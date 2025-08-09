Lupta de gherilă a Kremlinului pentru Moldova: „Case abandonate, bătrâni murind singuri, sclavie a datoriilor”
Adevarul (Moldova), 9 august 2025 03:10
Pe măsură ce Republica Moldova se apropie de alegerile parlamentare din toamnă, propaganda pro-Kremlin își intensifică atacurile. Miza este clară: influențarea electoratului și deturnarea direcției pro-europene a țării, arată portalul UE care combate dezinformarea rusă.
• • •
Alte ştiri de Adevarul (Moldova)
Acum 30 minute
03:10
Lupta de gherilă a Kremlinului pentru Moldova: „Case abandonate, bătrâni murind singuri, sclavie a datoriilor” # Adevarul (Moldova)
Pe măsură ce Republica Moldova se apropie de alegerile parlamentare din toamnă, propaganda pro-Kremlin își intensifică atacurile. Miza este clară: influențarea electoratului și deturnarea direcției pro-europene a țării, arată portalul UE care combate dezinformarea rusă.
Acum 8 ore
20:30
Afișe instigatoare la ură, cu imaginea Maiei Sandu și a Mitropoliei Basarabiei, lipite ilegal în Chișinău # Adevarul (Moldova)
Poliția Republicii Moldova a reținut, vineri după-amiază, doi cetățeni străini care lipeau afișe cu mesaje de ură socială, interetnică și religioasă. Cei doi au folosit ilegal imaginea președintei Maia Sandu și a Mitropoliei Basarabiei.
Acum 12 ore
18:40
Îngrijorări la Chișinău înaintea alegerilor din toamnă. Kremlinul urmărește să creeze haos pentru a influența votul, avertizează șeful diplomației # Adevarul (Moldova)
Ministrul de Externe al Republicii Moldova, Mihai Popșoi, a avertizat la Cernăuți că Rusia continuă să folosească tactici hibride pentru a destabiliza țara și a influența alegerile parlamentare din septembrie.
18:40
Chișinăul a trimis o nouă cerere de extrădare a oligarhului Vladimir Plahotniuc, arestat în Grecia # Adevarul (Moldova)
Procuratura Generală din Republica Moldova anunță că a transmis o nouă cerere de extrădare pe numele oligarhului fugar Vladimir Plahotniuc, aceasta incluzând capete de acuzare suplimentare care nu au fost menționate în prima solicitare.
18:10
Reacția Moscovei la retragerea licenței Moldovagaz este ,,plină de falsuri”, afirmă reprezentantul unei instituții strategice de la Chișinău # Adevarul (Moldova)
Alexandru Slusari, membru al consiliului de administrație al companiei Energocom, care va furniza gaze naturale după retragerea licenței companiei Moldovagaz, al cărei acționar majoritar este Gazprom, susține că concernul rus a avut o reacție bazată pe falsuri și informații manipulatorii.
15:00
Oamenii penalului moldovean Ilan Șor au fost îndemnați să voteze pentru liderul AUR, George Simion, la prezidențiale # Adevarul (Moldova)
Oamenii penalului moldovean Ilan Șor, care dețin și cetățenie română, au fost îndemnați să-și dea votul pentru liderul AUR, George Simion, la alegerile prezidențiale, anunță poliția moldoveană după ce a efectuat percheziții care i-au vizat pe aceștia.
Acum 24 ore
12:50
Elevii ruși învață din manualele de istorie că Republica Moldova e „teritoriu istoric rusesc”. Cum este prezentată România # Adevarul (Moldova)
O analiză WatchDog dezvăluie că manualele de istorie din liceele rusești, scrise sub coordonarea consilierului lui Vladimir Putin, prezintă Republica Moldova ca teritoriu istoric rusesc, cu legitimitate redusă ca stat suveran. Nici România nu are o imagine prea bună.
11:10
Moscova reacționează la retragerea licenței Moldovagaz decisă de Chișinău: ,,Ultima etapă în distrugere” # Adevarul (Moldova)
Gazprom acuză Chișinăul de distrugerea companiei Moldovagaz, al cărei acționar majoritar este concernul rus, după ce Consiliul de Administrație al Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică a retras licența de furnizare a gazelor companiei moldovene.
Ieri
11:00
Percheziții în Rep. Moldova: Poliția cere suspecților să deschidă ușa într-un dosar de finanțare ilegală și corupție electorală # Adevarul (Moldova)
Ofițerii Inspectoratului Național de Investigații, împreună cu mascații de la „Fulger”, efectuează 78 de percheziții în mai multe zone ale Republicii Moldova în cadrul unei anchete privind finanțarea ilegală și coruperea electorală.
