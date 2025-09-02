Exemplul inedit al unui cuplu care schimbă destine
Radio Moldova, 2 septembrie 2025 08:00
Dintr-o experiență personală au reușit să construiască o afacere care schimbă destine. Alexandru și Svetlana Pînzaru au fondat singura companie privată de protezare din Republica Moldova. În atelierul lor, fiecare proteză este realizată individual, adaptată nevoilor pacienților, iar pentru mulți dintre ei înseamnă nu doar o nouă șansă la mobilitate, ci și la o viață demnă.
• • •
Alte ştiri de Radio Moldova
Acum 30 minute
08:00
Dintr-o experiență personală au reușit să construiască o afacere care schimbă destine. Alexandru și Svetlana Pînzaru au fondat singura companie privată de protezare din Republica Moldova. În atelierul lor, fiecare proteză este realizată individual, adaptată nevoilor pacienților, iar pentru mulți dintre ei înseamnă nu doar o nouă șansă la mobilitate, ci și la o viață demnă.
07:50
Descinderi de amploare în sudul țării: 60 de percheziții într-un dosar de corupere electorală # Radio Moldova
Ofițerii Inspectoratului Național de Investigații, în comun cu procurorii PCCOCS și polițiștii din Brigada cu Destinație Specială „Fulger”, au descins în această dimineață cu 60 de percheziții în sudul Republicii Moldova.
Acum o oră
07:40
Drone rusești au vizat Kievul, Sumî, Odesa și Cernihiv – autoritățile raportează victime # Radio Moldova
Mai multe regiuni din Ucraina – Kiev, Sumî, Odesa și Cernihiv – au fost vizate în noaptea de 1 spre 2 septembrie de atacuri cu drone lansate de Rusia. Autoritățile locale raportează un deces, mai mulți răniți, inclusiv un copil, precum și pagube materiale la clădiri rezidențiale, infrastructură comercială și industrială. În unele zone au izbucnit incendii, dar acestea au fost localizate rapid de echipele de intervenție. Bilanțul exact al consecințelor este încă în curs de evaluare.
07:30
Inteligența artificială, provocare pentru educație: cadrele didactice vor fi instruite să identifice lucrările generate # Radio Moldova
Utilizarea inteligenței artificiale este o provocare nu doar pentru Republica Moldova, ci și la nivel internațional. Ministerul Educației și Cercetării (MEC) își propune să pregătească profesorii pentru a depista proiectele elevilor realizate cu ajutorul acestor tehnologii. Declarațiile au fost făcute de secretara generală a MEC, Galina Rusu, care exercită funcția de ministru pe durata campaniei electorale, la emisiunea „Pe Față” de la Moldova 1.
Acum 12 ore
21:50
Disciplina la care elevii din R. Moldova nu vor avea manuale noi prea curând: „Niciuna dintre propunerile de manual nu a obținut avizul bun de tipar” # Radio Moldova
Peste 92% din manualele repartizate instituțiilor de învățământ, adică mai mult de 2,5 milioane de exemplare, au fost achiziționate din 2019 încoace, însă există discipline unde se învață în continuare în baza unor manuale mai vechi. Secretara generală a Ministerului Educației și Cercetării (MEC), Galina Rusu, care exercită funcția de ministru pe durata campaniei electorale, a declarat, la emisiunea „Pe Față” de la Moldova 1, că cele mai mari provocări țin de manualele de Fizică.
21:20
Emoții de nedescris pentru o familie cu tripleți: copiii au pășit pentru prima dată pragul școlii # Radio Moldova
Emoții mari în familia Istrati. Tripleții cuplului: Cristian, Cătălina și Olivia au mers astăzi în clasa întâi. Frații au fost în centrul atenției de cum au pășit pragul instituției de învățământ. Cu zâmbet și plini de curiozitate, au pornit încrezători spre o etapă importantă a vieții lor.
21:10
Președinta Maia Sandu va merge la Strasbourg. Va susține un discurs în plenul Parlamentului European # Radio Moldova
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, va efectua, pe 9 septembrie, o vizită oficială la Strasbourg. Maia Sandu va susține un discurs în plenul Parlamentului European și va avea mai multe întrevederi cu demnitari europeni.
