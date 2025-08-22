Premierul, pe drumuri la Leova: „Până la sfârșitul anului vom investi 500 de milioane de lei în drumurile locale”
Premierul Dorin Recean a inspectat mai multe proiecte de renovare a drumurilor în raionul Leova. În satul Filipeni, prim-ministrul a participat la inaugurarea unei porțiuni de 3,5 kilometri care a fost deteriorată în urma ploilor puternice din anul trecut. Segmentul renovat se află în intersecția a 4 drumuri locale, care, de asemenea, au fost reabilitate. […] The post Premierul, pe drumuri la Leova: „Până la sfârșitul anului vom investi 500 de milioane de lei în drumurile locale” appeared first on Omniapres.
Premierul Dorin Recean a inspectat mai multe proiecte de renovare a drumurilor în raionul Leova. În satul Filipeni, prim-ministrul a participat la inaugurarea unei porțiuni de 3,5 kilometri care a fost deteriorată în urma ploilor puternice din anul trecut. Segmentul renovat se află în intersecția a 4 drumuri locale, care, de asemenea, au fost reabilitate. […] The post Premierul, pe drumuri la Leova: „Până la sfârșitul anului vom investi 500 de milioane de lei în drumurile locale” appeared first on Omniapres.
Pentru Moldova – producție moldovenească!”: Acțiunea Partidului „Inima Moldovei” în apărarea fermierilor și producătorilor locali # Omniapres
Partidul „Inima Moldovei” a organizat un protest în fața Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare, acuzând guvernarea PAS că falimentează fermierii locali și favorizează importurile în detrimentul producției autohtone. Lidera formațiunii, Irina Vlah, a declarat că Moldova a fost transformată dintr-o țară exportatoare într-una importatoare din cauza politicilor deliberate promovate de guvern. „De ce fermierii români […] The post Pentru Moldova – producție moldovenească!”: Acțiunea Partidului „Inima Moldovei” în apărarea fermierilor și producătorilor locali appeared first on Omniapres.
Criticul de film originar din Rusia, Anton Dolin, a obținut cetățenia Republicii Moldova. Informația a fost confirmată pentru NewsMaker de către putătorul de cuvânt al Președinției, Igor Zaharov, care a menționat că decretul a fost semnat de către președinta Maia Sandu în data de 21 august și urmează a fi publicat. În ultimii ani, Anton […] The post Criticul de film rus Anton Dolin a obținut cetățenia Republicii Moldova appeared first on Omniapres.
Serviciul de Informații și Securitate a publicat în Monitorul Oficial un nou ordin (nr. 732 din 21 august 2025), prin care modifică și completează lista persoanelor considerate asociate cu Vladimir Plahotniuc. Pe lângă numele deja cunoscute, pe listă figurează acum și Vlad Cebotari, ex-ministru al Justiției și actual lider al PDMM. Includerea atrage după sine […] The post SIS extinde lista persoanelor asociate cu Vladimir Plahotniuc: Fondatorul PDMM pe listă appeared first on Omniapres.
VIDEO // Vladimir Cebotari acuză PAS de manipulare: Își arogă rolul de deschizători de uși, lucru care nu este adevărat, integrarea europeană a început până la PAS # Omniapres
Partidul Acțiune și Solidaritate a indus în societate mesajul fals că doar această guvernare poate integra R. Moldova în UE. Este afirmația unuia dintre fondatorii Partidului Democrat Modern, Vladimir Cebotari, care reamintește reprezentanților PAS că procesul de integrare a început cu mult înainte de această guvernare, fiind înregistrate, la fel, progrese însemnate pentru R. Moldova, […] The post VIDEO // Vladimir Cebotari acuză PAS de manipulare: Își arogă rolul de deschizători de uși, lucru care nu este adevărat, integrarea europeană a început până la PAS appeared first on Omniapres.
