Fermierii din Moldova au cerut sprijin direct de la Comisarul European pentru Agricultură
Sinteza, 2 septembrie 2025 12:50
Asociația „Forța Fermierilor” i-a adresat o scrisoare deschisă Comisarului European pentru Agricultură, Christophe Hansen, aflat în vizită la Chișinău, solicitând o evaluare obiectivă a situației reale din sectorul agricol și sprijin pentru fermierii mici și mijlocii, pe care îi consideră marginalizați de politicile actuale ale Guvernului, transmite telegraph.md. Organizația afirmă că autoritățile prezintă oficialilor europeni […]
Acum o oră
12:40
Serviciul Vamal reamintește regulile de călătorie pentru persoanele care își planifică o călătorie în afara țării și intenționează să traverseze frontiera vamală pe cale aeriană. Atât la intrare, cât și la ieșire din țară, călătorii trebuie să aleagă unul dintre cele două coridoare de traversare. Atenție! Alegerea coridorului verde confirmă autorității vamale că nu dețineți mărfuri […]
12:30
OPINIE// Opoziția, indiferent de culoare și ideologie, trebuie să facă front comun împotriva dictaturii instaurate de PAS în țară # Sinteza
Guvernarea PAS a reușit, în doar câțiva ani, să concentreze puterea într-un mod periculos, transformând instituțiile statului în simple instrumente de control politic, transmite timpul.md. Justiția, administrația, mass-media și chiar resursele financiare ale țării sunt folosite pentru a menține un singur partid la putere, în timp ce cetățenii sunt sufocați de scumpiri, datorii și promisiuni […]
12:30
Casa Națională de Asigurări Sociale informează că a fost finanțată plata indemnizațiilor adresate familiilor cu copii # Sinteza
Casa Națională de Asigurări Sociale informează că a fost finanțată plata indemnizațiilor unice la naștere, indemnizațiilor pentru creșterea/îngrijirea copilului, indemnizațiilor pentru creșterea copiilor gemeni, indemnizațiilor paternale în valoare totală de 227,1 milioane lei. Beneficiarii pot ridica banii după ce plățile sunt procesate prin serviciul guvernamental de plăți electronice (MPay). Totodată, CNAS îndemnă părinții, după înregistrarea […]
12:20
Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova prin care au fost delapidate milioane de euro cu ajutorul presei guvernamentale de la Chișinău va fi desființat de Ilie Bolojan # Sinteza
Ilie Bolojan a decis să desființeze Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova, o instituție creată cu scopul nobil de a sprijini dezvoltarea relațiilor bilaterale și promovarea culturii românești peste Prut, dar care s-a transformat într-o veritabilă pușculiță pentru propaganda PAS și presa guvernamentală de la Chișinău, scrie timpul.md. Ani de zile, acest departament a gestionat […]
Acum 2 ore
12:00
Bărbatul, evadat din Penitenciarul Bender, care a jefuit mai multe victime după evadare – condamnat la încă 11 ani de închisoare # Sinteza
Procuratura Orhei informează despre condamnarea la 11 ani de închisoare a deținutului, evadat din Penitenciarul Bender, care a comis mai multe fapte de jaf și tâlhărie după evadare. La 16 mai 2025, pe timp de noapte, deținutul, condamnat pentru săvârșirea mai multor infracțiuni contra patrimoniului, a evadat din Penitenciarul nr.8-Bender. Mai târziu, la 10 iunie […]
11:50
Maia Sandu va susține săptămâna viitoare un discurs la Strasbourg, în plenul Parlamentului European # Sinteza
Maia Sandu, va efectua în data de 9 septembrie 2025 o vizită oficială la Strasbourg, unde va susține un discurs în plenul Parlamentului European și va avea mai multe întrevederi cu demnitari europeni, transmite libertv.md. Totodată, Președinta Maia Sandu se va întâlni cu oficiali ai Consiliului Europei, în contextul în care Republica Moldova urmează să […]
11:30
Prima reacție a liderului PSRM la perchezițiile din această dimineață: „Trădează frica guvernării PAS” # Sinteza
Liderul socialiștilor, Igor Dodon a reacționat la perchezițiile din sudul țării la membrii Inimei Moldovei, formațiune parte a Blocului electoral Patriotic, transmite alerta.md. „Abuzurile și teroarea aplicată în raport cu membrii Blocului Patriotic și adepții partidului Inima Moldovei, al Irinei Vlah, trădează frica guvernării PAS. Puterea galbenă de la Chișinău simte o frică isterică față […]