21:00
China și Rusia provoacă Occidentul: viziunea lui Xi Jinping și justificările lui Putin pentru războiul din Ucraina # Radio Moldova
O nouă ordine globală. Este viziunea propusă de președintele Chinei, Xi Jinping, la summitul Organizației de Cooperare de la Shanghai. Aceasta ar fi menită să contracareze influența Statelor Unite în contextul războiului economic. În timpul evenimentului, președintele rus, Vladimir Putin, a găsit un nou motiv pentru care a invadat Ucraina. Summitul a reunit peste 20 de lideri mondiali, între care și prim-ministrul Indiei, Narendra Modi, aflat în China pentru prima dată în ultimii șapte ani.
20:40
Comisarul european pentru Agricultură: Republica Moldova poate urma modelul de succes al altor state mici din UE # Radio Moldova
Sectorul agroalimentar din Republica Moldova are multe de oferit pentru piața Uniunii Europene și este important ca acesta să devină cât mai competitiv. Este opinia comisarului european pentru Agricultură și Alimentație, Christophe Hansen, care astăzi a venit în prima sa vizită oficială în țara noastră. Oficialul european a precizat că fructele și vinul din Republica Moldova sunt deja cunoscute pe piața blocului comunitar și sunt foarte apreciate.
20:30
Dumitru Obadă, la Radio Moldova: „Tot ce afectează economia națională și securitatea națională trebuie să ajungă la pedepse penale” # Radio Moldova
Lipsa sediilor, deficitul de personal, condițiile precare de trai pentru procurorii transferați și salariile insuficiente sunt cele mai stringente probleme cu care se confruntă procuraturile din Republica Moldova. Precizările au fost făcute de președintele Consiliului Superior al Procurorilor (CSP), Dumitru Obadă, la emisiunea „La 360 de grade” de la Radio Moldova.
20:30
ELECTORALA 2025 // Candidata independentă Victoria Sanduța propune un program bazat pe șase piloni # Radio Moldova
Candidata independentă la alegerile parlamentare din 28 septembrie Victoria Sanduța și-a prezentat astăzi programul electoral. Într-un mesaj video pe rețelele sociale, Sanduța a anunțat că programul electoral este bazat pe șase piloni.
20:20
An școlar nou, criză veche: Peste 1.500 de profesori lipsesc în școlile din R. Moldova # Radio Moldova
Noul an școlar a început în Republica Moldova, dar problemele cronice din educație continuă să afecteze sistemul. Potrivit Ministerului Educației și Cercetării, peste 1.500 de posturi didactice rămân neocupate în școli, o criză care pune o presiune considerabilă asupra calității actului educațional. Deficitul de profesori, în special în domeniul științelor exacte, reprezintă în continuare una dintre cele mai mari provocări.
20:20
Apelul secretarei generale a MEC: „Părinții și cadrele didactice pot contribui la combaterea plăților informale din școli” # Radio Moldova
Plățile informale continuă să reprezinte o problemă în instituțiile de învățământ din R. Moldova. Secretara generală a Ministerului Educației și Cercetării (MEC), Galina Rusu, care exercită funcția de ministru pe durata campaniei electorale, îndeamnă părinții și cadrele didactice să contribuie la combaterea plăților informale din școli.
20:10
Ursula von der Leyen, în România: „Moldovenii au ales calea europeană și vom fi mereu alături de ei” # Radio Moldova
România are un rol strategic crucial în asigurarea securității Europei și în sprijinirea Ucrainei și a Republicii Moldova, a declarat luni, 1 septembrie, președinta Comisiei Europene (CE), Ursula von der Leyen, în cadrul unei conferințe de presă comune cu președintele României, Nicușor Dan, la finalul vizitei la Baza 57 Aeriană „Mihail Kogălniceanu” și la Portul Militar Constanța.
20:00
Ursula von der Leyen: „România este un partener esențial al flancului estic NATO și un sprijin de neclintit pentru Ucraina și R. Moldova” # Radio Moldova
România are un rol strategic crucial în asigurarea securității Europei și în sprijinirea Ucrainei și a Republicii Moldova, a declarat luni, 1 septembrie, președinta Comisiei Europene (CE), Ursula von der Leyen, în cadrul unei conferințe de presă comune cu președintele României, Nicușor Dan, la finalul vizitei la Baza 57 Aeriană „Mihail Kogălniceanu” și la Portul Militar Constanța. Oficialul european a subliniat importanța investițiilor comune în apărare prin programul SAFE și a reafirmat sprijinul necondiționat al Uniunii Europene pentru parcursul european al Chișinăului.
