Stagii plătite pentru tinerii moldoveni în biroul unui deputat german. Bursierii vor primi o alocație lunară de 700 de euro
#diez, 17 august 2025 17:30
Guvernul Federal al Germaniei lansează un program de burse pentru tinerii care vor să pătrundă în culisele activității parlamentare și pentru cei interesați de democrația parlamentară. Programul durează cinci luni și combină cursuri teoretice la universitățile din Berlin cu experiență practică în cabinetul unui deputat german.
• • •
Acum 30 minute
17:30
Stagii plătite pentru tinerii moldoveni în biroul unui deputat german. Bursierii vor primi o alocație lunară de 700 de euro
Guvernul Federal al Germaniei lansează un program de burse pentru tinerii care vor să pătrundă în culisele activității parlamentare și pentru cei interesați de democrația parlamentară. Programul durează cinci luni și combină cursuri teoretice la universitățile din Berlin cu experiență practică în cabinetul unui deputat german.
Acum 4 ore
15:30
Serbia se confruntă cu un val de proteste antiguvernamentale marcate de violență. Oamenii protestează în orașe precum Belgrad, Novi Sad, Valjevo și Vrbas. Demonstrațiile, inițial pașnice, au escaladat în confruntări violente între protestatari, forțele de ordine și susținătorii președintelui Aleksandar Vučić.
Acum 6 ore
13:15
Prima Doamnă a Statelor Unite, Melania Trump, i-a adresat președintelui rus Vladimir Putin o scrisoare cu un mesaj de pace, prin care îl îndeamnă să aibă grijă de copiii lumii, transmite Anadolu. Documentul a fost înmânat liderului de la Kremlin de către Donald Trump, chiar înaintea întâlnirii lor de vineri, în Alaska. Putin a citit scrisoarea pe loc, în prezența celor două delegații.
13:15
Tu ți-ai făcut planurile pentru săptămâna viitoare? Între 18 și 24 august în Moldova vor avea loc mai multe evenimente muzicale. În acest articol am selectat cinci concerte la care poți să mergi în Chișinău.
12:15
Mergând la pas prin Chișinău, poți observa influențe culturale din întreaga lume: de la restaurante coreene la străzi cu denumiri în cinstea lui Gagarin sau a orașului Paris. Astfel, echipa #diez vrea să vadă cât dintre cele peste 195 de țări însemnate pe glob poate fi descoperit chiar aici, acasă. Mai exact, ne-am propus să explorăm locațiile care oferă o frântură din alte culturi, fie că e vorba despre gastronomie, arhitectură, toponimie, istorie, artă, fie despre cumpărături.
Acum 8 ore
11:00
Săptămâna 18-24 august aduce în Moldova vreme caldă cu cer variabil. La Briceni sunt preconizate averse cu descărcări, iar la Cahul, maximele vor atinge 32 °C. La Chișinău, umiditatea se va menține între 55 și 60 %.
10:00
Ce înseamnă Lean Startup și cum te poate ajuta atunci când vrei să-ți crești start-upul fără mari investiții # #diez
Lean Startup este o metodă prin care poți să-ți crești start-upul fără mari investiții și fără să riști toate economiile tale. De asemenea, Lean Startup înseamnă că testezi în permanență și schimbi metodele atunci când acestea nu funcționează.
Acum 24 ore
18:15
„Directoarea nu a mai văzut învățători băieți.” Constantin Botezatu, despre studiile la Colegiul Pedagogic și primul an de predare # #diez
După clasa a IX-a a decis să-și continue studiile la Colegiu Pedagogic. A ales „învățământ primar", chiar dacă în Moldova este un domeniu preponderent feminin. Crede că poate aduce o perspectivă diferită în clasă și că ar putea deveni un model pentru tinerii care ezită să urmeze cariera didactică. Constantin Botezatu ne-a povestit despre primele interacțiuni cu elevii săi, despre cum reușește să-și mențină autoritatea printre copii, dar și despre provocările cu care s-a confruntat în primul an de activitate.
