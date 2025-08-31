(video) „Stop, oprește!”: Concertul lui Magnat și Feoctist, la Sîngera, întrerupt din cauza unui fan. Ce i-a înfuriat pe artiști
UNIMEDIA, 31 august 2025 20:10
Prestația lui Magnat și Feoctist la un eveniment orgnizat la Sîngera a fost perturbată din cauza unui fan. Potrivit imaginilor video, acesta a aruncat cu un bănuț în artiști, fapt ce i-a determinat pe aceștia să oprească imediat concertul.
Acum 30 minute
20:10
Acum o oră
20:00
Moscova pune GPS pe străini: Moldovenii care muncesc în Rusia vor fi obligați să instaleze o aplicație mobilă petru a fi monitorizați # UNIMEDIA
Începând cu 1 septembrie 2025, autoritățile ruse au implementat un sistem digital obligatoriu de monitorizare a migranților în Moscova și regiunea înconjurătoare. Aceștia trebuie să instaleze aplicația mobilă „Amina”, care colectează date biometrice și de geolocație, transmițându-le autorităților ruse pentru a asigura respectarea legislației migratorii.
19:40
Deconectări de lumină în prima zi de toamnă: Lista adreselor din țară care nu vor avea mâine curent electric # UNIMEDIA
Pentru îmbunătățirea serviciilor prestate clienţilor, Premier Energy anunţă că mâine, 1 septembrie, vor avea loc lucrări programate de întreținere, renovare și modernizare a rețelelor electric.
19:40
(live) Concert în capitală de Ziua Limbii Române: Cristofor Aldea Teodorovici, Natalia Barbu, Brio Sonores și alți artiști vor urca pe scena de pe strada pietonală „Eugen Doga” # UNIMEDIA
Primăria Municipiului Chişinău invită cetățenii și oaspeții capitalei, astăzi, la un concert dedicat Zilei Naționale a Limbii Române. Potrivit programului, pe scena vor urca actori și artiști renumiți precum: Nicu Țurcanu, Cristina Scarlat, Brio Sonores, Cătălin Josan, Natalia Barbu, Maria Stoianov, Vitalie Dani și alții.
Acum 2 ore
19:30
Primarul capitalei, Ion Ceban, se află în acest moment în Italia, țară care face parte din spațiul Schengen, în care ultimul ar fi fost interzis pentru o perioadă de 5 ani.
19:20
Cum îți dai seama dacă alimentezi carburant bun: Ce trebuie să verifici pentru a ști dacă benzina sau motorina este de calitate # UNIMEDIA
În ultimii ani, numărul benzinăriilor low-cost a depășit semnificativ pe cel al stațiilor convenționale, stârnind îngrijorări în rândul șoferilor cu privire la calitatea combustibilului. Pentru a evita problemele tehnice la motor, este esențial să știi ce anume trebuie să verifici înainte de a alimenta, astfel încât combustibilul să fie sigur și eficient, scrie playtech.ro.
19:00
18:50
Mai mulți consumatori din sectorul Rîșcani au rămas fără apă caldă menajeră timp de o lună: Vezi motivul și adresele vizate # UNIMEDIA
„Termoelectrica” S.A. informează consumatorii din sectorul Rîșcani despre executarea lucrărilor planificate de renovare a rețelei termice în perimetrul străzii Saharov, 11. Aceste intervenții sunt necesare pentru modernizarea și asigurarea funcționării eficiente a sistemului centralizat de termoficare în sezonul rece 2025–2026.
18:40
(video) Olga Verbițchi a spus „DA” în fața părinților. Cum a fost cerută iar în căsătorie artista # UNIMEDIA
Olga Verbițchi trăiește una dintre cele mai frumoase perioade ale vieții sale. Artista a fost cerută în căsătorie și a spus un „DA” plin de emoție, într-un cadru intim și deosebit, scrie SHOK.md.
Acum 4 ore
18:30
Navă civilă avariată în Marea Neagră, lângă Odesa, după ce a lovit un dispozitiv exploziv # UNIMEDIA
O navă cargo civilă, NS Pride, a fost avariată în Marea Neagră, lângă Odesa, după ce a lovit un dispozitiv exploziv. Marina ucraineană avertizează că, în urma războiului declanșat de Rusia, numeroase obiecte explozive rămân în apele internaționale, reprezentând un risc major pentru transportul civil, scrie digi24.ro.
18:10
Un BMW și o Toyota, boțite, după ce s-au lovit violent pe o stradă din capitală: Ce spune Poliția # UNIMEDIA
Un accident violent a avut loc pe data de 3 augus, la intersecția străzilor Vasile Alecsandri cu strada Alexandru cel Bun. Potivit oamenilor legii, impactul a avut loc între un BMW și o Toyota.
