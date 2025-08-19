Lot de jucării periculoase pentru copii, reținut la Aeroport
Anticoruptie.md, 19 august 2025 01:40
Funcționarii postului vamal Aeroport Internațional Chișinău au reținut luni un lot de marfă, constituit din 3 504 etichete din cauciuc, ce nu au fost declarate autorității vamale. Poliția de frontieră a comunicat că produsele erau destinate unor obiecte și piese asociate unui brand de jucării
• • •
Alte ştiri de Anticoruptie.md
Acum o oră
01:50
Bilanțul săptămânal al CNA: Condamnări, percheziții și sechestre în valoare de peste 1,2 milioane de lei aplicate pe bunuri ilicite # Anticoruptie.md
Centrul Național Anticorupție (CNA) a desfășurat, în săptămâna precedentă, o serie de acțiuni importante pe domeniul combaterii și prevenirii corupției, în urma cărora au fost aplicate sechestre semnificative, efectuate percheziții în dosare de rezonanță și pronunțate sentințe împotriva unor persoane publice.Printre cele mai importante
Acum 2 ore
01:40
Funcționarii postului vamal Aeroport Internațional Chișinău au reținut luni un lot de marfă, constituit din 3 504 etichete din cauciuc, ce nu au fost declarate autorității vamale. Poliția de frontieră a comunicat că produsele erau destinate unor obiecte și piese asociate unui brand de jucării
Acum 4 ore
23:10
Cinci judecători ai Curții Constituționale au depus jurământul la Parlament // Opoziția parlamentară a protestat # Anticoruptie.md
Cei cinci judecători ai Curții Constituționale, Liuba Șova, Nicolae Roșca, Domnica Manole, Sergiu Litvinenco și Ion Malanciuc, au depus duminică, 17 august, jurământul de accedere în funcție, într-o ședință specială a Parlamentului, reunit cu această ocazie. Jurământul a fost depus în fața șefei statului,
Acum 12 ore
18:00
Analiză // Alexandru Tănase: „Rusia lui Putin nu e doar un stat agresor, ci un laborator al fascismului în forma sa pură” # Anticoruptie.md
„Rusia lui Putin nu e doar un stat agresor, ci un laborator al fascismului în forma sa pură”, scrie fostul președinte al Curții Constituționale, Alexandru Tănase, într-o analiză pe marginea întâlnirii președțnilor SUA și Rusiei în Alaska. „Ceea ce vedem astăzi în Ucraina nu e
14:00
Mașinăria de propagandă a Kremlinului împotriva R.Moldova, activată în peste 900 de conturi pe YouTube, TikTok, Facebook, Instagram și Threads // Studiu # Anticoruptie.md
Kremlinul a activat o mașinărie de propagandă enormă pe platformele YouTube, TikTok, Facebook, Instagram și Threads, cu scopul de a influența opinia publică și rezultatul alegerilor parlamentare din toamnă. Comunitatea „WatchDog.MD” a identificat o rețea din 910 conturi pe toate platformele menționate, care distribuie narative ale
Acum 24 ore
13:40
Accidente mortale pe șantierele din Chișinău ridică semne de întrebare privind securitatea muncii # Anticoruptie.md
Trei muncitori și-au pierdut viața în ultimele luni pe șantiere din Chișinău, iar numărul cazurilor grave din construcții și lucrătorii angajați informal scot în evidență deficiențe serioase în respectarea normelor de securitate și sănătate în muncă. Pentru a clarifica circumstanțele și a preveni alte tragedii,
11:40
Președintele Ucrainei vrea „negocieri reale” cu Rusia, însă spune că „cedarea teritoriilor sau comerțul cu terenuri” este imposibilă # Anticoruptie.md
„Avem nevoie de negocieri reale. Asta înseamnă că pot începe acolo unde se află acum linia frontului. Linia de contact este cea mai bună linie pentru conversații. Europenii susțin acest lucru și suntem recunoscători”, a declarat președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, în urma discuțiilor cu
11:40
Mai mulți lideri europeni s-au alăturat lui Zelenski pentru o întâlnire cu Trump la Casa Albă, preconizată pentru luni, 18 august. Printre aceștia se numără șefa CE, Ursula Von Der Leyen, care a confirmat într-o postare pe X că va merge în SUA, dar
Ieri
23:30
RFI: Emmanuel Macron are "convingerea profundă" că Vladimir Putin "nu dorește pacea" # Anticoruptie.md