18:15
Studenții la taxă din România nu mai pot lua burse. Ce înseamnă asta pentru tinerii din Moldova # #diez
Ministrul educației și cercetării din România, Daniel David, a emis un ordin prin care anunță că studenții care sunt înmatriculați la taxă nu mai pot candida pentru niciun fel de bursă. Măsura intră în vigoare începând cu anul universitar 2025/2026 și se răsfrânge asupra tuturor categoriilor de studenți. Cum vor fi afectați românii de pretutindeni, inclusiv cei din Republica Moldova, am explicat în articolul care urmează.
Ieri
17:15
După admiterea la universitate, mulți studenți veniți la Chișinău din localități își caută o locuință. De obicei, trebuie să aleagă între chirie și cămin. Chiria este destul de scumpă, iar căminul – nu întotdeauna cea mai comodă opțiune. Așa că, colegii noștri de la ru.diez au realizat un experiment: au calculat cât cheltuiește un student pe locuință, atât lunar, cât și pe parcursul unui întreg an. Rezultatele s-ar putea să te surprindă.
15:00
Universitățile din Republica Moldova au publicat rezultatele finale ale primului tur de admitere. În total au fost înmatriculate 11.986 de persoane la studii de licență. Respectiv, au fost acoperite aproximativ 80 % dintre locurile disponibile. Cele mai solicitate domenii au fost Științe economice, Drept și Sănătate, iar Universitatea Tehnică a Moldovei a atras tinerii cu cele mai mari medii de admitere.
14:00
La Chișinău a început a treia etapă de admitere la liceu. La ce instituții au rămas locuri libere # #diez
Pentru absolvenții de clasa a IX-a din Chișinău care nu au reușit să se înscrie la liceu, va fi organizată o etapă suplimentară de admitere. După primele două etape de admitere, au fost ocupate 5.019 locuri (91,27 %). Așadar, au mai rămas 480 de locuri în clasa a X-a, dintre care 217 sunt în instituții publice.
13:00
În anul de studii 2025/2026, circa 297.000 de elevi din clasele întâi – a IX-a vor beneficia de un ajutor financiar unic în valoare de 1.000 de lei. Suportul financiar va fi achitat începând cu 4 septembrie 2025. Banii vor putea fi ridicați până în data de 26 decembrie 2025. În continuare, explicăm cum pot fi solicitați acești bani și care sunt pașii de urmat pentru a beneficia de acest sprijin financiar.
11:00
Opt cărți ale autorilor români pe care le găsești pe rafturile LGBTQ+ în librăriile din Moldova # #diez
Se spune că arta ne învață să ne privim unii pe alții fără etichete. Devine limbajul prin care diferențele se transformă în povești, un instrument de exprimare a identității, un mecanism de susținere socială și o platformă de reprezentare publică. Unii artiști din comunitatea LGBTQ+ scriu scenarii de film, alții compun muzică ori pictează, iar alții își transformă ideile în versuri sau romane. Pentru pasionații de literatură, am adunat o listă de cărți scrise de autori români pe care le găsești în librăriile din Moldova.
10:00
Summitul din Alaska: după ore de negocieri, Trump și Putin au declarat că au înregistrat progrese, dar nu au ajuns la niciun acord # #diez
Ieri, 15 august, la Anchorage, Alaska, a avut loc o întâlnire între președintele Federației Ruse, Vladimir Putin, și președintele Statelor Unite ale Americii, Donald Trump. Întâlnirea a durat aproape trei ore, însă nu s-a încheiat niciun acord privind încetarea sau suspendarea războiului din Ucraina. În același timp, ambii lideri au descris negocierile drept productive, scrie Reuters.
