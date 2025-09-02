Subiectele discutate de Comisarul European pentru agricultură cu asociația Moldova Fruct
Agrobiznes, 2 septembrie 2025 08:00
Compania Farm-Prod SRL din Olănești, Ștefan Vodă, membră a Asociației Moldova Fruct, a găzduit vizita oficială a Comisarului european pentru agricultură și alimentație, Christophe Hansen. Vizitei s-au alăturat ambasadoarea Uniunii Europene în Republica Moldova, Iwona Piórko, reprezentanți ai Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare și ai Agenției pentru Dezvoltarea și Modernizarea Agriculturii (ADMA), care au discutat […]
• • •
Alte ştiri de Agrobiznes
Acum 30 minute
08:00
Subiectele discutate de Comisarul European pentru agricultură cu asociația Moldova Fruct # Agrobiznes
Compania Farm-Prod SRL din Olănești, Ștefan Vodă, membră a Asociației Moldova Fruct, a găzduit vizita oficială a Comisarului european pentru agricultură și alimentație, Christophe Hansen. Vizitei s-au alăturat ambasadoarea Uniunii Europene în Republica Moldova, Iwona Piórko, reprezentanți ai Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare și ai Agenției pentru Dezvoltarea și Modernizarea Agriculturii (ADMA), care au discutat […]
Acum 4 ore
06:00
Angela Bejenari: „Grantul IFAD ne-a oferit încredere și disciplină să investim mai mult în agricultura ecologică” # Agrobiznes
La nordul Moldovei, în satul Plop, Dondușeni, Angela Bejenari și familia sa cresc legume și pomușoare cu grijă pentru sănătatea consumatorilor și respect pentru natură. De aproape 20 de ani, gospodăria produce roșii, castraveți, căpșuni, zmeure și coacăze, toate fără pesticide sau îngrășăminte chimice. Cu opt ani în urmă, au trecut de la agricultura convențională […]
Acum 24 ore
16:40
Maia Sandu și comisarul UE pentru agricultură, discuții despre exporturile pe piața europeană # Agrobiznes
Accesul produselor agricole moldovenești pe piața Uniunii Europene rămâne limitat, în ciuda cererii crescute pentru deschiderea piețelor. Principala piedică este nealinierea Republicii Moldova la standardele europene privind utilizarea pesticidelor și legislația în domeniul agriculturii. Această problemă a fost discutată la Chișinău de comisarul european pentru agricultură și alimentație, Christophe Hansen, și președinta Maia Sandu, transmite […]
15:40
Interviu Moldova Business Week: ce mesaje și soluții aduce pentru sectorul agroalimentar # Agrobiznes
Chișinăul se pregătește să devină, în perioada 15-19 septembrie 2025, centrul atenției pentru lumea investițiilor și afacerilor internaționale. Moldova Business Week, ajuns la ediția a zecea, aduce împreună lideri economici, investitori și factori de decizie din peste 25 de țări. Despre oportunitățile pe care acest forum le deschide antreprenorilor din sectorul agroindustrial am aflat direct […]
13:30
În luna august 2025, au fost autorizate spre plată subvenții în valoare totală de 51,34 milioane de lei, fonduri direcționate către producători agricoli și beneficiari din mediul rural, se arată în raportul AIPA. Cea mai mare parte din acești bani, aproximativ 35,96 milioane de lei, a fost destinată plăților directe în sectorul zootehnic, per cap […]
09:40
Doriți să modernizați ferma sau afacerea agricolă?Cu maib aveți posibilitatea să procurați tehnică și/sau echipamente agricole prin intermediul partenerilor maib, utilizând 3 tipuri de credite adaptate necesităților dumneavoastră. Produsele pot fi și combinate — de exemplu, tehnica prin programul FCA, iar echipamentele cu TVA prin creditele FIDA 8. 1) Facilitatea de Creditare a Agriculturii (FCA) […]
09:20
Experiență: Senzorii în vii și livezi a redus utilizarea apei cu 10% și a îngrășămintelor cu 30% # Agrobiznes