Mai mult de 2 zile în urmă
19:20
Primarul Chișinăului, interzis în România și spațiul Schengen, anunță că contestă interdicția ,,halucinantă” # Adevarul (Moldova)
Primarul Chișinăului, Ion Ceban, care a fost interzis în România și în spațiul Schengen, a anunțat că contestă interdicția, subliniind că, până în prezent, nu a primit detalii cu privire la motivele acesteia.
14:00
Cum a răspuns Chișinăul amenințărilor cu război lansate de Kremlin în urma condamnării Evgheniei Guțul # Adevarul (Moldova)
Șeful diplomației de la Chișinău, Mihai Popșoi, a reacționat în cazul amenințărilor cu război lansate de Kremlin în urma condamnării Evgheniei Guțul. A afirmat că acestea sunt un amestec în treburile interne ale țării, subliniind că timpurile când Moscova ordona Chișinăului ce să facă s-au încheiat.
10:30
Washington apără suveranitatea Chișinăului pe fondul acuzațiilor de interferență rusă # Adevarul (Moldova)
SUA au emis marți o condamnare fermă a oricăror încercări de a submina suveranitatea Rep. Moldova, reafirmând dreptul țării la autodeterminare. Poziția vine în contextul în care președintele Maia Sandu acuză Rusia că orchestrează o campanie „fără precedent” pentru a se amesteca în parlamentare.
5 august 2025
21:40
Chișinăul, amenințat de Kremlin după încarcerarea Evgheniei Guțul: ,,O avansare rapidă a armatei ruse” # Adevarul (Moldova)
Condamnarea la închisoare a bașcanei Găgăuziei reprezintă un act de represiune. Situația poate fi schimbată, potrivit deputatului Dumei de Stat din Rusia, Konstantin Zatulin, prin înaintarea armatei ruse spre granița Ucrainei cu Rep. Moldova.
17:30
Reacția Evgheniei Guțul, omul lui Șor, după ce a ajuns în pușcărie: Această decizie nu are nimic de-a face cu justiția # Adevarul (Moldova)
Bașcana Găgăuziei, Evghenia Guțul, condamnată la șapte ani de închisoare și încătușată în sala de judecată, a transmis o reacție publică prin intermediul avocaților săi după ce a fost încarcerată. Ea susține că este nevinovată și se consideră o victimă a puterii.
14:30
Bucureștiul, Chișinăul și Kievul vor colabora în domeniul securității cibernetice: Rusia îl folosește ,,ca instrument de destabilizare” # Adevarul (Moldova)
Bucureștiul, Chișinăul și Kievul vor colabora în domeniul securității cibernetice, iar despre asta s-a discutat recent în cadrul unei întâlniri avute loc la Cernăuți din Ucraina, anunță responsabilii Directoratul Național de Securitate Cibernetică (DNSC) din România.
12:20
Bașcana Găgăuziei, Evghenia Guțul, condamnată la închisoare. Instanța a dispus arestarea sa în sala de judecată # Adevarul (Moldova)
Bașcana Găgăuziei, Evghenia Guțul, își va petrece următorii șapte ani în închisoare. Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, a pronunțat sentința în dosarul privind finanțarea ilegală. Totodată, inculpata trebuie să fie arestată în sala de judecată.
4 august 2025
12:40
Avertismentul Chișinăului: Kremlinul încearcă să descurajeze votul moldovenilor, inclusiv al celor din UE # Adevarul (Moldova)
Moscova speră că moldovenii pro-europeni care trăiesc în străinătate nu vor ieși la vot la alegerile parlamentare din septembrie, a afirmat consilierul prezidențial pentru apărare și securitate națională, Stanislav Secrieru.
10:00
Trei partide controlate de condamnatul Șor, excluse de autoritatea electorală de la parlamentarele din Rep. Moldova # Adevarul (Moldova)
Forța de Alternativă și de Salvare a Moldovei, împreună cu partidele Șansă și Victorie, care fac parte din Blocul Victorie, condus de oligarhul fugar Ilan Șor, nu pot participa la alegerile parlamentare din 28 septembrie, decizia fiind luată de membrii Comisiei Electorale Centrale de la Chișinău.
2 august 2025
12:30
Vladimir Plahotniuc anunță că intenționează să revină în Republica Moldova: „Vreau să îmi dovedesc nevinovăția” # Adevarul (Moldova)
Oligarhul Vladimir Plahotniuc susține că acuzațiile împotriva sa sunt bazate pe „calomnie și ură politică” și promite să coopereze cu autoritățile.
