Televiziunea publică poloneză aduce în R. Moldova un proiect media cu 1,7 milioane de abonați
Radio Moldova, 30 august 2025 21:50
Televiziunea publică din Polonia a lansat în Republica Moldova un proiect media online. „Vot Tak” are peste 1,7 milioane de abonați pe YouTube și abordează realitățile din spațiul ex-sovietic. La Chișinău, echipa lucrează de trei luni, se adresează publicului de limbă rusă și își propune să contracareze propaganda Kremlinului. Jurnaliștii Mark Podberezin și Rustam Bilialov merg prin sate și orașe, discută cu oamenii și stau de vorbă cu lideri de opinie.
• • •
Acum 2 ore
21:50
Acum 4 ore
21:30
Alianța pentru Unirea Românilor (AUR) intră oficial în campanie. Partidul AUR a prezentat zece pași pentru Unire. De exemplu, semnarea unui tratat de fraternitate, instituirea unui fond de investiții, integrarea economică, infrastructura comună. Liderul formațiunii, Boris Volosatîi, a declarat că Republica Moldova nu poate exista separat de România. Evenimentul de lansare a fost organizat la monumentul lui Ion și Doina Aldea Teodorovici din capitală.
21:20
Moscova se pregătește să renunțe la Convenția europeană împotriva torturii. Documentul le dădea inspectorilor internaționali dreptul să viziteze închisorile din Rusia, să constate abuzurile și să ceară eliminarea lor. De la începutul războiului contra Ucrainei, accesul acestora a fost blocat odată cu ieșirea Federației Ruse din Consiliul Europei. Activiștii pentru drepturile omului avertizează că decizia va înrăutăți și mai mult situația deținuților - fie civili, fie prizonieri de război.
21:10
Elevii colegiilor și centrelor de excelență își ocupă locurile în cămine înainte de începerea noului an de studii. Pentru boboci, primele zile vin cu emoții și planuri, prietenii noi și speranța unui viitor mai bun. Admiterea deși s-a încheiat, au mai rămas locuri libere în școlile de profil și procesul a fost extins până pe 10 septembrie.
20:50
Rusia nu va primi înapoi activele înghețate în Uniunea Europeană dacă nu-i va plăti Ucrainei reparații de război, a declarat Kaja Kallas la ministeriala informală pentur apărare de la Copenhaga. Tandemul franco-german se opune totuși confiscării. Pe de altă parte, Rusia poate fi oprită doar prin forță, iar presiunea asupra lui Putin trebuie intensificată, au căzut de acord miniștrii apărării din uniune. Președinta comisiei Ursula von der Leyen a anunțat în Estonia majorarea de cinci ori a bugetului militar.
20:40
Partidul Social Democrat European s-a lansat oficial în campania electorală pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie, cu sloganul „Construim Viitorul Acasă”. La evenimentul care s-a desfășurat la Palatul Republicii din Chișinău au participat peste o mie de membri și simpatizanți ai partidului din întreaga Republică Moldova, potrivit unui comunicat al formațiunii.
20:00
Un accident rutier cu implicarea unui echipaj al poliției s-a produs sâmbătă, în jurul orei 17:00, pe drumul R-6 Chișinău – Orhei – Bălți, în apropierea satului Copăceni, raionul Sângerei.
Acum 6 ore
19:00
Au sărbătorit dragostea celor 50 de ani trăiți împreună. La Soroca, 15 cupluri care au ajuns la nunta de aur au fost omagiate de ziua orașului. Au primit diplome de fidelitate și premii bănești, iar ceremonia a fost parte din evenimentele dedicate aniversării a 526 de ani de la atestarea localității. În cadrul evenimentului, cântăreața Irina Rimes a primit distincția cetățean de onoare al municipiului Soroca.
18:20
Trei frați din Scoția, Jamie, Ewan și Lachlan MacLean au stabilit un nou record mondial la canotaj non-stop în Oceanul Pacific. Ei au parcurs 9 mii de mile sau 14 mii 484 de kilometri în 140 de zile. Frații MacLean au pornit din Peru pe 13 aprilie și au ajuns sâmbătă în orașul Cairns, în Australia.
