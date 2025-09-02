Echipele de asistență medicală urgentă au deservit 15292 solicitări pe parcursul săptămânii
Sinteza, 2 septembrie 2025 14:30
În perioada 25-31 august curent, echipele de asistență medicală urgentă au deservit 15292 solicitări, inclusiv 2074 la copii. Din numărul total – 440 solicitări au fost inutile, care nu corespund criteriilor de urgențe medico-chirurgicale. După acordarea ajutorului medical prespitalicesc, 6068 pacienți, dintre care 1187 copii au fost transportați la spital. În ultima săptămână a verii, […]
Acum 5 minute
14:50
Maia Sandu a avut o întrevedere cu Comisarul european pentru echitate între generații, tineret, cultură și sport # Sinteza
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, l-a primit astăzi pe Comisarul european pentru echitate între generații, tineret, cultură și sport, Glenn Micallef. Vizita oficialului survine în contextul semnării Acordului de aderare la programul „Europa Creativă”, prin care artiștii și organizațiile din Republica Moldova vor putea accesa, începând cu 1 ianuarie 2026, finanțări, parteneriate și proiecte europene. […]
14:50
VIDEO// Trei persoane au fost reținute într-un dosar de corupere a alegătorilor și spălare de bani: ”Sunați pe Whatsapp că suntem ascultați” # Sinteza
Poliția Republicii Moldova a anunțat că a finalizat, astăzi, acțiunile procesuale desfășurate în cadrul unei cauze penale de rezonanță. Dosarul vizează suspiciuni de corupere a alegătorilor, finanțare ilegală a partidelor politice, a grupurilor de inițiativă și a concurenților electorali, precum și spălare de bani în proporții deosebit de mari. În urma investigațiilor și perchezițiilor efectuate, […]
Acum 15 minute
14:40
Ministerul Educației și UNFPA lansează instruiri pentru cadrele didactice din 140 de școli în cadrul Clubului EduLIFE # Sinteza
Cadrele didactice din peste 140 de instituții de învățământ au dat start Programului de formare pentru implementarea curriculumului destinat Clubului EduLIFE – Educație pentru viață, o activitate extrașcolară prin care elevii din clasele a V-a – a VII-a vor fi sprijiniți să-și dezvolte abilități de viață esențiale. Programul de formare vizează instituțiile care și-au exprimat […]
14:40
Transportatorii moldoveni vor beneficia de o cotă suplimentară de 300 autorizații, acordate de Turcia # Sinteza
Agenția Națională Transport Auto anunță obținerea unei cote suplimentare de autorizații de transport din partea Republicii Turcia. În urma eforturilor comune cu Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, negocierile cu autoritățile turce au dus la obținerea, pentru 2025, a unei cote suplimentare de 300 autorizații pentru transportul în/din țări terțe pe teritoriul Turciei. Autorizațiile sunt valabile […]
Acum 30 minute
14:30
14:30
Comisia Electorală Centrală a avut o întrevedere cu misiunea de observare a alegerilor parlamentare ENEMO # Sinteza
Conducerea Comisiei Electorale Centrale (CEC) a avut astăzi o întrevedere cu membrii misiunii internaționale de observare a alegerilor Rețeaua Europeană a Organizațiilor de Monitorizare a Alegerilor (ENEMO), care și-au început oficial activitatea în țara noastră în contextul scrutinului parlamentar din 28 septembrie 2025. În cadrul discuțiilor, conducerea CEC a prezentat acțiunile întreprinse pentru buna organizare a procesului […]
14:30
Premierul Dorin Recean s-a întâlnit, la Tokio, cu reprezentanții Agenției Japoneze pentru Cooperare Internațională # Sinteza
Prim-ministrul Dorin Recean a avut o întrevedere cu Tanaka Akihiko, președintele Agenției Japoneze pentru Cooperare Internațională (JICA), precum și cu reprezentanți ai celei mai mari asociații ai oamenilor de afaceri din Japonia – Keidanren. Discuțiile au vizat extinderea colaborării bilaterale dintre Republica Moldova și Japonia în domeniul economic și proiectelor de dezvoltare pentru țara noastră. […]
14:30
Asociația Judecătorilor din Republica Moldova a anunțat cu profund regret trecerea la cele veșnice a lui Xenofon Ulianovschi, fost judecător al Curții de Apel Chișinău, transmite libertv.md. Ulianovschi și-a început cariera în magistratură pe 12 iulie 1986 și a exercitat cu responsabilitate această funcție până la 27 decembrie 2019. De-a lungul activității sale, a deținut […]
