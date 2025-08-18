„Numai ea știe cum face față”: Andreea Bostanica – viața între TikTok și realitate
EA.md, 18 august 2025 07:20
Una arată pe rețele sociale, alta e realitatea. În timp ce Andreea Bostanica pare că trăiește un vis fără limite, firma ei este îngropată în datorii de aproape 1 milion de euro și pericolul unor probleme financiare este tot mai real. În spatele achizițiilor scumpe (evident, făcute din banii ei, așa cum susține) se ascunde […]
• • •
Acum 30 minute
07:20
Una arată pe rețele sociale, alta e realitatea. În timp ce Andreea Bostanica pare că trăiește un vis fără limite, firma ei este îngropată în datorii de aproape 1 milion de euro și pericolul unor probleme financiare este tot mai real. În spatele achizițiilor scumpe (evident, făcute din banii ei, așa cum susține) se ascunde […]
07:20
Antreprenorul Grigore Manoli a ironizat Partidul Acțiune și Solidaritate, afirmând că fără Maia Sandu acesta ar fi „ca un cârd fără cioban". Declarațiile au fost făcute în cadrul emisiunii „Tinerii care împing Moldova înainte", realizată de UNIMEDIA. Totodată, Manoli a subliniat că o vede pe șefa statului drept un lider adevărat, spre deosebire de membrii […]
07:20
Tânără din Tighina, arestată „din greșeală”, eliberată de sub control judiciar: Procurorii încă mă poartă pe drumuri, dar eu nu renunț # EA.md
Carolina Romanciuc, tânăra mămică din Tighina care ar fi fost reținută pe nedrept și ținută trei luni în închisoare, după ce a fost confundată cu o femeie implicată într-o schemă de escrocherie cu mașini de lux din Stăuceni, a fost eliberată de sub control judiciar. «Urmărirea penală încă continuă, dar eu voi lupta până în […]
07:20
Ședința în dosarul fostului primar de Boldurești, acuzat de moartea lui Mihăiță, amânată din nou: Iată motivul # EA.md
Ședința de judecată programată pentru data de 15 august în dosarul fostului primar de Boldurești, Nicanor Ciochină, învinuit că anul trecut a accidentat mortal un băiat de 14 ani și a fugit de la locul faptei, a fost amânată, scrie JurnalTV. Radu Dumneanu, avocatul lui Nicanor Ciochină: Deci, nu au fost participanții la proces și […]
Acum o oră
07:10
(Foto/video) Alina Stoianov se mărită! Cum a reacționat Emilian Crețu la această veste: „Eu tamada n-am să fiu” # EA.md
Alina Stoianov trăiește cel mai frumos capitol al vieții sale! Îndrăgita actriță a spus „DA" unei cereri în căsătorie ca desprinsă din filme – pe terasa unui local din inima Chișinăului. Regizorul Slava Sambriș a surprins-o cu un moment intim, dar spectaculos, pe care artista l-a împărtășit cu emoție fanilor săi pe Instagram." „M-o cerut, […]
07:10
Fostul ministru al Economiei, Dumitru Alaiba, a declarat în documentul privind averea și interesele personale că a cheltuit 25.000 de euro pentru nunta sa cu jurnalista estoniană Marian Männi. Evenimentul a avut loc pe 3 august 2024 și a reunit familia, prieteni și colegi ai cuplului, transmite realitatea.md. Potrivit documentului oficial, suma a fost […]
07:10
Moldovenii din străinătate joacă un rol strategic în viitorul Republicii Moldova, a afirmat președinta Maia Sandu în fața reprezentanților comunităților din diasporă, reuniți vineri, 15 august, la Chișinău, în cadrul Congresului Diasporei. Șefa statului a îndemnat diaspora să fie unită și vigilentă la tentativele de manipulare și corupere a alegătorilor din afara țării, care […]
07:10
Soția bărbatului decedat acum șapte ani, după ce a fost bătut de primarul satului Frumușica, raionul Florești, spune că încă se teme de acesta. Într-un interviu pentru Nordnews, Iulia Cujbă a declarat că primarul a chemat-o în birou și a amenințat-o cu un proces. Potrivit femeii, soțul ei avea semne vizibile de bătaie, vânătăi […]
07:10
Angajații forțelor speciale din Republica Moldova vor beneficia de o primă de risc, conform unui decret al Cabinetului de Miniștri care a intrat în vigoare și care actualizează metodologia de evaluare a posturilor din sectorul bugetar. Documentul a extins, printre altele, primele speciale de risc pentru profesioniștii care lucrează cu explozivi sau care sunt […]
