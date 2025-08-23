Svetlana Sainsus dă startul campaniei anuale „Hai la școală”: sprijin pentru copiii din familii vulnerabile
Omniapres, 23 august 2025 10:00
Și în acest an, Caritate.md, sub îndrumarea Svetlanei Sainsus, a dat startul tradiționalei campanii dedicate copiilor din familii social-vulnerabile. Inițiativa are scopul de a sprijini micuții care pășesc spre școală fără cele necesare — caiete, creioane, ghiozdane, dar și fără un strop de bucurie. „Realitatea unor copii te copleșește până la lacrimi. Sunt copii care […] The post Svetlana Sainsus dă startul campaniei anuale „Hai la școală”: sprijin pentru copiii din familii vulnerabile appeared first on Omniapres.
• • •
Alte ştiri de Omniapres
Acum 30 minute
10:00
Svetlana Sainsus dă startul campaniei anuale „Hai la școală”: sprijin pentru copiii din familii vulnerabile # Omniapres
Și în acest an, Caritate.md, sub îndrumarea Svetlanei Sainsus, a dat startul tradiționalei campanii dedicate copiilor din familii social-vulnerabile. Inițiativa are scopul de a sprijini micuții care pășesc spre școală fără cele necesare — caiete, creioane, ghiozdane, dar și fără un strop de bucurie. „Realitatea unor copii te copleșește până la lacrimi. Sunt copii care […] The post Svetlana Sainsus dă startul campaniei anuale „Hai la școală”: sprijin pentru copiii din familii vulnerabile appeared first on Omniapres.
Acum 24 ore
19:00
Furtună, după ce un ONG asociat cu ea a fost inclus pe lista sancțiunilor: „Nu mai e campanie, e trădare de Patrie” # Omniapres
Serviciul de Informații și Securitate (SIS) a anunțat includerea pe lista sancțiunilor a unei organizații publice asociate cu lidera Partidului Moldova Mare, Victoria Furtună. Politiciana denunță măsura ca pe „un abuz fără precedent”, susținând că guvernarea încearcă să reducă la tăcere opoziția. „Oameni buni, bine ați venit în unica țară din lume unde conducerea își […] The post Furtună, după ce un ONG asociat cu ea a fost inclus pe lista sancțiunilor: „Nu mai e campanie, e trădare de Patrie” appeared first on Omniapres.
18:10
Polițiștii de frontieră din cadrul Sectorului Poliției de Frontieră Sculeni au dejucat tentativa unui cetățean străin de a trece ilegal frontiera de stat. Incidentul a avut loc în dimineața zilei de 20 august 2025, în zona de responsabilitate a SPF Sculeni, pe direcția localității Gherman, raionul Ungheni. În timpul patrulării, echipajul mobil a observat un […] The post „Drumul spre soție”, oprit la Prut: un străin a încercat să treacă ilegal frontiera appeared first on Omniapres.
17:30
Administratorul a trei firme, trimis în judecată pentru escrocherie și spălare de bani într-o schemă de 843.950 USD cu grâu alimentar # Omniapres
Procuratura Anticorupție (PA), în comun cu Centrul Național Anticorupție (CNA), a finalizat urmărirea penală și a expediat în instanța de judecată, pentru examinare în fond, cauza penală în care un administrator este învinuit de comiterea infracțiunilor de escrocherie și spălare de bani, iar trei companii pe care acesta le gestionează – de comiterea infracțiunii de […] The post Administratorul a trei firme, trimis în judecată pentru escrocherie și spălare de bani într-o schemă de 843.950 USD cu grâu alimentar appeared first on Omniapres.
17:10
Banca Mondială, cu ochii pe Linia Electrică Vulcănești–Chișinău: misiune de evaluare a inspectat șantierul # Omniapres
Managerul de țară al Grupului Banca Mondială, Ulrich Schmitt, însoțit de vicedirectorul general Î.S. Moldelectrica , Sergiu Carmanschi și directorul UCIPE – Unitatea de Implementare a Proiectelor în Energetică , Ruslan Surugiu, au efectuat o vizită de lucru pe șantierele de construcție a Liniei Electrice Aeriene (LEA) de 400 kV Vulcănești–Chișinău și la șantierul Stației […] The post Banca Mondială, cu ochii pe Linia Electrică Vulcănești–Chișinău: misiune de evaluare a inspectat șantierul appeared first on Omniapres.