19:50
Afganistanul, lovit de un cutremur devastator: sate întregi prăbușite, drumuri blocate și bilanțul victimelor în creștere # Radio Moldova
Un cutremur puternic, cu magnitudinea de 6 pe scara Richter, a lovit Afganistanul, lăsând în urmă cel puțin 800 de morți și peste 2.800 de răniți. Seismul a fost urmat de alte opt replici puternice, unele de peste 5 grade pe scara Richter. Potrivit Sky News, localități întregi au fost, practic, șterse de pe fața pământului. Salvatorii încearcă să ajungă în zonele afectate și să găsească supraviețuitori.
Acum 24 ore
19:10
Procuraturile din Republica Moldova Moldova, în criză de sedii, personal și salarii insuficiente # Radio Moldova
Lipsa sediilor, deficitul de personal, condițiile precare de trai pentru procurorii transferați și salariile insuficiente sunt cele mai stringente probleme cu care se confruntă procuraturile din Republica Moldova. Precizările au fost făcute de președintele Consiliului Superior al Procurorilor, Dumitru Obadă, la emisiunea „La 360 de grade” de la Radio Moldova. Pentru a diminua presiunea, CSP, Ministerul Justiției și Parlamentul au introdus în lege prevederi privind compensarea cheltuielilor de transport și cazare. În același timp, salariul de referință a fost majorat de la 2.500 la 3.200 de lei. Totuși, Obadă consideră că aceste măsuri nu rezolvă problema de fond.
17:50
Concurenții electorali de la alegerile parlamentare din 28 septembrie propun alegătorilor candidați de toate vârstele – de la persoane născute în anii '30 - '40 ai secolului trecut până la tineri care abia au împlinit 18 ani.
17:40
Sheriff Tiraspol începe toamna cu transferuri de jucători! Vice-campioana Republicii Moldova a anunțat că și-a întărit lotul cu Jorge Miguel Lopes # Radio Moldova
Vice-campioana Republicii Moldova a anunțat că și-a întărit lotul cu Jorge Miguel Lopes, poreclit Jójó, fotbalist născut în Portugalia, dar care evoluează la prima reprezentativă a Insulelor Capului Verde.
17:10
„Energocom” devine furnizor de gaze naturale pentru consumatorii din Republica Moldova # Radio Moldova
SA „Energocom” a devenit, începând de astăzi, 1 septembrie, furnizorul de gaze naturale în cadrul obligației de serviciu public și al furnizării de ultimă opțiune, conform unei hotărâri a Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică (ANRE) din 4 august curent.
17:10
Premierul nipon: Japonia va continua să susțină Republica Moldova prin proiecte de agricultură și industrie # Radio Moldova
Japonia va continua să susțină consolidarea democrației în Republica Moldova, precum și dezvoltarea țării noastre prin proiecte în agricultură și pentru promovarea industriei. Declarația a fost făcută de prim-ministrul Japoniei, Shigeru Ishiba, pe 1 septembrie, la întrevederea cu premierul Dorin Recean, aflat într-o vizită de lucru la Tokyo.
17:00
Angajații din R. Moldova au primit, în cel de-al doilea trimestru al anului curent, salarii între 9.997 și 36.274 de lei.
16:40
Energocom devine furnizor de gaze naturale pentru consumatorii din Republica Moldova # Radio Moldova
Energocom a devenit, începând de astăzi, 1 septembrie, furnizorul de gaze naturale în cadrul obligației de serviciu public și al furnizării de ultimă opțiune, conform unei hotărâri a Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică (ANRE) din 4 august curent. Potrivit instituției, contractele consumatorilor încheiate anterior cu Moldovagaz rămân valabile și sunt preluate automat de Energocom, fără necesitatea reînnoirii acestora. Tarifele actuale pentru gaze naturale se mențin neschimbate, iar orice modificare va fi decisă exclusiv de către ANRE.