15 august 2025
18:45
În acest an, peste 500 de licee din România au oferit locuri pentru etnici. În urma sesiunii de admitere din luna iulie, peste 400 de tineri originari din Republica Moldova au fost înmatriculați la liceele din România. După ce criterii se stabilesc liceele care oferă locuri pentru etnici, dar și câte locuri au fost oferite în ultimii patru ani vedeți în articolul care urmează.
Mai mult de 2 zile în urmă
16:30
Cu prilejul Zilelor Diasporei, Inspectoratul General pentru Migrație a anunțat modificări în legislația privind șederea cetățenilor străini. Începând cu 2025, cetățenii Uniunii Europene și membrii familiilor acestora pot munci, studia și accesa servicii medicale în Republica Moldova în aceleași condiții ca localnicii, fără obligația de a justifica scopul șederii.
16:30
(foto) „Au peste 3.000 de tipuri de pâine.” Bucătăria germană, văzută prin ochii unei moldovence # #diez
De aproape trei ani, Nicoleta Gorea locuiește în Germania. În tot acest timp, a descoperit o bucătărie diversă și influențată puternic de multiculturalism. Și deși preparatele tradiționale germane nu sunt foarte numeroase, există câteva specialități care i-au captat atenția și pe care le-a încercat cu plăcere. În continuare, vă invităm să aflați mai multe despre acestea, dar și despre modul în care tânăra a adaptat „Cușma lui Guguță" ca să respecte cerințele dietei vegane.
15:30
În premieră, în Republica Moldova este implementat conceptul european de Sat Inteligent, menit să susțină dezvoltarea durabilă a comunităților rurale prin tehnologie, eficiență energetică și servicii publice inteligente. Localitățile Larga, Coșnița, Sipoteni, Lozova și Mereni au fost selectate pentru acest program-pilot. Fiecare comunitate primește granturi de până la 1,5 milioane de lei pentru proiecte inteligente și aproximativ 3 milioane de lei pentru construcția parcurilor fotovoltaice.
15:30
Republica Moldova devine epicentrul mondial al vinurilor spumante. Timp de trei zile, între 5-7 septembrie, Chișinăul găzduiește în premieră „Concours Mondial de Bruxelles” # #diez
În această toamnă, Chișinăul devine epicentrul mondial al efervescenței și rafinamentului. Între 5-7 septembrie 2025, Republica Moldova va găzdui în premieră „Concours Mondial de Bruxelles" – una dintre cele mai prestigioase competiții vinicole internaționale. Evenimentul dedicat exclusiv vinurilor spumante va transforma țara noastră în cea mai importantă scenă a comunității vinicole globale și într-o destinație vizibilă pe harta turismului vitivinicol.
15:30
ASEM contribuie la modernizarea ofertei educaționale prin subproiectul finanțat de Banca Mondială și coordonat de Ministerul Educației și Cercetării al Republicii Moldova # #diez
Academia de Studii Economice din Moldova (ASEM) anunță finalizarea a unei etape importante din cadrul subproiectului „Consolidarea capacităților instituționale ale Academiei de Studii Economice din Moldova în vederea creșterii calității ofertei și vizibilității internaționale", coordonat de către Ministerul Educației și Cercetării al Republicii Moldova și finanțat de către Banca Mondială.
15:30
Festivalul Lupilor 2025 stabilește un record și consolidează statutul Moldovei ca destinație turistică # #diez
În perioada 8-10 august, în Rezervația Cultural-Naturală „Orheiul Vechi" a avut loc cea de-a cincea ediție aniversară a festivalului de camping Festivalul Lupilor, unul dintre cele mai importante evenimente culturale din țară, care îmbină tradițiile autentone, muzica contemporană și folk-rock-ul, într-o atmosferă de relaxare în mijlocul naturii.
