Kate Middleton dispare de la Palatul Buckingham: Decizia luată după tratamentul greu oncologic
UNIMEDIA, 31 august 2025 14:10
Palatul Buckingham, clădirea-simbol a monarhiei britanice și una dintre cele mai vizitate atracții din Londra, își pierde treptat rolul de reședință principală a suveranilor Regatului Unit. După ce Regele Charles al III-lea a decis să rămână la Clarence House, acum și Prințul William, moștenitorul tronului, împreună cu soția sa, Prințesa Kate, se pregătesc să-și stabilească viața de familie într-un alt loc, scrie cancan.ro.
• • •
Acum o oră
14:10
Acum 2 ore
13:40
(video) Campanie electorală cu pumni și țipete la Peresecina: Mai mulți susținători PAS și ai partidelor apropiate lui Ilan Șor s-au luat la bătaie # UNIMEDIA
Conflict cu țipete și pumni la Peresecina. Potivit informațiilor, altercația a pornit între mai mulți susținători ai Partiului Acțiune și Solidaritate (PAS) și a partidelor afiliate lui Ilan Șor.
13:20
Blocul Alternativa propune un Cod de conduită pentru alegerile parlamentare: „Doar împreună vom reuși să depășim toate grijile și să reconstruim țara” # UNIMEDIA
Ion Ceban, unul dintre liderii Blocului electoral ALTERNATIVA, a anunțat despre lansarea unui apel către toți concurenții electorali pentru respectarea unui cod de conduită.
13:00
(video) Arheologii spun că au descoperit scena unui miracol biblic: Locul în care Isus a vindecat un bărbat orb # UNIMEDIA
Arheologii cred că au descoperit locul în care, conform Bibliei, Isus Hristos a vindecat un orb. Este un zid de 12 metri, care datează de 2.800 de ani și care a fost construit în Ierusalim pentru a colecta apa și a permis formarea Scăldătorii Siloamului, scrie digi24.ro.
Acum 4 ore
12:30
Președintele României, Nicușor Dan, prezent la Marea Dictare Națională: „Nu ar fi rău să copiem și noi acest eveniment” # UNIMEDIA
Președintele României, Nicușor Dan, a sosit astăzi în Republica Moldova și a participat la Marea Dictare Națională ediția a III-a, organizată astăzi în Piața Marii Adunări Naționale. „Mult succes participanților”, a spus Nicușor Dan.
12:10
Regele Charles, prins într-un scandal după o scurgere de informații despre succesiune: Conversația secretă despre moștenitori care a dus la un val de critici # UNIMEDIA
Moștenitorul coroanei a aflat pe propria piele că nici prinții nu sunt feriți de consecințele implicării în chestiuni politice, scrie protv.ro.
11:40
(video) Președinta Maia Sandu la Marea Dictare Națională: „Limba pe care o vorbim trebuie cinstită zi de zi, astfel o păstrăm vie și o transmitem generațiilor noastre” # UNIMEDIA
Șefa statului a venit cu un mesaj de Ziua națională a Limbii Române pentru toți participanții care s-au adunat să onoreze limba română la Marea Dictare Națională, ediția a III-a.
11:20
Atac rusesc cu drone peste noapte în Odesa: „Infrastructura esențială funcționează pe generatoare” # UNIMEDIA
Un atac rusesc cu drone a avariat peste noapte o centrală electrică din apropierea orașului Odesa, din sudul Ucrainei, lăsând peste 29.000 de clienți fără electricitate duminică dimineață, a anunțat guvernatorul regiunii, potrivit Reuters, citat de hotnews.ro.
11:00
(video) Irina Vlah: Limba cântată de geniul Mateevici astăzi îi unește pe toți cei care cred în Moldova # UNIMEDIA
Conducerea și membri ai Partidului Republican „Inima Moldovei”, de Ziua Limbii Române, au recitat „Limba noastră” - poezia lui Alexei Mateevici, versurile căreia sunt versurile Imnului de Stat al Republicii.