16:30
Record istoric pe piața imobiliară din Chișinău: apartamentele noi au ajuns la 1.906 €/m² , în timp ce tranzacțiile ating minime istorice # Omniapres
Record istoric pe piața imobiliară din Republica Moldova: apartamentele continuă să se scumpească, iar dinamica tranzacțiilor arată schimbări semnificative. În primul trimestru al anului 2025, prețul mediu al apartamentelor noi din Chișinău a atins 1.906 euro/m², cea mai mare valoare înregistrată în ultimii 17 ani, potrivit datelor iData. Aceasta reprezintă o creștere de peste 20% […] The post Record istoric pe piața imobiliară din Chișinău: apartamentele noi au ajuns la 1.906 €/m² , în timp ce tranzacțiile ating minime istorice appeared first on Omniapres.
16:10
Un avocat britanic va fi extrădat în Moldova pentru implicarea în asasinatul din sectorul Rîșcani # Omniapres
Toper Hassan, 58 de ani, este cercetat pentru implicarea în împușcarea lui Izzet Eren, liderul bandei Tottenham Turks, atac ce a avut loc la Chișinău pe 10 iulie 2024. Potrivit anchetatorilor, Hassan ar fi conspirat cu Kemal Armagan – figură importantă a grupării rivale Hackney Turks, anchetat la rândul său pentru două crime comise la […] The post Un avocat britanic va fi extrădat în Moldova pentru implicarea în asasinatul din sectorul Rîșcani appeared first on Omniapres.
15:10
În dimineața zilei de 21 august 2025, un bărbat în vârstă de 30 de ani, care presta servicii de curățare fântânilor, a căzut la adâncime de circa 15 metri în apă. Cazul a avut loc în localitatea Vatici, raionul Orhei. Pentru extragerea acestuia la suprafață a fost necesară intervenția salvatorilor Inspectoratului General pentru Situații de […] The post Un bărbat din raionul Orhei, salvat după ce a căzut într-o fântână de 15 metri cu apă appeared first on Omniapres.
14:30
Ceban reacționează după decizia Primăriei Iași de a suspenda înfrățirea cu Chișinău: „Situația arată clar de unde cresc picioarele” # Omniapres
Primarul municipiului Chișinău, Ion Ceban, a reacționat la anunțul edilului ieșean Mihai Chirica privind inițierea procedurilor de suspendare a înfrățirii dintre Chișinău și Iași, ca urmare a interdicției de intrare în Spațiul Schengen impuse acestuia. „Îmi pare rău că în acest joc politic sunt implicați mai mulți reprezentanți din România și sunt puși să facă […] The post Ceban reacționează după decizia Primăriei Iași de a suspenda înfrățirea cu Chișinău: „Situația arată clar de unde cresc picioarele” appeared first on Omniapres.
14:10
Ministrul Energiei, Dorin Junghietu, susține că în prezent nu există premise pentru creșterea tarifelor la gaz și energie electrică. Potrivit acestuia, prețurile de achiziție sunt stabile și avantajoase, iar ajustările tarifare – dacă vor exista – vor fi analizate doar după finalizarea completă a achizițiilor pentru sezonul rece. „Premisele pentru majorarea tarifelor sunt minime”, a […] The post Ministrul Energiei: Nu sunt motive pentru scumpirea gazului sau energiei electrice appeared first on Omniapres.
14:10
Nichiforciuc: ”Respect Moldova își urmează drumul propriu, fără alianțe electorale cu alte partide succesoare ale PDM” # Omniapres
Partidele desprinse din vechiul Partid Democrat din Moldova (PDM), inclusiv formațiunea „Respect Moldova”, vor merge pe drumuri separate la alegerile parlamentare din 28 septembrie. Declarația a fost făcută de Eugeniu Nichiforciuc, vicepreședinte pentru Dezvoltare Strategică și fondator al Partidului „Respect Moldova”, în cadrul emisiunii „Gonța Media” realizată de jurnalistul Gheorghe Gonța. Afirmația vine în contextul apelurilor […] The post Nichiforciuc: ”Respect Moldova își urmează drumul propriu, fără alianțe electorale cu alte partide succesoare ale PDM” appeared first on Omniapres.