11:20
CNA și procurorii desfășoară acțiuni de urmărire penală în Chișinău și în sudul țării într-un dosar de finanțare ilegală a unui partid politic # Sinteza
Ofițerii Centrului Național Anticorupție (CNA), în colaborare cu procurorii din cadrul Procuraturii mun. Cahul, desfășoară acțiuni de urmărire penală la Chișinău și în sudul țării, într-o cauză penală pornită pe faptul finanțării ilegale a unei formațiuni politice, transmite alerta.md. Perchezițiile au loc în municipiul Comrat și vizează mai multe adrese, inclusiv instituții publice. Până la […]
11:20
Un liceu privat din Chișinău supus perchezițiilor PCCOCS – evaziune fiscală și spălare de bani de peste 11.000.000 lei # Sinteza
Procurorii PCCOCS, de comun cu Serviciul Fiscal de Stat, au deconspirat o schemă de evaziune fiscală și spălare de bani de peste 11.000.000 lei într-un liceu privat din Chișinău. Astfel, în cadrul perchezițiilor, oamenii legii au ridicat documente contabile, cartele bancare, înscrisuri de ciornă, laptop, iPad, telefon mobil precum și mijloace bănești, în diferite valute […]
Acum 24 ore
15:30
Constantin Borosan a fost prezentat oficial angajaților Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică (ANRE) în calitate de director al Consiliului de Administrație al instituției, informează MOLDPRES. La eveniment a participat președintele Comisiei parlamentare economie, buget și finanțe, Radu Marian, care a subliniat importanța consolidării capacităților instituționale ale ANRE în contextul reformelor din sectorul energetic. Numirea […]
15:10
Tot mai mulți români din Germania trag un semnal de alarmă cu privire la o nouă metodă de înșelăciune care vizează facturile de utilități. Escrocii falsifică documente și redirecționează banii către conturile lor, lăsându-i pe oameni fără sume importante de bani. Metoda este simplă, dar extrem de eficientă. Escrocii urmăresc cutiile poștale ale locatarilor și […]
15:00
Elevii din clasele primare de la Liceului Teoretic „Luceafărul” din Vulcănești au început noul an școlar într-un sediu nou # Sinteza
Elevii claselor primare de la Liceul Teoretic „Luceafărul” din Vulcănești, singura instituție cu predare în limba română din regiune, au început noul an școlar într-un sediu modern și spațios. Noul edificiu a fost pus la dispoziția liceului de către Ministerul Educației și Cercetării. Anterior, instituția se confrunta cu insuficiența spațiilor de învățământ, ceea ce limita […]
15:00
Dacă îți dorești brațe ferme și tonifiate, dar și o stare generală de bine, yoga poate fi soluția ideală. Aceasta nu doar că ajută la întărirea mușchilor brațelor, pieptului și spatelui, dar contribuie și la flexibilitate, echilibru și relaxare. Fiecare postură are efecte diferite, de la stimularea energiei și îmbunătățirea respirației, până la susținerea digestiei […]
14:50
Noul procuror-șef al Procuraturii Anticorupție, Marcel Dumbravan, a fost prezentat colectivului de procurori # Sinteza
Astăzi, 1 septembrie 2025, la sediul Procuraturii Anticorupție a avut loc solemnitatea de prezentare a noului procuror-șef al Procuraturii Anticorupție, domnul Marcel Dumbravan de către Procurorul General, domnul Alexandru Machidon. Evenimentul s-a desfășurat cu participarea Președintelui Consiliului Superior al Procurorilor, domnul Dumitru Obadă în prezența colectivului Procuraturii Anticorupție. În cadrul solemnității, Procurorul General Alexandru Machidon a adresat un mesaj […]
14:30
O nouă pastilă pentru slăbit promite rezultate mari la un preț mai mic decât celebrul Ozempic. De când va fi disponibilă # Sinteza
Noua pastilă pentru slăbit, mai ieftină decât injecțiile populare Ozempic și Mounjaro, a ajutat pacienții să piardă multe kilograme în cadrul studiilor clinice. O nouă pastilă zilnică pentru slăbit, despre care se spune că va fi mai ieftină decât deja popularele injecții Ozempic și Mounjaro, i-a ajutat pe pacienți să piardă în jur de 12 […]
14:30
Președinta Maia Sandu a discutat cu Comisarul european Christophe Hansen despre sprijinul UE pentru producătorii agricoli # Sinteza
