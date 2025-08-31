Ursula von der Leyen, mesaj dur de la granița Poloniei cu Belarus: „Putin este un prădător”
Cotidianul, 31 august 2025 20:10
Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a transmis un mesaj dur la granița Poloniei cu Belarus, în contextul tensiunilor provocate de Rusia. Ea l-a numit pe Vladimir Putin „un prădător” și a avertizat că liderul de la Kremlin „nu se schimbă și nu se va schimba”, transmite Digi24. Președinta Comisiei Europene se află într-un …
• • •
Alte ştiri de Cotidianul
Acum 15 minute
20:20
Uniunea Europeană are un nou ambasador la Chișinău: Iwona Piorko îi succede pe Janis Mazeiks # Cotidianul
Uniunea Europeană și-a desemnat noua reprezentantă în Republica Moldova: ambasadoarea Iwona Piorko va prelua funcția de la Janis Mazeiks. Anunțul a fost făcut de vicepreședinta Comisiei Europene, Kaja Kallas, Înalta reprezentantă a UE pentru afaceri externe și politica de securitate. În prezent, Iwona Piorko este ambasadorul UE în Singapore, iar de-a lungul carierei a ocupat …
Acum 30 minute
20:10
Ursula von der Leyen, mesaj dur de la granița Poloniei cu Belarus: „Putin este un prădător” # Cotidianul
Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a transmis un mesaj dur la granița Poloniei cu Belarus, în contextul tensiunilor provocate de Rusia. Ea l-a numit pe Vladimir Putin „un prădător” și a avertizat că liderul de la Kremlin „nu se schimbă și nu se va schimba”, transmite Digi24. Președinta Comisiei Europene se află într-un …
Acum 4 ore
18:30
Altercații la Peresecina între activiștii partidului „Șansă” afiliat oligarhului Ilan Șor și localnici: poliția a intervenit # Cotidianul
Altercații fizice, îmbrânceli și țipete au avut loc astăzi, 31 august, la o terasă din satul Peresecina, raionul Orhei, unde membri și susținători ai partidului „Șansă”, afiliat oligarhului Ilan Șor, s-au ciocnit cu un grup de localnici. Incidentul a izbucnit în timpul unui protest „spontan și pașnic” împotriva guvernării, care a escaladat rapid, necesitând intervenția …
Acum 6 ore
16:30
După Marea Dictare Națională, președinta Maia Sandu și președintele României, Nicușor Dan, au mers la Strășeni, unde au depus flori la monumentul lui Mihai Eminescu # Cotidianul
După Marea Dictare Națională, președinta Maia Sandu și președintele României, Nicușor Dan, au mers la Strășeni, unde au depus flori la monumentul lui Mihai Eminescu. Cei doi oficiali au discutat cu localnicii și au asistat la concertul dedicat Zilei Limbii Române, organizat la Casa de Cultură din oraș. Maia Sandu s-a arătat onorată să sărbătorească …
16:00
Curtea Supremă de Justiție a blocat definitiv participarea partidului „Moldova Mare” la alegerile din 28 septembrie # Cotidianul
Curtea Supremă de Justiție a admis recursul Comisiei Electorale Centrale și a anulat decizia Curții de Apel Chișinău, care obligase CEC să reexamineze cererea de înregistrare a Partidului „Moldova Mare”. Astfel, formațiunea nu va putea participa la scrutinul parlamentar. Hotărârea CSJ este definitivă și irevocabilă. Magistrații au constatat că instanța inferioară nu a analizat corect …
15:50
Prim-ministrul Dorin Recean a transmis din Japonia un mesaj cu ocazia Zilei Limbii Române, subliniind rolul fundamental al acesteia în păstrarea identității și unității naționale. „Oriunde am fi, limba română ne definește ca neam, ne întărește rădăcinile și ne unește. Înaintașii noștri au luptat pentru ea, au îngrijit-o și ne-au transmis-o cu demnitate”, a declarat …
15:30
CEC cere bisericii să nu se implice în campania electorală: „Misiunea fundamentală este una spirituală, nu politică” # Cotidianul