13:40
Lideri europeni, așteptați la Chișinău de Ziua Independenței și Ziua Limbii Române: Macron, Merz, Tusk și Nicușor Dan au confirmat # Omniapres
Pe 27 august 2025, de Ziua Independenței, la invitația Președintei Maia Sandu, la Chișinău sunt așteptați Președintele Franței, Emmanuel Macron, Cancelarul Germaniei, Friedrich Merz, și Prim-ministrul Poloniei, Donald Tusk. Cei trei lideri, împreună cu Președinta Maia Sandu, vor susține declarații de presă la sediul Președinției și, mai apoi, se vor adresa cetățenilor în cadrul concertului […] The post Lideri europeni, așteptați la Chișinău de Ziua Independenței și Ziua Limbii Române: Macron, Merz, Tusk și Nicușor Dan au confirmat appeared first on Omniapres.
13:10
Fals despre plata de 1000 de lei pentru elev. Perciun: banii se ridică de la orice poștă sau card, fără cont nou # Omniapres
Ministrul Educației, Dan Perciun, a venit cu clarificări privind distribuirea celor 1000 de lei pentru elevi. Oficialul a precizat că unele instituții de învățământ transmit mesaje false, prin care sugerează deschiderea unui cont la o anumită bancă pentru a beneficia de bani. Perciun a explicat că sumele pot fi ridicate de la orice oficiu poștal […] The post Fals despre plata de 1000 de lei pentru elev. Perciun: banii se ridică de la orice poștă sau card, fără cont nou appeared first on Omniapres.
12:40
Iașiul vrea să suspende înfrățirea cu Chișinăul din cauza interdicției Schengen a lui Ion Ceban # Omniapres
Primarul municipiului Iași, Mihai Chirica, a declarat că va iniția procedurile de suspendare a înfrățirii dintre orașele Iași și Chișinău, ca urmare a interdicției de intrare în Spațiul Schengen impusă edilului capitalei R. Moldova, Ion Ceban. Informația a fost relatată de TVR Moldova. „Avem o sincopă mare și dureroasă pentru mine, ca primar, pentru că […] The post Iașiul vrea să suspende înfrățirea cu Chișinăul din cauza interdicției Schengen a lui Ion Ceban appeared first on Omniapres.
12:10
Premierul, pe drumuri la Leova: „Până la sfârșitul anului vom investi 500 de milioane de lei în drumurile locale” # Omniapres
Premierul Dorin Recean a inspectat mai multe proiecte de renovare a drumurilor în raionul Leova. În satul Filipeni, prim-ministrul a participat la inaugurarea unei porțiuni de 3,5 kilometri care a fost deteriorată în urma ploilor puternice din anul trecut. Segmentul renovat se află în intersecția a 4 drumuri locale, care, de asemenea, au fost reabilitate. […] The post Premierul, pe drumuri la Leova: „Până la sfârșitul anului vom investi 500 de milioane de lei în drumurile locale” appeared first on Omniapres.
12:10
Pentru Moldova – producție moldovenească!”: Acțiunea Partidului „Inima Moldovei” în apărarea fermierilor și producătorilor locali # Omniapres
Partidul „Inima Moldovei” a organizat un protest în fața Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare, acuzând guvernarea PAS că falimentează fermierii locali și favorizează importurile în detrimentul producției autohtone. Lidera formațiunii, Irina Vlah, a declarat că Moldova a fost transformată dintr-o țară exportatoare într-una importatoare din cauza politicilor deliberate promovate de guvern. „De ce fermierii români […] The post Pentru Moldova – producție moldovenească!”: Acțiunea Partidului „Inima Moldovei” în apărarea fermierilor și producătorilor locali appeared first on Omniapres.
11:40
Criticul de film originar din Rusia, Anton Dolin, a obținut cetățenia Republicii Moldova. Informația a fost confirmată pentru NewsMaker de către putătorul de cuvânt al Președinției, Igor Zaharov, care a menționat că decretul a fost semnat de către președinta Maia Sandu în data de 21 august și urmează a fi publicat. În ultimii ani, Anton […] The post Criticul de film rus Anton Dolin a obținut cetățenia Republicii Moldova appeared first on Omniapres.
