. Liderul PDMM, Boris Foca, a comunicat pentru IPN că formațiunea va contesta decizia la CSJ: „Vom folosi
16:30
Nu rata Noaptea Muzeelor la Sate şi ale sale cinci ecosisteme muzeale rurale vii. Experiențe autentice pe 6 septembrie
Pe 6 septembrie va avea loc ediția a treia a Nopții Muzeelor la Sate, eveniment ce reunește în acest an peste 140 de obiective culturale din 36 de județe. Informațiile complete și programul actualizat pot fi consultate pe pagina oficială. Noaptea Muzeelor la Sate nu este doar o invitație la vizitare, ci o călătorie în
16:20
Gerard Depardieu va fi judecat, pentru că a violat-o pe o actriță. Riscă 20 de ani! „Este extraordinar. Sunt uşurată"
Actorul Gérard Depardieu va fi judecat pentru violul asupra actriţei Charlotte Arnould în faţa Curţii Penale Departamentale din Paris, a aflat BFMTV de la o sursă apropiată dosarului, confirmând o informaţie difuzată de Franceinfo. Actorul riscă până la 20 de ani de închisoare.
Acum 12 ore
15:40
Un bărbat în vârstă de 43 de ani a decedat după ce a ajuns sub roțile propriului tractor. Tragedia s-a produs luni dimineața, 1 septembrie, în satul Chircaiești, raionul Căușeni, transmite Studio-L. Oamenii legii au fost alertați la ora 11:13 despre producerea unui accident rutier. Potrivit sursei citate, victima, în timp ce încerca să pornească mecanic […] Articolul Tragedie la Căușeni. Un bărbat a murit sub roțile propriului tractor apare prima dată în Realitatea.md.
15:30
Irina Vlah, despre percheziții: „Vom efectua propria investigaţie. Nu excludem că au fost provocări” # Realitatea.md
Partidul „Inima Moldovei” va efectua propria investigaţie referitor la presupusa finanţare ilegală a formaţiunii, după ce astăzi, 2 septembrie, au avut loc mai multe percheziţii care i-au vizat pe unii membri ai formaţiunii. Declarația a fost făcută pentru Omniapres de către lidera partidului, Irina Vlah. „Sunt multe lucruri stranii. Spre exemplu, s-a anunţat despre circa […] Articolul Irina Vlah, despre percheziții: „Vom efectua propria investigaţie. Nu excludem că au fost provocări” apare prima dată în Realitatea.md.
15:30
Parlamentul găzduiește expoziția „Simfonia materiei”, semnată de tineri artiști plastici # Realitatea.md
Parlamentul găzduiește expoziția „Simfonia materiei”, care reunește lucrările studenților și profesorilor de la Departamentul Arte Decorative și Animație al Academiei de Muzică, Teatru și Arte Plastice (AMTAP). Vizitatorii pot vedea creații de artă textilă, tapiserie, ceramică și pictură. Expoziția pune în valoare talentul și creativitatea noii generații de artiști plastici, dar și munca profesorilor care […] Articolul Parlamentul găzduiește expoziția „Simfonia materiei”, semnată de tineri artiști plastici apare prima dată în Realitatea.md.
15:30
VIDEO Un rapper popular este mândru de rădăcinile sale din Moldova; străbunica sa a fost Miss Chișinău # Realitatea.md
Fostul iubit al cântăreței moldovence Irina Rimes, rapperul de peste Prut Killa Fonic, are rădăcini în Moldova. Acesta a cântat la un popular festival de la Chișinău și în cadrul unui interviu pentru Telestar a dezvăluit că, de fapt, străbunica lui a fost una dintre cele mai frumoase femei din țară de cândva, scrie Cancan.md. […] Articolul VIDEO Un rapper popular este mândru de rădăcinile sale din Moldova; străbunica sa a fost Miss Chișinău apare prima dată în Realitatea.md.
