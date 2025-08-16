Igor Picușceac, după dezastrul cu Virtus: „Am pierdut singuri meciul!”
FOTBAL.Click, 16 august 2025 23:10
Eliminarea lui Milsami Orhei din cupele europene, după 0-3 în returul cu Virtus San Marino, a provocat multă amărăciune în rândul suporterilor și a generat o analiză lucidă din partea antrenorului Igor Picușceac. Într-un interviu acordat portalului moldfootball.com, tehnicianul orheienilor a vorbit deschis despre motivele pentru care campioana Moldovei a clacat pe terenul uneia dintre […]
• • •
Alte ştiri de FOTBAL.Click
Acum 10 minute
23:10
23:10
Sheriff vrea spectacol total cu Prishtina! Mihailov: „Nu lăsăm nimic la voia întâmplării!” # FOTBAL.Click
Sheriff Tiraspol intră cu motoarele turate în returul cu FC Prishtina, din turul 2 preliminar al UEFA Europa League. După victoria clară din Kosovo (4-0), formația condusă de Viktor Mihailov nu tratează meciul de la Tiraspol ca pe o formalitate. Dimpotrivă! Tehnicianul „galben-negrilor” a transmis un mesaj clar: „Meciul retur e cu totul altceva. Nu […]
Acum o oră
22:30
Nordul a mușcat! CSF Bălți a dat lovitura pe “Stadionul Orășenesc” și pleacă acasă cu toate punctele după un duel care a avut de toate: goluri spectaculoase, răsturnări de scor și tensiune până în ultimul minut. Prima partidă a etapei a 9-a din Liga 7777 a adus fotbal de calitate, cu ocazii mari la ambele […]
22:40
Milsami părăsește Champions League! Orheienii domină KuPS, dar nu marchează și părăsesc visul UCL!0-0 pe „Orhei”, dar insuficient! Milsami iese din Liga Campionilor după 0-1 la general cu KuPS și merge în Conference League, unde o va întâlni pe Buducnost din Muntenegru! Marți seară, în fața unui stadion arhiplin și a mii de inimi care […]
Ieri
16:00
Cuvinte care fac rău fotbalului! Șeful comunicării FMF, mesaj vulgar la adresa lui Milsami # FOTBAL.Click
Eliminarea lui Milsami Orhei din cupele europene, în fața modestei Virtus din San Marino, este, fără îndoială, o lovitură dură pentru fotbalul moldovenesc. Dar ceea ce a urmat din partea unuia dintre oamenii de vârf ai Federației Moldovenești de Fotbal depășește limitele oricărei comunicări decente și profesioniste. Alexandru Grecu, șeful departamentului de comunicare al FMF, […]
15:40
VIDEO // Adio Europa! Sheriff Tiraspol, eliminată de Anderlecht după un retur plin de ocazii # FOTBAL.Click
Sheriff Tiraspol a părăsit cupele europene inter-cluburi, fiind eliminată din turul 3 preliminar al Ligii Conferințelor de Anderlecht Bruxelles. După înfrângerea cu 0-3 din tur, „viespile” au remizat 1-1 în meciul-retur disputat pe Stadionul Zimbru din Chișinău, rezultat insuficient pentru a continua parcursul european. Partida a început cu o mare ocazie pentru oaspeți: în minutul […]
15:30
Din vis european, în coșmar: Milsami, scoasă din competiție de campioana din San Marino # FOTBAL.Click
Milsami Orhei a spus adio visului european după ce a fost eliminată în turul trei preliminar al Ligii Conferințelor de Virtus, campioana din San Marino. După un 3-2 promițător în tur, orheienii au cedat dramatic în retur, scor 0-3, într-un meci care a lăsat un gust amar fanilor. Eliminarea Milsami înseamnă și finalul parcursului european […]
Mai mult de 2 zile în urmă
13:40