18:10
Blocul Unirea Națiunii s-a lansat în campania electorală cu sloganul „Pentru o Moldovă prosperă în România Mare Europeană”. Alianța între partidele Național Liberal și Reîntregirii Naționale ACASĂ au propus o listă de 66 de candidați. Printre prioritățile BUN sunt declararea caracterului românesc al statului moldovean, reforma administrativă și revenirea la județe, retrocedarea patrimoniului Mitropoliei Basarabiei, și suplimente la pensie plătite de guvernul de la București.
Acum 8 ore
17:00
După un sezon dezamăgitor, AC Milan este foarte activ pe piața transferurilor. Clubul milanez s-a întărit cu nu mai puțin de 8 jucători noi în această vară, iar ultima achiziție este fotbalistul francez Cristopher Nkunku. 37 de milioane de euro este suma plătită de „rossoneri” clubului Chelsea Londra pentru atacant.
16:20
Deputatul ucrainean Andrii Parubîi, fost președinte al parlamentului de la Kiev, a fost împușcat mortal sâmbătă la Lviv, în vestul Ucrainei, a anunțat președintele Volodimir Zelenski, relatează Agerpres, cu referire al AFP și Reuters.
Acum 12 ore
15:30
ELECTORALA 2025 // CUB: Putem oferi Moldovei o alternativă competentă, cinstită și responsabilă # Radio Moldova
Partidul Coaliția pentru Unitate și Bunăstare (CUB) s-a lansat oficial în campania electorală pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie. Evenimentul a avut loc în Scuarul „Mihai Eminescu” din centrul capitalei cu sloganul „Oameni pregătiți pentru Moldova”. Liderii CUB au anunțat că echipa de campanie a partidului este formată din medici, profesori, antreprenori, oameni de cultură, militari și reprezentanți ai diasporei.
15:10
Joao Felix a făcut show pentru Al-Nassr în prima etapă a campionatului de fotbal al Arabiei Saudite. Portughezul transferat de la Chelsea Londra a reușit un hat-trick în partida de pe terenul grupării Al-Taawoun, câștigată cu 5-0.
15:00
Ermak pentru DW: Determinați Rusia să participe la negocieri și Ucraina va învinge și la masa discuțiilor # Radio Moldova
Șeful Oficiului Președintelui Ucrainei, Andrii Ermak, aflat la New York, a declarat într-un interviu pentru DW că Ucraina este pregătită pentru negocieri de pace cu Rusia la nivel de lideri și este convinsă că victoria va fi obținută și la masa discuțiilor.
14:20
În Chișinău, începând cu seara zilei de sâmbătă, 30 august, ora 18:00, și până pe 31 august, ora 14:00, circulația transportului va fi sistată pe bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt, pe tronsonul cuprins între străzile Mitropolit Bănulescu-Bodoni și Pușkin. Primăria Municipiului Chișinău anunță că, restricția a fost instituită în legătură cu organizarea evenimentului „Marea Dictare Națională”, dedicat Zilei Limbii Române. Acțiunea este organizată de către Ministerul Educației și Cercetării.
13:20
Statul Major al Forțelor Armate ale Ucrainei a anunțat că, în noaptea de 30 august, drone ucrainene au lovit două obiective strategice de pe teritoriul Rusiei, „în cadrul reducerii potențialului ofensiv al inamicului și al îngreunării aprovizionării cu combustibil a unităților militare”, relatează Meduza-Live.
13:10
Cristina Bucșă, tenismenă cu origini moldovenești, va juca în optimi de finală la US Open # Radio Moldova
Performanță impresionantă a Cristinei Bucșă. Tenismena născută la Chișinău, dar care reprezintă Spania, s-a calificat în premieră în optimile de finală ale unui turneu de Mare Șlem. S-a întâmplat la US Open, acolo unde Bucșă a învins-o pe belgianca Elise Mertens în „șaisprezecimi” cu 3-6, 7-5, 6-3. Urmează megaduelul cu liderul mondial, Arina Sabalenka.
12:30
Peste 400 de tineri cu vârste între 18 și 30 de ani din toată țara au participat recent la Moldova Yotuh Forum. Ajuns la a patra ediție, este una dintre cele mai importante platforme naționale dedicată tinerilor implicați activ în comunitățile lor. Aceștia au participat la discuții tematice și ateliere axate pe diverse subiecte, printre care participarea civică, educația, integrarea europeană și combaterea dezinformării.