15:20
Conflict în sectorul Buiucani al Capitalei. Un bărbat a ajuns la spital după ce a fost înjunghiat # Realitatea.md
Un bărbat a ajuns la spital după ce a fost înjunghiat, luni seara, 1 septembrie, de o femeie, în sectorul Buiucani al Capitalei. Potrivit Poliției, între victima de 60 de ani și femeia de 49 de ani s-a iscat un conflict verbal, în urma căruia aceasta i-ar fi aplicat mai multe lovituri cu un obiect […] Articolul Conflict în sectorul Buiucani al Capitalei. Un bărbat a ajuns la spital după ce a fost înjunghiat apare prima dată în Realitatea.md.
15:10
Unde pot vota alegătorii din stânga Nistrului: CEC a publicat lista celor 12 secții pentru scrutinul din 28 septembrie # Realitatea.md
Comisia Electorală Centrală (CEC) a aprobat lista adreselor unde vor fi deschise secții de votare pentru cetățenii Republicii Moldova cu domiciliu în regiunea transnistreană și în municipiul Bender. Pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie curent vor funcționa 12 secții de votare dedicate exclusiv acestor alegători. Lista secțiilor de votare: Chișinău – Liceul Teoretic „Gheorghe Asachi”, […] Articolul Unde pot vota alegătorii din stânga Nistrului: CEC a publicat lista celor 12 secții pentru scrutinul din 28 septembrie apare prima dată în Realitatea.md.
15:00
Final tragic pentru tânărul dispărut de pe aeroportul Eugen Doga. Era fiul primarului din Cotiujenii Mici # Realitatea.md
Tânărul dispărut fără urmă pe 11 august de pe Aeroportul Internațional „Eugen Doga” a fost găsit fără suflare pe data 30 august curent. Localnicii din satul Cotiujenii Mici, raionul Sîngerei, de unde era originar băiatul, au transmis mesaje de condoleanțe familiei, precizând că este fiul primarului localității. Circumstanțele cazului nu sunt încă clare. Pentru cele […] Articolul Final tragic pentru tânărul dispărut de pe aeroportul Eugen Doga. Era fiul primarului din Cotiujenii Mici apare prima dată în Realitatea.md.
14:40
Noi oportunități pentru tineri: Universitatea Pedagogică de Stat a inaugurat spații moderne pentru studenți # Realitatea.md
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” a inaugurat șase noi săli multifuncționale la Facultatea de Fizică, Matematică și Tehnologii Informaționale, renovate și dotate cu echipamente performante. Printre acestea se numără laboratoare de chimie, biologie, fizică și tehnologii informaționale, Centrul de resurse educaționale deschise, un hub pentru arte vizuale și design, precum și o aulă universitară, […] Articolul Noi oportunități pentru tineri: Universitatea Pedagogică de Stat a inaugurat spații moderne pentru studenți apare prima dată în Realitatea.md.
14:40
Transportatorii din Moldova vor beneficia de o cotă suplimentară de 300 autorizații, acordate de Turcia # Realitatea.md
Agenția Națională Transport Auto anunță obținerea unei cote suplimentare de autorizații de transport din partea Republicii Turcia. Negocierile cu autoritățile turce au dus la obținerea, pentru 2025, a unei cote suplimentare de 300 autorizații pentru transportul în/din țări terțe pe teritoriul Turciei. Autorizațiile sunt valabile până la 31 ianuarie 2026. Această cotă suplimentară a fost […] Articolul Transportatorii din Moldova vor beneficia de o cotă suplimentară de 300 autorizații, acordate de Turcia apare prima dată în Realitatea.md.
14:30
Ilie Bolojan anunță dezastrul bugetar, după toate măsurile de austeritate: „Efectele vor fi pe anul viitor” # Realitatea.md
Premierul Ilie Bolojan a afirmat, marţi, că România nu are şanse să închidă anul 2025 cu un deficit mai mic de 8%, explicând că impactul real al măsurilor fiscal-bugetare adoptate se va resimţi abia anul viitor, scrie antena3.ro. „Nu cred că putem încheia anul acesta cu un deficit care să fie sub 8%, dar, neavând […] Articolul Ilie Bolojan anunță dezastrul bugetar, după toate măsurile de austeritate: „Efectele vor fi pe anul viitor” apare prima dată în Realitatea.md.