16:20
Avionul Ursulei von der Leyen, vizat de un bruiaj în Bulgaria: Rusia, suspectată de acest incident # Radio Moldova
Un atac suspectat că ar fi fost lansat de Rusia a dezactivat serviciile de navigație GPS de pe un aeroport bulgar și a forțat un avion care o transporta pe președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, să aterizeze duminică, 31 august, la Plovdiv folosind hărți pe hârtie, a relatat Financial Times, care a citat trei oficiali familiarizați cu situația, relatează Reuters. Relatarea publicației britanice a fost confirmată luni de Comisia Europeană.
16:20
Lovitură de teatru la Bayer Leverkusen! Antrenorul Erik Ten Hag demis după doar 3 luni # Radio Moldova
Antrenorul olandez Erik Ten Hag a rezistat doar trei meciuri oficiale pe banca tehnică a echipei Bayern Leverkusen! Acesta a fost demis de la clubul german de fotbal în urma rezultatelor nesatisfăcătoare de la începutul sezonului.
16:10
Corespondență de la Cernăuți // Războiul a golit școlile românești: cu 76 de mii mai puțini elevi în regiune în ultimii ani # Radio Moldova
În regiunea Cernăuți, Ucraina, anul de studii 2025-2026 a început cu sentimente contrastante: bucuria unui nou început, dar și tristețea unui război care durează de mai bine de trei ani și jumătate. Peste 400 de școli de cultură generală și școli de bază din regiune și-au deschis astăzi ușile pentru 101.230 de elevi din nordul Bucovinei.
16:10
The European Parliament has announced it will open a new office in Moldova in September, aiming to act as a "bridge" between the country's legislative body and the EU.
16:00
Luna septembrie începe cu temperaturi caniculare. Meteorologii au emis Cod galben de caniculă, valabil pentru perioada 2 - 3 septembrie. Avertizarea este valabilă pentru sudul și o parte din centrul R. Moldova.
15:50
Interzis în Schengen, dar prezent la Roma. Italia i-a permis lui Ion Ceban accesul pentru o conferință UNESCO # Radio Moldova
Primarul Ion Ceban, căruia i-a fost aplicată o interdicție de intrare în România și în spațiul Schengen pentru o perioadă de cinci ani, a putut ajunge în Italia după ce a primit o viză specială, anunță Ministerul de Externe de la București, citat de G4Media.
15:50
Luna septembrie începe cu temperaturi caniculare. Meteorologii au emis Cod galben de caniculă, pentru perioada 2-3 septembrie. Avertizarea este valabilă pentru sudul și o parte din centrul R. Moldova.
15:50
Marcel Dumbravan, prezentat angajaților PA: „Voi depune efort pentru a asigura un act de justiție independent și profesionist” # Radio Moldova
Procuratura Anticorupție (PA) are un nou șef, care și-a început activitatea luni, 1 septembrie. Noul procuror-șef al PA, Marcel Dumbravan, a fost prezentat astăzi angajaților instituției de către procurorul general Alexandru Machidon și președintele Consiliului Superior al Procurorilor (CSP), Dumitru Obadă.
15:30
Infrastructură modernizată în raionul Cantemir. S-a investit 24 de milioane de lei din Fondul Rutier # Radio Moldova
Peste cinci kilometri de drum care leagă satele Chioselia, Baimaclia și Țărăncuța au fost recent renovați, fiind investiți aproape 24 de milioane de lei din Fondul Rutier. Locuitorii susțin că până acum drumul era deteriorat și le dădeau mari bătăi de cap șoferilor.
14:20
Primul sunet, în toate școlile din R. Moldova: „Încercăm să le oferim elevilor mai mult timp pentru a se acomoda” # Radio Moldova
Emoții mari, la primul sunet, pentru elevi, profesori și părinți. Prima zi de școală a început cu dansuri, poezii și muzică. Ulterior, elevii au participat la prima lor lecție din noul an de studii, cu tema „Valorile care ne unesc”.
13:50
Numărul victimelor cutremurului cu magnitudinea 6, produs în noaptea de duminică spre luni în nord-estul Afganistanului, a crescut dramatic. Potrivit autorităților de la Kabul, 812 persoane și-au pierdut viața, iar cel puțin 2.800 au fost rănite în provinciile Kunar și Nangarhar, unde satele de pe versanții muntoși au fost aproape rase de pe fața pământului.