11:30
Giuleștenii au învins-o pe UTA Arad cu 2-0 pe teren propriu, în meciul etapei a 8-a de campionat. Denis Ciobotariu a deschis scorul după un corner, în minutul 13. Alex Dobre, care sâmbătă a împlinit 30 de ani, a marcat al doilea gol al gazdelor, în minutul 30.
10:40
Clic Media Chișinău a pierdut ultimul meci din fază preliminară a Ligii Campionilor la futsal. Trupa lui Andrian Lașcu a cedat în fața danezilor de la Horring Futsal Klub, scor 2-6.
10:40
Atac masiv asupra orașului Zaporojie: Cel puțin un mort, 24 de răniți și zeci de case avariate # Radio Moldova
Armata Federației Ruse a lansat, în noaptea de 30 august, un atac masiv asupra teritoriului Ucrainei, folosind drone kamikaze, precum și rachete cu bazare aeriană, terestră și navală. S-au înregistrat victime și distrugeri ale infrastructurii civile, relatează Meduza-Live.
Acum 24 ore
09:30
Companiile rusești pierd accesul la piețele irlandeze: obligațiuni de miliarde, anulate # Radio Moldova
În Irlanda au fost lichidate forțat companii care anterior atrăgeau miliarde de dolari pentru băncile și corporațiile de stat rusești. În această săptămână ele au fost eliminate din registrul companiilor din cauza lipsei directorilor: managerii irlandezi au părăsit consiliile de administrație la scurt timp după începutul războiului din Ucraina, scrie The Moscow Times, cu referire la publicația irlandeză Independent.
08:20
Criticat de aliați, apărat de Casa Albă: Witkoff, „omul de încredere” al lui Trump în dosarul ucrainean # Radio Moldova
Oficiali din SUA, Ucraina și Uniunea Europeană, care au vorbit cu publicația Politico sub protecția anonimatului, susțin că Steve Witkoff neglijează consultările cu experții și aliații, ceea ce îl face uneori nepregătit. Potrivit unor surse citate de Politico, Witkoff privește războiul ruso-ucrainean într-o manieră simplistă, ca pe un conflict de natură teritorială, relatează Meduza-Live.
Ieri
21:50
Orhei: Un tânăr de 17 ani a recurs la vandalizarea bunurilor publice după o dezamăgire în dragoste # Radio Moldova
Un adolescent de 17 ani din satul Ciocîlteni a vandalizat noaptea trecută mai multe bunuri publice din Orhei. Tânărul a distrus 28 de semne de circulație și a vandalizat pereții stadionului și două monumente dintr-un parc. Valoarea prejudiciilor este estimată la aproape 40 de mii de lei. În timpul audierilor, adolescentul le-a spus polițiștilor că în spatele acțiunilor sale, ar sta suferința cauzată de dragostea neîmpărtășită.
21:30
ELECTORALA 2025 // Lupta cu corupția, printre prioritățile ALDE în programul electoral # Radio Moldova
Lupta cu corupția, reducerea numărului de deputați și ministere, dar și creșterea salariilor. Sunt promisiunile cu care se lansează în campania electorală Partidul Alianța Liberalilor și Democraților pentru Europa (ALDE). Formațiunea intră în cursă cu o listă de 54 de candidați, în frunte cu Arina Spătaru.
21:10
ELECTORALA 2025 // Renato Usatîi și-a lansat partidul în campanie electorală din satul bunicii sale # Radio Moldova
Partidul Nostru s-a lansat vineri, 29 august, în campania electorală cu sloganul „E timpul să fim împreună!”. Evenimentul de lansare a avut loc în Rediul Mare, raionul Dondușeni, satul de baștină al bunicii lui Renato Usatîi.