În contextul startului campaniei electorale, Comisia Electorală Centrală (CEC) reamintește cultelor religioase că implicarea în activități politice sau electorale este interzisă de lege și riscă să submineze încrederea publică în instituțiile democratice. Într-un comunicat, CEC subliniază că biserica este separată de stat, iar „misiunea fundamentală a oricărui cult religios este una spirituală, morală și comunitară, …
Acum 12 ore
11:30
Atac masiv cu drone rusești în regiunea Odesa: peste 29.000 de consumatori fără electricitate # Cotidianul
Forțele rusești au lansat duminică noaptea un atac masiv cu drone asupra districtului Odesa, afectând infrastructura energetică și provocând pagube materiale, potrivit șefului Administrației Militare Regionale Odesa, Oleh Kiper. „Orașul Cernomorsk și împrejurimile sale au fost cel mai grav afectate. Atacul a afectat infrastructura energetică”, a scris Kiper pe canalul său de Telegram. În urma …
11:10
Președinții Moldovei și României la Marea Dictare Națională: „Limba română, punte între malurile Prutului” # Cotidianul
Centrul capitalei găzduiește astăzi a treia ediție a Mari Dictări Naționale, un eveniment dedicat promovării limbii române și cultivării vorbirii și scrierii corecte în rândul cetățenilor. Peste 2000 de participanți din întreaga țară își testează cunoștințele, scriind un text dictat pe care îl află astăzi. Evenimentul a fost deschis de președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, …
11:10
Valeriu Pașa: „Schimbări foarte importante în politica Kremlinului față de Moldova se întâmplă. Și nu e a bine!” # Cotidianul
Schimbări majore au avut loc în structurile de putere de la Kremlin, cu impact direct asupra politicii Moscovei față de Republica Moldova. Președintele rus Vladimir Putin a convocat vineri o ședință a Consiliului de Securitate, având ca temă „politica Rusiei în spațiul CSI”. Deși deciziile nu au fost anunțate public, ulterior a fost emis un …
09:20
Președintele României, Nicușor Dan, a sosit astăzi, 31 august, la Chișinău, într-o vizită oficială de Ziua Limbii Române. Oficialul a fost întâmpinat la Reședința de Stat de către președinta Republicii Moldova, Maia Sandu. Cei doi șefi de stat vor participa împreună la evenimentele culturale dedicate sărbătorii naționale. Aceasta este a treia vizită a lui Nicușor …
Ieri
19:40
Igor Grosu despre interdicția lui Ion Ceban în România: „Nu am cerut interdicție, ci doar am avertizat partenerii” # Cotidianul
Liderul Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS), Igor Grosu, a comentat interdicția de intrare în România și în spațiul Schengen a primarului Chișinăului, Ion Ceban, precizând că autoritățile române au fost doar avertizate asupra riscurilor reprezentate de acesta. „Nu am cerut interdicție pentru Ion Ceban, ci doar i-am avertizat pe parteneri că el este un «cal …
19:10
VIDEO Andrei Curăraru sprijin european fără precedent pentru Republica Moldova: Macron, Merz și Tusk reconfirmă calea europeană a Chișinăului # Cotidianul
Campania electorală din Republica Moldova începe într-un context geopolitic tensionat, dar și cu un val de sprijin european fără precedent. Vizitele recente la Chișinău ale președintelui francez Emmanuel Macron, cancelarul Germaniei, Friedrich Merz, și premierului polonez Donald Tusk au reconfirmat locul Moldovei în familia europeană. Analistul politic Andrei Curăraru, de la Watchdog, spune că aceste …
18:30
Vladimir Plahotniuc ar putea fi adus în Republica Moldova cu o cursă obișnuită după decizia Ministerului Justiției din Grecia # Cotidianul
Procesul de extrădare a fostului lider PDM, Vladimir Plahotniuc, din Grecia în Republica Moldova depinde integral de decizia Ministerului Justiției de la Atena, autoritățile de la Chișinău urmând să intervină doar după recepționarea documentelor oficiale. Declarația a fost făcută de șeful Inspectoratului General al Poliției (IGP), Viorel Cernăuțeanu, în cadrul „Podcastului Lorenei” de la Pro …