11:00
Serviciul de Informații și Securitate a publicat în Monitorul Oficial un nou ordin (nr. 732 din 21 august 2025), prin care modifică și completează lista persoanelor considerate asociate cu Vladimir Plahotniuc. Pe lângă numele deja cunoscute, pe listă figurează acum și Vlad Cebotari, ex-ministru al Justiției și actual lider al PDMM. Includerea atrage după sine […] The post SIS extinde lista persoanelor asociate cu Vladimir Plahotniuc: Fondatorul PDMM pe listă appeared first on Omniapres.
10:50
VIDEO // Vladimir Cebotari acuză PAS de manipulare: Își arogă rolul de deschizători de uși, lucru care nu este adevărat, integrarea europeană a început până la PAS # Omniapres
Partidul Acțiune și Solidaritate a indus în societate mesajul fals că doar această guvernare poate integra R. Moldova în UE. Este afirmația unuia dintre fondatorii Partidului Democrat Modern, Vladimir Cebotari, care reamintește reprezentanților PAS că procesul de integrare a început cu mult înainte de această guvernare, fiind înregistrate, la fel, progrese însemnate pentru R. Moldova, […] The post VIDEO // Vladimir Cebotari acuză PAS de manipulare: Își arogă rolul de deschizători de uși, lucru care nu este adevărat, integrarea europeană a început până la PAS appeared first on Omniapres.
10:40
Liderul de la Tiraspol, Vadim Krasnoselski, este recunoscător Uniunii Europene pentru ajutorul oferit în perioada de criză. Krasnoselski a apreciat eforturile UE în menținerea stabilității într-o perioadă marcată de crize geopolitice și economice, subliniind că regiunea transnistreană a reușit să prevină escaladarea conflictelor și să atenueze efectele crizei energetice. Declarația a fost făcută la întrevederea […] The post Întâlnire la Tiraspol: Krasnoselski mulțumește UE pentru sprijin în criza energetică appeared first on Omniapres.
Ieri
10:10
Primăria alocă 3 milioane de lei familiilor afectate de incendiul din Durlești. Ceban: Solicităm Ministerului Finanțelor să nu blocheze procedura # Omniapres
Primăria Chișinău va transfera 3 milioane de lei pentru a sprijini familiile afectate de incendiul produs la blocul de locuit din Durlești. „Solicităm Ministerului Finanțelor să nu blocheze procedura. Asta, deși blocul nu se află în jurisdicția Primăriei Chișinăului, ci în Durlești, iar sprijinul necesar trebuia să vină din partea Guvernului. Mai mult decât atât, […] The post Primăria alocă 3 milioane de lei familiilor afectate de incendiul din Durlești. Ceban: Solicităm Ministerului Finanțelor să nu blocheze procedura appeared first on Omniapres.
09:30
Meteorologii anunță pentru vineri, 22 august, cod galben de caniculă, cu temperaturi care pot ajunge până la 35°C. Cetățenii sunt sfătuiți să evite deplasările în aer liber între orele 11:00 și 18:00, să se hidrateze corespunzător, consumând cel puțin 2 litri de apă pe zi, și să limiteze efortul fizic intens. Copiii nu trebuie lăsați […] The post Astăzi, în Moldova va fi fierbinte: meteorologii anunță temperaturi de până la 35°C appeared first on Omniapres.
09:10
Vladimir Voronin, liderul Partidului Comuniștilor din Republica Moldova (PCRM), a venit cu clarificări după declarația făcută în emisiunea de la TV8 referitoare la sacoșa neagră cu 860 de mii de euro, despre care ar fi spus că era destinat finanțării PSRM. Voronin a explicat că participarea sa la emisiunea din 20 august a fost, într-o […] The post Voronin: Afirmația privind 860 de mii de euro în sacoșă pentru PSRM a fost o glumă appeared first on Omniapres.
07:10
O să ne dăm interesul să facem treaba ca lumea, să nu ne păcălim nici pe noi, nici pe alții, ca să creștem spiritual. FECIOARĂ O stare de bine. Vă faceți un program lejer pentru week-end și dacă aveți chef plecați pe undeva, dacă nu, o să vă bucurați de timpul liber petrecut cu familia. […] The post Horoscop 22 august 2025. Zodia care se va regla din punct de vedere financiar appeared first on Omniapres.