14:30
Școala Sportivă de Caiac-Canoe din Chișinău, vizitată de Comisarul European Glenn Micallef # Sinteza
Antrenorii și discipolii Școlii Sportive Specializate de Caiac-Canoe din Chișinău au avut o discuție cu Glenn Micallef, Comisarul European pentru Echitate între generații, Tineret, Cultură și Sport, în cadrul vizitei sale în Republica Moldova. În prezent, în școală activează 14 antrenori, care instruiesc 236 de copii și adolescenți cu vârste între 9 și 18 ani. […]
Acum 2 ore
13:50
Un conațional de 31 de ani, originar din raionul Ceadîr-Lunga, a fost documentat la postul vamal Leușeni pentru tentativă de introducere ilegală în țară a unor bunuri de valoare, transmite telegraph.md. Funcționarii vamali, în cooperare cu polițiștii de frontieră și acționând în baza analizei de risc, au supus verificărilor bagajele pasagerilor unei curse internaționale Cehia–Moldova. […]
13:40
Energocom a achiziționat 331,3 mii MWh de energie electrică în august 2025, cu un preț mediu de 121,17 EUR/MWh # Sinteza
În luna august 2025, S.A. „Energocom” a achiziționat circa 331,3 mii MWh de energie electrică, provenind atât din surse interne, cât și din importuri, la un preț mediu ponderat de 121,17 EUR/MWh, transmite telegraph.md. Importurile au constituit 78,33% din volumul total, în timp ce energia livrată de producătorii autohtoni a reprezentat 21,67%. Din totalul achizițiilor, […]
13:40
Fostul președinte al Comisiei Electorale Centrale, Iurie Ciocan, atrage atenția că implicarea directă a președintei Maia Sandu în campania PAS ar încălca Constituția și Codul Electoral, punând în pericol imparțialitatea scrutinului din 28 septembrie, transmite timpul.md. Conform expertului, sprijinul public al șefei statului pentru partidul de guvernământ creează un precedent periculos, care poate afecta corectitudinea […]
13:30
Un bărbat moldovean de 53 de ani și-a pierdut viața la spitalul Borgo Trento din Verona, după ce a fost prins sub un cilindru de oțel de aproximativ 800 de kilograme în timpul programului de lucru la o companie din Italia, transmite telegraph.md. Extracția victimei a fost dificilă și a necesitat intervenția pompierilor și a […]
13:20
Academia ”Ștefan cel Mare” a Ministerului Afacerilor Interne a marcat 35 de ani de la fondare și deschiderea noului an universitar 2025-2026, eveniment la care au participat conducerea MAI, cadre didactice, studenți, absolvenți și veterani, transmite telegraph.md. Ceremonia a început cu arborarea Drapelului de Stat și intonarea Imnului Republicii Moldova, urmată de mesaje de felicitare […]
Acum 4 ore
12:50
Asociația „Forța Fermierilor” i-a adresat o scrisoare deschisă Comisarului European pentru Agricultură, Christophe Hansen, aflat în vizită la Chișinău, solicitând o evaluare obiectivă a situației reale din sectorul agricol și sprijin pentru fermierii mici și mijlocii, pe care îi consideră marginalizați de politicile actuale ale Guvernului, transmite telegraph.md. Organizația afirmă că autoritățile prezintă oficialilor europeni […]
12:40
Serviciul Vamal reamintește regulile de călătorie pentru persoanele care își planifică o călătorie în afara țării și intenționează să traverseze frontiera vamală pe cale aeriană. Atât la intrare, cât și la ieșire din țară, călătorii trebuie să aleagă unul dintre cele două coridoare de traversare. Atenție! Alegerea coridorului verde confirmă autorității vamale că nu dețineți mărfuri […]
12:30
OPINIE// Opoziția, indiferent de culoare și ideologie, trebuie să facă front comun împotriva dictaturii instaurate de PAS în țară # Sinteza
Guvernarea PAS a reușit, în doar câțiva ani, să concentreze puterea într-un mod periculos, transformând instituțiile statului în simple instrumente de control politic, transmite timpul.md. Justiția, administrația, mass-media și chiar resursele financiare ale țării sunt folosite pentru a menține un singur partid la putere, în timp ce cetățenii sunt sufocați de scumpiri, datorii și promisiuni […]
12:30
