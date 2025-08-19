Fiul lui Veaceslav Platon, reținut de Interpol în Spania
Egor Platon, fiul controversatului om de afaceri Veaceslav Platon, care se ascunde la Londra de justiția din R. Moldova, a fost reținut în Spania de către Interpol. Potrivit surselor ZdG, acesta era dat în căutare internațională într-un dosar de trafic de droguri în proporții deosebit de mari. Alături de el a fost reținută și concubina
07:10
Tany Vander, schimbări neașteptate: scoate la vânzare apartamente, mașina și garderoba – criză financiară sau o pregătire pentru o investiție uriașă? Viața divei moldovenești de pe Instagram pare într-o perioadă de transformări majore. Tany Vander și-a vândut recent două apartamente și Bentley-ul său, semnalând o posibilă nouă etapă. Afacerista a postat o fotografie jucându-se cu
07:10
În copilărie visa să devină medic, să-și ajute frații bolnavi și să descopere un tratament pentru boala care le afecta familia, însă la doar 14 ani, aceeași patologie a lovit și-o pe ea. Este vorba despre Olga Cebotari, o femeie care provine dintr-o familie vulnerabilă, cu șase copii, dintre care trei erau în scaun
07:10
07:10
Primarul din Frumușica, Victor Boicu, reținut într-un dosar de exploatare prin muncă ce a dus la moartea unui bărbat, a fost plasat pe 15 august în arest preventiv. În pofida acuzațiilor, el declară că este nevinovat. „Îmi pare rău de ce se întâmplă, pentru că eu nu sunt vinovat absolut de nimic, pun mâna
07:00
Partidul Liberal vrea să revină în Legislativ. Formațiunea condusă de fostul președinte al Parlamentului, Mihai Ghimpu, a depus la Comisia Electorală Centrală dosarul cu 59 de candidați. Actele au fost înaintate de liderul PL și de ex-deputata Corina Fusu. De asemenea, alte cereri au fost depuse de Partidul „Noua Opțiune Istorică", care a solicitat
07:00
Vladimir Bolea, vicepremier și vicepreședinte PAS, susține că nu doar judecătorii și procurorii, ci și polițiștii ar trebui supuși procedurii de verificare externă (vetting). „Pentru noi, sarcina primordială este să terminăm procesul de reformare. Totuși, toți judecătorii, toți procurorii și toți polițiștii ar trebui să treacă prin procedura de vetting", a declarat Vladimir Bolea,
07:00
Ilan Șor, oligarhul fugar, își mobilizează din nou susținătorii pentru un protest la Chișinău. Pe canalul său de Telegram, el a anunțat organizarea unui miting pe 23 august, la care cheamă să participe „fiecare oraș și fiecare raion". Anterior, pe 16 august, Șor a organizat deja un protest la Gara Feroviară din Chișinău, promițând
07:00
Începând cu 23 august 2025, certificarea veterinară pentru transportul animalelor va fi oferită gratuit. Până acum, pentru aceste servicii se achitau taxe cuprinse între 51 și 200 de lei. Despre aceasta a anunțat Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA), transmite rupor.md. Decizia a devenit posibilă datorită modificărilor aduse Legii nr. 221/2007, care conferă statului
07:00
Ceban, ironii la adresa vizitei lui Dan: „Să vină și pe 1 septembrie, la școală și de Ziua Bătrâneilor"
Primarul Chișinăului, Ion Ceban, a comentat cu ironie vizita președintelui României, Nicușor Dan, care va avea loc pe 31 august în Capitală. „Iarăși o să aveți ocazia să vă vedeți cu Nicușor Dan. El vine pe 31 august la Chișinău", a spus el în emisiunea „Gonța Media", relatează unimedia.info. Ceban a menționat că președintele
07:00
(Foto/video) Love is in London: Sainsus și Cavcaliuc nu-și mai ascund sentimentele și se pregătesc intens de nuntă
Svetlana Sainsus, co-fondatoarea caritate.md, în vacanță romantică la Londra alături de logodnicul ei, Gheorghe Cavcaliuc – săruturi și aventuri prin capitala Marii Britanii. O admiratoare a comentat la postarea Svetlanei, spunând că vrea să fie invitată la nuntă și că a început deja să strângă bani pentru marele eveniment. „La noi fără plicuri va
