Pentru Moldova – producție moldovenească!”: Acțiunea Partidului „Inima Moldovei” în apărarea fermierilor și producătorilor locali

07:10

O să ne dăm interesul să facem treaba ca lumea, să nu ne păcălim nici pe noi, nici pe alții, ca să creștem spiritual. FECIOARĂ O stare de bine. Vă faceți un program lejer pentru week-end și dacă aveți chef plecați pe undeva, dacă nu, o să vă bucurați de timpul liber petrecut cu familia. […] The post Horoscop 22 august 2025. Zodia care se va regla din punct de vedere financiar appeared first on Omniapres.