07:10
(Foto/video) Marina Cârnaț radiază la a 10-a sarcină: ședință foto la 33 de săptămâni și dezvăluirea kilogramelor acumulate # EA.md
La 33 de săptămâni de sarcină, Marina Cârnaț radiază de fericire și sănătate. Bloggerița a făcut o ședință foto pe care a împărtășit-o cu urmăritorii săi, mărturisind: „La a 10-a sarcină mă simt mai bine și mai frumoasă decât la prima, chiar dacă am 41 de ani." „Cred că e cea mai frumoasă poză […]
07:10
Chimioterapia va fi disponibilă în spitalele raionale și la Spitalul Clinic din Bălți, anunță ministra Sănătății # EA.md
Pacienții din Republica Moldova cu afecțiuni oncologice vor putea urma tratamente chimioterapeutice atât în spitalele raionale, cât și la Spitalul Clinic Bălți, a anunțat ministra Sănătății, Ala Nemerenco. „Astăzi am semnat un ordin care va schimba enorm abordarea patologiei oncologice. De astăzi începem organizarea și desfășurarea tratamentului chimioterapeutic în cadrul spitalelor raionale și SC […]
07:10
(Video) Ion Paladi, după prestația alături de Irina Rimes la UNTOLD 2025: „O experiență pe care nu o voi uita niciodată” # EA.md
Ion Paladi a făcut primele declarații după ce a cântat cu Irina Rimes la UNTOLD 2025. Cei doi artiști au impresionat cu prestația lor pe scenă, au interpretat împreună o melodie de muzică populară, scrie libertatea.ro. Cântecul de muzică populară care a răsunat la UNTOLD 2025 a fost interpretat de Ion Paladi și Irina […]
07:10
Nicoleta Rogac, soția avocatului lui Vladimir Plahotniuc, Lucian Rogac, a publicat recent câteva videoclipuri în care se observă un decor similar cu cel al vilei închiriate în Grecia de fostul oligarh fugit. Piscina infinity cu margine deschisă spre mare, balustrada din sticlă, pardoseala crem-bej din piatră, ghivecele mari cu palmieri pitici și șezlongurile din […]
07:10
Trei aeronave ucrainene au aterizat pe Aeroportul Internațional Mărculești, unde vor fi depozitate temporar și supuse lucrărilor de mentenanță. Autoritatea Aeronautică Civilă precizează că relocarea temporară a acestor aeronave are loc în urma unei solicitări oficiale din partea Ministerului Afacerilor Interne al Ucrainei. Solicitarea vizează un total de cinci aeronave utilizate în misiuni umanitare […]
Acum 24 ore
10:20
Calitatea somnului influențează în mod direct starea de sănătate fizică, echilibrul emoțional și productivitatea zilnică. Tot mai multe cercetări demonstrează că somnul nu este doar o pauză biologică, ci un proces esențial pentru regenerare și funcționare optimă. Într-o societate care valorizează constant activitatea, somnul devine adesea sacrificat, iar lipsa acestuia este normalizată. Totuși, specialiștii avertizează […]
10:20
Electrocasnicele fac parte din rutina zilnică a oricărei locuințe moderne, dar puțini sunt conștienți de obiceiurile care le pot reduce durata de viață. Deși producătorii oferă estimări privind longevitatea aparatelor, realitatea din teren este adesea diferită, din cauza folosirii incorecte sau a întreținerii necorespunzătoare. Mai multe studii din domeniul ingineriei consumatorului, dar și cercetări ale […]
10:20
Perfecționismul este adesea prezentat ca o trăsătură pozitivă în contextul profesional, în special în rândul femeilor. Totuși, studiile arată că obsesia pentru a fi „perfectă" nu doar că nu este necesară pentru a fi promovată, ci poate deveni un obstacol serios în carieră. Femeile sunt adesea mai dure cu ele însele, își subevaluează competențele și […]
10:10
Imaginea tradițională a unei familii „complete" – mamă, tată și copii – a fost mult timp considerată modelul ideal pentru creșterea și dezvoltarea copiilor. Totuși, realitatea socială s-a diversificat semnificativ în ultimele decenii. Numărul mamelor care își cresc copiii singure a crescut constant, iar studiile recente arată că acest tip de familie poate oferi contexte […]
10:10