18:20
Premierul Dorin Recean întreprinde o vizită oficială în Japonia și inaugurează Ziua Republicii Moldova la Osaka # Cotidianul
Premierul Republicii Moldova, Dorin Recean, efectuează în perioada 30 august – 2 septembrie o vizită de lucru în Japonia, anunțată de Guvern sâmbătă, 30 august. Vizita include întâlniri oficiale și participarea la Expoziția Mondială de la Osaka, unde șeful Executivului va inaugura Ziua Republicii Moldova. Duminică, 31 august, în contextul Zilei Limbii Române, prim-ministrul va …
18:10
VIDEO Campanie „extrem de murdară” la parlamentarele din Moldova. Curăraru: „Peste 140.000 de oameni și-au vândut votul data trecută” # Cotidianul
Campania electorală pentru parlamentarele din 28 septembrie a început oficial, iar experții avertizează că va fi una dintre cele mai dificile confruntări politice din ultimii ani. Analistul politic Andrei Curăraru vorbește despre o campanie „extrem de murdară”, marcată de riscul cumpărării masive de voturi și de influențe externe. Andrei Curăraru se așteaptă la o campanie …
16:00
Fostul șef al Delegației Uniunii Europene în R. Moldova, Jānis Mažeiks, își încheie mandatul: „Moldova a devenit mai puternică, mai europeană și mai rezistentă” # Cotidianul
Fostul șef al Delegației Uniunii Europene în Republica Moldova, ambasadorul Jānis Mažeiks, și-a încheiat mandatul de patru ani și se întoarce în Letonia. Sâmbătă, 30 august, diplomatul a publicat o fotografie realizată la Aeroportul Internațional Chișinău (AIC), însoțită de un mesaj emoționant de rămas bun: „O parte din mine va rămâne mereu în R. Moldova”. …
15:10
Igor Grosu: „Dacă în Parlament vine o majoritate pro-rusă. Asta ar însemna direct folosirea acestui teritoriu de către Rusia, cu acordul tacit al grupărilor pro-ruse” # Cotidianul
Republica Moldova se află, în prag de alegeri parlamentare, între două modele de dezvoltare: cel european și cel promovat de Rusia, a declarat președintele Parlamentului și liderul PAS, Igor Grosu, într-un interviu Euronews România. „Din păcate războiul provocat de Federația Rusă ne pune în fața unei situații în care trebuie să alegem între pace și …
14:20
Andrii Parubii, un politician ucrainean cunoscut pentru rolul său central în Revoluția EuroMaidan și fost președinte al Radei Supreme, a fost împușcat mortal la Liov, astăzi, 30 august, relatează Hromadske. Potrivit Poliției Naționale a Ucrainei, atacul a avut loc în jurul prânzului, în raionul Frankivsk din Liov. Victima a murit pe loc din cauza rănilor suferite. …
Mai mult de 2 zile în urmă
19:30
Partidul Acțiune și Solidaritate și-a început campania electorală. Igor Grosu: „Noi suntem generația integrării europene” # Cotidianul
Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) și-a dat startul oficial în campania electorală pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025, printr-un eveniment desfășurat vineri seara, 29 august, în fața Teatrului Național de Operă și Balet din Chișinău. Atmosfera a fost una de mobilizare, cu sute de susținători veniți din mai multe raioane ale țării, iar pe …
19:00
VIDEO Directorul Spitalului Clinic din Bălți, demis și reținut de CNA pentru corupție. Reacția ministrului Sănătății # Cotidianul
Directorul Spitalului Clinic din Bălți, Gheorghe Brînza, și adjunctul său au fost demiși din funcție prin ordin al ministrului Sănătății, Ala Nemerenco, după ce au fost reținuți de Centrul Național Anticorupție (CNA) în urma unor percheziții desfășurate vineri, 29 august. Aceștia sunt vizați într-un dosar de abuz în serviciu, trafic de influență și corupție pasivă, …
18:50
CEC respinge candidatura Partidului Democrat Modern, formațiune afiliată lui Vladimir Plahotniuc # Cotidianul