13:30
De la Universitatea din Richmond la instituțiile anticorupție din Moldova. Cum a fost experiența Oanei Guțan # #diez
Cea de-a patra ediție a Programului Uniunii Europene de stagii la Guvern se încheie în curând, iar stagiarii încep să facă tranziția de la acumularea cunoștințelor la procesul de evaluare a programului. Oana Guțan este o tânără din Chișinău care studiază relații internaționale la Universitatea din Richmond din Statele Unite ale Americii. Vara aceasta a decis să revină acasă și să participe la cea de-a patra ediție a Programului Uniunii Europene de stagii la Guvernul Republicii Moldova. Decizia de a aplica nu a fost una impusă de facultate, ci o alegere personală. Oana a dorit să-și folosească vacanța de vară într-un mod valoros.
12:30
Maib, prima bancă din Moldova care a organizat o întâlnire între echipa de dezvoltare a aplicației sale și clienții din diaspora # #diez
Maib a scris o nouă pagină în inovația bancară din Republica Moldova. Pe 12 august, cetățenii moldoveni stabiliți peste hotare s-au întâlnit cu echipa de dezvoltare a aplicației, într-o ediție specială maibank meetup. Evenimentul a fost conceput pentru cei care folosesc maibank de la distanță, dar vor să rămână conectați cu tot ce contează acasă, în contextul în care a devenit posibil să devii client maib chiar și din afara țării, cu număr internațional.
12:30
Kaufland dă startul campaniei „Prețuri Mici, Ghiozdane Pline", continuând să sprijine bugetele familiilor cu oferte speciale dedicate începutului de an școlar. Începând de astăzi, părinții pot achiziționa ghiozdane și rechizite la prețuri accesibile, direct din toate magazinele Kaufland din țară.
11:30
Astăzi are loc întâlnirea dintre Donald Trump și Vladimir Putin în Anchorage, Alaska. Evenimentul va avea loc la ora locală 11:00 (22:00 ora Republicii Moldova).
11:30
Îți faci studiile de licență la o universitate din Moldova? Prezintă-ți facultatea într-un story inedit și câștigă premii # #diez
Înveți la o universitate din Republica Moldova și îți faci studiile de licență? Institutul Național pentru Inovare și Dezvoltare Studențească „Colossus" are o provocare pentru tine. Înscrie-te la un concurs și prezintă facultatea la care înveți, crești și trăiești experiența studenției.
11:30
Mai sunt șase săptămâni până la alegerile parlamentare din acest an. Comisia Electorală Centrală (CEC) anunță că procesul de înregistrare pentru votul prin corespondență s-a încheiat. Potrivit datelor publicate pe platforma oficială vpc.cec.md, în total 2.606 cetățeni s-au înscris pentru a-și exercita dreptul de vot prin această modalitate.
11:30
Dacă ești fondatoarea unei afaceri, poți participa la un program și câștiga granturi de 120.000 de lei # #diez
XY Partners dă start unui program de mentorat pentru afacerile fondate de femei sau în care
10:30
Din 14 august 2025, maib lansează a V-a subscriere de obligațiuni corporative din cadrul programului de ofertă publică III. Până la 2 septembrie 2025, inclusiv, sunt disponibile pentru subscriere 7.500 de obligațiuni, în valoare totală de 150.000.000 MDL, cu valoarea nominală de 20.000 MDL fiecare. Сообщение Maib lansează a V-a subscriere de obligațiuni corporative din Programul III появились сначала на #diez.
14 august 2025
17:45
Creatorii de animație din Republica Moldova și România sunt invitați să se înscrie la concursul „Pitch, please!” # #diez
A fost lansat concursul de proiecte de scurtmetraje animate Pitch, please!, deschis cineaștilor moldoveni și români. Acesta își propune să sprijine creatorii de animație în dezvoltarea proiectelor lor și să le ofere oportunitatea de a stabili conexiuni esențiale pentru integrarea în comunitatea internațională a profesioniștilor din domeniu. Сообщение Creatorii de animație din Republica Moldova și România sunt invitați să se înscrie la concursul „Pitch, please!” появились сначала на #diez.