Avertismentul lui Chirilov pentru Milsami: „Dacă repetă greșelile din tur, se poate complica totul” # FOTBAL.Click
Fostul atacant al naționalei Moldovei, Sergiu Chirilov, a analizat în exclusivitate pentru scor.md prestația lui Milsami Orhei în primul meci din turul 3 preliminar al Ligii Conferințelor contra campioanei din San Marino, Virtus AC. Orheienii au bifat o victorie importantă, însă Chirilov spune clar: succesul nu garantează calificarea dacă elevii lui Igor Picusceac repetă erorile […]
11 august 2025
22:40
VIDEO // Ștefan Bodișteanu sparge gheața în Superliga României! Primul gol al sezonului, victorie clară pentru Botoșani # FOTBAL.Click
FC Botoșani respiră mai ușor după etapa a 5-a din Superliga României, iar marele merit îi aparține lui Ștefan Bodișteanu. Mijlocașul moldovean de 22 de ani a înscris primul său gol din acest sezon, în victoria cu 3-1 împotriva lui FC Argeș, și a bifat una dintre cele mai bune prestații ale sale de la […]
21:20
VIDEO // 13 parade și nota 10! Denis Rusu, coșmarul FCSB în eșecul rușinos cu Unirea Slobozia # FOTBAL.Click
Unirea Slobozia a produs șocul campionatului României, câștigând cu 1-0 pe terenul campioanei FCSB, iar eroul absolut a fost portarul de 35 de ani din Chișinău, Denis Rusu, care a făcut cel mai bun meci al carierei Etapa a 5-a din Superliga României a adus o surpriză uriașă: Unirea Slobozia, echipa mică din Ialomița, a […]
20:30
Picușceac explică înfrângerea cu Zimbru: „Doar două zile între meciuri, lot scurt, greu de recuperat” # FOTBAL.Click
FC Milsami Orhei a plecat cu mâna goală de pe „Stadionul Zimbru” după derby-ul din etapa a 8-a a Ligii 7777, Faza I, pierdut cu 2-1 în fața rivalei din Chișinău. A fost un meci în care „vulturii roșii” au avut șansa să plece măcar cu un punct, însă Abdoul Said Razack Yoda a ratat […]
20:20
FC Zimbru Chișinău a reușit o victorie extrem de importantă în etapa a 8-a din Liga 7777, Faza I, în fața campioanei en-titre, Milsami Orhei. „Galben-verzii” s-au impus cu 2-1 pe teren propriu, într-un meci cu intensitate ridicată, goluri frumoase și un final tensionat, marcat de un penalty ratat de oaspeți în minutul 89. Antrenorul […]
19:20
FC Zimbru Chișinău a reușit o victorie extrem de prețioasă, 2-1, în fața rivalilor de la Milsami Orhei, într-un meci plin de faze tensionate și răsturnări de situație, disputat pe stadionul Zimbru, în fața a peste 1.000 de spectatori. „Zimbrii” lui Oleg Kubarev au profitat de ocazii și de inspirația portarului Nicolai Cebotari, care a […]
16:30
Sheriff Tiraspol a câștigat categoric duelul etapei a 8-a din Liga 7777, Faza I, trecând cu 3-0 de Politehnica UTM, însă succesul nu a fost lipsit de momente tensionate. „Viespile” au rezolvat meciul încă din prima repriză, când au înscris toate cele trei goluri, dar au rămas în inferioritate numerică după eliminarea lui Amorildo Gjoni, […]
13:30
VIDEO // Lovitură teribilă pentru „vulturii roșii”! Gînsari, out după o accidentare gravă! # FOTBAL.Click
Șoc în vestiarul „vulturilor roșii”! Milsami Orhei primește o veste extrem de grea chiar în mijlocul luptei pe două fronturi – campionat și cupele europene. Căpitanul echipei, Radu Gînsari, nu va mai juca în acest sezon, după ce a suferit o accidentare serioasă la genunchi. Drama s-a consumat în prima manșă a turului 3 preliminar […]
12:50