Liderul de la Tiraspol, Vadim Krasnoselski, este recunoscător Uniunii Europene pentru ajutorul oferit în perioada de criză. Krasnoselski a apreciat eforturile UE în menținerea stabilității într-o perioadă marcată de crize geopolitice și economice, subliniind că regiunea transnistreană a reușit să prevină escaladarea conflictelor și să atenueze efectele crizei energetice. Declarația a fost făcută la întrevederea […] The post Întâlnire la Tiraspol: Krasnoselski mulțumește UE pentru sprijin în criza energetică appeared first on Omniapres.
Primăria alocă 3 milioane de lei familiilor afectate de incendiul din Durlești. Ceban: Solicităm Ministerului Finanțelor să nu blocheze procedura # Omniapres
Primăria Chișinău va transfera 3 milioane de lei pentru a sprijini familiile afectate de incendiul produs la blocul de locuit din Durlești. „Solicităm Ministerului Finanțelor să nu blocheze procedura. Asta, deși blocul nu se află în jurisdicția Primăriei Chișinăului, ci în Durlești, iar sprijinul necesar trebuia să vină din partea Guvernului. Mai mult decât atât, […] The post Primăria alocă 3 milioane de lei familiilor afectate de incendiul din Durlești. Ceban: Solicităm Ministerului Finanțelor să nu blocheze procedura appeared first on Omniapres.
Meteorologii anunță pentru vineri, 22 august, cod galben de caniculă, cu temperaturi care pot ajunge până la 35°C. Cetățenii sunt sfătuiți să evite deplasările în aer liber între orele 11:00 și 18:00, să se hidrateze corespunzător, consumând cel puțin 2 litri de apă pe zi, și să limiteze efortul fizic intens. Copiii nu trebuie lăsați […] The post Astăzi, în Moldova va fi fierbinte: meteorologii anunță temperaturi de până la 35°C appeared first on Omniapres.
Vladimir Voronin, liderul Partidului Comuniștilor din Republica Moldova (PCRM), a venit cu clarificări după declarația făcută în emisiunea de la TV8 referitoare la sacoșa neagră cu 860 de mii de euro, despre care ar fi spus că era destinat finanțării PSRM. Voronin a explicat că participarea sa la emisiunea din 20 august a fost, într-o […] The post Voronin: Afirmația privind 860 de mii de euro în sacoșă pentru PSRM a fost o glumă appeared first on Omniapres.
O să ne dăm interesul să facem treaba ca lumea, să nu ne păcălim nici pe noi, nici pe alții, ca să creștem spiritual. FECIOARĂ O stare de bine. Vă faceți un program lejer pentru week-end și dacă aveți chef plecați pe undeva, dacă nu, o să vă bucurați de timpul liber petrecut cu familia. […] The post Horoscop 22 august 2025. Zodia care se va regla din punct de vedere financiar appeared first on Omniapres.
(VIDEO) Poliția a scos dronele pe șosele pentru a prinde șoferii care încalcă regulile de circulație: peste 360 de șoferi, sancționați în 90 de minute # Omniapres
Poliția Națională a intensificat măsurile de monitorizare a traficului rutier pe întreg teritoriul țării cu utilizarea inclusiv a dronelor. În doar 90 de minute, peste 360 de șoferi au fost documentați. Dintre aceștia, 262 au ignorat marcajul de pe carosabil, 58 au fost sancționați pentru încălcări anterioare surprinse de camerele de supraveghere – depășirea limitei […] The post (VIDEO) Poliția a scos dronele pe șosele pentru a prinde șoferii care încalcă regulile de circulație: peste 360 de șoferi, sancționați în 90 de minute appeared first on Omniapres.
Acces restricționat în mai multe zone din Capitală în perioada 23–31 august, din cauza vizitei oficiale a demnitarilor străini # Omniapres
Primăria Chișinău informează că, în perioada 23–31 august 2025, accesul persoanelor în anumite locuri publice din municipiu va fi temporar restricționat. Măsura este aplicată de poliție în contextul vizitei oficiale în Republica Moldova a demnitarilor străini de rang înalt din Regatul Țărilor de Jos, Belgia, Luxembourg, Franța, Germania, Polonia și România. Pentru buna desfășurare a […] The post Acces restricționat în mai multe zone din Capitală în perioada 23–31 august, din cauza vizitei oficiale a demnitarilor străini appeared first on Omniapres.
