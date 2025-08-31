Moscova pune GPS pe străini: Moldovenii care muncesc în Rusia vor fi obligați să instaleze o aplicație mobilă petru a fi monitorizați

19:40

Ceea ce părea la început doar o provocare menită să atragă mai mulți urmăritori s-a transformat într-un adevărat reality-show urmărit de mii de oameni. Tiktokerul Alex, bine cunoscut în țara noastră, împreună cu iubita sa, Sofia Scarlat, fiica interpretei Cristina Scarlat, au parcurs pe jos distanța dintre Chișinău și București în 13 zile.