Comisia Electorală Centrală (CEC) a respins vineri, 29 august, cererea Partidului Democrat Modern din Moldova (PDMM) de a se înregistra în calitate de concurent electoral la alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025. Decizia a fost adoptată cu votul a șase membri ai CEC. Potrivit instituției, hotărârea are la bază informații transmise de Agenția Servicii Publice …
17:40
Portavocea Kremlinului delirează. Zaharova, bombardează Chișinăul cu acuzații absurde împotriva Moldovei și a parcursului european # Cotidianul
Purtătoarea de cuvânt a Ministerului rus de Externe, Maria Zaharova, a lansat un nou atac la adresa Republicii Moldova, reluând teze propagandistice bine cunoscute ale Kremlinului. Într-o declarație publicată la Moscova, ea a elogiat manifestațiile organizate de partidele pro-ruse la Chișinău, cu prilejul comemorării ofensivei Iași-Chișinău din 1944, și a acuzat autoritățile de la Chișinău …
16:20
Chișinăul ar putea înregistra un progres fără precedent în procesul de aderare la UE: toate clusterele de negocieri ar putea fi deschise în 2025, estimează Marta Kos # Cotidianul
Republica Moldova ar putea înregistra un progres fără precedent în procesul de aderare la Uniunea Europeană. Comisara europeană pentru Extindere, Marta Kos, a anunțat că există șanse reale ca toate clusterele de negocieri să fie deschise în același an, datorită ritmului accelerat cu care autoritățile de la Chișinău aliniază legislația națională la cea europeană, scrie …
14:50
Letonia introduce noi reguli de intrare pentru cetățenii Republicii Moldova începând cu 1 septembrie 2025 # Cotidianul
Cetățenii Republicii Moldova care călătoresc sau tranzitează prin Republica Letonia trebuie să respecte noi reguli de intrare, aplicabile începând cu 1 septembrie 2025. Modificările vizează cetățenii statelor terțe, inclusiv moldoveni, care nu dețin viză sau permis de ședere emis de autoritățile letone. Potrivit Ministerului Afacerilor Externe de la Chișinău, aceste reguli au fost introduse ca …
14:40
Rusia introduce aplicația „Amina” pentru monitorizarea cetățenilor străini în Moscova, inclusiv moldoveni, începând cu 1 septembrie # Cotidianul
Începând cu 1 septembrie 2025, cetățenii străini, inclusiv cei din Republica Moldova, care lucrează în Moscova, vor fi obligați să folosească aplicația mobilă „Amina” pentru înregistrarea și monitorizarea geolocației, în cadrul unui regim experimental impus de autoritățile ruse. Potrivit Centrului Multifuncțional Migrațional (MMTS), prin intermediul aplicației, utilizatorii trebuie să se înregistreze la adresa centrului și …
14:20
Rusia își schimbă strategia în războiul din Ucraina: Turcia dezvăluie noile cerințe ale lui Putin pentru negocieri și condiții militare # Cotidianul
Ministrul turc de Externe, Hakan Fidan, a declarat că au existat schimbări notabile în poziția Rusiei față de războiul din Ucraina. Rusia nu mai insistă să controleze întregul teritoriu al celor patru regiuni ucrainene, ci urmărește să mențină linia frontului în Zaporijia și să consolideze 25-30% din regiunea Donețk. Ministrul turc de Externe, Hakan Fidan, …
14:00
Maia Sandu îl găzduiește la Chișinău pe președintele României, Nicușor Dan, de Ziua Limbii Române # Cotidianul
Duminică, 31 august 2025, Republica Moldova marchează Ziua Limbii Române printr-o serie de evenimente la care va participa și președintele României, Nicușor Dan, aflat într-o vizită oficială la Chișinău, la invitația șefei statului, Maia Sandu. Cei doi lideri vor participa împreună la manifestările dedicate acestei sărbători, care subliniază unitatea culturală și lingvistică dintre Republica Moldova …
13:30
Maia Sandu, discuție telefonică cu noul președinte al Poloniei: „Varșovia rămâne un susținător ferm al integrării europene a Moldovei” # Cotidianul