Inflamația cronică este una dintre cele mai tăcute, dar periculoase, probleme ale sănătății moderne. Deși este o reacție normală a sistemului imunitar în fața infecțiilor sau rănilor, atunci când devine persistentă, inflamația poate favoriza apariția unor boli precum diabetul de tip 2, afecțiuni cardiovasculare, depresie sau chiar cancer. Partea bună este că alimentația joacă un […]
10:10
Oboseala emoțională este o stare de epuizare mentală și fizică provocată de stresul prelungit, griji constante și solicitări emoționale, fiind un fenomen tot mai des întâlnit în societatea modernă. În timp ce oboseala fizică este adesea ușor de identificat și de tratat prin odihnă și relaxare, oboseala emoțională poate fi mult mai subtilă și dificil […]
Ieri
13:10
GRIGORE GUZUN, expert în relații internaționale Donald Trump și Vladimir Putin s-au întâlnit în Alaska. La prima vedere, întâlnirea pare să fi reprezentat mai degrabă o victorie diplomatică pentru Putin decât un pas real spre pace, așa cum sugerase anterior președintele american. Deși motivul oficial al reuniunii a fost identificarea unei soluții pentru războiul din […]
13:10
Corturile „Victoriei”, ridicate de pe peronul Gării Feroviare. Mai mulți tineri, duși la poliție # EA.md
Membri și simpatizanți ai Blocului „Victorie" au amplasat, sâmbătă dimineață, 16 august, corturi pe peronul Gării Feroviare din Chișinău, în semn de susținere pentru bașcana Evghenia Guțul, condamnată la 7 ani de închisoare, scrie zdg.md. Forțele de ordine au intervenit rapid, au demontat corturile și au escortat mai mulți tineri la inspectoratele de poliție. Potrivit […]
13:10
Ficatul este unul dintre cele mai importante organe din corpul uman, având peste 500 de funcții esențiale, de la metabolizarea substanțelor nutritive și detoxifiere până la reglarea hormonilor și stocarea vitaminelor. Atunci când este suprasolicitat sau afectat, simptomele pot fi subtile, dar esențiale pentru prevenirea unor afecțiuni grave, cum ar fi steatoza hepatică, hepatita sau […]
13:10
Dezechilibrele hormonale pot afecta semnificativ calitatea vieții femeilor, manifestându-se prin oboseală, tulburări ale somnului, modificări ale dispoziției, ciclu menstrual neregulat, probleme de fertilitate sau acnee hormonală. Dincolo de tratamentele clasice, tot mai multe studii explorează eficiența plantelor medicinale în reglarea hormonilor, mai ales în perioade sensibile precum sindromul premenstrual (PMS), menopauza sau sindromul ovarelor polichistice […]
13:10
În multe contexte profesionale și sociale, femeile manifestă o ezitare accentuată atunci când e vorba de a-și exprima ideile, chiar și atunci când acestea sunt bine fundamentate și relevante. Acest fenomen nu este întâmplător și nici izolat, ci are rădăcini profunde în factori culturali, educaționali și psihologici. Studiile arată că fetele, încă din copilărie, primesc […]
13:10
Ai întâlnit, probabil, femei care la 50 de ani au un ten neted, o energie debordantă și o prezență care nu trădează vârsta biologică. Nu este doar o chestiune de genetică sau de produse cosmetice scumpe. Știința începe să ofere răspunsuri clare privind factorii care încetinesc procesul de îmbătrânire – atât la nivel fizic, cât […]
11:20
Cât durează dragostea? Este o întrebare care preocupă atât pe cei care sunt îndrăgostiți, cât și pe cei care au trecut prin despărțiri sau crize de cuplu. Deși romantismul popular susține ideea unei iubiri veșnice, psihologia sugerează o perspectivă mai nuanțată, explicată prin teoria atașamentului și evoluția conexiunii emoționale în relațiile de lungă durată. Dragostea: […]
11:10
În ultimii ani, cercetările din domeniul nutriției au început să contureze tot mai clar o legătură directă între alimentație și longevitate. Nu este vorba despre
11:10
Mulți dintre noi experimentăm o senzație familiară la sfârșitul weekend-ului, mai ales duminica după-amiază sau seara. Este acel sentiment de neliniște, melancolie sau chiar tristețe care apare înainte de a începe o nouă săptămână de muncă. Acest fenomen este cunoscut sub denumirea de „depresie de duminică” și este o problemă reală pentru mulți oameni, fiind […] Articolul Depresia de duminică: De ce ne simțim mai triști și cum să gestionăm acest fenomen apare prima dată în ea.md.
