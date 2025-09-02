VIDEO Operațiune de amploare în sudul țării: 60 de percheziții într-un dosar de corupție electorală și spălare de bani

13:30

Toamna începe cu un nou serial la RLIVE TV. De pe 1 septembrie, difuzăm filmul criminal columbian „Ultimul om al lui Escobar”. Urmăriți episod după episod, de luni până vineri, pentru a afla mai multe despre mafie, războaiele dintre carteluri și viața ascunsă a lumii interlope. Protagonistul principal, apropiat de baronul drogurilor, decide să se […] Articolul VIDEO Începe toamna cu un nou serial la RLIVE TV! Filmul „Ultimul om al lui Escobar”, de luni până vineri, la 21:00 apare prima dată în Realitatea.md.