Arena Mare din Tiraspol a fost martora unei noi demonstrații de forță marca FC Sheriff, care s-a impus cu 3-0 în fața celor de la Politehnica UTM în etapa a 8-a din Liga 7777. „Viespile” au rezolvat meciul încă din prima repriză, înscriind toate cele trei goluri, și au gestionat fără emoții restul partidei, chiar […]
10 august 2025
18:30
„Milsami e ca Sheriff pentru noi!” Declarații tari înaintea derby-ului de la Chișinău! # FOTBAL.Click
Chișinăul se pregătește astăzi pentru unul dintre cele mai așteptate meciuri ale etapei a 8-a din Faza I a Ligii 7777: Milsami – Zimbru. Duelul dintre „vulturii roșii” și „galben-verzi” nu mai este doar o simplă confruntare de campionat, ci un meci încărcat de orgolii, ambiții și dorința de revanșă. Jucătorii Zimbrului au vorbit deschis […]
16:00
CSF Bălți își întărește serios lotul înaintea duelului incendiar cu Petrocub Hîncești, aducând un nume cu greutate în fotbalul moldovenesc: Mihail Platica. Mijlocașul de 35 de ani, cu 17 selecții și un gol pentru naționala Moldovei, vine liber de contract după despărțirea, în luna iunie, de chiar adversara de azi, Petrocub. Transferul adaugă un plus […]
15:20
FC Petrocub Hîncești a reușit să câștige în deplasare la Bălți după o pauză lungă, impunându-se cu 1-0 în etapa a 8-a din Liga 7777, Faza I. „Leii” au dat lovitura în minutul 85 prin golgheterul Petru Popescu, servit perfect de Ion Borș, într-o fază lucrată ca la carte. Meci tensionat, cu miza la cote […]
9 august 2025
22:30
Coșmar belgian pentru Sheriff! Anderlecht câștigă cu 3-0 și aproape închide calificarea! # FOTBAL.Click
Sheriff Tiraspol a început cu stângul aventura din turul 3 preliminar al UEFA Conference League. Tiraspolenii au cedat categoric pe terenul lui Anderlecht, scor 0-3, într-un meci disputat pe Stadionul Lotto Park din Bruxelles, în fața a peste 14.000 de spectatori. După un joc în care gazdele au controlat partida și au creat cele mai […]
21:50
Primul meci al etapei a 8-a din Liga 7777 a adus la Suruceni un duel tensionat între ultima clasată, CSF Spartanii Sportul, și „lupii” din Dacia Buiucani. Într-o partidă echilibrată la capitolul ocazii, o singură fază fixă în final a făcut diferența: Vlad Lupașco a înscris cu capul în minutul 88, aducând trei puncte uriașe […]
8 august 2025
09:50
VIDEO // Drama de pe Zimbru! Milsami bate Virtus după două eliminări și un final de infarct! # FOTBAL.Click
Milsami Orhei a trăit periculos, dar a ieșit învingătoare în prima manșă a turului 3 preliminar din UEFA Conference League! „Vulturii roșii” au câștigat cu 3-2 pe stadionul Zimbru în fața campioanei din San Marino, AC Virtus, după un meci cu de toate: goluri spectaculoase, două cartonașe roșii, accidentări și un final incandescent. Start controlat, […]
6 august 2025
01:20
Petrocub Hîncești continuă curățenia de vară și a anunțat oficial despărțirea de trei jucători care s-au alăturat lotului abia la începutul acestui an! Este vorba despre fundașii Cedric Ngah și Alex Gutium, precum și despre mijlocașul Danu Spătaru, toți confirmați ca out din planurile echipei. Clubul a transmis un mesaj de mulțumire și le-a urat […]
01:00
Zimbru se desparte de fostul jucător din La Liga! Transferul-surpriză s-a încheiat după doar 5 luni! # FOTBAL.Click
Zimbru Chișinău a anunțat oficial despărțirea de fundașul central Josep Gayà, ibericul în vârstă de 25 de ani care a bifat minute importante în sezonul trecut și a început în forță și actuala stagiune. Transferat în martie 2025, Gayà a rezistat doar cinci luni în Moldova, iar plecarea sa vine într-un moment în care echipa […]
