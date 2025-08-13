A dat sau nu Plahotniuc comanda. PDM și-a anunțat participarea la alegeri, în formulă... modernizată
13 august 2025
Partidul Democrat din Moldova revine pe scena politică și se avântă în alegeri sub o altă denumire - Partidul Democrat Modern din Moldova (PDMM). Anunțul a fost făcut de doi fruntași ai formațiunii. Este vorba despre președintele PDMM, Boris Foca, și fostul ministru al
Partidul Democrat din Moldova revine pe scena politică și se avântă în alegeri sub o altă denumire - Partidul Democrat Modern din Moldova (PDMM). Anunțul a fost făcut de doi fruntași ai formațiunii. Este vorba despre președintele PDMM, Boris Foca, și fostul ministru al
Stații noi pentru Serviciul Hidrometeorologic de Stat // Vom avea date mai precise despre starea vremii, apei și a solului # Anticoruptie.md
Serviciul Hidrometeorologic de Stat va oferi date mai exact despre starea vremii și nivelul apei. Instituția a fost dotată cu stații meteorologice și hidrologice avansate, precum și cu 14 senzori pentru monitorizarea temperaturii și umidității solului. Anterior Centrul de Investigații Jurnalistice arăta într-o amplă
19:00
Te pregătești de pensie? Iată ce trebuie să verifici din timp ca să eviți surprize neplăcute # Anticoruptie.md
Mii de persoane ajung la vârsta pensionării și descoperă prea târziu că le lipsesc acte, perioade de muncă neînregistrate sau date incorecte în evidențele oficiale. Anticoruptie.md a solicitat Casei Naționale de Asigurări Sociale (CNAS) mai multe informații de care trebuie să țină cont persoanele cu
19:00
Curtea Internațională de Justiție: Schimbările climatice sunt o „amenințare urgentă și existențială” pentru omenire # Anticoruptie.md
Curtea Internațională de Justiție - cea mai înaltă instanță a ONU, a subliniat, într-o hotărâre pronunțată recent, că statele trebuie să ia măsuri urgente pentru a stopa „amenințarea urgentă și existențială” pentru omenire reprezentată de schimbările climatice. Documentul, deși cu caracter de rrecomandare, stabilește obligaţia legală a ţărilor de
11:00
Nicu Popescu, după arestarea lui Plahotniuc și Guțul: Este o victorie a noastră a tuturor ca țară. Justiția începe să funcționeze # Anticoruptie.md
„Eu nu cred că aceste cazuri trebuie văzute prin prisma victoriei uneia sau a altei forțe politice. În primul rând, este o victorie a noastră a tuturor ca țară că sistemul de justiție începe să funcționeze, începe să penalizeze hoții, corupții”, spune la interviul
Jurnalișta ucraineană, răpită, torturată și ucisă de ruși, a fost înmormântată la Kiev # Anticoruptie.md
Jurnalista ucraineană Viktoria Roshchyna, răpită, torturată și ucisă de ruși, a fost înmormântată, vineri, la Kiev. Viktoria a dispărut de pe teritoriul Ucrainei ocupat de trupele ruse, în august 2023. Abia în octombrie 2024 s-a aflat despre moartea jurnalistei, iar trupul ei cu semne vădite de
21:00
DOC// Fostul șef al pazei lui Igor Dodon, Iaroslav Martin, recunoscut vinovat în dosarul falsului în acte. Amendă cu cinci zerouri # Anticoruptie.md
Fostul director al Serviciului Protecție și Pază de Stat, Iaroslav Martin, a fost recunoscut de prima instanță de fals în acte publice și obligat să achite o amendă de 100 de mii de lei. Hotărârea a fost pronunțată vineri, de un complet al Judecătoriei
13:40
Nicu Popescu: Este important să putem tranșa ce fel de țară ne dorim. Riscurile la care este supusă R.Moldova sunt foarte mari # Anticoruptie.md
„Riscurile la care este supusă R.Moldova sunt foarte mari. Este important pentru noi toți să putem tranșa ce fel de țară ne dorim. Mizele pentru viitorul nostru, pentru cei din diasporă sunt foarte mari”, spune în interviul Moldova Zoom la RFI Moldova, fostul ministru moldovean
13:00
Ambasada Moldovei în Israel reacționează la solicitările femeilor care cer evacuarea soților blocați în Gaza # Anticoruptie.md