11:10
Infidelitatea este un subiect complex, încărcat emoțional, dar și fascinant din perspectiva psihologiei relaționale. Departe de a fi motivată doar de atracție fizică sau dorință, înșelatul este rezultatul unei interacțiuni complicate între nevoi nesatisfăcute, vulnerabilități personale și factori contextuali. De-a lungul ultimelor decenii, cercetătorii au studiat în profunzime acest comportament pentru a înțelege mai bine […] Articolul De ce oamenii înșală? Descoperirile surprinzătoare ale psihologilor apare prima dată în ea.md.
Mai mult de 2 zile în urmă
07:20
Lilia Gatman, o femeie din Hîncești, își strigă durerea după o tragedie care i-a marcat viața. Ea povestește că, acum 21 de ani, a adus pe lume două fetițe gemene, însă una dintre ele i-ar fi fost furată la maternitate. De atunci, mama nu și-a găsit liniștea și continuă căutările pentru a-și regăsi copilul. […] Articolul Drama unei mame din Hîncești: „Mi-au luat fetița chiar la naștere” apare prima dată în ea.md.
07:20
Primarul satului Frumușica, din raionul Florești, Victor Boicu, este suspectat de trafic de ființe umane, infracțiune care a dus la moartea unei persoane. Purtătoarea de cuvânt a Procuraturii Generale, Violina Moraru, a confirmat reținerea edilului, pe data de 13 august, în cazul unui omor săvârșit în 2018. Pe lângă edil, au fost reținuți și […] Articolul Primarul arestat pentru omor, suspectat și de trafic de persoane apare prima dată în ea.md.
07:20
Vladimir Plahotniuc urmează să fie extrădat în Republica Moldova în termen de maximum 30 de zile. În acest interval, Ministerul Justiției din Atena va finaliza formalitățile, iar împreună cu autoritățile moldovene, va stabili procedura de transfer, a declarat avocatul Promo-LEX, Vadim Vieru. Potrivit acestuia, odată ajuns în țară, Plahotniuc ar urma să fie escortat […] Articolul Plahotniuc ajunge în Moldova: ce riscuri îl așteaptă, explică un avocat apare prima dată în ea.md.
07:20
Atenție, moldoveni care călătoriți în SUA: depășirea termenului legal de ședere poate închide definitiv ușa intrării în țară # EA.md
Ambasada SUA la Chișinău avertizează cetățenii moldoveni călătoriți în SUA: depășirea perioadei legale de ședere poate duce la sancțiuni dure, inclusiv interdicția permanentă de a mai intra în Statele Unite. „Depășirea perioadei autorizate de ședere în Statele Unite poate atrage consecințe severe, inclusiv impunerea unei interdicții permanente de a intra pe teritoriul american. Reprezentanții […] Articolul Atenție, moldoveni care călătoriți în SUA: depășirea termenului legal de ședere poate închide definitiv ușa intrării în țară apare prima dată în ea.md.
07:20
Procurorii Procuraturii municipiului Chișinău, Oficiul Rîșcani, anunță că, pe 13 august 2025, au obținut arestul preventiv pentru 30 de zile pentru administratoarea unei agenții de turism din capitală, acuzată de escrocherie. Prejudiciul cauzat victimelor depășește 1,8 milioane de lei, iar până acum au fost identificate și recunoscute ca părți vătămate 24 de persoane. „Potrivit […] Articolul Peste 20 de moldoveni, înșelați de o agenție de turism din Chișinău apare prima dată în ea.md.