16:30
Începând cu 15 august 2025, ora 8:0, punctul de trecere a frontierei de stat „Leova-Bumbăta” va funcționa în regim nonstop. Decizia a fost luată de comun acord de autoritățile de frontieră și vamale din Republica Moldova și România, pentru a spori mobilitatea și confortul cetățenilor. Сообщение Punctul de trecere a frontierei „Leova-Bumbăta” va activa nonstop появились сначала на #diez.
16:30
De aproape un an la Timișoara s-a deschis Beetwin Coffee, una dintre puținele cafenele din oraș care funcționează pe patru roți. În spatele ideii se află Nichita Pasecinic, un tânăr de 23 de ani originar din Republica Moldova, care a dorit să îmbine pasiunea pentru cafea și mobilitatea. Am stat de vorbă cu el pentru a înțelege ce autorizații sunt necesare, cât durează procesul și ce obstacole birocratice apar pe parcurs. Сообщение Un moldovean și-a deschis o cafenea pe roți la Timișoara. Cunoaște-l pe Nichita Pasecinic появились сначала на #diez.
15:30
Pentru prima dată, Republica Moldova a avut un reprezentant la Microsoft Office Specialist World Championship # #diez
Anul 2025 marchează un moment istoric pentru educația digitală din Republica Moldova. Pentru prima dată, țara noastră a avut un reprezentant la Microsoft Office Specialist World Championship (MOS WC), desfășurat în perioada 27-30 iulie, în Orlando, Florida, SUA. Сообщение Pentru prima dată, Republica Moldova a avut un reprezentant la Microsoft Office Specialist World Championship появились сначала на #diez.
15:30
Muzeul Zemstvei va fi renovat. Câți bani merg către restaurarea și reabilitarea clădirii istorice # #diez
Clădirea fostei conduceri a Zemstvei Guberniale a Basarabiei va fi restaurată și reabilitată. Potrivit Ministerului Culturii al Republicii Moldova, Muzeul Național de Etnografie și Istorie Naturală și Agenția de Dezvoltare Regională Chișinău au semnat un contract de finanțare în acest scop, în valoare de 63 de milioane de lei. Сообщение Muzeul Zemstvei va fi renovat. Câți bani merg către restaurarea și reabilitarea clădirii istorice появились сначала на #diez.
14:30
Povestea ta de dragoste poate deveni parte din film și îți poate aduce 20.000 de lei. Unde să o trimiți # #diez
Ai o poveste neobișnuită de dragoste? Acum, aceasta poate deveni parte din filmul „Chișinău, I love you!” – o colecție de scurtmetraje bazate pe povești reale sau pe fantezii ascunse de ochii lumii. Mai mult decât atât, în cazul în care istoria ta va fi selectată, vei primi 20.000 de lei. Сообщение Povestea ta de dragoste poate deveni parte din film și îți poate aduce 20.000 de lei. Unde să o trimiți появились сначала на #diez.
13:30
Astăzi a fost semnat Memorandumul de înțelegere pentru crearea primului Health Tech Hub din Republica Moldova – o inițiativă ce va transforma sistemul de sănătate prin integrarea tehnologiilor digitale avansate. Evenimentul a avut loc la Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu”, cu participarea reprezentanților partenerilor strategici în prezența cadrelor didactice și a beneficiarilor de studii. Сообщение Memorandumul de înțelegere pentru crearea „Health Tech Hub”-ului din Moldova a fost semnat появились сначала на #diez.
13:30
Circa 40 de profesori de limbă română din diaspora participă la un program de formare. Care e scopul inițiativei # #diez
A fost lansat Programul de formare a profesorilor din Centrele Educaționale ale Diasporei. Potrivit Ministerului Educației și Cercetării, la ediția din acest an a programului participă aproximativ 40 de profesori de limbă română din comunitățile moldovenilor stabiliți în Italia, Marea Britanie, Germania, Elveția, Norvegia, Liban, Franța și SUA. Сообщение Circa 40 de profesori de limbă română din diaspora participă la un program de formare. Care e scopul inițiativei появились сначала на #diez.