1 august 2025
17:30
Blocul Victorie al prorusului Ilan Șor nu intră în cursa parlamentară. Recursul, respins de instanță # Adevarul (Moldova)
Curtea de Apel Centru a respins recursul Blocului Victorie privind refuzul Comisiei Electorale Centrale de a-l înregistra în cursa pentru alegerile parlamentare, hotărârea fiind luată pe motiv că acesta a fost depus cu întârziere, încălcând termenul prevăzut de lege.
15:00
Politicianul moldovean Renato Usatîi, implicat într-un accident în Ungaria cu un Rolls-Royce # Adevarul (Moldova)
Liderul Partidului Nostru, Renato Usatîi, a fost implicat într-un accident rutier pe o autostradă din Ungaria. Deși el nu a pățit nimic, mașina sa, un Rolls-Royce, a fost avariată considerabil.
13:00
Plahotniuc din pușcărie: ,,Autoritățile de la Chișinău au motive să se teamă”. Puterea reacționează: ,, O face pe eroul” # Adevarul (Moldova)
Oligarhul Vladimir Plahotniuc, arestat în Grecia, a transmis un mesaj prin intermediul avocaților săi, subliniind că dorește să se întoarcă acasă pentru a-și demonstra nevinovăția și susținând că are informații potrivit cărora Chișinăul a cerut tergiversarea procesului de extrădare în Rep. Moldova.
00:40
Miza alegerilor parlamentare din Republica Moldova. „Dacă pierd trenul și vin pro-rușii la putere, nu știu dacă o să mai aibă șanse la UE” # Adevarul (Moldova)
Ileana Racheru, expert în spațiul ex-sovietic, punctează importanța progreselor Republicii Moldova privind aderarea la Uniunea Europeană, avertizând asupra imixtiunilor ruse în alegerile parlamentare. Pentru realizarea acestui scop, România poate ajuta.
31 iulie 2025
15:10
Vitalie Pîrlog, ex-ministru moldovean acuzat că a ajutat fugari în schimbul șpăgii, rămâne în arest în Franța # Adevarul (Moldova)
Vitalie Pîrlog, fost ministru moldovean al Justiției, acuzat că ar fi primit mită pentru a șterge fișele Interpol și a acorda azil infractorilor fugari, rămâne în arest preventiv în Franța. Curtea de Apel din Paris a menținut măsura preventivă, anunță AFP care citează surse judiciare.
30 iulie 2025
18:30
Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, confirmă vizitele oligarhului Vladimir Plahotniuc în Rusia # Adevarul (Moldova)
Lidera de la Chișinău, Maia Sandu, a confirmat că oligarhul Vladimir Plahotniuc a efectuat mai multe vizite în Federația Rusă în ultimii doi ani, precizând că autoritățile moldovene dețineau anterior aceste informații care au fost confirmate odată cu descoperirea actelor false ale acestuia.
10:50
Lidera de la Chișinău: Federația Rusă pregătește o imixtiune fără precedent în alegerile din septembrie # Adevarul (Moldova)
Președintele Maia Sandu a avertizat că Federația Rusă vrea să controleze din toamnă Republica Moldova, pregătind o imixtiune fără precedent în alegerile din septembrie, avertismentul fiind făcut după ședința Consiliului Suprem de Securitate (CSS).
29 iulie 2025
22:00
Oligarhul moldovean Vladimir Plahotniuc a fost de mai multe ori la Moscova pentru negocieri secrete # Adevarul (Moldova)
Oligarhul Vladimir Plahotniuc, arestat în Grecia, a efectuat mai multe vizite în Rusia, începând cu luna iunie 2024, pentru a negocia cu adjunctul șefului administrației prezidențiale ruse, Dmitri Kozak, sprijinul oferit Kremlinului în alegerile de la Chișinău.
13:00
AUR vrea să ajungă în Parlamentul moldovean. Unirea Republicii Moldova cu România, printre promisiunile electorale # Adevarul (Moldova)
Partidul Alianța pentru Unirea Românilor (AUR) din Republica Moldova participă la alegerile parlamentare din 28 septembrie, decizia fiind luată în timpul Consiliului Politic Național al formațiunii.
10:50
Oligarhul Vladimir Plahotniuc, arestat la Atena, a acceptat extrădarea în Republica Moldova # Adevarul (Moldova)
Oligarhul moldovean Vladimir Plahotniuc, arestat recent la Atena, a declarat marți, 29 iulie, că a acceptat extrădarea în Republica Moldova.