Preşedintele Franței Emmanuel Macron a făcut mai multe declaraţii la finalul discuţiilor dintre membrii "Coaliţiei Voluntarilor". Prezent în faţa jurnaliştilor de la Bregançon, reşedinţa de vară a preşedinţilor francezi, liderul de la Élysée a declarat că va merge la Washington pentru a susţine interesele comune
03:40
CNPF AVERTIZEAZĂ: Scheme de fraudă cu criptomonede pe aplicațiile de mesagerie WhatsApp și Telegram # Anticoruptie.md
Comisia Națională a Pieței Financiare (CNPF) atrage atenția publicului asupra unei noi scheme de fraudă care se răspândește rapid prin aplicații de mesagerie populare precum WhatsApp și Telegram, și promovată pe toate rețelele de socializare.Mecanismul implică crearea de grupuri false de "investiții" pe aplicațiile
Mai mult de 2 zile în urmă
01:30
Rusia restricționează WhatsApp și Telegram în cadrul ultimei măsuri represive privind internetul # Anticoruptie.md
Roskomnazdor, agenția însărcinată cu monitorizarea și controlul internetului din Rusia, restricționează utilizarea aplicațiilor de mesagerie populare WhatsApp și Telegram și anunță o „super aplicație”, gestionată de guvernul de la Moscova. Acțiunea face parte dintr-un efort mai amplu, pe mai mulți ani, al autorităților de a
01:30
Alaska 2025: Putin nu a renunțat la linia rusă privind cauzele conflictului cu Ucraina # Anticoruptie.md
Întâlnirea mult așteptată dintre președintele american Donald Trump și omologul său rus Vladimir Putin, care a avut loc vineri, în Alaska, nu a adus niciun acord privind încheierea sau suspendarea războiului purtat de Rusia în Ucraina, în ciuda faptului că ambii lideri au descris discuțiile din
01:30
Ai muncit toată viața, dar nu știi exact la ce pensie să te aștepți? Nu ești singur(ă). Mulți oameni descoperă abia în prag de pensionare cum se stabilește suma pe care o vor primi lunar. CNAS explică ce factori contează cu adevărat și cum
16 august 2025
20:20
Sate intelegente în Moldova, cu suport european // Granturi de milioane pentru parcuri voltaice # Anticoruptie.md
Pentru prima dată în Republica Moldova este implementat conceptul european de Sat Inteligent, menit să susțină dezvoltarea durabilă a comunităților rurale prin tehnologie, eficiență energetică și servicii publice inteligente. Localitățile Larga, Coșnița, Sipoteni, Lozova și Mereni au fost selectate pentru acest program-pilot. Fiecare comunitate primește granturi
15 august 2025
14:00
În contextul electoral tensionat din Republica Moldova, amenințările cibernetice au devenit o preocupare majoră. Recent, peste 400 de canale TikTok au fost vizate pentru blocare din cauza dezinformării, iar mai multe persoane au primit amenințări telefonice cu moartea în timpul campaniei electorale, conform Anticoruptie.md.
13:00
Mii de moldoveni care au muncit legal peste hotare primesc deja pensii și din Republica Moldova, datorită acordurilor internaționale de securitate socială. Dacă ai contribuit la fondul de pensii în două țări, fiecare îți va plăti o pensie proporțională cu anii lucrați. Solicitată de
11:20
DOC// Partidele ținute departe de alegeri pierd procesul cu CEC. Decizia Curții de Apel # Anticoruptie.md
Curtea de Apel Chișinău a respins ca fiind neîntemeiate acțiunile depuse de președintele partidul Șansă, Alexei Lungu, de liderul Forța Alternativă și de Salvare a Moldovei și de către președintele partidului Victorie, Vadim Grozavu. Cele trei formațiuni, care fac parte din blocul Victorie/Pobeda constituit
10:00
DOC// Deputatul transfug, Sergiu Stati, recunoscut vinovat de îmbogățire ilicită. Rămâne fără o sumă amețitoare # Anticoruptie.md
Prima instanță l-a recunoscut vinovat pe fostul deputat Sergiu Stati de îmbogățire ilicită. Instanța l-a obligat să achite o amendă de 450 mii lei, cu privarea dreptuluide a deține funcții publice și de demnitate publică pe un termen de 12 ani. Termenul executării pedepsei
08:20
Toți ochii, spre Alaska. Trump și Putin se întâlnesc pentru a discuta situația din Ucraina # Anticoruptie.md
Președintele SUA, Donald Trump, și cel al Rusiei, Vladimir Putin, se întâlnesc peste câteva ore în Alaska. Întâlnirea va avea loc la o bază militară, în condiții de maximă securitate. Discuțiile între cei doi lideri mondiali ar fi un prim pas pentru o eventuală