14:30
Biroul Politici de Reintegrare, despre manifestațiile de la Tiraspol: Evenimentele contravin dreptului internațional # Realitatea.md
Evenimentele de la Tiraspol contravin dreptului internațional, punctează Biroul Politici de Reintegrare, cu referire la manifestațiile dedicate pretinsei zile a independenței. Conform responsabililor, acțiunile au caracter provocator și sunt orientate pentru subminarea suveranității și integrității teritoriale a țării. Autoritățile constituționale au reiterat pentru redacția Realitatea că în timpul evenimentelor dedicate Zilei Independenței a Moldovei în […] Articolul Biroul Politici de Reintegrare, despre manifestațiile de la Tiraspol: Evenimentele contravin dreptului internațional apare prima dată în Realitatea.md.
14:00
Lumea vorbește despre dragostea mare dintre Vladimir Putin și premierul indian ajunși de mână la summitul din China # Realitatea.md
Summitul SCO, desfășurat în China, a oferit imagini inedite cu Vladimir Putin și Narendra Modi. Cei doi lideri s-au îmbrățișat și s-au ținut de mână minute bune, discutând relaxați, într-un gest de apropiere politică și personală care a atras atenția întregii lumi. India vrea să elimine tarifele vamale pentru produsele americane. Donald Trump: „E prea […] Articolul Lumea vorbește despre dragostea mare dintre Vladimir Putin și premierul indian ajunși de mână la summitul din China apare prima dată în Realitatea.md.
14:00
Cât de accesibile sunt secțiile de votare din Moldova pentru persoanele cu nevoi speciale # Realitatea.md
În Republica Moldova sunt 112 secții de votare accesibile pentru persoanele cu nevoi speciale și 567 – parțial accesibile, conform unei evaluări a Alianței INFONET, efectuate la solicitarea Comisiei Electorale Centrale, cu susținere partenerilor de dezvoltare ai Moldovei. Dintre cele 1967 de sedii ale secțiilor de votare evaluate, 1295 sau 65,6% rămân inaccesibile. Evaluare confirmă […] Articolul Cât de accesibile sunt secțiile de votare din Moldova pentru persoanele cu nevoi speciale apare prima dată în Realitatea.md.
13:50
Trei persoane au fost reținute pentru 72 de ore în urma investigațiilor din sudul țării. Acțiunea a vizat destructurarea unui grup criminal suspectat de coruperea alegătorilor, finanțarea ilegală a partidelor politice și spălarea unor sume importante de bani. În cadrul a 60 de percheziții, forțele de ordine au ridicat sume mari de bani în mai […] Articolul Trei persoane reținute în ancheta privind coruperea alegătorilor cu bani rusești apare prima dată în Realitatea.md.
13:30
Cazul pugilistei care a certat moldovenii: Imane Khelif contestă testele genetice de sex # Realitatea.md
După ce a negat informațiile despre presupusa retragere din box, pugilista algeriană Imane Khelif, medaliată cu aur la Jocurile Olimpice de la Paris din 2024, a și-a dus bătălia sportivă la nivelul următor, apelând la Tribunalul de Arbitraj Sportiv (TAS) împotriva noului regulament al Asociației Mondiale de Box, care introduce teste genetice pentru verificarea sexului […] Articolul Cazul pugilistei care a certat moldovenii: Imane Khelif contestă testele genetice de sex apare prima dată în Realitatea.md.
