Andrei Năstase promite reforme majore și sprijin pentru diaspora în campania sa parlamentară
Ziarul National, 29 august 2025 23:00
Andrei Năstase, candidat independent la alegerile parlamentare, a anunțat participarea sa în campania electorală cu promisiuni de a reduce numărul ...
Acum 4 ore
23:00
Zelenski îndeamnă la presiuni sporite asupra lui Putin în urma atacului sângeros din Kiev: 23 de morți, inclusiv copii, și 50 de răniți # Ziarul National
Președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a solicitat intensificarea presiunilor asupra liderului rus Vladimir Putin. Această cerere vine după at...
23:00
Andrei Năstase promite reforme majore și sprijin pentru diaspora în campania sa parlamentară # Ziarul National
Andrei Năstase, candidat independent la alegerile parlamentare, a anunțat participarea sa în campania electorală cu promisiuni de a reduce numărul ...
21:45
Macron și Merz unesc forțele: Apărare aeriană sporită pentru Ucraina și sancțiuni noi pentru Rusia # Ziarul National
Președintele francez Emmanuel Macron și cancelarul german Friedrich Merz s-au întâlnit joi seara la Fort de Brégançon, reședința de vară a președin...
21:45
Marta Kos: Deschiderea negociilor UE cu Moldova, posibilă până la sfârșitul anului dacă se menține ritmul actual # Ziarul National
Uniunea Europeană ar putea deschide toate clusterele de negocieri cu Republica Moldova până la finalul acestui an, dacă autoritățile de la Chișinău...
Acum 6 ore
20:45
Macron răspunde acuzațiilor Moscovei: Putin, un "prădător" necinstit care "își bate joc" de Trump în absența întâlnirii cu Zelenski # Ziarul National
Președintele francez Emmanuel Macron a respins acuzațiile diplomației ruse conform cărora ar fi făcut "insulte vulgare" la adresa președintelui rus...
20:45
Pe 30 august 2025, vremea din Republica Moldova va rămâne senină și caldă. Temperaturile vor rămâne constant ridicate, cu valori maxime în jur de 3...
19:45
Maia Sandu lansează apel la unitate și vigilență: „Soarta Moldovei se decide acum” # Ziarul National
Președinta Maia Sandu i-a îndemnat pe cetățenii din Republica Moldova să nu se lase atrași în scheme de corupție electorală și să se informeze core...
Acum 8 ore
18:45
Procurorul General interimar, Alexandru Machidon, în discuții oficiale cu Însărcinatul SUA, Nick Pietrowicz, despre cooperare și provocări în justiție # Ziarul National
La cererea ambasadei Statelor Unite ale Americii la Chișinău, Procurorul General interimar al Republicii Moldova, Alexandru Machidon, a avut o î...
18:45
Creștere semnificativă a recoltelor de struguri pentru vin în 2025, dar sub media multianuală # Ziarul National
29 august 2025, Chișinău - Recolta de struguri pentru vin din Republica Moldova în anul viticol 2025 este prognozată să crească cu 30–60% față de a...
18:45
Macron acuzat de Rusia pentru „insulte vulgare” la adresa lui Putin: „Depășirea limitelor decenței” în tensiunile diplomatice franco-ruse. # Ziarul National
Diplomația rusă a denunțat vineri „insultele vulgare” și „depășirea limitelor decenței” de către președintele francez Emmanuel Macron. Acesta din u...
18:45
Zelenski avertizează: 100.000 de militari ruși, mobilizați la Pokrovsk, punct strategic din estul Ucrainei # Ziarul National
Rusia a comasat ”până la 100.000” de militari în apropierea orașului Pokrovsk, un punct strategic esențial în estul Ucrainei, a declarat vineri pre...
18:45
Gaza declarat "zonă de luptă periculoasă" de către armata israeliană, fără evacuarea civililor în vedere # Ziarul National
Armata israeliană a anunțat vineri că orașul Gaza este considerat o "zonă de luptă periculoasă", deși nu a cerut populației civile evacuarea imedia...