14 august 2025
23:30
Media Freedom Act - noua lege europeană care garantează independența editorială, pluralismul și protecția jurnaliștilor în țările UE # Anticoruptie.md
De la 8 august 2025, a intrat în vigoare Regulamentul European privind Libertatea Mass-Media - Media Freedom Act, document aplicabil în toate statele membre ale Uniunii Europene, adoptat în premieră de Uniunea Europeană pentru a garanta independența editorială, pluralismul și protecția jurnaliștilor. Regulamentul european privind libertatea
21:30
Furtună și Vlah, vizită înainte de alegeri la Moscova. Cele două, surprinse în aeroport de reporterii Anticoruptie.md # Anticoruptie.md
Lidera partidului Inima Moldovei, Irina Vlah, și Victoria Furtună, președinta partidului Moldova Mare au fost surprinse la Aeroportul Internațional Chișinău. Acestea au călătorit într-un avion, de la Istanbul până la Chișinău. Sursele portalului Anticoruptie.md au declarat însă că cele două au fost la Moscova,
17:30
Activitatea Partidelor Forța de Alternativă și de Salvare a Moldovei, VICTORIE, ȘANSĂ și RENAȘTERE poate fi limitată pentru un termen de până la șase luni, în cazul în care conducerea acestora nu va asigura respectarea legislației în vigoare. Potrivit Comisiei Electorale Centrale (CEC), partidele
16:00
Un funcționar public din Chișinău a fost reținut de Centrul Național Anticorupție (CNA) fiind bănuit că a pretins și primit mită în valoare de 1700 de euro pentru a facilita angajarea unei persoane într-o instituție de drept. Ofițerii CNA au efectuat, joi, percheziții la domiciliul
12:00
Mulți oameni presupun că, odată ce împlinesc vârsta legală, pensia vine automat. În realitate, e nevoie de o cerere și un dosar complet. Află cât durează procesul, care sunt pașii legali și în ce situații te poți trezi cu un refuz.În Republica Moldova, cererea
10:50
În Moldova, încă se refuză eliberarea ordinelor de protecție pentru victimele violenței domestice și pentru copiii lor. Astăzi, plătim cu lacrimi și disperare acest refuz.O mamă, victima unui coșmar fără sfârșit, și copiii ei au rămas neprotejați. Agresorul, împreună cu soția sa, au ajuns
10:40
Înaintea întâlnirii de vineri dintre Donald Trump și Vladimir Putin în Alaska, Germania a inițiat un summit virtual cu un grup select de lideri europeni: Germania, Franța, Italia, Marea Britanie, Polonia și Finlanda, alături de Comisia Europeană și secretarul general al NATO, Mark Rutte.Consultările
13 august 2025
17:00
Washington: prudență calculată înaintea summitului Trump–Putin.JD Vance: „Poate că va funcționa. Poate că nu. Dar merită încercat.”Liderii europeni, zid de protecție în jurul Ucrainei: „Pacea nu poate fi decisă fără Ucraina”.Administrația americană afișează o rezervă prudentă față de summitul Trump–Putin programat pe 15 august
13:30
Curtea de Apel din Atena a decis extrădarea lui Vlad Plahotniuc în Republica Moldova # Anticoruptie.md
Curtea de Apel din Atena a decis extrădarea lui Vlad Plahotniuc în Republica Moldova. Informația a fost făcută publică de 1tv, care a urmărit procesul din capitala elenă. Decizia finală urmează să fie pronunțată de către Ministerul Justiției al Greciei.Realitatea.md scrie că examinarea cererii de extrădare a
10:30
Peste 400 de canale TikTok, sub incidența blocării. Trei instituții cer, la unison, oprirea dezinformării # Anticoruptie.md
Poliția Națională, Agenţia Naţională pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei (ANRCETI) și Serviciului de Informații și Securitate (SIS), au transmis solicitări oficiale pentru blocarea a 443 de canale TikTok, implicate în răspândirea dezinformării cu impact asupra securității naționale și stabilității sociale. 98 au
10:00
Ședință specială la Parlament. Cinci noi/vechi membri ai Curții Constituționale, chemați la jurământ # Anticoruptie.md
Parlamentul reununță la vacanță și se întrunește într-o ședință specială. Duminică va fi organizată ceremonia de depunere a jurământului de învestire a noilor/vechi judecători ai Curții Constituționale. Anunțul a fost făcut de speakerul Igor Grosu, pe pagina sa de socializare.„Duminică, 17 august, Parlamentul se va reuni