10:50
Ion Ceban, de Ziua Limbii Române: „Limba pe care o vorbim trebuie cultivată în școli, familii și în viața de zi cu zi, astfel încât fiecare generație să o transmită în continuare” # UNIMEDIA
Primarul capitalei, Ion Ceban, a depus astăzi, de Ziua Limbii Române, flori la monumentul lui Mihai Eminescu. „Limba română trebuie să o cultivăm în școli, în familii și în viața de zi cu zi, astfel încât fiecare generație să o descopere și să o transmită în continuare”, se arată în mesajul transmis de edil.
Acum 6 ore
10:30
TikTok a suspendat transmisiile live într-o țară în care platforma are printre cele mai mari audiențe: Care este motivul # UNIMEDIA
Platforma socială TikTok a anunțat, sâmbătă, că a suspendat temporar funcția sa live în Indonezia pentru „câteva zile” din cauza protestelor violente care au urmat după moartea unui bărbat lovit de un vehicul al poliției, transmite Reuters, citat de presa română.
10:20
(video) Start Marea Dictare Națională, ediția a III-a: Maia Sandu și Nicușor Dan, prezenți la eveniment # UNIMEDIA
Piața Marii Adunări Naționale s-a transformat într-o sală de clasă. Acolo are loc Marea Dictare Națională, ediția a III-a, organizată de Ziua Limbii Române.
10:00
09:50
(video) Doi polițiști, spitalizați după accidentul de la Sîngerei: Impactul s-a produs după ce șoferița unui Volkswagen a intrat pe contrasens și s-a izbit într-un echipaj de patrulare # UNIMEDIA
Poliția a oferit mai multe detalii despre accidentul de ieri din raionul Sîngerei cu implicarea unui echipaj de patrulare și reacționare operativă. Potrivit informațiilor, în urma impactului doi polițiști au fost transportați la spital.
09:30
Pe 31 august, istoria a fost marcată de adoptarea limbii române ca limbă oficială în Republica Moldova și de atacul de la Gleiwitz, care a declanșat al Doilea Război Mondial.
09:20
(video) Conducerea Primăriei a depus flori la monumentul lui Mihai Eminescu, de Ziua Limbii Române # UNIMEDIA
Funcționarii de la Primărie au depus în această dimineață flori la monumentul lui Mihai Eminescu, de Ziua Limbii Române.
09:10
Scorpionii vor avea o zi plină cu surprize, iar Fecioarele au parte de bătăi de cap și probleme: Află ce-ți prezic astrele # UNIMEDIA
O zi frumoasă. E un entuziasm care o să ne călăuzească pe tot parcursul zilei și o să ne facem timp și pentru ai noștri și pentru prieteni ca să ne încărcăm bateriile, scrie protv.ro.
09:10
(live) Conducerea Primăriei depune flori la monumentul lui Mihai Eminescu, de Ziua Limbii Române # UNIMEDIA
Funcționarii de la Primărie depun în aceste clipe flori la monumentul lui Mihai Eminescu, de Ziua Limbii Române.
09:00
(video) Președintele României, Nicușor Dan, a ajuns la Chișinău, de Ziua Limbii Române: Oficialul a fost întâlnit de Maia Sandu # UNIMEDIA
Președintelui României, Nicușor Dan, a ajuns la Chișinău, de Ziua Limbii Române. Oficialul este întâmpinat de șefa statului Maia Sandu, la Reședința de Stat.
09:00
Acum 8 ore
08:40
Soare și nori pe cerul Moldovei: Ce temperaturi ne promit meteorologii pentru ultima zi de vară # UNIMEDIA
Astăzi, vremea în Moldova va fi variabilă, cu cer acoperit de nori, dar și cu momente senine, șanse reduse de precipitații și temperaturi în creștere.
08:40
Acum 24 ore
20:10
(stop cadru) Perciun: „Nu văd revenirea lui Plahotniuc pe scena politică. Așteptăm să fie locatar la Penitenciarul 13” # UNIMEDIA
Ministrul Educației și Cercetării, Dan Perciun, spune că nu crede într-o posibilă reapariție a fostului deputat Vladimir Plahotniuc pe scena politică. „Sper la revenirea lui în calitate de inculpat și ulterior, condamnat și locatar al Penitenciarului numărul 13”, a declarat oficialul la emisiunea „Tinerii care împing Moldova înainte”, marca UNIMEDIA.