Casa Națională de Asigurări Sociale informează că a fost finanțată plata indemnizațiilor adresate familiilor cu copii # Sinteza
Casa Națională de Asigurări Sociale informează că a fost finanțată plata indemnizațiilor unice la naștere, indemnizațiilor pentru creșterea/îngrijirea copilului, indemnizațiilor pentru creșterea copiilor gemeni, indemnizațiilor paternale în valoare totală de 227,1 milioane lei. Beneficiarii pot ridica banii după ce plățile sunt procesate prin serviciul guvernamental de plăți electronice (MPay). Totodată, CNAS îndemnă părinții, după înregistrarea […]
12:20
Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova prin care au fost delapidate milioane de euro cu ajutorul presei guvernamentale de la Chișinău va fi desființat de Ilie Bolojan # Sinteza
Ilie Bolojan a decis să desființeze Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova, o instituție creată cu scopul nobil de a sprijini dezvoltarea relațiilor bilaterale și promovarea culturii românești peste Prut, dar care s-a transformat într-o veritabilă pușculiță pentru propaganda PAS și presa guvernamentală de la Chișinău, scrie timpul.md. Ani de zile, acest departament a gestionat […]
12:00
Bărbatul, evadat din Penitenciarul Bender, care a jefuit mai multe victime după evadare – condamnat la încă 11 ani de închisoare # Sinteza
Procuratura Orhei informează despre condamnarea la 11 ani de închisoare a deținutului, evadat din Penitenciarul Bender, care a comis mai multe fapte de jaf și tâlhărie după evadare. La 16 mai 2025, pe timp de noapte, deținutul, condamnat pentru săvârșirea mai multor infracțiuni contra patrimoniului, a evadat din Penitenciarul nr.8-Bender. Mai târziu, la 10 iunie […]
11:50
Maia Sandu va susține săptămâna viitoare un discurs la Strasbourg, în plenul Parlamentului European # Sinteza
Maia Sandu, va efectua în data de 9 septembrie 2025 o vizită oficială la Strasbourg, unde va susține un discurs în plenul Parlamentului European și va avea mai multe întrevederi cu demnitari europeni, transmite libertv.md. Totodată, Președinta Maia Sandu se va întâlni cu oficiali ai Consiliului Europei, în contextul în care Republica Moldova urmează să […]
11:30
Prima reacție a liderului PSRM la perchezițiile din această dimineață: „Trădează frica guvernării PAS” # Sinteza
Liderul socialiștilor, Igor Dodon a reacționat la perchezițiile din sudul țării la membrii Inimei Moldovei, formațiune parte a Blocului electoral Patriotic, transmite alerta.md. „Abuzurile și teroarea aplicată în raport cu membrii Blocului Patriotic și adepții partidului Inima Moldovei, al Irinei Vlah, trădează frica guvernării PAS. Puterea galbenă de la Chișinău simte o frică isterică față […]
11:20
CNA și procurorii desfășoară acțiuni de urmărire penală în Chișinău și în sudul țării într-un dosar de finanțare ilegală a unui partid politic # Sinteza
Ofițerii Centrului Național Anticorupție (CNA), în colaborare cu procurorii din cadrul Procuraturii mun. Cahul, desfășoară acțiuni de urmărire penală la Chișinău și în sudul țării, într-o cauză penală pornită pe faptul finanțării ilegale a unei formațiuni politice, transmite alerta.md. Perchezițiile au loc în municipiul Comrat și vizează mai multe adrese, inclusiv instituții publice. Până la […]
11:20
Un liceu privat din Chișinău supus perchezițiilor PCCOCS – evaziune fiscală și spălare de bani de peste 11.000.000 lei # Sinteza
Procurorii PCCOCS, de comun cu Serviciul Fiscal de Stat, au deconspirat o schemă de evaziune fiscală și spălare de bani de peste 11.000.000 lei într-un liceu privat din Chișinău. Astfel, în cadrul perchezițiilor, oamenii legii au ridicat documente contabile, cartele bancare, înscrisuri de ciornă, laptop, iPad, telefon mobil precum și mijloace bănești, în diferite valute […]
Acum 24 ore
15:30
Constantin Borosan a fost prezentat oficial angajaților Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică (ANRE) în calitate de director al Consiliului de Administrație al instituției, informează MOLDPRES. La eveniment a participat președintele Comisiei parlamentare economie, buget și finanțe, Radu Marian, care a subliniat importanța consolidării capacităților instituționale ale ANRE în contextul reformelor din sectorul energetic. Numirea […]