Ambasada Republicii Moldova în Israel a venit cu un răspuns oficial la sesizarea publicată pe Harta Corupției de pe portalul Anticoruptie.md, semnată de cinci femei moldovence care solicită evacuarea soților lor palestinieni blocați în Fâșia Gaza. Într-o convorbire telefonică cu reporterul Anticoruptie.md, consilierul diplomatic Gheorghe
12:30
Suveranitatea digitală sub asediu: Evoluția securității cibernetice a Moldovei în contextul integrării în UE și al războiului hibrid rusesc # Anticoruptie.md
Republica Moldova traversează o etapă critică în transformarea sa digitală. În urma referendumului constituțional din octombrie 2024, prin care cetățenii au votat pentru integrarea în Uniunea Europeană ca obiectiv strategic, presiunea amenințărilor cibernetice s-a intensificat. Țara se confruntă cu o campanie de război hibrid
10:10
DOC// „Păcatele vechi” electorale ale Partidului Comuniștilor. Ce amendă va plăti pentru contravenția admisă la referendum # Anticoruptie.md
Partidul Comuniștilor din Republica Moldova (PCRM) urmează să achite o amendă de 12 mii de lei pentru o contravenție admisă la referndum, atunci când poliția a retras un lot de pliante .Decizia, pronunțată în data de 5 august, poate fi contestată la Curtea de
DOC// O nouă înfrângere în instanță pentru Evghenia Guțul. Oazu Nantoi, „victimă” colaterală # Anticoruptie.md
Evghenia Guțul, condamnată de prima instanță la șapte ani de închisoare, a pierdut în instanța de fond acțiunea împotriva Inspectoratul de Poliție Rîșcani. Bașcana a mers în instanță, după ce agentul constatator a refuzat să inițieze o cauză contaravențională pe numele deputatului Oazu Nantoi și
12:20
Am avut judecători omorâți în trecut pentru că nu s-au lăsat corupți. Cazuri reale, dar despre care s-a vorbit prea puțin sau deloc. Amenințările nu sunt o noutate pentru sistemul de justiție, iar cei vizați nu sunt doar femei, ci și bărbați — judecători,
11:10
Risc de dosar penal pentru cei care folosesc aplicația Taito în scop electoral, avertizează IGP # Anticoruptie.md
Cetățenii Republicii Moldova care utilizează aplicația Taito pentru a se implica în acțiuni de corupere electorală riscă să fie sancționați, a avertizat șeful Inspectoratului General al Poliției (IGP), Viorel Cernăuțeanu. Potrivit acestuia, Taito este o reeditare a schemelor piramidale folosite anterior pentru manipularea votului în
11:10
Comisia Electorală Centrală (CEC) anunță că mai sunt 7 zile în care cetățenii Republicii Moldova cu drept de vot care, în perioada votării, se vor afla pe teritoriul Statelor Unite ale Americii, Canadei, Regatului Norvegiei, Regatului Suediei, Republicii Finlanda, Islandei, Japoniei, Republicii Coreea, Uniunii Australiei, Noii Zeelande, se
10:00
Energocom își betonează infrastructura. Timp restrâns pentru preluarea definitivă a clienților Moldovagaz # Anticoruptie.md
Energocom a anunțat o licitație publică de peste 2 milioane de lei, destinată achiziției de tehnică de calcul, echipamente și infrastructură IT, conform datelor obținute de politik.md. Procedura include 13 loturi distincte, ce vizează dotarea și modernizarea capacităților digitale ale întreprinderii. Măsura intervine după ce Moldovagaz a
Condamnarea bașcanei Găgăuziei – între justiție, răfuială politică și simbolism periculos # Anticoruptie.md
Toți s-au grăbit să-și spună părerea despre condamnarea bașcanei Găgăuziei. Unii din simpatie, alții din oportunism, alții doar pentru că „așa trebuie”. Am să încerc și eu, fără pretenția de a avea adevărul absolut, dar cu dorința sinceră de a spune lucrurilor pe nume.Nu
15:30
AUDIO// Cum se făcea tocmeala pentru trucarea licitațiilor. Funcționari corupții din Criuleni, Cimișlia și Căușeni, reținuți # Anticoruptie.md
