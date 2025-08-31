Expoziția „Valentin Mândâcanu, omul potrivit la locul potrivit”, găzduită de Muzeul Național al Literaturii Române

15:00

O sală de clasă - așa a arătat, pe 31 august, Piața Marii Adunări Naționale (PMAN). Peste două mii de persoane au participat în această dimineață la Marea Dictare Națională. Mulți dintre ei spun că au avut emoții și sentimente deosebite. Îmbrăcați în ii, participanții au testat cât de bine cunosc limba română. La evenimentul s-au adunat toate vârstele, de la elevi până la pensionari, care au adus un omagiu limbii române.