13:20
Reședința prezidențială de la Condrița va deveni, din nou, locul de întâlnire pentru iubitorii naturii. Pe 14 septembrie, începând cu ora 11:00, va avea loc cea de-a doua ediție a Festivalului Pădurilor – un eveniment dedicat protecției mediului, educației ecologice și bucuriei de a trăi în armonie cu natura. Organizat de Ministerul Mediului, cu sprijinul […] Articolul Reședința de la Condrița găzduiește din nou Festivalul Pădurilor, pe 14 septembrie apare prima dată în Realitatea.md.
13:20
VIDEO Președinta Maia Sandu a discutat cu Comisarul UE despre dezvoltarea sportului cu sprijin european # Realitatea.md
Președinta Maia Sandu s-a întâlnit astăzi, 2 septembrie, cu Comisarul european pentru echitate între generații, tineret, cultură și sport, Glenn Micallef. Vizita oficialului survine în contextul semnării Acordului de aderare la programul „Europa Creativă”, prin care artiștii și organizațiile din Republica Moldova vor putea, începând cu 1 ianuarie 2026, să acceseze finanțări, parteneriate și proiecte […] Articolul VIDEO Președinta Maia Sandu a discutat cu Comisarul UE despre dezvoltarea sportului cu sprijin european apare prima dată în Realitatea.md.
13:10
Prețul energiei cumpărate de Energocom în august a scăzut la 121 euro/MWh. De unde importăm cel mai mult # Realitatea.md
Compania Energocom a achiziționat în august energie electrică la un preț mediu ponderat de 121,17 euro/MWh, în scădere cu 3,55 euro față de luna iulie, când prețul ajunsese la 124,72 euro/MWh, arată datele companiei. În total, în august, Energocom a cumpărat circa 331,3 mii MWh, provenind atât din producția internă, cât și din importuri. Importurile […] Articolul Prețul energiei cumpărate de Energocom în august a scăzut la 121 euro/MWh. De unde importăm cel mai mult apare prima dată în Realitatea.md.
12:50
Cine sunt actorii politici ai lui Putin în campania electorală din Republica Moldova # Realitatea.md
Republica Moldova este în plină campanie electorală, iar alegerile parlamentare vor decide parcursul european al țării. În cursă au fost înscriși 13 partide, patru blocuri electorale și patru candidați independenți. Potrivit experților consultați de „Adevărul”, printre ei se numără și actorii lui Vladimir Putin. În data de 29 august la Chișinău a început campania electorală. […] Articolul Cine sunt actorii politici ai lui Putin în campania electorală din Republica Moldova apare prima dată în Realitatea.md.
12:50
Partidele din Blocul Patriotic al Socialiștilor, Comuniștilor, Inima și Viitorul Moldovei au anunțat oficial că nu vor forma nicio coaliție cu Partidul Acțiune și Solidaritate în viitorul Parlament. În context, liderii celor patru formațiuni au semnat un pact care conține acest angajament, transmite IPN. Liderii Blocului Patriotic au făcut apel către celelalte formațiuni politice, îndemnându-le […] Articolul Blocul Patriotic a anunțat oficial că exclude orice alianță cu PAS apare prima dată în Realitatea.md.
12:30
India vrea să elimine tarifele vamale pentru produsele americane. Donald Trump: „E prea târziu” # Realitatea.md
Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a declarat luni că India s-a oferit să reducă tarifele vamale „la zero”, însă a descris actualul impas comercial dintre cele două țări drept „un dezastru total unilateral”, transmite BBC News. Săptămâna trecută au intrat în vigoare tarife americane de 50% pentru mărfurile provenite din India, la care s-a adăugat […] Articolul India vrea să elimine tarifele vamale pentru produsele americane. Donald Trump: „E prea târziu” apare prima dată în Realitatea.md.