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a avut astăzi o întrevedere cu Comisarul european pentru agricultură și alimentație, Christophe Hansen. Discuțiile s-au concentrat pe sprijinul Uniunii Europene pentru producătorii moldoveni și pe accesul produselor agricole pe piața comunitară, în condițiile în care UE a anunțat recent majorarea cotelor de export pentru prune, struguri de masă, mere […]
14:20
Călin Georgescu rămâne sub control judiciar fiind învinuit de propagandă legionară, fascistă și rasistă: „Este un abuz total împotriva legii” # Sinteza
Fostul candidat la alegerile prezidenţiale Călin Georgescu, inculpat pentru mai multe infracţiuni grave, între care instigare la acţiuni împotriva ordinii constituţionale şi propagandă fascistă, rasistă sau legionare, rămâne sub control judiciar, după ce Judecătoria Sectorului 1 Bucureşti i-a respins cererea de revocare a acestei măsuri. La ieşirea de la instanţă, Georgescu a declarat că menţinerea […]
14:20
DOC// Partidul ”Moldova Mare”, din nou pe masa CSJ. Ar fi fost depusă cerere de revizuire a excluderii din alegeri # Sinteza
După ce Curtea Supremă de Justiție (CSJ) a anulat, sâmbătă, hotărârea Curții de Apel privind reînregistrarea Partidului „Moldova Mare” în cursa electorală, formațiunea condusă de Victoria Furtună ar putea totuși să fie restabilită în alegeri. Potrivit canalului de Telegram Observatorul, la secretariatul CSJ ar fi fost depusă o cerere de revizuire împotriva deciziei pronunțate de fostul […]
14:10
CEC cheamă preoții să se abțină de la agitația electorală și folosirea lăcașelor în scopuri politice # Sinteza
Comisia Electorală Centrală a făcut un apel public către toți reprezentanții cultelor religioase din Republica Moldova să se concentreze asupra misiunii lor spirituale și să contribuie la menținerea liniștii, păcii și armoniei în comunități, lăsând desfășurarea procesului politic și electoral în seama regulilor și instituțiilor statului, transmite MOLDPRES. Comisia subliniază că, legislația Republicii Moldova prevede […]
14:10
IGSU a încheiat Campionatul Național la Sportul Aplicativ, ediția 2025, dedicat memoriei salvatorilor și pompierilor căzuți la datorie # Sinteza
La data de 30 august 2025, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență al Ministerului Afacerilor Interne a marcat finalul Campionatului Național la Sportul Aplicativ, un eveniment dedicat memoriei salvatorilor și pompierilor căzuți la datorie. Pe parcursul a trei zile, 18 echipe din întreaga țară s-au întrecut în nouă probe complexe, menite să testeze pregătirea fizică, […]
14:00
Hotărârea ANRE intră în vigoare. Energocom devine furnizor de gaze naturale din 1 septembrie 2025 # Sinteza
Începând de azi, 1 septembrie 2025, S.A. Energocom devine furnizor de gaze naturale, conform Hotărârii ANRE nr. 479 din 4 august 2025. Contractele existente ale consumatorilor cu S.A. Moldovagaz rămân valabile, fiind preluate de S.A. Energocom fără necesitatea reîncheierii lor. Tariful actual pentru gaze naturale rămâne neschimbat, orice modificare fiind stabilită exclusiv de ANRE. În […]
14:00
Vitamina D, secretul tinereții fără bătrânețe? Un studiu revoluționar ar putea schimba totul # Sinteza
Suplimentele cu vitamina D ar putea păcăli timpul. Cercetările arată că vitamina soarelui protejează structuri-cheie ale celulelor care influențează îmbătrânirea. Află în continuare dacă putem rămâne mai sănătoși mai mult timp cu o doză zilnică de vitamina D. Un studiu realizat de Universitatea Augusta din SUA indică faptul că administrarea zilnică a 2000 UI de […]
13:50
Averea nejustificată de 902 mii lei a ex-primarului din Negureni, Grigore Munteanu, rămâne confiscată definitiv # Sinteza
La 10 iulie 2025, Curtea de Apel Nord a restituit apelul depus de ex-primarul comunei Negureni, raionul Telenești, Grigore Munteanu, soția acestuia și persoanele aflate la întreținere împotriva hotărârii Judecătoriei Orhei, sediul Telenești din 25 februarie 2025, în cauza contencioasă la acțiunea înaintată de Autoritatea Națională de Integritate (ANI) împotriva persoanelor supuse controlului cu privire la […]
13:40