12:30
Protecție sporită pentru jurnaliști din 2026. Ce pedeapsă vor primi cei care-i vor intimida sau le vor distruge echipamentele # #diez
Legea care introduce în Codul penal articolul ce sancționează „împiedicarea intenționată a activității mass-mediei sau a jurnalistului, în legătură cu activitatea desfășurată” a fost publicată în Monitorul Oficial. Noile prevederi vor intra în vigoare peste șase luni, adică în februarie 2026. Сообщение Protecție sporită pentru jurnaliști din 2026. Ce pedeapsă vor primi cei care-i vor intimida sau le vor distruge echipamentele появились сначала на #diez.
12:30
Înregistrarea la primul Hackathon Internațional „She’s Next” pentru femei antreprenoare este acum deschisă în Moldova # #diez
Visa, lider global în plăți digitale, în parteneriat cu Reinvantage, lansează primul Hackathon internațional She’s Next dedicat femeilor din Europa de Est, Europa de Sud-Est, Asia Centrală și Caucaz, inclusiv Republica Moldova. Programul face parte din inițiativa globală She’s Next Empowered by Visa, care are drept scop sprijinirea femeilor antreprenoare. Programul le oferă participantelor din întreaga regiune oportunitatea de a obține cunoștințe și mentorat de la aproximativ 20 de experți de top, de a-și crește vizibilitatea afacerilor și de a concura pentru un fond de finanțare în valoare de 20.000 USD. Înregistrarea la primul Hackathon Internațional She’s Next pentru femei antreprenoare este acum deschisă în Moldova. Сообщение Înregistrarea la primul Hackathon Internațional „She’s Next” pentru femei antreprenoare este acum deschisă în Moldova появились сначала на #diez.
11:30
Tot mai mulți șoferi, inclusiv din Republica Moldova, se confruntă cu cozi interminabile la punctul de trecere a frontierei Giurgiu-Ruse, în drumul lor spre vacanțe în Bulgaria sau Grecia. Pentru a le ușura călătoria, românul Ilie Ciprian a lansat aplicația „Cât stau la pod”. Aceasta arată, aproape în timp real, cât durează așteptarea la vamă, pe baza informațiilor transmise de alți utilizatori. Сообщение Cât stau la pod? O nouă aplicație arată cât poate dura traversarea graniței Giurgiu-Ruse появились сначала на #diez.
11:30
În inima Orheiului Vechi, Festivalul Lupilor a adunat mii de oameni veniți să trăiască muzica, libertatea și spiritul de comunitate. În calitate de parteneri generali pentru prima dată la acest festival, maib și Visa au completat vibe-ul unic al evenimentului prin două zone special amenajate, create pentru confortul și distracția participanților. Сообщение Maib și Visa au adus plus de energie și beneficii la Festivalul Lupilor 2025 появились сначала на #diez.
10:15
La finalul verii, satul Butuceni, devine din nou cea mai căutată destinație culturală a țării. Pe 23 august 2025, în inima Rezervației Cultural-Naturale „Orheiul Vechi”, va avea loc „Opera de Butuceni” – un eveniment cultural de excepție. Evenimentul cu genericul „Visul unei nopți de vară”, aduce în prim-plan o experiență artistică deosebită, în care muzica clasică va răsuna sub cerul liber, într-un peisaj rustic spectaculos. Сообщение Muzică clasică sub cerul liber. „Opera de Butuceni” revine la finalul acestei veri появились сначала на #diez.