Urmare a unui dosar penal trimis în judecată de Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS), un bărbat din Chișinău, cu vârsta de 32 de ani, a fost condamnat la 10 ani închisoare pentru trafic de droguri. Mai exact, în cadrul perchezițiilor desfășurate, oamenii legii au ridicat de la acesta droguri de tip […] The post Un traficant de droguri din Chișinău, condamnat la 10 ani de închisoare appeared first on Omniapres.
Ambasadorul Uniunii Europene în Republica Moldova, Jānis Mažeiks, a fost decorat cu Medalia „Pentru cooperare” de către Ministra Afacerilor Interne, Daniella Misail-Nichitin. Distincția i-a fost acordată pentru contribuția sa la procesul de acordare a statutului de țară candidat UE și la dezvoltarea capacităților structurilor MAI. Oficialul își încheie mandatul după patru ani de activitate în […] The post Ambasadorul UE în Moldova, Jānis Mažeiks, decorat cu Medalia MAI „Pentru cooperare” appeared first on Omniapres.
Partidul „Inima Moldovei” acuză guvernarea PAS de o politică iresponsabilă de îndatorare și solicită oprirea imediată a contractării de noi credite externe. Într-o declarație a formațiunii se menționează că doar în luna iulie din activele oficiale de rezervă au fost direcționate peste 53 de milioane de euro pentru deservirea datoriei externe. „Acum, activele oficiale de […] The post „Inima Moldovei” cere PAS să stopeze imediat contractarea de noi împrumuturi appeared first on Omniapres.
Eugeniu Nichiforciuc: Diferența dintre „Respect Moldova” și celelalte formațiuni succesoare ale PDM este esențială # Omniapres
„Partidul „Mișcarea Respect Moldova” nu luptă pentru sigle, culori sau trecut, ci pentru încrederea oamenilor și un viitor prosper, cu respect față de cetățeni.” Declarația a fost făcută de Eugeniu Nichiforciuc, vicepreședinte pentru Dezvoltare Strategică și fondator al acestei formațiuni, la emisiunea „Gonța Media”, când a fost întrebat prin ce se deosebește „Respect Moldova” de […] The post Eugeniu Nichiforciuc: Diferența dintre „Respect Moldova” și celelalte formațiuni succesoare ale PDM este esențială appeared first on Omniapres.
Partidul Socialiștilor din Republica Moldova a organizat un protest împotriva politicilor economice promovate de guvernarea PAS, care au adus țara într-o situație dezastruoasă. Acțiunea a avut loc în fața sediului Guvernului, unde se află și Ministerul Economiei. Vorbind în cadrul manifestației, participanții au subliniat că economia țării este în colaps, tarifele la serviciile comunale au […] The post PSRM a organizat un protest împotriva politicilor economice ale PAS appeared first on Omniapres.
VIDEO // Vladimir Cebotari, fondatorul PDMM: „Lipsa faptelor în perioada ce a urmat după 2019 ne-a făcut să revenim în politică” # Omniapres
Partidul Democrat Modern din Moldova anunță că a revenit în politică pentru a opri valul de minciună și manipulare din partea actualei guvernări. Unul dintre fondatorii formațiunii, Vladimir Cebotari, susține că după retragerea PDM de la guvernare, acum șase ani, scena politică de la Chișinău a fost plină de dezamăgiri, informează TRIBUNA, citată de Telegraph.md. […] The post VIDEO // Vladimir Cebotari, fondatorul PDMM: „Lipsa faptelor în perioada ce a urmat după 2019 ne-a făcut să revenim în politică” appeared first on Omniapres.
Intervenție de urgență la Căușeni: Bărbat de 38 de ani, salvat dintr-o fântână de 8 metri # Omniapres
Salvatorii IGSU au fost alertați în după-amiaza zilei de 20 august 2025, după ce un bărbat a căzut din imprudență într-o fântână cu apă. Incidentul s-a produs în apropierea unei gospodării din localitatea Constantinovca, raionul Căușeni. Apelul la Serviciul 112 a fost recepționat la ora 19:53. La fața locului a intervenit de urgență o echipă […] The post Intervenție de urgență la Căușeni: Bărbat de 38 de ani, salvat dintr-o fântână de 8 metri appeared first on Omniapres.