21 august 2025
18:00
(VIDEO) Poliția a scos dronele pe șosele pentru a prinde șoferii care încalcă regulile de circulație: peste 360 de șoferi, sancționați în 90 de minute # Omniapres
Poliția Națională a intensificat măsurile de monitorizare a traficului rutier pe întreg teritoriul țării cu utilizarea inclusiv a dronelor. În doar 90 de minute, peste 360 de șoferi au fost documentați. Dintre aceștia, 262 au ignorat marcajul de pe carosabil, 58 au fost sancționați pentru încălcări anterioare surprinse de camerele de supraveghere – depășirea limitei […] The post (VIDEO) Poliția a scos dronele pe șosele pentru a prinde șoferii care încalcă regulile de circulație: peste 360 de șoferi, sancționați în 90 de minute appeared first on Omniapres.
17:40
Acces restricționat în mai multe zone din Capitală în perioada 23–31 august, din cauza vizitei oficiale a demnitarilor străini # Omniapres
Primăria Chișinău informează că, în perioada 23–31 august 2025, accesul persoanelor în anumite locuri publice din municipiu va fi temporar restricționat. Măsura este aplicată de poliție în contextul vizitei oficiale în Republica Moldova a demnitarilor străini de rang înalt din Regatul Țărilor de Jos, Belgia, Luxembourg, Franța, Germania, Polonia și România. Pentru buna desfășurare a […] The post Acces restricționat în mai multe zone din Capitală în perioada 23–31 august, din cauza vizitei oficiale a demnitarilor străini appeared first on Omniapres.
17:10
Urmare a unui dosar penal trimis în judecată de Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS), un bărbat din Chișinău, cu vârsta de 32 de ani, a fost condamnat la 10 ani închisoare pentru trafic de droguri. Mai exact, în cadrul perchezițiilor desfășurate, oamenii legii au ridicat de la acesta droguri de tip […] The post Un traficant de droguri din Chișinău, condamnat la 10 ani de închisoare appeared first on Omniapres.
16:40
Ambasadorul Uniunii Europene în Republica Moldova, Jānis Mažeiks, a fost decorat cu Medalia „Pentru cooperare” de către Ministra Afacerilor Interne, Daniella Misail-Nichitin. Distincția i-a fost acordată pentru contribuția sa la procesul de acordare a statutului de țară candidat UE și la dezvoltarea capacităților structurilor MAI. Oficialul își încheie mandatul după patru ani de activitate în […] The post Ambasadorul UE în Moldova, Jānis Mažeiks, decorat cu Medalia MAI „Pentru cooperare” appeared first on Omniapres.
16:20
Partidul „Inima Moldovei” acuză guvernarea PAS de o politică iresponsabilă de îndatorare și solicită oprirea imediată a contractării de noi credite externe. Într-o declarație a formațiunii se menționează că doar în luna iulie din activele oficiale de rezervă au fost direcționate peste 53 de milioane de euro pentru deservirea datoriei externe. „Acum, activele oficiale de […] The post „Inima Moldovei” cere PAS să stopeze imediat contractarea de noi împrumuturi appeared first on Omniapres.
16:20
Eugeniu Nichiforciuc: Diferența dintre „Respect Moldova” și celelalte formațiuni succesoare ale PDM este esențială # Omniapres
„Partidul „Mișcarea Respect Moldova” nu luptă pentru sigle, culori sau trecut, ci pentru încrederea oamenilor și un viitor prosper, cu respect față de cetățeni.” Declarația a fost făcută de Eugeniu Nichiforciuc, vicepreședinte pentru Dezvoltare Strategică și fondator al acestei formațiuni, la emisiunea „Gonța Media”, când a fost întrebat prin ce se deosebește „Respect Moldova” de […] The post Eugeniu Nichiforciuc: Diferența dintre „Respect Moldova” și celelalte formațiuni succesoare ale PDM este esențială appeared first on Omniapres.
16:20
Partidul Socialiștilor din Republica Moldova a organizat un protest împotriva politicilor economice promovate de guvernarea PAS, care au adus țara într-o situație dezastruoasă. Acțiunea a avut loc în fața sediului Guvernului, unde se află și Ministerul Economiei. Vorbind în cadrul manifestației, participanții au subliniat că economia țării este în colaps, tarifele la serviciile comunale au […] The post PSRM a organizat un protest împotriva politicilor economice ale PAS appeared first on Omniapres.