20:00
(foto/video) Accident la Telecentru: Un Nissan s-a răsturnat, după ce a lovit o Toyota, care ulterior a fost proiectată într-o Honda. Ce a arătat testul alcoolscopic # UNIMEDIA
Un accident rutier a avut loc în această seară, pe șoseaua Hîncești din capitală. Potrivit Poliției, un șofer de 52 de ani, aflat în stare de ebrietate, a lovit cu Nissan-ul său un automobil Toyota, care la rândul lui a fost proiectat într-un Honda. În urma coliziunii, Nissan-ul s-a răstunat.
20:00
Zelenski reacţionează după asasinarea fostului preşedinte al Parlamentului ucrainean: „Din nefericire, crima a fost plănuită minuţios” # UNIMEDIA
Președintele Volodimir Zelenski a reacționat după uciderea lui Andrii Parubîi, fost președinte al Parlamentului ucrainean, afirmând că asasinatul a fost „plănuit minuțios”, scrie adevărul.ro.
19:40
(video) Aventură de nedescris pentru fiica Cristinei Scarlat și iubitul ei, un tiktoker popular: Cuplul a mers de la Chișinău până la București pe jos. De la ce a pornit provocarea # UNIMEDIA
Ceea ce părea la început doar o provocare menită să atragă mai mulți urmăritori s-a transformat într-un adevărat reality-show urmărit de mii de oameni. Tiktokerul Alex, bine cunoscut în țara noastră, împreună cu iubita sa, Sofia Scarlat, fiica interpretei Cristina Scarlat, au parcurs pe jos distanța dintre Chișinău și București în 13 zile.
19:30
19:00
(video) Momentul în care Andrii Parubii, fost președinte al Parlamentului ucrainean, a fost împușcat mortal de un asasin îmbrăcat în curier # UNIMEDIA
Andrii Parubii, fost preşedinte al Parlamentului ucrainean și considerat de către Rusia lui Vladimir Putin un dușman, a fost asasinat sâmbătă, 30 august, la Liov. Momentul a fost surprins video, scrie libertatea.ro.
18:40
(video) La doar 20 de ani, Andreea Bostanica s-a mutat în vila de lux din Pipera. Cum arată garderoba „reginei TikTok-ului” # UNIMEDIA
Andreea Bostanica, cântăreața și tiktokerița cunoscută pentru stilul său extravagant și viața de lux pe care o afișează, s-a mutat recent în noua sa vilă din Pipera, una dintre cele mai exclusiviste zone ale Bucureștiului, scrie SHOK.md.
18:10
Un accident rutier a avut loc în apropierea satului Pepeni din raionul Sîngerei. Potrivit imaginilor video, două mașini, printre care una de poliție, au fost grav avariate.
17:50
(galerie foto) Cele mai uimitoare apariții de la Festivalul de Film de la Veneția. Vedetele care au furat toate privirile # UNIMEDIA
Cel mai faimos festival de film din Italia și cel mai vechi din lume a început oficial miericuri, iar căile navigabile ale Veneției sunt pline de vedete transportate pe covorul roșu. Iată care au fost cele mai uimitoare apariții de până acum, potrivit CNN, citată de digi24.ro.
17:40
PDLM solicită CEC să să includă partidul în lista formațiunilor admise la parlamentare, după hotărârea Curții de Apel: Cererea, depusă la Comisie # UNIMEDIA
Partidul Liberal Democrat (PLDM) a depus la Comisia Electorală Centrală (CEC) o cerere prin care solicită executarea Hotărârii Curții de Apel Centru din 28 august 2025. Despre aceasta a anunțat formațiunea într-un comunicat de presă.
17:10
(video) „De ce PAS nu vine în continuare cu sloganul „vremuri bune”?” Răspunsul lui Igor Grosu # UNIMEDIA
Președintele Parlamentului, Igor Grosu, afirmă că vremurile bune vor veni atunci când Moldova va deveni membră a Uniunii Europene. Declarațiile au fost făcute în cadrul unei emisiuni de la Euronews.
17:00
(video) Salariile deputaților provoacă revolte de proporții într-o țară asiatică. Sediile mai multor parlamente provinciale au fost incendiate # UNIMEDIA
Protestatarii indonezieni au incendiat clădirile parlamentelor regionale din trei provincii în timpul protestelor de sâmbătă, la o zi după ce trei persoane au fost ucise în violențele care au cuprins țara de la începutul săptămânii, un test major pentru președintele Prabowo Subianto, informează Reuters.Revoltele au fost provocate de o recentă majorare a salariilor parlamentarilor, scrie hotnews.ro.