13:40
MEC: 10 700 de proiecte didactice zilnice pentru învățământul primar, gimnazial și liceal # Radio Moldova
Cadrele didactice din învățământul primar, gimnazial și liceal vor avea la dispoziție circa 10 700 de proiecte didactice zilnice de scurtă durată. Alte 510 proiecte didactice au fost elaborate pentru educatori, fiind recomandate pentru organizarea activităților educaționale din instituțiile preșcolare. Măsura vine în sprijinul cadrelor didactice, pentru a le reduce sarcinile administrative și a le permite să se concentreze mai mult pe predare și pe interacțiunea directă cu elevii.
13:30
Elevii din școlile cu predare în limba română din regiunea transnistreană au revenit, fără incidente, la lecții # Radio Moldova
Sute de elevi din cele opt instituții de învățământ cu predare în limba română din stânga Nistrului au revenit luni, 1 septembrie, în sălile de clasă, odată cu începerea anului de studii 2025–2026. Spre deosebire de anii trecuți, când școlilor le era interzisă arborarea tricolorului, intonarea imnului de stat sau erau supravegheate de așa-numiții „milițieni locali”, festivitățile din acest an dedicate începutului de an școlar s-au desfășurat fără incidente și fără măsuri restrictive din partea așa-ziselor autorități transnistrene.
13:20
Cel puțin patru civili au fost uciși și 27 au fost răniți în urma atacurilor rusești în toată Ucraina în ultimele 24 de ore. Forțele Aeriene ale Ucrainei au anunțat că forțele rusești au lansat 86 de drone peste noapte, iar apărarea aeriană a interceptat 76 dintre acestea. Alte zece drone au lovit șase locații, notează The Kyiv Independent.
13:00
Daniela Morari, la Radio Moldova: Biroul Parlamentului European deschis la Chișinău va eficientiza procesul de aderare la UE # Radio Moldova
Biroul Parlamentului European la Chișinău va fi inaugurat în luna septembrie curent și va fi „o punte de legătură” între instituțiile legislative ale R. Moldova și Uniunii Europene (UE). Șefa Misiunii R. Moldova pe lângă UE, Daniela Morari, a declarat luni, 1 septembrie, la emisiunea „Dimineața cu Radio Moldova”, că decizia Parlamentului European de a deschide un birou de legătură la Chișinău este „foarte importantă”, fiindcă va contribui la eficientizarea proceselor legate de integrarea europeană a statului nostru.
12:50
Altercații la Peresecina: susținători ai grupului Șor, reținuți și cercetați de Poliție # Radio Moldova
Mai multe persoane au fost documentate de poliție pentru huliganism, nesubordonare și ultragierea polițiștilor, după altercațiile produse pe 31 august în localitatea Peresecina, raionul Orhei. Potrivit Inspectoratului de Poliție Orhei, acestea au fost conduse la sediu după ce au manifestat agresivitate și au perturbat ordinea publică.
12:40
Instituțiile din R. Moldova beneficiază de sprijin din partea țărilor membre ale Uniunii Europene pentru a contracara atacurile cibernetice lansate de Federația Rusă, inclusiv în contextul alegerilor parlamentare din 28 septembrie. Un rol important în acest ajutor îi revine României, declară șeful statului român, Nicușor Dan.
12:20
Daniel Dumbrăvanu și Virgiliu Postolachi au urmărit de pe banca de rezerve derby-ul etapei a 8-a din cadrul Superligii românești de fotbal # Radio Moldova
CFR Cluj și FCSB au remizat cu scorul de 2:2, în derby-ul suferindelor din cadrul etapei a 8-a a Superligii românești de fotbal. CFR-ul a deschis scorul în minutul 19 prin croatul Damjan Djokovic. Fostul jucător al echipei bucureștene a înscris cu o lovitură de cap după cornerul executat de kosovarul Meriton Korenița. Discipolii antrenorului cipriot Elias Charalambous au egalat în minutul 43.
12:00
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a anunțat luni, 1 septembrie, arestarea presupusului autor al asasinatului asupra fostului președinte al Parlamentului, Andrii Parubîi, care a avut loc sâmbătă la Lvov, în vestul țării, relatează AFP și dpa.