Șoferii plătesc mai mult pentru rovinietă și traversarea podurilor în România. Noile tarife au intrat în vigoare # Sinteza
De astăzi, șoferii care tranzitează România vor scoate mai mulți bani din buzunar pentru rovinietă și pentru traversarea podurilor, după ce au intrat în vigoare noile tarife aprobate de autoritățile române. Majorările fac parte dintr-un pachet mai amplu de ajustări tarifare, menite să asigure fonduri suplimentare pentru întreținerea și modernizarea infrastructurii rutiere din România. Tarife […]
13:40
Ucraina suspectează implicarea Rusiei în asasinarea fostului președinte al parlamentului Andrii Parubîi, a declarat luni șeful poliției ucrainene, potrivit Reuters. Parubîi a fost împușcat mortal sâmbătă în orașul Lviv, din vestul țării, iar președintele Volodimir Zelenski a anunțat luni dimineață că un suspect a fost arestat pentru ceea ce a numit „o crimă oribilă” care afectează […]
13:30
SURSE// Spania a destructurat imperiul criminal al lui „Borman”: ”21 de arestări și 18 migranți eliberați din sclavie” # Sinteza
Serviciul de Supraveghere Vamală al Agenției Fiscale și Garda Civilă a Spaniei au desființat o grupare criminală care desfășura pe teritoriul spaniol activitate ilegală de producere de țigări și contrabandă în UE a produselor contrafăcute din tutun și droguri. În cadrul operațiunii au fost eliberați 18 migranți din Europa de Est și Asia, care lucrau în condiții […]
13:20
VIDEO// Liderul UCSM, Gabriel Călin: ”Am privit cu dezgust paradele de lansare ale partidelor care nu au nimic cu realitatea” # Sinteza
Liderul Uniunii Creștin Sociale din Moldova (UCSM), Gabriel Călin, a lansat un mesaj dur la adresa partidelor politice care și-au început campaniile electorale cu evenimente fastuoase, acuzându-le de lipsă de respect față de cetățeni. „Am privit cu un profund dezgust această paradă a lansării partidelor. Să nu-i zic altfel acestei parade. Tot acest show de […]
Ieri
13:00
Jurnalista Felicia Sîrbu vizată într-un dosar cu trafic de droguri în Italia. Doi bărbați au fost reținuți # Sinteza
Un kilogram de cocaină, sute de mii de euro în numerar ascunși într-un compartiment secret al unui Audi, o firmă de acoperire pentru presupuse traficuri ilegale din Europa de Est și o influenceriță-prezentatoare din Moldova, al cărei nume apare surprinzător în dosarul unei anchete ce a dus recent la două arestări preventive. Este important de […]
12:40
VIDEO// Andrei Năstase și-a condus fiica la școală: „Vom face din Moldova țara prosperă din care oamenii să nu mai plece” # Sinteza
Candidatul independent la alegerile parlamentare, Andrei Năstase, a marcat astăzi începutul anului școlar și și-a condus fiica la școală. Politicianul a transmis un mesaj de felicitare tuturor elevilor, părinților și cadrelor didactice din Republica Moldova. „Felicitări tuturor familiilor, copiilor și părinților cu prilejul acestui minunat început de an școlar. Cu grijă, credință, curaj și competență […]
12:40
VIDEO// Vasile Costiuc indignat pe actuala guvernare: ”Am fost amendat pentru că i-am adus două oase lui Codruț” # Sinteza
Liderul Partidului Democrația Acasă și candidat la alegerile parlamentare, Vasile Costiuc, a fost sancționat contravențional în urma unui protest simbolic. Costiuc a prezentat procesul-verbal al unei contravenții, explicând că a fost amendat după ce a depus la Președinție, în luna mai, o pungă cu câteva oase de porc, în semn de protest față de interdicțiile […]
12:30
Conform astrologilor, patru zodii vor avea parte de oportunități și câștiguri notabile în perioada septembrie–noiembrie 2025. Este vorba, în primul rând de Leu. Aceşti nativi se bucură de un noroc astral remarcabil. Munca și creațiile lor atrag prosperitate, pot avansa în carieră sau pot primi sume importante. Eforturile depuse până acum de cei în zodia Fecioară se concretizează: fie pleci […]
12:10
Un șofer de TIR a fost sancționat în Italia cu 5900 euro. Ar fi fost depistate mai multe încălcări # Sinteza
Un șofer român de TIR a fost sancționat în Italia cu 5.900 de euro după ce a fost surprins conducând 17 ore și 40 de minute fără întrerupere, cu viteze peste limitele legale și fără a respecta pauzele obligatorii. Pe lângă amendă, șoferul a fost obligat să recupereze orele de odihnă înainte de a porni […]