16:20
VIDEO // Vladimir Cebotari, fondatorul PDMM: „Lipsa faptelor în perioada ce a urmat după 2019 ne-a făcut să revenim în politică” # Omniapres
Partidul Democrat Modern din Moldova anunță că a revenit în politică pentru a opri valul de minciună și manipulare din partea actualei guvernări. Unul dintre fondatorii formațiunii, Vladimir Cebotari, susține că după retragerea PDM de la guvernare, acum șase ani, scena politică de la Chișinău a fost plină de dezamăgiri, informează TRIBUNA, citată de Telegraph.md. […] The post VIDEO // Vladimir Cebotari, fondatorul PDMM: „Lipsa faptelor în perioada ce a urmat după 2019 ne-a făcut să revenim în politică” appeared first on Omniapres.
16:10
Intervenție de urgență la Căușeni: Bărbat de 38 de ani, salvat dintr-o fântână de 8 metri # Omniapres
Salvatorii IGSU au fost alertați în după-amiaza zilei de 20 august 2025, după ce un bărbat a căzut din imprudență într-o fântână cu apă. Incidentul s-a produs în apropierea unei gospodării din localitatea Constantinovca, raionul Căușeni. Apelul la Serviciul 112 a fost recepționat la ora 19:53. La fața locului a intervenit de urgență o echipă […] The post Intervenție de urgență la Căușeni: Bărbat de 38 de ani, salvat dintr-o fântână de 8 metri appeared first on Omniapres.
15:50
Partidul Muncii din Ungaria 2006, afiliat la Partidul Stângii Europene, și-a exprimat îngrijorarea profundă față de decizia autorităților de la Chișinău de a reduce drastic numărul secțiilor de vot pentru cetățenii din Transnistria în perspectiva alegerilor parlamentare din 28 septembrie 2025. Formațiunea consideră inacceptabil că doar 10 secții de vot vor deservi peste 250 000 […] The post Partidul Muncii din Ungaria condamnă restricțiile impuse alegătorilor din Transnistria appeared first on Omniapres.
15:40
Șor acuză PAS de „lovitură de stat” și promite ”o luptă fără compromisuri împotriva guvernării” # Omniapres
Liderul blocului „Victorie”, Ilan Șor, a lansat un nou atac la adresa guvernării, pe care o acuză de instaurarea unui regim dictatorial și de excluderea opoziției din procesul electoral. „În țară a avut loc o lovitură de stat. Trădătorii pasiști interzic opoziția reală. Activitatea blocului nostru și a tuturor partidelor din componența sa este complet […] The post Șor acuză PAS de „lovitură de stat” și promite ”o luptă fără compromisuri împotriva guvernării” appeared first on Omniapres.
15:00
Elena Dragalin: „Sondajele reflectă o matematică absurdă, dictată de cultul personalității” # Omniapres
Elena Dragalin, mama ex-șefei Procuraturii Anticorupție, Veronica Dragalin, a criticat dur rezultatele ultimului sondaj de opinie iData, susținând că acestea nu au logică într-o societate bazată pe bun-simț. „Cum poate fi ca președinta să aibă doar 24% încredere, primul pe listă un rușinos 1,2%, dar partidul să fie creditat cu 36%? Această matematică absurdă se […] The post Elena Dragalin: „Sondajele reflectă o matematică absurdă, dictată de cultul personalității” appeared first on Omniapres.
14:30
VIDEO // Dan Perciun, despre lichidarea Universității Agrare: „Nu se făcea agricultură, ci doar economie și drept” # Omniapres
Ministrul Educației și Cercetării, Dan Perciun, a vorbit la Rlive TV despre procesul de lichidare a Universității Agrare și integrarea acesteia în Universitatea Tehnică din Moldova. El a explicat că, înainte de această reformă, universitatea nu mai avea o orientare clară spre agricultură, majoritatea studenților fiind înscriși la facultăți precum economie și drept, domenii considerate […] The post VIDEO // Dan Perciun, despre lichidarea Universității Agrare: „Nu se făcea agricultură, ci doar economie și drept” appeared first on Omniapres.