07:20
Tentativă de suicid la Cahul: o tânără de 20 de ani și-a provocat o rană la gât după un conflict cu iubitul # EA.md
O tânără de 20 de ani a fost salvată de medici după ce și-a provocat o rană superficială la gât. Incidentul s-a petrecut într-un hotel din Cahul, în urma unei certuri cu iubitul său. „Pe data de 11 august 2025, ora 22:46, un tânăr a apelat Serviciul Unic 112, solicitând intervenția echipajelor de urgență. […] Articolul Tentativă de suicid la Cahul: o tânără de 20 de ani și-a provocat o rană la gât după un conflict cu iubitul apare prima dată în ea.md.
07:20
(Video) Bolocan: Spitalul „Serghei Lazo” are toate paturile ocupate din cauza unui focar de boală diareică acută # EA.md
Supraaglomerarea de la spitalul „Serghei Lazo” a provocat reacții contradictorii între cadrele medicale. Doctorul Mihai Stratulat a declarat în emisiunea „Gonța Media” că toate cele 100 de paturi sunt ocupate, în timp ce Vladimir Bolocan, șef-adjunct al Direcției generale asistență medicală și socială, a sugerat ironic că situația se datorează numărului mare de cazuri de […] Articolul (Video) Bolocan: Spitalul „Serghei Lazo” are toate paturile ocupate din cauza unui focar de boală diareică acută apare prima dată în ea.md.
07:20
(Foto) Nunta moldovenilor care a șocat Europa: socrul mic și mireasa au aterizat cu elicopterul la palat, orchestra a venit din Germania, iar meniul a fost adus direct de la Paris # EA.md
Povestea lor de dragoste a început departe de casă, în Coreea, dar și-au unit destinele într-un castel de poveste din Franța. Doi tineri din Republica Moldova au organizat o nuntă spectaculoasă la Château de Saint Martin du Tertre, scrie Protv.ro. Socrul mic și mireasa au sosit cu elicopterul la palat, orchestra a fost adusă din […] Articolul (Foto) Nunta moldovenilor care a șocat Europa: socrul mic și mireasa au aterizat cu elicopterul la palat, orchestra a venit din Germania, iar meniul a fost adus direct de la Paris apare prima dată în ea.md.
07:10
În trimestrul al doilea din acest an, prețul mediu al unui imobil în Chișinău a crescut cu aproximativ 2.500 de euro, ajungând de la circa 104.500 la 107.000 de euro, potrivit datelor Băncii Naționale a Moldovei (BNM). „Datele aferente trimestrului II 2025 sugerează o continuare a tendinței de creștere a indicelui, deși într-un ritm […] Articolul Chișinău: Locuințele ating un nou prag record — 107.000 € preț mediu apare prima dată în ea.md.
07:10
Guvernatoarea Găgăuziei, Evghenia Guțul, a anunțat că și-a consolidat echipa de apărare în procesul penal din Republica Moldova, cooptând doi avocați internaționali de renume – Gonzalo Boye și William Julié. Cei doi vor lucra în colaborare cu avocații săi din țară, Natalia Bairam și Serghei Moraru, informează telegraph.md. Potrivit unui comunicat publicat de firma […] Articolul Evghenia Guțul aduce „artileria grea”: doi avocați internaționali de top în echipa sa apare prima dată în ea.md.
07:10
Pentru a pune capăt speculațiilor din spațiul public, Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a explicat în detaliu cum se formează prețul reglementat la gazele naturale și care sunt componentele de cost ce îl determină. Potrivit instituției, costul de achiziție reprezintă cea mai mare parte din prețul final – cel puțin 60%. Acesta […] Articolul ANRE dezvăluie rețeta din spatele prețului gazelor naturale apare prima dată în ea.md.
07:10
Complexul de clădiri al Spitalului Raional Soroca „Anatolie Prisacari” nu este doar o bijuterie arhitecturală ce reflectă istoria medicinei din regiune, ci și o mărturie a implicării autorităților de altădată în rezolvarea problemelor comunității. Chiar și astăzi, la 127 de ani de la inaugurarea spitalului, clădirile acestuia sunt o dovadă a implicării autorităților din […] Articolul Pereți crăpați și tavane prăbușite la spitalul din Soroca — ce spune ministra Sănătății apare prima dată în ea.md.