07:30
Alegeri, sub semnul teroriștilor telefonici. PAS: „Mai multe persoane au fost amenințate cu moartea” # Anticoruptie.md
Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) avertizează moldovenii că ar putea fi telefonați și amenințați cu moartea din partea formațiunii. Partidul de guvernământ menționează că mai multe persoane au fost sunate și speriate că vor plăti cu viața și că va solicita inițierea unei anchete penale
07:30
A dat sau nu Plahotniuc comanda. PDM și-a anunțat participarea la alegeri, în formulă... modernizată # Anticoruptie.md
Partidul Democrat din Moldova revine pe scena politică și se avântă în alegeri sub o altă denumire - Partidul Democrat Modern din Moldova (PDMM). Anunțul a fost făcut de doi fruntași ai formațiunii. Este vorba despre președintele PDMM, Boris Foca, și fostul ministru al
12 august 2025
23:40
Zece orașe din Armenia, Moldova și Ucraina vor primi finanțare pentru reziliență și creștere economică locală # Anticoruptie.md
Inițiativa emblematică a UE pentru dezvoltarea locală, Primarii pentru creștere economică - M4EG, implementată de PNUD, a anunțat că zece orașe din Armenia, Moldova și Ucraina vor primi finanțare pentru reziliență și creștere economică locală.Orașele selectate sunt:Armenia: Aparan, Goris, Noyemberyan;Moldova: comuna Leova, comuna Copceac, comuna Sireți;Ucraina: Khmelnytskyi,
23:10
Investigație jurnalistică // Reședința lui Putin din Valdai, înconjurată de 12 poziții de apărare aeriană # Anticoruptie.md
Reședința lui Putin din Valdai, situațtă la Nordul capitalei ruse Moscova, unde mama fiilor săi, Alina Kabaeva, își petrece adesea timpul, este înconjurată de 12 poziții de apărare aeriană, majoritatea cu rachete Pantsir pe turnuri, au reușit să documeteze într-o investigație jurnalistică, ziariștii de la Radio
22:20
Mihai Diaconu, fost judecător la Curtea de Apel Chișinău, de 52 de ani, găsit marți împușcat din propria armă, sub un pod din Chișinău, a fost recent lipsit de mandatul de judecător, după ce nu a promovat evaluarea integrității. Diaconu a fost vizat în mai multe
16:40
Depunerea cererii de pensionare – pașii corecți și termenele pe care nu trebuie să le ratezi # Anticoruptie.md
Dacă te apropii de vârsta de pensionare sau vrei să ajuți un părinte să-și obțină pensia, e important să știi exact unde și cum se depune cererea. Procesul nu este dificil, dar implică câteva detalii esențiale care pot face diferența între o pensie stabilită
15:40
Centrul de Apel pentru alegerile parlamentare din acest an, lansat de Comisia Electorală Centrală # Anticoruptie.md
Cetățenii cu drept de vot pot obține informații despre organizarea alegerilor parlamentare din 28 septembrie 2025 apelând Centrul de Apel, cu numărul unic de telefon (+373) 22 880101, lansat de Comisia Electorală Centrală (CEC). Apelurile la acest număr se taxează la tarif ordinar, atât de la telefonul
15:10
Doi bărbați, condamnați pentru trafic de influență în obținerea cetățeniei române pentru cetățeni ruși # Anticoruptie.md
Doi bărbați au fost condamnați pentru trafic de influență, comis în mai multe episoade, legat de facilitarea redobândirii cetățeniei române pentru cetățeni ai Federației Ruse, în perioada 2016-2017. Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani i-a condamnat la închisoare cu suspendare, confiscarea sumelor obținute ilegal și le-a
12:00
Un avocat din Chișinău este cercetat de Centrul Național Anticorupție (CNA) și procurorii mun. Bălți pentru că ar fi pretins 3000 de euro de la un om de afaceri pentru emiterea unei decizii favorabile într-un caz în care este vizată compania acestuia.Ofițerii CNA au
11:10
Poliția califică îndemnurile fugarului Șor către cetățeni de a participa la proteste contra „salariilor” drept criminale și avertizează cetățenii că participarea la protest pentru promisiuni de plată este o încălcare gravă a legii. Încercările de organizare a acțiunilor de protest ilegale, cu scopul de
10:50