00:40
Milsami – Virtus, drumul spre grupe! Antrenorul moldovenilor recunoaște: „E o șansă unică!” # FOTBAL.Click
FC Milsami Orhei e la doar două runde distanță de o calificare istorică în grupele unei competiții europene! Trupa lui Igor Picușceac se pregătește de confruntarea tur din runda a 3-a preliminara a UEFA Conference League, contra modestei Virtus Acquaviva din San Marino, iar așteptările sunt pe măsura adversarului: calificarea e obligatorie! Totuși, tehnicianul „vulturilor […]
28 iulie 2025
10:10
Fără titulari, dar cu goluri! Milsami, start fulger și lecție de fotbal pentru Spartanii Sportul # FOTBAL.Click
Milsami Orhei a arătat din nou că vrea titlul! Echipa lui Igor Picușceac a spulberat defensiva ultimei clasate, CSF Spartanii Sportul, și a obținut o victorie clară, 3-1, în fața a aproape 1.000 de spectatori. Meciul, contând pentru etapa a 6-a din Liga 7777, a fost practic decis în primele 20 de minute, când gazdele […]
26 iulie 2025
23:20
VIDEO // Politehnica UTM – Bălți 0-1: două cartonașe roșii, un gol și o înfrângere amară pentru studenți # FOTBAL.Click
Etapa 6 din Liga 7777 a adus un duel echilibrat și nervos la Suruceni, unde Politehnica UTM a primit vizita celor de la CSF Bălți. Pe un stadion modest, în fața a doar 128 de spectatori, formația lui Veaceslav Rusnac a reușit să plece cu toate punctele, scor 1-0, grație reușitei semnate de Alvaro Bely […]
13:30
VIDEO // Sheriff, dominată și învinsă! Utrecht lovește pe faze fixe și pleacă cu avantaj categoric # FOTBAL.Click
Sheriff Tiraspol a trăit o seară amară la Nisporeni, acolo unde a fost nevoită să-și dispute meciul de pe teren propriu în turul 2 preliminar din Europa League. Deși a condus cu 1-0 după golul lui Peter Ademo (24), formația pregătită de Victor Mihailov a fost învinsă cu 3-1 de FC Utrecht, echipă din Eredivisie […]
00:00
Formația din Hîncești a pierdut pe teren propriu în prima manșă a turului 2 preliminar din Conference League. Golurile din minutele 82 și 90 au decis soarta unui meci echilibrat până în final! Petrocub a pornit cu stângul aventura europeană din acest sezon, cedând cu 0-2 în fața formației azere FC Sabah, într-un meci disputat […]
25 iulie 2025
23:30
Zimbru Chișinău, debut de foc în Conference League! Guy Dahan a marcat un gol de generic și moldovenii visează la calificare înaintea returului de pe teren propriu! Zimbru a dat recital în Kazahstan! Trupa lui Oleg Kubarev a obținut un rezultat remarcabil în prima manșă a turului secund preliminar din Conference League, pe terenul vicecampioanei […]
20 iulie 2025
23:30
Etapa a 5-a din Liga 7777 s-a încheiat cu un rezultat neașteptat la Hîncești! Sheriff Tiraspol, liderul autoritar al campionatului și principala favorită la titlu, s-a împiedicat de Petrocub, într-un duel fără goluri, dar cu multă tensiune și dramatism. Sheriff, dominare sterilă!Deși a avut posesia (60%), Sheriff nu a reușit să-și transforme avantajul într-un […]
22:40
VIDEO // Rapid, făcută KO de moldoveanul Postolachi! Ce gol a marcat starul CFR-ului! # FOTBAL.Click
Rapid – CFR Cluj 0-1 la pauză! Moldoveanul Virgiliu Postolachi a semnat un gol superb, iar echipa din Gruia arată de ce e liderul Superligii! Giuleștiul e plin, tensiunea e maximă, dar CFR Cluj își păstrează sângele rece și lovește nemilos în derby-ul cu Rapid! După doar 25 de minute de joc, Virgiliu Postolachi, speranța […]