12:30
VIDEO Mirii primesc centura „sub papucul miresei” – noul trend la nunțile din Moldova # Realitatea.md
Mirii moderni pun la cale show-uri și surprize care mai de care la nunțile lor. În weekend și-a pus pirostiile și comedianta Standupovka Irina Bivol, unde a fost observat un nou trend – „sub papucul miresei”, scrie Cancan.md. Cuplul a dat o mare petrecere, iar miresei chiar i-a reușit să iasă din tipare. Comedianta a îmbrăcat […] Articolul VIDEO Mirii primesc centura „sub papucul miresei” – noul trend la nunțile din Moldova apare prima dată în Realitatea.md.
12:20
Comisara europeană pentru extindere, Marta Kos, va efectua vineri, 5 septembrie,o vizită în Republica Moldova, transmite IPN. Oficiala are programată o vizită la Mănăstirea Marta și Maria din satul Hagimus, raionul Căușeni, după care va susține declarații de presă. Precizăm că aceasta este a treia vizită a Martei Kos în țara noastră. Ultima dată oficiala […] Articolul Comisara europeană pentru extindere, Marta Kos, vine la Chișinău. Programul vizitei apare prima dată în Realitatea.md.
12:10
Comisarul european îi răspunde lui Radu Marian, care spunea: „Este mai bine să exporți servicii IT decât mere” # Realitatea.md
Aflat într-o vizită la Chișinău, Christophe Hansen, comisarul european pentru Agricultură și Alimentație, a declarat că Republica Moldova trebuie să-și diversifice economia și să restructureze sectorul agroalimentar pentru a evita dependența de un singur domeniu sau produs, transmite bani.md. „Economia este interdependentă, nu poți să te bazezi doar pe un singur sector. La fel și […] Articolul Comisarul european îi răspunde lui Radu Marian, care spunea: „Este mai bine să exporți servicii IT decât mere” apare prima dată în Realitatea.md.
12:10
Lupta cu deficitul bugetar: Guvernul român ș-a asumat responsabilitate pentru măsuri de austeritate # Realitatea.md
Guvernul României, condus de Ilie Bolojan, și-a asumat luni seara răspunderea pentru cinci noi pachete de măsuri de austeritate. Scopul lor este să reducă deficitul bugetar. Grupurile parlamentare au la dispoziție trei zile pentru a depune moțiuni de cenzură, după ce opoziția a anunțat anterior că le va iniția, transmite IPN. În cazul în care […] Articolul Lupta cu deficitul bugetar: Guvernul român ș-a asumat responsabilitate pentru măsuri de austeritate apare prima dată în Realitatea.md.
12:00
Dosarul bașcanei Găgăuziei: Președintele CSP răspunde dacă au mai fost amenințați procurori pe lângă Ghennadi Epure # Realitatea.md
Consiliul Superior al Procurorilor (CSP) urmărește îndeaproape cazurile recente de amenințări la adresa magistraților și procurorilor din Republica Moldova. Declarația a fost făcută de președintele CSP, Dumitru Obadă, la emisiunea „La 360 de grade” de la Radio Moldova. Obadă a reconfirmat că procurorul anticorupție Ghennadi Epure, responsabil de dosarele penale ce vizează pe Evghenia Guțul […] Articolul Dosarul bașcanei Găgăuziei: Președintele CSP răspunde dacă au mai fost amenințați procurori pe lângă Ghennadi Epure apare prima dată în Realitatea.md.
11:50
Rusia și China au semnat acordul pentru gazoductul „Power of Siberia-2”: ”Va fi cel mai scump proiect energetic din lume” # Realitatea.md
Gigantul rus Gazprom și compania chineză de stat CNPC au semnat pe 2 septembrie un acord pentru construcția conductei „Power of Siberia-2”, care va livra gaze naturale din câmpurile Yamal (Rusia) către China, prin Mongolia, timp de 30 de ani, a anunțat directorul Gazprom, Aleksei Miller, transmite Kyiv Independent. Proiectul, întârziat ani la rând din […] Articolul Rusia și China au semnat acordul pentru gazoductul „Power of Siberia-2”: ”Va fi cel mai scump proiect energetic din lume” apare prima dată în Realitatea.md.
