Kate Middleton dispare de la Palatul Buckingham: Decizia luată după tratamentul greu oncologic

11:20

În locul de unde izvorăște și pornește râul Răut, în sat unde și-a petrecut copilăria - Rediul Mare din raionul Dondușeni, liderul Partidului Nostru, Renato Usatîi, a prezentat echipa de candidați pentru alegerile parlamentare. El a prezentat și cele 29 de proiecte de lege pregătite pentru adoptare în viitorul Parlament. Renato Usatîi a anunțat că formațiunea „vine să învingă” și să transforme în bine satele, orașele și țara. Munca deputaților Partidului Nostru va începe din prima zi, pentru că este unica forță politică din alegeri, care nu face promisiuni deșarte, ci are proiectele de lege deja scrise.