10:15
Republica Moldova devine epicentrul mondial al vinurilor spumante. Timp de trei zile, Chișinăul găzduiește în premieră „Concours Mondial de Bruxelles” # #diez
În această toamnă, Chișinăul devine epicentrul mondial al efervescenței și rafinamentului. Între 3 și 5 septembrie 2025, Republica Moldova va găzdui în premieră Concours Mondial de Bruxelles – una dintre cele mai prestigioase competiții vinicole internaționale. Evenimentul dedicat exclusiv vinurilor spumante va transforma țara noastră în cea mai importantă scenă a comunității vinicole globale și într-o destinație vizibilă pe harta turismului vitivinicol. Сообщение Republica Moldova devine epicentrul mondial al vinurilor spumante. Timp de trei zile, Chișinăul găzduiește în premieră „Concours Mondial de Bruxelles” появились сначала на #diez.
13 august 2025
18:30
Turneul teatral „Aceasta este Europa” va merge în peste 20 de localități. Care este agenda sa # #diez
Într-un moment în care dialogul despre identitate, viitor și apartenență europeană este mai important ca niciodată, proiectul „EU sunt UE” duce pe scena din Republica Moldova spectacolul „Aceasta este Europa” — o reprezentație artistică ce îmbină istoria, arta și reflecția asupra valorilor care definesc Uniunea Europeană. Сообщение Turneul teatral „Aceasta este Europa” va merge în peste 20 de localități. Care este agenda sa появились сначала на #diez.
18:30
Noi oportunități pentru afacerile din Moldova. BRIDGE Export deschide drumul către piețe externe # #diez
Companiile locale care vor să-și extindă exporturile și să-și promoveze produsele peste hotare pot aplica pentru un grant. Agenția de Investiții din Moldova lansează BRIDGE Export – un program dezvoltat cu scopul de a susține promovarea exporturilor și extinderea internațională a companiilor, prin finanțarea unor activități care facilitează accesul și consolidarea acestora pe piețele externe. Întreprinderile interesate își pot transmite propunerile de proiect către o asociație relevantă, indiferent dacă sunt sau nu membre ale acesteia. Сообщение Noi oportunități pentru afacerile din Moldova. BRIDGE Export deschide drumul către piețe externe появились сначала на #diez.
17:30
Aeroportul Internațional „Eugen Doga” a anunțat lansarea zborurilor directe spre Wroclaw, Polonia. Acestea vor fi operate miercurea și duminica. Сообщение Wizz Air deschide o nouă rută din Chișinău spre unul dintre cele mai mari orașe ale Polonie появились сначала на #diez.
17:30
„Studiile superioare sunt un bonus, nu o necesitate.” Maria Cucereavîi, despre ofertele de muncă în retail și activitatea la Kaufland # #diez
În fiecare an la #diez vorbim despre orientarea în carieră. Ediția de anul curent are mai multe părți componente, iar una dintre acestea sunt live-urile. Ne-am propus să realizăm 10 interviuri despre activitatea în mai multe domenii. În cel din urmă live din această ediție, am discutat despre retail și care ar fi oportunitățile de angajare la Kaufland. Maria Cucereavîi ne-a oferit mai multe informații despre propria experiență profesională, dar și ce ar presupune un job în retail în cadrul rețelei de supermarketuri. Сообщение „Studiile superioare sunt un bonus, nu o necesitate.” Maria Cucereavîi, despre ofertele de muncă în retail și activitatea la Kaufland появились сначала на #diez.
17:30
În perioada 4–10 august, în Republica Moldova au fost raportate 248 de cazuri de COVID-19, față de 116 și 78 în săptămânile precedente. Chiar dacă numărul este în creștere, autoritățile spun că situația nu este alarmantă, însă se recomandă intensificarea măsurilor de prevenire. Сообщение Cazurile de COVID-19 s-au dublat timp de o săptămână. Ce recomandă medicii появились сначала на #diez.
16:30
Astăzi, 13 august, a fost dat start sesiunii suplimentare de admitere la universitățile din țară. Astfel, abiturienții care nu au reușit să depună dosarul pentru concursul de admitere în sesiunea de bază au posibilitatea să o facă în perioada 13-15 august, doar trei zile, pe platforma eadmitere.gov.md. Сообщение La ASEM a început sesiunea suplimentară de admitere 2025 появились сначала на #diez.