15:10
Tot mai mulți români din Germania trag un semnal de alarmă cu privire la o nouă metodă de înșelăciune care vizează facturile de utilități. Escrocii falsifică documente și redirecționează banii către conturile lor, lăsându-i pe oameni fără sume importante de bani. Metoda este simplă, dar extrem de eficientă. Escrocii urmăresc cutiile poștale ale locatarilor și […]
15:00
Elevii din clasele primare de la Liceului Teoretic „Luceafărul” din Vulcănești au început noul an școlar într-un sediu nou # Sinteza
Elevii claselor primare de la Liceul Teoretic „Luceafărul” din Vulcănești, singura instituție cu predare în limba română din regiune, au început noul an școlar într-un sediu modern și spațios. Noul edificiu a fost pus la dispoziția liceului de către Ministerul Educației și Cercetării. Anterior, instituția se confrunta cu insuficiența spațiilor de învățământ, ceea ce limita […]
15:00
Dacă îți dorești brațe ferme și tonifiate, dar și o stare generală de bine, yoga poate fi soluția ideală. Aceasta nu doar că ajută la întărirea mușchilor brațelor, pieptului și spatelui, dar contribuie și la flexibilitate, echilibru și relaxare. Fiecare postură are efecte diferite, de la stimularea energiei și îmbunătățirea respirației, până la susținerea digestiei […]
Ieri
14:50
Noul procuror-șef al Procuraturii Anticorupție, Marcel Dumbravan, a fost prezentat colectivului de procurori # Sinteza
Astăzi, 1 septembrie 2025, la sediul Procuraturii Anticorupție a avut loc solemnitatea de prezentare a noului procuror-șef al Procuraturii Anticorupție, domnul Marcel Dumbravan de către Procurorul General, domnul Alexandru Machidon. Evenimentul s-a desfășurat cu participarea Președintelui Consiliului Superior al Procurorilor, domnul Dumitru Obadă în prezența colectivului Procuraturii Anticorupție. În cadrul solemnității, Procurorul General Alexandru Machidon a adresat un mesaj […]
14:30
O nouă pastilă pentru slăbit promite rezultate mari la un preț mai mic decât celebrul Ozempic. De când va fi disponibilă # Sinteza
Noua pastilă pentru slăbit, mai ieftină decât injecțiile populare Ozempic și Mounjaro, a ajutat pacienții să piardă multe kilograme în cadrul studiilor clinice. O nouă pastilă zilnică pentru slăbit, despre care se spune că va fi mai ieftină decât deja popularele injecții Ozempic și Mounjaro, i-a ajutat pe pacienți să piardă în jur de 12 […]
14:30
Președinta Maia Sandu a discutat cu Comisarul european Christophe Hansen despre sprijinul UE pentru producătorii agricoli # Sinteza
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a avut astăzi o întrevedere cu Comisarul european pentru agricultură și alimentație, Christophe Hansen. Discuțiile s-au concentrat pe sprijinul Uniunii Europene pentru producătorii moldoveni și pe accesul produselor agricole pe piața comunitară, în condițiile în care UE a anunțat recent majorarea cotelor de export pentru prune, struguri de masă, mere […]
14:20
Călin Georgescu rămâne sub control judiciar fiind învinuit de propagandă legionară, fascistă și rasistă: „Este un abuz total împotriva legii” # Sinteza
Fostul candidat la alegerile prezidenţiale Călin Georgescu, inculpat pentru mai multe infracţiuni grave, între care instigare la acţiuni împotriva ordinii constituţionale şi propagandă fascistă, rasistă sau legionare, rămâne sub control judiciar, după ce Judecătoria Sectorului 1 Bucureşti i-a respins cererea de revocare a acestei măsuri. La ieşirea de la instanţă, Georgescu a declarat că menţinerea […]
14:20
DOC// Partidul ”Moldova Mare”, din nou pe masa CSJ. Ar fi fost depusă cerere de revizuire a excluderii din alegeri # Sinteza
După ce Curtea Supremă de Justiție (CSJ) a anulat, sâmbătă, hotărârea Curții de Apel privind reînregistrarea Partidului „Moldova Mare” în cursa electorală, formațiunea condusă de Victoria Furtună ar putea totuși să fie restabilită în alegeri. Potrivit canalului de Telegram Observatorul, la secretariatul CSJ ar fi fost depusă o cerere de revizuire împotriva deciziei pronunțate de fostul […]
14:10
CEC cheamă preoții să se abțină de la agitația electorală și folosirea lăcașelor în scopuri politice # Sinteza