17:40
Schimbare la Ambasada UE la Chișinău: Iwona Piórko, numită ambasador după plecarea lui Janis Mazeiks # UNIMEDIA
Pe data de 30 august 2025, Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru Afaceri Externe și Politică de Securitate și Vice-președinte al Comisiei Europene, Kaja Kallas, a anunțat numirea mai multor înalți responsabili – printre care și Iwona Piórko Bermig – ca noul ambasador al Uniunii Europene în Republica Moldova.
17:20
Serviciul vamal anunță că la această oră, în PVFI Sculeni se înregistrează trafic majorat de călători și mijloace de transport, pe ambele sensuri.
17:00
(stop cadru) Cine e nașul acestei guvernări - Sturza sau Filat?! Liderul PLDM: Sturza e din categoria înainte de război eram puțini, dar după victorie - mulți # UNIMEDIA
Liderul PLDM, Vlad Filat, a declarat că fostul prim-ministru al Republicii Moldova, Ion Sturza, nu a participat niciodată în procesele politice. „El e ca în vorba ceea - înainte de război eram puțini, dar după victorie - mulți” a ironizat Vlad Filat în cadrul unei emisiuni.
Acum 6 ore
16:30
Casa Albă crede că Europa împiedică, în secret, sfârșitul războiului din Ucraina: „Unii continuă să opereze într-un tărâm de basm” # UNIMEDIA
Înalți oficiali ai Casei Albe cred că unii lideri europeni susțin public efortul președintelui Trump de a pune capăt războiului din Ucraina, în timp ce în culise încearcă să anuleze progresele făcute la summitul din Alaska, potrivit Axios, citat de digi24.ro.
16:10
„Să fim mândri, oriunde ne-am afla, că vorbim românește”: Mesajele premierului Dorin Recean și speakerului Igor Grosu, de Ziua Limbii Române # UNIMEDIA
Prim-ministrul Dorin Recean și președintele Parlamentului, Igor Grosu, au adresat mesaje de felicitare, pentru cetățeni, de Ziua Limbii Române.
15:50
Președintele SUA, Donald Trump, a anunțat că va emite un decret prezidențial prin care va impune identificarea tuturor alegătorilor, transmite Reuters, citat de hotnews.ro.
15:30
Partidul Alianța pentru Unirea Românilor (AUR) din Republica Moldova a marcat astăzi, 31 august 2025, Ziua Limbii Române printr-o ceremonie solemnă desfășurată la Aleea Clasicilor din Grădina Publică „Ștefan cel Mare și Sfânt”.
15:20
(video) Nicușor Dan față în față cu ispita de la Insula Iubirii: Cum a reacționat președintele României când a văzut-o pe Cristina Scarlevschi # UNIMEDIA
Președintele Româiei, Nicușor Dan, care a fost prezent astăzi la Marea Dictare Națională, organizată în PMAN, s-a întâlnit cu ispita moldoveancă, Cristina Scarlevschi.
14:50
(doc) Partidul „Moldova Mare”, exclus definitiv din alegerile parlamentare: CSJ a respins demersurile împotriva CEC # UNIMEDIA
Curtea Supremă de Justiție (CSJ) a emis pe data de 30 iulie o decizie irevocabilă prin care a casat hotărârea Curții de Apel Centru (CEC) și a respins acțiunea depusă de Partidul „Moldova Mare” împotriva Comisiei Electorale Centrale (CEC).
Acum 8 ore
14:10
Kate Middleton dispare de la Palatul Buckingham: Decizia luată după tratamentul greu oncologic # UNIMEDIA
Palatul Buckingham, clădirea-simbol a monarhiei britanice și una dintre cele mai vizitate atracții din Londra, își pierde treptat rolul de reședință principală a suveranilor Regatului Unit. După ce Regele Charles al III-lea a decis să rămână la Clarence House, acum și Prințul William, moștenitorul tronului, împreună cu soția sa, Prințesa Kate, se pregătesc să-și stabilească viața de familie într-un alt loc, scrie cancan.ro.
13:40
(video) Campanie electorală cu pumni și țipete la Peresecina: Mai mulți susținători PAS și ai partidelor apropiate lui Ilan Șor s-au luat la bătaie # UNIMEDIA
Conflict cu țipete și pumni la Peresecina. Potivit informațiilor, altercația a pornit între mai mulți susținători ai Partiului Acțiune și Solidaritate (PAS) și a partidelor afiliate lui Ilan Șor.
13:20
Blocul Alternativa propune un Cod de conduită pentru alegerile parlamentare: „Doar împreună vom reuși să depășim toate grijile și să reconstruim țara” # UNIMEDIA
Ion Ceban, unul dintre liderii Blocului electoral ALTERNATIVA, a anunțat despre lansarea unui apel către toți concurenții electorali pentru respectarea unui cod de conduită.
