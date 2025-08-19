Cele mai solicitate specialități în rândul candidaților la școlile profesionale și centrele de excelență

14:15

În anul 2024, rata abandonului universitar în România a ajuns la 48 %. Asta înseamnă că aproape jumătate dintre studenții înscriși la licență au renunțat la studii. Dar ce fac ei mai departe? Dacă unii se încadrează în câmpul muncii, alții preferă să se orienteze către o altă facultate. Așadar, în cazul acestor tineri nu mai putem vorbi de un abandon universitar, chiar dacă rapoartele îi clasează exact în această categorie. De ce se reorientează tinerii, dar și cum se desfășoară acest proces în alte țări aflați din articolul ce urmează.