22:10
Fără goluri, dar cu multă tensiune! Spartanii Sportul și Politehnica UTM au remizat alb în etapa a 5-a a Ligii 7777.md, într-un meci în care ocaziile au existat, dar finalizarea a fost marele inamic! Spartanii Sportul și FC Politehnica UTM au oferit sâmbătă, pe stadionul sătesc din Suruceni, un meci cu 37 de șuturi, […]
20:10
Remiză cu scântei între CSF Bălți și Zimbru Chișinău! Două cartonașe roșii, goluri spectaculoase și emoții până la final. Zimbru scapă cu un punct după ce a jucat în inferioritate numerică aproape o repriză întreagă! Etapa a 5-a din Liga 7777 a început în forță, cu un duel de totul sau nimic între CSF Bălți […]
19:40
Final nebun la Nisporeni! Dacia Buiucani a condus, dar Milsami a întors meciul în ultimele secunde! # FOTBAL.Click
FC Milsami Orhei a întors un meci care părea scăpat printre degete și s-a impus cu 2-1 în deplasare, pe terenul celor de la Dacia Buiucani, într-un meci thriller din etapa a 5-a a Ligii 7777. Pe un stadion Orășenesc din Nisporeni aproape plin și cu o atmosferă încinsă, gazdele au condus după golul lui […]
18 iulie 2025
08:40
Un individ din Căușeni a atacat brutal un bătrân de 77 de ani și i-a luat bunuri în valoare de peste jumătate de milion de lei! Scene demne de filmele de acțiune la Chișinău! Un bărbat de 46 de ani din Căușeni a fost reținut în stil hollywoodian după ce, noaptea ca hoții, a intrat […]
08:20
Ordabasy Șimkent a spus adio visului european după un retur de infarct contra georgienilor de la Torpedo Kutaisi! Deși au jucat mai bine de o repriză în superioritate numerică și au tras nu mai puțin de 25 de șuturi spre poartă, kazahii au fost eliminați în ultimul minut de prelungiri. A fost 1-1 în manșa […]
17 iulie 2025
22:50
Revanșă cu gust de calificare! Petrocub zdrobește Birkirkara și continuă aventura europeană! # FOTBAL.Click
Petrocub Hâncești a trăit o seară magică pe stadionul Zimbru din Chișinău și a oferit fanilor un meci cu nervi, goluri spectaculoase și un final fericit. După înfrângerea din tur cu 1-0 în Malta, elevii lui Shota Makharadze au venit hotărâți să rescrie povestea calificării în UEFA Conference League. Și au făcut-o într-un stil mare: […]
20:50
Transfer neașteptat pe piața din Liga Moldovei! Zimbru Chișinău a anunțat aducerea unui jucător cu pedigree de top: Matteo Amoroso, mijlocaș brazilian de 22 de ani, fiul celebrului Marcio Amoroso, fost golgheter al Serie A și Bundesliga și fost component al naționalei Braziliei, cu 19 selecții și 9 goluri! Transferul are și o doză […]
08:20
El Hadji Malick Diouf, un nume care până acum doi ani nu spunea mare lucru nici măcar fanilor din Senegal, a devenit subiect de breaking news în fotbalul internațional! La doar 20 de ani, mijlocașul stânga a semnat cu West Ham United, iar transferul a costat nu mai puțin de 22 de milioane de euro! […]
00:00
Petrocub joacă cu viitorul european pe masă! După înfrângerea la limită în Malta, scor 0-1 cu Birkirkara, moldovenii sunt hotărâți să-și ia revanșa în returul de pe teren propriu. Iar mesajul antrenorului Shota Makharadze este clar: „Mergem la risc! E momentul să reacționăm!” Într-un discurs plin de emoție și asumare, tehnicianul georgian a vorbit despre […]
