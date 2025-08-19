Primarul din Frumușica, acuzat de omor, rupe tăcerea: „Sunt confuz”

07:20

Carolina Romanciuc, tânăra mămică din Tighina care ar fi fost reținută pe nedrept și ținută trei luni în închisoare, după ce a fost confundată cu o femeie implicată într-o schemă de escrocherie cu mașini de lux din Stăuceni, a fost eliberată de sub control judiciar. «Urmărirea penală încă continuă, dar eu voi lupta până în […] Articolul Tânără din Tighina, arestată „din greșeală”, eliberată de sub control judiciar: Procurorii încă mă poartă pe drumuri, dar eu nu renunț apare prima dată în ea.md.