16:10
1 kg de cocaină și 279 mii de euro ascunși într-un Audi: Numele unei influencerițe din Moldova apare într-un dosar penal în Italia # UNIMEDIA
Carabinierii din Sesto San Giovanni investighează un caz de trafic de droguri, după ce au descoperit un kilogram de cocaină și aproape 280.000 de euro ascunși într-un Audi. Ancheta a început în august 2023, iar doi bărbați au fost arestați, în acest sens. Potrivit presei italiene, în dosar apare și numele Feliciei Sîrbu, jurnalistă și influenceriță din Republica Moldova, care locuiește în provincia Monza. Ea însă nu este inculpată.
16:00
Trump schimbă foaia și anunță, prin ambasadorul SUA la NATO, că va oferi Ucrainei „capacități de lovire în profunzime” # UNIMEDIA
Donald Trump oferă Ucrainei „capacități de lovire în profunzime” care „i-ar putea ajuta ofensiv”, a declarat ambasadorul SUA la NATO, scrie protv.ro.
15:10
(foto) Accident grav la Hîncești: Un minor pe trotinetă electrică a murit pe loc, după ce a fost lovit de un Opel # UNIMEDIA
Un minor care se deplasa pe o trotinetă electrică a fost lovit mortal de un șofer aflat la volanul unui automobil „Opel Astra”. Tragedia s-a produs ieri, 29 august, în apropierea localității Sărata Galbenă din raionul Hîncești, scrie presa locală.
15:00
Țara europeană care introduce radare „antifrânare”: La cât ajung amenzile pentru șoferii care reduc brusc viteza în apropierea aparatelor # UNIMEDIA
Șoferii care conduc pe străzile din Spania și încetinesc doar pentru a evita sancțiunile în apropierea radarelor riscă acum amenzi de până la 200 de euro și pierderea a 4 puncte de pe permisul de conducere, informează presa spaniolă. Direcția Generală de Circulație (DGT) din Spania a implementat un nou sistem de control al vitezei, menit să descurajeze frânările bruște și nejustificate în apropierea radarelor, scrie adevărul.ro.
Ieri
14:10
(foto/video) Drumuri bune, marca PAS - lansate cu fast, incluse în statistica realizărilor și deja distruse. Ixari: „Să vedem și aici ce primar va alerga să acopere rușinea deputaților” # UNIMEDIA
Vicepreședinta Parlamentului, Doina Gherman, a publicat recent un videoclip în care anunță că reparația drumului Rădoia–Sîngerei se apropie de final. Postarea a stârnit însă un val de reacții în spațiul public. Consiliera primarului general, Natalia Ixari, a venit cu o replică, postând mai multe imagini de la fața locului, cât și cu alte porțiuni din nordul țării. În acestea se observă găuri și lucrări neterminate. „Locuitorii sunt tare mulțumiți și chiar au filmat de la fața locului, dar nu așa cum ne arată doamna Gherman”, a scris Ixari pe rețelele sociale. Ulterior, și Administraţia Națională a Drumurilor a comentat cazul.
13:40
Fostul președinte al Parlamentului Ucrainei, Andri Parubi, a fost ucis la Liov. A fost împușcat de 5 ori # UNIMEDIA
Politicianul ucrainean, fostul președinte al Parlamentului Ucrainei (Rada Supremă) Andrii Parubi a fost ucis la Liov, scrie presa ucraineană, citată de protv.ro.
13:10
(foto) 10 fotbaliști de la FC Petrocub, distinși cu titlul de „Maestru Internațional al Sportului”. Cine sunt sportivii premiați # UNIMEDIA
Zece fotbaliști ai echipei FC Petrocub Hîncești au primit titlul de Maestru Internațional al Sportului. Anunțul a fost făcut de Ministerul Educației și Cercetării.
13:00
(video) Momentul în care un turist e muşcat de urs pe Transfăgărăşan. I-a dărâmat motocicleta şi i-a golit ghiozdanul # UNIMEDIA
Un motociclist în vârstă de 73 de ani, cetăţean străin, a fost muşcat de un urs pe Transfăgărăşan, în zona Valea lui Stan din judeţul Argeş, scrie protv.ro.
