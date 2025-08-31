De la alfabetul chirilic la cel latin: cum a evoluat scrierea limbii române

15:40

Pe măsură ce îmbătrânim, construirea și menținerea masei musculare devin mai dificile, dar nu imposibile. Specialiștii spun că după 30 de ani pierdem între 3% și 8% din masa musculară la fiecare deceniu, un declin care se accelerează după 50 de ani, conform The New York Times, transmite G4Media. Cauzele sunt multiple: mușchii răspund mai greu la [...]