11:50
Ministerul Educației pune la dispoziția profesorilor peste 10 700 de proiecte didactice zilnice și 510 pentru educatori # Sinteza
Cadrele didactice din învățământul primar, gimnazial și liceal vor avea la dispoziție circa 10 700 de proiecte didactice zilnice de scurtă durată, elaborate și puse la dispoziție de Ministerul Educației și Cercetării (MEC). Alte 510 proiecte didactice au fost elaborate pentru educatori, fiind recomandate pentru organizarea activităților educaționale din instituțiile preșcolare. Măsura vine în sprijinul […]
11:40
VIDEO// Liderul UCSM, Gabriel Călin, povestește drama unui moldovean și acuză presa de manipulare: ”Nu mai avem presă, doar râsuri” # Sinteza
Liderul Uniunii Creștin Sociale din Moldova (UCSM), Gabriel Călin, a povestit publicului o istorie pe care a numit-o „despre râsuri”, criticând modul în care presa din Republica Moldova reflectă realitatea. Acesta a relatat parcursul unui cetățean care, după finalizarea studiilor ca pedagog în industrie, a descoperit că statul nu mai avea nevoie de asemenea specialiști. […]
11:10
Echipa Platformei Demnitate și Adevăr (DA) din raionul Fălești a anunțat oficial aderarea la Partidul Social Democrat European (PSDE). Decizia a fost făcută publică de președintele interimar al Platformei DA din raion, care, împreună cu întreaga structură teritorială și 10 consilieri raionali și locali, a trecut în tabăra social-democraților europeni. Potrivit declarațiilor lui, hotărârea a […]
11:00
De ce sunt nucile esențiale în alimentația copiilor și adulților. Mituri, beneficii și recomandări # Sinteza
Nucile, deși adesea privite cu teamă de părinți din cauza grăsimilor și a riscului de alergii, sunt de fapt un „superaliment” pentru copii și adulți. Află când și cum trebuie introduse nucile în alimentație pentru a transforma riscul în beneficiu. Când se menționează copiii și nucile în aceeași propoziție, reacțiile unora dintre părinți sunt de […]
11:00
A fost desemnată o nouă reprezentantă a Uniunii Europene în Republica Moldova, care îi va succeda lui Janis Mazeiks, a anunţat vicepreşedinta Comisiei Europene, Kaja Kallas, înaltă reprezentantă a Uniunii Europene pentru afaceri externe şi politica de securitate, transmite Moldpres, citată de Agerpres. Noua reprezentantă a UE în Republica Moldova va fi ambasadoarea Iwona Piorko. […]
10:50
Poliția de Frontieră a depistat 17 documente de călătorie false la intrarea și ieșirea din Republica Moldova # Sinteza
Pe parcursul săptămânii precedente, polițiștii de frontieră au depistat șaptesprezece cazuri de documente de călătorie cu semne vădite de falsificare. Urmare a procedurilor de control la trecerea frontierei, cazurile au fost depistate atât pe sensul de intrare, cât și pe sensul de ieșire din Republica Moldova, la: PTF „Leușeni” – 4 cazuri; PTF „Palanca” – […]
10:50
Servicii stomatologice gratuite în raioanele Ungheni și Cantemir. Programul echipelor mobile de medici # Sinteza
Echipele mobile de medici specialiști continuă să ofere populației consultații profilactice gratuite, acoperite din mijloacele financiare ale fondului măsurilor de profilaxie al Companiei Naționale de Asigurări în Medicină. Astfel, săptămâna curentă, vor fi reluate serviciile stomatologice pentru copiii din mediul rural. Echipele mobile se vor afla în mai multe localități din raioanele Ungheni și Cantemir, […]
10:50
Serviciul Vamal raportează încasări de peste 950,9 milioane lei în perioada 25 – 31 august 2025 # Sinteza
În perioada 25 – 31 august 2025, încasările Serviciului Vamal la bugetul de stat se ridică la peste 950,9 milioane de lei, ceea ce constituie îndeplinirea cifrei de control pentru perioada de referință în mărime de 136,8%. În luna august 2025, Serviciul Vamal a colectat la bugetul de stat peste 3,5 miliarde lei, ceea ce […]
10:50
Echipa SAMU Centru a avut parte de o intervenție fulger, la data de 29 august atunci când pacientul este în stare critică, iar personalul medical luptă contra cronometru pentru viața acestuia. Cazul s-a produs la ora 12:22, un trecător a solicitat ambulanța pentru un bărbat căruia i s-a făcut rău în stația de așteptare a […]