Acum 12 ore
17:30
ULTIMA ORĂ // Formațiunea care ar fi afiliată lui Plahotniuc, INTERZISĂ la alegerile parlamentare din 28 septembrie # Ziarul National
ULTIMA ORĂ // Formațiunea care ar fi afiliată lui Plahotniuc, INTERZISĂ la alegerile parlamentare din 28 septembrie Partidul Democrat Mode...
17:15
PDMM cere ajutorul lui Trump pentru alegeri libere și corecte în Moldova, acuzând abuzuri ale actualei guvernări # Ziarul National
Liderul Partidului Democrat Modern din Moldova (PDMM), o formațiune legată de fostul oligarh Vladimir Plahotniuc, a vizitat marți Ambasada SUA d...
17:15
Dialog deschis între profesori și dezvoltatorii de curricula pentru un învățământ modern și relevant în Moldova # Ziarul National
Înainte de începutul noului an școlar, mii de cadre didactice din întreaga țară s-au adunat pentru a dezbate calitatea documentelor curriculare. În...
16:15
Rusia renunță la pretențiile teritoriale extinse în Ucraina, afirmă ministrul turc de externe # Ziarul National
Rusia continuă să solicite Ucrainei să cedeze Donbasul, o regiune pe care nu o deţine în întregime în estul Ucrainei. Totodată, Moscova este dispus...
15:15
De la 1 septembrie, deputații încep sesiunea de toamnă-iarnă în Parlament. Această convocare a fost ordonată de președintele Parlamentului, Igor Gr...
14:45
Profesorii de română din școlile alolingve își împărtășesc experiențele acumulate în România într-un eveniment de totalizare organizat de Ministerul Educației și Cercetării # Ziarul National
205 de profesori de limba romana si alte discipline școlare din instituțiile de învățământ alolingve din țară au participat la cursuri intensive...
14:45
Rusia și China avertizează Europa: Pericolul noilor sancțiuni împotriva Iranului și riscul unei crize nucleare # Ziarul National
Rusia a atras atenția vineri asupra posibilității unor „consecinţe ireparabile” în cazul în care se vor impune noi sancţiuni internaţionale împo...
14:45
Maia Sandu și Nicușor Dan celebrează la Chișinău Ziua Limbii Române prin evenimente culturale memorabile # Ziarul National
Duminică, 31 august 2025, cu ocazia Zilei Limbii Române, Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, îl va primi la Chișinău pe Președintele Românie...
13:45
Maia Sandu și președintele Poloniei consolidează cooperarea pentru integrarea R. Moldova în UE și stabilitatea regională # Ziarul National
Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, a avut o discuție telefonică cu președintele Poloniei, Karol Nawrocki, care a preluat mandatul la 6...
13:15
Liceul Teoretic „Ștefan Vodă” se înnoiește cu acoperiș și infrastructură modernizată înainte de noul an școlar # Ziarul National
Liceul Teoretic „Ștefan Vodă” din orașul Ștefan Vodă a finalizat un proces important de reparație și modernizare. Înainte de începerea noului an șc...
Acum 24 ore
12:15
Evaluarea rețelelor de gaze naturale: Ministerele Energiei și Finanțelor testează o nouă metodologie în cadrul unui proiect pilot în Republica Moldova # Ziarul National
Ministerele Energiei și Finanțelor vor aproba un Ordin comun pentru a evalua rețelele de gaze naturale într-o localitate rurală și una urbană din R...
11:30
Deconspirarea unei ample scheme de evaziune fiscală și spălare de bani în transportul de mărfuri: prejudiciu de peste 12 milioane de lei în 2023 # Ziarul National
Procurorii PCCOCS, alături de Serviciul Fiscal de Stat, au anunțat deconspirarea unei scheme din anul 2023, care implică evaziune fiscală și spălar...
11:30
Programul „100 de povești” aduce inovație în grădinițele din Republica Moldova prin formarea cadrelor didactice la Iași # Ziarul National
Cadrele didactice și manageriale din diverse instituții de învățământ preșcolar, dar și specialiști în educația timpurie din mai multe raioane ale ...