Șefi de la întreprinderile de gestionare a drumurilor din Criuleni, Cimișlia și Căușeni au fost reținuți pentru delapidări, spălări de bani și trucarea licitațiilor publice. Ofițerii Centrului Național Anticorupție (CNA) au organizat zeci de percheziții, iar cinci persoane cu funcții de răspundere au fost reținute
13:40
VIDEO// Cronologia unei campanii de înfricoșare. Cernăuțeanu: „Judecătoarea era chemată la morgă” # Anticoruptie.md
Șeful Inspectoratului general de Poliție (IGP), Viorel Cernăuțeanu, confirmă recepționarea plângerii privind presiunile și intimidările în adresa judecătoarei Ana Cucerescu, magistrata care a condamnat-o pe bașcana Evghenia Guțul la șapte ani de închisoare. „În dimineața zilei de astăzi, Poliția a receptionat o cerere pe acest
11:00
Extrădarea lui Țuțu, neactuală pentru autoritățile moldovenești. Ce spune ministra Justiției despre aducerea în țară a lui Vladimir Plahotniuc # Anticoruptie.md
Ministerul Justiției nu va cere extrădarea lui Constantin Țuțu, deoarece un astfel de demers trebuie să se bazeze pe o decizie de dare în căutare sau de condamnare. Declarația a fost făcută de ministra Justiției, Veronica Mihailov-Moraru, care spune că în ceea ce-l privește
10:00
Alexandru Tănase, despre condamnarea bașcanei Guțul: „Pionii care se cred regine sfârșesc, de regulă, sacrificați!” # Anticoruptie.md
Bașcana Evghenia Guțul, condamnată de prima instanță la șapte ani de închisoare, nu a fost decât un pion într-un joc geopolitic al Rusiei și al lui Vladimir Putin. Opinia a fost exprimată de fostul președinte al Curții Constituționale, Alexandru Tănase. Totodată, Tănase spune că
09:20
LIVE TEXT/VIDEO// Judecătorii, sub presiune. Consiliul Superior al Magistraturii reclamă intimidări și tentative de discreditare # Anticoruptie.md
Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) susține un briefing de presă cu privire la „acțiuni concertate de intimidare îndreptate împotriva unor judecători care instrumentează sau pronunță decizii în cauze de rezonanță publică, precum și amenințări împotriva unor membri ai Consiliului”. Membrii CSM reclamă atacuri care includ
08:50
Ai grijă de votul tău! Depune o sesizare dacă te confrunți cu nereguli sau încălcări # Anticoruptie.md
Echipa portalului Anticoruptie.md îți propune o modalitate eficientă de a-ți securiza votul pe 29 septembrie și a te asigura că abaterile de la Codul electoral nu vor putea influența voința și dreturile tale. Pentru sesizarea încălcărilor, ai la dispoziție o modalitate eficientă de semnalare ale
08:20
DOC// O altă sentință de rezonanță se așteaptă la Chișinău. Marina Tauber, reacție din „exil” # Anticoruptie.md
Eventuala condamnare a sa la 13 ani de închisoare ar fi o „comandă politică”. Este reacția Marinei Tauber la anunțul instanței, care pe 30 septembrie va da sentința finală în dosarul în care ex-deputata, afiliată lui Ilan Șor, este învinuită de finanțarea ilegală a fostului
Bașcana Găgăuziei, Evghenia Guțul a fost condamnată la 7 ani de închisoare în colonie de tip semiînchis. Sentința a fost pronunțată, marți, de Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, pe fundalul acțiunilor de protest în fața instanței. Fosta secretară a oficiului central al fostului Partid „Șor”, Svetlana
17:30
Invazie de lăcuste la granița Moldovei. Experții ucraineni avertizează, autoritățile spun că situația e sub control # Anticoruptie.md
Sudul Ucrainei este afectat de o invazie masivă de lăcuste, iar specialiștii din țara vecină atrag atenția că fenomenul s-ar putea extinde și spre Republica Moldova. În timp ce oamenii de știință ucraineni vorbesc despre un risc iminent pentru culturile agricole moldovenești, autoritățile de
14:40
Reforma justiției și lupta anticorupție sub lupa unui nou raport independent: realizări importante, dar și provocări persistente # Anticoruptie.md