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a avut vineri, 29 august, o convorbire telefonică cu președintele Poloniei, Karol Nawrocki, care și-a început mandatul la 6 august 2025. Șefa statului l-a felicitat cu ocazia preluării funcției și i-a urat succes în exercitarea mandatului prezidențial. Potrivit Președinției, cei doi lideri au convenit să continue cooperarea foarte bună dintre …
13:20
Maia Sandu rămâne fără șef de cabinet. Este vorba de Adrian Băluțel, care și-a suspendat funcția pentru a participa la campania electorală # Cotidianul
Șefa statului, Maia Sandu rămâne fără șef de cabinet. Este vorba de Adrian Băluțel, care și-a suspendat funcția pentru a participa la campania electorală. Într-o declarație publică, acesta a anunțat că, pe întreaga perioadă a campaniei, renunță la atribuțiile de la Președinție pentru a se dedica participării la scrutinul parlamentar din 28 septembrie. „Începând de astăzi, …
13:00
Șefa diplomației Uniunii Europene: „Putin își bate joc de orice fel de eforturi de pace care se fac” # Cotidianul
Șefa diplomației Uniunii Europene Kaja Kallas a condamnat vineri cu fermitate loviturile aeriene ruse asupra Kievului soldate joi cu cel puțin 23 de morți și a îndemnat la adoptarea de noi sancțiuni împotriva Moscovei, relatează dpa, citată de Agerpres. „Aceste atacuri arată că Putin pur și simplu își bate joc de orice fel de eforturi de …
12:50
Lovitură sub centură pentru organizația lui Șor. Pro-rusa Irina Vlah, vizată de sancțiunile Canadei: E parte a „activităților de interferență malignă” ale Rusiei în Moldova # Cotidianul
Guvernul Canadei a extins Regulamentul privind măsurile economice speciale referitoare la Republica Moldova, pe motiv că situația din acest stat reprezintă „o gravă încălcare a păcii și securității internaționale”, cu potențialul de a genera o criză internațională serioasă. Printre cei vizați de sancțiuni se află și Irina Vlah, fostă bașcană a Găgăuziei și lideră a …
12:00
După sancțiunile Canadei, Chișinăul sancționează încă doi propagandiști ai Kremlinului și „ȘOR”, pentru manipulare și destabilizare # Cotidianul
Încă doi cetățeni ai Republicii Moldova au fost incluși pe lista persoanelor sancționate pentru subminarea suveranității și participarea la acțiuni de destabilizare în interesul Rusiei și al grupărilor criminale. Anunțul a fost făcut de premierul Dorin Recean într-o postare pe Facebook. Este vorba despre: Dmitri Buimistru, sancționat pentru manipularea coordonată a informațiilor și ingerințe informaționale …
12:00
Utilizarea istoriei în contextul alegerilor parlamentare din 28 septembrie 2025 în Republica Moldova este o componentă vizibilă ale acestor alegeri. Istoria nu este doar trecut – ea devine un instrument de mobilizare, de conturare a identității și de influențare a percepției alegătorilor și un instrument de manipulare. Istoria ca vector de identitate și legitimitate Președinta …
10:40
Directorul Spitalului Clinic Bălți, Gheorghe Brînza, reținut de CNA pentru corupție și licitații trucate # Cotidianul
Centrul Național Anticorupție, sub conducerea procurorilor din cadrul Procuraturii mun. Bălți, desfășoară acțiuni procesuale în 9 dosare de corupție în care sunt vizați factori de decizie ai Instituției Medico-Sanitare Publice „Spitalul Clinic Bălți”, inclusiv directorul care a fost reținut pentru 72 de ore. Astfel, sunt investigate fapte de abuz de serviciu, trafic de influență și …
10:30
VIDEO | Maia Sandu, la startul campaniei electorale: Nu vă lăsați atrași în scheme murdare de corupție electorală # Cotidianul
