Media Freedom Act - noua lege europeană care garantează independența editorială, pluralismul și protecția jurnaliștilor în țările UE

Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) susține un briefing de presă cu privire la „acțiuni concertate de intimidare îndreptate împotriva unor judecători care instrumentează sau pronunță decizii în cauze de rezonanță publică, precum și amenințări împotriva unor membri ai Consiliului”. Membrii CSM reclamă atacuri care includ