28 iulie 2025
20:40
Premierul Bulgariei, în vizită de două zile în Republica Moldova. Întâlnire cu președintele Maia Sandu # Adevarul (Moldova)
Prim-ministrul Bulgariei, Rossen Jeliazkov, a avut o întrevedere cu președintele Republicii Moldova, Maia Sandu. Cei doi au discutat despre sprijinul oferit de Sofia pentru parcursul european al Chișinăului, precum și despre cooperarea în domeniul energetic.
15:40
Scandal la „Make Europe Great Again” în Rep. Moldova: Unii participanți, interziși pentru legături cu gruparea Șor # Adevarul (Moldova)
SIS moldovean anunță că a interzis intrarea în țară a mai multor persoane care urmau să participe la evenimentul „Make Europe Great Again”. Iar interdicția a fost aplicată din mai multe motive, inclusiv presupusele „legături dubioase” ale organizatorilor cu gruparea criminală Șor.
11:10
Fugarul Vladimir Plahotniuc, arestat la Atena, refuză să fie extrădat în Republica Moldova # Adevarul (Moldova)
Oligarhul moldovean Vladimir Plahotniuc, arestat recent la Atena, la șase ani de la fuga sa din Republica Moldova, refuză să fie extrădat în țara sa, anunță reprezentanții Procuraturii Generale (PG).
27 iulie 2025
19:40
Reformele sistemului de sănătate din R. Moldova. Mesajul ministrului Sănătății, Ala Nemerenco, pentru angajații care iau mită: Vor fi excluși # Adevarul (Moldova)
Ministrul Sănătății, Ala Nemerenco, a oferit detalii, într-un interviu acordat corespondentului Adevărul, despre reformele din sistemul de sănătate realizate în ultimii ani, printre acestea fiind renovarea și dotarea spitalelor cu echipamente de ultimă generație, alinierea sistemului medical la ceri
13:30
Miting al opoziției de la Chișinău cu participanți plătiți. Grosu: „Haideți să nu ne vindem viitorul copiilor noștri” # Adevarul (Moldova)
Partidul Socialiștilor, Partidul Comuniștilor, precum și formațiunile Viitorul Moldovei și Inima Moldovei, care au format o alianță electorală pentru alegerile parlamentare, au organizat un miting la Chișinău. Potrivit poliției, unii participanți au fost plătiți.
12:20
Chișinăul blochează conturile oamenilor prorusului Șor. Printre aceștia, fugarii Irina Lozovan și Alexandr Nesterovschi # Adevarul (Moldova)
Premierul Dorin Recean a anunțat că vor fi blocate conturile bancare ale persoanelor și organizațiilor care îl ajută pe Ilan Șor să destabilizeze Chișinăul. Printre acestea se numără liderul Partidului Șansă, Alexei Lungu, precum și deputații fugari Irina Lozovan și Alexandr Nesterovschi.
25 iulie 2025
18:40
O amplă campanie de dezinformare pro-rusă „inundă” Republica Moldova înaintea alegerilor din 2025 # Adevarul (Moldova)
Republica Moldova a devenit ținta principală a unei campanii de dezinformare pro-rusă de proporții, numită Matryoshka, care are ca scop discreditarea guvernului pro-european de la Chișinău în contextul alegerilor parlamentare.
17:10
Oligarhul moldovean Veaceslav Platon, condamnat la 24 de ani de închisoare în Rusia. Ce acuzații i se aduc # Adevarul (Moldova)
Oligarhul moldovean Veaceslav Platon, arestat în luna martie la Londra, a fost eliberat vineri, 25 iulie, pe cauțiune. Tot în aceeași zi, un tribunal rus l-a condamnat în lipsă la 24 de ani de închisoare pentru transferul ilegal al peste 48 de miliarde de ruble din Rusia, notează presa rusă.
15:10
Primele imagini cu oligarhul moldovean Vladimir Plahotniuc după arestarea sa din Atena # Adevarul (Moldova)
Oligarhul moldovean Vladimir Plahotniuc, alături de fostul deputat democrat Constantin Țuțu, a fost escortat în fața magistraților pentru a fi audiat pentru deținerea actelor false, iar jurnaliștii „CU SENS” au surprins imagini video cu cei doi.
24 iulie 2025
21:50
Cererea de extrădare a oligarhului Vladimir Plahotniuc, transmisă de procurorii moldoveni autorităților din Atena # Adevarul (Moldova)
Procurorii moldoveni anunță că, în data de 24 iulie, au transmis cererea de extrădare a oligarhului Vladimir Plahotniuc, care a fost încătușat recent la Atena, la șase ani de la fuga sa din Republica Moldova.