În regiunea Toscanei, între colinele Luccăi și coasta Bolgheri, două companii – Cooperativa Calafata și Azienda Agricola Campo al Noce – participă la proiectul H2Coop, dedicat transferului de tehnologii inovatoare pentru gestionarea irigării în livezi și vii. Cele două exploatații au instalat trei sonde Sentek Drill & Drop, cu lungimea de 60 cm, în zone […]
Ieri
06:10
Producția de fructe, fructe moi și nucifere în țările Uniunii Europene în 2024 a fost de 24,3 milioane tone, cu 2% mai mică decât volumul recoltat în anul precedent. Informația este furnizată de Eurostat. Principalele țări producătoare în acest segment au fost Italia (5,4 milioane t), Spania (4,3 milioane t) și Polonia (4,1 milioane t), […]
31 august 2025
16:20
Comisia Europeană a redus semnificativ estimarea privind producția de porumb în țările UE pentru sezonul 2025–2026 — de la 60,1 la 57,6 milioane tone. Noul nivel prognozat este cu 3,4% mai mic decât anul trecut, scrie Reuters, citând datele privind cererea și oferta. Importurile de porumb sunt estimate la 18,8 milioane tone, comparativ cu 18,3 […]
15:10
Ucraina – exporturi minime de castraveți și tomate. Moldova rămâne principalul importator # Agrobiznes
Exporturile de castraveți și roșii din Ucraina au ajuns la cel mai scăzut nivel de dinainte de război, potrivit analiștilor de piață. Principalele destinații pentru castraveți rămân Estonia, Polonia și Moldova, livrările fiind concentrate între lunile mai și iulie, perioadă în care Ucraina poate furniza volume sezoniere. Exporturile de roșii urmează un model similar, majoritatea […]
Mai mult de 2 zile în urmă
20:30
Tendințe globale pe piața strugurilor: cerere în UE, tarife noi în SUA, expansiune în Asia # Agrobiznes
Piața strugurilor de masă înregistrează câteva tendințe interesante de urmărit. Sezonul de comercializare în Italia prezintă dinamici contrastante. În Sicilia, sezonul pentru soiul cu Victoria se încheie pozitiv, strugurii de calitate ridicată obținând rezultate comerciale bune atât pe piața internă, cât și la export, se arată în analiza FreshPlaza. Recoltarea a decurs fără probleme, iar […]
29 august 2025
14:40
Volumul exporturilor de grâu moale din Franța în afara Uniunii Europene va crește la 8 milioane de tone în 2025–2026, potrivit Argus Media. Franța este cel mai mare producător de cereale din UE. Țara a încheiat recent campania de recoltare. Agenția britanică de analiză a prețurilor a estimat recolta brută la 33,4 milioane de tone. […]
11:30
Ministerele Energiei și al Finanțelor vor aproba un Ordin comun privind inventarierea rețelelor de gaze naturale într-o localitate rurală și una urbană din Republica Moldova, pentru a testa metodologia propusă de inventariere și gestionare a rețelelor de gaze naturale din proprietatea persoanelor terțe și fără proprietar, aflate în gestiunea întreprinderilor de distribuție a gazelor naturale […]
08:20
Mulți fermieri preferă să utilizeze pe terenurile lor preparate biologice, care nu dăunează naturii și sănătății umane. Pentru a proteja plantele de insectele dăunătoare, se utilizează adesea produse pe bază de ciuperci entomopatogene. Ciupercile entomopatogene sunt microorganisme, care parazitează insectele și alte artropode, provocându-le boli și moartea. Sporii ciupercii entomopatogene pătrund în corpul insectei prin cuticulă, apoi germinează în […]
28 august 2025
20:30
Consolidarea cooperării cu Nigeria, cel mai mare importator african de vinuri moldovenești, s-a aflat astăzi pe agenda de discuții la Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare. O delegație de distribuitori din Nigeria a purtat discuții cu secretarul de stat Andrian Digolean și cu directorul ONVV Ștefan Iamandi, privind extinderea prezenței vinurilor moldovenești și identificarea unor noi oportunități […]
15:40
