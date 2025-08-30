ELECTORALA 2025 // Zece pași spre Unire – mesajul AUR la început de campanie

15:20

Comisia Europeană elaborează un plan de transfer al aproape 200 de miliarde de euro în active rusești înghețate pentru a reconstrui Ucraina după încetarea războiului.Bruxelles-ul testează predispunerea capitalelor țărilor UE pentru transferul activelor în investiții mai riscante, care ar putea genera mai multe profituri pentru Ucraina și ar pune mai multă presiune pe Rusia, care refuză să oprească luptele, au declarat pentru POLITICO mai mulți oficiali.