Campania electorală electorală pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie, începe astăzi. Cu această ocazie, Președinta Maia Sandu a venit cu un mesaj adresat atât concurenților electorali, cât și tuturor cetățenilor. „Pe 28 septembrie, Moldova își va alege Parlamentul pentru următorii patru ani – instituția în care se va decide direcția țării noastre de acum încolo. …
10:20
A început campania electorală pentru parlamentarele din 28 septembrie. CEC avertizează partidele să respecte legea # Cotidianul
Campania electorală pentru alegerile parlamentare din Republica Moldova a început astăzi, 29 august 2025, și se va încheia în ziua scrutinului, pe 28 septembrie. În această perioadă, concurenții electorali își vor putea prezenta programele și vor încerca să convingă alegătorii să le acorde votul, însă sub reguli stricte stabilite de Codul electoral. Reguli stricte pentru …
09:50
O minciună rusească: „Dacă PAS va câștiga alegerile, R.Moldova ar urma să trimită 700 de voluntari pe fronturile din Ucraina” # Cotidianul
O dezinformare rusească publicată în Turcia (la DikGazete) și ulterior preluată în bandă atât de propagandiștii Rusiei de pe ambele maluri ale Prutului, cât și de utilii lor, insistă cu minciuna că, dacă PAS va câștiga alegerile parlamentare din 28 septembrie, la ”ordinul” UE, Maia Sandu și puterea pro-europeană de la Chișinău ar urma să trimită… …
01:10
Lovitură sub centură pentru organizația lui Șor. Pro-rusa Irina Vlah, vizată de sancțiunile Canadei: parte a „activităților de interferență malignă” ale Rusiei în Moldova # Cotidianul
Guvernul Canadei a extins Regulamentul privind măsurile economice speciale (Moldova), pe motiv că situația din Republica Moldova reprezintă „o gravă încălcare a păcii și securității internaționale”, cu potențial de a genera o criză internațională serioasă. Printre cei vizați de sancțiuni se află și Irina Vlah, fosta bașcană a Găgăuziei și lideră a formațiunii pro-ruse Inima …
01:10
Pro-rusa Irina Vlah se victimizează după sancțiunile Canadei: „Ceea ce s-a întâmplat nu poate fi explicat din punct de vedere logic” # Cotidianul
Fosta bașcană a Găgăuziei, pro-rusa Irina Vlah, a reacționat pe Facebook după ce a fost inclusă pe lista de sancțiuni anunțată recent de Canada, alături de mai mulți politicieni și activiști pro-ruși din Republica Moldova. „Constat cu uimire că numele meu a apărut într-o listă de sancțiuni a Canadei. Ceea ce s-a întâmplat nu poate …
00:50
Pro-rusa Irina Vlah, vizată de sancțiunile Canadei: parte a „activităților de interferență malignă” ale Rusiei în Moldova # Cotidianul
Guvernul Canadei a extins Regulamentul privind măsurile economice speciale (Moldova), pe motiv că situația din Republica Moldova reprezintă „o gravă încălcare a păcii și securității internaționale”, cu potențial de a genera o criză internațională serioasă. Printre cei vizați de sancțiuni se află și Irina Vlah, fosta bașcană a Găgăuziei și lideră a formațiunii pro-ruse Inima …
28 august 2025
17:20
Maia Sandu, la „Moldova Youth Forum 2025”: „Viitorul este în primul rând al tinerilor. Să ne asigurăm că împreună cu ei alegem pacea ș libertatea, dezvoltarea” # Cotidianul
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a participat astăzi la „Moldova Youth Forum 2025”, care a reunit la Chișinău peste 400 de tineri implicați activ în comunitățile lor. Șefa statului a discutat cu participanții despre șansa istorică a țării de a adera la Uniunea Europeană și despre importanța implicării tinerilor în acest proces. „Am vorbit despre …
17:00
Regatul Unit îl convoacă pe ambasadorul rus la Londra, după ce atacurile cu rachete asupra Kievului au avariat clădirea British Council și reprezentanța UE # Cotidianul
Ministerul britanic de Externe a anunțat joi că l-a convocat pe ambasadorul rus la Londra, după bombardamentul masiv cu rachete și drone efectuat de Rusia în timpul nopții asupra unor ținte în Ucraina, dar care a avariat și unele clădirii civile, printre care cea a British Council și a reprezentanței UE la Kiev, transmite Agerpres. …