Reforma justiției și combaterea corupției rămân două domenii-cheie în procesul de aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeană, însă, în pofida unor evoluții pozitive, progresul este inegal și afectat de multiple constrângeri. Acestea sunt concluziile celui de-al doilea Raport de monitorizare independentă privind implementarea
12:40
Bașcana Găgăuziei, Evghenia Guțul a fost condamnată la 7 ani de închisoare în colonie de tip semiînchis. Sentința a fost pronunțată, marți, de Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, pe fundalul acțiunilor de protest în fața instanței.Fosta secretară a oficiului central al fostului Partid „Șor”, Svetlana
10:10
Mulți dintre noi își amintesc gafa monumentală a lui Dodon din turul II al alegerilor prezidențiale din 2020, când i-a numit pe cei din diasporă „cetățeni de mâna a doua”, provocând în felul acesta o avalanșă de voturi în diaspora. Acum avem una din
09:50
Un avocat, reținut în flagrant delict pentru trafic de influență și mită de zeci de mii de euro # Anticoruptie.md
Un avocat a fost reținut în flagrant de ofițerii Centrului Național Anticorupție (CNA) și procurorii din Bălți, fiind bănuit de trafic de influență și primirea unor sume impunătoare de bani, în schimbul promisiunilor de a interveni în actul de justiție.Potrivit anchetatorilor, avocatul ar fi
01:00
Timp de decenii, Moldovagaz a fost mai mult decât un furnizor de gaze — a fost un instrument de presiune politică al Kremlinului asupra Republicii Moldova. Indiferent că era vorba despre aspecte strategice sau pur și simplu despre șantaj economic, relația cu Gazprom a
Moldovagaz rămâne fără licență. De la 1 septembrie, Energocom asigură livrarea gazelor # Anticoruptie.md
SA Moldovagaz nu va mai furniza gaze naturale consumatorilor din Republica Moldova. Consiliul de Administrație al Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a decis, pe 4 august 2025, retragerea licenței companiei și transferarea atribuțiilor de furnizor către SA Energocom, începând cu 1 septembrie.Potrivit hotărârii,
18:50
Adil Turdukulov, despre Kârgâzstan în fața renașterii „URSS 2:0”. Va rezista democrația țării la amenințările hibride? # Anticoruptie.md
În ciuda independenței sale formale, Kărgăzstanul se scufundă din ce în ce mai adânc în zona de influență geopolitică a Rusiei. Metodele autoritare pe care Moscova le-a încercat în propria țară sunt din ce în ce mai mult preluate de autoritățile de la Bișkek:
18:50
Trei companii realizează sondaje de opinie privind preferințele politice ale alegătorilor, în perioada electorală a alegerilor parlamentare din 28 septembrie 2025. Cererile companiilor în acest sens au fost autorizate de Comisia Electorală Centrală (CEC). Sondajele de opinie sunt realizate în perioada iulie – septembrie
17:20
Peste 700 de milioane de lei vor fi investiți în cadrul unui proiect ce vizează extinderea terminalului de pasageri a Aeroportului Internațional „Eugen Doga”. Banii provin din veniturile proprii ale aeroportului, iar lucrările urmează să înceapă în anul curent și sunt planificate să se
13:20
Libertatea presei rămâne vulnerabilă în Moldova: deciziile extrajudiciare și lipsa autoreglementării, criticate într-un nou raport de monitorizare # Anticoruptie.md
Libertatea presei în Republica Moldova continuă să fie afectată de vulnerabilități structurale, în ciuda unor inițiative legislative recente, arată cel de-al doilea Raport de monitorizare independentă privind progresele în implementarea recomandărilor Comisiei Europene pentru aderarea la Uniunea Europeană.Documentul constată că, deși în 2024 a
13:00
Recomandare pentru colegii avocați onești și dedicați: înregistrați audio propriile procese! # Anticoruptie.md
Trăim vremuri în care, odată cu digitalizarea procedurilor judiciare, înregistrările audio au devenit singura formă oficială de consemnare a ședințelor de judecată. Potrivit art. 18 alin. (1¹) din Codul de procedură civilă al Republicii Moldova, părțile pot efectua înregistrarea audio a ședinței de judecată