13:00
(video) Arheologii spun că au descoperit scena unui miracol biblic: Locul în care Isus a vindecat un bărbat orb # UNIMEDIA
Arheologii cred că au descoperit locul în care, conform Bibliei, Isus Hristos a vindecat un orb. Este un zid de 12 metri, care datează de 2.800 de ani și care a fost construit în Ierusalim pentru a colecta apa și a permis formarea Scăldătorii Siloamului, scrie digi24.ro.
Acum 12 ore
12:30
Președintele României, Nicușor Dan, prezent la Marea Dictare Națională: „Nu ar fi rău să copiem și noi acest eveniment” # UNIMEDIA
Președintele României, Nicușor Dan, a sosit astăzi în Republica Moldova și a participat la Marea Dictare Națională ediția a III-a, organizată astăzi în Piața Marii Adunări Naționale. „Mult succes participanților”, a spus Nicușor Dan.
12:10
Regele Charles, prins într-un scandal după o scurgere de informații despre succesiune: Conversația secretă despre moștenitori care a dus la un val de critici # UNIMEDIA
Moștenitorul coroanei a aflat pe propria piele că nici prinții nu sunt feriți de consecințele implicării în chestiuni politice, scrie protv.ro.
11:40
(video) Președinta Maia Sandu la Marea Dictare Națională: „Limba pe care o vorbim trebuie cinstită zi de zi, astfel o păstrăm vie și o transmitem generațiilor noastre” # UNIMEDIA
Șefa statului a venit cu un mesaj de Ziua națională a Limbii Române pentru toți participanții care s-au adunat să onoreze limba română la Marea Dictare Națională, ediția a III-a.
11:20
Atac rusesc cu drone peste noapte în Odesa: „Infrastructura esențială funcționează pe generatoare” # UNIMEDIA
Un atac rusesc cu drone a avariat peste noapte o centrală electrică din apropierea orașului Odesa, din sudul Ucrainei, lăsând peste 29.000 de clienți fără electricitate duminică dimineață, a anunțat guvernatorul regiunii, potrivit Reuters, citat de hotnews.ro.
11:00
(video) Irina Vlah: Limba cântată de geniul Mateevici astăzi îi unește pe toți cei care cred în Moldova # UNIMEDIA
Conducerea și membri ai Partidului Republican „Inima Moldovei”, de Ziua Limbii Române, au recitat „Limba noastră” - poezia lui Alexei Mateevici, versurile căreia sunt versurile Imnului de Stat al Republicii.
10:50
Ion Ceban, de Ziua Limbii Române: „Limba pe care o vorbim trebuie cultivată în școli, familii și în viața de zi cu zi, astfel încât fiecare generație să o transmită în continuare” # UNIMEDIA
Primarul capitalei, Ion Ceban, a depus astăzi, de Ziua Limbii Române, flori la monumentul lui Mihai Eminescu. „Limba română trebuie să o cultivăm în școli, în familii și în viața de zi cu zi, astfel încât fiecare generație să o descopere și să o transmită în continuare”, se arată în mesajul transmis de edil.
10:30
TikTok a suspendat transmisiile live într-o țară în care platforma are printre cele mai mari audiențe: Care este motivul # UNIMEDIA
Platforma socială TikTok a anunțat, sâmbătă, că a suspendat temporar funcția sa live în Indonezia pentru „câteva zile” din cauza protestelor violente care au urmat după moartea unui bărbat lovit de un vehicul al poliției, transmite Reuters, citat de presa română.
10:20
(video) Start Marea Dictare Națională, ediția a III-a: Maia Sandu și Nicușor Dan, prezenți la eveniment # UNIMEDIA
Piața Marii Adunări Naționale s-a transformat într-o sală de clasă. Acolo are loc Marea Dictare Națională, ediția a III-a, organizată de Ziua Limbii Române.
10:00
09:50
(video) Doi polițiști, spitalizați după accidentul de la Sîngerei: Impactul s-a produs după ce șoferița unui Volkswagen a intrat pe contrasens și s-a izbit într-un echipaj de patrulare # UNIMEDIA
Poliția a oferit mai multe detalii despre accidentul de ieri din raionul Sîngerei cu implicarea unui echipaj de patrulare și reacționare operativă. Potrivit informațiilor, în urma impactului doi polițiști au fost transportați la spital.
09:30
Pe 31 august, istoria a fost marcată de adoptarea limbii române ca limbă oficială în Republica Moldova și de atacul de la Gleiwitz, care a declanșat al Doilea Război Mondial.