10:50
Zelenski anunță arestarea unui suspect în cazul uciderii fostului președinte al parlamentului ucrainean # Sinteza
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a anunțat luni arestarea presupusului autor al asasinatului asupra fostului președinte al Parlamentului, Andrii Parubîi, care a avut loc sâmbătă la Lvov, în vestul țării, relatează AFP și dpa, citate de Agerpres. Suspectul a fost arestat în regiunea Hmelnițki, între Lvov și Kiev, în urma unei operațiuni care a implicat zeci […]
10:40
CEC atenționează cetățenii cu drept de vot сă mai sunt 3 zile pentru declararea locului de ședere # Sinteza
Comisia Electorală Centrală (CEC) reamintește cetățenilor cu drept de vot că mai au 3 zile pentru a-și declara noul loc de ședere la organul administrației publice locale (primăria sau pretură) dacă după ultima participare la alegeri și-au schimbat locul de ședere. Prin această procedură, alegătorul va fi înscris în lista electorală, corespunzător locului șederii, cu mențiunea „Declarația de […]
10:40
Anul de studii 2025-2026 în Moldova: 1.183 instituții de învățământ, peste 30.000 de elevi în clasa I și noi specialități universitare # Sinteza
În anul de studii 2025-2026, potrivit datelor înregistrate în Sistemul Informațional de Management în Educație, procesul educațional în învățământul general va fi organizat în 1.183 de instituții. În clasa I s-au înscris circa 30.765 de copii. În total, în acest an activează 30.779 de cadre didactice. La nivel preșcolar, în acest an, sunt înscriși 122.978 […]
10:40
Un bărbat a fost condamnat la 5 ani de închisoare cu suspendare și obligat să achite peste 800 de mii de lei pentru contrabandă # Sinteza
La data de 29 august, Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, a pronunțat sentința de condamnare în privința unui director de companie, găsit vinovat de comiterea infracțiunii de contrabandă. Instanța i-a aplicat o pedeapsă cu închisoare pe un termen de 5 ani, cu suspendare condiționată de un termen de probațiune de 3 ani. Acțiunea civilă înaintată de […]
Mai mult de 2 zile în urmă
23:30
DOC// Curtea Supremă de Justiție s-a expus. Partidele ”Moldova Mare” și ”Uniunea Centristă” nu vor participa la alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025 # Sinteza
Curtea Supremă de Justiție a decis că Partidul Politic „Moldova Mare” și Partidul Politic „Uniunea Centristă din Moldova” nu vor putea participa la alegerile parlamentare programate pentru 28 septembrie 2025. Decizia a venit după ce Comisia Electorală Centrală (CEC) a contestat hotărârea anterioară a Curții de Apel Chișinău, care repusese cele două formațiuni în cursa […]
29 august 2025
17:40
Cod roșu, cod portocaliu și cod galben de scurgeri mici de apă în majoritatea râurilor din Republica Moldova # Sinteza
Serviciul Hidrometeorologic de Stat (SHS) a emis o avertizare hidrologică actualizată, valabilă pentru perioada 30 august – 5 septembrie 2025. Potrivit acesteia, scurgerea apelor pe râurile Prut, Nistru (sectorul Dubăsari – Tudora) și pe majoritatea râurilor mici din țară rămâne sub mediile lunare multianuale, transmite radiochisinau.md. „În funcție de sectoarele vizate, sunt în vigoare Cod […]
17:30
Începând cu luna septembrie, numărul troleibuzelor care circulă pe străzile municipiului Chișinău va fi majorat cu circa 10%. Decizia a fost luată în contextul creșterii fluxului de călători, transmite radiochisinau.md. Purtătorul de cuvânt al Regiei Transport Electric Chișinău, Felicia Rusu, a declarat pentru MOLDPRES că emiterea va fi majorată de la 309 de troleibuze, care […]
17:30
Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Moldova informează că, începând cu data de 1 septembrie 2025, Republica Letonia introduce noi reguli de intrare pentru cetățenii statelor terțe, inclusiv Republica Moldova, care nu dețin viză sau permis de ședere emis de autoritățile letone, transmite radiochisinau.md. Potrivit MAE, aceste reguli au fost introduse ca urmare a intensificării riscurilor […]