Comisia Electorală Centrală a făcut un apel public către toți reprezentanții cultelor religioase din Republica Moldova să se concentreze asupra misiunii lor spirituale și să contribuie la menținerea liniștii, păcii și armoniei în comunități, lăsând desfășurarea procesului politic și electoral în seama regulilor și instituțiilor statului, transmite MOLDPRES. Comisia subliniază că, legislația Republicii Moldova prevede […]
14:10
IGSU a încheiat Campionatul Național la Sportul Aplicativ, ediția 2025, dedicat memoriei salvatorilor și pompierilor căzuți la datorie # Sinteza
La data de 30 august 2025, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență al Ministerului Afacerilor Interne a marcat finalul Campionatului Național la Sportul Aplicativ, un eveniment dedicat memoriei salvatorilor și pompierilor căzuți la datorie. Pe parcursul a trei zile, 18 echipe din întreaga țară s-au întrecut în nouă probe complexe, menite să testeze pregătirea fizică, […]
14:00
Hotărârea ANRE intră în vigoare. Energocom devine furnizor de gaze naturale din 1 septembrie 2025 # Sinteza
Începând de azi, 1 septembrie 2025, S.A. Energocom devine furnizor de gaze naturale, conform Hotărârii ANRE nr. 479 din 4 august 2025. Contractele existente ale consumatorilor cu S.A. Moldovagaz rămân valabile, fiind preluate de S.A. Energocom fără necesitatea reîncheierii lor. Tariful actual pentru gaze naturale rămâne neschimbat, orice modificare fiind stabilită exclusiv de ANRE. În […]
14:00
Vitamina D, secretul tinereții fără bătrânețe? Un studiu revoluționar ar putea schimba totul # Sinteza
Suplimentele cu vitamina D ar putea păcăli timpul. Cercetările arată că vitamina soarelui protejează structuri-cheie ale celulelor care influențează îmbătrânirea. Află în continuare dacă putem rămâne mai sănătoși mai mult timp cu o doză zilnică de vitamina D. Un studiu realizat de Universitatea Augusta din SUA indică faptul că administrarea zilnică a 2000 UI de […]
13:50
Averea nejustificată de 902 mii lei a ex-primarului din Negureni, Grigore Munteanu, rămâne confiscată definitiv # Sinteza
La 10 iulie 2025, Curtea de Apel Nord a restituit apelul depus de ex-primarul comunei Negureni, raionul Telenești, Grigore Munteanu, soția acestuia și persoanele aflate la întreținere împotriva hotărârii Judecătoriei Orhei, sediul Telenești din 25 februarie 2025, în cauza contencioasă la acțiunea înaintată de Autoritatea Națională de Integritate (ANI) împotriva persoanelor supuse controlului cu privire la […]
13:40
Șoferii plătesc mai mult pentru rovinietă și traversarea podurilor în România. Noile tarife au intrat în vigoare # Sinteza
De astăzi, șoferii care tranzitează România vor scoate mai mulți bani din buzunar pentru rovinietă și pentru traversarea podurilor, după ce au intrat în vigoare noile tarife aprobate de autoritățile române. Majorările fac parte dintr-un pachet mai amplu de ajustări tarifare, menite să asigure fonduri suplimentare pentru întreținerea și modernizarea infrastructurii rutiere din România. Tarife […]
13:40
Ucraina suspectează implicarea Rusiei în asasinarea fostului președinte al parlamentului Andrii Parubîi, a declarat luni șeful poliției ucrainene, potrivit Reuters. Parubîi a fost împușcat mortal sâmbătă în orașul Lviv, din vestul țării, iar președintele Volodimir Zelenski a anunțat luni dimineață că un suspect a fost arestat pentru ceea ce a numit „o crimă oribilă” care afectează […]
13:30
SURSE// Spania a destructurat imperiul criminal al lui „Borman”: ”21 de arestări și 18 migranți eliberați din sclavie” # Sinteza
Serviciul de Supraveghere Vamală al Agenției Fiscale și Garda Civilă a Spaniei au desființat o grupare criminală care desfășura pe teritoriul spaniol activitate ilegală de producere de țigări și contrabandă în UE a produselor contrafăcute din tutun și droguri. În cadrul operațiunii au fost eliberați 18 migranți din Europa de Est și Asia, care lucrau în condiții […]
13:20
VIDEO// Liderul UCSM, Gabriel Călin: ”Am privit cu dezgust paradele de lansare ale partidelor care nu au nimic cu realitatea” # Sinteza