Agropiese TGR, împreună cu producătorul Hattat, lansează o promoție exclusivă pentru fermierii din Moldova: prețuri speciale sunt valabile pentru trei modele populare de tractoare. Puternicul Hattat T4110 este acum doar 620 000 MDL în loc de 750 000 MDL, modelul universal Hattat A110 este disponibil la 580 000 MDL, iar compactul Hattat B3080 pentru livezi […]
15:00
Serviciul Fiscal de Stat informează despre modificarea condițiilor de eligibilitate pentru producătorii agricoli în vederea beneficierii de Programul de rambursare a TVA, urmare a intrării în vigoare a Legii nr. 146/2025 și Legii nr. 187/2025 pentru modificarea unor acte normative. Modificările prenotate prevăd reducerea pragului de eligibilitate în scopul beneficierii de rambursarea TVA, de la 95% la 70% a […]
11:40
Sprijinirea femeilor în agricultură este o investiție în viitorul unor sisteme alimentare reziliente, incluzive și durabile. Cu această viziune, compania internațională de știință și tehnologie agricolă Corteva Agriscience susține noua generație de femei lideri prin inițiative precum TalentA – un program de granturi educaționale care, în ultimii 5 ani, a sprijinit deja peste 300 de […]
10:30
În următoarele zile prețul de achiziție al merelor de vară destinate procesării va scădea de la 3,10 lei la doar 2,55-2,60 de lei pentru un kilogram, spun surse de pe piață. De vină sunt tarifele vamale majorate impuse de Donald Trump la exportul de mărfuri din Republica Moldova şi alte state, notează mold-street.com. Comparativ cu […]
10:10
Asociația Forța Fermierilor: De la motorină la TVA, revendicările au rămas fără răspuns # Agrobiznes
Asociația „Forța Fermierilor” a reacționat dur la declarația premierului Dorin Recean din cadrul ședinței Consiliului Economic pe lângă Prim-ministru, în care acesta a afirmat că „nu contează dacă suprafața de 1,7 milioane hectare va fi prelucrată de 3000 sau de 1000 de agenți economici”. Organizația consideră că mesajul confirmă ignorarea constantă a nevoilor fermierilor. În […]
09:00
Agrotek, un parc industrial specializat, destinat inovațiilor digitale în agricultură, va fi creat pe baza unor imobile şi a unui teren de cinci hectare din campusul fostei Universităţi Agrare și va fi coordonat de Universitatea Tehnică a Moldovei. Autorul iniţiativei, Ministerul Economiei, susţine că necesitatea Parcului „apare din nevoia de a spori productivitatea și rezistența […]
27 august 2025
17:00
Stocurile de grâu din Marea Britanie au scăzut brusc, iar cele mai recente date arată că volumele record de cereale importate au compensat parțial unele dintre cele mai abrupte reduceri ale producției interne din ultimul deceniu, notează farminguk.com. Potrivit Departamentului pentru Mediu, Alimentație și Afaceri Rurale (Defra), stocurile de grâu deținute de comercianți, porturi, cooperative […]
13:20
Fenomenul plantelor sterile la floarea-soarelui a atras atenția fermierilor în nordul Moldovei în acest an, unde s-au înregistrat câmpuri semnificative cu plante care nu au dezvoltat calatidii cu semințe. Vitalie Ursachi, Reprezentant Vânzări Cultura Mare, Zona Nord-Vest Syngenta Moldova, a explicat în cadrul seminarului organizat recent de ce s-a întâmplat acest lucru și cum poate […]
12:20
Eugen și Victoria Sobol, un cuplu tânăr din Bravicea, raionul Călărași, au reușit să transforme pasiunea pentru apicultură într-o afacere diversificată, care îmbină producerea de miere cu servicii agroturistice. Pensiunea lor, „Stupina Codrilor” este o destinație vizitată de sute de turiști anual, dar și un exemplu de cum investițiile inteligente și instruirea pot schimba perspectivele […]
11:00