11:30
FOTO // Tensiunile între Dodon și Voronin persistă și acum, după ce comunistul a dezvăluit conținutul „kuliokului” pe care colegul său l-a primit de la Plahotniuc. BEP s-a lansat în campania electorală sub lătratul câinilor: „Suntem bloc sau ce?” # Ziarul National
Blocul Electoral Patriotic (BEP) al Socialiștilor, Comuniștilor, Inima și Viitorul Moldovei s-a lansat astăzi în campania electorală pentru ale...
11:15
ULTIMA ORĂ // Irina Vlah și Victoria Furtună, CONECTATE la „gruparea criminală Șor”. CIS a completat LISTA persoanelor supuse SANCȚIUNILOR. Recean: „Aceste persoane participă la acțiuni de destabilizare în folosul Rusiei” # Ziarul National
Președinta Partidului „Inima Moldovei”, Irina Vlah și lidera formațiunii „Moldova Mare”, Victoria Furtună, alături de alte 14 persoane și două ...
10:45
Maia Sandu cheamă la unitate națională în fața amenințărilor externe înaintea alegerilor parlamentare din Moldova # Ziarul National
Președintele Maia Sandu a transmis un mesaj de unitate națională în debutul campaniei electorale pentru alegerile parlamentare care vor avea loc pe...
10:45
Europa analizează crearea unei zone-tampon între Ucraina și Rusia pentru a încerca instaurarea păcii, dar soluția ridică numeroase semne de întrebare și îngrijorări. # Ziarul National
Liderii europeni analizează posibilitatea de a crea o zonă-tampon de 40 de kilometri între liniile frontului rusesc și ucrainean ca parte a unui ev...
10:45
Maia Sandu îndeamnă cetățenii și candidații să apere democrația și viitorul în campania electorală pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie # Ziarul National
Astăzi începe campania electorală pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie. Cu acest prilej, Președinta Maia Sandu a adresat un mesaj atât c...
09:45
SUA aprobă vânzarea de rachete de croazieră pentru Ucraina, finanțată de parteneri europeni # Ziarul National
Departamentul de Stat al SUA a aprobat posibilitatea unei vânzări de rachete de croazieră lansate din aer către Ucraina, alături de echipamente con...
09:45
Bătălie DECISIVĂ pentru viitorul european al R. Moldova. Federația Rusă a pus la bătaie 100 de MILIOANE de euro pentru coruperea alegătorilor, organizarea unor acțiuni violente și DETURNAREA R. Moldova din drumul către UE # Ziarul National
Federația Rusă ar fi alocat deja 100 de milioane de euro pentru influențarea alegerilor parlamentare din 28 septembrie și deturnarea parcursulu...
09:30
Rusia pune presiune pe Moldova: 100 milioane de euro pentru manipularea alegătorilor, dar votul rămâne neînfrânt, spune Dorin Recean # Ziarul National
Înainte de alegerile parlamentare din 28 septembrie, presiunea asupra Republicii Moldova este considerabilă. Premierul Dorin Recean a afirmat că Ru...
09:30
Premierul Recean, mesaj TRANȘANT în ceea ce-l privește pe fugarul Plahotniuc: „Urmează să fie adus în CĂTUȘE. Plahotniuc nu mai are nicio influență în R. Moldova” # Ziarul National
Fugarul Vladimir Plahotniuc, reținut de organele de drept din Grecia pe 22 iulie 2025, nu ar mai avea nicio influență în R. Moldova, iar magist...
08:45
Casa Albă reacționează la atacurile ruse asupra Kievului: Președintele Trump, nemulțumit dar fără surprize # Ziarul National
Preşedintele Donald Trump „nu a fost mulţumit”, dar nici surprins de atacurile Rusiei asupra Ucrainei cu rachete şi drone, care au avut loc joi, a ...
08:45
️ BerbecPasiunea și energia se contopesc, îndrumându-te spre noi aventuri. Motivația personală poate deschide uși neașteptate, așa că rămâi atent...
Ieri
00:30
Tragedie la Radom: avion F-16 prăbușit în timpul pregătirilor pentru AirShow, pilotul își pierde viața. # Ziarul National
Un avion de tip F-16 s-a prăbușit joi seara în Polonia, în timpul unei repetiții pentru un spectacol aerian la Radom, un oraș aflat în centrul țări...