21:00
Ministra Sănătății i-a demis pe directorul și vicedirectorul Spitalului Clinic Bălți, după descinderile CNA # Radio Moldova
20:10
ELECTORALA 2025 // Renato Usatîi și-a lansat partidul în campanie electorală în satul bunicii sale: „locul unde își are izvorul Răutul” # Radio Moldova
Formațiunea Partidul Nostru s-a lansat vineri în campania electorală cu sloganul „E timpul să fim împreună!”. Evenimentul de lansare a avut loc în Rediul Mare, Dondușeni, satul de baștină al bunicii lui Renato Usatîi. Liderul Partidului nostru a precizat că echipa sa merge în campania electorală cu 29 de proiecte de legi deja elaborate, printre care interzicerea vânzării terenurilor agricole cetățenilor din afara țării, anularea imunității parlamentare, crearea magazinelor sociale în fiecare centru raional, indexarea obligatorie a pensiei la rata inflației și puterea de cumpărare.
19:10
18:50
Până la sfârșitul lunii august 2025, în războiul din Ucraina au murit 220 de mii de militari ruși. Datele se conțin în Registrul cauzelor succesorale (RND), analizat de „Meduza” și „Mediazona”, scrie The Moscow Times. Potrivit datelor obținute, ritmul pierderilor a atins un nou nivel în 2024, când, în anumite perioade, armata rusă pierdea un număr record de 3 mii de oameni pe săptămână.
18:50
ELECTORALA 2025 // „Moldova e Europa”: Partidul Acțiune și Solidaritate s-a lansat în campania electorală # Radio Moldova
Aderarea R. Moldova la Uniunea Europeană este obiectivul principal al Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS) care s-a lansat vineri, 29 august, în campania electorală pentru alegerile parlamentare cu sloganul „Mergem în direcția corectă: UE, pace, dezvoltare”. Evenimentul, organizat în scuarul Teatrului Național de Operă și Balet „Maria Bieșu” din centrul Chișinăului, a început cu intonarea Imnului Republicii Moldova și a Imnului Uniunii Europene.
18:20
Rețelele de distribuție a gazelor naturale din Republica Moldova vor fi inventariate pentru prima dată. Procesul va începe printr-un proiect-pilot într-o localitate rurală și una urbană, potrivit unui ordin comun al Ministerelor Energiei și Finanțelor. Scopul autorităților este testarea unei metodologii noi de evidență și administrare a rețelelor aflate în proprietatea persoanelor terțe sau fără proprietar, dar care sunt exploatate în continuare de întreprinderile companiei Moldovagaz.
17:40
Kremlinul bifează o premieră - a început să cheltuie jumătate din taxele colectate la buget pentru război. Pentru prima dată de la începutul invaziei în Ucraina, finanțarea armatei și a achizițiilor de armament „a înghițit” fiecare a doua rublă colectată de la contribuabili la bugetul federal.
17:30
Statele Unite au deportat aproximativ 100 de ruși care au fugit de război, începând din această vară. Primul grup, alcătuit din circa 40 de persoane, a fost expulzat în iunie, iar cel de-al doilea – pe 27 august, relatează The Moscow Times, cu referire la declarațiile președintelui organizației Russian America for Democracy in Russia, Dmitri Valuiev.
17:10
ELECTORALA 2025 // PDMM, interzis la alegeri: Comisia Electorală Centrală a refuzat înregistrarea partidului în campanie # Radio Moldova
Partidul Democrat Modern din Moldova (PDMM) nu va putea participa la alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025. Cererea formațiunii privind înregistrarea în calitate de concurent electoral a fost respinsă vineri, 29 august, de membrii Comisiei Electorale Centrale (CEC), cu votul a șase membri. Decizia a fost contestată de liderii PDMM prezenți la ședință, care au acuzat autoritatea electorală centrală că le-ar refuza nejustificat participarea în cursa electorală.
17:10
16:40
Un site obscur de limbă turcă a publicat, pe 27 august curent, o așa-zisă „scurgere de documente”, potrivit căreia „Maia Sandu va trimite 700 de voluntari în Ucraina”, dacă Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) va câștiga alegerile parlamentare. Platforma stopfals.md demontează informațiile, arătând că acestea fac parte din arsenalul propagandistic al Kremlinului.