Stocurile de grâu din Marea Britanie au scăzut brusc, iar cele mai recente date arată că volumele record de cereale importate au compensat parțial unele dintre cele mai abrupte reduceri ale producției interne din ultimul deceniu, notează farminguk.com. Potrivit Departamentului pentru Mediu, Alimentație și Afaceri Rurale (Defra), stocurile de grâu deținute de comercianți, porturi, cooperative […]
09:20
Ministerul Energiei lansează campania națională privind importanța utilizării biocombustibililor solizi # Agrobiznes
Importanța și beneficiile utilizării surselor de biocombustibili solizi în sectorul public și cel privat se află în centrul campaniei naționale de informare desfășurate de Centrul Național pentru Energie Durabilă (CNED), în parteneriat cu Ministerul Energiei al Republicii Moldova. Campania, care se va desfășura în perioada septembrie 2025 – martie 2026, are ca scop promovarea tranziției […]
09:10
A fost lansată campania națională ce promovează folosirea centralelor pe biocombustibil solid # Agrobiznes
Importanța și beneficiile utilizării surselor de biocombustibili solizi în sectorul public și cel privat se află în centrul campaniei naționale de informare desfășurate de Centrul Național pentru Energie Durabilă (CNED), în parteneriat cu Ministerul Energiei al Republicii Moldova. Campania, care se va desfășura în perioada septembrie 2025 – martie 2026, are ca scop promovarea tranziției […]
26 august 2025
19:30
În perioada 13–25 august 2025, au fost înregistrate trei focare de pestă porcină africană (PPA) la porci domestici în raionul Hîncești și două cazuri de rabie în nordul și centrul țării. Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor(ANSA) solicită proprietarilor de porcine să informeze urgent subdiviziunile teritoriale pentru siguranța alimentelor, medicii veterinari sau autoritățile publice locale, în […]
18:30
Anul agricol 2024–2025 a confirmat încă o dată performanța hibrizilor de rapiță și a soiurilor de grâu din portofoliul Limagrain. În toate regiunile țării fermierii au obținut producții ridicate, dovadă a adaptabilității și stabilității genetice. „Rezultatele bune în câmp încep cu sămânța potrivită, adaptată atât tehnologiei fermei, cât și provocărilor climatice”, afirmă Nicolai Schițco, administratorul […]
16:40
UTM a demonstrat încă o dată că se poate, prin lansarea a două centre academice moderne, realizate în cadrul proiectului „Învățământul superior din Moldova”, menite să transforme procesul educațional și activitatea de cercetare. Astfel, la Facultatea Medicină Veterinară au fost create 7 laboratoare moderne pentru analiza animalelor, inclusiv un laborator de radiologie dotat cu un utilaj unic […]
16:10
Astăzi, în cadrul ședinței Guvernului, au fost aprobate modificări importante la Regulamentul privind exportul și importul substanțelor chimice periculoase. Acestea vin să întărească mecanismele naționale de control și autorizare, contribuind la sporirea siguranței în domeniul gestionării substanțelor periculoase și la protejarea sănătății populației și a mediului înconjurător. Modificările adoptate au ca scop consolidarea transparenței și […]
14:00
În ședința de astăzi, Guvernul a aprobat Regulamentul privind măsurile de protecție a pădurilor împotriva bolilor și dăunătorilor – un instrument esențial pentru conservarea și sănătatea ecosistemelor forestiere din Republica Moldova. Documentul stabilește un cadru clar de acțiune pentru prevenirea, monitorizarea și combaterea bolilor și dăunătorilor care afectează fondul forestier, având în vedere atât factorii […]
12:20
Pe 23 septembrie, Bucureștiul devine centrul industriei internaționale de oleaginoase și uleiuri vegetale, prin desfășurarea celei de-a 11-a ediții a conferinței BLACK SEA OIL TRADE-2025, organizată de UkrAgroConsult. Evenimentul va reuni peste 300 de participanți din 25 de țări – producători, procesatori, traderi, investitori și companii de logistică. În acest context, am discutat cu Sergey Feofilov, Director […]