Partidul Muncii din Ungaria 2006, afiliat la Partidul Stângii Europene, și-a exprimat îngrijorarea profundă față de decizia autorităților de la Chișinău de a reduce drastic numărul secțiilor de vot pentru cetățenii din Transnistria în perspectiva alegerilor parlamentare din 28 septembrie 2025. Formațiunea consideră inacceptabil că doar 10 secții de vot vor deservi peste 250 000 […] The post Partidul Muncii din Ungaria condamnă restricțiile impuse alegătorilor din Transnistria appeared first on Omniapres.
Șor acuză PAS de „lovitură de stat” și promite ”o luptă fără compromisuri împotriva guvernării” # Omniapres
Liderul blocului „Victorie”, Ilan Șor, a lansat un nou atac la adresa guvernării, pe care o acuză de instaurarea unui regim dictatorial și de excluderea opoziției din procesul electoral. „În țară a avut loc o lovitură de stat. Trădătorii pasiști interzic opoziția reală. Activitatea blocului nostru și a tuturor partidelor din componența sa este complet […] The post Șor acuză PAS de „lovitură de stat” și promite ”o luptă fără compromisuri împotriva guvernării” appeared first on Omniapres.
Elena Dragalin: „Sondajele reflectă o matematică absurdă, dictată de cultul personalității” # Omniapres
Elena Dragalin, mama ex-șefei Procuraturii Anticorupție, Veronica Dragalin, a criticat dur rezultatele ultimului sondaj de opinie iData, susținând că acestea nu au logică într-o societate bazată pe bun-simț. „Cum poate fi ca președinta să aibă doar 24% încredere, primul pe listă un rușinos 1,2%, dar partidul să fie creditat cu 36%? Această matematică absurdă se […] The post Elena Dragalin: „Sondajele reflectă o matematică absurdă, dictată de cultul personalității” appeared first on Omniapres.
VIDEO // Dan Perciun, despre lichidarea Universității Agrare: „Nu se făcea agricultură, ci doar economie și drept” # Omniapres
Ministrul Educației și Cercetării, Dan Perciun, a vorbit la Rlive TV despre procesul de lichidare a Universității Agrare și integrarea acesteia în Universitatea Tehnică din Moldova. El a explicat că, înainte de această reformă, universitatea nu mai avea o orientare clară spre agricultură, majoritatea studenților fiind înscriși la facultăți precum economie și drept, domenii considerate […] The post VIDEO // Dan Perciun, despre lichidarea Universității Agrare: „Nu se făcea agricultură, ci doar economie și drept” appeared first on Omniapres.
Guvernul a precizat că, anul acesta, bugetarii nu vor beneficia de minivacanța de la sfârșitul lunii august, cum se întâmpla în anii anteriori. Purtătorul de cuvânt al Executivului a anunțat că doar 27 august va fi zi liberă, iar 28 și 29 august vor fi zile lucrătoare pentru toată lumea. „De Ziua Independenței, pe 27 […] The post Bugetarii rămân fără mini-vacanță în acest an: Doar 27 august va fi zi liberă appeared first on Omniapres.
De Ziua Limbii Române, pe 31 august peste 700 de persoane s-au înscris deja la Marea Dictare Națională în primele două zile de la deschiderea înregistrării. Evenimentul va avea loc pe 31 august, la ora 09:00, în Piața Marii Adunări Naționale. Înregistrarea este deschisă, online, până la data de 27 august. În Piața Marii Adunări […] The post Peste 700 de persoane s-au înscris deja la Marea Dictare Națională din 31 august appeared first on Omniapres.
(VIDEO) Ajutorul de 1.000 de lei pentru elevi: Dan Perciun detaliază cine beneficiază și cum se face plata # Omniapres
Ministerul Educației și Cercetării a oferit detalii despre ajutorul financiar de 1.000 de lei pentru elevii din clasele I–IX, care va fi acordat începând cu anul școlar 2025–2026. Sprijinul se adresează tuturor copiilor înscriși, din 1 septembrie 2025, într-o școală publică sau privată aflată în coordonarea ministerului, fără a ține cont de cetățenie sau statutul […] The post (VIDEO) Ajutorul de 1.000 de lei pentru elevi: Dan Perciun detaliază cine beneficiază și cum se face plata appeared first on Omniapres.