07:00
Maia Sandu: „Se încearcă schimbarea frontierelor statelor. Trebuie să fim pregătiți să alungăm armata rusă din Moldova"
Președinta Maia Sandu a lansat un apel la vigilență și unitate națională în contextul tensiunilor geopolitice și al alegerilor parlamentare din toamnă. Ea a subliniat că țara se află într-o perioadă periculoasă, în care se încearcă „răsturnarea ordinii mondiale și redesenarea hotarelor". „Trebuie să fim pregătiți să scoatem armata rusă din Republica Moldova, a spus
07:00
Andreea Bostanica face un mesaj public, referitor la speculațiile cum că ar avea datorii. Tânăra a postat un instastory în care a scris doar despre acest subiect și se pare că și-a lămurit urmăritorii. Ce spune Andreea Bostanica despre „firma sa cu datorii", scrie spynews.ro. Andreea Bostanica lămurește tot! Tânăra nu s-a mai putut abține,
07:00
(Video) Iuliana Beregoi, criticată pentru lipsa pozelor cu copiii de la tabără: „Ar trebui pentru o mie de euro"
Iuliana Beregoi, idolul adolescenților, a adunat săptămâna trecută zeci de copii din Moldova și România la tabăra sa de vară, a cărei taxă – 1.000 de euro – a stârnit controverse. Criticile nu s-au limitat la preț: pe TikTok au apărut videoclipuri în care artista refuză să facă poze cu participanții, managerul său explicând că
21:30
(Video)„Bine ai venit fetița noastră" – Anastasia Nichita și Valeriu Mircea au devenit părinți! Primele imagini cu micuța
Miracolul cel mai frumos al vieții s-a întâmplat! – campioana Anastasia Nichita și soțul ei, Valeriu Mircea, trăiesc cea mai emoționantă clipă: au devenit părinți de fetiță. Primele imagini cu micuța au cucerit deja inimile tuturor! Tinerii părinți au împărtășit cu urmăritorii săi primele imagini cu micuța. „Primul tău strigat ne-a făcut cei mai fericiti!
14:20
Cappadocia este o regiune unică, cu peisajele sale formate din coșuri de zâne, plimbările cu balonul cu aer cald la răsărit, hotelurile-cavou și orașele subterane care au adăpostit cândva primii creștini. Doar în 2024, muzeele și siturile arheologice din Cappadocia au primit peste 4,37 milioane de vizitatori, confirmându-și statutul de una dintre principalele destinații culturale
07:20
Una arată pe rețele sociale, alta e realitatea. În timp ce Andreea Bostanica pare că trăiește un vis fără limite, firma ei este îngropată în datorii de aproape 1 milion de euro și pericolul unor probleme financiare este tot mai real. În spatele achizițiilor scumpe (evident, făcute din banii ei, așa cum susține) se ascunde
07:20
Antreprenorul Grigore Manoli a ironizat Partidul Acțiune și Solidaritate, afirmând că fără Maia Sandu acesta ar fi „ca un cârd fără cioban". Declarațiile au fost făcute în cadrul emisiunii „Tinerii care împing Moldova înainte", realizată de UNIMEDIA. Totodată, Manoli a subliniat că o vede pe șefa statului drept un lider adevărat, spre deosebire de membrii
07:20
Tânără din Tighina, arestată „din greșeală", eliberată de sub control judiciar: Procurorii încă mă poartă pe drumuri, dar eu nu renunț
Carolina Romanciuc, tânăra mămică din Tighina care ar fi fost reținută pe nedrept și ținută trei luni în închisoare, după ce a fost confundată cu o femeie implicată într-o schemă de escrocherie cu mașini de lux din Stăuceni, a fost eliberată de sub control judiciar. «Urmărirea penală încă continuă, dar eu voi lupta până în
07:20
Ședința în dosarul fostului primar de Boldurești, acuzat de moartea lui Mihăiță, amânată din nou: Iată motivul
Ședința de judecată programată pentru data de 15 august în dosarul fostului primar de Boldurești, Nicanor Ciochină, învinuit că anul trecut a accidentat mortal un băiat de 14 ani și a fugit de la locul faptei, a fost amânată, scrie JurnalTV. Radu Dumneanu, avocatul lui Nicanor Ciochină: Deci, nu au fost participanții la proces și
07:10
(Foto/video) Alina Stoianov se mărită! Cum a reacționat Emilian Crețu la această veste: „Eu tamada n-am să fiu"