18:40
Veaceslav Platon, eliberat pe cauțiune la Londra. Cum a reușit oligarhul moldovean să evite detenția preventivă # Adevarul (Moldova)
Oligarhul moldovean Veaceslav Platon, încătușat în luna martie la Londra, va fi eliberat pe cauțiune până va afla dacă va fi extrădat în Republica Moldova. În schimbul eliberării, el va oferi 330.000 de lire sterline și va fi obligat să respecte mai multe condiții.
16:30
Președintele Maia Sandu, la Londra: Întrevederi cu regele Charles și prim-ministrul Keir Starmer # Adevarul (Moldova)
Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, a avut întrevederi cu regele Charles și cu prim-ministrul Keir Starmer, acestea având loc la Londra, acolo unde lidera de la Chișinău se află într-o vizită în perioada 23–24 iulie.
23 iulie 2025
22:40
Kremlinul vrea să ceară Greciei extrădarea oligarhului moldovean Vladimir Plahotniuc în Rusia # Adevarul (Moldova)
Oligarhul moldovean Vladimir Plahotniuc, arestat preventiv în Grecia, a fost dat în urmărire internațională în baza unui mandat de arestare emis de autoritățile ruse.
19:40
Vitalie Pîrlog, fost ministru moldovean care a ajutat fugarii să scape de justiție, arestat în Franța # Adevarul (Moldova)
Vitalie Pîrlog, fost ministru moldovean al Justiției, extrădat recent în Franța pentru că ar fi primit mită pentru a șterge fișele Interpol și a acorda azil infractorilor fugari, a fost arestat preventiv. Acuzarea a solicitat această măsură, invocând riscul influențării martorilor.
17:40
Plahotniuc, arestat preventiv. Cum arată vila spectaculoasă din Grecia în care se ascundea fugarul # Adevarul (Moldova)
Oligarhul moldovean Vladimir Plahotniuc se ascundea într-o vilă de lux, situată într-o zonă exclusivistă de pe malul Mării Egee, în sudul Atenei. Tot acolo s-a refugiat și Constantin Țuțu, fost parlamentar ales pe listele formațiunii conduse de Plahotniuc. Ambii au fost arestați preventiv.
10:30
Mai multe formațiuni pro-Kremlin au format o alianță electorală pentru alegerile parlamentare din Republica Moldova. # Adevarul (Moldova)
Partidul Socialiștilor, Partidul Comuniștilor, precum și formațiunile Viitorul Moldovei și Inima Moldova au format o alianță electorală pentru alegerile parlamentare programate în Republica Moldova pe 28 septembrie. Potrivit unui expert moldovean, această alianță face parte din strategia Kremlinului
08:50
Percheziții în vila din Grecia în care se ascundea oligarhul moldovean Vladimir Plahotniuc. Ce au găsit anchetatorii # Adevarul (Moldova)
Autoritățile din Grecia au efectuat percheziții în vila din Saronida unde se ascundea oligarhul moldovean Vladimir Plahotniuc, împreună cu Constantin Țuțu.
08:50
Percheziții după arestarea lui Vladimir Plahotniuc: Ce au găsit polițiștii în vila luxoasă în care locuia oligarhul # Adevarul (Moldova)
Polițiștii au efectuat percheziții într-o vilă luxoasă din localitatea Saronida, unde locuia în ultima perioadă oligarhul Vladimir Plahotniuc. În interior au găsit 17 pașapoarte false, ceasuri de lux și 155.000 de euro în numerar.
22 iulie 2025
19:20
Chișinăul a început procesul de extrădare a oligarhului Vladimir Plahotniuc din Atena # Adevarul (Moldova)
Ministerul Justiției din Republica Moldova anunță că a început procesul de extrădare a oligarhului Vladimir Plahotniuc care a fost reținut la Atena. Reținerea a avut loc la șase ani după fuga acestuia din Republica Moldova.
12:40
Oana Țoiu: Moldova, progrese extraordinare care sunt recunoscute de statele membre ale UE.Poziția ei privind decuplarea de Ucraina # Adevarul (Moldova)
Șefa diplomației române, Oana Țoiu, subliniază că România rămâne un susținător ferm al aderării Republicii Moldova la Uniunea Europeană, precizând că procesul de integrare al Chișinăului și al Kievului trebuie evaluat în funcție de progresele individuale.
21 iulie 2025
17:30
Primarul Chișinăului, interzis în România și spațiul Schengen, amenință că o va da în judecată pe Oana Țoiu # Adevarul (Moldova)
Ion Ceban, edilul pro-rus al Chișinăului, interzis în România și spațiul Schengen, amenință că o va da în judecată pe Oana Țoiu, indignat de declarațiile acesteia făcute în contextul măsurii restrictive emise pe numele său.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.