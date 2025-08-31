Una Titz, expertă media: Rețelele de socializare se distanțează de noțiunea de încredere și siguranță

22:00

Această săptămână vine cu energie de schimbare și claritate. Este momentul să eliberezi tot ce te împiedică să simți bucuria și împlinirea în viața ta. Renunțarea nu este un act de slăbiciune, ci un gest de iubire față de tine însăți și de respect față de nevoile tale. Fiecare zodie are aspecte specifice pe care […]