Alina Stoianov trăiește cel mai frumos capitol al vieții sale! Îndrăgita actriță a spus „DA" unei cereri în căsătorie ca desprinsă din filme – pe terasa unui local din inima Chișinăului. Regizorul Slava Sambriș a surprins-o cu un moment intim, dar spectaculos, pe care artista l-a împărtășit cu emoție fanilor săi pe Instagram." „M-o cerut,
07:10
Fostul ministru al Economiei, Dumitru Alaiba, a declarat în documentul privind averea și interesele personale că a cheltuit 25.000 de euro pentru nunta sa cu jurnalista estoniană Marian Männi. Evenimentul a avut loc pe 3 august 2024 și a reunit familia, prieteni și colegi ai cuplului, transmite realitatea.md. Potrivit documentului oficial, suma a fost
07:10
Moldovenii din străinătate joacă un rol strategic în viitorul Republicii Moldova, a afirmat președinta Maia Sandu în fața reprezentanților comunităților din diasporă, reuniți vineri, 15 august, la Chișinău, în cadrul Congresului Diasporei. Șefa statului a îndemnat diaspora să fie unită și vigilentă la tentativele de manipulare și corupere a alegător
07:10
Soția bărbatului decedat acum șapte ani, după ce a fost bătut de primarul satului Frumușica, raionul Florești, spune că încă se teme de acesta. Într-un interviu pentru Nordnews, Iulia Cujbă a declarat că primarul a chemat-o în birou și a amenințat-o cu un proces. Potrivit femeii, soțul ei avea semne vizibile de bătaie, vânătăi […] Articolul Soția bărbatului ucis în bătaie de primarul din Frumușica: „Încă îmi este frică de el” apare prima dată în ea.md.
07:10
Angajații forțelor speciale din Republica Moldova vor beneficia de o primă de risc, conform unui decret al Cabinetului de Miniștri care a intrat în vigoare și care actualizează metodologia de evaluare a posturilor din sectorul bugetar. Documentul a extins, printre altele, primele speciale de risc pentru profesioniștii care lucrează cu explozivi sau care sunt […] Articolul Forțele speciale din Moldova vor beneficia de o primă de risc apare prima dată în ea.md.
07:10
(Foto/video) Marina Cârnaț radiază la a 10-a sarcină: ședință foto la 33 de săptămâni și dezvăluirea kilogramelor acumulate # EA.md
La 33 de săptămâni de sarcină, Marina Cârnaț radiază de fericire și sănătate. Bloggerița a făcut o ședință foto pe care a împărtășit-o cu urmăritorii săi, mărturisind: „La a 10-a sarcină mă simt mai bine și mai frumoasă decât la prima, chiar dacă am 41 de ani.” „Cred că e cea mai frumoasă poză […] Articolul (Foto/video) Marina Cârnaț radiază la a 10-a sarcină: ședință foto la 33 de săptămâni și dezvăluirea kilogramelor acumulate apare prima dată în ea.md.
07:10
Chimioterapia va fi disponibilă în spitalele raionale și la Spitalul Clinic din Bălți, anunță ministra Sănătății # EA.md
Pacienții din Republica Moldova cu afecțiuni oncologice vor putea urma tratamente chimioterapeutice atât în spitalele raionale, cât și la Spitalul Clinic Bălți, a anunțat ministra Sănătății, Ala Nemerenco. „Astăzi am semnat un ordin care va schimba enorm abordarea patologiei oncologice. De astăzi începem organizarea și desfășurarea tratamentului chimioterapeutic în cadrul spitalelor raionale și SC […] Articolul Chimioterapia va fi disponibilă în spitalele raionale și la Spitalul Clinic din Bălți, anunță ministra Sănătății apare prima dată în ea.md.
07:10
(Video) Ion Paladi, după prestația alături de Irina Rimes la UNTOLD 2025: „O experiență pe care nu o voi uita niciodată” # EA.md
Ion Paladi a făcut primele declarații după ce a cântat cu Irina Rimes la UNTOLD 2025. Cei doi artiști au impresionat cu prestația lor pe scenă, au interpretat împreună o melodie de muzică populară, scrie libertatea.ro. Cântecul de muzică populară care a răsunat la UNTOLD 2025 a fost interpretat de Ion Paladi și Irina […] Articolul (Video) Ion Paladi, după prestația alături de Irina Rimes la UNTOLD 2025: „O experiență pe care nu o voi uita niciodată” apare prima dată în ea.md.
