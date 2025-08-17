După „panarame”, acum „echipă de ratați” și „portar de 2 bani”! Derapajul incredibil al lui Alexandru Grecu

08:40

Un individ din Căușeni a atacat brutal un bătrân de 77 de ani și i-a luat bunuri în valoare de peste jumătate de milion de lei! Scene demne de filmele de acțiune la Chișinău! Un bărbat de 46 de ani din Căușeni a fost reținut în stil hollywoodian după ce, noaptea ca hoții, a intrat […]