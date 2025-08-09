Lupta de gherilă a Kremlinului pentru Moldova: „Case abandonate, bătrâni murind singuri, sclavie a datoriilor”

17:10

Oligarhul moldovean Veaceslav Platon, arestat în luna martie la Londra, a fost eliberat vineri, 25 iulie, pe cauțiune. Tot în aceeași zi, un tribunal rus l-a condamnat în lipsă la 24 de ani de închisoare pentru transferul ilegal al peste 48 de miliarde de ruble din Rusia, notează presa rusă.