07:10
Nicoleta Rogac, soția avocatului lui Vladimir Plahotniuc, Lucian Rogac, a publicat recent câteva videoclipuri în care se observă un decor similar cu cel al vilei închiriate în Grecia de fostul oligarh fugit. Piscina infinity cu margine deschisă spre mare, balustrada din sticlă, pardoseala crem-bej din piatră, ghivecele mari cu palmieri pitici și șezlongurile din […] Articolul (Foto) Relaxare la vila lui Plahotniuc? Fotografii surprinse de soția avocatului apare prima dată în ea.md.
07:10
Trei aeronave ucrainene au aterizat pe Aeroportul Internațional Mărculești, unde vor fi depozitate temporar și supuse lucrărilor de mentenanță. Autoritatea Aeronautică Civilă precizează că relocarea temporară a acestor aeronave are loc în urma unei solicitări oficiale din partea Ministerului Afacerilor Interne al Ucrainei. Solicitarea vizează un total de cinci aeronave utilizate în misiuni umanitare […] Articolul Trei aeronave ucrainene au fost mutate temporar pe Aeroportul Mărculești apare prima dată în ea.md.
17 august 2025
10:20
Calitatea somnului influențează în mod direct starea de sănătate fizică, echilibrul emoțional și productivitatea zilnică. Tot mai multe cercetări demonstrează că somnul nu este doar o pauză biologică, ci un proces esențial pentru regenerare și funcționare optimă. Într-o societate care valorizează constant activitatea, somnul devine adesea sacrificat, iar lipsa acestuia este normalizată. Totuși, specialiștii avertizează […] Articolul Trucuri susținute științific pentru a dormi mai bine apare prima dată în ea.md.
10:20
Electrocasnicele fac parte din rutina zilnică a oricărei locuințe moderne, dar puțini sunt conștienți de obiceiurile care le pot reduce durata de viață. Deși producătorii oferă estimări privind longevitatea aparatelor, realitatea din teren este adesea diferită, din cauza folosirii incorecte sau a întreținerii necorespunzătoare. Mai multe studii din domeniul ingineriei consumatorului, dar și cercetări ale […] Articolul Obiceiuri zilnice care scurtează viața utilă a electrocasnicelor apare prima dată în ea.md.
10:20
Perfecționismul este adesea prezentat ca o trăsătură pozitivă în contextul profesional, în special în rândul femeilor. Totuși, studiile arată că obsesia pentru a fi „perfectă” nu doar că nu este necesară pentru a fi promovată, ci poate deveni un obstacol serios în carieră. Femeile sunt adesea mai dure cu ele însele, își subevaluează competențele și […] Articolul De ce nu ai nevoie să fii „perfectă” pentru a fi promovată apare prima dată în ea.md.
10:10
Imaginea tradițională a unei familii „complete” – mamă, tată și copii – a fost mult timp considerată modelul ideal pentru creșterea și dezvoltarea copiilor. Totuși, realitatea socială s-a diversificat semnificativ în ultimele decenii. Numărul mamelor care își cresc copiii singure a crescut constant, iar studiile recente arată că acest tip de familie poate oferi contexte […] Articolul Studiile arată: copiii crescuți de mame singure au aceste avantaje surprinzătoare apare prima dată în ea.md.
10:10
Inflamația cronică este una dintre cele mai tăcute, dar periculoase, probleme ale sănătății moderne. Deși este o reacție normală a sistemului imunitar în fața infecțiilor sau rănilor, atunci când devine persistentă, inflamația poate favoriza apariția unor boli precum diabetul de tip 2, afecțiuni cardiovasculare, depresie sau chiar cancer. Partea bună este că alimentația joacă un […] Articolul Alimentele care reduc inflamația și te ajută să ai mai multă energie apare prima dată în ea.md.
10:10
Oboseala emoțională este o stare de epuizare mentală și fizică provocată de stresul prelungit, griji constante și solicitări emoționale, fiind un fenomen tot mai des întâlnit în societatea modernă. În timp ce oboseala fizică este adesea ușor de identificat și de tratat prin odihnă și relaxare, oboseala emoțională poate fi mult mai subtilă și dificil […] Articolul Ce este oboseala emoțională și cum o recunoști? apare prima dată în ea.md.