14:00
Guvernul a precizat că, anul acesta, bugetarii nu vor beneficia de minivacanța de la sfârșitul lunii august, cum se întâmpla în anii anteriori. Purtătorul de cuvânt al Executivului a anunțat că doar 27 august va fi zi liberă, iar 28 și 29 august vor fi zile lucrătoare pentru toată lumea. „De Ziua Independenței, pe 27 […] The post Bugetarii rămân fără mini-vacanță în acest an: Doar 27 august va fi zi liberă appeared first on Omniapres.
13:40
De Ziua Limbii Române, pe 31 august peste 700 de persoane s-au înscris deja la Marea Dictare Națională în primele două zile de la deschiderea înregistrării. Evenimentul va avea loc pe 31 august, la ora 09:00, în Piața Marii Adunări Naționale. Înregistrarea este deschisă, online, până la data de 27 august. În Piața Marii Adunări […] The post Peste 700 de persoane s-au înscris deja la Marea Dictare Națională din 31 august appeared first on Omniapres.
13:10
(VIDEO) Ajutorul de 1.000 de lei pentru elevi: Dan Perciun detaliază cine beneficiază și cum se face plata # Omniapres
Ministerul Educației și Cercetării a oferit detalii despre ajutorul financiar de 1.000 de lei pentru elevii din clasele I–IX, care va fi acordat începând cu anul școlar 2025–2026. Sprijinul se adresează tuturor copiilor înscriși, din 1 septembrie 2025, într-o școală publică sau privată aflată în coordonarea ministerului, fără a ține cont de cetățenie sau statutul […] The post (VIDEO) Ajutorul de 1.000 de lei pentru elevi: Dan Perciun detaliază cine beneficiază și cum se face plata appeared first on Omniapres.
13:10
VIDEO // Blocul ”Alternativa” riscă să fie scos din alegeri. Fadei Nagacevschi explică de ce # Omniapres
Fostul vicepreședinte al PDCM, Fadei Nagacevschi, avertizează că Blocul Alternativa ar putea fi exclus din campania electorală pe motivul existenței unui „bloc electoral camuflat”, scrie telegraph.md. „Dar blocul ăsta, Alternativa, evaluează situația că astăzi eu sunt avocat? Eu mi-am asumat statutul de avocat al Partidului Democrat Modern din Moldova. Ei nu evaluează situația că, în […] The post VIDEO // Blocul ”Alternativa” riscă să fie scos din alegeri. Fadei Nagacevschi explică de ce appeared first on Omniapres.
12:40
VIDEO // Cu cine va face blocul „Alternativa” alianță în viitorul Parlament? Precizările lui Stoianoglo # Omniapres
Alexandr Stoianoglo, unul dintre liderii blocului politic „Alternativa”, evită să dea un răspuns clar în privința unei eventuale alianțe după alegeri. În cadrul emisiunii „Fiodorova Show”, acesta a declarat că formațiunea sa nu va forma coaliții în funcție de simpatii sau antipatii politice, ci exclusiv în baza unor priorități strategice pentru țară. „Nu avem astfel […] The post VIDEO // Cu cine va face blocul „Alternativa” alianță în viitorul Parlament? Precizările lui Stoianoglo appeared first on Omniapres.
12:00
VIDEO // Vladimir Cebotari, fondatorul noului Partid Democrat (PDMM): „PAS a indus cu tupeu falsa narațiune că doar ei sunt marii deschizători de uși în Europa” # Omniapres
Un șir de proiecte de succes, realizate de guvernarea Partidului Democrat, au fost preluate ulterior de PAS, care acum se laudă cu ele și chiar și le atribuie ca un succes al lor. Este afirmația lui Vladimir Cebotari, fostul vicepreședinte al PDM, unul dintre fondatorii Partidului Democrat Modern, care reamintește că, anterior, aceiași lideri PAS […] The post VIDEO // Vladimir Cebotari, fondatorul noului Partid Democrat (PDMM): „PAS a indus cu tupeu falsa narațiune că doar ei sunt marii deschizători de uși în Europa” appeared first on Omniapres.