10:20
Ministra Agriculturii și Industriei Alimentare (MAIA), Ludmila Catlabuga, a prezentat calendarul și mecanismele de subvenționare pentru sectorul agricol în anul 2025. Totodată, a fost confirmată alocarea a 100 de milioane de lei pentru despăgubirea agricultorilor ale căror culturi au fost afectate de înghețurile târzii din primăvara acestui an, transmite MOLDPRES. „Fermierii vor putea accesa noi […]
08:20
UNIDO și UE sprijină din nou IMM-urile și fermierii din Moldova printr-un nou ciclu de instruire # Agrobiznes
Organizația Națiunilor Unite pentru Dezvoltare Industrială (UNIDO) și Uniunea Europeană (UE) au anunțat lansarea celui de-al doilea ciclu al Programului de consolidare a capacităților și de implementare a standardelor pentru întreprinderile mici și mijlocii (IMM-uri), operatorii din sectorul alimentar și fermierii din Republica Moldova. Înscrierile sunt deschise până la 30 septembrie 2025, transmite MOLDPRES. Programul […]
25 august 2025
19:20
România este principala piaţă de export pentru vinurile din Republica Moldova, ţara vecină având o cotă de piaţă de 20%, 68 de crame moldoveneşti fiind prezente pe această piață. Potrivit Oficiului Naţional al Viei şi Vinului (ONVV) din Republica Moldova, în 2024, peste 10 milioane de litri de vin îmbuteliat moldovenesc au ajuns în România. […]
16:30
Producătorii de fructe interesați de soluții moderne pentru livezi și post-recoltare s-au reunit recent la Edineț, în cadrul unui seminar dedicat inovațiilor în pomicultură. 32 de membri și non-membri ai Asociației Moldova Fruct au învățat despre metodele inovatoare de tratare a fructelor și soluțiile eficiente de dezinfectare a ambalajelor, și suprafețelor. „Produsul nostru este deja […]
15:20
Proiectul „Piețe reziliente și incluzive în Moldova”, implementat de PNUD și finanțat de Guvernul Elveției, lansează concursul pentru selectarea a trei microregiuni beneficiare care vor primi sprijin tehnic și financiar pentru dezvoltarea economică locală prin abordarea de clusterizare. Fiecare cluster creat în regiuni va primi asistență financiară nerambursabilă de cel puțin 200.000 USD pentru implementarea […]
14:50
Programele de studii ale Facultății de Medicină Veterinară (FMV) a Universității Tehnice a Moldovei corespund, în mare parte, cerințelor Uniunii Europene, potrivit unei analize realizată de experți germani. Evaluarea a vizat curriculumul și capacitățile academice instituționale ale facultății, cu accent pe identificarea domeniilor ce necesită îmbunătățiri. Alinierea curriculumului veterinar la standardele educaționale ale UE va permite […]
12:20
Ion Mereacre: „Pe Pergola am obținut și 45–48 de tone struguri/ha, dar calitatea o găsim la 35” # Agrobiznes
„Largul Holdelor” a apărut în 2008 ca o afacere de familie. Ion Mereacre își amintește cum, după câțiva ani de încercări în legumicultură, lipsa brațelor de muncă i-a obligat să facă un următorul pas: investiția în livezi și viță de vie. A fost un pariu pe termen lung, dar unul care astăzi îi oferă stabilitate […]
12:10
AIPA a autorizat săptămâna trecută plăți pentru agricultură în valoare de 15 milioane lei # Agrobiznes
În perioada 18–22 august 2025, AIPA a autorizat spre plată un volum total de 15 milioane de lei. Fondurile sunt destinate susținerii producătorilor agricoli din Republica Moldova, în conformitate cu politicile naționale din domeniul agriculturii și dezvoltării rurale. Cea mai mare parte a sumei, 10,99 milioane de lei, a fost alocată pentru plățile directe în […]
10:40
Pepenele galben este una dintre culturile preferate ale verii, iar gustul său dulce și aroma intensă sunt motivul pentru care fermierii îl cultivă și consumatorii îl caută. Totuși, nu de puține ori se întâmplă ca fructele, deși arată bine la exterior, să fie fade, lipsite de dulceață sau chiar ușor amare. Acest lucru nu este […]