13:10
GRIGORE GUZUN, expert în relații internaționale Donald Trump și Vladimir Putin s-au întâlnit în Alaska. La prima vedere, întâlnirea pare să fi reprezentat mai degrabă o victorie diplomatică pentru Putin decât un pas real spre pace, așa cum sugerase anterior președintele american. Deși motivul oficial al reuniunii a fost identificarea unei soluții pentru războiul din […] Articolul (VIDEO) Întâlnirea Trump–Putin: Pace pentru Ucraina sau spectacol de imagine? apare prima dată în ea.md.
13:10
Corturile „Victoriei”, ridicate de pe peronul Gării Feroviare. Mai mulți tineri, duși la poliție # EA.md
Membri și simpatizanți ai Blocului „Victorie” au amplasat, sâmbătă dimineață, 16 august, corturi pe peronul Gării Feroviare din Chișinău, în semn de susținere pentru bașcana Evghenia Guțul, condamnată la 7 ani de închisoare, scrie zdg.md. Forțele de ordine au intervenit rapid, au demontat corturile și au escortat mai mulți tineri la inspectoratele de poliție. Potrivit […] Articolul Corturile „Victoriei”, ridicate de pe peronul Gării Feroviare. Mai mulți tineri, duși la poliție apare prima dată în ea.md.
13:10
Ficatul este unul dintre cele mai importante organe din corpul uman, având peste 500 de funcții esențiale, de la metabolizarea substanțelor nutritive și detoxifiere până la reglarea hormonilor și stocarea vitaminelor. Atunci când este suprasolicitat sau afectat, simptomele pot fi subtile, dar esențiale pentru prevenirea unor afecțiuni grave, cum ar fi steatoza hepatică, hepatita sau […] Articolul Semne timpurii că ficatul tău este suprasolicitat apare prima dată în ea.md.
13:10
Dezechilibrele hormonale pot afecta semnificativ calitatea vieții femeilor, manifestându-se prin oboseală, tulburări ale somnului, modificări ale dispoziției, ciclu menstrual neregulat, probleme de fertilitate sau acnee hormonală. Dincolo de tratamentele clasice, tot mai multe studii explorează eficiența plantelor medicinale în reglarea hormonilor, mai ales în perioade sensibile precum sindromul premenstrual (PMS), menopauza sau sindromul ovarelor polichistice […] Articolul Cele mai eficiente plante pentru echilibrarea hormonală apare prima dată în ea.md.
13:10
În multe contexte profesionale și sociale, femeile manifestă o ezitare accentuată atunci când e vorba de a-și exprima ideile, chiar și atunci când acestea sunt bine fundamentate și relevante. Acest fenomen nu este întâmplător și nici izolat, ci are rădăcini profunde în factori culturali, educaționali și psihologici. Studiile arată că fetele, încă din copilărie, primesc […] Articolul De ce femeile au mai puțină încredere în propriile idei și cum repari asta apare prima dată în ea.md.
13:10
Ai întâlnit, probabil, femei care la 50 de ani au un ten neted, o energie debordantă și o prezență care nu trădează vârsta biologică. Nu este doar o chestiune de genetică sau de produse cosmetice scumpe. Știința începe să ofere răspunsuri clare privind factorii care încetinesc procesul de îmbătrânire – atât la nivel fizic, cât […] Articolul De ce unele femei îmbătrânesc mai lent? Secrete dovedite științific apare prima dată în ea.md.
11:20
Cât durează dragostea? Este o întrebare care preocupă atât pe cei care sunt îndrăgostiți, cât și pe cei care au trecut prin despărțiri sau crize de cuplu. Deși romantismul popular susține ideea unei iubiri veșnice, psihologia sugerează o perspectivă mai nuanțată, explicată prin teoria atașamentului și evoluția conexiunii emoționale în relațiile de lungă durată. Dragostea: […] Articolul Cât durează dragostea? Psihologia atașamentului explicată apare prima dată în ea.md.