VIDEO // Blocul ”Alternativa” riscă să fie scos din alegeri. Fadei Nagacevschi explică de ce # Omniapres
Fostul vicepreședinte al PDCM, Fadei Nagacevschi, avertizează că Blocul Alternativa ar putea fi exclus din campania electorală pe motivul existenței unui „bloc electoral camuflat”, scrie telegraph.md. „Dar blocul ăsta, Alternativa, evaluează situația că astăzi eu sunt avocat? Eu mi-am asumat statutul de avocat al Partidului Democrat Modern din Moldova. Ei nu evaluează situația că, în […] The post VIDEO // Blocul ”Alternativa” riscă să fie scos din alegeri. Fadei Nagacevschi explică de ce appeared first on Omniapres.
VIDEO // Cu cine va face blocul „Alternativa” alianță în viitorul Parlament? Precizările lui Stoianoglo # Omniapres
Alexandr Stoianoglo, unul dintre liderii blocului politic „Alternativa”, evită să dea un răspuns clar în privința unei eventuale alianțe după alegeri. În cadrul emisiunii „Fiodorova Show”, acesta a declarat că formațiunea sa nu va forma coaliții în funcție de simpatii sau antipatii politice, ci exclusiv în baza unor priorități strategice pentru țară. „Nu avem astfel […] The post VIDEO // Cu cine va face blocul „Alternativa” alianță în viitorul Parlament? Precizările lui Stoianoglo appeared first on Omniapres.
VIDEO // Vladimir Cebotari, fondatorul noului Partid Democrat (PDMM): „PAS a indus cu tupeu falsa narațiune că doar ei sunt marii deschizători de uși în Europa” # Omniapres
Un șir de proiecte de succes, realizate de guvernarea Partidului Democrat, au fost preluate ulterior de PAS, care acum se laudă cu ele și chiar și le atribuie ca un succes al lor. Este afirmația lui Vladimir Cebotari, fostul vicepreședinte al PDM, unul dintre fondatorii Partidului Democrat Modern, care reamintește că, anterior, aceiași lideri PAS […] The post VIDEO // Vladimir Cebotari, fondatorul noului Partid Democrat (PDMM): „PAS a indus cu tupeu falsa narațiune că doar ei sunt marii deschizători de uși în Europa” appeared first on Omniapres.
Avocații bașcanei Evghenia Guțul și ai Svetlanei Popan au contestat sentința de condamnare # Omniapres
Un recurs cu privire la sentința de condamnare a bașcanei Evghenia Guțul și a Svetlanei Popan, ambele afiliate fugarului Ilan Șor, a fost depus de avocații acestora. Informația a fost confirmată pentru IPN de Natalia Bayram, avocata bașcanei, transmite IPN. „Apărarea doamnei Guțul a depus apel în interesele acesteia, iar apărarea doamnei Popan – în […] The post Avocații bașcanei Evghenia Guțul și ai Svetlanei Popan au contestat sentința de condamnare appeared first on Omniapres.
(VIDEO) Igor Grosu despre artiști și sportivi pe lista PAS: „Eu tot nu am avut treabă cu politica înainte de PAS” # Omniapres
Președintele PAS, Igor Grosu, a declarat că actuala listă de candidați la alegerile parlamentare reprezintă o alegere corectă și că are deplină încredere în competențele celor incluși. „Nu poți face sport fără sportivi, nu poți vorbi despre cultură fără oameni care și-au dedicat viața acesteia și nu poți pretinde că aduci schimbarea dacă te încăpățânezi […] The post (VIDEO) Igor Grosu despre artiști și sportivi pe lista PAS: „Eu tot nu am avut treabă cu politica înainte de PAS” appeared first on Omniapres.