Corpul neînsuflețit al unui bărbat, cu o plagă în regiunea capului, a fost găsit, marți, în capitală. Potrivit pulsmedia, ar fi vorba de judecătorul Mihai Diaconu, de la Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani și la Curtea de Apel. Cadavrul a fost găsit de un trecător,
07:50
Dosarul de pensionare: ce acte sunt necesare și ce trebuie să știi despre carnetul de muncă # Anticoruptie.md
Ai adunat zeci de ani de muncă, dar pensia nu vine automat – trebuie să o soliciți și să aduci dovezi clare ale activității tale. Pentru asta, ai nevoie de un dosar complet, iar carnetul de muncă joacă un rol esențial. Iată ce spune
11 august 2025
16:50
Rețea de funcționari și afaceriști, destructurată de CNA pentru corupție în reparația drumurilor # Anticoruptie.md
53 de percheziții au fost efectuate de Centrul Național Anticorupție (CNA) pe parcursul săptămânii trecute într-un singur caz - în cauza penală inițiată pe fapte de delapidare a averii străine și spălare de bani. Mai multe persoane au fost reținute, fiind bănuite de implicare
16:50
Comisia Electorală Centrală (CEC) acuză Federația Rusă de desfășurarea unei campanii de dezinformare pentru a reduce încrederea în procesul electoral din Republica Moldova și să denigreze rolul important al cetățenilor moldoveni din afara țării.Autoritatea „respinge ferm declarațiile recente ale oficialilor Federației Ruse, potrivit cărora
9 august 2025
19:00
Stații noi pentru Serviciul Hidrometeorologic de Stat // Vom avea date mai precise despre starea vremii, apei și a solului # Anticoruptie.md
Serviciul Hidrometeorologic de Stat va oferi date mai exact despre starea vremii și nivelul apei. Instituția a fost dotată cu stații meteorologice și hidrologice avansate, precum și cu 14 senzori pentru monitorizarea temperaturii și umidității solului. Anterior Centrul de Investigații Jurnalistice arăta într-o amplă
19:00
Te pregătești de pensie? Iată ce trebuie să verifici din timp ca să eviți surprize neplăcute # Anticoruptie.md
Mii de persoane ajung la vârsta pensionării și descoperă prea târziu că le lipsesc acte, perioade de muncă neînregistrate sau date incorecte în evidențele oficiale. Anticoruptie.md a solicitat Casei Naționale de Asigurări Sociale (CNAS) mai multe informații de care trebuie să țină cont persoanele cu
19:00
Curtea Internațională de Justiție: Schimbările climatice sunt o „amenințare urgentă și existențială” pentru omenire # Anticoruptie.md
Curtea Internațională de Justiție - cea mai înaltă instanță a ONU, a subliniat, într-o hotărâre pronunțată recent, că statele trebuie să ia măsuri urgente pentru a stopa „amenințarea urgentă și existențială” pentru omenire reprezentată de schimbările climatice. Documentul, deși cu caracter de rrecomandare, stabilește obligaţia legală a ţărilor de
11:00
Nicu Popescu, după arestarea lui Plahotniuc și Guțul: Este o victorie a noastră a tuturor ca țară. Justiția începe să funcționeze # Anticoruptie.md
„Eu nu cred că aceste cazuri trebuie văzute prin prisma victoriei uneia sau a altei forțe politice. În primul rând, este o victorie a noastră a tuturor ca țară că sistemul de justiție începe să funcționeze, începe să penalizeze hoții, corupții”, spune la interviul
8 august 2025
22:20
Jurnalișta ucraineană, răpită, torturată și ucisă de ruși, a fost înmormântată la Kiev # Anticoruptie.md
Jurnalista ucraineană Viktoria Roshchyna, răpită, torturată și ucisă de ruși, a fost înmormântată, vineri, la Kiev. Viktoria a dispărut de pe teritoriul Ucrainei ocupat de trupele ruse, în august 2023. Abia în octombrie 2024 s-a aflat despre moartea jurnalistei, iar trupul ei cu semne vădite de
21:00
DOC// Fostul șef al pazei lui Igor Dodon, Iaroslav Martin, recunoscut vinovat în dosarul falsului în acte. Amendă cu cinci zerouri # Anticoruptie.md
Fostul director al Serviciului Protecție și Pază de Stat, Iaroslav Martin, a fost recunoscut de prima instanță de fals în acte publice și obligat să achite o amendă de 100 de mii de lei. Hotărârea a fost pronunțată vineri, de un complet al Judecătoriei
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.