11:10
În ultimii ani, cercetările din domeniul nutriției au început să contureze tot mai clar o legătură directă între alimentație și longevitate. Nu este vorba despre o dietă miraculoasă, ci despre alegeri alimentare susținute, echilibrate și adaptate corpului uman. Specialiștii în nutriție susțin că stilul alimentar joacă un rol esențial nu doar în prevenirea bolilor, ci […] Articolul Dieta care îți poate prelungi viața: ce spun specialiștii în nutriție apare prima dată în ea.md.
11:10
Mulți dintre noi experimentăm o senzație familiară la sfârșitul weekend-ului, mai ales duminica după-amiază sau seara. Este acel sentiment de neliniște, melancolie sau chiar tristețe care apare înainte de a începe o nouă săptămână de muncă. Acest fenomen este cunoscut sub denumirea de „depresie de duminică” și este o problemă reală pentru mulți oameni, fiind […] Articolul Depresia de duminică: De ce ne simțim mai triști și cum să gestionăm acest fenomen apare prima dată în ea.md.
11:10
Infidelitatea este un subiect complex, încărcat emoțional, dar și fascinant din perspectiva psihologiei relaționale. Departe de a fi motivată doar de atracție fizică sau dorință, înșelatul este rezultatul unei interacțiuni complicate între nevoi nesatisfăcute, vulnerabilități personale și factori contextuali. De-a lungul ultimelor decenii, cercetătorii au studiat în profunzime acest comportament pentru a înțelege mai bine […] Articolul De ce oamenii înșală? Descoperirile surprinzătoare ale psihologilor apare prima dată în ea.md.
15 august 2025
07:20
Lilia Gatman, o femeie din Hîncești, își strigă durerea după o tragedie care i-a marcat viața. Ea povestește că, acum 21 de ani, a adus pe lume două fetițe gemene, însă una dintre ele i-ar fi fost furată la maternitate. De atunci, mama nu și-a găsit liniștea și continuă căutările pentru a-și regăsi copilul. […] Articolul Drama unei mame din Hîncești: „Mi-au luat fetița chiar la naștere” apare prima dată în ea.md.
07:20
Primarul satului Frumușica, din raionul Florești, Victor Boicu, este suspectat de trafic de ființe umane, infracțiune care a dus la moartea unei persoane. Purtătoarea de cuvânt a Procuraturii Generale, Violina Moraru, a confirmat reținerea edilului, pe data de 13 august, în cazul unui omor săvârșit în 2018. Pe lângă edil, au fost reținuți și […] Articolul Primarul arestat pentru omor, suspectat și de trafic de persoane apare prima dată în ea.md.
07:20
Vladimir Plahotniuc urmează să fie extrădat în Republica Moldova în termen de maximum 30 de zile. În acest interval, Ministerul Justiției din Atena va finaliza formalitățile, iar împreună cu autoritățile moldovene, va stabili procedura de transfer, a declarat avocatul Promo-LEX, Vadim Vieru. Potrivit acestuia, odată ajuns în țară, Plahotniuc ar urma să fie escortat […] Articolul Plahotniuc ajunge în Moldova: ce riscuri îl așteaptă, explică un avocat apare prima dată în ea.md.
07:20
Atenție, moldoveni care călătoriți în SUA: depășirea termenului legal de ședere poate închide definitiv ușa intrării în țară # EA.md
Ambasada SUA la Chișinău avertizează cetățenii moldoveni călătoriți în SUA: depășirea perioadei legale de ședere poate duce la sancțiuni dure, inclusiv interdicția permanentă de a mai intra în Statele Unite. „Depășirea perioadei autorizate de ședere în Statele Unite poate atrage consecințe severe, inclusiv impunerea unei interdicții permanente de a intra pe teritoriul american. Reprezentanții […] Articolul Atenție, moldoveni care călătoriți în SUA: depășirea termenului legal de ședere poate închide definitiv ușa intrării în țară apare prima dată în ea.md.
07:20
Procurorii Procuraturii municipiului Chișinău, Oficiul Rîșcani, anunță că, pe 13 august 2025, au obținut arestul preventiv pentru 30 de zile pentru administratoarea unei agenții de turism din capitală, acuzată de escrocherie. Prejudiciul cauzat victimelor depășește 1,8 milioane de lei, iar până acum au fost identificate și recunoscute ca părți vătămate 24 de persoane. „Potrivit […] Articolul Peste 20 de moldoveni, înșelați de o agenție de turism din Chișinău apare prima dată în ea.md.