VIDEO // Voronin: Cineva a luat 140 000 de euro din kuliokul dat de Plahotniuc. Dodon susține că e o provocare din partea guvernării # Omniapres
Fostul președinte al Republicii Moldova, Vladimir Voronin, susține că în celebra „pungă neagră” pe care Vlad Plahotniuc i-ar fi înmânat-o lui Igor Dodon în 2019 s-ar fi aflat 860 de mii de euro. Voronin a declarat la TV8 că știe cu exactitate suma și afirmă că Plahotniuc s-ar fi arătat nemulțumit ulterior că „lipsesc 140 […] The post VIDEO // Voronin: Cineva a luat 140 000 de euro din kuliokul dat de Plahotniuc. Dodon susține că e o provocare din partea guvernării appeared first on Omniapres.
Xenia Deli, prin fundația Svetlanei Sainsus, donează 10.000 de euro pentru copiii cu dizabilități din Hîncești # Omniapres
Modelul internațional Xenia Deli, originară din Republica Moldova și cunoscută pentru colaborările sale cu cele mai vestite branduri din lume, a donat 10.000 de euro Centrului „Pasărea Albastră” din Hîncești, unde sunt îngrijiți copii și maturi cu dizabilități. Xenia Deli a luat legătura cu Svetlana Sainsus, cofondatoarea Caritate.md, iar împreună au decis că banii vor […] The post Xenia Deli, prin fundația Svetlanei Sainsus, donează 10.000 de euro pentru copiii cu dizabilități din Hîncești appeared first on Omniapres.
Poliția Națională investighează incidentul din Hîncești, după ce candidat PSDE la parlamentare, Rodion Buruiană, s-a plâns că a fost bătut de Iurie Zoină, consilier PAS, în satul Boghiceni, Hîncești. „Poliția Națională are înregistrat cazul unui cetățean care s-a adresat oamenilor legii comunicând că a fost agresat de un alt cetățean în Hîncești. Cazul este documentat […] The post Poliția anchetează cazul candidatului PSDE bătut de un consilier PAS la Hîncești appeared first on Omniapres.
LIVE // Acțiune de protest organizată de PSRM cu genericul „PAS – 4 ani de dezastru economic” # Omniapres
The post LIVE // Acțiune de protest organizată de PSRM cu genericul „PAS – 4 ani de dezastru economic” appeared first on Omniapres.
Premierul României, Ilie Bolojan, va efectua sâmbătă o vizită oficială la Chișinău, la invitația prim-ministrului Dorin Recean. Purtătorul de cuvânt al Guvernului, Daniel Vodă, a subliniat că această vizită are loc pe fundalul unei cooperări intense dintre cele două state și al numeroaselor proiecte sprijinite de România în Republica Moldova. „Sunt sute de proiecte finanțate […] The post Premierul României, Ilie Bolojan, vine sâmbătă la Chișinău appeared first on Omniapres.
Radu Burduja: Ministrul PAS al Apărării nu poate proteja Armata Națională nici de ploșnițe, darămite de un război # Omniapres
Partidul „Respect Moldova” cere demisia ministrului Apărării, Anatolie Nosatîi, pe care îl acuză de incompetență și lipsă de responsabilitate, după invazia cu ploșnițe depistată într-o unitate militară din Chișinău. Vicepreședintele formațiunii, Radu Burduja, fost secretar general de stat al Ministerului Apărării, afirmă că actualul ministru nu este capabil să apere nici măcar Armata Națională de […] The post Radu Burduja: Ministrul PAS al Apărării nu poate proteja Armata Națională nici de ploșnițe, darămite de un război appeared first on Omniapres.
(VIDEO) Scandal la Hîncești: Consilier PAS, acuzat că a bătut un candidat PSDE și l-a amenințat cu moartea # Omniapres
Un incident lăsat cu bătaie a avut loc la Hîncești, unde Rodion Buruiană, consilier PSDE în satul Boghiceni și candidat la funcția de deputat, ar fi fost agresat fizic de către Iurie Zoină, consilier PAS. “Aflându-mă în satul Boghiceni, la ieşirea din sat, un consilier raional din partea PAS, Zoină Iurie mi-a pus maşina în […] The post (VIDEO) Scandal la Hîncești: Consilier PAS, acuzat că a bătut un candidat PSDE și l-a amenințat cu moartea appeared first on Omniapres.
