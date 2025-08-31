Președintele României laudă eforturile R. Moldova pentru integrarea europeană. „Cunoaștem care sunt presiunile, interferența total contrară oricăror ordini internaționale”

14:30

În ciuda faptului că Rusia a pierdut peste 1 milion de soldați, potrivit estimării ministerului britanic al apărării, armata rusă continuă să ocupe noi teritorii în Ucraina într-un ritm lent, dar constant. Tacticile Moscovei, atât pe câmpul de luptă, cât și pe plan intern, îi încurajează pe ruși să se înscrie în unitățile de voluntari sau ca militari pe bază de contract, ceea a ajutat armata să recruteze aproape jumătate de milion de soldați noi anul trecut.