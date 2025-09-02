CNA și procurorii desfășoară acțiuni de urmărire penală în Chișinău și în sudul țării într-un dosar de finanțare ilegală a unui partid politic

14:30

Un tânăr de 24 de ani, originar din Criuleni, a fost reținut pentru 72 de ore de polițiștii Inspectoratului de la Ciocana, fiind bănuit de răpirea unui automobil, transmite alerta.md. Potrivit informațiilor preliminare, acesta se afla în zona de agrement din Vadul lui Vodă, când a observat un Volkswagen descuiat și cu cheile în contact. […]