Noutăți de bun augur. Aflăm vești, ne trezim în pragul ușii cu oameni care au ceva bun să ne dea, sau să ne spună, și multe lucruri or să capete alt sens. LEU Se poate să primiți confirmări că vi s-a aprobat angajarea, sau înscrierea la o școală, ori puteți pleca, în sfârșit, în concediu […] The post Horoscop 21 august 2025. Zodia care va primi bani și își va achita datoriile appeared first on Omniapres.
Funcționarii postului vamal Palanca, în conlucrare cu inspectorii Centrului chinologic al Serviciului Vamal și angajații IGPF, au dejucat două tentative de introducere ilicită a unor cantități comerciale de marfă, în Republica Moldova. Prezentându-se pentru control, doi conducători auto – un bărbat de 59 de ani și o femeie de 35 de ani, ambii cetățeni ai […] The post Aproape 1000 de perechi de ochelari ascunse în mașini, descoperite la vama Palanca appeared first on Omniapres.
Moldovenii din diaspora pot obține granturi de până la 150.000 de lei pentru proiecte educaționale, culturale și civice # Omniapres
Guvernul va sprijini financiar inițiativele educaționale, culturale și civice ale cetățenilor stabiliți peste hotarele Republicii Moldova. Programul de susținere a inițiativelor și proiectelor pentru implicarea diasporei (Diaspora Engagement Hub – DEH), a fost aprobat, pentru perioada 2026–2028. Acesta este destinat cetățenilor originari din Republica Moldova, aflați în afara țării, reprezentanților asociațiilor din diasporă, grupurilor de […] The post Moldovenii din diaspora pot obține granturi de până la 150.000 de lei pentru proiecte educaționale, culturale și civice appeared first on Omniapres.
Moldova primește 2,1 milioane de dolari de la BIRD pentru modernizarea serviciilor de reabilitare medicală # Omniapres
Cabinetul de miniștri a aprobat semnarea Acordului de grant cu Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare, prin care țara noastră va beneficia de un sprijin financiar nerambursabil în valoare de 2,1 milioane de dolari. Fondurile vor fi direcționate către modernizarea și îmbunătățirea serviciilor medicale de reabilitare, cu impact direct asupra sănătății și calității vieții cetățenilor. […] The post Moldova primește 2,1 milioane de dolari de la BIRD pentru modernizarea serviciilor de reabilitare medicală appeared first on Omniapres.
Droguri distribuite prin Telegram: Procuratura anunță condamnări de până la 8 ani pentru doi tineri # Omniapres
Procuratura municipiului Chișinău anunță despre condamnarea unui tânăr de de 21 de ani și a unei tinere de 24 de ani pentru trafic de droguri în proporții deosebit de mari. Potrivit probatoriului administrat, cei doi ar fi distribuit, pe parcursul ultimilor 2 ani, substanțe interzise, mai exact, marijuana, hașiș, heroină, MDMA și alte substanțe stupefiante. […] The post Droguri distribuite prin Telegram: Procuratura anunță condamnări de până la 8 ani pentru doi tineri appeared first on Omniapres.
Guvernul planifică asigurarea regiunii transnistrene cu gaze, folosind cei 60 de milioane euro oferiți de UE # Omniapres
Cabinetul de miniștri a aprobat Planul de măsuri pentru pregătirea sezonului de încălzire 2025–2026. Documentul conține 48 de măsuri menite să asigure livrări stabile de energie pentru întreaga țară în sezonul rece, inclusiv prin diversificarea surselor de aprovizionare cu gaze naturale și consolidarea securității energetice. Planul prevede achiziționarea gazelor naturale din mai multe surse, utilizarea […] The post Guvernul planifică asigurarea regiunii transnistrene cu gaze, folosind cei 60 de milioane euro oferiți de UE appeared first on Omniapres.
