Reacția Moscovei la retragerea licenței Moldovagaz este ,,plină de falsuri”, afirmă reprezentantul unei instituții strategice de la Chișinău

Serviciul Federal de Securitate (FSB) din Rusia susține că a reținut un tânăr din Republica Moldova, acuzat că ar fi spionat pentru forțele armate ucrainene în schimbul promisiunii de a fi ajutat să emigreze în Franța. Chișinăul subliniază că acest caz nu este însoțit de dovezi.