11:50
Internaționalul moldovean Ion Nicolăescu a marcat primul său gol pentru Maccabi Tel Aviv. Într-un meci din etapa a doua a primei divizii israeliene de fotbal, atacantul de 26 de ani a înscris în minutul 22 în poarta echipei Maccabi Netanya. La scorul de 1:0, „Nico” a dublat avantajul echipei sale, iar partida s-a încheiat cu scorul de 4:0 în favoarea „galben-albaștrilor”. Moldoveanul putea recidiva în minutul 36. Însă, bine plasat, vârful de atac a ratat cu seninătate o ocazie uriașă.
11:30
Diaspora nu uită de unde a plecat: Noi investiții în renovarea drumurilor din Hârbovăț, prin programul „DAR 1+3” # Radio Moldova
Nu au uitat de unde au plecat și continuă să pună umărul la dezvoltarea localității natale. În satul Hârbovăț, raionul Anenii Noi, mai multe obiective au fost reabilitate cu sprijinul diasporei. În acest an, prin programul „DAR 1+3” va fi renovat un trotuar, după ce în anii precedenți a fost amenajat și un teren de joacă pentru copii.
11:10
Nu au uitat de unde au plecat și continuă să pună umărul la dezvoltarea localității natale. Vorbim de satul Hîrbovăț, raionul Anenii Noi, unde mai multe obiective au fost reabilitate cu sprijinul diasporei. În acest an, prin programul „DAR 1+3” va fi renovat un trotuar. Asta după ce în anii precedenți, a fost amenajat și un teren de joacă pentru copii.
11:00
Fostul director al Spitalului Clinic Bălți, reținut într-un dosar de corupție, a fost plasat în arest pentru 30 de zile # Radio Moldova
Fostul director al Spitalului Clinic Bălți, Gheorghe Brînza, a fost plasat în arest preventiv pentru 30 de zile, printr-o decizie pronunțată sâmbătă, 30 august, de magistrații Judecătoriei Bălți. Măsura survine după ce, pe 29 august, ofițerii Centrului Național Anticorupție (CNA) i-au reținut pe directorul instituției medicale și pe vicedirectorul acestuia.
10:40
Japonezii, impresionați de Republica Moldova la Expo 2025 Osaka: Mii de vizitatori la pavilionul țării noastre # Radio Moldova
Republica Moldova cucerește atenția vizitatorilor la Expoziția Mondială de la Osaka prin vinurile sale rafinate, frumusețea costumelor tradiționale și delicatețea broderiilor realizate manual. Pavilionul nostru național a devenit un punct de atracție pentru sute de oaspeți dornici să descopere cultura, tradițiile și potențialul economic al Republicii Moldova. De Ziua Limbii Române, japonezii și turiștii s-au bucurat de o adevărată sărbătoare dedicată țării noastre.
10:40
Pelerinajul hasidic la Uman, sub semnul întrebării: Kievul invocă motive de securitate # Radio Moldova
Ucraina ia în calcul posibilitatea de a interzice accesul cetățenilor Israelului și ai altor state în orașul Uman, din regiunea Cerkasî, în perioada sărbătorii de Roș HaȘana (Anul Nou evreiesc). Informația a fost relatată duminică, 31 august, de publicația The Jerusalem Post (JP) și de alte instituții media, care citează oficiali ucraineni ce au preferat să rămână anonimi, scrie DW.
10:40
ELECTORALA 2025 // CEC: Ultimele trei zile în care cetățenii cu drept de vot își pot declara noul loc de ședere # Radio Moldova
Cetățenii cu drept de vot mai au la dispoziție trei zile pentru a-și declara noul loc de ședere la organul administrației publice locale - primăria sau pretură, dacă după ultima participare la alegeri și-au schimbat locul de ședere.
10:30
Ion Ceban, primarul Chișinăului, prezent la Roma, în pofida interdicției de a intra în spațiul Schengen # Radio Moldova
Primarul municipiului Chișinău, Ion Ceban, căruia luna trecută i-a fost aplicată interdicția de a intra în România și în spațiul Schengen pentru o perioadă de cinci ani, se află la Roma, Italia. Edilul a publicat pe Facebook un video filmat în fața Colosseumului, în care afirmă că urmează să participe la „o mulțime de activități” în capitala Italiei.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.