09:00
Orientul Mijlociu, care cuprinde părți din Asia de Vest și Egipt, are o populație de 411 milioane de locuitori, notează ukragroconsult.com. Pe fondul creșterii demografice și al producției limitate de cereale, regiunea depinde puternic de importurile de grâu, în special din zona Mării Negre. Principalele țări consumatoare din regiune sunt: Egipt, Iran, Turcia, Irak și […]
24 august 2025
12:10
Serviciul Hidrometeorologic de Stat a emis în dimineața zilei de duminică, 24 august, o avertizare de Cod Galben privind intensificări ale vântului. Potrivit meteorologilor, în intervalul 11:00 – 20:00, vântul va sufla din sector nord-vestic, cu rafale de până la 15–20 m/s, pe întreg teritoriul țării. Avertizarea este valabilă pentru toată Republica Moldova, conform hărții […]
11:00
În contextul potențialului agricol semnificativ al Republicii Moldova, importul de utilaje agricole reprezintă unul dintre principalii indicatori ai activității investiționale și ai direcțiilor strategice de dezvoltare a complexului agroindustrial național. Perioada analizată, 2022 – iulie 2025, are o relevanță aparte, întrucât cuprinde etapa de redresare post-criză a economiei, adaptarea la noile realități geopolitice și transformarea […]
09:40
În data de 23 iulie 2025, a fost organizată Ziua Prunelor și Caiselor la Stațiunea de Cercetare în Pomicultură din Cegléd, Ungaria. Acest eveniment are loc anual din 2010, cu scurte pauze, și oferă informații actuale despre tendințele de piață și tehnologii de producere, cum ar fi selecția asociațiilor soi/portaltoi pentru prun și toleranța la […]
23 august 2025
19:50
Recoltarea merelor reprezintă etapa finală și decisivă a procesului de producere. Este o operațiune complexă care influențează direct calitatea, valoarea comercială și durata de păstrare a recoltei. Momentul ales pentru recoltare, modul de desprindere a fructelor și condițiile de manipulare și depozitare stabilesc succesul întregului sezon de muncă. Maturitatea fructelor – tipuri și indicatori biologici […]
22 august 2025
18:30
Toamna, după recoltarea fructelor, este o perioadă foarte potrivită pentru îngrijirea pomilor fructiferi și a viței de vie. Chiar dacă plantele se pregătesc pentru repausul vegetativ, agenții patogeni (ciuperci, bacterii) și dăunătorii pot rămâne prezenți pe ramuri, scoarță sau în sol. Tratamentele fitosanitare aplicate în această perioadă – după recoltare și odată cu căderea frunzelor […]
18:30
Vitalie Gorincioi, Moldova Fruct: Incertitudinea subvențiilor post-investiție afectează grav pomicultorii # Agrobiznes
Președintele Asociației Moldova Fruct, Vitalie Gorincioi, a adus astăzi în atenția Guvernului și partenerilor economici principalele necesități ale pomicultorilor, în cadrul ședinței plenare a Consiliului Economic pe lângă Prim-ministru. Printre solicitările formulate se numără: Vitalie Gorincioi, Președintele Asociației Moldova Fruct: „Pierderile provocate de cele două valuri de înghețuri din primăvară au afectat grav livezile și […]
17:50
Conferința Națională Vitivinicolă, ediția a IX-a, a reunit la Chișinău comunitatea vitivinicolă din țară # Agrobiznes
Astăzi s-a desfășurat la Chișinău cea de-a IX-a ediție a Conferinței Naționale Vitivinicole, eveniment de referință pentru sectorul vitivinicol al Republicii Moldova, care a reunit vinificatori, viticultori, experți și parteneri internaționali. Agenda a cuprins discuții despre politici, piețe globale, branding, impactul schimbărilor climatice și oportunitățile de finanțare. În deschiderea conferinței, ministra Agriculturii și Industriei Alimentare, […]
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.