07:10
(Foto) Andreea Bostanica și-a găsit cuibul perfect — primele imagini din noua casă! „Totul e pe gustul meu” # EA.md
„Regina TikTok-ului”, Andreea Bostanica, se mută din apartamentul său de lux din București într-o vilă impresionantă din Pipera. După un an de renovări și amenajări, casa este acum exact așa cum și-a dorit. Vedeta a dezvăluit detalii din garderoba sa aurie, plină de dulapuri și rafturi pentru ținutele și accesoriile de lux, dar și din […] Articolul (Foto) Andreea Bostanica și-a găsit cuibul perfect — primele imagini din noua casă! „Totul e pe gustul meu” apare prima dată în ea.md.
07:10
Emilian Crețu refuză să se căsătorească, dar recunoaște că îi lipsește un copil în viața „perfectă”. Actorul ia în calcul varianta unei mame surogat, iar ChatGPT i-a „ghicit” momentul când va deveni tată. Aceste detalii le-a dezvăluit într-un interviu „Fii” cu Zina Bivol. Actorul, cunoscut și ca unul dintre cei mai apreciați moderatori de nunți, […] Articolul „Ce mi-a spus m-a șocat” – Emilian Crețu, surpriză în palmă: când va deveni tată! apare prima dată în ea.md.
14 august 2025
17:30
Relocare.MD – Experiență, Siguranță și Eficiență în Serviciile de Mutări și Transport din Republica Moldova # EA.md
Într-o eră în care mobilitatea și logistica joacă un rol esențial în viața cotidiană, Relocare.MD se poziționează ca un partener de încredere pentru toți cei care caută soluții eficiente de transport și relocare în Moldova și peste hotare. Cu o reputație solidă construită în timp, compania oferă o gamă completă de servicii pentru persoane fizice, […] Articolul Relocare.MD – Experiență, Siguranță și Eficiență în Serviciile de Mutări și Transport din Republica Moldova apare prima dată în ea.md.
16:00
Pentru ca o țară să aibă o imagine autentică și puternică, promovarea ei trebuie să fie un efort comun, un proces complex în care se implică atât instituțiile publice, cât și mediul privat. În acest context, percepția contează mai mult ca oricând – imaginea unei țări nu mai este un simplu detaliu decorativ, ci un […] Articolul Brandul de Țară „Pomul Vieții” – un simbol care dă viață afacerilor din Republica Moldova apare prima dată în ea.md.
12:30
Teatrul Național „Mihai Eminescu” își deschide cortina, special pentru cei veniți acasă la Zilele Diasporei, cu un spectacol plin de culoare, glume, parodii și muzică: CHIRIȚA ÎN CONCERT LA CHIȘINĂU de Ada Milea, o reprezentație cu actori de vis. Special pentru cei veniți acasă la Zilele Diasporei, Teatrul Național „Mihai Eminescu” își deschide cortina, vineri, […] Articolul Special de Zilele Diasporei: CHIRIȚA ÎN CONCERT LA CHIȘINĂU apare prima dată în ea.md.
09:00
Pe 15 august 2025, Teatrul Verde din Chișinău va găzdui o ediție aniversară a Festivalului ACASĂ, marcând 5 ani de când acest eveniment a devenit o emblemă a muzicii populare și a identității noastre naționale. În acest an, festivalul își schimbă haina și devine un concert- omagiu dedicat vieții și creației lui Nicolae Sulac – […] Articolul ACASĂ – Viața și creația lui Nicolae Sulac apare prima dată în ea.md.
07:20
La Chișinău au fost deschise târgurile școlare, iar părinții se mobilizează pentru începutul noului an școlar. În contextul creșterii cheltuielilor, pregătirea copiilor pentru școală devine tot mai costisitoare. Alexandra, mamă a doi copii, a venit la târg cu o listă pregătită dinainte: „Suntem în prima etapă, abia am început. Avem deja experiență, acesta este […] Articolul Părinții încep pregătirile pentru școală: prețurile au înregistrat o creștere semnificativă apare prima dată în ea.md.
07:20
Energia electrică livrată Republicii Moldova în trimestrul doi al anului 2025 nu a provenit fizic din Croația, ci din Ucraina, a clarificat membrul Consiliului Energocom, Alexandr Slusari. Potrivit acestuia, furnizorul este compania DTEK, parte a imperiului de afaceri al milionarului ucrainean Rinat Ahmetov, înregistrată în Croația, transmite bani.md. Slusari a explicat că Ahmetov deține […] Articolul Energia electrică din Moldova, asigurată de compania milionarului ucrainean Ahmetov apare prima dată în ea.md.