28 august 2025
23:30
Merz confirmă imposibilitatea unei întâlniri imediate între Zelenski și Putin, dorită de Trump # Ziarul National
Cancelarul german Friedrich Merz subliniază joi că „este evident că nu va exista o întâlnire” imediată între președintele ucrainean Volodimir Zelen...
23:30
Erou ucrainean supraviețuiește torturii și scapă din captivitate după cinci zile de chinuri cumplite # Ziarul National
Un militar din Garda Nationala ucraineana, prizonier in apropiere de Pokrovsk, Donețk (est), Vladislav, 23 de ani, s-a târât timp de cinci zile pen...
23:30
Canada sancționează susținătorii lui Șor: Irina Vlah și Victoria Furtună în vizorul autorităților de la Ottawa # Ziarul National
Canada a anunțat sancțiuni împotriva a 16 persoane și două organizații pentru rolul lor în susținerea ingerințelor Rusiei în Republica Moldova. Con...
22:30
Ministrul Educației, Dan Perciun, felicită echipele naționale de rugby pe plajă pentru performanțele de la Campionatul European din Chișinău # Ziarul National
Echipele naționale de rugby pe plajă au fost felicitate de ministrul Educației și Cercetării, Dan Perciun, pentru performanțele remarcabile obținut...
21:30
Ziua de 29 august 2025 aduce temperaturi plăcute în Republica Moldova, cu valori maxime care ating 30°C în unele regiuni. Regiunile vor fi ferite d...
21:30
Dronă maritimă rusă lovește nava ucraineană Simferopol la gurile Dunării: un mort și mai mulți dispăruți în urma atacului rar # Ziarul National
Un atac rar al armatei ruse asupra unei nave de război ucrainene a dus la moartea unei persoane și rănirea sau dispariția altor câteva, a declarat ...
21:30
Merz anunță că întâlnirea între Zelenski și Putin nu va avea loc, contrar așteptărilor lui Trump # Ziarul National
Cancelarul german Friedrich Merz afirmă joi că este "clar că nu va exista o întâlnire" iminentă între președintele ucrainean Volodimir Zelenski și ...
20:30
Dan Perciun încurajează tinerii la Moldova Youth Forum: Experiențele trăite modelează viitorul educației în Republica Moldova # Ziarul National
Peste 400 de tineri din toate regiunile Moldovei s-au reunit la Chișinău astăzi pentru cea de-a patra ediție a Moldova Youth Forum. Acest eveniment...
20:30
Atacurile Rusiei în Kiev afectează eforturile de pace ale Statelor Unite, avertizează emisarul lui Trump # Ziarul National
Emisarul special al fostului președinte american Donald Trump pentru Ucraina, Keith Kellogg, a condamnat joi atacurile rusești, pe care le-a numit ...
19:30
Zelenski discută cu Ursula von der Leyen despre viitorul european al Ucrainei și Republicii Moldova: „Așteptăm vești bune” # Ziarul National
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a avut astăzi o discuție cu președintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, concentrându-se pe rec...
19:30
Maia Sandu reafirmă susținerea Republicii Moldova pentru visul european al Georgiei # Ziarul National
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, s-a întâlnit astăzi cu Tinatin Bokuchava, președinta Mișcării Naționale Unite, și cu Giorgi Baramidze, f...
18:45
Slovacia arată indignare față de atacul asupra Kievului, dar evită să menționeze Rusia ca agresor. # Ziarul National
Ministerul Afacerilor Externe al Slovaciei a emis o declarație prin care a condamnat ultimul atac masiv asupra Kievului. Totuși, nu a menționat exp...
18:45
Maia Sandu la Moldova Youth Forum 2025: Tinerii, esențiali pentru viitorul Republicii Moldova și integrarea în UE # Ziarul National
Președinta Maia Sandu a fost prezentă astăzi la „Moldova Youth Forum 2025”, un eveniment la care s-au adunat peste 400 de tineri din întreaga țară,...