VIDEO // Vladimir Cebotari, fondatorul noului Partid Democrat (PDMM), insistă: „Alianța dintre Sandu și Dodon a fost creația Moscovei și Berlinului” # Omniapres
Partidul Democrat a fost formațiunea care, acum șase ani, dădea peste cap un șir de planuri ale Kremlinului în R. Moldova, acesta fiind și motivul pentru care a susținut, cu implicarea Germaniei, coaliția dintre Maia Sandu și Igor Dodon. Este afirmația unuia dintre fondatorii Partidului Democrat Modern din Moldova, Vladimir Cebotari, care reiterează că alianța […] The post VIDEO // Vladimir Cebotari, fondatorul noului Partid Democrat (PDMM), insistă: „Alianța dintre Sandu și Dodon a fost creația Moscovei și Berlinului” appeared first on Omniapres.
Victoria Sanduța, candidată independentă la alegerile parlamentare din această toamnă, a venit cu o reacție după publicarea unui sondaj privind intențiile de vot pentru independenți. Potrivit cercetării, Sanduța s-a clasat pe locul patru, imediat după candidați care au deținut deja funcții în Parlament, Guvern sau ministere. „Eu nu am avut ministere, cabinete sau echipe plătite […] The post Victoria Sanduța, candidat independent: „Oamenii încep să privească dincolo de partide” appeared first on Omniapres.
Scandal la ruta Chișinău – Găuzeni: ANTA anchetează operatorul auto pentru refuzul unei pasagere cu bilet # Omniapres
Agenția Națională Transport Auto (ANTA) a anunțat că s-a autosesizat după ce un șofer de microbuz de pe ruta Chișinău – Găuzeni a refuzat să preia o pasageră cu bilet valabil, în timp ce vehiculul era supraîncărcat. În urma verificărilor preliminare, autoritatea a demarat un proces contravențional pentru a stabili cauzele și circumstanțele încălcării regulamentelor […] The post Scandal la ruta Chișinău – Găuzeni: ANTA anchetează operatorul auto pentru refuzul unei pasagere cu bilet appeared first on Omniapres.
Și-au omorât amicul de pahar și i-au dat foc: doi bărbați, condamnați la ani grei de închisoare # Omniapres
Doi bărbați de 36 și 42 de ani au fost condamnați la 19 și, respectiv, 20 de ani de închisoare pentru comiterea unui omor cu deosebită cruzime. Sentința a fost pronunțată de instanța de judecată din raionul Rîșcani. Crima a avut loc la mijlocul lunii octombrie 2024, într-o comună din raion. În timp ce consumau […] The post Și-au omorât amicul de pahar și i-au dat foc: doi bărbați, condamnați la ani grei de închisoare appeared first on Omniapres.
Programul de stimulare a investițiilor „373”, prelungit până în 2028: peste 840 de antreprenori au beneficiat deja de sprijin # Omniapres
În cadrul ședinței de astăzi, Guvernul a aprobat modificarea Hotărârii nr.351/2023, prin care Programul de stimulare a investițiilor „373” este prelungit până la sfârșitul anului 2028. Decizia vine în contextul rezultatelor obținute până în prezent, care confirmă impactul semnificativ al Programului asupra economiei naționale: peste 840 de antreprenori au beneficiat de 1 170 de credite, […] The post Programul de stimulare a investițiilor „373”, prelungit până în 2028: peste 840 de antreprenori au beneficiat deja de sprijin appeared first on Omniapres.
Accidentul de la Strășeni în care a decedat tânăra violonistă angajată la IGSU: șoferul Mercedesului Sprinter, reținut pentru 30 de zile # Omniapres
Șoferul Mercedesului, implicat într-un accident rutier la Strășeni, produs pe 17 august, soldat cu moartea unei tinere de 24 de ani, a fost reținut pentru 30 de zile. Informația a fost confirmată de poliție Accidentul s-a petrecut pe traseul Chișinău–Ungheni, când victima, aflată la volanul unei Toyota Auris, ar fi efectuat o manevră de întoarcere […] The post Accidentul de la Strășeni în care a decedat tânăra violonistă angajată la IGSU: șoferul Mercedesului Sprinter, reținut pentru 30 de zile appeared first on Omniapres.