16:30
Campania electorală, exercițiu de responsabilitate civică. Expert: „Cel mai important este ca cetățeanul să se informeze” # Radio Moldova
Campania electorală pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie se anunță una în care temele geopolitice vor ocupa un loc central, deși integrarea europeană a Republicii Moldova a fost deja consfințită în Constituție, susține directoarea adjunctă a Asociației pentru Democrație Participativă (ADEPT), Polina Panainte. Într-un interviu pentru emisiunea „Zi de zi”, de la Radio Moldova, aceasta menționează importanța faptului că alegătorii să fie corect informați pentru a lua o decizie conștientă.
16:20
ELECTORALA 2025 // „Liber, cinstit, hotărât”. Candidatul independent Andrei Năstase și-a anunțat lansarea în campania electorală # Radio Moldova
Candidatul independent Andrei Năstase și-a anunțat vineri, 29 august, lansarea în campania electorală. Acesta ar putea figura al patrulea în buletinele de vot la alegerile parlamentare din 28 septembrie, potrivit ordinii stabilite de Comisia Electorală Centrală.
16:10
Promo-LEX: procesul electoral, marcat de ingerințe rusești, proteste coordonate, abuzuri interne și finanțări netransparente # Radio Moldova
Încălcări ale regulilor, ingerințe externe și presiuni asupra instituțiilor marchează perioada electorală din Republica Moldova. Între 22 iulie și 27 august, procesul electoral a fost umbrit de proteste plătite, campanii de dezinformare coordonate din Federația Rusă, abuzuri interne precum folosirea resurselor administrative, coruperea alegătorilor și promovarea electorală înainte de termen, menționează Promo-LEX.
16:10
„A fi salvator nu este o profesie sau un loc de muncă, este o vocație”, spune Piotr Cîlcic, scafandrier superior în cadrul Serviciului Scafandri al Inspectoratului General pentru Situații de Urgență și protagonist al campaniei „Țara suntem noi”, desfășurată de Moldova 1 cu ocazia sărbătorilor naționale.
15:40
15:30
15:20
15:20
Politico: UE analizează crearea unui fond pentru transferul a 200 de miliarde de euro din active rusești înghețate pentru reconstrucția Ucrainei # Radio Moldova
Comisia Europeană elaborează un plan de transfer al aproape 200 de miliarde de euro în active rusești înghețate pentru a reconstrui Ucraina după încetarea războiului.Bruxelles-ul testează predispunerea capitalelor țărilor UE pentru transferul activelor în investiții mai riscante, care ar putea genera mai multe profituri pentru Ucraina și ar pune mai multă presiune pe Rusia, care refuză să oprească luptele, au declarat pentru POLITICO mai mulți oficiali.
15:10
ELECTORALA 2025 // Candidata independentă Victoria Sanduța și-a anunțat lansarea în campania electorală # Radio Moldova
Candidata independentă Victoria Sanduța și-a anunțat vineri, 29 august, lansarea în campania electorală. Aceasta ar putea figura a 15-a în buletinele de vot la alegerile parlamentare din 28 septembrie, potrivit ordinii stabilite de Comisia Electorală Centrală.
14:50
ELECTORALA 2025 // Start oficial al campaniei electorale: 21 de concurenți intră în cursa pentru Parlament # Radio Moldova
Campania electorală pentru alegerile parlamentare din Republica Moldova a început oficial pe 29 august, cu 21 de concurenți validați de Comisia Electorală Centrală (CEC). În total, instituția a recepționat 50 de solicitări de participare, însă doar 13 partide, patru blocuri electorale și patru candidați independenți au fost înregistrați până în acest moment.
14:40
Parlamentul se convoacă în sesiunea ordinară de toamnă începând cu 1 septembrie curent, potrivit unei dispoziții semnate de spicherul Igor Grosu.
14:20
MAE: Din 1 septembrie, moldovenii vor trebui să respecte condiții suplimentare pentru a intra în Letonia # Radio Moldova
Începând cu data de 1 septembrie 2025, Letonia introduce noi reguli de intrare pentru cetățenii statelor terțe, inclusiv Republica Moldova, care nu dețin viză sau permis de ședere emis de autoritățile letone. Aceste reguli au fost introduse ca urmare a intensificării riscurilor de securitate la adresa Letoniei, generate de războiul din Ucraina, în vederea consolidării și îmbunătățirii eficienței monitorizării frontierei de stat, se arată într-un comunicat al Ministerului Afacerilor Externe de la Chișinău.