16:50
În Găgăuzia, businessul plătește tot mai puține taxe în buget, iar cetățenii – mai multe # Cotidianul
Comitetul Executiv al Găgăuziei a făcut bilanțul executării bugetului central al regiunii pentru primul semestru al acestui an. Deși executivul vorbește despre „succese” în ultimele 6 luni, analiza situației pe întreaga perioadă a mandatului actual arată o imagine complet diferită. În cei doi ani de mandat al bașcanei Evghenia Guțul, afiliată fugarului Ilan Șor, baza …
16:40
CEC anunță deschiderea a peste 2.200 de secții de votare pentru parlamentarele din 28 septembrie # Cotidianul
2 274 de secții de votare vor fi deschise pentru desfășurarea alegerilor parlamentare din 28 septembrie 2025, pe întreg teritoriul Republicii Moldova și în străinătate, anunță Comisia Electorală Centrală (CEC). Potrivit CEC, majoritatea – 1.961 de secții – vor funcționa în circumscripțiile din țară. Alte 12 secții vor fi organizate pentru alegătorii din stânga Nistrului, iar 301 secții vor fi …
15:20
Rusia răspunde vizitei liderilor europeni la Chișinău cu campanii de dezinformare. Valeriu Pașa: „Kremlinul vrea să murdărească sprijinul pentru Moldova” # Cotidianul
Președintele comunității „Watchdog”, Valeriu Pașa, acuză Rusia că a declanșat noi campanii de dezinformare pe fundalul vizitei istorice la Chișinău a președintelui Franței, Emmanuel Macron, a cancelarului Germaniei, Friedrich Merz, și a premierului Poloniei, Donald Tusk. Potrivit lui, Kremlinul a reacționat la sprijinul puternic manifestat de liderii europeni prin „singura armă care precis împușcă – …
13:20
Maia Sandu, după atacul rusesc asupra Kievului: Rusia aduce doar război și moarte. Rachetele au ucis civili, inclusiv copii # Cotidianul
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a reacționat pe platforma X, după atacul aerian masiv lansat de Rusia în noaptea de 27 spre 28 august asupra mai multor orașe din Ucraina, inclusiv asupra capitalei Kiev. „O altă noapte de groază la Kiev. Rachetele Rusiei au ucis civili, inclusiv copii. Ieri am spus-o clar: Rusia aduce război …
13:10
În timp ce Moscova bombardează Kievul și omoară 10 civili, Dodon, Vlah și Tarlev se roagă în biserică alături de ambasadorul Rusiei la Chișinău # Cotidianul
La câteva ore după ce Rusia a bombardat Kievul și a omorât 10 civili și a rănit în jur de 50 de persoane, fostul președinte Igor Dodon a participat la o slujbă religioasă alături Irina Vlah, Vasile Tarlev, dar și ambasadorul Federației Ruse la Chișinău. Pro-rusul, într-o postare pe pagina sa de Facebook a făcut …
12:20
Ungaria, de partea Rusiei: Guvernul ungar contestă în instanță sprijinul UE pentru Ucraina din activele rusești înghețate # Cotidianul
Ungaria a intentat oficial un proces împotriva Consiliului Uniunii Europene și împotriva Instrumentului European pentru Pace (EPF), deoarece contestă decizia care reglementează noua sursă de sprijin militar pentru Ucraina. Cererea a fost depusă mai întâi la Curtea de Justiție a Uniunii Europene (CJUE), care însă a transferat-o către Tribunal. Guvernul a depus acțiunea la Tribunalul …
12:20
Curtea de Apel Centru obligă CEC să includă PLDM în cursa electorală pentru parlamentare # Cotidianul
Curtea de Apel Centru a obligat Comisia Electorală Centrală (CEC) să includă Partidul Liberal Democrat din Moldova (PLDM) în lista partidelor politice admise în cadrul alegerilor parlamentare din 28 septembrie. Decizia a fost pronunțată astăzi, 28 august, după ce PLDM fusese inclus anterior pe lista partidelor politice interzise de către autorități, informează formațiunea într-un comunicat. Decizia poate …
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.