Liderul Uniunii Creștin Sociale din Moldova (UCSM), Gabriel Călin, a lansat un mesaj dur la adresa partidelor politice care și-au început campaniile electorale cu evenimente fastuoase, acuzându-le de lipsă de respect față de cetățeni. „Am privit cu un profund dezgust această paradă a lansării partidelor. Să nu-i zic altfel acestei parade. Tot acest show de […]
13:00
Jurnalista Felicia Sîrbu vizată într-un dosar cu trafic de droguri în Italia. Doi bărbați au fost reținuți # Sinteza
Un kilogram de cocaină, sute de mii de euro în numerar ascunși într-un compartiment secret al unui Audi, o firmă de acoperire pentru presupuse traficuri ilegale din Europa de Est și o influenceriță-prezentatoare din Moldova, al cărei nume apare surprinzător în dosarul unei anchete ce a dus recent la două arestări preventive. Este important de […]
12:40
VIDEO// Andrei Năstase și-a condus fiica la școală: „Vom face din Moldova țara prosperă din care oamenii să nu mai plece” # Sinteza
Candidatul independent la alegerile parlamentare, Andrei Năstase, a marcat astăzi începutul anului școlar și și-a condus fiica la școală. Politicianul a transmis un mesaj de felicitare tuturor elevilor, părinților și cadrelor didactice din Republica Moldova. „Felicitări tuturor familiilor, copiilor și părinților cu prilejul acestui minunat început de an școlar. Cu grijă, credință, curaj și competență […]
12:40
VIDEO// Vasile Costiuc indignat pe actuala guvernare: ”Am fost amendat pentru că i-am adus două oase lui Codruț” # Sinteza
Liderul Partidului Democrația Acasă și candidat la alegerile parlamentare, Vasile Costiuc, a fost sancționat contravențional în urma unui protest simbolic. Costiuc a prezentat procesul-verbal al unei contravenții, explicând că a fost amendat după ce a depus la Președinție, în luna mai, o pungă cu câteva oase de porc, în semn de protest față de interdicțiile […]
12:30
Conform astrologilor, patru zodii vor avea parte de oportunități și câștiguri notabile în perioada septembrie–noiembrie 2025. Este vorba, în primul rând de Leu. Aceşti nativi se bucură de un noroc astral remarcabil. Munca și creațiile lor atrag prosperitate, pot avansa în carieră sau pot primi sume importante. Eforturile depuse până acum de cei în zodia Fecioară se concretizează: fie pleci […]
12:10
Un șofer de TIR a fost sancționat în Italia cu 5900 euro. Ar fi fost depistate mai multe încălcări # Sinteza
Un șofer român de TIR a fost sancționat în Italia cu 5.900 de euro după ce a fost surprins conducând 17 ore și 40 de minute fără întrerupere, cu viteze peste limitele legale și fără a respecta pauzele obligatorii. Pe lângă amendă, șoferul a fost obligat să recupereze orele de odihnă înainte de a porni […]
11:50
Ministerul Educației pune la dispoziția profesorilor peste 10 700 de proiecte didactice zilnice și 510 pentru educatori # Sinteza
Cadrele didactice din învățământul primar, gimnazial și liceal vor avea la dispoziție circa 10 700 de proiecte didactice zilnice de scurtă durată, elaborate și puse la dispoziție de Ministerul Educației și Cercetării (MEC). Alte 510 proiecte didactice au fost elaborate pentru educatori, fiind recomandate pentru organizarea activităților educaționale din instituțiile preșcolare. Măsura vine în sprijinul […]
11:40
VIDEO// Liderul UCSM, Gabriel Călin, povestește drama unui moldovean și acuză presa de manipulare: ”Nu mai avem presă, doar râsuri” # Sinteza
Liderul Uniunii Creștin Sociale din Moldova (UCSM), Gabriel Călin, a povestit publicului o istorie pe care a numit-o „despre râsuri”, criticând modul în care presa din Republica Moldova reflectă realitatea. Acesta a relatat parcursul unui cetățean care, după finalizarea studiilor ca pedagog în industrie, a descoperit că statul nu mai avea nevoie de asemenea specialiști. […]
11:10
Echipa Platformei Demnitate și Adevăr (DA) din raionul Fălești a anunțat oficial aderarea la Partidul Social Democrat European (PSDE). Decizia a fost făcută publică de președintele interimar al Platformei DA din raion, care, împreună cu întreaga structură teritorială și 10 consilieri raionali și locali, a trecut în tabăra social-democraților europeni. Potrivit declarațiilor lui, hotărârea a […]