12:10
Natalia Barbu nu simte diferența de vârstă, de 26 de ani, dintre ea și milionarul Nicolae Sota: „Suntem în echilibru, iubirea dintre noi a crescut” # UNIMEDIA
Natalia Barbu s-a căsătorit cu Nicolae Sota în anul 2011, la un an de la divorțul milionarului de Dana Sota, femeia care i-a fost soție timp de 30 de ani. Diferența de vârstă de 26 de ani nu a fost privită cu ochi buni inițial, însă aceștia au demonstrat, în timp, că sunt uniți de dragoste adevărată și nu interese financiare, cum s-a comentat în spațiul public, scrie viva.ro.
11:50
Donald Trump a revocat protecția asigurată de Secret Service Kamalei Harris. Explicația Casei Albe # UNIMEDIA
Într-un gest socotit drept o vendetă politică, Donald Trump a revocat protecția asigurată de Secret Service fostei vicepreședinte Kamala Harris, scrie protv.ro.
11:20
(foto) Condiții dezastruoase în căminele UTM. Imagini publicate de studenții veniți să se cazeze: „E ca în poveste, una din alea strașnice” # UNIMEDIA
Un tânăr admis la Universitatea Tehnică a Moldovei a fost cazat recent într-unul dintre căminele instituției. Mama lui a relatat experiența într-o postare, descriind pas cu pas ce a găsit la fața locului. Potrivit acesteia, totul e ca în poveste, „una din acelea strașnice”. „Se simte că siguranța tinerilor este o prioritate”, a comentat aceasta ironic.
11:20
Partidul Nostru a intrat în campania electorală prezentând 29 de proiecte de lege gata elaborate, la Rediul Mare, unde a copilărit Renato Usatîi # UNIMEDIA
În locul de unde izvorăște și pornește râul Răut, în sat unde și-a petrecut copilăria - Rediul Mare din raionul Dondușeni, liderul Partidului Nostru, Renato Usatîi, a prezentat echipa de candidați pentru alegerile parlamentare. El a prezentat și cele 29 de proiecte de lege pregătite pentru adoptare în viitorul Parlament. Renato Usatîi a anunțat că formațiunea „vine să învingă” și să transforme în bine satele, orașele și țara. Munca deputaților Partidului Nostru va începe din prima zi, pentru că este unica forță politică din alegeri, care nu face promisiuni deșarte, ci are proiectele de lege deja scrise.
11:10
Trump contraatacă, după ce o curte de apel federală a decis că taxele vamale impuse de el sunt ilegale: „Toate sunt încă în vigoare” # UNIMEDIA
Donald Trump reacţionează pe reţele de socializare după ce o curte de apel federală a decis că o mare parte din taxele vamale impuse de președintele american sunt ilegale, scrie adevărul.ro.
11:10
10:10
(video) „Profesorul care a ajutat elevii să copieze a greșit la rezolvare”. Perciun, despre scandalul de la Rezina pe fraudarea examenului de matematică: „Un proces bine organizat” # UNIMEDIA
Ministrul Educației și Cercetării, Dan Perciun, vine cu precizări după scandalul izbucnit la Rezina, unde rezultatele examenului de matematică au fost anulate. Potrivit acestuia, incidentul de la Cuizăuca nu a fost întâmplător, ci un proces bine organizat, cu implicarea directă a adulților. „Era vizibil că exact aceeași greșeală era comisă în toate lucrările. Profesorul care a ajutat elevii să copieze a greșit”, a declarat acesta la emisiunea „Tinerii care împing Moldova înainte”, marca UNIMEDIA.
10:00
Giorgia Meloni, zguduită de scandalul fotografiilor intime trucate. Reacția furioasă a premierului italian: „Sunt dezgustată” # UNIMEDIA
Premierul Italiei, Giorgia Meloni, a reacţionat dur după ce a fost vizată în scandalul fotografiilor private distribuite ilegal pe internet, declarând că este „dezgustată” de situaţie şi cerând femeilor să raporteze imediat site-urile care le încalcă intimitatea, scrie adevărul.ro.