09:20
(video) Conducerea Primăriei a depus flori la monumentul lui Mihai Eminescu, de Ziua Limbii Române # UNIMEDIA
Funcționarii de la Primărie au depus în această dimineață flori la monumentul lui Mihai Eminescu, de Ziua Limbii Române.
09:10
Scorpionii vor avea o zi plină cu surprize, iar Fecioarele au parte de bătăi de cap și probleme: Află ce-ți prezic astrele # UNIMEDIA
O zi frumoasă. E un entuziasm care o să ne călăuzească pe tot parcursul zilei și o să ne facem timp și pentru ai noștri și pentru prieteni ca să ne încărcăm bateriile, scrie protv.ro.
09:10
09:00
(video) Președintele României, Nicușor Dan, a ajuns la Chișinău, de Ziua Limbii Române: Oficialul a fost întâlnit de Maia Sandu # UNIMEDIA
Președintelui României, Nicușor Dan, a ajuns la Chișinău, de Ziua Limbii Române. Oficialul este întâmpinat de șefa statului Maia Sandu, la Reședința de Stat.
09:00
08:40
Soare și nori pe cerul Moldovei: Ce temperaturi ne promit meteorologii pentru ultima zi de vară # UNIMEDIA
Astăzi, vremea în Moldova va fi variabilă, cu cer acoperit de nori, dar și cu momente senine, șanse reduse de precipitații și temperaturi în creștere.
08:40
Ieri
20:10
(stop cadru) Perciun: „Nu văd revenirea lui Plahotniuc pe scena politică. Așteptăm să fie locatar la Penitenciarul 13” # UNIMEDIA
Ministrul Educației și Cercetării, Dan Perciun, spune că nu crede într-o posibilă reapariție a fostului deputat Vladimir Plahotniuc pe scena politică. „Sper la revenirea lui în calitate de inculpat și ulterior, condamnat și locatar al Penitenciarului numărul 13”, a declarat oficialul la emisiunea „Tinerii care împing Moldova înainte”, marca UNIMEDIA.
20:00
(foto/video) Accident la Telecentru: Un Nissan s-a răsturnat, după ce a lovit o Toyota, care ulterior a fost proiectată într-o Honda. Ce a arătat testul alcoolscopic # UNIMEDIA
Un accident rutier a avut loc în această seară, pe șoseaua Hîncești din capitală. Potrivit Poliției, un șofer de 52 de ani, aflat în stare de ebrietate, a lovit cu Nissan-ul său un automobil Toyota, care la rândul lui a fost proiectat într-un Honda. În urma coliziunii, Nissan-ul s-a răstunat.
20:00
Zelenski reacţionează după asasinarea fostului preşedinte al Parlamentului ucrainean: „Din nefericire, crima a fost plănuită minuţios” # UNIMEDIA
Președintele Volodimir Zelenski a reacționat după uciderea lui Andrii Parubîi, fost președinte al Parlamentului ucrainean, afirmând că asasinatul a fost „plănuit minuțios”, scrie adevărul.ro.
19:40
(video) Aventură de nedescris pentru fiica Cristinei Scarlat și iubitul ei, un tiktoker popular: Cuplul a mers de la Chișinău până la București pe jos. De la ce a pornit provocarea # UNIMEDIA
Ceea ce părea la început doar o provocare menită să atragă mai mulți urmăritori s-a transformat într-un adevărat reality-show urmărit de mii de oameni. Tiktokerul Alex, bine cunoscut în țara noastră, împreună cu iubita sa, Sofia Scarlat, fiica interpretei Cristina Scarlat, au parcurs pe jos distanța dintre Chișinău și București în 13 zile.
19:30
19:00
(video) Momentul în care Andrii Parubii, fost președinte al Parlamentului ucrainean, a fost împușcat mortal de un asasin îmbrăcat în curier # UNIMEDIA
Andrii Parubii, fost preşedinte al Parlamentului ucrainean și considerat de către Rusia lui Vladimir Putin un dușman, a fost asasinat sâmbătă, 30 august, la Liov. Momentul a fost surprins video, scrie libertatea.ro.
18:40
(video) La doar 20 de ani, Andreea Bostanica s-a mutat în vila de lux din Pipera. Cum arată garderoba „reginei TikTok-ului” # UNIMEDIA
Andreea Bostanica, cântăreața și tiktokerița cunoscută pentru stilul său extravagant și viața de lux pe care o afișează, s-a mutat recent în noua sa vilă din Pipera, una dintre cele mai exclusiviste zone ale Bucureștiului, scrie SHOK.md.
18:10
Un accident rutier a avut loc în apropierea satului Pepeni din raionul Sîngerei. Potrivit imaginilor video, două mașini, printre care una de poliție, au fost grav avariate.