11:40
Avocații bașcanei Evghenia Guțul și ai Svetlanei Popan au contestat sentința de condamnare # Omniapres
Un recurs cu privire la sentința de condamnare a bașcanei Evghenia Guțul și a Svetlanei Popan, ambele afiliate fugarului Ilan Șor, a fost depus de avocații acestora. Informația a fost confirmată pentru IPN de Natalia Bayram, avocata bașcanei, transmite IPN. „Apărarea doamnei Guțul a depus apel în interesele acesteia, iar apărarea doamnei Popan – în […] The post Avocații bașcanei Evghenia Guțul și ai Svetlanei Popan au contestat sentința de condamnare appeared first on Omniapres.
11:10
(VIDEO) Igor Grosu despre artiști și sportivi pe lista PAS: „Eu tot nu am avut treabă cu politica înainte de PAS” # Omniapres
Președintele PAS, Igor Grosu, a declarat că actuala listă de candidați la alegerile parlamentare reprezintă o alegere corectă și că are deplină încredere în competențele celor incluși. „Nu poți face sport fără sportivi, nu poți vorbi despre cultură fără oameni care și-au dedicat viața acesteia și nu poți pretinde că aduci schimbarea dacă te încăpățânezi […] The post (VIDEO) Igor Grosu despre artiști și sportivi pe lista PAS: „Eu tot nu am avut treabă cu politica înainte de PAS” appeared first on Omniapres.
10:50
VIDEO // Voronin: Cineva a luat 140 000 de euro din kuliokul dat de Plahotniuc. Dodon susține că e o provocare din partea guvernării # Omniapres
Fostul președinte al Republicii Moldova, Vladimir Voronin, susține că în celebra „pungă neagră” pe care Vlad Plahotniuc i-ar fi înmânat-o lui Igor Dodon în 2019 s-ar fi aflat 860 de mii de euro. Voronin a declarat la TV8 că știe cu exactitate suma și afirmă că Plahotniuc s-ar fi arătat nemulțumit ulterior că „lipsesc 140 […] The post VIDEO // Voronin: Cineva a luat 140 000 de euro din kuliokul dat de Plahotniuc. Dodon susține că e o provocare din partea guvernării appeared first on Omniapres.
10:50
Xenia Deli, prin fundația Svetlanei Sainsus, donează 10.000 de euro pentru copiii cu dizabilități din Hîncești # Omniapres
Modelul internațional Xenia Deli, originară din Republica Moldova și cunoscută pentru colaborările sale cu cele mai vestite branduri din lume, a donat 10.000 de euro Centrului „Pasărea Albastră” din Hîncești, unde sunt îngrijiți copii și maturi cu dizabilități. Xenia Deli a luat legătura cu Svetlana Sainsus, cofondatoarea Caritate.md, iar împreună au decis că banii vor […] The post Xenia Deli, prin fundația Svetlanei Sainsus, donează 10.000 de euro pentru copiii cu dizabilități din Hîncești appeared first on Omniapres.
10:40
Poliția Națională investighează incidentul din Hîncești, după ce candidat PSDE la parlamentare, Rodion Buruiană, s-a plâns că a fost bătut de Iurie Zoină, consilier PAS, în satul Boghiceni, Hîncești. „Poliția Națională are înregistrat cazul unui cetățean care s-a adresat oamenilor legii comunicând că a fost agresat de un alt cetățean în Hîncești. Cazul este documentat […] The post Poliția anchetează cazul candidatului PSDE bătut de un consilier PAS la Hîncești appeared first on Omniapres.
10:20
LIVE // Acțiune de protest organizată de PSRM cu genericul „PAS – 4 ani de dezastru economic” # Omniapres
The post LIVE // Acțiune de protest organizată de PSRM cu genericul „PAS – 4 ani de dezastru economic” appeared first on Omniapres.
Mai mult de 2 zile în urmă
10:10
Premierul României, Ilie Bolojan, va efectua sâmbătă o vizită oficială la Chișinău, la invitația prim-ministrului Dorin Recean. Purtătorul de cuvânt al Guvernului, Daniel Vodă, a subliniat că această vizită are loc pe fundalul unei cooperări intense dintre cele două state și al numeroaselor proiecte sprijinite de România în Republica Moldova. „Sunt sute de proiecte finanțate […] The post Premierul României, Ilie Bolojan, vine sâmbătă la Chișinău appeared first on Omniapres.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.